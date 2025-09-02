Graham Greene, Diễn viên được đề cử Oscar trong phim 'Dances With Wolves,' qua đời ở tuổi 73

Graham Greene (Ảnh của M. Caulfield/WireImage cho Turner Broadcasting System) getty Graham Greene, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Kicking Bird trong bộ phim năm 1990 của Kevin Costner Dances with Wolves, đã qua đời ngày 1 tháng 9 tại một bệnh viện ở Toronto sau thời gian dài mắc bệnh. Ông hưởng thọ 73 tuổi. "Ông ấy là một người đàn ông vĩ đại về đạo đức, phẩm chất và tính cách, và sẽ mãi được nhớ đến," đại diện của Greene, Michael Greene cho biết. "Cuối cùng ông đã được tự do. Susan Smith đang đón ông tại cổng thiên đường" (đề cập đến người đại diện lâu năm của Greene, người đã qua đời vào năm 2013). Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1952, tại Ohsweken thuộc Khu bảo tồn Six Nations ở Ontario, Greene đã tích lũy hơn 180 vai diễn trong sự nghiệp của mình. Ông xuất hiện cả trong phim điện ảnh và truyền hình, đáng chú ý nhất trên màn ảnh rộng trong các phim Thunderheart, The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, Windtalkers, và bộ phim đã đề cập ở trên Dances with Wolves, cùng nhiều tác phẩm khác. Ngoài công việc điện ảnh, Greene còn có những vai khách mời đáng chú ý trong các series truyền hình như Murder, She Wrote, L.A. Law, American Gods, Riverdale, 1883, và gần đây nhất là Tulsa King. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai Leonard Quinhagak trong năm tập của Northern Exposure từ 1992 đến 1993, và vai diễn thường xuyên duy nhất của ông trên truyền hình là trong bộ phim truyền hình Wolf Lake từ 2001 đến 2002 đóng cùng Lou Diamond Phillips. Được tôn trọng rộng rãi không chỉ vì tài năng mà còn vì sự ủng hộ của ông đối với các diễn viên Bản địa ở Hollywood, đồng nghiệp nhớ đến Greene như một người cố vấn và người tiên phong đã phá vỡ rào cản cho sự đại diện của người Bản địa trong phim ảnh và truyền hình. Ông được công nhận vì đã mang lại tính xác thực và phẩm giá cho các vai diễn người Bản địa và vì đã hướng dẫn các diễn viên trẻ hơn trong ngành công nghiệp này. TORONTO, ONTARIO – NGÀY 06 THÁNG 9: (Từ trái sang phải) Meegwun Fairbrother và Graham Greene tham dự buổi ra mắt "Seeds" trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2024 tại TIFF Lightbox vào ngày 06 tháng 9 năm 2024 tại Toronto,...