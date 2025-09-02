2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin bám trụ ở mức $100K khi các tổ chức mua vào – Nhưng các thợ đào không hài lòng

Bài đăng Bitcoin bám trụ ở mức $100K khi các tổ chức mua vào - Nhưng các thợ đào không hài lòng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin duy trì trên $100K với sự hỗ trợ từ Delta Cap và nhu cầu từ Người dùng tổ chức. Tuy nhiên, áp lực đối với thợ đào và Tỷ lệ Stock-to-Flow yếu hơn báo hiệu rủi ro ngắn hạn bất chấp việc tích lũy đang diễn ra. Kể từ giữa tháng 8, hoạt động on-chain của Bitcoin [BTC] đã cho thấy các tín hiệu trái chiều phản ánh cả khả năng phục hồi và điểm yếu. Đầu tiên, Delta Cap đứng ở mức $739,4 tỷ, đóng vai trò là mức định giá sàn dài hạn, trong khi Coinbase Premium Gap ở mức +11,6, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ Người dùng tổ chức Hoa Kỳ. Bất chấp biến động ngắn hạn, Bitcoin củng cố trên mức $100K, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư. Về mặt lịch sử, các khoản phí bảo hiểm được duy trì đã đi trước các xu hướng tăng lớn. Trên thực tế, mức định giá sàn tăng và áp lực mua từ tổ chức có thể cung cấp cho Bitcoin một đệm vững chắc, ngay cả trong các đợt điều chỉnh thị trường mạnh. Liệu sự sụt giảm của Puell Multiple có ám chỉ áp lực đối với thợ đào? Trong khi hỗ trợ cấu trúc có vẻ mạnh, các thợ đào đang cho thấy dấu hiệu áp lực doanh thu. Puell Multiple đã giảm hơn 20% xuống còn 1,04, cho thấy khả năng sinh lời đang suy yếu so với mức trung bình hàng năm. Trong quá khứ, những mức như vậy đã làm nổi bật các giai đoạn khi thợ đào buộc phải bán, tạo thêm áp lực tiềm tàng đối với sự ổn định của giá. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư xem những đợt giảm này là cơ hội tích lũy, đặc biệt là khi giá vẫn duy trì trên các mức sàn dài hạn. Do đó, sự sụt giảm gần đây làm tăng thêm sự thận trọng nhưng không hoàn toàn làm suy yếu quỹ đạo rộng lớn hơn của Bitcoin, đặc biệt nếu nhu cầu từ tổ chức vẫn ổn định. Nguồn: CryptoQuant Liệu mô hình Stock-to-Flow có đang mất đi tính liên quan? Tỷ lệ Stock-to-Flow, từng là thước đo khan hiếm hàng đầu, kể một câu chuyện khác. Nó giảm mạnh xuống khoảng 48,2K, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu mô hình này vẫn còn mang trọng số dự đoán hay không. Về mặt lịch sử, các mức S2F cao trùng với đợt tăng giá sau halving, nhưng sự sụt giảm gần đây cho thấy động lực từ phía cung yếu hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lập luận rằng các lực lượng từ phía cầu hiện có ảnh hưởng lớn hơn so với các số liệu cung. Do đó, mặc dù sự sụt giảm S2F làm dấy lên lo ngại, nó không phủ nhận tác động của việc mua vào từ tổ chức hoặc xu hướng tích lũy dài hạn. Nguồn: CryptoQuant Liệu...
