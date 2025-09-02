2025-10-10 thứ sáu

Liệu Sự Thống Trị Của Bitcoin (BTC) Sẽ Suy Giảm? Liệu Nó Sẽ Kích Hoạt Mùa Altcoin? Nhà Phân Tích Chia Sẻ 3 Kịch Bản Có Thể Xảy Ra

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen đã đưa ra những dự đoán đáng chú ý về Bitcoin (BTC) và thị trường altcoin trong đánh giá mới nhất được công bố của mình. Theo Cowen, sự thống trị của BTC có thể sớm tìm thấy đáy và bước vào xu hướng tăng trở lại. Cowen cho biết rằng giá Bitcoin đối mặt với ba kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới, và tất cả các kịch bản này đều đã làm tăng sự thống trị của BTC trong quá khứ: Nếu BTC Nhận Được Hỗ Trợ từ Đường Trung Bình Động 20 Tuần (20W SMA) Cowen cho biết rằng nếu Bitcoin nhận được hỗ trợ từ mức trung bình này và bắt đầu tăng, nó sẽ dẫn đến thị trường tăng giá và sự thống trị của BTC sẽ tăng lên. Ông lập luận rằng kịch bản này có thể tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2017. BTC Không Giữ Được Đường Trung Bình Động 20 Tuần (20W SMA) và Giảm xuống Đường Trung Bình Động 50 Tuần Theo nhà phân tích, một kịch bản như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến altcoin. "Nếu BTC giảm 10%, hầu hết các altcoin sẽ mất hơn 30% giá trị của chúng," Cowen nói, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của thị trường tăng giá. Nếu BTC Đi Ngang Trên 20W SMA Trong Suốt Tháng 9 Cowen cho biết rằng altcoin sẽ dần mất giá trị trong trường hợp này, và sự thống trị của BTC sẽ tăng trở lại. Ông đã chú ý đến một kịch bản tương tự đã xảy ra vào năm 2020. Cowen kết luận: "Bất kể BTC/USD di chuyển theo hướng nào, rất có thể sự thống trị của BTC sẽ chạm đáy và bắt đầu tăng rất sớm. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của đợt luân chuyển lớn cuối cùng vào Bitcoin trong chu kỳ thị trường này." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
Mike Vrabel Bình Luận Về Việc Patriots Cho Cầu Thủ Kỳ Cựu Jabrill Peppers Ra Đi

New England Patriots đã loại bỏ cựu hậu vệ an toàn chính Jabrill Peppers sau thời hạn chốt đội hình 53 người của NFL. (Ảnh của M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Jabrill Peppers đã có một vị trí trong đội hình 53 người ban đầu ở Foxborough. Điều đó không còn đúng ba buổi chiều sau đó. New England Patriots đã loại bỏ hậu vệ an toàn kỳ cựu vào thứ Sáu tuần trước trong một động thái để lại nhiều câu hỏi hơn là cuối tuần Ngày Lao động có thể trả lời. Nhưng khi đội trở lại sân vận động Gillette vào sáng thứ Hai để chính thức bắt đầu mùa giải thường lệ 2025, Mike Vrabel đã đối mặt với những câu hỏi đó. "Tôi nghĩ rằng đây là những quyết định khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ đang cố gắng làm đúng," huấn luyện viên trưởng năm đầu tiên của Patriots nói với các phóng viên trong cuộc họp báo của mình. "Tôi rất tôn trọng Jabrill với tư cách là một con người và một cầu thủ. Và điều chúng tôi cảm thấy là vì lợi ích tốt nhất của đội tại thời điểm này là cho phép anh ấy có cơ hội khác ở nơi khác." Peppers, người sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 10, đã bắt đầu 85 trong số 99 trận đấu của mình kể từ khi gia nhập NFL ở vòng đầu tiên của bản draft 2017. Sau khi bắt đầu sự nghiệp với Cleveland Browns và New York Giants, cựu All-American từ Đại học Michigan đã đến AFC East vào năm 2022. Một hợp đồng một năm nhanh chóng dẫn đến một hợp đồng hai năm dưới thời Bill Belichick. Và mùa hè năm ngoái trong thời gian Jerod Mayo làm huấn luyện viên trưởng, một hợp đồng gia hạn ba năm trị giá 24 triệu đô la đã được ký kết với Patriots. Việc ra đi vào thứ Sáu tuần trước đã tạo ra 1,46 triệu đô la không gian lương mũ trong năm 2025 và 5,25 triệu đô la không gian lương mũ trong năm 2026, theo Miguel Benzan của Patscap. Peppers đã có 4,32 triệu đô la được đảm bảo sắp tới. "Có rất nhiều điều đi vào những quyết định này," Vrabel nói. "Chúng không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi chỉ đang cố gắng...
GBP/USD mở ra cơ hội chạm mức 1.3600

