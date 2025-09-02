2025-10-10 thứ sáu

El Salvador Đang Biến Thủ Đô Của Mình Thành Lễ Hội Bitcoin Toàn Thành Phố Đầu Tiên Trên Thế Giới

Bài đăng El Salvador Đang Biến Thủ Đô Của Mình Thành Lễ Hội Bitcoin Toàn Thành Phố Đầu Tiên Trên Thế Giới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Tháng 11 này, San Salvador sẽ trở thành tâm điểm của văn hóa Bitcoin khi El Salvador chuẩn bị tổ chức Bitcoin Histórico, hội nghị Bitcoin đầu tiên trên thế giới được chính phủ tài trợ. Sự kiện, dự kiến diễn ra vào ngày 12-13 tháng 11, được thiết kế không chỉ là một cuộc gặp gỡ công nghệ—mà còn là một cột mốc văn hóa và minh chứng cho cách Bitcoin có thể định hình các quốc gia. Trải Nghiệm Toàn Thành Phố Thay vì một trung tâm hội nghị duy nhất, toàn bộ Centro Histórico sẽ đóng vai trò là địa điểm tổ chức. Cung điện Quốc gia sẽ là nơi diễn ra các bài phát biểu quan trọng, trong khi màn hình LED khổng lồ sẽ phát sóng các cuộc trò chuyện khắp Quảng trường Gerardo Barrios. Các sự kiện phụ được tổ chức tại Thư viện Quốc gia và Nhà hát Quốc gia, kết hợp kiến trúc lịch sử với các cuộc tranh luận hiện đại về tương lai của tiền tệ. Ban tổ chức cho biết mục tiêu là tạo ra một trải nghiệm nhập vai kết nối tài chính, văn hóa và bản sắc dân tộc. Vé ưu tiên người tham gia sớm được bán độc quyền bằng Bitcoin, nhấn mạnh cam kết của quốc gia đối với thử nghiệm tiền tệ hợp pháp trước khi các lựa chọn tiền pháp định mở ra vào cuối mùa thu này. Những Tiếng Nói Định Hình Tương Lai Bitcoin Danh sách khách mời đầy ắp những tên tuổi có ảnh hưởng: Ricardo Salinas, một trong những doanh nhân giàu có nhất Mexico; Jeff Booth, tác giả nổi tiếng với việc khám phá kinh tế giảm phát; và Jack Mallers, người tiên phong của Mạng Lightning. Những người ủng hộ Bitcoin Max Keiser và Stacy Herbert cũng sẽ lên sân khấu, cùng với các nhà phát triển và doanh nhân được kính trọng như Pierre Rochard, Jimmy Song và Darin Feinstein. Chính Trị Và Bitcoin Đan Xen Hội nghị trùng với một chương mới cho Tổng thống Nayib Bukele. Sau những thay đổi hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ tổng thống và cho phép tái cử vô thời hạn, Bukele hiện có một nhiệm vụ mạnh mẽ hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự Bitcoin của mình. Kể từ năm 2021, chính phủ của ông đã tích lũy hơn 6,200 BTC và quảng bá Bitcoin như một công cụ cho chủ quyền tài chính. Các nhà phê bình cảnh báo về những rủi ro liên quan đến biến động, nhưng những người ủng hộ xem nhiệm kỳ kéo dài của Bukele như một sự đảm bảo cho tính liên tục của chính sách—điều có thể củng cố El Salvador...
Mở ra Kỷ nguyên Đổi mới Hàng tỷ Đô la Với Liên minh Hoa Kỳ - Ấn Độ

