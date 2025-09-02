2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Solana Sẽ Trở Thành Blockchain Phi Tập Trung Nhất: CEO Quỹ

Solana Sẽ Trở Thành Blockchain Phi Tập Trung Nhất: CEO Quỹ

Nguồn: https://bitcoinist.com/solana-become-most-decentralized-blockchain/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:27
Người nắm giữ Bitcoin chi tiêu 97,000 BTC—Động thái lớn nhất trong năm nay

Người nắm giữ Bitcoin chi tiêu 97,000 BTC—Động thái lớn nhất trong năm nay

Bài đăng Người nắm giữ Bitcoin chi tiêu 97,000 BTC—Động thái lớn nhất năm nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã thấy chi tiêu của họ tăng tốc gần đây, với mức tăng đột biến hàng ngày lớn nhất trong năm diễn ra vào thứ Sáu. Nhà đầu tư Bitcoin từ 1 đến 2 năm chiếm phần lớn nhất trong đợt tăng đột biến này. Trong một bài đăng mới trên X, công ty phân tích on-chain Glassnode đã thảo luận về hoạt động của những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTHs) gần đây. LTHs đề cập đến các nhà đầu tư BTC đã nắm giữ đồng tiền của họ trong hơn 155 ngày. Về mặt thống kê, thời gian một nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền của họ càng lâu, khả năng họ bán chúng trong tương lai càng thấp. Do đó, LTHs với thời gian nắm giữ tương đối dài được coi là những thực thể kiên định. Tuy nhiên, bất chấp niềm tin của họ, có những lúc ngay cả các thành viên của nhóm này cũng quyết định chia tay với đồng tiền của họ. Dưới đây là biểu đồ được Glassnode chia sẻ cho thấy chi tiêu từ nhóm này đã biến động như thế nào trong năm qua. Như có thể thấy trong biểu đồ, trung bình động đơn giản 14 ngày (SMA) của khối lượng Bitcoin được chi tiêu bởi LTHs đã tăng vọt gần đây, cho thấy những người nắm giữ đang tăng cường hoạt động giao dịch của họ. Đợt tăng đột biến trong chi tiêu LTH đã đến sau khi giá BTC giảm. Thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy một số người nắm giữ kiên định đang bắt đầu nghĩ rằng đợt tăng giá đang chậm lại, vì vậy họ đã quyết định rút lui với lợi nhuận khi họ vẫn còn có thể. Mặc dù các giao dịch LTH Bitcoin hiện đang ở mức cao, nhưng chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức được quan sát trong quý cuối cùng của năm 2024. Ngoài ra, dữ liệu được làm mịn của SMA 14 ngày có thể cho thấy sự phát triển tương ứng với sự gia tăng chi tiêu trong một khoảng thời gian, nhưng hóa ra nó chủ yếu là do một đợt tăng đột biến hàng ngày lớn.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:13
Các Chuyên Gia Chọn 3 Tiền Điện Tử Để Nắm Giữ Thay Vì Ripple (XRP) Cho Lợi Nhuận Lớn Năm 2025: Chainlink, VeChain Và Layer Brett

Các Chuyên Gia Chọn 3 Tiền Điện Tử Để Nắm Giữ Thay Vì Ripple (XRP) Cho Lợi Nhuận Lớn Năm 2025: Chainlink, VeChain Và Layer Brett

