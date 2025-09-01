Sàn giao dịch MEXC
Chúng ta có thể đào Dogecoin không? Thợ đào BTC có câu trả lời.
Tháng 8 năm 2025—Giữa Biến động giá liên tục của Bitcoin và Ethereum, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản kỹ thuật số linh hoạt hơn, như Dogecoin (DOGE). Kể từ khi Elon Musk liên tục công khai ủng hộ "đồng tiền cộng đồng" này, độ phổ biến của Dogecoin tiếp tục tăng lên, và câu hỏi liệu nó có thể được khai thác hiệu quả hay không đã trở thành mối quan tâm hàng đầu
Blockonomi
2025/09/01 22:43
ETH gas tăng đột biến khi WLFI trở thành hợp đồng thông minh bận rộn nhất trên mạng lưới
Việc ra mắt phiên bản có thể chuyển nhượng của token WLFI đã đặt một bài kiểm tra áp lực lên Ethereum blockchain. Sau nhiều tuần với phí thấp, với gas dưới 1 Gwei, mạng đã tăng vọt lên 100 Gwei cho mỗi giao dịch. Ethereum blockchain đang chứng kiến một ngày với giá gas quá nóng, gợi nhớ đến những ngày đỉnh điểm của năm 2021. Sau nhiều tuần hoạt động ở mức bình thường, với phí gas dưới 1 Gwei khi mạng đối mặt với một loạt điều kiện mới. WLFI có thể có tác động lâu dài hơn đến hệ sinh thái Ethereum, khi quỹ của Trump dự định triển khai các hoạt động cho vay, bỏ phiếu và các hoạt động khác xung quanh token. Giá gas ETH tăng đột biến ngay sau khi ra mắt token WLFI có thể chuyển nhượng, vượt quá 100 Gwei lần đầu tiên trong nhiều tháng. | Nguồn: Eth Gas Station Ngay sau khi World Liberty Fi làm cho token của mình có thể chuyển nhượng và bắt đầu giao dịch, giá gas đã tăng lên trên 100 Gwei. Điều này có nghĩa là các swap có chi phí hơn 145 đô la tại một thời điểm. Ethereum blockchain cho thấy nó vẫn có nguy cơ phí cao và tắc nghẽn trong trường hợp các sự kiện nổi bật và sự hào hứng của các nhà giao dịch, mặc dù ít token hoặc hợp đồng khác gây ra đợt tăng gas tương tự trong chu kỳ tăng giá gần đây nhất. Những người tham gia DeFi bị ảnh hưởng, khi Ethereum trở nên đắt đỏ hơn cho việc bridging và vay. Ngay cả các hoạt động thông thường cũng có giá trên 100 đô la, với việc chuyển token và ETH có giá trên 10 đô la. Sau đợt tăng gas, ETH cũng phục hồi lên 4,403.56 đô la, giữ được kỳ vọng về việc sử dụng tăng lên. WLFI trở thành hợp đồng thông minh hàng đầu Dữ liệu on-chain cho thấy token WLFI đã trở thành hợp đồng thông minh hoạt động nhiều nhất khi các token được phân phối và giao dịch. Trong những giờ sau khi ra mắt, việc sử dụng WLFI dẫn đến 129.22 ETH bị đốt từ phí. Phí cơ bản của Ethereum cũng tăng đột biến lên mức bất thường, dựa trên dữ liệu bồi thường của validator.
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:27
Ngày Lao động có thể dạy tiền mã hoá điều gì về quyền lực
Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Lao động vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Hầu như ở mọi nơi khác trên thế giới, Ngày Lao động được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 5. Điều này đã xảy ra như thế nào? Trong thời kỳ đầu của Cách mạng Công nghiệp, các công đoàn Hoa Kỳ đã phát động một cuộc đình công toàn quốc đòi ngày làm việc 8 giờ. Những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 4 tháng 5 năm 1886 tại Quảng trường Haymarket, Chicago, đã bùng phát thành cái chết của ít nhất mười ba người sau khi một quả bom phát nổ. Tám người vô chính phủ đã bị kết án. Bốn người đã bị treo cổ trong một phiên tòa đi vào lịch sử như một phiên tòa giả. Ngày 1 tháng 5 đã được Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa Thứ hai phong thánh sau vụ đẫm máu Haymarket năm 1886. Với điều đó, các công đoàn đã đưa Ngày Quốc tế Lao động vào lịch lao động trên khắp châu Âu, Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, Washington, bị chấn động bởi Cuộc đình công Pullman năm 1894, đã chọn một cuộc diễu hành tháng 9 bình lặng hơn, một phần để tránh chấp nhận những âm hưởng cách mạng mà ngày 1 tháng 5 đã mang lại sau vụ Haymarket. Ngày Lao động của Hoa Kỳ rơi vào tháng 9 không phải vì lịch sử chỉ ra điều đó, mà vì chính trị - ngay cả khi ngày 1 tháng 5 có tuyên bố đạo đức mạnh mẽ hơn. Toàn bộ câu chuyện là chính trị như thường lệ: quyền lực đối đầu với quyền lực. Các công đoàn sử dụng vũ lực (đình công) để định hình lại các quy tắc pháp lý của chủ nghĩa tư bản công nghiệp trong khi các chính phủ tiểu bang sử dụng vũ lực (luật pháp) để khẳng định quyền lực của họ. Đó là bởi vì chính trị về cơ bản là một trò chơi có tổng bằng không. Khai thác là tên của trò chơi. Khi một bên thắng, bên kia phải thua. Nhà văn tự do Ayn Rand đã tóm tắt ngắn gọn: "Tất cả mọi người và tất cả các nhóm tư nhân phải chiến đấu đến chết để có đặc quyền được coi là 'công chúng'. Chính sách của chính phủ phải dao động như một con lắc không ổn định từ nhóm này sang nhóm khác, đánh vào một số và ưu ái những nhóm khác, theo ý thích...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:26
Arthur Hayes Reveals 3 Altcoins That Could Increase 100 Times By 2028
The post Arthur Hayes tiết lộ 3 Altcoin có thể tăng 100 lần vào năm 2028 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Arthur Hayes tiết lộ 3 Altcoin có thể tăng 100 lần vào năm 2028 Đăng ký for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Với hơn 5 năm làm việc trong lĩnh vực phân tích thị trường tiền điện tử, Khang luôn hướng tới mục tiêu đem lại các kiến thức bổ ích về crypto cho bạn đọc. Anh có rất nhiều bài viết chất lượng phân tích xu hướng blockchain, DeFi và các dự án presale coin tiềm năng mới. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/arthur-hayes-reveals-top-3-altcoins-100x-2028-vn/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:22
Tâm lý thị trường Pi Coin trở nên tiêu cực với sự sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch
Giá Pi coin đã giảm gần 10% trong 24 giờ qua cho thấy xu hướng bearish. Giá Pi đang giao dịch ở mức quan trọng, nếu giá phá vỡ mức này thì nhà đầu tư có thể chứng kiến mức thấp hơn. Pi Network (PI) đang chịu áp lực bearish mạnh khi giá tiếp tục giảm, và dữ liệu thị trường gần đây đang gây báo động cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu CMC, tài sản kỹ thuật số này đã giảm 10% trong 24 giờ qua, và khối lượng giao dịch đã giảm 44%, cho thấy thị trường đang mất đi sự quan tâm và người nắm giữ có thể đang đầu hàng. Tại thời điểm viết bài, Pi đang giao dịch ở mức $0,3501, Pi Network bị kẹt dưới các điểm kỹ thuật quan trọng đã từng được sử dụng trong quá khứ để hỗ trợ nó. Tiền mã hoá này đang giao dịch dưới EMA 50 ngày ở mức $0,4048 và EMA 100 ngày ở mức $0,5105 và hình thành một mô hình kỹ thuật bearish cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục. Biến động giá kể một câu chuyện ảm đạm cho các nhà đầu tư PI, token này đã giảm khoảng 88% kể từ ATH $2,98, và nó đang hoàn toàn trong vùng thị trường bear, cho thấy tính bền vững lâu dài của nó trong chu kỳ thị trường hiện tại. Điều Gì Tiếp Theo Cho Giá Pi? Một số chỉ báo kỹ thuật đang hội tụ về luận điểm bearish. RSI đang ở mức 44,43, gần như trong vùng quá bán nhưng không ở vùng cực đoan có thể chỉ ra sự đảo chiều ngay lập tức. Vị trí này cho thấy áp lực bán đã đáng kể, nhưng có thể có thêm chuyển động giảm giá. Chỉ báo SuperTrend đã chuyển sang âm và đây là xác nhận rằng xu hướng bearish hiện tại vẫn còn hiệu lực và bất kỳ đợt phục hồi nào cũng phải được xem xét một cách thận trọng. Trong khi đó, MACD không di chuyển theo hướng nào, cho thấy thị trường không chắc chắn về việc phải làm gì, nhưng nó không đưa ra bất kỳ tín hiệu tích cực nào...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:20
Presale Crypto của BlockDAG đối đầu với Presale Crypto theo xu hướng Meme của BlockSack vào năm 2025: Ai sẽ là người chiến thắng trong thị trường Crypto?
Thành công của crypto presale của BlockDAG gặp gỡ presale crypto ICO theo hướng meme của BlockSack vào năm 2025. Khám phá token presales, presale crypto tokens, và lý do tại sao cả hai dự án nổi bật trong bối cảnh crypto presale tốt nhất. Thế giới crypto vào năm 2025 đầy đổi mới, với token presales chiếm vị trí trung tâm khi các nhà đầu tư khám phá cơ hội mới. Trong số các crypto presales tốt nhất để mua ngay bây giờ, các dự án như BlockDAG và BlockSack đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi. BlockDAG đã tạo tiêu đề với việc gây quỹ quy mô lớn, trong khi BlockSack tham gia như một presale cryptocurrency theo hướng meme với câu chuyện độc đáo và sức hút cộng đồng riêng. Cả hai đại diện cho các đầu khác nhau của phổ crypto presale, cho thấy không gian này đã trở nên đa d
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:15
Cách Presale Tapzi Đang Cách Mạng Hóa Các Khoản Đầu Tư Crypto Web3
Bài đăng Cách Presale Tapzi Đang Cách Mạng Hóa Đầu Tư Crypto Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Crypto bừng sáng sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole ám chỉ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giải phóng sự lạc quan trên các tài sản rủi ro. Bitcoin vượt qua mức $116,000, trong khi altcoin tăng vọt đồng loạt. Nhưng vượt ra ngoài những gã khổng lồ, lịch sử cho thấy thị trường Bull thường tạo ra những nhà vô địch mới từ phân khúc vốn hóa nhỏ. Lần này, Tapzi (TAPZI) có thể là điểm sáng, một nền tảng game Web3 giai đoạn đầu với tiềm năng định nghĩa lại crypto gaming và, theo một số người, có thể tăng lên $100,000 mỗi token trong dài hạn. Hãy khám phá tại sao Tapzi có thể là đồng vốn hóa nhỏ có một không hai trong thế hệ này thay đổi mọi thứ. Tại Sao Mô Hình Game Dựa Trên Kỹ Năng Của Tapzi Có Thể Đưa Nó Tiến Tới $100K? Tapzi không phải là một đồng Play to Earn khác dễ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ khởi động; nó đang xây dựng một hệ sinh thái nơi cạnh tranh và kỹ năng, không phải may mắn, quyết định thành công. Với tính công bằng được xác minh bởi blockchain, Staking và các giải đấu hướng đến giải thưởng, TAPZI tạo ra nhu cầu bền vững gắn trực tiếp với sự tham gia của người dùng. Công bằng như một động lực: Mọi động thái đều minh bạch và được xác minh on-chain. Tham gia như một tiện ích: Nhiều người dùng cạnh tranh đồng nghĩa với nhiều nhu cầu token. Phần thưởng dựa trên kỹ năng: Người chiến thắng kiếm được dựa trên công lao, không phải đầu cơ. Nếu doanh thu game (dự báo vượt quá $282B vào năm 2030) di chuyển lên các nền tảng Web3, Tapzi có thể nắm bắt một phần đáng kể giá trị đó. Nhấp Vào Đây để Tham Gia Presale $TAPZI Trước Khi Quá Muộn! Giống như Axie Infinity từng cho thấy tiềm năng kiếm tiền của game Web3 tại đỉnh điểm (đạt vốn hóa thị trường $10B vào năm 2021), Tapzi có thể phát triển thành bước tiếp theo, chỉ với kỹ năng và tính bền vững làm cốt lõi. Sự khác biệt đó có thể là yếu tố nhân lên đưa TAPZI vượt xa các định giá Play to Earn thông thường. Tokenomics Của Tapzi Đặt Nền Móng Cho Định Giá $100K Như Thế Nào? Không giống như nhiều presale bị ảnh hưởng bởi lạm phát, Tapzi có cấu trúc token vesting, khuyến khích staking và áp lực giảm phát khuyến khích nắm giữ dài hạn. Token TAPZI không chỉ mang tính đầu cơ; nó là trung tâm cho các trận đấu, phần thưởng và tùy chỉnh NFT. Đây là điều làm nó...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:00
Meme coin nào sẽ 100x tiếp theo? PEPENODE có thể vượt Pepe vào năm 2025 GPT: I notice you've asked me to translate the content, but the provided text is already in Vietnamese. The content "Meme coin nào sẽ 100x tiếp theo? PEPENODE có thể vượt Pepe vào năm 2025" is Vietnamese and means "Which meme coin will 100x next? PEPENODE could surpass Pepe in 2025" in English.
The meme coin space continues to see many new projects emerging, but most simply repeat the familiar model: token issuance, creating meme waves on social media, and waiting for viral effects. PEPENODE has broken this pattern by introducing virtual mining games, burning mechanisms [...]
Bitcoinist
2025/09/01 21:57
Taylor Fritz Là Người Mỹ Cuối Cùng Tại US Open, Nhưng Giờ Anh Phải Đối Mặt Với GOAT
Bài đăng Taylor Fritz Là Người Mỹ Cuối Cùng Tại US Open, Nhưng Giờ Anh Phải Đối Mặt Với GOAT xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 29 THÁNG 8: Taylor Fritz của Hoa Kỳ ăn mừng sau khi đánh bại Jerome Kym của Thụy Sĩ trong trận đấu Vòng Ba Đơn Nam vào Ngày Thứ Sáu của US Open 2025 tại Trung tâm Tennis Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Elsa/Getty Images) Getty Images Taylor Fritz đã trở thành người đàn ông Mỹ đáng tin cậy và thành công nhất tại các giải Grand Slam. Trong khi các đồng hương hàng đầu như Ben Shelton, Frances Tiafoe và Tommy Paul đều bị loại sớm khỏi giải đấu, Fritz hạt giống số 4 đã tiến vào tứ kết Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp và là lần thứ ba liên tiếp tại Flushing Meadows với chiến thắng 6-4, 6-3, 6-3 trước Tomáš Macháč vào Chủ nhật. Anh cùng với Tiafoe (2022-24) là những người Mỹ duy nhất trong 15 năm qua đạt được ba tứ kết US Open liên tiếp. "Đây là một tuần khó khăn cho