Mike Vrabel Bình Luận Về Việc Patriots Cho Cầu Thủ Kỳ Cựu Jabrill Peppers Ra Đi

New England Patriots đã loại bỏ cựu hậu vệ an toàn chính Jabrill Peppers sau thời hạn chốt đội hình 53 người của NFL. (Ảnh của M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Jabrill Peppers đã có một vị trí trong đội hình 53 người ban đầu ở Foxborough. Điều đó không còn đúng ba buổi chiều sau đó. New England Patriots đã loại bỏ hậu vệ an toàn kỳ cựu vào thứ Sáu tuần trước trong một động thái để lại nhiều câu hỏi hơn là cuối tuần Ngày Lao động có thể trả lời. Nhưng khi đội trở lại sân vận động Gillette vào sáng thứ Hai để chính thức bắt đầu mùa giải thường lệ 2025, Mike Vrabel đã đối mặt với những câu hỏi đó. "Tôi nghĩ rằng đây là những quyết định khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ đang cố gắng làm đúng," huấn luyện viên trưởng năm đầu tiên của Patriots nói với các phóng viên trong cuộc họp báo của mình. "Tôi rất tôn trọng Jabrill với tư cách là một con người và một cầu thủ. Và điều chúng tôi cảm thấy là vì lợi ích tốt nhất của đội tại thời điểm này là cho phép anh ấy có cơ hội khác ở nơi khác." Peppers, người sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 10, đã bắt đầu 85 trong số 99 trận đấu của mình kể từ khi gia nhập NFL ở vòng đầu tiên của bản draft 2017. Sau khi bắt đầu sự nghiệp với Cleveland Browns và New York Giants, cựu All-American từ Đại học Michigan đã đến AFC East vào năm 2022. Một hợp đồng một năm nhanh chóng dẫn đến một hợp đồng hai năm dưới thời Bill Belichick. Và mùa hè năm ngoái trong thời gian Jerod Mayo làm huấn luyện viên trưởng, một hợp đồng gia hạn ba năm trị giá 24 triệu đô la đã được ký kết với Patriots. Việc ra đi vào thứ Sáu tuần trước đã tạo ra 1,46 triệu đô la không gian lương mũ trong năm 2025 và 5,25 triệu đô la không gian lương mũ trong năm 2026, theo Miguel Benzan của Patscap. Peppers đã có 4,32 triệu đô la được đảm bảo sắp tới. "Có rất nhiều điều đi vào những quyết định này," Vrabel nói. "Chúng không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi chỉ đang cố gắng...