Bài đăng Chuyên gia chọn 3 Tiền điện tử để Nắm giữ thay vì Ripple (XRP) cho lợi nhuận lớn năm 2025: Chainlink, VeChain và Layer Brett xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường đang thay đổi, và có sự Đầu cơ khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội lớn hơn ngoài Ripple (XRP) cho năm 2025. Trong khi những dự án đã thành lập như Chainlink và VeChain tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc, một Meme coin mới đang xuất hiện: Layer Brett. Memecoin trên Ethereum Layer 2 này đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa văn hóa meme và tiện ích thực tế, với presale đang diễn ra ở mức chỉ $0,0053. Các Nhà phân tích bắt đầu tin rằng đây có thể là một trong những altcoin tăng 100 lần trong đợt tăng giá crypto năm 2025. Layer Brett: Phá vỡ giới hạn trên Layer 2 Không giống như token Brett gốc bị kẹt trên Base, Layer Brett đã chuyển sang Ethereum Layer 2, mang lại giao dịch nhanh như chớp và phí gas giảm xuống chỉ còn vài xu. Ethereum Layer 1 vẫn an toàn nhưng thường xuyên bị tắc nghẽn, với chi phí giao dịch tăng vọt trên $10. Layer Brett giải quyết vấn đề đó, cung cấp Khả năng mở rộng và hiệu suất mà các Meme coin cũ thiếu. Đây không chỉ là một token đầu cơ. Với thiết kế ERC-20, $LBRETT kết hợp sức hút lan truyền với lợi thế cơ sở hạ tầng thực sự. So với Ripple (XRP), vốn đã phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý, hoặc các dự án như Chainlink và VeChain, phát triển ổn định nhưng với tốc độ chậm hơn, Layer Brett có tính linh hoạt để mở rộng nhanh chóng trong lĩnh vực Layer 2 đang bùng nổ, dự kiến sẽ xử lý hàng nghìn tỷ hàng năm. Lợi thế của staking và tiềm năng vốn hóa thấp Đối với người mua sớm, điểm hấp dẫn lớn không chỉ là giá vào thấp; mà còn là phần thưởng staking. Bằng cách mua $LBRETT trong đợt presale crypto, nhà đầu tư có thể ngay lập tức stake token thông qua MetaMask hoặc Trust Wallet để nhận APY cao được hỗ trợ bởi hiệu quả của Layer 2. Ngược lại, Nắm giữ LINK hoặc VET dài hạn thường có nghĩa là phải chờ đợi hệ sinh thái được áp dụng để có lợi nhuận đáng kể. Các lợi ích chính bao gồm: Tốc độ Layer 2: Giao dịch được xử lý trong vài giây với phí tối thiểu. Truy cập Presale: $LBRETT có sẵn ở mức $0,0053 cho những người ủng hộ sớm. Phần thưởng Staking: Người dùng sớm có thể đảm bảo...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:12
Shiba Inu (SHIB) Thêm Số Không Ở Đây Hoặc Xoay Chuyển Ngay Bây Giờ

Shiba Inu (SHIB) Thêm Số Không Ở Đây Hoặc Xoay Chuyển Ngay Bây Giờ

Bài đăng Shiba Inu (SHIB) Thêm Số Không Ở Đây hay Đảo Chiều Ngay Bây Giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuối cùng đã xảy ra? Lựa chọn hướng đi Shiba Inu đang tiến gần đến thời điểm quyết định trên biểu đồ, với hành động giá của nó bị nén chặt bên trong một tam giác đối xứng. Hiện đang giao dịch quanh mức $0.0000123, SHIB bị kẹt giữa các mức hỗ trợ và mức kháng cự hội tụ, và kết quả của vùng hợp nhất này có thể xác định quỹ đạo giá của nó trong những tuần tới. Cuối cùng đã xảy ra? Sự kiện "thêm số không" của Shiba Inu có thể đến gần hơn nếu sự phá vỡ từ tam giác hoàn tất, đẩy xuống dưới mức $0.00001. Sự phá vỡ như vậy là công thức hoàn hảo cho xu hướng bearish, đặc biệt nếu nó duy trì dưới đường trung bình động 200 ngày. Một động thái dưới mức hỗ trợ có thể mở đường đến mức $0.0000095 hoặc thậm chí thấp hơn, củng cố sự thống trị của thị trường giảm. Biểu đồ SHIB/USDT bởi TradingView Một điểm đảo chiều từ mức này sẽ đánh dấu sự bắt đầu của quá trình phục hồi ngắn hạn. Breakout trên đường xu hướng trên của tam giác sẽ cho phép SHIB thách thức mức kháng cự gần tại $0.000013. Ngoài ra, hãy sẵn sàng cho vùng sẽ trở nên khó khăn, nơi đường EMA 200 nằm. Khu vực này sẽ báo hiệu sự bắt đầu của động lượng tăng giá, nếu mọi thứ diễn ra có lợi cho người mua. Lựa chọn hướng đi Đây là điểm uốn quan trọng, SHIB bị đẩy xuống chặt chẽ và khối lượng có thể tăng vọt khi nhà đầu tư sẽ chọn đúng hướng. Biến động là dự đoán chính ở đây - nếu sự nén tiếp tục phát sinh. SHIB hoặc là tăng cao hơn hoặc mất kênh củng cố đi ngang và đạt đến các mức kháng cự cao hơn, hoặc chúng ta đang chứng kiến việc thêm số không khét tiếng sẽ thay đổi tiến trình của tài sản trong trung đến dài hạn. Dù bằng cách nào, đây là trạng thái đau đớn khi tài sản hoặc giữ vùng hợp nhất hoặc chỉ mất đi mức Solid. Thật không may, có vẻ như mọi thứ khó có thể trở nên tích cực cho tài sản này, ít nhất là với dữ liệu chúng ta có hiện nay. Nguồn: https://u.today/shiba-inu-shib-adding-zero-here-or-pivot-right-now
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:10
Ethereum Dominates Bitcoin in August with $3.95bn Inflows AI: Ethereum Chiếm Ưu Thế So Với Bitcoin Trong Tháng 8 Với $3,95 Tỷ Chuyển Vào

