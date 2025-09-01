2025-10-10 thứ sáu

Những Gã Khổng Lồ Đang Ngủ Của Bitcoin Thức Tỉnh, Gửi 9,062 BTC Qua Blockchain Trong Tháng 8

Những Gã Khổng Lồ Đang Ngủ Của Bitcoin Thức Tỉnh, Gửi 9,062 BTC Qua Blockchain Trong Tháng 8

Bài đăng Những gã khổng lồ đang ngủ của Bitcoin thức tỉnh, gửi 9,062 BTC qua Chain trong tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dựa trên dữ liệu hiện tại, khoảng 157 ví không hoạt động trong thời gian dài đã thức tỉnh vào tháng 8, cùng nhau phân tán khoảng 9,062.74 BTC trong tháng với giá trị gần 1 tỷ đô la. 981 triệu đô la Bitcoin thoát khỏi trạng thái ngủ đông Dữ liệu on-chain từ Btcparser.com cho thấy khoảng 981.76 triệu đô la Bitcoin (BTC) đã chuyển ra khỏi 157 địa chỉ P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) riêng biệt được thiết lập giữa năm 2011 và 2017, trong khi không [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoins-sleeping-giants-awaken-sending-9062-btc-across-the-chain-in-august/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:16
Short BTC 1 triệu đô với đòn bẩy 20x trở nên tồi tệ

Short BTC 1 triệu đô với đòn bẩy 20x trở nên tồi tệ

Bài đăng $1M BTC Short Với Đòn bẩy 20x Trở Nên Tồi Tệ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một nhà đầu tư Bitcoin đặt cược lớn đã thu hút sự chú ý sau khi đặt 1 triệu đô la USDC vào sàn giao dịch phi tập trung HyperLiquid và mở một vị thế Short lớn đối với Bitcoin. Nhà giao dịch đã sử dụng đòn bẩy 20x khi mở Short với quan điểm rằng giá Bitcoin sẽ giảm. Nhưng canh bạc này đã đi chệch hướng cho đến nay, và vị thế đang bị lỗ. Phân Tích Vị Thế Bitcoin Nhà giao dịch này đã thực hiện Short 111,75 hợp đồng BTC-USD với tổng giá trị hơn 12 triệu, theo dữ liệu blockchain được thu thập bởi Hypurrscan. Giá mở được cố định ở mức 107.363,5, tuy nhiên, Giá Market của Bitcoin kể từ đó đã tăng lên khoảng 108.976, đẩy vị thế vào phạm vi lỗ nghiêm trọng. Khoản lỗ như hiển thị trong vị thế Short đã tăng lên với khoản lỗ thả nổi là 180.178,76, giảm số dư tài khoản xuống còn khoảng 814.874 thay vì 1 triệu. Vị thế có thể bị lỗ mặc dù phần lớn khoản lỗ chưa được thực hiện và dự kiến sẽ bị thanh lý ở mức giá 114.830. Đòn Bẩy Cao, Rủi Ro Cao Đòn bẩy 20x thu hút sự chú ý đến thực tế rằng việc đặt cược như vậy rất rủi ro. Đòn bẩy tốt vì nó cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc với mức khởi đầu thấp hơn, nhưng các khoản lỗ tăng lên cũng được khuếch đại. Nhà giao dịch đang đặt cược chống lại sức mạnh của Bitcoin trong ngắn hạn vì ngưỡng thanh lý không quá xa so với mức hiện tại. Cũng có một chi phí bổ sung dưới dạng phí vốn. Cho đến thời điểm này, tài khoản ghi nhận khoản tín dụng 451,64 trong vốn, nhưng điều này không là gì so với khoản lỗ sáu chữ số trên giấy. Onchain Lens, một nền tảng phân tích blockchain, đã gắn cờ giao dịch này là "người đánh bạc" bằng cách giao dịch một vị thế đầu cơ quá mức. Theo các nhà quan sát tiền mã hóa, những vị thế lớn như vậy,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:55
CEO Tiền Mã Hoá Giải Thích Những Điều Cần Làm Trước Khi XRP Của Bạn Chuyển Thành Tiền Thật

