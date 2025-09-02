2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin ETFs Tích Cực Trở Lại, Nhưng Ethereum Vẫn Thống Trị

Bitcoin ETFs Tích Cực Trở Lại, Nhưng Ethereum Vẫn Thống Trị

Bài đăng Bitcoin ETFs Positive Again, But Ethereum Still Dominates xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs Positive Again, But Ethereum Still Dominates Đăng ký email! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Keshav là cử nhân Vật lý đã làm việc như một nhà văn với Bitcoinist từ tháng 6 năm 2021. Anh ấy đam mê viết lách và qua nhiều năm, anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Keshav có sự quan tâm tích cực đến thị trường tiền mã hoá, với phân tích on-chain là lĩnh vực mà anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu và viết về. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm hỗ trợ hoặc Cookie Policy của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-net-inflows-ethereum-dominates/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Sign
SIGN$0.06158-0.59%
Areon Network
AREA$0.0091-0.21%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:42
Chia sẻ
GCUL có phải là 'Kẻ hủy diệt XRP'? Giới phê bình đặt câu hỏi về Blockchain tập trung của Google

GCUL có phải là 'Kẻ hủy diệt XRP'? Giới phê bình đặt câu hỏi về Blockchain tập trung của Google

Bài đăng "GCUL có phải là 'XRP Killer'? Các nhà phê bình đặt câu hỏi về Blockchain tập trung của Google" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi một số người đã gọi Google Cloud Universal Ledger là "XRP killer," các nhà phê bình vẫn hoài nghi, lập luận rằng việc kiểm soát tập trung bởi Google đi ngược lại với các nguyên tắc cốt lõi của phi tập trung. Cuộc tranh luận về Tập trung và Phi tập trung Gần đây Google Cloud Universal Ledger (GCUL), một blockchain riêng tư và có quyền hạn, đang được định vị như một giải pháp bảo mật [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/is-gcul-an-xrp-killer-critics-question-googles-centralized-blockchain/
XRP
XRP$2.8186+0.76%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Cloud
CLOUD$0.14854+12.84%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:39
Chia sẻ
Những người nắm giữ Bitcoin yếu kém đã bán xong chưa? BTC cho thấy dấu hiệu phục hồi sớm

Những người nắm giữ Bitcoin yếu kém đã bán xong chưa? BTC cho thấy dấu hiệu phục hồi sớm

