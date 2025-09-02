2025-10-10 thứ sáu

Góc nhìn Latam: Stablecoin phát triển ở Venezuela, El Salvador di chuyển Bitcoin

Bài đăng Latam Insights: Stablecoin Phát Triển Ở Venezuela, El Salvador Di Chuyển Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chào mừng đến với Latam Insights, tổng hợp các tin tức tiền mã hóa quan trọng nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong ấn bản tuần này, việc áp dụng Stablecoin tăng trưởng ở Venezuela khi đợt phá giá diễn ra, El Salvador di chuyển Bitcoin từ Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, và Brazil lên án việc vũ khí hóa đồng đô la đang diễn ra. Việc Sử Dụng Stablecoin Tăng Mạnh ở Venezuela Giữa Tình Trạng Phá Giá Tràn Lan Stablecoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/latam-insights-stablecoins-grow-in-venezuela-el-salvador-moves-bitcoin/
Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Khi Bitcoin Giảm Sau Bình Luận Của Trump

Bài đăng Giá vàng đạt mức cao kỷ lục khi Bitcoin giảm sau bình luận của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bình luận về lạm phát trên nền tảng mạng xã hội của ông, nhưng Bitcoin đang di chuyển theo hướng ngược lại vào thứ Hai, điều này có thể được xem là một ví dụ về "tính cách phân liệt" của Bitcoin. Trong hai năm rưỡi qua, đã có mối tương quan mạnh mẽ giữa vàng, Bitcoin và Nasdaq, với tất cả đều tăng cao, nhà phân tích thị trường IG Tony Sycamore nói với Cointelegraph. "Tuy nhiên, đã có sự phá vỡ trong mối tương quan giữa vàng và Bitcoin trong những tuần gần đây, điều này không phải là hiếm gặp trong thời gian ngắn và xuất hiện do tính cách phân liệt của Bitcoin." "Đôi khi, Bitcoin được xem là nơi lưu trữ giá trị hoặc một nơi trú ẩn an toàn, và những lúc khác nó được xem là một tài sản rủi ro," ông nói thêm. Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay vào thứ Hai, đạt 3,485 đô la mỗi ounce sau khi tăng vọt 1%, theo GoldPrice. Điều này xảy ra sau khi Trump đăng lên nền tảng mạng xã hội Truth Social của ông vào Chủ nhật, tuyên bố rằng, "giá cả 'GIẢM MẠNH' ở Hoa Kỳ, hầu như không có lạm phát." Nguồn: Donald Trump Trong khi đó, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 trong một động thái phân kỳ. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 107,290 đô la trên Coinbase vào sáng thứ Hai, theo TradingView. Điều này đã dẫn đến sự điều chỉnh sâu nhất từ mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 8, khi mức Pullback vượt quá 13%. Mối tương quan Bitcoin-vàng bị đặt câu hỏi "Những ngày này, Bitcoin và vàng không thực sự di chuyển cùng nhau," Vince Yang, đồng sáng lập nền tảng layer-2 Ethereum zkLink, nói với Cointelegraph. "Mối tương quan đã khá thấp, thậm chí đôi khi âm trong năm nay. Vàng vẫn là lựa chọn 'nơi trú ẩn an toàn' cổ điển, trong khi Bitcoin gắn liền nhiều hơn với thanh khoản và rủi ro thị trường," ông nói. "Về cơ bản, chúng cân bằng lẫn nhau thay vì chạy song song." Tuy nhiên, Sycamore tin rằng mối tương quan...
Kế hoạch Bitcoin của Metaplanet đối mặt với thử thách tài chính lớn