2025/09/02 02:34
Metaplanet Phê Duyệt 884 Triệu Đô Để Mở Rộng Kho Bitcoin

Bài đăng Metaplanet Phê duyệt 884 triệu USD để Mở rộng Quỹ dự trữ Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các cổ đông của Metaplanet đã phê duyệt kế hoạch huy động vốn quy mô lớn cho phép công ty kho bạc Bitcoin Nhật Bản này bán ra tới 550 triệu cổ phiếu mới ở nước ngoài. Đợt chào bán, được định giá khoảng 130,3 tỷ yên (884 triệu USD), nhằm mục đích tài trợ cho việc mua thêm Bitcoin. Phê duyệt Kế hoạch Vốn và Nghị quyết Quản trị Tăng cường Chiến lược Bitcoin của Metaplanet Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường (EGM), được tổ chức tại quận Shibuya của Tokyo, đã xác nhận kế hoạch này. Tuy nhiên, CEO của công ty Simon Gerovich đã xác nhận rằng cuộc bỏ phiếu đã được thông qua. Công ty dự định phân bổ phần lớn số tiền thu được để mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ, hiện đã đạt hơn 20.000 BTC, trị giá hơn 2 tỷ USD. Kế hoạch vốn được phê duyệt nhấn mạnh chiến lược của Metaplanet trong việc theo đuổi mô hình kho bạc lấy cảm hứng từ MicroStrategy của Michael Saylor. Công ty đã chuyển mình từ một nhà điều hành khách sạn đang gặp khó khăn thành một trong những đơn vị nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp công khai lớn nhất. Cổ đông Metaplanet đã phê duyệt tất cả 3 nghị quyết tại EGM hôm nay: ✅ Tăng Tổng số Cổ phiếu Được Ủy quyền ✅ Họp Cổ đông Ảo ✅ Điều khoản Mới cho Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) Ngày 1 tháng 9 năm 2025 Việc huy động gần 900 triệu USD đặt công ty vào vị thế có thể đẩy nhanh quá trình tích lũy BTC. Điều này hỗ trợ cho kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá 881 triệu USD trước đó của Metaplanet cùng với mục đích tương tự. Động thái đó cho thấy cả sự ủng hộ của cổ đông và ý định của ban quản lý trong việc biến Bitcoin thành tài sản chính của công ty. Ngay cả khi giá cổ phiếu giảm hơn một nửa so với đỉnh điểm vào tháng 6, việc phê duyệt này báo hiệu niềm tin dài hạn vào chiến lược tài sản kỹ thuật số của công ty. Bên cạnh kế hoạch vốn, các cổ đông đã phê duyệt ba nghị quyết về quản trị và tài chính. Nghị quyết đầu tiên là tăng số lượng cổ phiếu được ủy quyền. Đây là cổ phiếu mà công ty có thể phát hành để huy động vốn hoặc mua lại trong tương lai. Nghị quyết thứ hai phê duyệt các cuộc họp cổ đông ảo để tăng cường sự tham gia. Nghị quyết thứ ba tạo ra cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không có ngày đến hạn. Điều này cho phép các cổ đông...
2025/09/02 02:25
USD/JPY ổn định quanh mức 147.00 bất chấp sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ

Bài đăng USD/JPY ổn định quanh mức 147,00 bất chấp sự suy yếu của đồng USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY dao động trong biên độ hẹp quanh mức 147,00 khi cả đồng USD và đồng Yên đều hoạt động kém hiệu quả. Nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9. Có sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của BoJ trong năm nay. Cặp USD/JPY giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 147,00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền này dao động, ngay cả khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong tháng, cho thấy đồng Yên Nhật (JPY) cũng yếu. Giá đồng USD hôm nay Bảng dưới đây cho thấy Tỷ lệ biến động của đồng USD so với các đồng tiền chính được liệt kê hôm nay. Đồng USD yếu nhất so với đồng Bảng Anh. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,24% -0,26% 0,09% 0,02% -0,13% -0,23% -0,03% EUR 0,24% -0,03% 0,28% 0,27% 0,11% 0,00% 0,21% GBP 0,26% 0,03% 0,20% 0,30% 0,14% 0,04% 0,29% JPY -0,09% -0,28% -0,20% -0,00% -0,21% -0,29% -0,09% CAD -0,02% -0,27% -0,30% 0,00% -0,14% -0,26% -0,01% AUD 0,13% -0,11% -0,14% 0,21% 0,14% -0,10% 0,14% NZD 0,23% -0,01% -0,04% 0,29% 0,26% 0,10% 0,25% CHF 0,03% -0,21% -0,29% 0,09% 0,00% -0,14% -0,25% Biểu đồ nhiệt cho thấy Tỷ lệ biến động của các đồng tiền chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi đồng tiền báo giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu bạn chọn đồng USD từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng Yên Nhật, Tỷ lệ biến động hiển thị trong ô sẽ thể hiện USD (cơ sở)/JPY (báo giá). Tại thời điểm viết bài, chỉ số đồng USD (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, trượt xuống gần 97,55. Kỳ vọng chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 đã góp phần đáng kể vào sự suy yếu của đồng USD. Một...
