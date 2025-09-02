Clayton Kershaw Xoay Ngược Thời Gian Chiến Thắng 5 Trận Trong Tháng Tám

Bài đăng Clayton Kershaw Đảo Ngược Thời Gian Giành Chiến Thắng 5 Trận Trong Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Clayton Kershaw đã đảo ngược thời gian trong tháng 8, đạt thành tích 5-0, và giành chiến thắng năm trận trong một Tháng lần thứ năm. (Ảnh của Nicole Vasquez/MLB Photos qua Getty Images) MLB Photos qua Getty Images Tháng trước Clayton Kershaw đã làm điều gì đó mà anh chỉ làm được bảy lần trước đây, và chưa làm được kể từ tháng đầu tiên của mùa giải 2023. Thật vậy, đó là điều mà anh chỉ làm được một lần kể từ cuối năm 2017. Kershaw đã thắng năm trận trong một Tháng. Điều đáng chú ý là cả tuổi tác của anh và cách thức anh thực hiện điều này. Kershaw lần đầu tiên thắng năm trận trong một tháng vào tháng 8 năm 2011 - cách đây 14 năm dài. Để hiểu rõ hơn, độ dài trung bình sự nghiệp của một cầu thủ ném bóng tại Giải Bóng Chày Nhà Nghề Mỹ là dưới 11 năm. Trở lại năm 2011, Kershaw đã ném 46.1 hiệp, có tỷ lệ strikeout trên walk gần 4/1, và ném với chỉ số ERA 1.55. Cầu thủ thuận tay trái cao lớn này đã làm điều đó một lần nữa - hai lần - vào năm 2014. Năm đó là một năm đáng nhớ đối với anh, khi anh giành cả giải thưởng Cy Young và MVP. Vào tháng 6, anh đạt thành tích 6-0 - một kỷ lục, ngay cả đối với anh - ném 44 hiệp và strikeout 61 lần trong khi chỉ cho đối phương walk 4 lần. Anh có chỉ số ERA 0.82 trong tháng đó. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Vào tháng 9, anh đạt thành tích 5-0, với chỉ số ERA 1.95. Nói thêm, hãy tạm gác lại việc chỉ xét theo Tháng và nhìn vào thành tích này trong năm 2014 từ ngày 2 tháng 6 đến cuối năm: 18-1; 163 hiệp ném; 123 lần bị đánh trúng, 25 điểm được phép; 193 strikeout so với 24 walk; ERA 1.38 (FIP 1.80); và tỷ lệ strike 69% trong gần 2,200 lần ném. Hoặc thành tích này từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2017: 12-0; 106 hiệp...