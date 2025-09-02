2025-10-10 thứ sáu

Bài đăng Bitcoin Set To Benefit From Strategy's Potential S&P 500 Inclusion, Nhà phân tích Dự đoán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 10:24
Bài đăng Mua Nhà Sang Trọng tại UAE Bằng Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Nhà phát triển hàng đầu của thành phố Ras Al Khaimah thuộc UAE đang bước vào kỷ nguyên tài sản kỹ thuật số. RAK Properties, một công ty đại chúng với giá trị thị trường khoảng 1,3 tỷ đô la, đã thông báo sẽ chấp nhận tiền mã hóa cho các giao dịch bất động sản quốc tế. Người mua sẽ có thể thanh toán giao dịch bằng Bitcoin, Ethereum, USDT của Tether và một số token lớn khác. Các khoản thanh toán sẽ được xử lý thông qua công ty fintech khu vực Hubpay, đơn vị sẽ xử lý việc chuyển đổi sang đồng dirham UAE trước khi tiền được gửi vào tài khoản của RAK. CFO Rahul Jogani cho biết quyết định này phản ánh mục tiêu của công ty nhằm đáp ứng kỳ vọng của làn sóng nhà đầu tư am hiểu công nghệ số mới. "Chúng tôi đang mở cửa cho một hệ sinh thái hiện đại của khách hàng, những người thấy giá trị trong việc giao dịch với tài sản kỹ thuật số," ông giải thích. Mở rộng danh mục đầu tư vào năm 2025 Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Abu Dhabi từ năm 2005, RAK Properties là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất UAE. Công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng 281 triệu dirham trong năm 2024, tăng 39% so với năm trước, và đang lên kế hoạch cho 12 dự án mới vào năm 2025 như một phần trong chiến lược tăng trưởng liên tục. Sự gia tăng áp dụng Crypto tại UAE Động thái này nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của UAE như một trung tâm toàn cầu cho tài sản kỹ thuật số. Các nhà lãnh đạo ngành dự đoán crypto sẽ trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế lớn nhất của quốc gia trong năm năm tới, được thúc đẩy bởi sự rõ ràng về quy định và sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức. Dữ liệu gần đây từ Chainalysis cho thấy hoạt động crypto tại UAE đã tăng vọt trên nhiều quy mô giao dịch, với hoạt động bán lẻ tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước tính đến giữa năm 2024. Với cả Dubai và Abu Dhabi đều đang thúc đẩy các khuôn khổ tiến bộ, việc Ras Al Khaimah tham gia vào lĩnh vực bất động sản dựa trên crypto bổ sung thêm một lớp cho nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của quốc gia này.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 10:02
Bài đăng Gã khổng lồ Nhật Bản tiết lộ Kế hoạch mua đầy tham vọng 210,000 BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:40
Bài đăng Tại sao một nhà giao dịch tin rằng sự trỗi dậy của Little Pepe (LILPEPE) là khởi đầu cho sự kết thúc của PEPE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pepe đã gây bão thị trường Meme coin vào năm 2023, thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà giao dịch bán lẻ và người hâm mộ tiền điện tử. Nhưng Biến động thị trường gần đây cho thấy sự thống trị của PEPE có thể đang bị xói mòn khi các đồng tiền meme sáng tạo mới xuất hiện. Little Pepe (LILPEPE) là một trong những đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất. Dự án này đón nhận văn hóa Meme coin và bổ sung các kỹ thuật tập trung vào cộng đồng và động lực presale mạnh mẽ, điều này có thể làm thay đổi vị trí của PEPE trên thị trường. Pepe gặp vấn đề với sự ổn định giá và Chỉ báo động lượng PEPE hiện đang gặp phải những trở ngại sau đợt tăng giá mạnh. Giá hiện tại của PEPE dao động quanh mức $0,0000011, với vốn hóa thị trường gần 4,3 tỷ đô la. Các báo cáo cho biết Cá voi đã bán rất nhiều PEPE, điều này đã làm tăng