CEO Tiền Mã Hoá Giải Thích Những Điều Cần Làm Trước Khi XRP Của Bạn Chuyển Thành Tiền Thật

Bài đăng CEO Crypto Giải Thích Những Việc Cần Làm Trước Khi XRP Của Bạn Trở Thành Tiền Thật xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi các dự đoán giá cho XRP tiếp tục tăng vọt, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những gì diễn ra sau khi có lợi nhuận. Trong khi đó, Jake Claver, CEO của Digital Ascension Group, tin rằng việc chuẩn bị thực sự phải diễn ra trước khi tài sản trở thành hiện thực, không phải sau đó. Xây Dựng Nền Tảng Trước Khi Lợi Nhuận XRP Đến Trong một bình luận gần đây, Claver cảnh báo các chủ sở hữu nên thiết lập cấu trúc phù hợp từ trước. Cụ thể, ông khuyên các nhà đầu tư XRP nên thiết lập các cấu trúc pháp lý, thuế và bảo mật trước khi XRP của họ trở thành tiền thật. – Quảng cáo – Claver nhấn mạnh rằng việc bảo vệ tài sản trong crypto đòi hỏi nhiều hơn là các giải pháp có sẵn. Theo ông, các nhà đầu tư nên thiết kế các quỹ tín thác, LLC và hệ thống lưu ký đặc biệt cho tài sản kỹ thuật số, thay vì sao chép từ các mẫu tài chính chung. Đáng chú ý, cách tiếp cận này đảm bảo rằng tài sản được bảo vệ hợp pháp, hiệu quả về thuế và an toàn trước những rủi ro đặc thù của thị trường crypto. Cảnh báo của ông tiếp nối lời khuyên rộng rãi hơn từ các chuyên gia tư vấn crypto như Armando Pantoja. Trong một bình luận trước đó, ông lập luận rằng sự giàu có đột ngột từ XRP hoặc các tài sản khác thường biến mất trong vòng 18 tháng nếu không có kế hoạch vững chắc. Pantoja nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa sự giàu có tạm thời và thịnh vượng lâu dài nằm ở cách quản lý lợi nhuận khi chúng đến. Bảo Vệ Tài Sản Bất Ngờ Đáng chú ý, những bình luận này tập trung vào khả năng đạt được các mục tiêu giá táo bạo trong tương lai. Hầu hết các chuyên gia tin rằng mức giá hiện tại dưới 3 đô la chỉ là tạm thời. Ví dụ, ở mức 100 đô la mỗi token, bất kỳ ai nắm giữ 10,000 XRP—một khoản đầu tư khoảng 27,300 đô la ngày nay—sẽ vượt qua cột mốc 1 triệu đô la. Ở mức 1,000 đô la mỗi token, nhà đầu tư có thể đạt được mục tiêu 1 triệu đô la tương tự với chỉ 1,000 XRP. Thú vị là Claver tin rằng XRP có thể đạt mức 10,000 đô la mỗi token vào một ngày nào đó, điều này sẽ khiến ngay cả những người nắm giữ chỉ 100 XRP—trị giá chưa đến 300 đô la ngày nay—trở thành triệu phú. Tuy nhiên, các chuyên gia này cảnh báo rằng thách thức không nằm ở việc kiếm tiền mà là giữ tiền. Pantoja khuyên nên đa dạng hóa danh mục đầu tư vào Bitcoin để ổn định và...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:44
Solana tích hợp Stablecoin $USD1 của WLFI, đạt vốn hóa thị trường $2,2B trong thời gian kỷ lục 90 ngày

Solana tích hợp Stablecoin $USD1 của WLFI, đạt vốn hóa thị trường $2,2B trong thời gian kỷ lục 90 ngày