GBP/USD tiếp tục đà hồi phục gần đây vượt qua mức 1.3500. Đồng USD bắt đầu tuần trong tình trạng yếu, giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai do kỳ nghỉ Ngày Lao động. Đồng Bảng Anh (GBP) đang hồi phục nhanh chóng sau sự cố nhỏ hôm thứ Sáu và lấy lại sự ổn định vào thứ Hai, đẩy GBP/USD vượt qua 1.3500, một con số trong bối cảnh bị chi phối bởi xu hướng bán rộng rãi đối với đồng USD. GBP/USD hướng đến mức 1.3600 Sự hồi sinh của mối quan tâm mua vào Cable đến từ phản ứng trước sự suy yếu thêm của đồng USD, kéo Chỉ số đồng USD (DXY) xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7, dưới mức hỗ trợ 98.00. Trong khi đó, các nhà đầu tư dự kiến sẽ chuẩn bị cho một tuần khá thú vị trong lịch kinh tế Mỹ, nơi thị trường lao động Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò trung tâm giữa đầu cơ ổn định về một vài đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong nửa cuối năm. Tại Vương quốc Anh (UK), các nhà đầu tư phần lớn dự đoán Ngân hàng Anh (BoE) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp ngày 18 tháng 9, trong khi lãi suất ngụ ý cho thấy gần 25 điểm cơ bản nới lỏng vào tháng 3 năm 2026. Trong thời gian này, những người tham gia thị trường nên duy trì thái độ cảnh giác đối với kịch bản tài chính của Vương quốc Anh, trong khi các thành viên Ủy ban Kho bạc sẽ gặp các nhà hoạch định lãi suất của BoE vào cuối tuần này, hy vọng tìm ra manh mối về thời điểm cắt giảm có thể đến hoặc liệu có thể có điều chỉnh đối với kế hoạch thắt chặt định lượng của ngân hàng hay không. Điều gì trong lịch kinh tế Vương quốc Anh Bên kia eo biển, Giá nhà Nationwide giảm 0,1% trong tháng 8, Phê duyệt thế chấp tăng lên 65,35K trong tháng 7, và Cung tiền M4 của BoE tăng 0,1% trong tháng 7 so với tháng trước. Ngoài ra, PMI Sản xuất S&P Global cuối cùng đạt 47,0 trong tháng 8. Bối cảnh kỹ thuật Nếu...
Những cáo buộc gây sốc về việc bán nội gián xuất hiện

WLFI Token pump và dump: Cáo buộc gây sốc về việc Người trong cuộc bán ra xuất hiện
MAGAX Giai đoạn 1 đã bán 85% — Giai đoạn 2

Bài đăng MAGAX Giai đoạn 1 đã bán được 85% — Giai đoạn 2 sắp mở với cuộc đua Phân bổ Token khốc liệt hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News MAGAX đã bán được 85% token Giai đoạn 1. Với Giai đoạn 2 sắp tới, kiểm toán hợp đồng thông minh CertiK tăng thêm niềm tin cho nhà đầu tư khi cuộc cạnh tranh phân bổ token ngày càng gay gắt. Giai đoạn 1 gần hoàn thành — Thời gian đang cạn dần Presale MAGAX đã đạt được cột mốc quan trọng: 85% token Giai đoạn 1 đã được bán. Các nhà đầu tư sớm đang nhanh chóng đảm bảo cổ phần của họ trước khi phân bổ cuối cùng biến mất. Khi Giai đoạn 1 kết thúc, presale chuyển sang Giai đoạn 2 với giá vào cao hơn và ít token khả dụng hơn — làm tăng cường độ cạnh tranh cho việc phân bổ. Niềm tin là quan trọng: Hoàn thành kiểm toán CertiK Một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất tách biệt MAGAX khỏi các đợt ra mắt Meme coin rủi ro là kiểm toán CertiK. Trong thị trường nơi vô số Meme coin biến mất qua đêm, nhà đầu tư tìm kiếm các dự án trải qua xác minh độc lập. CertiK là đơn vị dẫn đầu ngành trong kiểm toán blockchain, được tin tưởng bởi các dự án như Polygon, Aave và Terra trong các chu kỳ trước. Bằng cách vượt qua quy trình nghiêm ngặt này, MAGAX đã chứng minh mã hợp đồng thông minh an toàn và tokenomics minh bạch. Đây không chỉ là một Meme coin khác được xây dựng trên sự phổ biến — mà là một dự án đã thực hiện các bước để bảo vệ cộng đồng trước khi mở rộng. Cuộc đua cho Phân bổ Token Giai đoạn 2 Với Giai đoạn 2 sắp mở, cuộc đua phân bổ trở nên cạnh tranh hơn. Tại sao? Bởi vì hai điều thay đổi ngay lập tức: Tăng giá: Token Giai đoạn 2 sẽ có giá cao hơn mức $0.00027 của Giai đoạn 1, nghĩa là ít phân bổ hơn cho cùng một khoản đầu tư. Giảm tính khả dụng: Khi presale tiến triển, nguồn cung token trở nên thắt chặt hơn, đẩy sự khan hiếm lên hàng đầu. Nhà đầu tư do dự có nguy cơ tham gia muộn với phân bổ ít hơn 30-40% so với người mua sớm. Trong presale có cấu trúc như MAGAX, lợi thế sớm tăng lên đáng kể khi token được niêm yết trên các sàn giao dịch. Meme-to-Earn: Lớp tiện ích thiếu trong các Meme coin cũ MAGAX không chỉ là một Meme coin khác. Mô hình Meme-to-Earn của nó giới thiệu một nền kinh tế tham gia: Create-to-Earn: Tạo ra các meme viral...
BTC Giảm 6,5%, ETH Tăng 18% Trong Sự Tách Biệt Tháng 8

