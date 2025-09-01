ATH Của Bitcoin Trên $124K Vào Tháng 8 Có Thể Là Đỉnh Chu Kỳ: CoinGecko

Bài đăng ATH tháng 8 của Bitcoin trên $124K có thể là đỉnh chu kỳ: CoinGecko xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với cao nhất mọi thời đại mới nhất vào tháng 8, Bitcoin đang phá vỡ mô hình thông thường sau halving và có thể đã đạt đỉnh sớm, các nhà phân tích tại CoinGecko cho biết. Bitcoin (BTC) có thể đã đạt đỉnh sớm hơn dự kiến trong chu kỳ này nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn nào, theo nghiên cứu mới của CoinGecko. Trong báo cáo ngày 28 tháng 8, các nhà phân tích CoinGecko cho biết rằng sau khi đạt cao nhất mọi thời đại mới là $124,128 vào giữa tháng 8, BTC đã xếp hàng với thời gian trung bình lịch sử mà nó đã mất để đạt ATH sau halving trong ba chu kỳ trước. Nếu ATH mới nhất này hóa ra là đỉnh chu kỳ, điều đó có nghĩa là giá Bitcoin đạt đỉnh sớm hơn 68 ngày so với mức cao năm 2021 là $69,044. Bitcoin halving so với số ngày cho đến chu kỳ ATH. Nguồn: CoinGecko Về mặt lịch sử, các ATH của Bitcoin đã đến 12 đến 18 tháng sau các đợt halving. Theo dữ liệu của CoinGecko, ATH sau halving đầu tiên vào năm 2013 đến 368 ngày sau đợt halving tháng 11 năm 2012, tăng từ $12 lên $1,127. Hai chu kỳ tiếp theo mất nhiều thời gian hơn: ATH năm 2017 đến 525 ngày sau halving ở mức $19,665, và đỉnh năm 2021 ở mức $69,044 đến 549 ngày sau đợt halving gần đây nhất. Tuy nhiên, chu kỳ 2025 đã thiết lập một tiền lệ mới. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Bitcoin đạt ATH trước halving, đạt $73,581 vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, sau đợt tăng giá hai tháng được thúc đẩy bởi việc phê duyệt các ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ. "Nhu cầu được tải trước dẫn đến sự phá vỡ trong mô hình chu kỳ, điều này có thể chống lại xu hướng kéo dài chu kỳ và chỉ ra sự thay đổi cơ bản của thị trường," các nhà phân tích của CoinGecko viết. Bitcoin trong giai đoạn điều chỉnh Thị trường vẫn còn bấp bênh, theo trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant Julio Moreno, người đã nói với The Defiant rằng hành động giá hiện tại trông giống như một sự điều chỉnh hơn là dấu hiệu của đỉnh. "Mặc dù khó để xác định khi nào đỉnh chu kỳ đã được đạt đến, đặc biệt là...