2025/09/02 02:24
Báo cáo: Mỹ có thể đề nghị cung cấp token kỹ thuật số cho người Palestine để rời Gaza

Bài đăng Mỹ có thể đề xuất token kỹ thuật số cho người Palestine để rời Gaza, theo báo cáo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kế hoạch hậu chiến đang được chính quyền Donald Trump vạch ra, theo báo cáo, sẽ thấy Mỹ đề nghị người Palestine nhận token kỹ thuật số để đổi lấy việc "tự nguyện" rời khỏi đất đai của họ ở Gaza. Theo báo cáo của The Washington Post, cái gọi là "Đề xuất GREAT Trust" sẽ thấy đất trống được tái phát triển thành một số dự án lớn, bao gồm sáu đến tám "thành phố thông minh hỗ trợ bởi AI", một "Khu Sản xuất Thông minh Elon Musk", và "Trump Riviera", lấy cảm hứng từ Quần đảo Cọ nhân tạo của Dubai. Những người đồng ý đổi đất của họ lấy token sẽ được phép trở lại Gaza 10 năm sau, khi việc tái phát triển hoàn thành, và đổi chúng lấy "quyền sở hữu nhà ở được xây dựng lại." Ảnh chụp màn hình từ PDF của GREAT Trust phác thảo kế hoạch của họ với hình ảnh AI lộn xộn. Đọc thêm: Max Keiser nghĩ bitcoin sẽ ngăn Israel di dời người Palestine Bằng cách này, quỹ tín thác ước tính sẽ tiết kiệm được 23,000 đô la mỗi người mà nếu không sẽ được chi cho nhà ở tạm thời cho những người chọn ở lại Gaza. Nó cũng sẵn sàng "di dời vĩnh viễn" các gia đình Gaza và sẽ cung cấp cho họ bốn năm tiền thuê nhà được trợ cấp và các "gói" trị giá khoảng 55,000 đô la. Đến năm thứ 10, quỹ tín thác ước tính rằng khoảng 500,000 người sẽ rời khỏi Gaza như một phần của kế hoạch này. Khía cạnh token của kế hoạch bao gồm năm giai đoạn sẽ tạo ra một sổ đăng ký đất đai Gaza dựa trên blockchain, bán và phân phối token cho các nhà đầu tư, và cuối cùng là quyền token hóa đối với đất Gaza trên thị trường thứ cấp. Đọc thêm: Israel bị cáo buộc sử dụng tiền mã hoá để che giấu việc săn lùng Hamas ở Thổ Nhĩ Kỳ "Land Trust" này sẽ chứa các chứng thư mà người Gaza từ bỏ để đổi lấy token kỹ thuật số, và cũng khoảng 30% đất Gaza mà quỹ tín thác coi là sở hữu "công cộng" và dưới sự kiểm soát của quỹ tín thác. Liran Tancman, một cựu sĩ quan tình báo quân đội Israel đang làm việc trên các kế hoạch này, cho biết rằng điều này có thể trông giống như "chiếm đoạt đất đai"...
2025/09/02 02:20
Ethereum Hơn Bitcoin? Matt Hougan Nói Các Tổ Chức Đôi Khi Bắt Đầu Với ETH

Bài đăng Ethereum Over Bitcoin? Matt Hougan Nói Các Tổ Chức Đôi Khi Bắt Đầu Với ETH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tên tôi là Godspower Owie, và tôi được sinh ra và lớn lên ở Bang Edo, Nigeria. Tôi lớn lên cùng với ba anh chị em của mình, những người luôn là thần tượng và người hướng dẫn của tôi, giúp tôi phát triển và hiểu biết về cuộc sống. Cha mẹ tôi thực sự là trụ cột của câu chuyện đời tôi. Họ luôn ủng hộ tôi trong những lúc tốt đẹp và khó khăn và chưa bao giờ rời xa tôi khi tôi cảm thấy lạc lối trong thế giới này. Thành thật mà nói, có được những người cha mẹ tuyệt vời như vậy khiến bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và tôi sẽ không đánh đổi họ với bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Tôi được tiếp xúc với thế giới tiền mã hoá cách đây 3 năm và rất quan tâm đến việc tìm hiểu về nó. Tất cả bắt đầu khi một người bạn của tôi đầu tư vào một tài sản crypto, mang lại cho anh ấy lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư của mình. Khi tôi hỏi anh ấy về tiền mã hoá, anh ấy đã giải thích hành trình của mình trong lĩnh vực này. Thật ấn tượng khi biết về sự kiên định và cống hiến của anh ấy trong không gian này bất chấp những rủi ro liên quan, và đây là những lý do chính khiến tôi rất quan tâm đến tiền mã hoá. Tin tôi đi, tôi đã có phần kinh nghiệm của mình với những thăng trầm trên thị trường nhưng tôi chưa bao giờ mất đi niềm đam mê phát triển trong lĩnh vực này. Đó là bởi vì tôi tin rằng sự phát triển dẫn đến sự xuất sắc và đó là mục tiêu của tôi trong lĩnh vực này. Và hôm nay, tôi là nhân viên của các cơ quan tin tức Bitcoinnist và NewsBTC. Sếp và đồng nghiệp của tôi là những người tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng, trong và ngoài lĩnh vực crypto. Tôi dự định cống hiến hết mình khi làm việc cùng với các đồng nghiệp tuyệt vời của mình cho sự phát triển của các công ty này. Đôi khi tôi thích hình dung mình như một nhà thám hiểm, đó là bởi vì tôi thích đến những nơi mới, tôi thích học những điều mới (hữu ích...
2025/09/02 02:13
Bitcoin Bước Vào Tháng Yếu Nhất Trong Lịch Sử, Ứng Viên Hàng Đầu Cho Danh Tính Satoshi Phá Vỡ Im Lặng

Bài đăng Bitcoin Bước Vào Tháng Yếu Nhất Trong Lịch Sử, Ứng Viên Satoshi Hàng Đầu Phá Vỡ Sự Im Lặng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Adam Back, CEO của Blockstream và là người được nhắc đến trong whitepaper của Bitcoin, thường được suy đoán là có thể là Satoshi Nakamoto, đã định hướng cho tháng 9 với chỉ một từ, "Sendtember." Kèm theo biểu tượng cảm xúc hình vuông màu xanh lá, bài đăng đã xuất hiện ngay ngày đầu tiên của tháng, một thời điểm trong lịch mà những người nắm giữ Bitcoin và những người yêu thích tiền mã hóa nói chung đã học cách tiếp cận một cách thận trọng. Bạn Cũng Có Thể Thích Vấn đề là, tháng 9 từ lâu đã là điểm yếu của Bitcoin, với tỷ lệ lợi nhuận trung bình ở mức -7,87%. Ngay cả trong đợt tăng giá bùng nổ năm 2021, tháng này cũng đóng cửa giảm hơn 7%. Tỷ lệ lợi nhuận trung bình cũng âm, ở mức -0,64%, một sự tương phản rõ rệt so với mức tăng hai chữ số thường thấy vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Hiệu suất của tháng 8 cũng không giúp cải thiện tâm lý, với Bitcoin ghi nhận mức giảm -6,43%. 