Bài đăng Mở ra Kỷ nguyên Đổi mới Hàng tỷ Đô la Với Liên minh Hoa Kỳ - Ấn Độ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. India Deep Tech: Mở ra Kỷ nguyên Đổi mới Hàng tỷ Đô la Với Liên minh Hoa Kỳ - Ấn Độ Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI India Deep Tech: Mở ra Kỷ nguyên Đổi mới Hàng tỷ Đô la với Liên minh Hoa Kỳ - Ấn Độ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/india-deep-tech-alliance/
Ra mắt Token $WLFI: Gia đình Trump tăng thêm 5 tỷ đô la tài sản trong khi các nhà đầu tư đối mặt với sự sụt giảm 40%

Bài đăng $WLFI Token Launch: Gia đình Trump Tăng 5 Tỷ USD Tài sản trong khi Nhà đầu tư Đối mặt với Sụt giảm 40% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng $WLFI Token Launch: Gia đình Trump Tăng 5 Tỷ USD Tài sản trong khi Nhà đầu tư Đối mặt với Sụt giảm 40% xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Việc ra mắt token World Liberty Financial ($WLFI) vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, đã nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện được bàn luận nhiều nhất trên thị trường tiền mã hoá năm nay. Chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt, token này đã mang lại cả mức tăng kỷ lục và sự điều chỉnh mạnh. Tác động trực tiếp nhất là đến tài sản của gia đình Trump. Theo Wall Street Journal, giá trị tài sản ròng của gia đình đã tăng khoảng 5 tỷ USD sau khi WLFI ra mắt, với token này hiện có thể vượt qua bất động sản để trở thành tài sản giá trị nhất của họ. Trong khi Donald Trump được liệt kê là "đồng sáng lập danh dự", ba người con trai của ông chính thức dẫn dắt dự án này. Số lượng token mà gia đình nắm giữ chiếm chưa đến một phần tư tổng cung, nhưng sự thay đổi về định giá đã đủ để vẽ lại hồ sơ tài sản của họ chỉ sau một đêm. Màn Giao dịch Đầu tiên Đầy Biến động WLFI bắt đầu giao dịch với động lực phi thường, đạt ATH ở mức $0.46 trong thời gian ngắn trước khi sụt giảm xuống $0.20 trong chưa đầy ba giờ. Phát hiện hoạt động nội gián trên token $WLFI Chỉ trong vài giờ, những người nội bộ bắt đầu bán tháo. Giá đã sụt giảm từ $0.34 xuống $0.25 trong chưa đầy ba giờ. Các ví tiết lộ câu chuyện: Những người bán hàng đầu trong 24 giờ đầu tiên:•0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131 đã bán 12.1M WLFI… pic.twitter.com/yW30y5ly1V — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) ngày 1 tháng 9 năm 2025 Đã có báo cáo về hoạt động on-chain bất thường, với một số ví lớn bán ra token ngay sau khi giao dịch bắt đầu. Điều này dẫn đến lo ngại về việc người trong cuộc bán ra, một mô hình quen thuộc trong các đợt ra mắt có tiếng. Ngay cả các nhà giao dịch nổi tiếng cũng bị ảnh hưởng. Có thông tin cho rằng Andrew Tate đã bị thanh lý vị thế WLFI trị giá $190,000, khiến anh ta thua lỗ sáu con số chỉ trong vài giờ. Các Nhà phân tích Chia rẽ về Giá trị Dài hạn Mặc dù khởi đầu không suôn sẻ, một số nhà phân tích thị trường cho rằng WLFI có nền tảng để tăng trưởng...
Đà Tăng Của Dogecoin Lên $3 Có Vẻ Khả Thi, Nhưng Memecoin Thay Thế Rẻ Hơn Này Sẽ Đạt Được Điều Đó Trước

