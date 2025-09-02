2025-10-10 thứ sáu

Cập nhật về 'My Life With The Walter Boys' Mùa 3, và 4, trên Netflix

Bài đăng Cập nhật về 'My Life With The Walter Boys' Mùa 3, Và 4, Trên Netflix xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. My Life with the Walter Boys Netflix Tôi sẽ xếp My Life with the Walter Boys trên Netflix là đối thủ không-tốt-bằng so với The Summer I Turned Pretty đang phát sóng trên Amazon, nhưng không giống như chương trình đó, nó có thể sẽ có tuổi thọ dài. Hiện đang ở vị trí #2 trong danh sách top 10 của Netflix, nhiều người đã xem hết (may mắn là không bị chia đôi) mùa 2, và đang thắc mắc về mùa 3. Vậy, có một số cập nhật về vấn đề này. Đầu tiên và quan trọng nhất, không cần phải đợi, Netflix đã gia hạn My Life with the Walter Boys cho mùa 3 vào tháng 5 năm 2025, nhiều tháng trước khi mùa 2 được phát sóng ở đây, cho thấy nó đang vượt quá kỳ vọng. Và vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, đoàn làm phim đang hướng tới thậm chí xa hơn nữa với một mùa 4 tiềm năng. Đây là showrunner Melanie Halsall nói chuyện với Swoon. "Tôi bị cuốn hút bởi những nhân vật và những câu chuyện này trong thế giới này, và tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện này miễn là mọi người tiếp tục xem chúng, muốn tiếp tục xem chúng," cô nói. "Vì vậy bạn không bao giờ biết được. Chúng ta có thể sẽ thấy các nhân vật của chúng ta ngày càng già đi khi chúng ta tiến lên, nhưng tôi muốn tiếp tục kể những câu chuyện này." My Life with the Walter Boys Netflix Phim này dựa trên một cuốn sách, tiểu thuyết năm 2014 của Ali Novak được xuất bản trên Wattpad, nhưng chúng ta nên mở rộng vượt xa nguồn tài liệu gốc nếu mọi thứ quyết định tiến triển từ đây. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề, Halsall cũng đã có một vài gợi ý cho nội dung mùa 3: Cô ấy muốn tất cả các nhân vật "có được vị trí của họ dưới ánh mặt trời" khi nói đến mùa 3. Cô ấy muốn khám phá mối quan hệ Kiley-Dylan và tam giác tình yêu với Alex nhiều hơn và "xem nó sẽ đi đến đâu." Chương trình này "luôn là một...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:36
Bitcoin Mining Không Theo Kịp: Các Công Ty Mua Với Tốc Độ Gấp Bốn Lần

Bài đăng Bitcoin Mining Không Theo Kịp: Các Công Ty Mua Với Tốc Độ Gấp Bốn Lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Mining Không Theo Kịp: Các Công Ty Mua Với Tốc Độ Gấp Bốn Lần – Báo Cáo Đăng ký email nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-mining-cant-keep-up-companies-buying-at-quadruple-pace-report/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:25
Có khả năng giao dịch đi ngang giữa 146,70 và 147,50 – UOB Group

Bài đăng Có khả năng thị trường đi ngang giữa 146,70 và 147,50 - UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ báo động lượng đang trở nên đi ngang; Đồng Đô la Mỹ (USD) có khả năng thị trường đi ngang giữa 146,70 và 147,50. Trong dài hạn, triển vọng còn hỗn hợp; USD có thể giao dịch trong phạm vi từ 146,40 đến 148,40, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. Chỉ báo động lượng đang trở nên đi ngang QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Kỳ vọng của chúng tôi về việc USD sẽ 'giảm nhẹ' vào thứ Sáu tuần trước đã không thành hiện thực, khi nó giao dịch trong phạm vi 146,73/147,40 và sau đó đóng cửa gần như không thay đổi ở mức 147,02 (+ 0,07%). Chỉ báo động lượng đang trở nên đi ngang, và hôm nay, chúng tôi kỳ vọng USD sẽ thị trường đi ngang, rất có thể giữa 146,70 và 147,50." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Nhận định gần đây nhất của chúng tôi là từ thứ Hai tuần trước (25 tháng 8, giá spot ở mức 147,35), trong đó chúng tôi nhấn mạnh rằng 'những biến động giá mạnh gần đây, không dẫn đến một xu hướng bền vững, đã dẫn đến triển vọng hỗn hợp cho USD.' Chúng tôi kỳ vọng USD sẽ 'giao dịch trong phạm vi từ 146,40 đến 148,40.' Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm này." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-sideways-between-14670-and-14750-uob-group-202509011203
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:24
El Salvador tổ chức Hội nghị Bitcoin đầu tiên được Chính phủ tài trợ

