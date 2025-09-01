2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Đĩa đơn mới nhất của Cardi B phá vỡ chuỗi chiến thắng của cô khi ra mắt

Đĩa đơn mới nhất của Cardi B phá vỡ chuỗi chiến thắng của cô khi ra mắt

Bài đăng Đĩa đơn mới nhất của Cardi B phá vỡ chuỗi Tỷ lệ chiến thắng của cô khi ra mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Imaginary Playerz" của Cardi B ra mắt trên 10 bảng xếp hạng Billboard tuần này, bao gồm vị trí số 70 trên Hot 100 — khởi đầu thấp nhất của cô gắn liền với Am I the Drama? Cardi B tại Lễ hội Revolve: Sự kiện Thời trang, Âm nhạc và Phong cách sống Thường niên lần thứ Tám vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 tại Thermal, California. (Ảnh của River Callaway/Billboard qua Getty Images) Billboard qua Getty Images Cardi B đang trong chế độ quảng bá đầy đủ khi ngày phát hành album sắp tới Am I the Drama? đang đến gần. Album đầy đủ, đĩa thứ hai của nữ rapper và là đĩa đầu tiên sau hơn nửa thập kỷ, đã tạo ra một số bản hit lớn, và bài hát mới nhất, "Imaginary Playerz," ra mắt trên 10 bảng xếp hạng Billboard khác nhau trong tuần này. Khi bài hát trở thành một chiến thắng khác trên các bảng xếp hạng hip-hop và rap, nó hoạt động kém hơn một chút trên bảng xếp hạng quan trọng nhất. Điểm khởi đầu thấp của Cardi B trên Hot 100 Trên Hot 100 tuần này, "Imaginary Playerz" mở màn ở vị trí số 70. Đó là một điểm khởi đầu khá thấp cho một bài hát của Cardi, vì cô nổi tiếng với việc đạt được những màn ra mắt ấn tượng trên bảng xếp hạng các bài hát được tiêu thụ nhiều nhất trong cả nước. Cả "WAP" và "Up" đều đạt No. 1 Trong số các đĩa đơn của Cardi đã được gắn với Am I the Drama? trước khi "Imaginary Playerz" ra mắt, tất cả đều dành thời gian trong top 10. "WAP," sự hợp tác của cô với Megan Thee Stallion, và "Up" dễ dàng đạt vị trí số 1 lần lượt vào năm 2020 và 2021. Đầu mùa hè này, Cardi đã phát hành "Outside," bài hát quảng bá chính thức thứ ba từ Am I the Drama?, và bài hát đó đã leo lên vị trí số 10 trên danh sách bận rộn. "Imaginary Playerz" ra mắt ở vị trí số 2 "Imaginary Playerz" đạt điểm ra mắt thấp nhất trên Hot 100. Trong số tất cả các bảng xếp hạng Billboard nơi bài hát xuất hiện, bài hát gần như đưa Cardi đến vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng R&B/Hip-Hop...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:33
Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC, Gia Nhập Top 6 Kho Dự Trữ Toàn Cầu

Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC, Gia Nhập Top 6 Kho Dự Trữ Toàn Cầu

