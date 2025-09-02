Có khả năng củng cố giữa 7,1150 và 7,1340 – UOB Group
Bài đăng Có khả năng củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa 7,1150 và 7,1340 - UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Đô la Mỹ (USD) có khả năng củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa 7,1150 và 7,1340. Trong dài hạn, USD vẫn tiêu cực, và có thể giảm và tiềm năng phá vỡ mức 7,1000, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. USD vẫn tiêu cực QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Sau khi USD giảm mạnh xuống mức thấp 7,1185, chúng tôi đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước rằng USD 'có thể kiểm tra mức 7,1100 trước khi có thể kỳ vọng sự ổn định.' Chúng tôi bổ sung, 'mức hỗ trợ tiếp theo tại 7,1000 khó có thể xuất hiện.' Diễn biến giá sau đó đã diễn ra như chúng tôi dự đoán, với USD giao dịch trong phạm vi 7,1160/7,1318. USD đóng cửa cao hơn một chút ở mức 7,1230, tăng 0,03%. Các biến động giá có khả năng là một phần của giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Hôm nay, chúng tôi kỳ vọng USD sẽ giao dịch giữa 7,1150 và 7,1340." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Chúng tôi chuyển sang tiêu cực đối với USD vào đầu tuần trước (xem chú thích trong biểu đồ bên dưới). Theo dõi các biến động giá sau đó, chúng tôi đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước (29/8, giá spot tại 7,1200) rằng USD 'vẫn tiêu cực, và có thể giảm và tiềm năng phá vỡ mức 7,1000.' Không có thay đổi trong quan điểm của chúng tôi. Nhìn chung, chỉ khi phá vỡ mức 7,1500 ('kháng cự mạnh' trước đó tại 7,1550) mới cho thấy USD chưa sẵn sàng để giảm xuống dưới 7,1000." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:48