'SENDtember'? Thời điểm của Back, do đó, rất thú vị. Được biết đến với quan điểm không khoan nhượng rằng tất cả altcoin cuối cùng đều giảm xuống 0 so với BTC, ông chưa bao giờ ngần ngại đưa ra những câu nói khiêu khích. Thẻ "Sendtember" cũng là một đối trọng với một meme từ những năm trước, "SOLtember," gắn liền với các đợt tăng giá theo mùa của Solana. Trò đùa đó có thể xuất hiện trở lại ở những góc nhỏ hơn của thị trường, nhưng năm nay thiết lập giá của Bitcoin đã giành lại vị trí trung tâm. Bạn Cũng Có Thể Thích Một nến xanh duy nhất trong tháng này sẽ đánh dấu sự khác biệt so với xu hướng thông thường, và nếu các chu kỳ trước là bất kỳ hướng dẫn nào, một tháng 9 tích cực thường tạo tiền đề cho một quý 4 bùng nổ. Trung bình, tháng 10 đã mang lại mức tăng hơn 15%, trong khi tháng 11 đã tạo ra lợi nhuận hơn 40%. Thật thú vị là thay vì chuẩn bị cho một đợt giảm thống kê khác, Back thách thức thị trường thay đổi kịch bản. Liệu tháng 9 có đi theo danh tiếng của nó hay sẽ gây bất ngờ theo hướng tích cực sẽ sớm được biết đến — nhưng cuộc tranh luận đã bắt đầu. Nguồn: https://u.today/bitcoin-enters-its-historically-weakest-month-top-satoshi-candidate-breaks-silence
2025/09/02 02:07
Vàng và Bạc Gần Cao nhất Mọi thời đại, Trong khi Giá BTC Giảm Xuống Dưới $108K

Bài đăng Vàng và Bạc Gần Cao nhất mọi thời đại, Trong Khi Giá BTC Giảm Xuống Dưới $108K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Vàng tăng $35, và bạc tăng hơn 70 xu, trong khi giá BTC cho thấy ít biến động hơn. Trong khi đó, Bitcoin giảm xuống dưới $108K. Nếu Bitcoin là vàng kỹ thuật số, tại sao các nhà đầu tư không đổ xô vào nó? Tháng 9 nổi tiếng là tháng tồi tệ cho tiền mã hoá, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhìn vào biểu đồ giá hôm nay trông giống như một chiến trường. Tuy nhiên, với vàng và bạc ở mức gần Cao nhất mọi thời đại và Bitcoin được ca ngợi là "vàng kỹ thuật số", tại sao giá BTC cũng đang chảy máu? Lẽ ra các nhà đầu tư không nên đổ tiền vào Bitcoin như một tài sản trú ẩn sao? Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào Vàng và Bạc Vàng và bạc đều đang tiến gần đến mức cao kỷ lục, với vàng giao dịch ngay dưới $3,480 mỗi ounce và bạc trên $40.50, tại thời điểm viết bài. Trong khi đó, giá BTC giảm xuống dưới $108,000. Điều gì đang xảy ra? Điều này đủ để khiến người yêu thích vàng và nhà phê bình Bitcoin nổi tiếng, Peter Schiff, lại đăng bài về việc sự bùng nổ của kim loại quý là "rất tiêu cực cho Bitcoin." Vậy điều gì đằng sau dòng vốn hiện tại? Bất chấp những gì Schiff nói, câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với những gì những người tối đa hóa kim loại có thể tuyên bố. Bất Ổn Vĩ Mô: Yếu Tố Chính Chủ đề chính đằng sau giá tiền mã hoá điên rồ là sự bất ổn kinh tế vĩ mô. Sự chú ý của thế giới đang tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các bước chính sách tiếp theo của nó, khi lạm phát vẫn ở mức cao một cách ngoan cố, và chỉ số Consumer price index（CPI） cốt lõi mới nhất vẫn giữ vững trên 3%. Cũng có sự kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, khi áp lực giá cả dai dẳng khiến ngân hàng trung ương ít có không gian để hành động nhanh chóng. Điều này có nghĩa là dòng vốn đang hướng về các nơi trú ẩn an toàn đã được thiết lập như vàng và bạc. Trong tháng qua, vàng đã tăng hơn 3%, cao hơn gần 40% so với một năm trước, trong khi bạc tăng hơn 8% trong một tháng và 41.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs...