Bài đăng Kế hoạch Bitcoin của Metaplanet Đối Mặt Với Thử Thách Tài Chính Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Theo báo cáo, cổ đông Metaplanet đã phê duyệt đề xuất huy động 884 triệu đô la bằng cách bán tối đa 550 triệu cổ phiếu mới ở nước ngoài. Quyết định này được đưa ra trong thời điểm công ty gặp khó khăn tài chính đặc biệt. Kể từ giữa tháng 6, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm 54 phần trăm. Kế hoạch Bổ Sung Quỹ Bitcoin Trong một động thái quan trọng để cứu chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình, theo báo cáo, cổ đông Metaplanet đã phê duyệt đề xuất huy động 884 triệu đô la bằng cách bán tối đa 550 triệu cổ phiếu mới ở nước ngoài. Cuộc họp cổ đông bất thường đã diễn ra vào hôm nay tại quận Shibuya ở trung tâm Tokyo. Quyết định này giải quyết tình trạng khủng hoảng tài chính đáng kể do cổ phiếu của công ty giảm 54% kể từ giữa tháng 6. Sự sụp đổ giá cổ phiếu này đã khiến thỏa thuận tài trợ quan trọng với nhà đầu tư chính, Evo Fund, trở nên không khả thi. Hiệu suất cổ phiếu Metaplanet kể từ tháng 6. Nguồn: TradingView. Thỏa thuận ban đầu là một chu kỳ tự duy trì trong đó giá cổ phiếu tăng khuyến khích Evo Fund chuyển đổi chứng quyền của mình thành cổ phiếu công ty. Hành động này đã bơm vốn vào Metaplanet, mà công ty đã sử dụng để mua thêm Bitcoin. Kỳ vọng là những giao dịch mua Bitcoin này sẽ làm tăng giá trị của công ty, thúc đẩy giá cổ phiếu và tiếp tục chu kỳ. Đợt huy động vốn 884 triệu đô la mới này nhằm thay thế nguồn tài trợ mà chu kỳ này không còn tạo ra. Phần lớn số tiền thu được sẽ được dành cho việc mua thêm Bitcoin. Vượt Ra Ngoài Đợt Huy Động Vốn Để cung cấp thêm sự linh hoạt về tài chính, theo báo cáo, cổ đông cũng đã phê duyệt một đề xuất song song để phát hành cổ phiếu ưu đãi, có thể huy động thêm 3,8 tỷ đô la. Động thái này cho phép công ty tạo ra vốn mà không làm pha loãng thêm cổ đông thường nếu cổ phiếu tiếp tục giảm. Cách tiếp cận kép này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những khó khăn tài chính của Metaplanet. Mặc dù những thách thức này, Metaplanet không từ bỏ tham vọng đối với Bitcoin. Công ty đã thông báo trong cuộc họp rằng họ đã mua thêm 1,009 BTC với giá khoảng...
4,000 BTC cho 96,859 ETH

Bài đăng 4,000 BTC đổi lấy 96,859 ETH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tổ chức lớn trên on-chain đã chuyển đổi một phần đáng kể BTC sang ETH, nâng mức độ tiếp xúc với Ether lên khoảng 3,8 tỷ đô la. Động thái này, được báo cáo bởi các nguồn tin trong ngành, khơi dậy lại chủ đề xoay vòng từ Bitcoin sang Ethereum và đưa sự chú ý trở lại các sản phẩm phái sinh, lãi suất mở và biến động. Các báo cáo ban đầu về sự kiện này được đăng tải bởi các trang tin trong ngành như Cointelegraph và phân tích về cơ chế thực hiện bởi các phương tiện truyền thông tài chính chuyên biệt như CoinDesk. Theo dữ liệu được thu thập bởi đội ngũ on-chain của chúng tôi cập nhật vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, địa chỉ được giám sát đã tăng mức độ tiếp xúc với ETH lên con số ước tính 3,8 tỷ đô la. Các nhà phân tích trong ngành mà chúng tôi hợp tác nhận thấy rằng các hoạt động tương tự, được thực hiện trong khung thời gian ngắn, thường được cấu trúc thông qua các kênh OTC và các địa điểm có độ sâu thị trường để hạn chế độ trượt giá. Các bàn giao dịch chuyên nghiệp được tham vấn cũng báo cáo rằng các biến động spot có quy mô này ngay lập tức ảnh hưởng đến việc giám sát cơ sở và tài trợ trong thị trường phái sinh. Dữ liệu chính (đã đối chiếu) Swap chính: 4,000 BTC → 96,859 ETH, được thực hiện trong khoảng thời gian khoảng 12 giờ, theo báo cáo của Cointelegraph và BitcoinEthereumNews. Giá trị ước tính của chuyển đổi một lần: ~435 triệu đô la [dữ liệu cần được xác minh], tính toán dựa trên giá thị trường được báo cáo; ước tính có thể thay đổi dựa trên báo giá BTC/ETH tại thời điểm giao dịch (cập nhật ngày 1 tháng 9 năm 2025). Tổng mức độ tiếp xúc của địa chỉ với ETH: ~3,8 tỷ đô la [dữ liệu cần được xác minh] (vị thế tổng thể, không liên quan đến một giao dịch đơn lẻ). Các biến động liên quan: nạp 1,000 BTC vào Hyperliquid sau khi swap, như được nhấn mạnh trên BitcoinEthereumNews. Lưu ý: giá BTC/ETH chính xác và dấu thời gian giao dịch chính xác chưa được công bố; xác minh on-chain đang chờ xử lý. Dòng thời gian và luồng On-Chain Các báo cáo chuyên gia theo dõi việc bán 4,000 BTC, sau đó là việc mua khoảng 96,859 ETH, với số dư Ether của địa chỉ được giám sát tăng lên vị thế ước tính...
Khoản tài trợ từ OpenSats thúc đẩy ra mắt Ví đa chữ ký bảo mật Bitcoin-Safe với trọng tâm vào phần cứng