Ethereum Dominates Bitcoin in August with $3.95bn Inflows AI: Ethereum Chiếm Ưu Thế So

Bài đăng Ethereum Dominates Bitcoin in August with $3.95bn Inflows xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 01/09/2025 16:48 Các quỹ tài sản kỹ thuật số ghi nhận dòng Chuyển vào 4,37 tỷ USD trong tháng 8/2025, với Ethereum dẫn đầu. Mặc dù có dòng Chuyển vào toàn cầu, AUM giảm 10%, theo CoinShares. Trong tháng 8/2025, các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng Chuyển vào đáng kể lên tới 4,37 tỷ USD, theo CoinShares. Ethereum (ETH) nổi lên như một ngôi sao sáng, thu hút 3,95 tỷ USD dòng Chuyển vào, vượt trội so với dòng Chuyển ra 301 triệu USD của Bitcoin (BTC). Hiệu suất của tháng đã đưa dòng Chuyển vào từ đầu năm đến nay lên 35,5 tỷ USD. Dòng Chuyển vào khu vực và Động lực thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu, đóng góp 2,29 tỷ USD vào dòng Chuyển vào trong tuần, tiếp theo là Thụy Sĩ, Đức và Canada, lần lượt thêm 109,4 triệu USD, 69,9 triệu USD và 41,1 triệu USD. Mặc dù có những con số tích cực này, tổng tài sản quản lý (AUM) giảm 10% xuống còn 219 tỷ USD. Sự sụt giảm này bị ảnh hưởng bởi động lực giá tiêu cực và việc công bố dữ liệu Core PCE không đáp ứng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9, dẫn đến sự thất vọng của nhà đầu tư. Sự thống trị liên tục của Ethereum Hiệu suất của Ethereum trong tháng 8 rất đáng chú ý, với tài sản thu hút 1,4 tỷ USD chỉ trong tuần trước. Ngược lại, Bitcoin ghi nhận dòng Chuyển vào 748 triệu USD trong cùng kỳ. Sự chênh lệch này làm nổi bật sức hấp dẫn ngày càng tăng và sự thống trị của Ethereum trong không gian tài sản kỹ thuật số. Solana và XRP hưởng lợi từ sự lạc quan về ETF Solana và XRP cũng được hưởng lợi từ tâm lý lạc quan xung quanh việc ra mắt ETF tiềm năng tại Hoa Kỳ, ghi nhận dòng Chuyển vào lần lượt là 177 triệu USD và 134 triệu USD. Sự lạc quan này đã là động lực thúc đẩy sự quan tâm thị trường ngày càng tăng đối với họ. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web CoinShares. Nguồn hình ảnh: Shutterstock Nguồn: https://blockchain.news/news/ethereum-dominates-bitcoin-august-inflows-2025
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:58
Gợi Ý Và Đáp Án Wordle Hôm Nay #1536 Cho Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 9