2025/09/02 01:36
ETH vs BTC: Tại sao Ethereum có thể vượt trội Bitcoin gấp 3 lần vào tháng 9

Bài đăng ETH vs BTC: Tại sao Ethereum có thể vượt trội Bitcoin gấp 3 lần trong tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Ethereum tăng gần 19% trong tháng 8 trong khi Bitcoin giảm 6,5%. Trong cuộc đua ETH vs. BTC, Ethereum trông sắc bén và Bitcoin có vẻ bị đình trệ. Liệu tháng 9 có thể cuối cùng nghiêng đà về phía ETH? Ethereum [ETH] đã rõ ràng vượt qua Bitcoin [BTC] về ROI tháng 8. Nhìn lại, BTC đã có lịch sử khó khăn trong tháng 8, ghi nhận các đóng cửa đỏ liên tiếp trong ba năm qua, với lần gần nhất ghi nhận mức giảm -6,49%. ETH cũng không miễn nhiễm, trung bình giảm -13% trong giai đoạn 2022-24, thậm chí vượt trội so với mức giảm ròng -10,67% của BTC. Tuy nhiên, năm nay, tình hình đã đảo ngược. ETH đã tách rời hoàn toàn khỏi biến động giá của BTC. Thực tế, ETH đã tăng vọt +18,78% trong tháng 8, gần gấp 3 lần so với mức lỗ của Bitcoin. Điều đó đánh dấu sự phân kỳ hàng tháng thực sự đầu tiên của Ethereum trong nhiều năm. Nguồn: CryptoRank Tỷ lệ ETH/BTC giành lại kháng cự quan trọng Thúc đẩy hiệu suất vượt trội của Ethereum là tỷ lệ ETH/BTC. Cặp này đóng cửa tháng 8 tăng +27,05% so với mức mở 0,031. Quan trọng hơn, ETH/BTC đã giành lại mức kháng cự 0,04 lần đầu tiên kể từ tháng bầu cử, cuối cùng củng cố sự phân kỳ quyết định từ Bitcoin. Nguồn: TradingView (ETH/BTC) Nhìn chung, sự thống trị của ETH trong tháng 8 không phải về việc BTC mất đà; đó là sự luân chuyển trực tiếp. Theo AMBCrypto, đó là loại phân kỳ khiến đợt tăng giá tương tự vào tháng 9 cảm thấy không hề xa vời. Hiệu suất vượt trội gấp 3 lần của Ethereum gợi ý về thiết lập tháng 9 Trong Crypto, thanh khoản luân chuyển đến các thiết lập có tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Sự phân kỳ tháng 8 của ETH đã đặt nền móng cho một đợt tăng tiềm năng cao hơn vào tháng 9, với các nhà giao dịch nhắm đến ROI lặp lại. Trong trường hợp đó, nếu BTC tăng vọt +10%, ETH sẽ xếp hàng gần $5,711, ghi nhận hiệu suất tương đối gấp 3 lần. Hỗ trợ cho động thái này là Smart money đang luân chuyển vào ETH, tỷ lệ ETH/BTC giành lại kháng cự quan trọng, và ROI MoM mạnh hơn, tất cả đều cho thấy Ethereum sẽ giữ được lợi thế so với Bitcoin trong tháng này. Nguồn: TradingView (ETH/USDT) Tại sao sự phân kỳ này nổi bật Trong năm 2025, Ethereum đã phân kỳ khỏi Bitcoin ba lần. Tuy nhiên,...
2025/09/02 01:10
Mô Hình Bảo Mật Mới Cho Dự Trữ Quốc Gia

Bài đăng Một Mô hình Bảo mật Mới Cho Dự trữ Quốc gia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Văn phòng Bitcoin Quốc gia của chính phủ El Salvador đã công bố kế hoạch phân chia dự trữ Bitcoin hiện tại của họ vào nhiều địa chỉ ví mới. El Salvador, một trong những quốc gia tiên phong trong việc áp dụng Bitcoin quốc gia, đang thực hiện bước đi quan trọng để tăng cường bảo mật cho tài sản tiền mã hóa của mình. Động thái chiến lược này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai, chẳng hạn như điện toán lượng tử, và để tăng cường bảo mật tổng thể cho kho bạc kỹ thuật số của quốc gia. Một biện pháp bảo mật Trước đây, tài sản Bitcoin của El Salvador được tập trung trong một địa chỉ duy nhất. Kế hoạch mới liên quan đến việc phân phối dự trữ vào nhiều ví, mỗi ví chứa tối đa 500 BTC, tương đương khoảng 54 triệu đô la theo giá thị trường hiện tại. Chiến lược đa dạng hóa này gợi nhớ đến quản lý rủi ro tài chính truyền thống, áp dụng nguyên tắc không đặt tất cả trứng vào một giỏ vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, các rủi ro bảo mật ngày càng tăng từ máy tính lượng tử khiến tiền mã hóa có khả năng dễ bị tấn công. Như Coinidol.com đã báo cáo tuần trước, Vitalik Buterin cũng cảnh báo rằng có 20% khả năng máy tính lượng tử phá vỡ mật mã hiện đại trước cuối năm 2030. Ngoài ra, để duy trì tính minh bạch, một bảng điều khiển công khai sẽ được thiết lập, cho phép bất kỳ ai xem tổng số dư trên tất cả các địa chỉ mới này. Cam kết về tính công khai này là một yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận của chính phủ, nhằm xây dựng niềm tin và thể hiện trách nhiệm giải trình trong việc quản lý quỹ công. Quyết định này nhấn mạnh sự trưởng thành ngày càng tăng trong cách các thực thể có chủ quyền xử lý và bảo mật tài sản tiền mã hóa. Khi ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức xem xét việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, động thái của El Salvador có thể đóng vai trò như một khuôn mẫu cho một tiêu chuẩn mới về bảo mật và minh bạch trong việc quản lý kho bạc tiền mã hóa quốc gia. El Salvador đã khai thác được gần 474 bitcoin Sự cống hiến của quốc gia này đối với Bitcoin được minh chứng thêm bởi...