Solana thêm stablecoin USD1 của WLFI dẫn đến vốn hóa thị trường đạt 2,2 tỷ đô la chỉ trong 90 ngày và cuối cùng thúc đẩy thanh khoản DeFi, khả năng mở rộng và sự áp dụng.
Blockchainreporter2025/09/01 23:40
Nâng cấp Phát triển Phần mềm MLM Tiền mã hóa của Nadcab Labs để Hỗ trợ Tất cả Các Loại Tiền mã hóa Chính

Nâng cấp Phát triển Phần mềm MLM Tiền mã hóa của Nadcab Labs để Hỗ trợ Tất cả Các Loại Tiền mã hóa Chính

Bài đăng Nâng cấp Phần mềm MLM Crypto của Nadcab Labs để Hỗ trợ Tất cả Tiền điện tử Chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết dưới đây được tài trợ và các quan điểm trong đó không đại diện cho quan điểm của ZyCrypto. Độc giả nên tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến dự án được đề cập trong bài viết này. Bài viết này không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Hyderabad, ngày 01 tháng 9 năm 2025 – Trong một động thái thú vị nhằm cách mạng hóa bối cảnh MLM crypto, Nadcab Labs đã công bố một Nâng cấp quan trọng cho phát triển phần mềm MLM tiền điện tử của họ. Sự phát triển này sẽ cho phép hỗ trợ liền mạch cho tất cả các tiền điện tử chính, mang đến cho doanh nghiệp và người dùng sự linh hoạt vô song và quyền truy cập vào phạm vi tài sản kỹ thuật số rộng hơn. Khi tiền mã hóa tiếp tục nhận được sự chú ý của công chúng, với nhiều coin, token và mạng blockchain xuất hiện hàng ngày, các công cụ và hệ thống hỗ trợ không gian năng động này phải theo kịp. Nadcab Labs, với thành tích đáng tin cậy trong việc cung cấp phần mềm MLM crypto hoàn hảo cho các doanh nghiệp crypto, nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp cho các công ty một nền tảng có Khả năng mở rộng, an toàn và linh hoạt cho hoạt động MLM. Bản Nâng cấp mới nhất này được thiết kế chính xác với điều đó trong tâm trí. Tác động đến ngành công nghiệp MLM Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực MLM, bản cập nhật này đóng vai trò như một bước ngoặt. Trước đây, nhiều nền tảng bị giới hạn chỉ hỗ trợ một số ít tiền điện tử, thường buộc các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa các tài sản kỹ thuật số mà họ có thể chấp nhận. Điều này để lại cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là khi các tiền điện tử mới và đầy hứa hẹn xuất hiện. Với Nadcab Labs hiện hỗ trợ tất cả các tiền điện tử phổ biến, các doanh nghiệp MLM không còn bị hạn chế bởi những giới hạn như vậy. Lợi thế chính ở đây là tính linh hoạt. Các doanh nghiệp giờ đây có thể phục vụ đối tượng rộng hơn, chấp nhận thanh toán, phần thưởng và hoa hồng bằng bất kỳ loại tiền điện tử hàng đầu nào. Điều này cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán hơn, tăng khả năng tiếp cận cho người dùng ở các khu vực khác nhau trên thế giới và cải thiện hiệu quả giao dịch. Cho dù người dùng thích Bitcoin, Ethereum,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:37
Dự báo giá Crypto Mutuum Finance: $350 đầu tư hôm nay sẽ trở thành bao nhiêu vào năm 2026, 2028 và 2030

Dự báo giá Crypto Mutuum Finance: $350 đầu tư hôm nay sẽ trở thành bao nhiêu vào năm 2026, 2028 và 2030