Bài đăng Những người nắm giữ Bitcoin yếu đã bán xong chưa? BTC cho thấy dấu hiệu phục hồi ban đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin nắm giữ ngắn hạn đã thực hiện lỗ 2,6k BTC khi STH MVRV giảm xuống dưới 1. Người nắm giữ dài hạn vẫn giữ vững, và Seller Exhaustion cho thấy áp lực bán có thể đang giảm bớt. Kể từ khi đạt $124k gần ba tuần trước, Bitcoin [BTC] đã đối mặt với áp lực giảm mạnh, chạm mức thấp $107,270. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch ở mức $109,540, tăng 0,56% trong 24 giờ. Trước những mức tăng vừa phải này, BTC đang trong xu hướng giảm mạnh, giảm 3,74% hàng tháng. Đương nhiên, trong đợt giảm này, những người nắm giữ ngắn hạn bắt đầu đầu hàng. Và điều đó báo hiệu rắc rối. Người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đang đầu hàng Theo nhà phân tích Burak Kesmeci, chỉ số MVRV của Người nắm giữ ngắn hạn Bitcoin (STH) giảm xuống dưới 1 sau 132 ngày có lãi. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng Hai, khi tỷ lệ này duy trì dưới 1 trong 58 ngày. BTC sau đó đã giảm xuống mức thấp $79k. Nguồn: Bitcoin Magazine Pro Thực tế, mức giảm xuống dưới 1 có nghĩa là STH đang chịu lỗ. Tỷ lệ Lợi nhuận/Lỗ chưa thực hiện của STH xác nhận điều này, đứng ở mức 0,955. Nguồn: Checkonchain Ngoài ra, Lỗ đã thực hiện tăng vọt. Lỗ đã thực hiện của STH tăng từ 623 BTC lên 2,6k BTC chỉ trong hai tuần. Sự đầu hàng như vậy phản ánh việc thoát ra do sợ hãi và tạo thêm áp lực bán ngắn hạn. Tuy nhiên lịch sử cho thấy những khoản lỗ lớn của STH thường đi trước những đợt phục hồi mạnh mẽ hơn. Nguồn: Checkonchain Về mặt lịch sử, Lỗ đã thực hiện cao của STH xảy ra gần đáy thị trường khi những người nắm giữ yếu bị loại bỏ. Điều này tạo điều kiện cho những người nắm giữ mạnh hơn tích lũy, báo hiệu tiềm năng phục hồi. Niềm tin dài hạn vẫn vững chắc Trong khi STH đã chuyển sang bán mạnh, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTH) vẫn ổn định. Theo Checkonchain, Rủi ro bên bán của LTH giảm mạnh sau khi đạt đỉnh cách đây bốn ngày. Nguồn: Checkonchain Tại thời điểm báo chí, chỉ số này khoảng 0,0017, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của thị trường từ LTH, vì họ thích giữ vị thế của mình hơn là bán. Trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm, LTH không có nhiều động lực để thoát khỏi vị thế,...
NEAR
NEAR$2.999+4.86%
Bitcoin
BTC$121,362.18-0.01%
GET
GET$0.004171-2.54%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:15
Chia sẻ
Giao thức dự đoán Blockchain Myriad đạt 5,4 triệu dự báo và 511 nghìn người dùng

Giao thức dự đoán Blockchain Myriad đạt 5,4 triệu dự báo và 511 nghìn người dùng

Bài đăng Giao thức Dự đoán Blockchain Myriad Đạt 5,4 triệu Dự báo và 511 nghìn Người dùng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Myriad, một giao thức dự đoán dựa trên blockchain, đã thông báo vượt qua 10 triệu đô la về khối lượng giao dịch USDC kể từ khi ra mắt vào tháng 3. Độ Tin cậy Ngày càng Tăng của Thị trường Dự đoán Giao thức dự đoán dựa trên blockchain Myriad đã thông báo vào ngày 1/9 rằng họ đã vượt qua 10 triệu đô la về khối lượng giao dịch USDC kể từ khi ra mắt vào tháng 3. Nền tảng này cũng đã hỗ trợ hơn [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/blockchain-prediction-protocol-myriad-hits-5-4m-forecasts-and-511k-users/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:51
Chia sẻ
CEO của Hex Trust nhìn thấy cả triển vọng và nguy hiểm trong các công ty kho bạc Bitcoin

CEO của Hex Trust nhìn thấy cả triển vọng và nguy hiểm trong các công ty kho bạc Bitcoin

