Động thái XRP khổng lồ trị giá $6,080,413,883 gây sốc cho ví Ripple: Chuyện gì đang xảy ra?
Như dự đoán, ngày đầu tiên của tháng 9 đã mang đến các giao dịch ký quỹ Ripple, và như mọi khi quy mô của nó rất khó bỏ qua. Cá voi Alert đã theo dõi một số giao dịch chuyển tiền liên tiếp: 500,000,000 XRP tương đương với $1,380,340,882 đã được mở khóa và gửi đến ví Ripple. Sau đó, 300,000,000 XRP trị giá $830,158,847 và 200,000,000 XRP tương đương với $553,278,406 đã được mở khóa. Tuy nhiên, không phải tất cả nguồn cung đó sẽ tác động đến thị trường. Vào cuối chuỗi giao dịch, Ripple đã trả lại 700,000,000 XRP vào ký quỹ: 400,000,000 XRP trị giá $1,104,530,305 và 300,000,000 XRP trị giá $828,023,264. Bạn cũng có thể thích Điều này dẫn đến việc phát hành ròng 300,000,000 XRP cho tháng 9, phù hợp với mô hình thông thường của công ty là mở khóa 1 tỷ, phân phối một phần và khóa lại phần còn lại. Tại sao Ripple luân chuyển XRP? Hệ thống này được giới thiệu cách đây nhiều năm để làm cho Tổng cung lưu hành XRP dễ dự đoán hơn. Mỗi tháng, Ripple mở một đợt mới 1 tỷ XRP từ ký quỹ. Các token có sẵn để sử dụng trong hệ sinh thái của Ripple hoặc cho nhu cầu tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ phần nào còn lại không sử dụng sẽ được khóa lại cho chu kỳ sau. Đây là một cơ chế luân chuyển hiện đang bao gồm khoảng 35,6 tỷ XRP trong ký quỹ. Bạn cũng có thể thích Việc tăng nguồn cung ròng có thể gây áp lực lên biến động giá, trong khi việc khóa lại lớn hơn sẽ giảm áp lực đó. Lần này, cán cân có vẻ vừa phải: 300 triệu XRP đã được giải phóng, trị giá hơn $830 triệu theo giá trị hiện tại, với phần lớn được đẩy trở lại vào nắm giữ dài hạn.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45