Tại Sao Một Nhà Giao Dịch Tin Rằng Sự Hollow Tăng Của Little Pepe (LILPEPE) Là Thời Gian Kết Thúc Cho PEPE

Bài đăng Tại sao một nhà giao dịch tin rằng sự trỗi dậy của Little Pepe (LILPEPE) là khởi đầu cho sự kết thúc của PEPE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pepe đã gây bão thị trường Meme coin vào năm 2023, thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà giao dịch bán lẻ và người hâm mộ tiền điện tử. Nhưng Biến động thị trường gần đây cho thấy sự thống trị của PEPE có thể đang bị xói mòn khi các đồng tiền meme sáng tạo mới xuất hiện. Little Pepe (LILPEPE) là một trong những đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất. Dự án này đón nhận văn hóa Meme coin và bổ sung các kỹ thuật tập trung vào cộng đồng và động lực presale mạnh mẽ, điều này có thể làm thay đổi vị trí của PEPE trên thị trường. Pepe gặp vấn đề với sự ổn định giá và Chỉ báo động lượng PEPE hiện đang gặp phải những trở ngại sau đợt tăng giá mạnh. Giá hiện tại của PEPE dao động quanh mức $0,0000011, với vốn hóa thị trường gần 4,3 tỷ đô la. Các báo cáo cho biết Cá voi đã bán rất nhiều PEPE, điều này đã làm tăng thêm áp lực bán. Điều này đã khiến giá giảm mạnh và làm giảm sự tự tin của các nhà đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, dữ liệu từ thị trường tương lai cho thấy Open Interest (OI) đang giảm, điều này có nghĩa là vốn Đầu cơ đang rời khỏi đồng tiền này. Ngoài ra, việc giám sát cảm xúc từ các nhà cung cấp Dữ liệu on-chain tiết lộ rằng các nhà đầu tư có ví đáng kể đang bán một số tài sản của họ. Điều này đã xảy ra trước đây khi thị trường đã trải qua một thời gian dài Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hoặc khi nó suy giảm hơn nữa. Các nhà giao dịch trước đây kỳ vọng PEPE phát triển nhanh chóng giờ đây không chắc liệu nó có thể lấy lại động lượng hay không, vì không có ứng dụng mới hoặc hợp tác quan trọng để khơi dậy lại sự quan tâm. Sự trỗi dậy của Little Pepe (LILPEPE): Kỷ nguyên mới cho Meme coin? Little Pepe (LILPEPE) đang trở thành một đối thủ mạnh mẽ, nhưng PEPE đang gặp khó khăn. Little Pepe nổi bật so với các Meme coin khác bằng cách không chỉ dựa vào Đầu cơ. Thay vào đó, nó đã xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên sức mạnh cộng đồng, Tokenomics có cấu trúc và các sáng kiến tiếp thị tích cực. Little Pepe đang ở giai đoạn thứ 12 của presale và đang bán token với giá $0,0021 mỗi token. Nó đã huy động được $22,955,333. ...