Bài đăng CEO Hex Trust Nhìn Thấy Cả Triển Vọng Lẫn Nguy Cơ Trong Các Công Ty Quỹ Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chào Buổi Sáng, Châu Á. Đây là những tin tức nổi bật trên thị trường: Chào mừng đến với Bản Tin Sáng Châu Á, bản tóm tắt hàng ngày về các tin tức hàng đầu trong giờ giao dịch Mỹ và tổng quan về biến động thị trường cùng phân tích. Để có cái nhìn chi tiết về thị trường Mỹ, hãy xem Crypto Daybook Americas của CoinDesk. Các công ty Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số (DATs) - những công ty đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán - là chủ đề được bàn luận sôi nổi tại BTC Asia ở Hồng Kông. Nhưng việc các doanh nghiệp áp dụng Bitcoin có thể là con dao hai lưỡi, theo Alessio Quaglini, CEO và Đồng Sáng lập của Giám sát viên crypto Hex Trust. Trong khi việc nắm giữ trong quỹ đưa crypto vào bảng cân đối kế toán của các công ty đại chúng, ông cảnh báo rằng các chiến lược đòn bẩy có thể biến việc áp dụng thành nguồn gốc của bất ổn. "Điều này tuyệt vời cho việc áp dụng. Tuyệt vời vì về cơ bản bạn có quyền truy cập bitcoin gián tiếp cho hàng tỷ người đang đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán địa phương và Nasdaq," Quaglini nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn gần đây bên lề BTC Asia tại Hồng Kông. Nhưng ông đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa đa dạng hóa danh mục đầu tư lành mạnh và kỹ thuật tài chính. "Nếu công ty niêm yết này tồn tại chỉ với mục đích nắm giữ crypto, thì đó là một quỹ đầu tư phòng hộ được giao dịch công khai. Đó là một dạng bài tập kỹ thuật tài chính," ông tiếp tục. Quaglini, giống như nhiều người khác trong ngành, lo ngại về mức độ đòn bẩy quá mức. Một báo cáo gần đây từ Galaxy minh họa rủi ro, cho thấy khối lượng cho vay đạt mức cao nhất kể từ năm 2022 cùng với làn sóng thanh lý bắt buộc trị giá 1 tỷ đô la, trong khi các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã can thiệp để đóng băng các sản phẩm cho vay mới khi họ ngày càng lo ngại về đòn bẩy gây căng thẳng thị trường. "Nếu các công ty này triển khai đòn bẩy, và họ phát hành nợ để mua Bitcoin với các điều kiện kích hoạt mạnh, thì đó là một vấn đề lớn," Quaglini nói. Trong thị trường công khai, các điều khoản nợ minh bạch, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể dự đoán được việc bán bắt buộc. "Bạn có thể rơi vào tình huống của...
Union
U$0.001847-58.74%
Bitcoin
BTC$121,362.18-0.01%
Alttown
TOWN$0.00149-16.71%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:42
Chia sẻ
Đáng chú ý 7% Tổng cung BTC hiện đang nắm giữ, vượt quá 1,5 triệu Coin

Đáng chú ý 7% Tổng cung BTC hiện đang nắm giữ, vượt quá 1,5 triệu Coin

Bài đăng Đáng chú ý 7% Tổng cung BTC hiện đang nắm giữ, vượt quá 1,5 triệu Coin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot Bitcoin ETF: Đáng chú ý 7% Tổng cung BTC hiện đang nắm giữ, vượt quá 1,5 triệu Coin Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Spot Bitcoin ETF: Đáng chú ý 7% Tổng cung BTC hiện đang nắm giữ, vượt quá 1,5 triệu Coin Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-holdings/
Bitcoin
BTC$121,362.18-0.01%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Nowchain
NOW$0.00417+1.21%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:40
Chia sẻ
'Không Bao Giờ Bán' Những Con Bò Bitcoin Đang Hype 'Uptober.' Liệu Thống Kê Có Ủng Hộ Họ?

'Không Bao Giờ Bán' Những Con Bò Bitcoin Đang Hype 'Uptober.' Liệu Thống Kê Có Ủng Hộ Họ?