Bài đăng Đà tăng của Dogecoin lên $3 có vẻ khả thi, nhưng Memecoin thay thế rẻ hơn này sẽ đạt được trước đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin vẫn là Meme coin được công nhận nhiều nhất, và các nhà phân tích tiếp tục dự đoán con đường hướng tới mức $3. Dữ liệu giao dịch đặt mức kháng cự tiếp theo gần $0,30, trong khi đột phá hướng tới $0,45 có thể xác nhận đà tăng lớn hơn. Theo quan sát của các nhà phân tích thị trường, giai đoạn tích lũy kéo dài đánh dấu khả năng tốt để giá đạt mức $3 vào năm 2028. Trong khi đó, Little Pepe ($LILPEPE), vẫn được định giá dưới $0,003, được dự đoán sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng vào năm 2026, sớm hơn DOGE hai năm. Đà tăng của Dogecoin hướng tới $3 Dogecoin đã giao dịch giữa $0,16 và $0,30 trong nhiều tháng. Các nhà phân tích theo dõi các mô hình lịch sử cho biết điều này tương tự như các giai đoạn trước khi có những biến động lớn. Khi DOGE phá vỡ mức kháng cự $0,30, con đường đến $0,45 là thực tế. Ngoài ra, xu hướng nhiều năm cho thấy khả năng đạt $3 vào năm 2028. Các nhà đầu tư xem đây là một phần của chu kỳ Meme coin, nhưng cần phải kiên nhẫn. Quy mô và thanh khoản của DOGE làm chậm quá trình khám phá giá so với các dự án mới hơn. Con đường của Little Pepe đến năm 2026 Thay vào đó, Little Pepe ($LILPEPE) được xây dựng để tăng trưởng. Dự án có blockchain Layer 2 tập trung vào khả năng mở rộng, bảo mật và phí cực thấp. Cốt lõi là token $LILPEPE để thúc đẩy staking, phần thưởng và quản trị trong toàn bộ hệ sinh thái. Với giá bán trước vẫn dưới $0,003, các nhà phân tích cho rằng cửa sổ tăng trưởng ngắn hơn nhiều. Dự đoán năm 2026 là năm $LILPEPE đạt được cùng cột mốc mà Dogecoin sẽ đạt được vào năm 2028. Các con số bán trước của LILPEPE hỗ trợ điều này. Hiện tại ở Giai đoạn 12, token LILPEPE được định giá ở mức $0,0021, và giai đoạn tiếp theo sẽ tăng giá lên $0,0022. Hơn $23,2 triệu đã được huy động, và hơn 14,6 tỷ token đã được bán. Mỗi giai đoạn đều bán hết nhanh chóng, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ để tham gia sớm. Tokenomics, Lộ trình và Ưu đãi Tokenomics của Little Pepe rất độc đáo, phân bổ 26,5 tỷ cho bán trước, 13,5 tỷ cho staking và...
Tron vừa vượt qua mọi blockchain về số lượng người dùng hàng ngày – Không ai ngờ tới điều này