Bài đăng BTC Giảm 6,5%, ETH Tăng 18% trong Tháng 8 Tách Biệt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin và Ethereum đã chứng kiến sự tách biệt về hiệu suất lớn trong tháng 8, một tín hiệu quan trọng cho thị trường Bitcoin (BTC) đóng cửa tháng với khoản lỗ 6,5%, điều mà các nhà phân tích cho là do sự sụt giảm trong dòng tiền ETF Ethereum (ETH) thể hiện sức mạnh độc lập, tăng lên mức cao nhất mọi thời đại và đóng cửa tháng 8 với mức tăng 18% Bitcoin và Ethereum có vận may trái ngược trong tháng 8, phản ánh các mô hình hành vi riêng biệt vào những thời điểm khác nhau. Các nhà phân tích thị trường xem xét hành vi của cả hai loại tiền điện tử liên kết sự tương phản trong hành vi với sự không chắc chắn vĩ mô. Bitcoin kết thúc tháng 8 trong sắc đỏ, mặc dù đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng. Đó là một sự tương phản rõ rệt với Ethereum, tăng 15%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 12 tháng, khi nó đuổi kịp Bitcoin. pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) September 1, 2025 Sự Thua Lỗ Của Bitcoin So Với Sự Tăng Trưởng Của Ethereum Trong khi Ethereum (ETH) ghi nhận mức tăng mạnh 18% trong tháng, Bitcoin (BTC) giảm 6,5%. Sự phân kỳ mạnh mẽ này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy cấu trúc thị trường đang thay đổi, với các nhà phân tích chỉ ra sự sụt giảm trong dòng tiền ETF là lý do chính cho sự yếu kém của Bitcoin. Bitcoin và Ethereum hoạt động như thế nào? Đáng chú ý là cả Bitcoin và Ethereum đều trải qua biến động giá lớn trong suốt tháng 8. Theo dữ liệu từ TradingView, Bitcoin bắt đầu tháng ở mức $115,749 trước khi tăng lên $124,517, một mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, sự không chắc chắn vĩ mô đã trở thành lực cản ngăn chặn đà tăng thêm và dẫn đến sự sụt giảm giá trong những ngày cuối tháng. Quỹ đạo của Ethereum khác biệt, với đồng altcoin hàng đầu bắt đầu tháng ở mức $3,697, ban đầu giảm xuống $3,354 trước khi bắt đầu một đợt tăng mạnh mẽ. Giống như Bitcoin, Ethereum đạt được mức cao nhất mọi thời đại, đạt $4,955. Tuy nhiên, giá đã giảm xuống để kết thúc tháng ở mức $4,391, theo dữ liệu của TradingView. Điều này so sánh như thế nào với thị trường truyền thống? Sự khác biệt trong hiệu suất tài sản không...
Nestlé Sa Thải CEO Vì Mối Quan Hệ Không Được Tiết Lộ Với Cấp Dưới Trực Tiếp