Bài đăng 'Never Sell' Bitcoin Bulls Hypying Up 'Uptober.' Are Stats on Their Side? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một số nhà đầu tư lạc quan về tiền điện tử dường như quyết tâm không bán tài sản của họ trước "Uptober." Họ vẫn lạc quan về hiệu suất quý 4 của Bitcoin, khuyên các nhà đầu tư không nên phức tạp hóa tính thời vụ. "Uptober" có xứng với tên gọi của nó không? Thuật ngữ "Uptober", rõ ràng là sự kết hợp của "up" và "October", ban đầu được phổ biến trên Twitter về tiền điện tử. Dựa trên dữ liệu lịch sử, tháng 10 là một trong những tháng thành công nhất đối với Bitcoin nhờ vào sự ổn định của lợi nhuận dương. Dữ liệu có ủng hộ sự nhiệt tình của các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin không? Hoàn toàn có. Kể từ năm 2013, chỉ có hai tháng khi Bitcoin kết thúc tháng 10 trong tình trạng thua lỗ (2014 và 2018). Vào năm 2014, đồng tiền điện tử giảm 13% trong bối cảnh thị trường giảm mạnh do sự sụp đổ của sàn giao dịch Mt. Gox và sự giám sát của cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2018, Bitcoin giảm 3%, vẫn đang ở giữa một đợt sụt giảm thị trường khác sau cơn sốt ICO cuối năm 2017. Những tháng còn lại đều vững chắc trong xu hướng tăng. Chẳng hạn, vào năm 2013, Bitcoin đã tăng tới 61% trong tháng 10 khi đồng tiền điện tử bắt đầu thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Vào năm 2021, Bitcoin cũng tăng vọt 40% trong tháng 10 nhờ vào sự hào hứng xung quanh việc phê duyệt các ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai đầu tiên tại Mỹ. Những sản phẩm này xuất hiện nhiều năm trước các ETF spot. Nguồn: https://u.today/never-sell-bitcoin-bulls-hypying-up-uptober-are-stats-on-their-side
Union
U$0.001847-58.74%
Bitcoin
BTC$121,362.18-0.01%
Hyperliquid
HYPE$43.93-1.92%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:39
Chia sẻ
Cá voi di chuyển 32,2 triệu USD gây chấn động thị trường

Cá voi di chuyển 32,2 triệu USD gây chấn động thị trường

Bài đăng Cá voi Di chuyển Khổng lồ $32.2M Gây Sốc Thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nạp Token WLFI: Cá voi Di chuyển Khổng lồ $32.2M Gây Sốc Thị trường Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hoá Nạp Token WLFI: Cá voi Di chuyển Khổng lồ $32.2M Gây Sốc Thị trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-deposit-whale/
WLFI
WLFI$0.176+0.28%
Movement
MOVE$0.1081+0.65%
TokenFi
TOKEN$0.0123+1.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:16
Chia sẻ
Nếu Hỗ Trợ Quan Trọng Này Thất Bại, Bitcoin Có Thể Lao Dốc Xuống $90,000, Nhà Phân Tích Hàng Đầu Cảnh Báo

Nếu Hỗ Trợ Quan Trọng Này Thất Bại, Bitcoin Có Thể Lao Dốc Xuống $90,000, Nhà Phân Tích Hàng Đầu Cảnh Báo

