Thị trường tiền mã hóa ở ngã ba đường khi các nhà giao dịch hàng đầu chú ý đến động thái của Fed
Bitcoin tăng nhẹ để giao dịch trên $109,000, trong khi altcoin phần lớn đang trong sắc đỏ. Thị trường Crypto bắt đầu tháng khá ổn định, với tổng vốn hóa thị trường giữ vững trong 24 giờ qua, chỉ dưới $3,9 nghìn tỷ. Bitcoin (BTC) tăng nhẹ hôm nay, ngày 1/9, đạt trở lại trên $109,000, trong khi Ethereum (ETH) giảm 1,5% xuống khoảng $4,400 — mất 5% trong tuần qua. Trên khung thời gian hàng tháng, BTC giảm 4%, sau khi đạt cao nhất mọi thời đại trên $124,000 vào giữa tháng 8. Biểu đồ giá BTC 24 giờ. Nguồn: CoinGecko ETH có 30 ngày qua mạnh mẽ hơn nhiều, phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại năm 2021 để đạt trên $4,900. Altcoin lớn nhất này tăng hơn 25% trong tháng qua. Biểu đồ giá ETH 1 tháng. Nguồn: CoinGecko Đối với các tài sản Crypto vốn hóa lớn khác, Solana (SOL) giảm 1% để giao dịch quanh mức $200 hôm nay, trong khi XRP giảm 1,3% ở mức $2,77. Trong khi đó, BNB cũng mất khoảng 1% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức $853. Cùng lúc đó, khoảng $297 triệu trong các vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với các nhà giao dịch ETH chịu thiệt hại lớn nhất ở mức $76,2 triệu. BTC chiếm gần $55 triệu trong các vụ thanh lý, và các altcoin khác chiếm khoảng $42 triệu, theo CoinGlass. Cập nhật dòng tiền ETF và vĩ mô Các ETF Ethereum giao ngay vẫn đang chiếm spotlight. Trong tháng 8, họ thu hút $3,87 tỷ, đẩy tổng dòng tiền vào lên $13,5 tỷ và tổng tài sản lên $28,6 tỷ. Tháng 8 đánh dấu dòng tiền vào hàng tháng lớn thứ hai từ trước đến nay cho các ETF ETH, sau dòng tiền ròng vào $5,43 tỷ trong tháng 7, theo dữ liệu từ SoSoValue. Trong khi đó, các ETF Bitcoin giao ngay di chuyển theo hướng ngược lại, với tổng cộng $751 triệu dòng tiền ròng ra trong tháng trước. Nhìn vào các tín hiệu kinh tế vĩ mô, tại Mỹ, số liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 7 đạt mức...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:23