Bài đăng El Salvador tổ chức Hội nghị Bitcoin đầu tiên do Chính phủ tài trợ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador đang chuẩn bị tổ chức hội nghị Bitcoin đầu tiên trên thế giới do chính phủ tài trợ, diễn ra vào ngày 12-13 tháng 11 năm 2025, tại trung tâm lịch sử San Salvador. Sự kiện mang tên Bitcoin Histórico, sẽ được tổ chức bởi Văn phòng Bitcoin Quốc gia và được mô tả là "minh chứng cho một khoảnh khắc phi thường trong lịch sử." Các nhà lãnh đạo và tư tưởng toàn cầu hội tụ tại San Salvador Thông báo này đã thu hút sự quan tâm toàn cầu, củng cố danh tiếng của El Salvador như một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử. Quốc gia này, từng gây tiếng vang vào năm 2021 khi là nước đầu tiên chấp nhận Bitcoin (BTC) làm phương tiện thanh toán hợp pháp, giờ đây đang tăng cường với một sự kiện được thiết kế để thể hiện vai trò của Bitcoin trong tự do tài chính, phục hưng văn hóa và chủ quyền tiền tệ. "Bitcoin Histórico tập hợp những bộ óc hàng đầu thế giới để khám phá tương lai của tiền tệ, văn hóa và nền văn minh," các nhà tổ chức cho biết thông qua một thông cáo báo chí chính thức. Vé đã được bán ra, với các lựa chọn ưu tiên người tham gia sớm chỉ được định giá bằng Bitcoin, trước khi thanh toán bằng tiền pháp định được bổ sung vào cuối tháng 9. Sự kiện kéo dài hai ngày sẽ biến Centro Histórico thành trung tâm của các ý tưởng, tranh luận và giao lưu văn hóa. Sân khấu chính sẽ được đặt tại Cung điện Quốc gia, với các bài phát biểu chính được phát trên màn hình LED khổng lồ tại Quảng trường Gerardo Barrios. Các hội thảo và workshop bổ sung sẽ diễn ra tại Thư viện Quốc gia (BINAES) và Nhà hát Quốc gia. Các diễn giả nổi tiếng đã xác nhận tham gia bao gồm tỷ phú doanh nhân Ricardo Salinas, tác giả Jeff Booth, những người ủng hộ Bitcoin Max Keiser và Stacy Herbert, người xây dựng Mạng Lightning Jack Mallers, cũng như các nhân vật trong ngành như Pierre Rochard, Jimmy Song, Darin Feinstein và Lina Seiche. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài của Bukele củng cố tham vọng Bitcoin Hội nghị diễn ra vào thời điểm có sự thay đổi chính trị lớn ở El Salvador. Tổng thống Nayib Bukele đã đảm bảo một nhiệm kỳ khác sau cuộc cải cách hiến pháp gần đây kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ năm năm lên sáu năm và cho phép tái cử vô thời hạn. Đảng cầm quyền New Ideas đã thúc đẩy cải cách với...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:22
Đợt mở bán trước BullZilla tăng vọt như những Meme coin hàng đầu để đầu tư