các chàng trai; Tôi đoán là tôi không ngờ đến mọi thứ đã xảy ra. Tôi cảm thấy thực sự, thực sự tốt về cơ hội của chúng tôi tuần này," Fritz nói về việc các tay vợt nam người Mỹ bị loại trước vòng 16. "Nhưng tôi hạnh phúc khi được ở đây; Tôi hạnh phúc khi ít nhất là người cuối cùng còn đứng vững." Fritz, á quân năm ngoái sau Jannik Sinner, hiện đã thắng 25 trong 30 trận gần đây kể từ Pháp Mở rộng, nhưng mọi thứ có vẻ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều bây giờ. Vào thứ Ba (có thể dưới ánh đèn tại Sân vận động Arthur Ashe), anh sẽ đối mặt với nhà vô địch 24 giải major Novak Djokovic, GOAT của quần vợt nam. Djokovic đã có chiến thắng có phương pháp trước Jan-Lennard Struff của Đức, 6-3, 6-2, 6-2, để tiến vào tứ kết của cả bốn giải Grand Slam trong một năm dương lịch lần thứ chín kỷ lục. Djokovic đang dẫn trước người Mỹ với tỷ số 10-0. Djokovic đang hướng tới danh hiệu major thứ 25 kỷ lục và kỳ vọng Fritz - người đã ghi được 14 ace và giành...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:30
St. George Spirits Đã Làm Một Loại Whiskey Cho Những Người Yêu Thích Bia Sierra Nevada
Bài đăng St. George Spirits Làm Whiskey Cho Những Người Yêu Thích Bia Sierra Nevada xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ruthless là một loại whiskey được làm bởi St. George Spirits từ Sierra Nevada Ruthless Rye IPA. St. George Spirits và Sierra Nevada Brewing Whiskey là một loại rượu mạnh được chưng cất từ ngũ cốc, vì vậy trên thực tế, whiskey là bia được chưng cất. Hầu hết các nhà chưng cất whiskey làm một loại bia đặc biệt để chưng cất không giống với đồ uống lạnh, sảng khoái mà hàng triệu người thưởng thức mỗi ngày—bia làm cho whiskey chỉ là bia trên danh nghĩa. Nhưng điều hợp lý là bia ngon sẽ tạo ra whiskey ngon. Và trong khi một số nhà sản xuất whiskey hiện đại đang áp dụng phương pháp của các nhà làm bia thủ công vào việc làm whiskey, có lẽ không ai khám phá khái niệm này nhiều hơn St. George Spirits. Một loại whiskey phiên bản giới hạn mới được phát hành bởi St. George hợp tác với Sierra Nevada Brewing hỗ trợ cho nhận định đó. The Spirit Of Alameda St. George Spirits được thành lập tại Alameda, California cách đây 43 năm. "Chúng tôi là nhà máy chưng cất thủ công đầu tiên trong nước," Lance Winters, chuyên gia chưng cất chính, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn video. St. George bắt đầu bằng việc tập trung vào eau de vie hơn bốn thập kỷ trước, nhưng ngay cả chương trình whiskey của họ hiện nay cũng đã 30 năm tuổi. "Khi chúng tôi bắt đầu chương trình whiskey, chúng tôi không đủ khả năng mua thiết bị nấu bia," Winters, người đã là một nhà làm bia trước khi gia nhập St. George, nói. "Vì vậy chúng tôi đã liên hệ với Sierra Nevada, họ đồng ý làm dịch lên men cho chúng tôi." St. George và Sierra Nevada đều là những người tiên phong trong đồ uống thủ công và mối quan hệ hợp tác của họ hiện đã kéo dài hàng thập kỷ. Cùng với eau de vie và whiskey, St. George Spirits sản xuất gin, vodka, rượu brandy, rượu mùi và các loại rượu mạnh đặc biệt như shochu và absinthe. Các loại rượu mạnh của họ có mặt tại hơn 40 tiểu bang và khoảng một tá thị trường quốc tế được chọn lọc. Cách Sierra Nevada Xây Dựng Một Doanh Nghiệp Sierra Nevada Brewing, được thành lập tại Chico, California và với nhà máy bia thứ hai tại Mills River, North Carolina, là một trong những craft...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:03