Bài đăng Tron vừa vượt qua mọi blockchain về người dùng hàng ngày – Không ai ngờ tới điều này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 2 tháng 9, 2025 Những điểm chính Tron đang nổi lên như mạng ưa thích cho các giao dịch chuyển USDT bán lẻ, với các ví nhỏ hơn thúc đẩy hoạt động. Trong khi giá TRX vẫn ổn định, lượng sử dụng tăng có thể gây ra đột phá dài hạn hơn. Tron [TRX] đang nhanh chóng trở thành mạng lựa chọn cho người dùng tiền điện tử hàng ngày. Các ví nhỏ hơn đang thúc đẩy làn sóng chuyển USDT, và số lượng địa chỉ hoạt động đã tăng lên 2,48 triệu; cao nhất trong số các blockchain. Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với giá TRX? Ví Tron thúc đẩy các giao dịch stablecoin Vào ngày 30 tháng 8, Tron một lần nữa chứng minh tại sao nó là mạng được lựa chọn cho các nhà đầu tư bán lẻ chuyển đổi stablecoin. Nguồn: CryptoQuant Các ví cỡ trung bình — Goblins (dưới 1 triệu đô) và Sharks (dưới 10 triệu đô) — là trung tâm của hoạt động, xử lý 35% và 20% tất cả các giao dịch chuyển USDT trong danh mục của họ. Những người chơi nhỏ hơn dựa vào phí thấp và thanh toán nhanh của Tron để chuyển tiền khỏi các sàn giao dịch, thường thể hiện thái độ thận trọng trước những thay đổi thị trường. Thú vị là, mô hình này không phải là trường hợp cá biệt. Nó phản ánh hành vi ví tương tự được thấy vào ngày 26, vì vậy đây là một xu hướng rộng lớn hơn. Tron dẫn đầu cuộc đua địa chỉ hoạt động Dựa trên đà này, Tron cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng về mức độ sử dụng tích cực. Với 2,48 triệu địa chỉ hoạt động, Tron xếp hạng số một trong số tất cả các chuỗi, vượt qua những gã khổng lồ như BSC, Solana, và thậm chí cả Ethereum. Nguồn: X Đối với các nhà đầu tư, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hiệu ứng mạng lưới đang mạnh lên. Giá TRX giữ ổn định Tại thời điểm báo chí, TRX giao dịch ở mức khoảng 0,339 đô, cho thấy dấu hiệu củng cố đi ngang sau đợt tăng giá giữa tháng 8. Chỉ số RSI không cho thấy điều kiện quá mua hay quá bán đang diễn ra. Trong khi đó, OBV cho thấy thiếu các dòng chuyển vào hoặc ra mạnh mẽ. Nguồn: TradingView Hành động giá trong tuần qua cho thấy mức cao hơn thấp hơn, chỉ ra nhu cầu đang giảm nhiệt mặc dù số lượng địa chỉ hoạt động của Tron tăng vọt. Nhìn chung, TRX dường như đang...
Metaplanet Phê Duyệt Bán Cổ Phiếu Trị Giá $884M Để Mở Rộng Quỹ Bitcoin

Bài đăng Metaplanet Phê duyệt Bán cổ phiếu trị giá 884 triệu USD để Mở rộng Quỹ cộng đồng Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet đã tiến thêm một bước trong chiến lược chuyển hướng táo bạo sang Bitcoin. Công ty niêm yết tại Tokyo, trước đây nổi tiếng với hoạt động kinh doanh khách sạn, đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông để phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu mới ở nước ngoài – một động thái có thể huy động gần 900 triệu USD và thúc đẩy một trong những chiến lược tích lũy Bitcoin doanh nghiệp quyết liệt nhất thế giới. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường tại Shibuya không chỉ về việc huy động tiền. Các nhà đầu tư cũng đã thông qua các cập nhật quản trị, bao gồm quy tắc cho các cuộc họp ảo và việc tạo ra cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn được thiết kế để cung cấp cổ tức ổn định trong khi mở rộng tính linh hoạt tài chính của công ty. Cùng nhau, những thay đổi này mang lại cho Metaplanet cả vốn và cơ cấu doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng chiến lược ưu tiên Bitcoin của mình. Tầm nhìn Quỹ cộng đồng Bitcoin Metaplanet đã kiểm soát hơn 20,000 BTC, trị giá hơn 2 tỷ USD theo giá hiện tại. Công ty đã công khai lấy mô hình từ MicroStrategy, công ty Mỹ tiên phong trong việc sử dụng bảng cân đối kế toán doanh nghiệp như một phương tiện tích lũy Bitcoin. CEO Simon Gerovich đã nói với các nhà đầu tư rằng việc ủy quyền cổ phiếu mới sẽ cho phép công ty tiếp tục kế hoạch dài hạn bất kể những biến động ngắn hạn của cổ phiếu, vốn đã giảm mạnh kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 6. Nhà đầu tư Ủng hộ Sự Thay đổi Điều đáng chú ý là mức độ đồng thuận của cổ đông. Ngay cả khi cổ phiếu giảm hơn 50% so với mức cao nhất mùa hè, cuộc bỏ phiếu vẫn được thông qua, cho thấy rằng cơ sở nhà đầu tư của Metaplanet coi tài sản kỹ thuật số — không phải khách sạn — là tương lai của công ty. Khoản huy động tiềm năng 884 triệu USD này tiếp nối một sáng kiến tài chính tương tự hồi đầu năm nay, cho thấy ý định của ban lãnh đạo trong việc giữ chiến lược quỹ ở vị trí trung tâm. Bức tranh Lớn hơn Bằng cách phê duyệt kế hoạch vốn này, các nhà đầu tư đã thực sự ủng hộ sự chuyển đổi của Metaplanet thành một kho Bitcoin doanh nghiệp. Với các kênh tài trợ mới được mở khóa, công ty đã sẵn sàng để tiếp tục mở rộng tài sản của mình với tốc độ mà ít công ty khác có thể sánh được trong...
Cú Sụt Giảm Chóng Mặt 134 Triệu Đô La Làm Chấn Động Thị Trường