Gợi Ý Và Đáp Án Wordle Hôm Nay #1536 Cho Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý và Đáp án Wordle #1536 hôm nay cho Thứ Ba, ngày 2 tháng 9 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Ngày Lễ Lao động đã đến và đi, và giờ đây chúng ta đang ở những ngày nóng nhất của mùa hè. Còn ba tuần nữa và mùa Thu sẽ đến với chúng ta, với lá vàng và không khí mát mẻ. Chúng ta có một Wordle để giải trong ngày tháng 9 tuyệt vời này. Hãy cùng giải nào! Bạn đang tìm Wordle của Thứ Hai? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Cách Chơi Wordle Wordle là một trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ ẩn gồm năm chữ cái trong sáu lần đoán hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với đáp án: Xanh lá: Chữ cái đó có trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái đó có trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái đó không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày sẽ có một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số người chơi Wordle cũng chơi Wordle Đối kháng với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Đối kháng ở cuối bài đăng này. Gợi ý và Đáp án Wordle Hôm nay Từ Khởi đầu của Wordle Bot: SLATE Từ Khởi đầu của Tôi Hôm nay: GRAPE (còn lại 67 từ) Gợi ý: Sức mạnh. Manh mối: Wordle này có ba phụ âm liên tiếp. Được rồi, spoiler bên dưới! Đáp án sắp đến! . . . Đáp án: Wordle Hôm nay Ảnh chụp màn hình: Erik Kain Phân tích Wordle Mỗi ngày tôi kiểm tra Wordle Bot để giúp phân tích trò chơi đoán của mình. Bạn có thể kiểm tra điểm Wordle của mình với Wordle Bot tại đây. GRAPE thực sự là một từ mở đầu khá tốt hôm nay, chỉ còn lại 67 giải pháp khả thi. Tuy nhiên, INGOT chỉ cắt giảm con số đó xuống còn 7, và SWIFT thậm chí còn tệ hơn, để lại cho tôi bốn từ để lựa chọn. Tôi...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:51
Graham Greene, Diễn viên được đề cử Oscar trong phim 'Dances With Wolves,' qua đời ở tuổi 73

Graham Greene, Diễn viên được đề cử Oscar trong phim 'Dances With Wolves,' qua đời ở tuổi 73

Bài đăng Graham Greene, Diễn viên được đề cử Oscar trong 'Dances With Wolves', qua đời ở tuổi 73 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Graham Greene (Ảnh của M. Caulfield/WireImage cho Turner Broadcasting System) getty Graham Greene, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Kicking Bird trong bộ phim năm 1990 của Kevin Costner Dances with Wolves, đã qua đời ngày 1 tháng 9 tại một bệnh viện ở Toronto sau thời gian dài mắc bệnh. Ông hưởng thọ 73 tuổi. "Ông ấy là một người đàn ông vĩ đại về đạo đức, phẩm chất và tính cách, và sẽ mãi được nhớ đến," đại diện của Greene, Michael Greene cho biết. "Cuối cùng ông đã được tự do. Susan Smith đang đón ông tại cổng thiên đường" (đề cập đến người đại diện lâu năm của Greene, người đã qua đời vào năm 2013). Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1952, tại Ohsweken thuộc Khu bảo tồn Six Nations ở Ontario, Greene đã tích lũy hơn 180 vai diễn trong sự nghiệp của mình. Ông xuất hiện cả trong phim điện ảnh và truyền hình, đáng chú ý nhất trên màn ảnh rộng trong các phim Thunderheart, The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, Windtalkers, và bộ phim đã đề cập ở trên Dances with Wolves, cùng nhiều tác phẩm khác. Ngoài công việc điện ảnh, Greene còn có những vai khách mời đáng chú ý trong các series truyền hình như Murder, She Wrote, L.A. Law, American Gods, Riverdale, 1883, và gần đây nhất là Tulsa King. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai Leonard Quinhagak trong năm tập của Northern Exposure từ 1992 đến 1993, và vai diễn thường xuyên duy nhất của ông trên truyền hình là trong bộ phim truyền hình Wolf Lake từ 2001 đến 2002 đóng cùng Lou Diamond Phillips. Được tôn trọng rộng rãi không chỉ vì tài năng mà còn vì sự ủng hộ của ông đối với các diễn viên Bản địa ở Hollywood, đồng nghiệp nhớ đến Greene như một người cố vấn và người tiên phong đã phá vỡ rào cản cho sự đại diện của người Bản địa trong phim ảnh và truyền hình. Ông được công nhận vì đã mang lại tính xác thực và phẩm giá cho các vai diễn người Bản địa và vì đã hướng dẫn các diễn viên trẻ hơn trong ngành công nghiệp này. TORONTO, ONTARIO – NGÀY 06 THÁNG 9: (Từ trái sang phải) Meegwun Fairbrother và Graham Greene tham dự buổi ra mắt "Seeds" trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2024 tại TIFF Lightbox vào ngày 06 tháng 9 năm 2024 tại Toronto,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:48
Thợ đào Bitcoin đơn lẻ đạt phần thưởng khối đáng kinh ngạc 340,000 USD

Thợ đào Bitcoin đơn lẻ đạt phần thưởng khối đáng kinh ngạc 340,000 USD

Bài đăng Thợ đào Bitcoin Solo Đạt Phần thưởng Block Đáng kinh ngạc $340K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thợ đào Bitcoin Solo Đạt Phần thưởng Block Đáng kinh ngạc $340K Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Thợ đào Bitcoin Solo Đạt Phần thưởng Block Đáng kinh ngạc $340K Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/solo-bitcoin-miner-jackpot/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:47
Ripple Mở Khóa 1 Tỷ XRP Mang Lại Sự Rõ Ràng Sớm

Ripple Mở Khóa 1 Tỷ XRP Mang Lại Sự Rõ Ràng Sớm

Bài đăng Ripple mở khóa 1 tỷ XRP mang lại sự rõ ràng sớm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mô hình bất thường Giá XRP dao động Theo dữ liệu được cung cấp bởi dịch vụ dữ liệu blockchain Cá voi, công ty blockchain doanh nghiệp Ripple đã mở khóa tổng cộng 1 tỷ token XRP vào ngày đầu tiên của tháng, mang lại sự rõ ràng sớm. Mô hình bất thường Trước đó, Ripple đã khóa 700 triệu token XRP một lần nữa vào đầu thứ Hai này, phá vỡ mô hình thông thường về việc mở khóa hàng tháng một lần nữa. Nhìn chung, các token bị khóa hiện có giá trị 1,933 tỷ đô la. Sớm hôm nay, Cá voi đã báo cáo rằng tổng cộng 500 triệu token XRP có giá trị 1,384 tỷ đô la đã được gửi từ một ví không xác định đến Ripple trong hai giao dịch. Trong nhiều năm, cơ chế ký quỹ của Ripple sẽ tuân theo cùng một mô hình, với tổng cộng một tỷ token được mở khóa từ ví của họ hàng ngày. Hầu hết các token được phát hành thường sẽ được di chuyển trong khi một số sẽ vẫn lưu hành. Tuy nhiên, kể từ tháng 3, việc mở khóa của Ripple trở nên khó hiểu hơn đáng kể, với việc di chuyển XRP nội bộ của công ty diễn ra trước khi mở khóa. Như được báo cáo bởi U.Today, cùng một kịch bản đã diễn ra vào tháng trước: 700 triệu XRP đã bị khóa vào đầu tháng 7, và phải mất hơn một tuần để việc mở khóa hàng tháng của công ty cuối cùng xuất hiện trên Cá voi. Vào tháng 4, CTO của Ripple David Schwartz đã giải thích rằng một tỷ token luôn được phát hành vào ngày đầu tiên của một tháng nhất định. Tuy nhiên, hoạt động này có thể không nhất thiết xuất hiện trên sổ cái vì nó luôn chờ đợi ai đó thực sự gửi một giao dịch. Tuy nhiên, lần này, việc mở khóa hàng tháng của Ripple đã xuất hiện trên Cá voi một lần nữa vào ngày đầu tiên của tháng, mang lại cảm giác bình thường. Giá XRP dao động Giá của token XRP hiện đang giao dịch ở mức 2,77 đô la sau những động thái gần đây nhất của Ripple. Token này đã giảm 1,4% trong 24 giờ qua...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:34
Bước Đi Chiến Lược Mở Khóa Giá Trị Cho Người Nắm Giữ

Bước Đi Chiến Lược Mở Khóa Giá Trị Cho Người Nắm Giữ

Bài đăng Strategic Move Unlocking Value For Holders xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. WLFI Token Buybacks: Strategic Move Unlocking Value For Holders Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto WLFI Token Buybacks: Strategic Move Unlocking Value for Holders Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-buybacks-strategy/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:20
