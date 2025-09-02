USD/JPY ổn định quanh mức 147.00 bất chấp sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ
Bài đăng USD/JPY ổn định quanh mức 147,00 bất chấp sự suy yếu của đồng USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY dao động trong biên độ hẹp quanh mức 147,00 khi cả đồng USD và đồng Yên đều hoạt động kém hiệu quả. Nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9. Có sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của BoJ trong năm nay. Cặp USD/JPY giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 147,00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền này dao động, ngay cả khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong tháng, cho thấy đồng Yên Nhật (JPY) cũng yếu.
Giá đồng USD hôm nay
Bảng dưới đây cho thấy Tỷ lệ biến động của đồng USD so với các đồng tiền chính được liệt kê hôm nay. Đồng USD yếu nhất so với đồng Bảng Anh.
USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0,24% -0,26% 0,09% 0,02% -0,13% -0,23% -0,03%
EUR 0,24% -0,03% 0,28% 0,27% 0,11% 0,00% 0,21%
GBP 0,26% 0,03% 0,20% 0,30% 0,14% 0,04% 0,29%
JPY -0,09% -0,28% -0,20% -0,00% -0,21% -0,29% -0,09%
CAD -0,02% -0,27% -0,30% 0,00% -0,14% -0,26% -0,01%
AUD 0,13% -0,11% -0,14% 0,21% 0,14% -0,10% 0,14%
NZD 0,23% -0,01% -0,04% 0,29% 0,26% 0,10% 0,25%
CHF 0,03% -0,21% -0,29% 0,09% 0,00% -0,14% -0,25%
Biểu đồ nhiệt cho thấy Tỷ lệ biến động của các đồng tiền chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi đồng tiền báo giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu bạn chọn đồng USD từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng Yên Nhật, Tỷ lệ biến động hiển thị trong ô sẽ thể hiện USD (cơ sở)/JPY (báo giá).
Tại thời điểm viết bài, chỉ số đồng USD (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, trượt xuống gần 97,55. Kỳ vọng chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 đã góp phần đáng kể vào sự suy yếu của đồng USD. Một...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:24