2025/09/02 00:58
Bitcoin Hyper Tiếp Tục Đà Tăng Trong Giai Đoạn Presale Và Trở Nên Viral

Bài đăng Bitcoin Hyper Tiếp tục Đà Tăng Trưởng Presale và Trở nên Viral xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin vẫn là vua của crypto: một tài sản trị giá 2T USD, và thương hiệu kỹ thuật số được công nhận rộng rãi nhất thế giới. Tuy nhiên, bên dưới sự thống trị của nó, những vết nứt đang xuất hiện. Các nhà phê bình chỉ ra tốc độ giao dịch chậm, phí mạng cao và khả năng mở rộng hạn chế. Những thách thức này làm giảm tính thực tiễn của Bitcoin trong một không gian ngày càng được thúc đẩy bởi DeFi, NFT và các ứng dụng Web3. Đó là lúc Bitcoin Hyper ($HYPER) xuất hiện. Được tiếp thị như một "Bitcoin Layer 2 thế hệ tiếp theo", dự án này nhằm tăng cường mạng lưới Bitcoin với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tích hợp Decentralized Application (DApp) mượt mà. Lời giới thiệu của nó đã thu hút các nhà đầu tư, huy động được hơn 13 triệu USD trong presale và thu hút sự chú ý trên khắp thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các vấn đề Bitcoin đang phải đối mặt và các giải pháp được đề xuất bởi Bitcoin Hyper ($HYPER). Và, tất nhiên, chúng tôi sẽ nói về sức mạnh tài chính đang thúc đẩy presale viral của $HYPER. Nút thắt cổ chai Bitcoin: Các vấn đề trong năm 2025 Mặc dù có sự thống trị mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng cốt lõi của Bitcoin đang già đi, điều này hạn chế việc sử dụng nó ngoài việc trở thành kho lưu trữ giá trị mạnh mẽ mà nó đã được biết đến: "vàng kỹ thuật số." Vấn đề cấp bách nhất Bitcoin phải đối mặt là thông lượng giao dịch. Bitcoin có thể xử lý khoảng 7 giao dịch mỗi giây (TPS). Đối thủ gần nhất của nó, Ethereum, xử lý khoảng gấp ba lần ở mức 21 TPS, với mức tối đa lý thuyết hiện tại là 120 TPS, với mục tiêu con số này tăng lên 100K TPS trong tương lai, như một phần của lộ trình Surge. Các gã khổng lồ thanh toán toàn cầu như Visa và Mastercard có thể xử lý lên đến 65,000 TPS. Kết hợp với thực tế là thời gian khối trung bình của Bitcoin là khoảng 10 phút, rõ ràng tại sao BTC gặp khó khăn trong việc cạnh tranh không chỉ với các hệ thống thanh toán thời gian thực, mà còn với các đối thủ crypto gần nhất của nó. Vấn đề cốt lõi thứ hai của Bitcoin là phí on-chain. Khi mempool bị tắc nghẽn trong thời kỳ nhu cầu cao, phí thường tăng vọt từ 10 USD lên hơn 50 USD...
2025/09/02 00:55
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó