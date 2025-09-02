2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin 2025: mức tối thiểu có thể ở 93–95k

Bitcoin 2025: mức tối thiểu có thể ở 93–95k

Bài đăng Bitcoin 2025: mức tối thiểu có thể ở 93–95k xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm của chu kỳ: sau khi đạt ATH vào mùa hè năm 2025, với giá trị vượt quá 120.000 USD Reuters, ngày 14/7/2025, các mô hình dữ liệu on-chain cho thấy điểm xoay quanh 108.900 đô la (dữ liệu Glassnode, cập nhật tính đến ngày 31/8/2025) và khu vực hỗ trợ quan trọng giữa 93.000 và 95.000 USD. Mức này có thể đóng vai trò như một "vùng phòng thủ" trong trường hợp thị trường Pullback sâu hơn. Cần lưu ý rằng cấu trúc thị trường, tại thời điểm này, cũng bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ và dòng tiền được điều tiết. Theo dữ liệu được thu thập bởi nhóm nghiên cứu của chúng tôi, kết hợp giữa ETF trackers và các chỉ số on-chain, dòng tiền ròng vào ETF spot trong quý hè giảm khoảng 18% so với Q2 2025 (dữ liệu cập nhật tính đến ngày 31/8/2025). Các nhà phân tích ngành quan sát thấy các cụm giá Bid liên tục xung quanh phạm vi 93–95k: trong các màn hình theo dõi của chúng tôi, những lệnh limit này chiếm ước tính từ 0,5% đến 0,8% tổng cung lưu hành, cung cấp cơ sở tiềm năng cho các đợt hồi phục kỹ thuật. Những phát hiện hoạt động này phù hợp với các mô hình dữ liệu on-chain được báo cáo bởi các nhà cung cấp chuyên biệt như Glassnode và Coin Metrics. Tóm tắt Điểm xoay on-chain (Giá thực hiện của người nắm giữ ngắn hạn) khoảng ~108.900 USD: dưới mức này, áp lực bán có xu hướng tăng, như được chứng minh bởi dữ liệu từ Glassnode Academy. Khu vực 93–95k được quan sát như một "vùng phòng thủ" có thể nếu sự điều chỉnh sâu hơn. ETF Spot với dòng tiền vào theo mùa yếu – dự kiến dòng tiền sẽ phục hồi trong Q4, một yếu tố có thể thúc đẩy đảo ngược động lượng. Tìm hiểu thêm trong báo cáo theo dõi Bitcoin ETF Q4 2025 của chúng tôi. Altcoin trì trệ: Có sự luân chuyển vốn nội bộ thay vì dòng tiền ròng mới, có lợi cho Bitcoin, trong khi những người nắm giữ token vốn hóa trung bình gặp phải sự phân tán. Thông tin chi tiết hơn về altcoin và luân chuyển vốn. Vĩ mô không chắc chắn: lãi suất trong giai đoạn điều chỉnh và lạm phát vẫn ở trên mục tiêu khiến biến động của tài sản rủi ro cao, như được nhấn mạnh trong phân tích kinh tế vĩ mô 2025.…
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:38
Cách Tiếp Cận Mới Đối Với Mức Lương Tối Đa Của NBA Có Thể Thay Đổi Bối Cảnh Tài Chính

Cách Tiếp Cận Mới Đối Với Mức Lương Tối Đa Của NBA Có Thể Thay Đổi Bối Cảnh Tài Chính

Bài đăng Cách Tiếp Cận Mới Đối Với Mức Lương Tối Đa Của NBA Có Thể Thay Đổi Màn hình ngang Tài Chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 25 THÁNG 6: Cedric Coward (P) bắt tay với ủy viên NBA Adam Silver (T) sau khi được chọn ở vị trí thứ mười một bởi Portland Trailblazers trong vòng đầu tiên của NBA Draft 2025 tại Barclays Center vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 ở quận Brooklyn của thành phố New York. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách tải xuống và/hoặc sử dụng hình ảnh này, người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh của Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Với sự tập trung mới vào chiều sâu đội hình, các đội NBA giờ đây phải cấu trúc sổ sách của họ khác đi nếu họ muốn có từ tám đến chín cầu thủ luân chuyển, những người có thể cạnh tranh trong các trận playoff. Với ngoại lệ hiếm hoi là xây dựng đội hình ba ngôi sao thông qua draft, như Oklahoma City Thunder đã làm, có vẻ như chiến lược cho phần lớn các tổ chức NBA sẽ là mô hình hai ngôi sao, trong đó họ dành từ 50-70% mức lương tối đa cho hai cầu thủ, và sau đó bổ sung phần còn lại của mức lương tối đa (mà họ có thể vượt quá) thông qua các ngoại lệ mức trung bình và các giao dịch. Gia hạn hợp đồng có lợi cho đội bóng Hơn bao giờ hết, các đội đang tìm kiếm những thỏa thuận hợp đồng có lợi, ngay cả với thách thức không thể giữ chân những cầu thủ đó về lâu dài. (Giới hạn gia hạn hợp đồng cho cầu thủ kỳ cựu là 140% mức lương năm gần nhất của cầu thủ, hoặc hợp đồng trung bình.) Nếu một ứng viên vô địch tiềm năng có thể có được một hoặc hai cầu thủ với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường trong vài năm, nhưng điều đó đặt họ vào vị thế thực sự cạnh tranh cho chức vô địch, giờ đây có vẻ như các đội sẵn sàng hy sinh tính linh hoạt dài hạn để tối ưu hóa một cửa sổ cạnh tranh ngắn. Điều tương tự thậm chí có thể được nói về các gia hạn hợp đồng tân binh, nơi chúng ta hiện đang thấy bốn đội trong tình trạng tự do hạn chế (Brooklyn, Chicago,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:33
HBAR Chứng Kiến 50M Token Được Thêm Vào Chỉ Trong 7 Ngày Giữa Áp Lực Thị Trường, Điều Gì Tiếp Theo?

HBAR Chứng Kiến 50M Token Được Thêm Vào Chỉ Trong 7 Ngày Giữa Áp Lực Thị Trường, Điều Gì Tiếp Theo?

Bài đăng HBAR Thấy 50 Triệu Token Được Thêm Vào Chỉ Trong 7 Ngày Giữa Áp Lực Thị Trường, Điều Gì Tiếp Theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hedera Hashgraph đang trải qua sự gia tăng đáng chú ý về sự tích lũy của cá voi, với hơn 50 triệu token được các nhà đầu tư lớn thêm vào trong tuần qua. Sự gia tăng tích lũy này từ các tài khoản nắm giữ một triệu và mười triệu token trở lên báo hiệu sự tự tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư lớn, ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn đang vật lộn với áp lực bán và kháng cự giá gần 0,22 USD. Xu hướng trái ngược giữa hoạt động của cá voi và động lượng kỹ thuật đặt tài sản này ở ngã ba đường, có khả năng tạo tiền đề cho một đợt bứt phá đáng kể hoặc củng cố đi ngang kéo dài. Tài Khoản Cá Voi Cho Thấy Sự Tăng Trưởng Đáng Kể Dữ liệu từ nhà phân tích STEPH IS CRYPTO nổi bật với sự gia tăng đáng chú ý về số lượng tài khoản cá voi nắm giữ số lượng lớn HBAR. Biểu đồ theo dõi hai danh mục: người nắm giữ một triệu token trở lên (đường màu xanh) và những người có mười triệu token trở lên (đường màu đỏ). Cả hai nhóm đều có sự tăng trưởng đáng chú ý, nhưng danh mục mười triệu trở lên đã tăng đặc biệt mạnh vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Sự tích lũy tăng tốc này cho thấy sự quan tâm gia tăng của các tổ chức và nhà đầu tư quy mô lớn. Nguồn: X Việc liên tục bổ sung số lượng lớn token như vậy bởi các cá voi cho thấy một vị thế chiến lược trước các chất xúc tác thị trường sắp tới. Xu hướng tích lũy này phản ánh sự tự tin tăng cao vào triển vọng dài hạn của tài sản bất chấp biến động ngắn hạn, cho thấy rằng những người nắm giữ nổi bật có thể đang chuẩn bị cho các động thái giá đi lên. Quan trọng là, hành vi này thường đi trước các đợt tăng giá thị trường khi nguồn cung thu hẹp do áp lực bán giảm từ những người nắm giữ đáng kể. Dữ Liệu Thị Trường Cho Thấy Sự Củng Cố Với Tâm Lý Thận Trọng Theo dữ liệu của BraveNewCoin từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, giá HBAR dao động gần 0,21 USD nhưng đã giảm khoảng 5,46% trong 24 giờ qua. Trong khi đó, khối lượng giao dịch hàng ngày đã giảm từ 202,6 triệu USD xuống 190,4 triệu USD, báo hiệu hoạt động giao dịch giảm và có thể là một sự tạm dừng khi người tham gia thị trường áp dụng thái độ chờ đợi và quan sát. Vốn hóa thị trường của token vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh này, mặc dù...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:31
Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Ethereum – Vòng Quay Vốn Tăng Tốc

Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Ethereum – Vòng Quay Vốn Tăng Tốc

Bài đăng Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Ethereum – Vòng Quay Vốn Tăng Tốc đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Ethereum – Vòng Quay Vốn Tăng Tốc | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu cách đây bốn năm, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu rõ sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về các công nghệ cơ bản, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và tiền mã hóa. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh rỗi, Sebastian thường được tìm thấy đang chìm đắm trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Sebastian's...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:01
Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ đã kết thúc hay chỉ đang phát triển?

Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ đã kết thúc hay chỉ đang phát triển?

Bài đăng Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ đã kết thúc hay chỉ đang phát triển? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ mô tả ý tưởng rằng Hoa Kỳ (Mỹ) được hưởng lợi từ những lợi thế cấu trúc - kinh tế, tài chính, công nghệ và địa chính trị - mang lại cho quốc gia này vị thế dẫn đầu lâu dài so với phần còn lại của thế giới. Trên thị trường, điều này đã chuyển thành hàng thập kỷ hiệu suất vượt trội của Cổ phiếu Mỹ, độ sâu vốn không đối thủ, Đồng đô la Mỹ (USD) đóng vai trò then chốt và Trái phiếu Kho bạc được coi là "không rủi ro". Tuy nhiên, khi thâm hụt ngân sách mở rộng, thương mại toàn cầu tái cơ cấu và Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chương trình bảo hộ mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, một câu hỏi đang trở nên gay gắt hơn: điều gì sẽ xảy ra nếu "lợi thế" của Mỹ này bước vào giai đoạn bình thường hóa? Chủ nghĩa ngoại lệ bắt nguồn từ đâu? Lợi thế của Mỹ trước hết dựa trên thị trường vốn rộng lớn, thanh khoản cao, hệ thống pháp luật có thể dự đoán được, văn hóa kinh doanh khoan dung với thất bại và hệ thống giáo dục đại học thúc đẩy đổi mới. Các gã khổng lồ công nghệ đã công nghiệp hóa mạng lưới, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) ở quy mô không đối thủ nào sánh được. Đất nước này cũng vẫn tốt hơn về mặt năng lượng so với các nước phát triển khác, vì nó là nước xuất khẩu ròng hydrocarbon. Cuối cùng, khả năng của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hành động nhanh chóng trong thời kỳ căng thẳng thường giảm thời gian của các cuộc khủng hoảng tài chính so với các khu vực khác. Những rạn nứt hiện tại Một số vết nứt đang làm dấy lên nghi ngờ. Thâm hụt và nợ đang áp đặt một quỹ đạo ngân sách tốn kém hơn, với chi phí lãi suất hiện đang ảnh hưởng đến các đánh đổi chính trị. Chính sách thương mại một lần nữa trở thành công cụ tấn công, với việc tăng thuế quan và đe dọa nhắm vào đồng minh và đối thủ, viết lại chuỗi cung ứng. Những biện pháp này có thể hỗ trợ các lĩnh vực trong nước trong ngắn hạn, nhưng chúng làm tăng chi phí, phức tạp hóa đầu tư xuyên biên giới và đặt ra nguy cơ trả đũa. Thêm vào đó là các yếu tố chính trị. Sự phân cực trong nước và các cuộc tranh luận xung quanh tính độc lập của các tổ chức (đặc biệt là Fed) nuôi dưỡng phí bảo hiểm rủi ro chủ quan. Cuối cùng, sự tập trung của thị trường chứng khoán, với...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:18
Đồng đô la Canada giảm khi đồng đô la Mỹ ổn định trong thị trường thưa thớt dịp lễ

Đồng đô la Canada giảm khi đồng đô la Mỹ ổn định trong thị trường thưa thớt dịp lễ

Bài đăng Đồng đô la Canada giảm khi đồng đô la Mỹ ổn định trong thị trường thanh khoản thấp ngày lễ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD chấm dứt chuỗi giảm bốn ngày, phục hồi nhẹ khi đồng đô la Canada suy yếu. Đồng đô la Mỹ ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần khi thanh khoản thấp chiếm ưu thế với Mỹ và Canada trong ngày nghỉ lễ ngân hàng. Tâm lý rộng hơn đối với đồng bạc xanh vẫn mong manh giữa những lo ngại về chính sách thương mại và rủi ro đối với sự độc lập của Fed. Đồng đô la Canada (CAD) yếu hơn một chút so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai, với USD/CAD phục hồi từ những tổn thất trước đó để dừng đà giảm bốn ngày. Cặp tiền tệ này đang giao dịch cao hơn trong ngày, được hưởng lợi từ sự phục hồi khiêm tốn của đồng bạc xanh, trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng trong giờ giao dịch châu Á. Tại thời điểm viết bài, USD/CAD đang giao dịch quanh mức 1,3750 trong phiên Mỹ, mặc dù vẫn neo gần mức thấp bốn tuần. Hành động giá của thứ Hai diễn ra trong điều kiện thị trường trầm lắng, khi cả Hoa Kỳ (Mỹ) và Canada đều nghỉ lễ Lao Động, dẫn đến thanh khoản thấp hơn và dòng khối lượng giao dịch im lặng. Mặc dù bình tĩnh, sự đảo ngược của cặp tiền tệ này làm nổi bật tâm lý ngắn hạn đang thay đổi, với các nhà giao dịch đánh giá lại vị thế sau sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ vào tuần trước. Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chính, đang ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong năm tuần. Chỉ số này đang giữ vững trên mức 97,50 khi lợi suất Kho bạc Mỹ giữ ổn định và các nhà giao dịch hướng tới lịch vĩ mô bận rộn vào cuối tuần này. Tâm lý rộng hơn xung quanh đồng đô la Mỹ vẫn mong manh, khi các nhà giao dịch cân nhắc sự kết hợp của các trở ngại kinh tế vĩ mô và chính trị. Những lo ngại về chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ, cùng với áp lực chính trị ngày càng tăng đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tiếp tục làm mờ quỹ đạo chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vẫn được neo chắc chắn, với thị trường định giá xác suất gần 90% cho mức 25 điểm cơ bản...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:12
Các cuộc biểu tình Chống Trump trong Ngày Lao động diễn ra tại New York, Boston, Chicago và nhiều nơi khác (Hình ảnh)

Các cuộc biểu tình Chống Trump trong Ngày Lao động diễn ra tại New York, Boston, Chicago và nhiều nơi khác (Hình ảnh)

Bài đăng Anti-Trump Labor Day Protests Hit New York, Boston, Chicago, More (Photos) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Những người biểu tình nhắm vào Tổng thống Donald Trump và ảnh hưởng của tiền lớn đối với chính trị đã xuống đường tại hơn 1,000 cuộc biểu tình "Workers Over Billionaires" vào Ngày Lao động, bao gồm các cuộc biểu tình ở Boston và Chicago đã thu hút các thành viên Quốc hội và các quan chức được bầu khác. Người biểu tình ở Chicago cầm biển phản đối Tổng thống Donald Trump và lời đe dọa của ông về việc gửi quân đội liên bang đến để trấn áp tội phạm trong thành phố. (Ảnh của KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Ảnh của KAMIL KRZACZYNSKI/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Các sự kiện chính AFL-CIO đã tổ chức các cuộc biểu tình, dự kiến sẽ được tổ chức tại các thành phố ở tất cả 50 tiểu bang vào thứ Hai. AFL-CIO đã hợp tác với hàng chục tổ chức, bao gồm tổ chức May Day Strong, đã dẫn đầu các cuộc biểu tình của công nhân chống lại chính quyền Trump vào tháng Năm. Người biểu tình tập trung bên ngoài Trump Tower ở New York vào chiều thứ Hai, hô vang "Trump phải ra đi ngay bây giờ," theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội. Tại cuộc biểu tình ở Trump Tower, các nhân viên nhà hàng dự kiến sẽ biểu tình và phục vụ tacos miễn phí—một sự ám chỉ đến "Trump Always Chickens Out," một biệt danh mang tính xúc phạm dành cho tổng thống. Ở Chicago, nơi Trump đã nói rằng ông dự định gửi quân đội liên bang đến để trấn áp tội phạm, các nhà tổ chức đã chuyển trọng tâm của các cuộc biểu tình vào thứ Hai để phản đối khả năng tiếp quản liên bang của Trump. Một người biểu tình ở Houston, Texas, cầm biển "No Kings" tại một cuộc biểu tình chống Trump vào Ngày Lao động, một sự ám chỉ đến tên của làn sóng biểu tình trước đây chống lại tổng thống. (Ảnh của RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Ảnh của RONALDO SCHEMIDT/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., diễu hành cùng Thống đốc Massachusetts Maura Healey tại cuộc biểu tình "Workers Over Billionaires" ở Boston. (Ảnh của Joseph Prezioso / AFP) (Ảnh của JOSEPH PREZIOSO/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Michelle Wu, thị trưởng Dân chủ của Boston, đã phát biểu tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:00
Cưỡi cao hơn trong sóng III [Video]

Cưỡi cao hơn trong sóng III [Video]

Bài đăng Tăng cao hơn trong sóng III [Video] xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pan American Silver Corp. (PAAS) là công ty khai thác kim loại quý hàng đầu có trụ sở tại Vancouver, Canada. Công ty chuyên về thăm dò, phát triển và sản xuất bạc và vàng. Hoạt động chủ yếu tại châu Mỹ, công ty sở hữu và quản lý danh mục các mỏ chất lượng cao ở các quốc gia như Mexico, Peru, Bolivia và Argentina. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét triển vọng kỹ thuật theo Lý thuyết sóng Elliott cho công ty: Biểu đồ Lý thuyết sóng Elliott hàng tháng của PAAS Phân tích Lý thuyết sóng Elliott hàng tháng cho Pan American Silver (PAAS) cho thấy cổ phiếu đã hoàn thành sóng ((II)) của chu kỳ siêu lớn ở mức $5,89. Kể từ đó, nó đã bắt đầu tăng trong sóng ((III)), đang diễn ra như một xung lực. Từ mức thấp của sóng ((II)), sóng (I) đạt đỉnh ở $40,11, tiếp theo là sóng điều chỉnh (II) chạm đáy ở $12,16. Cổ phiếu đã tiếp tục xu hướng đi lên trong sóng (III). Trong sóng này, sóng I đạt $28,60, với sự điều chỉnh sóng II tiếp theo kết thúc ở $20,55. Miễn là mức thấp $5,89 vẫn được giữ nguyên, dự kiến các đợt điều chỉnh sẽ thu hút người mua trong cấu trúc dao động 3, 7 hoặc 11, hỗ trợ tiềm năng tăng giá hơn nữa. Biểu đồ Lý thuyết sóng Elliott hàng ngày của PAAS Phân tích Lý thuyết sóng Elliott hàng ngày cho Pan American Silver (PAAS) cho thấy đợt tăng từ mức thấp ngày 13 tháng 2 năm 2024 đã hoàn thành sóng I ở mức $27,47. Sau đó là sự điều chỉnh sóng II kết thúc ở $20,55. Cổ phiếu đã tiếp tục xu hướng đi lên trong sóng III, diễn ra như một xung lực. Từ mức thấp của sóng II, sóng ((1)) đạt đỉnh ở $28,60, với sóng điều chỉnh ((2)) kết thúc ở $22,08. Sau đó cổ phiếu tiếp tục tăng cao hơn, với sóng (1) đạt $31,03 và sự điều chỉnh sóng (2) kết thúc ở $26,77. Trong ngắn hạn, miễn là mức thấp $20,55 vẫn được giữ, dự kiến các đợt điều chỉnh sẽ tìm thấy sự hỗ trợ trong cấu trúc dao động 3, 7 hoặc 11, ủng hộ thêm...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:57
Giám đốc điều hành ESMA nói rằng cổ phiếu được token hóa có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư

Giám đốc điều hành ESMA nói rằng cổ phiếu được token hóa có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư

Bài đăng Giám đốc điều hành ESMA cho biết cổ phiếu token hóa có thể gây Tính sai cho nhà đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giám đốc điều hành Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA), Natasha Cazenave, đã nêu lên vấn đề liên quan đến cách cổ phiếu token hóa được giới thiệu đến nhà đầu tư, cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến hiểu lầm. Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu tiếp tục khẳng định rằng mặc dù đổi mới tài chính có thể mang lại lợi ích, nhưng không được đánh đổi sự ổn định của thị trường. Giám đốc điều hành ESMA cảnh báo rằng cổ phiếu token hóa có thể gây Tính sai cho nhà đầu tư Theo cơ quan giám sát chứng khoán của Liên minh Châu Âu, cổ phiếu token hóa có thể dẫn đến "hiểu lầm của nhà đầu tư", vì chúng thường không làm cho người mua trở thành cổ đông thực sự trong các công ty mà họ theo dõi. Những cổ phiếu token hóa này là tài sản kỹ thuật số phản ánh giá của cổ phiếu niêm yết công khai, và chúng đang nhận được sự chú ý tại Liên minh Châu Âu sau các đợt ra mắt gần đây của các nền tảng giao dịch. Robinhood, nhà môi giới, đã giới thiệu các sản phẩm cổ phiếu token hóa tại EU, trong khi sàn giao dịch tiền mã hóa, Coinbase, cũng đang thử nghiệm trong lĩnh vực này. Giám đốc điều hành của ESMA, Natasha Cazenave, đã nêu vấn đề vào hôm thứ Hai về cách các sản phẩm này được giới thiệu đến các nhà đầu tư bán lẻ. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và các biện pháp bảo vệ khi việc áp dụng cổ phiếu token hóa lan rộng tại một hội nghị tài chính ở Dubrovnik. "Các công cụ token hóa này có thể cung cấp khả năng truy cập liên tục và phân đoạn hóa nhưng thường không mang lại quyền cổ đông. Điều này có thể tạo ra rủi ro cụ thể về hiểu lầm của nhà đầu tư," Cazenave nói. Bà tiếp tục kêu gọi sự rõ ràng và các biện pháp bảo vệ. Việc thiếu quyền cổ đông là một dấu hiệu cảnh báo Vấn đề là, không giống như việc mua cổ phiếu thông thường, cổ phiếu token hóa thường không cấp cho người nắm giữ quyền sở hữu như quyền bỏ phiếu hoặc quyền nhận cổ tức. Trong nhiều trường hợp, chứng khoán được nắm giữ bởi các trung gian thông qua các phương tiện đặc biệt, trong khi các token chỉ theo dõi biến động giá của cổ phiếu thực tế. Sự thuận tiện của giao dịch phân đoạn, 24/7 có thể làm cho các sản phẩm cổ phiếu token hóa trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, nhưng nếu không có sự rõ ràng thích hợp...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:54
Clayton Kershaw Xoay Ngược Thời Gian Chiến Thắng 5 Trận Trong Tháng Tám

Clayton Kershaw Xoay Ngược Thời Gian Chiến Thắng 5 Trận Trong Tháng Tám

Bài đăng Clayton Kershaw Đảo Ngược Thời Gian Giành Chiến Thắng 5 Trận Trong Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Clayton Kershaw đã đảo ngược thời gian trong tháng 8, đạt thành tích 5-0, và giành chiến thắng năm trận trong một Tháng lần thứ năm. (Ảnh của Nicole Vasquez/MLB Photos qua Getty Images) MLB Photos qua Getty Images Tháng trước Clayton Kershaw đã làm điều gì đó mà anh chỉ làm được bảy lần trước đây, và chưa làm được kể từ tháng đầu tiên của mùa giải 2023. Thật vậy, đó là điều mà anh chỉ làm được một lần kể từ cuối năm 2017. Kershaw đã thắng năm trận trong một Tháng. Điều đáng chú ý là cả tuổi tác của anh và cách thức anh thực hiện điều này. Kershaw lần đầu tiên thắng năm trận trong một tháng vào tháng 8 năm 2011 - cách đây 14 năm dài. Để hiểu rõ hơn, độ dài trung bình sự nghiệp của một cầu thủ ném bóng tại Giải Bóng Chày Nhà Nghề Mỹ là dưới 11 năm. Trở lại năm 2011, Kershaw đã ném 46.1 hiệp, có tỷ lệ strikeout trên walk gần 4/1, và ném với chỉ số ERA 1.55. Cầu thủ thuận tay trái cao lớn này đã làm điều đó một lần nữa - hai lần - vào năm 2014. Năm đó là một năm đáng nhớ đối với anh, khi anh giành cả giải thưởng Cy Young và MVP. Vào tháng 6, anh đạt thành tích 6-0 - một kỷ lục, ngay cả đối với anh - ném 44 hiệp và strikeout 61 lần trong khi chỉ cho đối phương walk 4 lần. Anh có chỉ số ERA 0.82 trong tháng đó. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 9, anh đạt thành tích 5-0, với chỉ số ERA 1.95. Nói thêm, hãy tạm gác lại việc chỉ xét theo Tháng và nhìn vào thành tích này trong năm 2014 từ ngày 2 tháng 6 đến cuối năm: 18-1; 163 hiệp ném; 123 lần bị đánh trúng, 25 điểm được phép; 193 strikeout so với 24 walk; ERA 1.38 (FIP 1.80); và tỷ lệ strike 69% trong gần 2,200 lần ném. Hoặc thành tích này từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2017: 12-0; 106 hiệp...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:45