Bài đăng Nếu Mức hỗ trợ Quan trọng Này Thất Bại, Bitcoin Có Thể Giảm Xuống $90,000, Nhà phân tích Hàng Đầu Cảnh Báo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự sụt giảm gần đây trong giá Bitcoin đã khiến các nhà phân tích thị trường chú ý, với một nhân vật nổi bật cảnh báo rằng đồng tiền điện tử hàng đầu có thể đối mặt với sự sụt giảm đáng kể xuống mức $90,000 trong những tháng tới. Khi Bitcoin mở đầu tháng chính thức giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, phản ứng của thị trường vẫn còn yếu, cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng Của BTC Trong một bài đăng gần đây trên X (trước đây là Twitter), nhà phân tích thị trường Doctor Profit đã nhấn mạnh các mức giá quan trọng liên quan đến các nhóm người nắm giữ khác nhau: $115,600 cho 1 triệu người nắm giữ, $113,600 cho 3 triệu người nắm giữ, và khoảng $107,000 cho 6 triệu người nắm giữ. Khi Bitcoin giao dịch dưới tất cả các ngưỡng này vào đầu ngày thứ Hai, Doctor Profit chỉ ra rằng mọi người mua gần đây hiện đang đối mặt với khoản lỗ chưa thực hiện. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên hiểu sự thiếu hoảng loạn này như một dấu hiệu của sự ổn định. Theo ông, "những nhà đầu tư này chưa nếm đủ nỗi sợ hãi", cho thấy các market makers có thể tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn cho đến khi xảy ra sự đầu hàng thực sự. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng vùng $107,000 đến $108,900 đại diện cho tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng của Bitcoin. Nếu mức này không giữ được, ông dự đoán sẽ có một chuyển động nhanh chóng xuống vùng $90,000 đến $95,000. Hiện tại, đồng tiền điện tử hàng đầu của thị trường đã phục hồi trên $109,000. Nó đang giao dịch trên đường hỗ trợ cuối cùng, ngăn chặn kịch bản của nhà phân tích về việc giá Bitcoin giảm thêm 17% xuống khoảng trống Chicago Mercantile Exchange (CME) đặt ngay trên $90,000. Tháng 9 Khó Khăn Phía Trước Cho Bitcoin Doctor Profit cũng lập luận trong phân tích của mình rằng tâm lý thị trường hiện tại được đặc trưng bởi nỗi sợ tối thiểu và khoản lỗ chưa thực hiện chỉ 0,5%, đặc biệt khi so sánh với các đợt điều chỉnh đáng kể hơn là 30% hoặc nhiều hơn được thấy trong các thị trường bear lịch sử. Ông tin rằng sự thiếu hoảng loạn giữa những...
Threshold
T$0.01515+0.79%
Bitcoin
BTC$121,362.18-0.01%
Moonveil
MORE$0.03012-17.04%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:15
Chia sẻ
Metaplanet Bitcoin: Gã khổng lồ Nhật Bản tiết lộ Kế hoạch mua tham vọng 210,000 BTC

Metaplanet Bitcoin: Gã khổng lồ Nhật Bản tiết lộ Kế hoạch mua tham vọng 210,000 BTC

BitcoinWorld Metaplanet Bitcoin: Gã khổng lồ Nhật Bản tiết lộ Kế hoạch mua đầy tham vọng 210,000 BTC Thế giới tài chính doanh nghiệp đang chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý, và đi đầu là Metaplanet, một công ty Nhật Bản đã niêm yết công khai. Thông báo gần đây của họ về việc tăng mạnh lượng nắm giữ Bitcoin Metaplanet đã thu hút sự chú ý toàn cầu, báo hiệu một chương mới táo bạo trong việc tích hợp tài sản kỹ thuật số. Đây không chỉ là một giao dịch mua thông thường; đó là một bước đi chiến lược có thể định nghĩa lại việc quản lý ngân khố doanh nghiệp trong nhiều năm tới. Metaplanet Bitcoin: Bước nhảy vọt chiến lược hướng tới tài sản kỹ thuật số Trong một bước phát triển quan trọng, các cổ đông của Metaplanet đã chấp thuận cho một kế hoạch đầy tham vọng. Công ty này nhắm đến việc mua lại một lượng khổng lồ 210,000 BTC vào năm 2027. Quyết định này, theo báo cáo của Cryptoslate, nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng trong các tập đoàn có tư duy tiến bộ để chấp nhận Bitcoin như một tài sản ngân khố cốt lõi. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự tự tin vào giá trị dài hạn của Bitcoin. Chiến lược mua lại rất mạnh mẽ, với Metaplanet dự định huy động lên đến 555 tỷ yên, tương đương khoảng 3,58 tỷ đô la, thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi. Cơ chế tài trợ này cung cấp một con đường rõ ràng để công ty đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình. Cuộc họp cổ đông quan trọng vào ngày 1 tháng 9 đã có sự tham dự đáng chú ý, bao gồm cả Eric Trump, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sự hiện diện của ông tại một quyết định doanh nghiệp quan trọng như vậy nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của dòng chính và ảnh hưởng tiềm tàng của các nhân vật có tiếng tăm trong không gian crypto. Metaplanet không còn xa lạ với lĩnh vực Bitcoin. Họ đã từng thông báo việc mua thêm 1,009 BTC, nâng tổng số nắm giữ của họ tại thời điểm đó lên 20,000 BTC. Sự chấp thuận mới nhất này đã mở rộng đáng kể cam kết của họ, đưa họ trở thành một người chơi tổ chức lớn trong hệ sinh thái Bitcoin. Tại sao các công ty như Metaplanet đang chấp nhận Bitcoin? Quyết định của Metaplanet đầu tư đáng kể vào Bitcoin Metaplanet là một phần của xu hướng rộng lớn hơn. Các công ty ngày càng tìm kiếm tài sản thay thế để bảo vệ vốn của họ khỏi áp lực lạm phát và những bất ổn kinh tế. Bitcoin, thường được gọi là 'vàng kỹ thuật số', cung cấp nguồn cung phi tập trung và hữu hạn, làm cho nó trở thành một kho giá trị hấp dẫn. Đối với nhiều ngân khố doanh nghiệp, các tài sản truyền thống như tiền mặt hoặc trái phiếu ngắn hạn mang lại lợi nhuận giảm dần trong môi trường kinh tế hiện nay. Bitcoin mang đến cơ hội tăng giá tiềm năng và đa dạng hóa khỏi các công cụ tài chính thông thường. Sự chuyển hướng chiến lược này có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho các cổ đông. Hơn nữa, việc áp dụng Bitcoin có thể báo hiệu cách tiếp cận có tầm nhìn xa và đổi mới của một công ty. Nó phù hợp với nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển và có thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến việc tiếp xúc với thị trường tiền mã hóa. Lập trường chủ động này có thể nâng cao nhận thức thị trường và sức hấp dẫn của công ty. Con đường phía trước: Tài trợ và tương lai của việc nắm giữ Bitcoin Metaplanet Việc đảm bảo 210,000 BTC vào năm 2027 là một nhiệm vụ đáng kể. Kế hoạch của Metaplanet để tài trợ cho điều này thông qua cổ phiếu ưu đãi là một lựa chọn chiến lược. Cổ phiếu ưu đãi thường cung cấp cổ tức cố định và ưu tiên trong việc nhận thanh toán so với cổ phiếu thường, làm cho chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong khi hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của công ty. Cách tiếp cận tài trợ có cấu trúc này giảm thiểu tác động ngay lập tức đến định giá cổ phiếu thường của công ty trong khi cung cấp vốn cần thiết cho việc mua lại. Nó phản ánh một chiến lược tài chính được cân nhắc kỹ lưỡng được thiết kế để tích hợp Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ một cách có trách nhiệm. Khi Metaplanet có hệ thống mua lại mục tiêu 210,000 Bitcoin Metaplanet, cộng đồng