Bài đăng BullZilla Presale tăng vọt như Meme coin hàng đầu để đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto BullZilla bán 13,94 tỷ token trong Giai đoạn 2 của Vòng 1. Dogecoin và Shiba Inu giảm, nhưng các nhà đầu tư chú ý đến $BZIL như Meme coin hàng đầu để đầu tư. Thị trường tiền điện tử đầy những huyền thoại. Dogecoin đã vươn lên từ một trò đùa internet trở thành một thế lực văn hóa. Shiba Inu đã thắp lên những giấc mơ hàng tỷ đô la chỉ sau một đêm. Giờ đây, BullZilla bước vào đấu trường, gầm thét với tham vọng vượt qua cả hai. Với đợt bán trước của nó đang bùng nổ vào giai đoạn 2 của vòng 1, 13,94 tỷ token đã được bán hết, và cơ chế định giá tăng dần tạo ra sự cấp bách, dự án đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch, nhà phát triển và nhà phân tích trên toàn thế giới. Meme coin thường phát triển mạnh nhờ sức mạnh câu chuyện, nhưng BullZilla ($BZIL) hỗ trợ huyền thoại điện ảnh của mình bằng tokenomics được thiết kế cho sự bền vững. Với mức giá bán trước là $0,00001242, những người tin tưởng cho rằng nó đại diện cho một trong những Meme coin hàng đầu để đầu tư ngay bây giờ. Trong khi đó, Dogecoin giao dịch ở mức $0,2104, giảm 3,79% trong 24 giờ qua, và Shiba Inu đứng ở mức $0,00001204 sau khi giảm 3,39%. Trong chiến trường đang phát triển này, câu hỏi rất rõ ràng: liệu BullZilla có trở thành người thừa kế ngai vàng Meme coin không? 13,94 tỷ $BZIL đã bán hết trong Vòng 1, Giai đoạn 2 — Tại sao BullZilla có thể là Meme Coin tăng 1000 lần tiếp theo Động lực của BullZilla không chỉ được xây dựng dựa trên đầu cơ. Đợt bán trước đã bước vào giai đoạn hai trong vòng một, với hơn 13,94 tỷ token đã được bán và hơn $85,662 đã huy động được. Giá bán trước hiện tại là $0,00001242, tăng từ mức khởi điểm ban đầu là $0,00000575. Cơ chế định giá tăng dần này tăng giá trị theo mỗi $100,000 huy động được hoặc mỗi 48 giờ, thưởng cho những người tham gia sớm với mức giá hợp lý hơn. DNA của Zilla: Tokenomics Cấu trúc của BullZilla phản ánh sự cân bằng giữa khan hiếm, tiện ích và phần thưởng. Trong số gần 160 tỷ token: Cơ chế bán trước (50% - 80 tỷ token): Phân bổ này được thiết kế để tạo ra sự áp dụng ngay lập tức và đảm bảo thanh khoản mạnh mẽ tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:21
Liệu JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) có phải là một ETF mạnh ngay bây giờ không?

Bài đăng Liệu JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) có phải là một ETF mạnh ngay bây giờ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ra mắt vào ngày 05/11/2016, quỹ giao dịch trao đổi smart beta JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi với danh mục Style Box – Mid Cap Blend của thị trường. Smart beta ETF là gì? Các sản phẩm dựa trên chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã thống trị ngành công nghiệp ETF theo truyền thống. Các chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường cung cấp cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, đồng thời là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào quỹ smart beta hơn; những quỹ này theo dõi các chiến lược không có trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những người thích chọn cổ phiếu tốt để đánh bại thị trường. Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc kết hợp các đặc điểm đó, những chỉ số này cố gắng chọn cổ phiếu có cơ hội hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn. Các phương pháp như cân bằng trọng số, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản, và trọng số dựa trên biến động/động lượng đều là những lựa chọn được cung cấp cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội. Nhà tài trợ quỹ và chỉ số Quỹ được quản lý bởi J.P. Morgan, và đã tích lũy được hơn 372,98 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có quy mô trung bình trong Style Box – Mid Cap Blend. JPME, trước phí và chi phí, tìm cách phù hợp với hiệu suất của Russell Midcap Diversified Factor Index. JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro với lựa chọn chứng khoán đa yếu tố, bao gồm các yếu tố giá trị, chất lượng và động lượng. Chi phí và các khoản chi khác Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:12
Khả năng phá vỡ rõ ràng mức 0,5920 dường như không chắc chắn – UOB Group