Bài đăng OpenSats Grant Thúc Đẩy Ra Mắt Ví Đa Chữ Ký An Toàn Bitcoin-Safe Với Trọng Tâm Vào Phần Cứng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Safe, một ví tiết kiệm Bitcoin mã nguồn mở, hiện đã có sẵn, được thiết kế cho gia đình, cá nhân và công ty đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ Bitcoin an toàn, dài hạn. Tập trung vào bảo mật đa chữ ký và yêu cầu ví phần cứng cho các hoạt động trên mạng chính, nó phân biệt mình với các ví máy tính khác như Electrum và Sparrow. Được hỗ trợ bởi khoản tài trợ OpenSats một năm được trao vào tháng 3 năm 2025, Bitcoin-Safe kết hợp bảo mật mạnh mẽ với giao diện người dùng được thiết kế lại trong phiên bản mới nhất 1.5.0, phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. Phát Triển và Hỗ Trợ OpenSats Được phát triển trong hơn hai năm rưỡi bởi Andreas Griffin, Bitcoin-Safe nhằm đơn giản hóa thiết lập đa chữ ký và giảm sự phụ thuộc vào máy chủ Electrum. "Tôi đã bắt đầu hơn hai năm rưỡi trước với ví này và tôi có hai mục tiêu: làm cho đa chữ ký dễ dàng hơn và không cần phải phụ thuộc vào máy chủ Electrum," Griffin nói với Bitcoin Magazine. Khoản tài trợ OpenSats, kéo dài từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, hỗ trợ những nỗ lực này. Được xây dựng trên Bitcoin Dev Kit (BDK), mã nguồn mở của ví có thể kiểm tra trên GitHub và các ứng dụng khách có thể cài đặt miễn phí tại bitcoin-safe.org/download, tương thích với Windows, macOS và Linux. Đa Chữ Ký, Bảo Mật Ví Phần Cứng và Kiểm Soát Coin Bitcoin-Safe bắt buộc sử dụng ví phần cứng cho mạng chính, cấm các seed phần mềm để giảm thiểu rủi ro bảo mật. "Đối với tiết kiệm, không có cách nào khác ngoài ví phần cứng," Griffin khẳng định, nhấn mạnh khả năng tương thích với các thiết bị phần cứng chính thông qua QR, USB hoặc thẻ SD. Điều này giúp Bitcoin-Safe khác biệt so với các ví cho phép seed phần mềm, ưu tiên bảo mật cho khoản tiết kiệm đáng kể và giảm thiểu 'foot guns' - các tính năng mà người dùng có thể dễ dàng tự làm hại mình. Trình hướng dẫn thiết lập đa chữ ký của ví tạo ra các tệp PDF với mô tả ví, bao gồm các bài kiểm tra gửi và nhận để xác minh. "Sau khi hoàn thành trình hướng dẫn này, bạn có thể chắc chắn rằng nó được thiết lập chính xác," Griffin nói. Điều này đảm bảo cấu hình đáng tin cậy, làm cho đa chữ ký dễ tiếp cận mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Sử dụng giao thức Nostr, Bitcoin-Safe đồng bộ hóa nhãn giao dịch và địa chỉ...
Phân tích khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $108,000