crypto sẽ theo dõi chặt chẽ. Chiến lược mua lại dài hạn này cho thấy niềm tin vào sự tăng trưởng giá trị Bitcoin bền vững và vai trò ngày càng tăng của nó trong tài chính toàn cầu. Nó cũng thiết lập một tiền lệ cho các công ty niêm yết công khai khác đang xem xét các động thái tương tự. Động thái táo bạo này có ý nghĩa gì đối với thị trường Crypto? Kế hoạch mua đầy tham vọng của Metaplanet mang lại những ý nghĩa quan trọng cho thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Sự quan tâm đáng kể từ một công ty Nhật Bản có thể truyền cảm hứng cho các tập đoàn khác, đặc biệt là ở châu Á, để khám phá Bitcoin như một tài sản ngân khố. Hiệu ứng lan tỏa này có thể đẩy nhanh hơn nữa việc áp dụng của các tổ chức toàn cầu. Nhu cầu ổn định được tạo ra bởi các thực thể như Metaplanet thêm một lớp ổn định cho thị trường Bitcoin. Mặc dù biến động vẫn là một đặc điểm của tiền mã hóa, việc nắm giữ quy mô lớn, dài hạn bởi các công ty công khai có thể góp phần vào một cấu trúc thị trường trưởng thành và linh hoạt hơn. Điều này báo hiệu sự tự tin ngày càng tăng từ tài chính truyền thống. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Bối cảnh quy định cho tiền mã hóa liên tục phát triển, và biến động thị trường vẫn có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Mặc dù những yếu tố này, cam kết của Metaplanet nhấn mạnh một đánh giá rủi ro-phần thưởng được tính toán, đặt cược vào đề xuất giá trị lâu dài của Bitcoin. Kế hoạch táo bạo của Metaplanet để mua lại 210,000 Bitcoin Metaplanet vào năm 2027 là một quyết định mang tính bước ngoặt. Nó nhấn mạnh một niềm tin ngày càng tăng vào vai trò của Bitcoin như một tài sản quan trọng cho các ngân khố doanh nghiệp. Động thái này không chỉ củng cố vị thế của Metaplanet như một nhà lãnh đạo trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng tài chính toàn cầu: Bitcoin sẽ tồn tại lâu dài, và sự tích hợp của nó vào chiến lược doanh nghiệp chính thống đang tăng tốc nhanh chóng. Hành trình của Metaplanet chắc chắn sẽ đóng vai trò như một nghiên cứu điển hình cho các nỗ lực Bitcoin doanh nghiệp trong tương lai. Câu hỏi thường gặp (FAQs) Metaplanet là gì? Metaplanet là một công ty Nhật Bản niêm yết công khai đã tích hợp chiến lược Bitcoin vào ngân khố doanh nghiệp của mình. Metaplanet dự định mua bao nhiêu Bitcoin? Các cổ đông của Metaplanet đã chấp thuận kế hoạch mua ấn tượng 210,000 BTC vào năm 2027. Metaplanet sẽ tài trợ cho việc mua Bitcoin lớn này như thế nào? Công ty dự định huy động lên đến 555 tỷ yên (khoảng 3,58 tỷ đô la) thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi để tài trợ cho việc mua lại. Tại sao ngày càng nhiều công ty như Metaplanet thêm Bitcoin vào ngân khố của họ? Các công ty ngày càng áp dụng Bitcoin như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, một kho giá trị, và một chiến lược đa dạng hóa từ các tài sản truyền thống, tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Ý nghĩa của việc Eric Trump tham dự cuộc họp cổ đông là gì? Sự hiện diện của Eric Trump nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của dòng chính và các nhân vật có tiếng tăm trong việc áp dụng Bitcoin doanh nghiệp và thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Lượng Bitcoin nắm giữ của Metaplanet trước thông báo này là bao nhiêu? Trước sự chấp thuận này, Metaplanet đã mua thêm 1,009 BTC, nâng tổng số nắm giữ của họ lên 20,000 BTC. Chiến lược Bitcoin đầy tham vọng của Metaplanet có thu hút sự quan tâm của bạn không? Chia sẻ bài viết này với mạng lưới của bạn để khơi dậy các cuộc trò chuyện về tương lai của các ngân khố doanh nghiệp và vai trò phát triển của tài sản kỹ thuật số! Để tìm hiểu thêm về các xu hướng thị trường Bitcoin mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình việc áp dụng Bitcoin của các tổ chức. Bài viết này Metaplanet Bitcoin: Gã khổng lồ Nhật Bản tiết lộ Kế hoạch mua đầy tham vọng 210,000 BTC lần đầu tiên xuất hiện trên BitcoinWorld và được viết bởi Editorial Team
Threshold
T$0.01515+0.79%
Union
U$0.001847-58.74%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.511-0.84%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/02 09:40
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó