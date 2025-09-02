Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Khi Bitcoin Giảm Sau Bình Luận Của Trump
Bài đăng Giá vàng đạt mức cao kỷ lục khi Bitcoin giảm sau bình luận của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bình luận về lạm phát trên nền tảng mạng xã hội của ông, nhưng Bitcoin đang di chuyển theo hướng ngược lại vào thứ Hai, điều này có thể được xem là một ví dụ về "tính cách phân liệt" của Bitcoin.
Trong hai năm rưỡi qua, đã có mối tương quan mạnh mẽ giữa vàng, Bitcoin và Nasdaq, với tất cả đều tăng cao, nhà phân tích thị trường IG Tony Sycamore nói với Cointelegraph. "Tuy nhiên, đã có sự phá vỡ trong mối tương quan giữa vàng và Bitcoin trong những tuần gần đây, điều này không phải là hiếm gặp trong thời gian ngắn và xuất hiện do tính cách phân liệt của Bitcoin."
"Đôi khi, Bitcoin được xem là nơi lưu trữ giá trị hoặc một nơi trú ẩn an toàn, và những lúc khác nó được xem là một tài sản rủi ro," ông nói thêm.
Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay vào thứ Hai, đạt 3,485 đô la mỗi ounce sau khi tăng vọt 1%, theo GoldPrice. Điều này xảy ra sau khi Trump đăng lên nền tảng mạng xã hội Truth Social của ông vào Chủ nhật, tuyên bố rằng, "giá cả 'GIẢM MẠNH' ở Hoa Kỳ, hầu như không có lạm phát."
Nguồn: Donald Trump
Trong khi đó, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 trong một động thái phân kỳ.
Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 107,290 đô la trên Coinbase vào sáng thứ Hai, theo TradingView. Điều này đã dẫn đến sự điều chỉnh sâu nhất từ mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 8, khi mức Pullback vượt quá 13%.
Mối tương quan Bitcoin-vàng bị đặt câu hỏi
"Những ngày này, Bitcoin và vàng không thực sự di chuyển cùng nhau," Vince Yang, đồng sáng lập nền tảng layer-2 Ethereum zkLink, nói với Cointelegraph.
"Mối tương quan đã khá thấp, thậm chí đôi khi âm trong năm nay. Vàng vẫn là lựa chọn 'nơi trú ẩn an toàn' cổ điển, trong khi Bitcoin gắn liền nhiều hơn với thanh khoản và rủi ro thị trường," ông nói. "Về cơ bản, chúng cân bằng lẫn nhau thay vì chạy song song." Tuy nhiên, Sycamore tin rằng mối tương quan...