Bài đăng Metaplanet Vượt 20,000 BTC, Gia Nhập Top 6 Kho Dự Trữ Toàn Cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty niêm yết Nhật Bản Metaplanet tăng dự trữ Bitcoin vượt 20,000 BTC, vượt qua công ty khai thác Mỹ Riot Platforms và trở thành công ty không thuộc Mỹ đầu tiên lọt vào top sáu tổ chức nắm giữ toàn cầu. Metaplanet thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua thêm 1,009 BTC với giá khoảng 112 triệu USD, ở mức giá trung bình 111,000 USD mỗi Bitcoin. Kế hoạch mua mới nhất này đẩy tổng số nắm giữ của công ty vượt 20,000 BTC, với tổng chi phí mua là 2,06 tỷ USD (¥302,3 tỷ). Chỉ một tuần trước đó, vào ngày 25 tháng 8, công ty đã thêm 103 BTC, nhấn mạnh chiến lược tích lũy tăng tốc của họ. Dữ liệu từ BitcoinTreasuries.net cho thấy Metaplanet hiện nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Riot Platforms, một công ty khai thác có trụ sở tại Mỹ. Trong quý 3 năm 2025, Metaplanet đã công bố Lợi nhuận BTC là 30,7%, phản ánh sự tăng trưởng của dự trữ Bitcoin so với số lượng cổ phần pha loãng hoàn toàn. Sự tăng vọt này nhấn mạnh cách Metaplanet gắn giá trị cổ đông trực tiếp với việc tích lũy Bitcoin. Top 10 công ty kho dự trữ Bitcoin Nguồn: Bitcointresuaries.net Metaplanet kết hợp hoạt động thị trường vốn với chiến lược Bitcoin của mình. Trong tháng 8, công ty đã phát hành vòng quyền chọn cổ phiếu thứ 20 cho EVO FUND, tạo ra 60 triệu cổ phiếu mới. Số tiền thu được đã tài trợ cho việc mua Bitcoin mới nhất và thanh toán trước hạn trái phiếu doanh nghiệp loạt thứ 19. Mặc dù mua vào mạnh mẽ, thị trường cho thấy phản ứng không đáng kể. Vào ngày thông báo, cổ phiếu của Metaplanet đóng cửa ở mức 831 yên, -5,46% so với ngày hôm trước Số lượng nắm giữ của Metaplanet xác nhận vị trí của họ trong số các chủ sở hữu Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục tích lũy Bitcoin phù hợp với chiến lược vốn và điều kiện thị trường của họ. Các nhà đầu tư và ngành công nghiệp tiền mã hoá đang theo dõi chặt chẽ khi công ty niêm yết Nhật Bản này theo đuổi chính sách kho dự trữ Bitcoin táo bạo nhất châu Á. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tuân thủ theo hướng dẫn của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo khách quan, minh bạch. Bài báo tin tức này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả được khuyên nên xác minh sự thật...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:14
ATH Của Bitcoin Trên $124K Vào Tháng 8 Có Thể Là Đỉnh Chu Kỳ: CoinGecko

ATH Của Bitcoin Trên $124K Vào Tháng 8 Có Thể Là Đỉnh Chu Kỳ: CoinGecko

Bài đăng ATH tháng 8 của Bitcoin trên $124K có thể là đỉnh chu kỳ: CoinGecko xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với cao nhất mọi thời đại mới nhất vào tháng 8, Bitcoin đang phá vỡ mô hình thông thường sau halving và có thể đã đạt đỉnh sớm, các nhà phân tích tại CoinGecko cho biết. Bitcoin (BTC) có thể đã đạt đỉnh sớm hơn dự kiến trong chu kỳ này nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn nào, theo nghiên cứu mới của CoinGecko. Trong báo cáo ngày 28 tháng 8, các nhà phân tích CoinGecko cho biết rằng sau khi đạt cao nhất mọi thời đại mới là $124,128 vào giữa tháng 8, BTC đã xếp hàng với thời gian trung bình lịch sử mà nó đã mất để đạt ATH sau halving trong ba chu kỳ trước. Nếu ATH mới nhất này hóa ra là đỉnh chu kỳ, điều đó có nghĩa là giá Bitcoin đạt đỉnh sớm hơn 68 ngày so với mức cao năm 2021 là $69,044. Bitcoin halving so với số ngày cho đến chu kỳ ATH. Nguồn: CoinGecko Về mặt lịch sử, các ATH của Bitcoin đã đến 12 đến 18 tháng sau các đợt halving. Theo dữ liệu của CoinGecko, ATH sau halving đầu tiên vào năm 2013 đến 368 ngày sau đợt halving tháng 11 năm 2012, tăng từ $12 lên $1,127. Hai chu kỳ tiếp theo mất nhiều thời gian hơn: ATH năm 2017 đến 525 ngày sau halving ở mức $19,665, và đỉnh năm 2021 ở mức $69,044 đến 549 ngày sau đợt halving gần đây nhất. Tuy nhiên, chu kỳ 2025 đã thiết lập một tiền lệ mới. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Bitcoin đạt ATH trước halving, đạt $73,581 vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, sau đợt tăng giá hai tháng được thúc đẩy bởi việc phê duyệt các ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ. "Nhu cầu được tải trước dẫn đến sự phá vỡ trong mô hình chu kỳ, điều này có thể chống lại xu hướng kéo dài chu kỳ và chỉ ra sự thay đổi cơ bản của thị trường," các nhà phân tích của CoinGecko viết. Bitcoin trong giai đoạn điều chỉnh Thị trường vẫn còn bấp bênh, theo trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant Julio Moreno, người đã nói với The Defiant rằng hành động giá hiện tại trông giống như một sự điều chỉnh hơn là dấu hiệu của đỉnh. "Mặc dù khó để xác định khi nào đỉnh chu kỳ đã được đạt đến, đặc biệt là...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:02
Báo cáo việc làm của Mỹ vào cuối tuần này là yếu tố quan trọng đối với Vàng – ING

Báo cáo việc làm của Mỹ vào cuối tuần này là yếu tố quan trọng đối với Vàng – ING

Bài đăng Báo cáo việc làm của Mỹ vào cuối tuần này là chìa khóa cho Vàng - ING xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Sáu, với những ồn ào ngày càng tăng xung quanh các lệnh trừng phạt thứ cấp tiềm năng cung cấp thêm hỗ trợ cho thị trường, các chuyên gia hàng hóa của ING Ewa Manthey và Warren Patterson lưu ý. Các nhà đầu cơ tăng vị thế mua ròng trong Comex Gold "Điều này xảy ra sau khi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, giữ hy vọng sống rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17 tháng 9. Tuy nhiên, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào báo cáo việc làm vào thứ Sáu cho tháng Tám. Một kết quả yếu khác sẽ củng cố quan điểm rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là có khả năng." "Trong khi đó, các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng trong Comex Gold thêm 6,363 lô lên 148,122 lô trong tuần báo cáo vừa qua." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/us-jobs-report-later-this-week-is-key-for-gold-ing-202509011010
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:57
Chiến lược Bitcoin giảm thiểu rủi ro cho hoạt động thị trường trái phiếu của nó

Chiến lược Bitcoin giảm thiểu rủi ro cho hoạt động thị trường trái phiếu của nó

Bài đăng Chiến lược Bitcoin Holdings giảm rủi ro cho hoạt động thị trường trái phiếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Chiến lược (trước đây là MicroStrategy) hỗ trợ trái phiếu của mình với một lượng lớn Tài sản thế chấp Bitcoin. Các cổ đông tiếp tục nhận được đòn bẩy tiếp xúc với Bitcoin thông qua MSTR. Liệu Chiến lược có đang tạo ra một cách thức mới cho tài chính doanh nghiệp? Các nhà quan sát thị trường lạc quan về Chiến lược (trước đây là MicroStrategy), khi công ty đang chuyển đổi kho bạc Bitcoin của mình thành một động cơ tài chính cung cấp cho các chủ trái phiếu một lựa chọn đầu tư có lợi nhuận cao và rủi ro thấp bất thường. Đồng thời, công ty cũng cung cấp cho các nhà đầu tư cổ phiếu khả năng tiếp xúc đòn bẩy với Bitcoin thông qua cổ phiếu MSTR niêm yết trên NASDAQ. Vai trò tiềm năng của Bitcoin trong việc định hình tương lai của thị trường tín dụng và cổ phiếu có thể trở thành một bước ngoặt lịch sử trong tài chính doanh nghiệp. Cách phát hành trái phiếu của Chiến lược (trước đây là MicroStrategy) củng cố hoạt động Bitcoin của họ Để hiểu rõ hơn, trái phiếu của Chiến lược được hỗ trợ bởi dự trữ Bitcoin quá mức thế chấp. Điều này giúp công ty cung cấp an toàn và lợi nhuận vượt trội so với nợ doanh nghiệp truyền thống. Đáng chú ý là mỗi trái phiếu hoặc cổ phần ưu đãi được hỗ trợ bởi Bitcoin với tỷ lệ khoảng 5:1. Do đó, với mỗi đô la nợ phát hành, khoảng năm đô la giá trị Bitcoin đứng sau nó. Mức độ bảo đảm 500% này vượt xa mức hỗ trợ của trái phiếu doanh nghiệp thông thường, giảm mạnh rủi ro vỡ nợ. Thực tế, công ty thậm chí có thể chi trả lãi suất cho trái phiếu coupon 10% của mình trong hàng trăm năm bằng cách sử dụng dự trữ Bitcoin. Đây chính xác là lý do tại sao các nhà quan sát xếp hạng đã so sánh các công cụ này với chất lượng "gần mức đầu tư" về mặt sức mạnh tín dụng. Đầu năm nay, Chiến lược đã huy động 2,5 tỷ đô la trong một đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi duy nhất trả cổ tức 9%, sử dụng số tiền thu được để mua thêm 21,000 BTC. Chỉ riêng đợt phát hành đó đã chiếm một phần đáng kể trong tổng số huy động vốn công khai của Hoa Kỳ tại thời điểm đó. Tổng cộng, khoảng 15% toàn bộ thị trường IPO của Hoa Kỳ trong năm 2025 (tính từ đầu năm đến nay) bao gồm việc Chiến lược bán các sản phẩm nợ được hỗ trợ bằng Bitcoin này để tiếp tục dữ trữ Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:36
Giám đốc Ba Lan Người Đã Giật Mũ Từ Đứa Trẻ Tại US Open Cuối Cùng Đã Xin Lỗi