Bài đăng Sự Sụt Giảm Đáng Kinh Ngạc 134 Triệu Đô La Làm Chấn Động Thị Trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thanh Lý Ethereum: Sự Sụt Giảm Đáng Kinh Ngạc 134 Triệu Đô La Làm Chấn Động Thị Trường Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin Tiền mã hóa Thanh Lý Ethereum: Sự Sụt Giảm Đáng Kinh Ngạc 134 Triệu Đô La Làm Chấn Động Thị Trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-liquidations-plunge-market/
Bitcoin ETFs Nạp ròng Trở Lại, Nhưng Ethereum Vẫn Thống Trị

Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã quay trở lại những ngày tích cực, nhưng các quỹ Ethereum vẫn đang dẫn đầu thị trường. Các ETF Bitcoin Giao Ngay Đã Ghi Nhận 3,018 BTC Nạp ròng Tuần Trước Trong một bài đăng mới trên X, công ty phân tích Glassnode đã đề cập đến xu hướng mới nhất về dòng tiền hàng tuần liên quan đến Hoa Kỳ [...]
Tether, Circle và Ethena Lọt vào Top Ba Giao thức Blockchain theo Phí Tạo ra từ Tiền điện tử; Hyperliquid, Pump.fun và Khác Theo sau

Tether dẫn đầu dữ liệu với phí hàng tuần là $149,41M, tiếp theo là Circle ($50,79M) và Ethena ($36,01M), được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch stablecoin ngày càng tăng.
Bản tin buổi sáng châu Á: CEO Hex Trust nhìn thấy cả triển vọng và rủi ro trong các công ty kho bạc Bitcoin