thêm áp lực bán. Điều này đã khiến giá giảm mạnh và làm giảm sự tự tin của các nhà đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, dữ liệu từ thị trường tương lai cho thấy Open Interest (OI) đang giảm, điều này có nghĩa là vốn Đầu cơ đang rời khỏi đồng tiền này. Ngoài ra, việc giám sát cảm xúc từ các nhà cung cấp Dữ liệu on-chain tiết lộ rằng các nhà đầu tư có ví đáng kể đang bán một số tài sản của họ. Điều này đã xảy ra trước đây khi thị trường đã trải qua một thời gian dài Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hoặc khi nó suy giảm hơn nữa. Các nhà giao dịch trước đây kỳ vọng PEPE phát triển nhanh chóng giờ đây không chắc liệu nó có thể lấy lại động lượng hay không, vì không có ứng dụng mới hoặc hợp tác quan trọng để khơi dậy lại sự quan tâm. Sự trỗi dậy của Little Pepe (LILPEPE): Kỷ nguyên mới cho Meme coin? Little Pepe (LILPEPE) đang trở thành một đối thủ mạnh mẽ, nhưng PEPE đang gặp khó khăn. Little Pepe nổi bật so với các Meme coin khác bằng cách không chỉ dựa vào Đầu cơ. Thay vào đó, nó đã xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên sức mạnh cộng đồng, Tokenomics có cấu trúc và các sáng kiến tiếp thị tích cực. Little Pepe đang ở giai đoạn thứ 12 của presale và đang bán token với giá $0,0021 mỗi token. Nó đã huy động được $22,955,333.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:36
Bài đăng Mạng Bitcoin Lớn Hơn Bao Giờ Hết: Tỷ lệ Hash Thiết Lập Kỷ Lục Mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:24
Bài đăng Giá Bitcoin Giảm khi Cá voi Chuyển sang Ethereum và Altcoin Mới Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang trải qua sự chuyển dịch vốn lớn khi Bitcoin gặp khó khăn và cá voi chuyển hướng tiền vào Ethereum. Đồng thời, một altcoin giai đoạn đầu, MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao tiếp theo. Động thái này cho thấy cách câu chuyện thị trường đang thay đổi từ sự thống trị của Bitcoin sang tập trung rộng hơn vào lợi nhuận, tiện ích và yếu tố khan hiếm. Bitcoin Điều chỉnh Kích hoạt Sự Luân chuyển Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao trên 124,000 đô la xuống phạm vi 108,000 - 114,000 đô la. Nhà phân tích lưu ý rằng điều này không phải do một sự kiện đơn lẻ mà là sự kết hợp của dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu, sự sụt giảm thị trường chứng khoán và việc cá voi bán
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:09
Bài đăng El Salvador tổ chức hội nghị Bitcoin đầu tiên được chính phủ hậu thuẫn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador sẽ tổ chức hội nghị Bitcoin do nhà nước tài trợ đầu tiên trên thế giới, Bitcoin Histórico, vào ngày 12-13 tháng 11 năm 2025, tại trung tâm lịch sử của San Salvador. Sự kiện, được tổ chức bởi Văn phòng Bitcoin Quốc gia, đang được tôn vinh như "một minh chứng cho khoảnh khắc phi thường trong lịch sử. Thông báo này đã gây nên sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới, củng cố vị thế của El Salvador như một người tiên phong trong lĩnh vực tiền tệ ảo. Sau khi trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng Bitcoin (BTC) làm phương tiện thanh toán hợp pháp trong năm 2021, quốc gia này cũng đang sử dụng hội nghị để củng cố thông điệp rằng Bitcoin có thể mang lại tự do tài chính, phục hưng văn hóa và độc lập tiền tệ. Bitcoin Histórico sẽ tập trung vào tự do tài chính, văn hóa và đổi mới tiền mã hóa Các nhà tổ chức cho biết rằng Bitcoin Histórico quy tụ những người thông minh nhất thế giới thảo luận về tương lai của tiền tệ, văn hóa và nền văn minh,". Vé ưu tiên người tham gia sớm có thể được mua bằng Bitcoin và các phương thức thanh toán fiat, mở bán vào cuối tháng này. Sự kiện kéo dài hai ngày sẽ biến Centro Histórico thành trung tâm cho các cuộc thảo luận, hội thảo và giao lưu văn hóa. Sân khấu chính tại Cung điện Quốc gia sẽ tổ chức các bài phát biểu quan trọng và phát sóng chúng đến Quảng trường Gerardo Barrios thông qua màn hình LED khổng lồ. Các phiên bổ sung sẽ được tổ chức tại Thư viện Quốc gia (BINAES) và Nhà hát Quốc gia. Danh sách diễn giả cũng đã được xác nhận, với những nhân vật như tỷ phú Ricardo Salinas, tác giả Jeff Booth, những người ủng hộ Bitcoin Max Keiser và Stacy Herbert, nhà phát triển Mạng Lightning Jack Mallers, cũng như các nhân vật trong ngành như Pierre Rochard, Jimmy Song, Darin Feinstein và Lina Seiche. Hội nghị diễn ra vào thời điểm có những thay đổi chính trị sâu rộng ở El Salvador. Một sửa đổi hiến pháp gần đây đã kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên sáu năm. Nó đã dỡ bỏ lệnh cấm tái tranh cử hiện có, mở đường cho Tổng thống Nayib Bukele, một người ủng hộ Bitcoin hàng đầu toàn cầu, lãnh đạo một nhiệm kỳ khác. Chính phủ của Bukele vẫn tích cực trong lập trường của mình xung quanh Bitcoin,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:05
Theo Glassnode, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã chi tiêu ~97,000 BTC trong một ngày, đây là động thái lớn nhất của năm 2025. Nhà phân tích chú ý đến các mức quan trọng ở $113K và $95K.
Blockchainreporter2025/09/02 09:00
Bài đăng Sự chuyển dịch quan trọng sang trạng thái Trung lập báo hiệu Cơ hội đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Fear & Greed của Crypto: Sự chuyển dịch quan trọng sang trạng thái Trung lập báo hiệu Cơ hội Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Chỉ số Fear & Greed của Crypto: Sự chuyển dịch quan trọng sang trạng thái Trung lập báo hiệu Cơ hội Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crypto-fear-greed-index-neutral-20/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:46
Bài đăng Động thái XRP khổng lồ trị giá $6,080,413,883 gây sốc cho các ví Ripple: Chuyện gì đang xảy ra? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Như dự đoán, ngày đầu tiên của tháng 9 đã mang đến các giao dịch ký quỹ Ripple, và như mọi khi quy mô của nó rất khó bỏ qua. Cá voi Alert đã theo dõi một số giao dịch chuyển tiền liên tiếp: 500,000,000 XRP tương đương với $1,380,340,882 đã được mở khóa và gửi đến ví Ripple. Sau đó, 300,000,000 XRP trị giá $830,158,847 và 200,000,000 XRP tương đương với $553,278,406 đã được mở khóa. Tuy nhiên, không phải tất cả nguồn cung đó sẽ tác động đến thị trường. Vào cuối chuỗi giao dịch, Ripple đã trả lại 700,000,000 XRP vào ký quỹ: 400,000,000 XRP trị giá $1,104,530,305 và 300,000,000 XRP trị giá $828,023,264. Bạn cũng có thể thích Điều này dẫn đến việc phát hành ròng 300,000,000 XRP cho tháng 9, phù hợp với mô hình thông thường của công ty là mở khóa 1 tỷ, phân phối một phần và khóa lại phần còn lại. Tại sao Ripple luân chuyển XRP? Hệ thống này được giới thiệu cách đây nhiều năm để làm cho Tổng cung lưu hành XRP dễ dự đoán hơn. Mỗi tháng, Ripple mở một đợt mới 1 tỷ XRP từ ký quỹ. Các token có sẵn để sử dụng trong hệ sinh thái của Ripple hoặc cho nhu cầu tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ phần nào còn lại không sử dụng sẽ được khóa lại cho chu kỳ sau. Đây là một cơ chế luân chuyển hiện đang bao gồm khoảng 35,6 tỷ XRP trong ký quỹ. Bạn cũng có thể thích Việc tăng nguồn cung ròng có thể gây áp lực lên biến động giá, trong khi việc khóa lại lớn hơn sẽ giảm áp lực đó. Lần này, cán cân có vẻ vừa phải: 300 triệu XRP đã được giải phóng, trị giá hơn $830 triệu theo giá trị hiện tại, với phần lớn được đẩy trở lại vào nắm giữ dài hạn. Nguồn: https://u.today/gigantic-6080413883-xrp-move-stuns-ripple-wallets-whats-going-on
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45