Bài đăng Dự báo giá Crypto Mutuum Finance: $350 đầu tư hôm nay sẽ trở thành bao nhiêu vào năm 2026, 2028 và 2030 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mutuum Finance (MUTM) đang thu hút sự chú ý khi đợt bán trước của nó vượt quá kỳ vọng. Dự án đã ở Giai đoạn 6, và giá token đã tăng từ $0,01 ở giai đoạn đầu lên $0,035, đánh dấu mức tăng 250%. Người mua hiện tại đang chủ động đón đầu Giai đoạn 7 khi cổ phiếu có thể tăng 14,3 phần trăm để đạt mức giá $0,04. Đợt bán trước đã huy động được $15,220,000 và thu hút 15,880 người nắm giữ, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và đà tăng tốc. Kể từ khi ra mắt, Mutuum Finance (MUTM) được nhiều nhà đầu tư xem là một trong những crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ, nhờ vào tokenomics mạnh mẽ, trường hợp sử dụng mở rộng và nền tảng Layer 2 hiệu quả. Dự báo giá Mutuum Finance đến năm 2026 Mutuum Finance (MUTM) đang chuẩn bị cho việc ra mắt ở mức $0,06, và những người mua sớm ở mức $0,035 dự kiến sẽ đảm bảo lợi nhuận từ 300% đến 500% khi giao dịch bắt đầu. Nhìn xa hơn, các dự đoán đặt MUTM gần $10 vào năm 2026 khi mô hình cho vay kép của nền tảng được áp dụng rộng rãi. Hệ thống Peer-to-Contract (P2C) của nó cung cấp lợi nhuận ổn định bằng cách token hóa các tài sản lớn như BTC và ETH, trong khi tùy chọn Peer-to-Peer (P2P) phục vụ cho những người cho vay nhắm đến lợi nhuận cao hơn. Nhu cầu có phương tiện phi tập trung để vay và cho vay vốn đang liên tục tăng và Mutuum Finance (MUTM) đang phát triển theo hướng đó. Một góc nhìn có thể thấy ở Shiba Inu (SHIB), đã tạo ra một làn sóng tương đương trong tháng 2/2020-21. Giá SHIB đã tăng từ $0,00000000008 lên $0,000088 chỉ trong hơn một năm. Sự thay đổi đó đại diện cho lợi nhuận gần 1,000,000%, tạo ra tài sản cho những người nắm giữ sớm nhất. Mutuum Finance (MUTM) không được thiết kế như một meme coin, nhưng ví dụ cho thấy giá trị có thể nhân lên nhanh chóng như thế nào khi niềm tin của nhà đầu tư, quy mô cộng đồng và tiện ích token phù hợp. Do đó, khoản đầu tư $350 hôm nay có thể tăng lên gần $100,000 vào năm 2026 nếu MUTM thực hiện...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:36
Thị trường tiền mã hóa ở ngã ba đường khi các nhà giao dịch hàng đầu chú ý đến động thái của Fed

Thị trường tiền mã hóa ở ngã ba đường khi các nhà giao dịch hàng đầu chú ý đến động thái của Fed

