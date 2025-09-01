Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC, Gia Nhập Top 6 Kho Dự Trữ Toàn Cầu
Công ty niêm yết Nhật Bản Metaplanet tăng dự trữ Bitcoin vượt 20,000 BTC, vượt qua công ty khai thác Mỹ Riot Platforms và trở thành công ty không thuộc Mỹ đầu tiên lọt vào top sáu tổ chức nắm giữ toàn cầu. Metaplanet thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua thêm 1,009 BTC với giá khoảng 112 triệu USD, ở mức giá trung bình 111,000 USD mỗi Bitcoin. Kế hoạch mua mới nhất này đẩy tổng số nắm giữ của công ty vượt 20,000 BTC, với tổng chi phí mua là 2,06 tỷ USD (¥302,3 tỷ). Chỉ một tuần trước đó, vào ngày 25 tháng 8, công ty đã thêm 103 BTC, nhấn mạnh chiến lược tích lũy tăng tốc của họ. Dữ liệu từ BitcoinTreasuries.net cho thấy Metaplanet hiện nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Riot Platforms, một công ty khai thác có trụ sở tại Mỹ. Trong quý 3 năm 2025, Metaplanet đã công bố Lợi nhuận BTC là 30,7%, phản ánh sự tăng trưởng của dự trữ Bitcoin so với số lượng cổ phần pha loãng hoàn toàn. Sự tăng vọt này nhấn mạnh cách Metaplanet gắn giá trị cổ đông trực tiếp với việc tích lũy Bitcoin. Top 10 công ty kho dự trữ Bitcoin Nguồn: Bitcointresuaries.net Metaplanet kết hợp hoạt động thị trường vốn với chiến lược Bitcoin của mình. Trong tháng 8, công ty đã phát hành vòng quyền chọn cổ phiếu thứ 20 cho EVO FUND, tạo ra 60 triệu cổ phiếu mới. Số tiền thu được đã tài trợ cho việc mua Bitcoin mới nhất và thanh toán trước hạn trái phiếu doanh nghiệp loạt thứ 19. Mặc dù mua vào mạnh mẽ, thị trường cho thấy phản ứng không đáng kể. Vào ngày thông báo, cổ phiếu của Metaplanet đóng cửa ở mức 831 yên, -5,46% so với ngày hôm trước Số lượng nắm giữ của Metaplanet xác nhận vị trí của họ trong số các chủ sở hữu Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục tích lũy Bitcoin phù hợp với chiến lược vốn và điều kiện thị trường của họ. Các nhà đầu tư và ngành công nghiệp tiền mã hoá đang theo dõi chặt chẽ khi công ty niêm yết Nhật Bản này theo đuổi chính sách kho dự trữ Bitcoin táo bạo nhất châu Á.