Chào buổi sáng, Châu Á. Đây là những tin tức nổi bật trên thị trường:Chào mừng đến với Bản tin buổi sáng Châu Á, bản tóm tắt hàng ngày về những câu chuyện hàng đầu trong giờ giao dịch Mỹ và tổng quan về biến động thị trường cùng phân tích. Để có cái nhìn chi tiết về thị trường Mỹ, hãy xem Crypto Daybook Americas của CoinDesk.Các công ty Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DATs) - những công ty đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán - là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong sự kiện BTC Asia tại Hồng Kông.Nhưng việc doanh nghiệp áp dụng Bitcoin có thể là con dao hai lưỡi, theo Alessio Quaglini, CEO và Đồng sáng lập của Giám sát viên crypto Hex Trust. Mặc dù việc nắm giữ trong kho bạc đưa crypto vào bảng cân đối kế toán của các công ty đại chúng, ông cảnh báo rằng các chiến lược đòn bẩy có thể biến việc áp dụng thành nguồn gốc của bất ổn."Điều này tuyệt vời cho việc áp dụng. Tuyệt vời vì về cơ bản bạn có quyền truy cập bitcoin gián tiếp cho hàng tỷ người đang đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán địa phương và Nasdaq," Quaglini nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn gần đây bên lề sự kiện BTC Asia tại Hồng Kông.Nhưng ông đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa đa dạng hóa danh mục đầu tư lành mạnh và kỹ thuật tài chính."Nếu công ty niêm yết này tồn tại chỉ với mục đích nắm giữ crypto, thì đó là một quỹ đầu tư phòng hộ được giao dịch công khai. Đó là một dạng bài tập kỹ thuật tài chính," ông nói tiếp.Quaglini, giống như nhiều người khác trong ngành, lo ngại về mức đòn bẩy quá mức. Một báo cáo gần đây từ Galaxy minh họa rủi ro, cho thấy khối lượng cho vay ở mức cao nhất kể từ năm 2022 cùng với làn sóng thanh lý bắt buộc trị giá 1 tỷ đô la, trong khi các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã can thiệp để đóng băng các sản phẩm cho vay mới khi họ ngày càng lo ngại về đòn bẩy gây căng thẳng cho thị trường."Nếu các công ty này triển khai đòn bẩy và phát hành nợ để mua Bitcoin với các điều kiện kích hoạt mạnh, thì đó là một vấn đề lớn," Quaglini nói. Trong thị trường công khai, các điều khoản nợ minh bạch, nghĩa là các nhà giao dịch có thể dự đoán việc bán bắt buộc. "Bạn có thể rơi vào tình huống của bài toán tù nhân... Bạn có thể có loại hiệu ứng xoáy ốc này mang lại nhiều biến động hơn cho ngành."Tuy nhiên, Quaglini coi các công ty kho bạc hiện nay là bước đầu tiên."Bước tiếp theo là bạn có các công ty thực sự có rất nhiều dòng tiền hoạt động và họ đang ngồi trên số tiền mặt khổng lồ, như Apple, Google, v.v.," ông nói. Nếu những công ty đó bắt đầu phân bổ dự trữ vào BTC, sự thay đổi sẽ "cực kỳ tích cực."Cuối cùng, bài kiểm tra thực sự về tính khả thi của DATs không phải là liệu các công ty nhỏ có tự biến mình thành đại diện bitcoin hay không, mà là liệu các tập đoàn lớn nhất thế giới có sẵn sàng đưa kho tiền mặt của họ lên chuỗi hay không.Biến động thị trườngBTC: Bitcoin đang ở vùng xanh giao dịch trên 109K đô la. Tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang ổn định sau khi tháng 8 chứng kiến sự luân chuyển hiếm hoi từ ETF spot BTC sang quỹ ETH, điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu BTC tương đối trong những tuần gần đây. Vĩ mô rộng hơn vẫn hỗ trợ nhưng hành động giá vẫn đang củng cố đi ngang dưới mức cao giữa tháng 8ETH: Ether đang giao dịch ở mức 4,298 đô la. Những người tham gia thị trường đang giảm bớt việc chốt lời sau khi đạt mức kỷ lục vào cuối tháng trước và gặp phải kháng cự gần mức cao 4,000 đô la. Xu hướng dòng tiền ETF tháng 8 ưu tiên ETH, nhưng sự củng cố đi ngang ngắn hạn chiếm ưu thế sau đà tăngVàng: Vàng đang giữ gần mức cao nhất trong bốn tháng do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đồng đô la Mỹ yếu hơn, cả hai yếu tố này thường hỗ trợ vàngNikkei 225: Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương phần lớn tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc sự không chắc chắn về thuế quan và hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,31% sau khi tòa án Mỹ phán quyết hầu hết các thuế quan toàn cầu của Trump là bất hợp pháp.Tin tức khác về Crypto:Gavin Newsom Muốn Ra Mắt Meme Coin Chỉ Để Chọc Trump (Decrypt)Ứng viên chủ tịch FSC của Hàn Quốc đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi gọi crypto là vô giá trị (The Block)Cổ phần World Liberty Crypto của Gia đình Trump Tăng lên 6 Tỷ Đô la (Decrypt)