Giám đốc Ba Lan Người Đã Giật Mũ Từ Đứa Trẻ Tại US Open Cuối Cùng Đã Xin Lỗi

Bài đăng CEO Ba Lan Đã Giật Mũ Từ Trẻ Em Tại US Open Cuối Cùng Đã Xin Lỗi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Sau nhiều ngày bị chỉ trích trên mạng xã hội, Piotr Szczerek, CEO của một công ty lát đường Ba Lan, người đã bị quay video khi giật mũ của một cầu thủ tennis từ một đứa trẻ tại U.S. Open, đã đưa ra lời xin lỗi trên những tài khoản mạng xã hội có vẻ là chính thức, tuyên bố rằng ông đã trả lại chiếc mũ cho cậu bé. Cầu thủ tennis Ba Lan Kamil Majchrzak đã tặng mũ cho một cậu bé trước khi bị một CEO Ba Lan giật lấy, trong một sự cố đã lan truyền trực tuyến. (Ảnh của Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Szczerek đã đăng một tuyên bố vào sáng thứ Hai lên những trang Facebook và Instagram có vẻ là của Drogbruk, công ty lát đường của ông, thừa nhận sự cố giật mũ lan truyền của ông là một "sai lầm nghiêm trọng," theo bản dịch của Google. "Tôi đã tin rằng cầu thủ tennis đang đưa mũ cho tôi - cho các con trai của tôi, những người trước đó đã xin chữ ký," Szczerek nói, đề cập đến Kamil Majchrzak, cầu thủ tennis Ba Lan đã đưa mũ cho một cậu bé. Szczerek đã xin lỗi cậu bé và gia đình cậu và nói rằng ông đã trả lại chiếc mũ cho cậu. Szczerek nói rằng những tuyên bố khác được cho là từ ông, một số trong đó đã lan truyền trên mạng xã hội, không phải là xác thực. Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Sự Cố Giật Mũ Lan Truyền? Video về Szczerek có vẻ như đang giật một chiếc mũ từ Majchrzak, người vừa thắng một trận đấu năm set, đã lan truyền trực tuyến. Trong video, Majchrzak tháo chiếc mũ đang đội và đưa cho cậu bé trước khi Szczerek, người đang đứng cạnh đứa trẻ, giật lấy nó. Majchrzak xác nhận với New York Post rằng người đàn ông trong video là Szczerek, người mà ông nói là nhà tài trợ của liên đoàn tennis Ba Lan. Majchrzak nói rằng có "một số loại nhầm lẫn" và ban đầu không nhận ra Szczerek đã lấy chiếc mũ,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:21
Bitcoin sẽ tồn tại lâu hơn cổ phiếu? Bitcoin Hyper là một Smart move ngay bây giờ

Bitcoin sẽ tồn tại lâu hơn cổ phiếu? Bitcoin Hyper là một Smart move ngay bây giờ

Bài đăng Bitcoin sẽ tồn tại lâu hơn cổ phiếu? Bitcoin Hyper là một bước đi thông minh ngay bây giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền điện tử và nhà đầu tư chuyên nghiệp Jordi Visser tin rằng Bitcoin sẽ tồn tại lâu hơn thị trường chứng khoán và 'Bitcoin sẽ tồn tại trong một thời gian rất, rất dài.' Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Anthony Pompiliano vào thứ Bảy, trong đó ông cũng nói rằng: AI Agent sẽ đưa ra những quyết định thông minh [...] Cái gì có tỷ lệ sharp tốt nhất, cái gì có tính thanh khoản cao nhất? Nếu bạn làm theo cách đó, Bitcoin sẽ chiến thắng mọi tài sản trên thế giới. Tôi nghĩ đó là điều sắp diễn ra —Jordi Visser, phỏng vấn Anthony Pompiliano Nếu dự đoán của Visser trở thành sự thật, Bitcoin có thể trở thành trung tâm của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số mới, nền tảng của nó đã đang hoạt động. Quan trọng hơn, Bitcoin Hyper ($HYPER) sẽ trở thành một phần cốt lõi của hệ sinh thái này, nhờ vào tiện ích của nó trong vũ trụ Bitcoin. Hyper nhằm mang đến cho chúng ta một Bitcoin nhanh hơn và hiệu quả hơn với phí mạng thấp, hoàn tất gần như tức thì và thời gian thực hiện cực nhanh. Tại sao Bitcoin khác với cổ phiếu và chúng ta nên mong đợi gì từ tương lai? Theo Jordi Visser, sự khác biệt cốt lõi giữa cổ phiếu và Bitcoin là cổ phiếu đại diện cho một ý tưởng, trong khi Bitcoin là một niềm tin. Sức mạnh của Bitcoin chỉ đến từ sự hỗ trợ và tin tưởng của mọi người vào tiện ích của nó, điều mà Visser tin rằng sẽ biến Bitcoin thành một siêu cường. Đó là bởi vì, theo lời của chính ông: Như Visser giải thích, sự thay đổi rất có thể sẽ đến từ bên trong lĩnh vực AI, với AI Agent điều hướng nền kinh tế dựa trên tiện ích thị trường và tính thanh khoản, đây chính là nơi Bitcoin tỏa sáng. Trò chơi cuối cùng bắt đầu khi các nhà đầu tư chính bắt kịp công nghệ đằng sau khái niệm tiền kỹ thuật số, điều mà Eric Trump tin rằng là yếu tố chính đang kìm hãm Bitcoin. Khi điều đó xảy ra, ông dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1 triệu đô la, và đó có thể chỉ là sự khởi đầu. Cố vấn Bitcoin Luke Broyles thậm chí còn đi xa hơn thế, sau khi tuyên bố rằng thậm chí...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:13
Vốn hóa thực tế của BTC tăng lên $1,05T bất chấp Thị trường Pullback

Vốn hóa thực tế của BTC tăng lên $1,05T bất chấp Thị trường Pullback

Bài đăng BTC's Realized Cap Tăng lên 1,05T USD Bất chấp Thị trường Pullback xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vốn hóa thực tế của Bitcoin (BTC), một chỉ số on-chain đo lường giá trị của các đồng tiền tại mức giá giao dịch cuối cùng, tiếp tục tăng ngay cả khi giá spot giảm, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào mạng lưới và là dấu hiệu cho thấy nền tảng kinh tế của đồng tiền điện tử lớn nhất đang mạnh lên. Sau khi lần đầu vượt 1 nghìn tỷ USD vào tháng 7, dữ liệu Glassnode cho thấy vốn hóa thực tế hiện ở mức kỷ lục 1,05 nghìn tỷ USD, mặc dù giá spot đã giảm khoảng 12% so với đỉnh cao mọi thời đại gần 124,000 USD. Trong khi vốn hóa thị trường giảm khi giá spot giảm vì nó định giá mọi đồng tiền ở mức hiện tại, vốn hóa thực tế chỉ điều chỉnh khi các đồng tiền được chi tiêu và định giá lại trên chuỗi. Theo mô hình vốn hóa thực tế, các khoản nắm giữ không hoạt động, người nắm giữ dài hạn và các đồng tiền bị mất đóng vai trò ổn định, ngăn chặn sự sụt giảm lớn ngay cả khi hành động giá ngắn hạn trở nên tiêu cực. Kết quả là một thước đo phản ánh tốt hơn niềm tin thực sự của nhà đầu tư và độ sâu của vốn cam kết cho blockchain. Trong các chu kỳ trước, vốn hóa thực tế đã phải chịu những đợt sụt giảm dốc hơn nhiều. Trong thị trường Bear 2014-15 và 2018, nó đã giảm tới 20% khi sự đầu hàng kéo dài buộc khối lượng lớn các đồng tiền phải được định giá lại thấp hơn. Thậm chí vào năm 2022, chỉ số này đã trải qua mức giảm gần 18%, theo dữ liệu Glassnode. Lần này, ngược lại, vốn hóa thực tế đang tăng bất chấp sự điều chỉnh giá hai chữ số. Điều này nhấn mạnh cách thị trường hiện tại đang hấp thụ biến động với nền tảng cơ bản có khả năng phục hồi hơn nhiều. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/bitcoin-s-realized-capitalization-climbs-to-record-high-even-as-spot-price-drops
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:04
Album Của Selena Tăng Vọt Hơn 30,000% Doanh Số Trong Một Tuần

Album Của Selena Tăng Vọt Hơn 30,000% Doanh Số Trong Một Tuần

Bài đăng Album của Selena Tăng Vọt Hơn 30,000% Doanh Số Trong Một Tuần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dreaming of You của Selena trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Latin Pop Albums và ra mắt ở vị trí số 4 trên danh sách Vinyl Albums sau khi được tái phát hành nhân dịp kỷ niệm 30 năm. Chân dung ca sĩ người Mỹ Selena (sinh ra là Selena Quintanilla-Perez, 1971 - 1995) tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 36 tại Radio City Music Hall, New York, New York, ngày 1 tháng 3 năm 1994. (Ảnh của Arlene Richie/Getty Images) Getty Images Selena trở lại nhiều bảng xếp hạng Billboard tuần này - không phải với tác phẩm mới, mà với một trong những bản thu âm nổi tiếng nhất của cô. Ngôi sao nhạc pop Latin quá cố đưa Dreaming of You trở lại một số bảng xếp hạng, và dự án thậm chí còn ra mắt trên một danh sách sau khi được tái phát hành để kỷ niệm 30 năm thành công đột phá. Dreaming of You đã được remaster và bán dưới dạng đĩa vinyl khác nhau, cũng như CD và tải xuống kỹ thuật số, nhưng chính việc mua đĩa vinyl đã giúp album của Selena trở thành một chiến thắng mới sau nhiều năm. Doanh Số Dreaming of You Tăng Vọt Hơn 30,000% Luminate, tổ chức thu thập dữ liệu bán hàng và phát trực tuyến được sử dụng để tổng hợp các bảng xếp hạng Billboard hàng tuần, báo cáo rằng Dreaming of You đã bán được hơn 6,100 bản tại Mỹ trong thời gian theo dõi gần đây nhất. Khung thời gian trước đó, bộ album chỉ đạt doanh số hai chữ số. Trong khoảng thời gian chỉ vài ngày, lượng mua Dreaming of You đã tăng hơn 30,500%, và tất cả là nhờ vào việc tái phát hành kỷ niệm 30 năm. Dreaming of You Ra Mắt trên Bảng Xếp Hạng Vinyl Albums Tất cả những doanh số đĩa vinyl đó đã đưa Dreaming of You lên bảng xếp hạng Vinyl Albums lần đầu tiên. Selena ra mắt sản phẩm cuối cùng của mình ở vị trí số 4. Tài năng này đạt đến hạng cao nhất trong danh sách album vinyl lần thứ ba, khi cả Amor Prohibido và Ones đều đã dành một...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:57
Phân tích khai thác XRP: Chuyển đổi công nghệ đám mây thành Tiền mã hóa hàng ngày, cho phép người dùng dễ dàng kiếm hơn 10,000 đô la mỗi ngày

Phân tích khai thác XRP: Chuyển đổi công nghệ đám mây thành Tiền mã hóa hàng ngày, cho phép người dùng dễ dàng kiếm hơn 10,000 đô la mỗi ngày

Bài đăng Phân tích Khai thác điện toán đám mây XRP: Chuyển đổi Công nghệ Đám mây thành Tiền mã hóa Hàng ngày, Cho phép Người dùng Dễ dàng Kiếm Hơn 10,000 USD Mỗi Ngày xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi đầu tư tiền mã hóa ngày càng trở nên phổ biến, khai thác, như một phương pháp chính để có được tài sản kỹ thuật số, vẫn là cơ hội được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm. Tuy nhiên, yêu cầu cao về thiết bị, năng lượng và kỹ thuật của khai thác truyền thống khiến nó trở nên khó khăn đối với hầu hết người dùng thông thường. Với sự hội tụ của điện toán đám mây và blockchain, nền tảng khai thác điện toán đám mây XRP Mining đã xuất hiện, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách linh hoạt, hiệu quả và rào cản thấp để chuyển đổi công nghệ đám mây thành lợi nhuận tiền mã hóa hàng ngày, giúp người dùng dễ dàng đạt được mục tiêu kiếm hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi ngày. Sự Phát triển của Khai thác: Từ Cá nhân đến Đám mây Khi Bitcoin được giới thiệu lần đầu, bất kỳ máy tính cá nhân nào cũng có thể tham gia khai thác. Tuy nhiên, khi cạnh tranh về sức mạnh tính toán ngày càng gay gắt, các máy đào chuyên dụng, trang trại khai thác lớn và tiêu thụ điện năng cao đã trở thành rào cản gia nhập, thực sự loại trừ các nhà đầu tư thông thường. Theo mô hình truyền thống, khai thác không chỉ đòi hỏi đầu tư ban đầu cao mà còn đi kèm với những thách thức như khấu hao thiết bị, chi phí điện tăng vọt và bảo trì phức tạp. Đối với người dùng không có nền tảng kỹ thuật hoặc hỗ trợ tài chính đáng kể, việc khai thác có vẻ không thể đạt được. Sự xuất hiện của khai thác điện toán đám mây đã hoàn toàn phá vỡ bức tranh này. Bằng cách triển khai phần cứng khai thác trong các trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp và phân bổ sức mạnh tính toán cho các nhà đầu tư thông qua hợp đồng, khai thác điện toán đám mây cho phép mọi người tận hưởng cùng cơ hội lợi nhuận như các thợ đào chuyên nghiệp với chi phí tối thiểu. Những Lợi thế Sáng tạo của XRP Mining Trong số nhiều nền tảng khai thác điện toán đám mây, XRP Mining đã nhanh chóng nổi bật nhờ sức mạnh công nghệ và mô hình linh hoạt của mình. 1．Không có Rào cản Gia nhập Người dùng không cần phải mua máy khai thác điện toán đám mây hoặc thành thạo các kỹ năng kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần top up tài khoản và mua hợp đồng để bắt đầu khai thác, thực sự hiện thực hóa phương pháp "điện thoại di động, tức thì". 2．Thanh toán Lợi nhuận Hàng ngày Nền tảng sử dụng hệ thống thanh toán tự động 24/7, với tất cả lợi nhuận được ghi có hàng ngày. Các nhà đầu tư có thể rút tiền của họ bất cứ lúc nào hoặc tái đầu tư thu nhập của họ để...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:50
