Cập nhật về 'My Life With The Walter Boys' Mùa 3, và 4, trên Netflix

My Life with the Walter Boys Netflix Tôi sẽ xếp My Life with the Walter Boys trên Netflix là đối thủ không-tốt-bằng so với The Summer I Turned Pretty đang phát sóng trên Amazon, nhưng không giống như chương trình đó, nó có thể sẽ có tuổi thọ dài. Hiện đang ở vị trí #2 trong danh sách top 10 của Netflix, nhiều người đã xem hết (may mắn là không bị chia đôi) mùa 2, và đang thắc mắc về mùa 3. Vậy, có một số cập nhật về vấn đề này. Đầu tiên và quan trọng nhất, không cần phải đợi, Netflix đã gia hạn My Life with the Walter Boys cho mùa 3 vào tháng 5 năm 2025, nhiều tháng trước khi mùa 2 được phát sóng ở đây, cho thấy nó đang vượt quá kỳ vọng. Và vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, đoàn làm phim đang hướng tới thậm chí xa hơn nữa với một mùa 4 tiềm năng. Đây là showrunner Melanie Halsall nói chuyện với Swoon. "Tôi bị cuốn hút bởi những nhân vật và những câu chuyện này trong thế giới này, và tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện này miễn là mọi người tiếp tục xem chúng, muốn tiếp tục xem chúng," cô nói. "Vì vậy bạn không bao giờ biết được. Chúng ta có thể sẽ thấy các nhân vật của chúng ta ngày càng già đi khi chúng ta tiến lên, nhưng tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện này." My Life with the Walter Boys Netflix Phim này dựa trên một cuốn sách, tiểu thuyết năm 2014 của Ali Novak được xuất bản trên Wattpad, nhưng chúng ta nên mở rộng vượt xa nguồn tài liệu gốc nếu mọi thứ quyết định tiến triển từ đây. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề, Halsall cũng đã có một vài gợi ý cho nội dung mùa 3: Cô ấy muốn tất cả các nhân vật "có được vị trí của họ dưới ánh mặt trời" khi nói đến mùa 3. Cô ấy muốn khám phá mối quan hệ Kiley-Dylan và tam giác tình yêu với Alex nhiều hơn và "xem nó sẽ đi đến đâu." Chương trình này "luôn là một...