Bài đăng "Khả năng phá vỡ mức 0,5920 dường như không khả thi - UOB Group" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la New Zealand (NZD) có khả năng tiếp tục tăng nhẹ; việc phá vỡ rõ ràng mức 0,5920 dường như không khả thi. Về lâu dài, khả năng NZD phá vỡ đỉnh của biên độ 0,5820/0,5920 đang tăng lên, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. NZD có thể phá vỡ đỉnh của biên độ 0,5820/0,5920 QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Chúng tôi kỳ vọng NZD sẽ tăng vào thứ Sáu tuần trước. Hôm qua, khi NZD ở mức 0,5895, chúng tôi đã chỉ ra rằng 'NZD có khả năng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng việc phá vỡ mức 0,5920 dường như không khả thi.' Các mức hỗ trợ ở 0,5885 và 0,5875." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Sau khi kỳ vọng NZD giao dịch trong biên độ 0,5820/0,5920 từ đầu tuần trước, chúng tôi đã chỉ ra vào thứ Sáu (29/08, giá 0,5880) rằng 'động lượng tăng ngắn hạn đã tăng lên phần nào.' Chúng tôi cũng chỉ ra rằng 'khả năng NZD phá vỡ mức 0,5920 cũng đã tăng lên, và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới với điều kiện NZD giữ trên mức 0,5835.' Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm này, nhưng chúng tôi đang điều chỉnh mức 'hỗ trợ mạnh' lên 0,5855 từ 0,5835." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-clear-break-above-05920-seems-unlikely-uob-group-202509011201
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:00
Khó có khả năng phá vỡ rõ ràng mức 0,6555 – UOB Group

Bài đăng Khó có khả năng phá vỡ rõ ràng mức 0,6555 - UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Đô la Úc (AUD) có khả năng kiểm tra mức 0,6555; khó có khả năng phá vỡ rõ ràng trên mức này. Trong dài hạn, AUD hơi tích cực và có khả năng tăng nhẹ lên 0,6555, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. AUD có khả năng tăng cao hơn QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Sau đây là trích đoạn từ bản cập nhật của chúng tôi vào thứ Sáu tuần trước: 'Đánh giá của chúng tôi hóa ra là chính xác, khi AUD tăng nhưng không đạt 0,6540 (mức cao 0,6538). Động lượng tăng đã tăng, nhưng không đáng kể. Hôm nay, AUD có thể tăng trên 0,6540, nhưng lần này, khó có khả năng đạt được Mức kháng cự tiếp theo tại 0,6555.' Chúng tôi đã không sai, khi AUD tăng và đạt mức cao 0,6548. Mặc dù không có sự gia tăng đáng kể về động lượng tăng, nhưng tông nền vẫn có vẻ vững chắc. Hôm nay, có cơ hội cho AUD kiểm tra mức 0,6555. Dựa trên động lượng hiện tại, khó có khả năng phá vỡ rõ ràng trên mức này. Mức hỗ trợ ở 0,6530 và 0,6520." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Chúng tôi đã sửa đổi quan điểm về AUD thành 'hơi tích cực' vào thứ Sáu tuần trước (29/8, giá 0,6530), cho biết rằng 'có khả năng tăng nhẹ lên 0,6555.' AUD sau đó đã tăng lên mức cao 0,6548. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quan điểm tương tự miễn là mức 0,6495 ('mức mạnh' là 0,6485 vào thứ Sáu tuần trước) không bị phá vỡ." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-clear-break-above-06555-s-unlikely-uob-group-202509011158
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:48
Tin tức và dự báo giá Bảng Anh: GBP/USD tăng trên 1.3500