Bài đăng Thị trường Crypto tại ngã ba đường khi các nhà giao dịch chú ý đến động thái của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin tăng nhẹ để giao dịch trên $109,000, trong khi altcoin phần lớn đang trong sắc đỏ. Thị trường Crypto bắt đầu tháng khá ổn định, với tổng vốn hóa thị trường giữ vững trong 24 giờ qua, chỉ dưới $3,9 nghìn tỷ. Bitcoin (BTC) tăng nhẹ hôm nay, ngày 1/9, đạt trở lại trên $109,000, trong khi Ethereum (ETH) giảm 1,5% xuống khoảng $4,400 — mất 5% trong tuần qua. Trên khung thời gian hàng tháng, BTC giảm 4%, sau khi đạt cao nhất mọi thời đại trên $124,000 vào giữa tháng 8. Biểu đồ giá BTC 24 giờ. Nguồn: CoinGecko ETH có 30 ngày qua mạnh mẽ hơn nhiều, phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại năm 2021 để đạt trên $4,900. Altcoin lớn nhất này tăng hơn 25% trong tháng qua. Biểu đồ giá ETH 1 tháng. Nguồn: CoinGecko Đối với các tài sản Crypto vốn hóa lớn khác, Solana (SOL) giảm 1% để giao dịch quanh mức $200 hôm nay, trong khi XRP giảm 1,3% ở mức $2,77. Trong khi đó, BNB cũng mất khoảng 1% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức $853. Cùng lúc đó, khoảng $297 triệu trong các vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với các nhà giao dịch ETH chịu thiệt hại lớn nhất ở mức $76,2 triệu. BTC chiếm gần $55 triệu trong các vụ thanh lý, và các altcoin khác chiếm khoảng $42 triệu, theo CoinGlass. Cập nhật dòng tiền ETF và vĩ mô Các ETF Ethereum giao ngay vẫn đang chiếm spotlight. Trong tháng 8, họ thu hút $3,87 tỷ, đẩy tổng dòng tiền vào lên $13,5 tỷ và tổng tài sản lên $28,6 tỷ. Tháng 8 đánh dấu dòng tiền vào hàng tháng lớn thứ hai từ trước đến nay cho các ETF ETH, sau dòng tiền ròng vào $5,43 tỷ trong tháng 7, theo dữ liệu từ SoSoValue. Trong khi đó, các ETF Bitcoin giao ngay di chuyển theo hướng ngược lại, với tổng cộng $751 triệu dòng tiền ròng ra trong tháng trước. Nhìn vào các tín hiệu kinh tế vĩ mô, tại Mỹ, số liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 7 đạt mức...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:23
Công ty game Nhật Bản Gumi đặt cược 17 triệu USD vào XRP, bỏ qua Ethereum: Đây là lý do

Công ty game Nhật Bản Gumi đặt cược 17 triệu USD vào XRP, bỏ qua Ethereum: Đây là lý do

Bài đăng Công ty game Nhật Bản Gumi đặt cược 17 triệu USD vào XRP, bỏ qua Ethereum: Đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Gumi của Nhật Bản đã phê duyệt khoản mua XRP trị giá 17 triệu USD như một phần trong chiến lược kép BTC-XRP, phù hợp với chiến lược thúc đẩy Ripple của SBI, trong khi cải cách của FSA Nhật Bản nhắm đến việc phê duyệt ETF và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Trong khi nhiều sự chú ý trong những tuần gần đây tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức chuyển hướng sang Ethereum [ETH], Nhật Bản đã âm thầm thực hiện các động thái riêng trên thị trường tiền điện tử. Các công ty trong nước lớn đang bổ sung tài sản kỹ thuật số vào bảng cân đối kế toán của họ, với công ty game và blockchain Gumi Inc. dẫn đầu. Gumi đặt cược vào XRP Vào ngày 29 tháng 8, công ty niêm yết tại Tokyo đã công bố việc hội đồng quản trị phê duyệt khoản đầu tư 2,5 tỷ yên (17 triệu USD) vào Ripple [XRP]. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn quan tâm đến cả Bitcoin [BTC] và altcoin bất chấp sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Khoản đầu tư được lên kế hoạch từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026. Theo báo cáo của CoinPost, công ty đã làm rõ rằng động thái này vượt ra ngoài động cơ đầu cơ và phản ánh một chiến lược có chủ đích nhằm đảm bảo chỗ đứng trong hệ sinh thái XRP. Tại sao là XRP chứ không phải Ethereum? Công ty nhấn mạnh rằng trong khi Ethereum thống trị các tiêu đề toàn cầu khi các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào, quyết định ưu tiên XRP của họ xuất phát từ sự liên kết với cổ đông lớn nhất, SBI Holdings. SBI đã là nhà hỗ trợ lâu năm của Ripple, đơn vị phát hành XRP, và đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng token này trong thanh toán xuyên biên giới và các giải pháp thanh khoản. Bằng cách áp dụng XRP, Gumi nhằm tận dụng sự hợp lực chiến lược này và định vị mình trong một hệ sinh thái nơi tiện ích và việc áp dụng trong các dịch vụ tài chính đang phát triển nhanh chóng. Ban lãnh đạo của Gumi giải thích rằng sáng kiến này đại diện cho tầm nhìn tăng trưởng trung và dài hạn, với XRP đóng vai trò là tài sản cốt lõi trong chiến lược tài chính kỹ thuật số đang phát triển của công ty. Bitcoin tiếp tục đóng vai trò quan trọng Động thái này cũng bổ sung cho sự nhiệt tình của Gumi đối với Bitcoin (BTC), mà công ty coi là một trụ cột quan trọng khác của...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:01
160 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực crypto bị phanh phui vì quảng cáo được trả tiền không công khai

160 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực crypto bị phanh phui vì quảng cáo được trả tiền không công khai

Bài đăng 160 người có ảnh hưởng crypto bị phanh phui vì quảng cáo trả phí không công khai đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ZachXBT, một "thám tử on-chain" nổi tiếng, đã tung ra một vụ rò rỉ lớn khác vào ngày 1 tháng 9, phanh phui hàng trăm người có ảnh hưởng trong lĩnh vực crypto. Cụ thể, một bảng giá được đăng trên X tiết lộ địa chỉ ví và mức phí quảng cáo của hơn 200 nhân vật trên thị trường gần đây được một dự án tiếp cận để quảng bá. Tuy nhiên, phân tích của ZachXBT cho thấy trong khi khoảng 160 tài khoản đã chấp nhận thỏa thuận, chưa đến năm người thực sự công khai bài đăng của họ là quảng cáo trả phí. RÒ RỈ MỚI: Bảng giá của hơn 200 người có ảnh hưởng crypto và địa chỉ ví của họ từ một dự án gần đây đã liên hệ với họ để quảng bá. Từ hơn 160 tài khoản đã chấp nhận thỏa thuận, tôi chỉ thấy < 5 tài khoản thực sự công khai các bài đăng quảng cáo là quảng cáo. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025 Không có gì ngạc nhiên, vụ rò rỉ này đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và tiêu chuẩn tiếp thị với tiền điện tử, ngay cả khi hầu hết những người có tên trong danh sách là "từ lớp CT gần đây nhất hoặc chỉ là các tài khoản bot." Nguy cơ gia tăng của các vụ lừa đảo crypto Tài chính phi tập trung (DeFi) đã bùng nổ trong những năm gần đây, nhưng sự mở rộng của nó đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ các kế hoạch lừa đảo. Chỉ riêng năm 2024, ví dụ, người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la vào tội phạm crypto theo FBI. Các tài khoản mạo danh các nhân vật crypto quan trọng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng phổ biến hơn, với báo cáo tội phạm của Nefture Security cho thấy rằng các nền tảng trò chuyện như Telegram đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho gian lận. "Một đặc điểm chung trong năm 2022, 2023 và hiện tại 2024 là, trái với niềm tin phổ biến, các hoạt động liên quan đến lừa đảo - không phải hack - đã gây tổn hại nhất cho không gian crypto." Theo đó, các phản ứng từ cơ quan quản lý và ngành công nghiệp đang tăng cường, với Thị trường Tài sản Crypto của Liên minh Châu Âu (MiCA) và Đạo luật GENIUS cung cấp một số sự rõ ràng cần thiết. Tuy nhiên, bản chất phi tập trung của ngành hạn chế hiệu quả quản lý, đặc biệt là khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:57
Phân tích kỹ thuật Ether: Các chỉ báo trung lập che giấu một cơn bão Biến động đang hình thành

Phân tích kỹ thuật Ether: Các chỉ báo trung lập che giấu một cơn bão Biến động đang hình thành

Ether đang giao dịch ở mức $4,392 với vốn hóa thị trường là $530 tỷ và khối lượng giao dịch trong 24h là $26,51 tỷ. Biên độ giá trong ngày dao động từ $4,367 đến $4,489, phản ánh cả sự củng cố đi ngang chặt chẽ và sự do dự kéo dài trên các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Ethereum Biểu đồ ether 1 giờ cho thấy triển vọng thị trường Bear đối với ethereum, được hình thành bởi sự phục hồi thất bại [...]
Coinstats2025/09/01 22:44
