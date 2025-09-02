Cưỡi cao hơn trong sóng III [Video]
Pan American Silver Corp. (PAAS) là công ty khai thác kim loại quý hàng đầu có trụ sở tại Vancouver, Canada. Công ty chuyên về thăm dò, phát triển và sản xuất bạc và vàng. Hoạt động chủ yếu tại châu Mỹ, công ty sở hữu và quản lý danh mục các mỏ chất lượng cao ở các quốc gia như Mexico, Peru, Bolivia và Argentina. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét triển vọng kỹ thuật theo Lý thuyết sóng Elliott cho công ty: Biểu đồ Lý thuyết sóng Elliott hàng tháng của PAAS Phân tích Lý thuyết sóng Elliott hàng tháng cho Pan American Silver (PAAS) cho thấy cổ phiếu đã hoàn thành sóng ((II)) của chu kỳ siêu lớn ở mức $5,89. Kể từ đó, nó đã bắt đầu tăng trong sóng ((III)), đang diễn ra như một xung lực. Từ mức thấp của sóng ((II)), sóng (I) đạt đỉnh ở $40,11, tiếp theo là sóng điều chỉnh (II) chạm đáy ở $12,16. Cổ phiếu đã tiếp tục xu hướng đi lên trong sóng (III). Trong sóng này, sóng I đạt $28,60, với sự điều chỉnh sóng II tiếp theo kết thúc ở $20,55. Miễn là mức thấp $5,89 vẫn được giữ nguyên, dự kiến các đợt điều chỉnh sẽ thu hút người mua trong cấu trúc dao động 3, 7 hoặc 11, hỗ trợ tiềm năng tăng giá hơn nữa. Biểu đồ Lý thuyết sóng Elliott hàng ngày của PAAS Phân tích Lý thuyết sóng Elliott hàng ngày cho Pan American Silver (PAAS) cho thấy đợt tăng từ mức thấp ngày 13 tháng 2 năm 2024 đã hoàn thành sóng I ở mức $27,47. Sau đó là sự điều chỉnh sóng II kết thúc ở $20,55. Cổ phiếu đã tiếp tục xu hướng đi lên trong sóng III, diễn ra như một xung lực. Từ mức thấp của sóng II, sóng ((1)) đạt đỉnh ở $28,60, với sóng điều chỉnh ((2)) kết thúc ở $22,08. Sau đó cổ phiếu tiếp tục tăng cao hơn, với sóng (1) đạt $31,03 và sự điều chỉnh sóng (2) kết thúc ở $26,77. Trong ngắn hạn, miễn là mức thấp $20,55 vẫn được giữ, dự kiến các đợt điều chỉnh sẽ tìm thấy sự hỗ trợ trong cấu trúc dao động 3, 7 hoặc 11, ủng hộ thêm...