Bài đăng Tin tức và Dự báo Giá Bảng Anh: GBP/USD tăng vượt 1,3500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD tăng vượt 1,3500 khi khả năng cắt giảm lãi suất của BoE giảm dần, Đô la Mỹ suy yếu GBP/USD tăng giá sau khi ghi nhận những tổn thất nhỏ trong phiên trước đó, giao dịch quanh mức 1,3530 trong giờ châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền tệ vẫn mạnh hơn khi Bảng Anh (GBP) nhận được hỗ trợ từ khả năng giảm dần của việc cắt giảm lãi suất thêm từ BoE, do áp lực lạm phát dai dẳng tại Vương quốc Anh (UK). Catherine Mann, thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ BoE (MPC), đã tuyên bố tuần trước rằng lãi suất ngân hàng nên được duy trì liên tục để chống lại rủi ro lạm phát. Bảng Anh giữ vững tăng trưởng sau dữ liệu cấp thấp từ Vương quốc Anh. Giá Nhà ở Nationwide UK chưa điều chỉnh theo mùa tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, giảm từ mức tăng 2,4% trong tháng 7. Trên cơ sở hàng tháng, giá giảm 0,1%, trái ngược với dự kiến tăng 0,2% và mức tăng trước đó là 0,5%. Đọc thêm... GBP/USD gây áp lực lên mức kháng cự khi Đô la suy yếu trong tuần đầy dữ liệu Bảng Anh bắt đầu tháng 9 với mức giá mua khiêm tốn trong khi đồng đô la giảm nhẹ, khi các nhà giao dịch nhìn xa hơn sự trầm lắng của Ngày Lao động Hoa Kỳ để chờ đợi một loạt các chỉ số sản xuất của Mỹ và cập nhật thị trường lao động rộng hơn vào cuối tuần. Sự sụt giảm mới trong đồng bạc xanh phản ánh khả năng cao của việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với thị trường theo dõi chỉ số sản xuất ISM và các thành phần việc làm để xác nhận. Tại Vương quốc Anh, giá nhà đã chậm lại theo tháng nhưng vẫn tăng 2,1% trong năm, giúp đồng bảng Anh ổn định rộng rãi trước cập nhật PMI sản xuất hôm nay. Trên biểu đồ 4 giờ, GBP/USD đang thử nghiệm mức cao nhất cuối tháng 8 gần 1,3530. Giá giao dịch trên cả hai đường trung bình trọng số ngắn hạn và trung hạn (khoảng 1,3491–1,3495), và sự điều chỉnh trước đó đã dừng lại ở mức hồi quy 61,8% gần 1,3498—giữ cho chuỗi tăng ngắn hạn nguyên vẹn. Đọc thêm... Dự báo hàng tuần GBP/USD: Bảng Anh chờ đợi dữ liệu Việc làm của Mỹ để có hướng đi mới Bảng Anh (GBP) đã lấy lại đà tăng trưởng so với Đô la Mỹ (USD), mặc dù...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:09
G42 của UAE tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp chip ngoài Nvidia cho khuôn viên AI

Bài đăng G42 của UAE tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp chip ngoài Nvidia cho khuôn viên AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty công nghệ được UAE hỗ trợ G42 đang tìm kiếm các nhà cung cấp chip AI khác ngoài Nvidia để mở rộng các lựa chọn cung cấp bán dẫn. Công ty đã bắt đầu đàm phán với AMD, Cerebras Systems và Qualcomm để cung cấp các chip AI sẽ cung cấp năng lượng cho khuôn viên AI của họ. G42 đã công bố kế hoạch xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu AI với công suất 5 gigawatt trong sự hợp tác giữa UAE và Hoa Kỳ. Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến quốc gia này, thu hút hơn 200 tỷ đô la trong các thỏa thuận đã ký kết. Chuyến thăm của Trump đã đảm bảo nhiều thỏa thuận xuất khẩu chip với UAE, điều này đã gây ra lo ngại trong số các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ. Họ đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia và kiểm soát kinh tế xung quanh các thỏa thuận. UAE thúc đẩy mô hình 'đại sứ quán kỹ thuật số' cho các chính phủ Theo một báo cáo gần đây của Cryptopolitan, vào tháng 7, Huawei đang thúc đẩy việc bán chip AI Ascend 910B và hệ thống CloudMatrix 384 cho G42. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu, không có thỏa thuận ràng buộc nào được hình thành. Báo cáo tiết lộ rằng khả năng cung cấp chip của Huawei vẫn còn hạn chế so với Nvidia, công ty đã có các thỏa thuận cung cấp đáng kể trong khu vực. Trong một báo cáo độc quyền của Semafor, AWS, Microsoft, Meta và xAI là trong số các công ty tham gia đàm phán với G42 để đảm bảo công suất trung tâm dữ liệu 5 gigawatt dự kiến ở UAE. UAE đã tự hào về dự án này là cơ sở hạ tầng AI quan trọng nhất bên ngoài Hoa Kỳ. Một gigawatt của dự án đã được cam kết cho sáng kiến Stargate AI của Trump. Sáng kiến Stargate AI nhằm mục đích thúc đẩy cơ sở hạ tầng AI trên toàn thế giới với các đối tác bao gồm SoftBank, Oracle, OpenAI và MGX. Tổng thống Trump đã công bố vào đầu năm nay rằng kế hoạch đầu tư khu vực tư nhân được định giá ước tính 500 tỷ đô la. Khuôn viên trung tâm dữ liệu của G42 sẽ sử dụng hệ thống Grace Blackwell GB300 của Nvidia, chiếm khoảng 20% tổng phạm vi của khuôn viên. Cơ sở này...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:51
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó