Ngày Lao động có thể dạy tiền mã hoá điều gì về quyền lực

Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Lao động vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Hầu như ở mọi nơi khác trên thế giới, Ngày Lao động được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 5. Điều này đã xảy ra như thế nào? Trong thời kỳ đầu của Cách mạng Công nghiệp, các công đoàn Hoa Kỳ đã phát động một cuộc đình công toàn quốc đòi ngày làm việc 8 giờ. Những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 4 tháng 5 năm 1886 tại Quảng trường Haymarket, Chicago, đã bùng phát thành cái chết của ít nhất mười ba người sau khi một quả bom phát nổ. Tám người vô chính phủ đã bị kết án. Bốn người đã bị treo cổ trong một phiên tòa đi vào lịch sử như một phiên tòa giả. Ngày 1 tháng 5 đã được Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa Thứ hai phong thánh sau vụ đẫm máu Haymarket năm 1886. Với điều đó, các công đoàn đã đưa Ngày Quốc tế Lao động vào lịch lao động trên khắp châu Âu, Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, Washington, bị chấn động bởi Cuộc đình công Pullman năm 1894, đã chọn một cuộc diễu hành tháng 9 bình lặng hơn, một phần để tránh chấp nhận những âm hưởng cách mạng mà ngày 1 tháng 5 đã mang lại sau vụ Haymarket. Ngày Lao động của Hoa Kỳ rơi vào tháng 9 không phải vì lịch sử chỉ ra điều đó, mà vì chính trị - ngay cả khi ngày 1 tháng 5 có tuyên bố đạo đức mạnh mẽ hơn. Toàn bộ câu chuyện là chính trị như thường lệ: quyền lực đối đầu với quyền lực. Các công đoàn sử dụng vũ lực (đình công) để định hình lại các quy tắc pháp lý của chủ nghĩa tư bản công nghiệp trong khi các chính phủ tiểu bang sử dụng vũ lực (luật pháp) để khẳng định quyền lực của họ. Đó là bởi vì chính trị về cơ bản là một trò chơi có tổng bằng không. Khai thác là tên của trò chơi. Khi một bên thắng, bên kia phải thua. Nhà văn tự do Ayn Rand đã tóm tắt ngắn gọn: "Tất cả mọi người và tất cả các nhóm tư nhân phải chiến đấu đến chết để có đặc quyền được coi là 'công chúng'. Chính sách của chính phủ phải dao động như một con lắc không ổn định từ nhóm này sang nhóm khác, đánh vào một số và ưu ái những nhóm khác, theo ý thích