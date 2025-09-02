Đà Tăng Của Dogecoin Lên $3 Có Vẻ Khả Thi, Nhưng Memecoin Thay Thế Rẻ Hơn Này Sẽ Đạt Được Điều Đó Trước
Dogecoin vẫn là Meme coin được công nhận nhiều nhất, và các nhà phân tích tiếp tục dự đoán con đường hướng tới mức $3. Dữ liệu giao dịch đặt mức kháng cự tiếp theo gần $0,30, trong khi đột phá hướng tới $0,45 có thể xác nhận đà tăng lớn hơn. Theo quan sát của các nhà phân tích thị trường, giai đoạn tích lũy kéo dài đánh dấu khả năng tốt để giá đạt mức $3 vào năm 2028. Trong khi đó, Little Pepe ($LILPEPE), vẫn được định giá dưới $0,003, được dự đoán sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng vào năm 2026, sớm hơn DOGE hai năm.
Đà tăng của Dogecoin hướng tới $3
Dogecoin đã giao dịch giữa $0,16 và $0,30 trong nhiều tháng. Các nhà phân tích theo dõi các mô hình lịch sử cho biết điều này tương tự như các giai đoạn trước khi có những biến động lớn. Khi DOGE phá vỡ mức kháng cự $0,30, con đường đến $0,45 là thực tế. Ngoài ra, xu hướng nhiều năm cho thấy khả năng đạt $3 vào năm 2028. Các nhà đầu tư xem đây là một phần của chu kỳ Meme coin, nhưng cần phải kiên nhẫn. Quy mô và thanh khoản của DOGE làm chậm quá trình khám phá giá so với các dự án mới hơn.
Con đường của Little Pepe đến năm 2026
Thay vào đó, Little Pepe ($LILPEPE) được xây dựng để tăng trưởng. Dự án có blockchain Layer 2 tập trung vào khả năng mở rộng, bảo mật và phí cực thấp. Cốt lõi là token $LILPEPE để thúc đẩy staking, phần thưởng và quản trị trong toàn bộ hệ sinh thái. Với giá bán trước vẫn dưới $0,003, các nhà phân tích cho rằng cửa sổ tăng trưởng ngắn hơn nhiều. Dự đoán năm 2026 là năm $LILPEPE đạt được cùng cột mốc mà Dogecoin sẽ đạt được vào năm 2028.
Các con số bán trước của LILPEPE hỗ trợ điều này. Hiện tại ở Giai đoạn 12, token LILPEPE được định giá ở mức $0,0021, và giai đoạn tiếp theo sẽ tăng giá lên $0,0022. Hơn $23,2 triệu đã được huy động, và hơn 14,6 tỷ token đã được bán. Mỗi giai đoạn đều bán hết nhanh chóng, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ để tham gia sớm.
Tokenomics, Lộ trình và Ưu đãi
Tokenomics của Little Pepe rất độc đáo, phân bổ 26,5 tỷ cho bán trước, 13,5 tỷ cho staking và...