Bài đăng Nestlé Sa thải CEO Vì Mối Quan Hệ Không Công Khai Với Cấp Dưới Trực Tiếp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Nestlé thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã sa thải Laurent Freixe khỏi vị trí giám đốc điều hành vì "mối quan hệ tình cảm không công khai" với một cấp dưới vi phạm chính sách của công ty, đồng thời bổ nhiệm CEO Nespresso Philipp Navratil làm người kế nhiệm có hiệu lực ngay lập tức. Laurent Freixe đã bị sa thải khỏi vị trí CEO của Nestlé vào hôm thứ Hai. (Ảnh bởi FABRICE COFFRINI / AFP) (Ảnh bởi FABRICE COFFRINI/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Thông tin chính Đây là một câu chuyện đang phát triển. Hãy quay lại để cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/conormurray/2025/09/01/nestl-ousts-ceo-laurent-freixe-after-undisclosed-romantic-relationship-with-subordinate/
Metaplanet đạt cột mốc 20,000 BTC trong bối cảnh kế hoạch tăng trưởng ngân khố 2,8 tỷ USD được cổ đông phê duyệt

Bài đăng Metaplanet đạt cột mốc 20,000 BTC trong bối cảnh kế hoạch tăng trưởng kho bạc 2,8 tỷ USD được cổ đông phê duyệt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet đã mua 1,009 Bitcoin (BTC) với giá khoảng 112 triệu USD, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty Nhật Bản lên 20,000 BTC trong bối cảnh cổ đông phê duyệt kế hoạch đầy tham vọng bổ sung 2,8 tỷ USD Bitcoin vào kho bạc đến năm 2027. Công ty niêm yết tại Tokyo đã công bố việc mua vào ngày 1 tháng 9, với giá trung bình 16,3 triệu yên (110,720 USD) mỗi Bitcoin. Chiến lược mở rộng vốn đã được bỏ phiếu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Metaplanet. Việc mua vào đã đưa giá trị kho bạc Bitcoin của Metaplanet lên hơn 2,1 tỷ USD, củng cố vị thế là công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất châu Á. Ngoài ra, điều này khiến công ty trở thành đơn vị nắm giữ BTC lớn thứ sáu toàn cầu, vượt qua Riot Platforms. EGM phê duyệt chiến lược hàng tỷ đô la Trong cuộc họp cổ đông, CEO Simon Gerovich đã phác thảo kế hoạch của công ty nhằm mua 210,000 BTC vào năm 2027, chiếm khoảng 1% tổng cung Bitcoin. Chiến lược bao gồm phát hành tối đa 555 triệu cổ phiếu ưu đãi, có thể huy động ¥555 tỷ (3,8 tỷ USD), đặc biệt để mua Bitcoin. Eric Trump đã tham dự cuộc họp với tư cách cố vấn chiến lược cho Metaplanet, tham gia vào cuộc trò chuyện bên lò sưởi với Gerovich. Trump đã ca ngợi khả năng lãnh đạo của CEO, tuyên bố rằng Gerovich là "một trong những người trung thực nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời" và gọi sự kết hợp giữa lãnh đạo mạnh mẽ và Bitcoin là "một sự kết hợp chiến thắng". Sau đó, Gerovich đã hỏi hơn 3,000 người tham dự liệu họ có phê duyệt việc sửa đổi điều lệ công ty để cho phép phát hành cổ phiếu ưu đãi hay không, và họ đã đồng ý. Hai loại cổ phiếu Kế hoạch cổ phiếu ưu đãi được phê duyệt bao gồm hai loại cổ phiếu vĩnh viễn. Cổ phiếu loại A sẽ mang lại lợi nhuận 5%, được thiết kế để cạnh tranh với các sản phẩm thu nhập cố định truyền thống. Trong khi đó, cổ phiếu loại B mang rủi ro cao hơn nhưng bao gồm các tùy chọn chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Gerovich nhấn mạnh vị thế độc đáo của Nhật Bản đối với tài chính có đảm bảo bằng Bitcoin, lưu ý rằng lãi suất thấp nhất trong số các quốc gia G7 của nước này đại diện cho "bí mật ẩn giấu của chúng tôi...
Nền kinh tế 4 nghìn tỷ đô la của California đang gặp rủi ro giữa đợt trấn áp nhập cư

Bài đăng "Nền kinh tế 4 nghìn tỷ đô la của California gặp rủi ro giữa cuộc đàn áp nhập cư" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một phân tích mới cho biết việc thực thi liên bang nghiêm ngặt hơn có thể gây tổn hại cho các ngành công nghiệp đang thúc đẩy nền kinh tế 4 nghìn tỷ đô la của California, vì nó phụ thuộc vào lao động nhập cư. Các nhà nghiên cứu xác định nông nghiệp, xây dựng và khách sạn là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu người lao động nhập cư rời đi. Tác động lan rộng khắp California, nền kinh tế của tiểu bang này tự nó xếp hạng thứ tư trên toàn thế giới, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức. Một đánh giá tháng 6 của Viện Kinh tế Vùng Vịnh và UC Merced ước tính rằng khoảng một trong năm trong số 10,6 triệu cư dân sinh ra ở nước ngoài của tiểu bang không có tư cách pháp lý. Nếu việc trục xuất diện rộng trùng với việc chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời cho hàng nghìn người và các quy định biên giới chặt chẽ hơn, nghiên cứu dự đoán California có thể mất tới 278 tỷ đô la từ tổng sản phẩm quốc nội. Với tỷ lệ sinh thấp hơn và dân số già đi, người nhập cư đã đảm nhận các vai trò thiết yếu, Abby Raisz, giám đốc nghiên cứu tại Viện Kinh tế Vùng Vịnh cho biết. "Đây là những người lao động đang giữ cho nền kinh tế của chúng ta trôi nổi. Họ đang giữ cho các doanh nghiệp mở cửa," Raisz nói với CNBC. Các trang trại California phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư Sự phụ thuộc đó rõ ràng nhất ở những cánh đồng nơi cây trồng được trồng, chăm sóc và thu hoạch, theo các nhà nghiên cứu và người ủng hộ. Nông nghiệp tạo ra khoảng 49 tỷ đô la mỗi năm ở California và, trong số các ngành công nghiệp của tiểu bang, sử dụng tỷ lệ lao động nhập cư và không có giấy tờ cao nhất. Báo cáo của Hội đồng Vùng Vịnh cho thấy 63% công nhân nông trại là người nhập cư và 24% không có giấy tờ. "Không có họ, chúng ta sẽ không có thực phẩm nào," Joe Garcia, chủ tịch Hiệp hội Công nhân Nông trại California và CEO của Jaguar Labor Contracting, công ty kết nối người lao động với người trồng trọt, cho biết. "Rau diếp, dâu tây, tất cả rượu vang chúng ta uống hàng ngày, nước ép trái cây - mọi thứ mà một công nhân nông trại hái, đóng gói, tiền thu hoạch - họ làm những công việc quanh năm đưa thức ăn lên bàn của bạn," ông nói. Garcia cho biết nhiều nhiệm vụ khó tự động hóa và người lao động sinh ra ở Mỹ hiếm khi tìm kiếm...
Có khả năng củng cố giữa 7,1150 và 7,1340 – UOB Group

Bài đăng Có khả năng củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa 7,1150 và 7,1340 - UOB Group xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Đô la Mỹ (USD) có khả năng củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa 7,1150 và 7,1340. Trong dài hạn, USD vẫn tiêu cực, và có thể giảm và tiềm năng phá vỡ mức 7,1000, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. USD vẫn tiêu cực QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Sau khi USD giảm mạnh xuống mức thấp 7,1185, chúng tôi đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước rằng USD 'có thể kiểm tra mức 7,1100 trước khi có thể kỳ vọng sự ổn định.' Chúng tôi bổ sung, 'mức hỗ trợ tiếp theo tại 7,1000 khó có thể xuất hiện.' Diễn biến giá sau đó đã diễn ra như chúng tôi dự đoán, với USD giao dịch trong phạm vi 7,1160/7,1318. USD đóng cửa cao hơn một chút ở mức 7,1230, tăng 0,03%. Các biến động giá có khả năng là một phần của giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Hôm nay, chúng tôi kỳ vọng USD sẽ giao dịch giữa 7,1150 và 7,1340." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Chúng tôi chuyển sang tiêu cực đối với USD vào đầu tuần trước (xem chú thích trong biểu đồ bên dưới). Theo dõi các biến động giá sau đó, chúng tôi đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước (29/8, giá spot tại 7,1200) rằng USD 'vẫn tiêu cực, và có thể giảm và tiềm năng phá vỡ mức 7,1000.' Không có thay đổi trong quan điểm của chúng tôi. Nhìn chung, chỉ khi phá vỡ mức 7,1500 ('kháng cự mạnh' trước đó tại 7,1550) mới cho thấy USD chưa sẵn sàng để giảm xuống dưới 7,1000." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