Bài đăng Phân tích khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $108,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giảm giá: Phân tích khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $108,000 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức tiền mã hoá Bitcoin giảm giá: Phân tích khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $108,000 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-analysis-32/
Top 3 Altcoin Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 50 Lần Trước Khi Thị trường Bull Kết Thúc

Bài đăng Top 3 Altcoin Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận 50x Trước Khi Thị trường Bull Kết Thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News SEI, FARTCOIN và các altcoin khác cho thấy tiềm năng bùng nổ 50x trước khi thị trường bull hiện tại kết thúc. Thị trường bull đang diễn ra một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng trong khi Bitcoin và Ethereum thống trị các tiêu đề, sự tạo ra tài sản ấn tượng nhất thường xảy ra ở nơi khác. Altcoin là nơi đổi mới và đầu cơ giao nhau, tạo điều kiện cho các động thái tăng giá nhanh chóng. Trong mỗi chu kỳ trước đây, một số dự án nhỏ hơn đã vượt qua các gã khổng lồ với tỷ lệ đáng kinh ngạc, và các nhà phân tích tin rằng năm 2025 sẽ không ngoại lệ. Các nhà giao dịch đã bắt đầu luân chuyển vốn hướng tới các tài sản mang lại điều gì đó độc đáo: khả năng mở rộng kỹ thuật, sức mạnh văn hóa, hoặc tính hợp pháp đã được kiểm toán. SEI đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua cơ sở hạ tầng, FARTCOIN đã thu hút sự chú ý như một hiện tượng meme, và các nhà phân tích cũng đang chú ý đến MAGACOIN FINANCE, dự án đã bắt đầu thu hút sự công nhận nghiêm túc như một trong những cơ hội breakout hợp pháp nhất của năm. SEI thể hiện sức mạnh cơ sở hạ tầng SEI đã xây dựng danh tiếng như một trong những blockchain Layer-1 đầy hứa hẹn nhất trên thị trường hiện tại. Không giống như các mạng gặp khó khăn khi sử dụng cao, SEI được thiết kế từ đầu để xử lý các ứng dụng giao dịch và DeFi với tốc độ và khả năng phục hồi. Nó cung cấp thời gian khối siêu nhanh và tính chất hoàn thiện giúp nó cạnh tranh với các chuỗi hàng đầu trong khi tránh các vấn đề tắc nghẽn đã cản trở các chuỗi khác trong các thị trường bull trước đây. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng mô hình của SEI định vị nó như một xương sống quan trọng cho thế hệ sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng phái sinh tiếp theo. Sự chú ý của các tổ chức đã theo sau, đặc biệt là trên khắp châu Á, nơi các đối tác và tích hợp cho thấy SEI có thể đảm bảo sự áp dụng lâu dài. Các nhà phát triển ngày càng triển khai ứng dụng lên mạng, thúc đẩy nhu cầu về token của nó. MAGACOIN FINANCE mang đến sự bùng nổ Điều làm cho chu kỳ này thậm chí còn hấp dẫn hơn là sự gia tăng của các dự án kết hợp độ tin cậy, khan hiếm và động lực bán lẻ. MAGACOIN FINANCE đã nhanh chóng thiết lập vị thế của mình ở đây, nổi bật sau khi vượt qua cả kiểm toán HashEx và CertiK, một...
Những Altcoin Hàng Đầu Để Đầu Tư Khi Solana (SOL) Nhắm Đến Sự Thống Trị Về Mặt Tổ Chức

Bài đăng Top altcoin để đầu tư khi Solana (SOL) nhắm đến sự thống trị của tổ chức đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Smart money đang tích lũy Solana (SOL) và Mutuum Finance (MUTM) khi sự quan tâm của tổ chức định hình lại thị trường tiền mã hóa. Solana đang tiến tới vị thế thống trị trong việc áp dụng của tổ chức trong khi Mutuum Finance đang thu hút sự chú ý với tiến độ presale và mô hình DeFi độc đáo. Cùng nhau, các dự án này đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiền mã hóa để mua ngay bây giờ, với Solana nhắm mục tiêu $300 và MUTM cung cấp quyền truy cập giảm giá trong presale hiện tại. Động lực kép này đang tạo ra sự quan tâm mới đối với cả hai altcoin khi năm 2025 diễn ra. Solana đạt được động lực từ tổ chức Solana tiếp tục khẳng định mình là sự lựa chọn ưa thích của tổ chức. Nhà phân tích đang gán cho cơ hội 91% cho việc phê duyệt ETF Solana tại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2025. Nếu việc phê duyệt này tiến hành, dòng vốn lên đến 5,5 tỷ đô la có thể theo sau, đẩy token này tiến tới $335. Do đó, sự hỗ trợ của tổ chức đang phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của Solana để tạo ra áp lực tăng mạnh đối với giá tiền mã hóa hiện nay. Hơn nữa, các công ty đại chúng đã cam kết hơn 1,7 tỷ đô la vào việc staking Solana. Các công ty như DeFi Development Corp và Upexi Inc đã thêm hàng trăm triệu vào kho bạc của họ. Hơn nữa, các quan hệ đối tác với R3 và PayPal đang mở rộng tiện ích của Solana vào tài sản thế giới thực được token hóa, tạo ra các trường hợp sử dụng mới ngoài DeFi. Mặc dù Ethereum vẫn là một đối thủ mạnh, các nâng cấp kỹ thuật, khả năng mở rộng và sự thúc đẩy ETF của Solana đang giúp nó duy trì sự tin tưởng của nhà đầu tư. Nếu mức kháng cự $220 bị phá vỡ, dự đoán giá tiền mã hóa đặt giá của nó giữa $270 và $330, làm cho Solana trở thành một trong những tiền mã hóa hàng đầu đang được tích lũy bởi các tổ chức. Sức mạnh Presale của Mutuum Finance Trong khi Solana nhắm vào các tổ chức, Mutuum Finance (MUTM) đang nổi bật như tiền mã hóa giá rẻ tốt nhất để mua ngay bây giờ. Hiện đang ở Giai đoạn 6 của presale, MUTM đang bán với giá $0,035, đã cao gấp 3,5 lần so với giai đoạn mở đầu ở mức $0,01. $15,220,000 đã được huy động kể từ khi presale bắt đầu và tổng số người nắm giữ đã vượt quá 15,880. Presale đang tăng tốc, và một khi...
Tình nguyện viên Tại Bitcoin World Disrupt 2025 Để Có Cơ hội Kết nối Công ty khởi nghiệp Vô song

Bài đăng Tình nguyện viên Tại Bitcoin World Disrupt 2025 Để Có Cơ hội Kết nối Khởi nghiệp Vô song xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mở khóa Tương lai Của Bạn: Tình nguyện viên Tại Bitcoin World Disrupt 2025 Để Có Cơ hội Kết nối Khởi nghiệp Vô song Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI Mở khóa Tương lai Của Bạn: Tình nguyện viên tại Bitcoin World Disrupt 2025 để Có Cơ hội Kết nối Khởi nghiệp Vô song Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-volunteer-2025/
Sự bùng nổ Presale của BullZilla gặp gỡ sự trỗi dậy của Peanut the Squirrel và cơn sốt Cheems — Những Meme coin mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng theo cấp số nhân

Trong thế giới của tiền mã hóa, Meme coin có cách khiến ngay cả những nhà phân tích sắc sảo nhất cũng bất ngờ. Một khoản đầu tư nhỏ vào dự án đúng đắn có thể biến nhà đầu tư bình thường thành triệu phú chỉ sau một đêm. Hiện tượng này không phải ngẫu nhiên; nó được thúc đẩy bởi sự hype dựa trên câu chuyện, sự ủng hộ của cộng đồng và Tokenomics được thiết kế cẩn thận. Chu kỳ hiện tại cũng không khác biệt. […]
