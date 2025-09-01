CEO Tiền Mã Hoá Giải Thích Những Điều Cần Làm Trước Khi XRP Của Bạn Chuyển Thành Tiền Thật

Khi các dự đoán giá cho XRP tiếp tục tăng vọt, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những gì diễn ra sau khi có lợi nhuận. Trong khi đó, Jake Claver, CEO của Digital Ascension Group, tin rằng việc chuẩn bị thực sự phải diễn ra trước khi tài sản trở thành hiện thực, không phải sau đó. Xây Dựng Nền Tảng Trước Khi Lợi Nhuận XRP Đến Trong một bình luận gần đây, Claver cảnh báo các chủ sở hữu nên thiết lập cấu trúc phù hợp từ trước. Cụ thể, ông khuyên các nhà đầu tư XRP nên thiết lập các cấu trúc pháp lý, thuế và bảo mật trước khi XRP của họ trở thành tiền thật. Claver nhấn mạnh rằng việc bảo vệ tài sản trong crypto đòi hỏi nhiều hơn là các giải pháp có sẵn. Theo ông, các nhà đầu tư nên thiết kế các quỹ tín thác, LLC và hệ thống lưu ký đặc biệt cho tài sản kỹ thuật số, thay vì sao chép từ các mẫu tài chính chung. Đáng chú ý, cách tiếp cận này đảm bảo rằng tài sản được bảo vệ hợp pháp, hiệu quả về thuế và an toàn trước những rủi ro đặc thù của thị trường crypto. Cảnh báo của ông tiếp nối lời khuyên rộng rãi hơn từ các chuyên gia tư vấn crypto như Armando Pantoja. Trong một bình luận trước đó, ông lập luận rằng sự giàu có đột ngột từ XRP hoặc các tài sản khác thường biến mất trong vòng 18 tháng nếu không có kế hoạch vững chắc. Pantoja nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa sự giàu có tạm thời và thịnh vượng lâu dài nằm ở cách quản lý lợi nhuận khi chúng đến. Bảo Vệ Tài Sản Bất Ngờ Đáng chú ý, những bình luận này tập trung vào khả năng đạt được các mục tiêu giá táo bạo trong tương lai. Hầu hết các chuyên gia tin rằng mức giá hiện tại dưới 3 đô la chỉ là tạm thời. Ví dụ, ở mức 100 đô la mỗi token, bất kỳ ai nắm giữ 10,000 XRP—một khoản đầu tư khoảng 27,300 đô la ngày nay—sẽ vượt qua cột mốc 1 triệu đô la. Ở mức 1,000 đô la mỗi token, nhà đầu tư có thể đạt được mục tiêu 1 triệu đô la tương tự với chỉ 1,000 XRP. Thú vị là Claver tin rằng XRP có thể đạt mức 10,000 đô la mỗi token vào một ngày nào đó, điều này sẽ khiến ngay cả những người nắm giữ chỉ 100 XRP—trị giá chưa đến 300 đô la ngày nay—trở thành triệu phú. Tuy nhiên, các chuyên gia này cảnh báo rằng thách thức không nằm ở việc kiếm tiền mà là giữ tiền. Pantoja khuyên nên đa dạng hóa danh mục đầu tư vào Bitcoin để ổn định và...