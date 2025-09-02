Bản tin buổi sáng châu Á: CEO Hex Trust nhìn thấy cả triển vọng và rủi ro trong các công ty kho bạc Bitcoin

Chào buổi sáng, Châu Á. Đây là những tin tức nổi bật trên thị trường:Chào mừng đến với Bản tin buổi sáng Châu Á, bản tóm tắt hàng ngày về những câu chuyện hàng đầu trong giờ giao dịch Mỹ và tổng quan về biến động thị trường cùng phân tích. Để có cái nhìn chi tiết về thị trường Mỹ, hãy xem Crypto Daybook Americas của CoinDesk.Các công ty Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DATs) - những công ty đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán - là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong sự kiện BTC Asia tại Hồng Kông.Nhưng việc doanh nghiệp áp dụng Bitcoin có thể là con dao hai lưỡi, theo Alessio Quaglini, CEO và Đồng sáng lập của Giám sát viên crypto Hex Trust. Mặc dù việc nắm giữ trong kho bạc đưa crypto vào bảng cân đối kế toán của các công ty đại chúng, ông cảnh báo rằng các chiến lược đòn bẩy có thể biến việc áp dụng thành nguồn gốc của bất ổn."Điều này tuyệt vời cho việc áp dụng. Tuyệt vời vì về cơ bản bạn có quyền truy cập bitcoin gián tiếp cho hàng tỷ người đang đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán địa phương và Nasdaq," Quaglini nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn gần đây bên lề sự kiện BTC Asia tại Hồng Kông.Nhưng ông đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa đa dạng hóa danh mục đầu tư lành mạnh và kỹ thuật tài chính."Nếu công ty niêm yết này tồn tại chỉ với mục đích nắm giữ crypto, thì đó là một quỹ đầu tư phòng hộ được giao dịch công khai. Đó là một dạng bài tập kỹ thuật tài chính," ông nói tiếp.Quaglini, giống như nhiều người khác trong ngành, lo ngại về mức đòn bẩy quá mức. Một báo cáo gần đây từ Galaxy minh họa rủi ro, cho thấy khối lượng cho vay ở mức cao nhất kể từ năm 2022 cùng với làn sóng thanh lý bắt buộc trị giá 1 tỷ đô la, trong khi các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã can thiệp để đóng băng các sản phẩm cho vay mới khi họ ngày càng lo ngại về đòn bẩy gây căng thẳng cho thị trường."Nếu các công ty này triển khai đòn bẩy và phát hành nợ để mua Bitcoin với các điều kiện kích hoạt mạnh, thì đó là một vấn đề lớn," Quaglini nói. Trong thị trường công khai, các điều khoản nợ minh bạch, nghĩa là các nhà giao dịch có thể dự đoán việc bán bắt buộc. "Bạn có thể rơi vào tình huống của bài toán tù nhân... Bạn có thể có loại hiệu ứng xoáy ốc này mang lại nhiều biến động hơn cho ngành."Tuy nhiên, Quaglini coi các công ty kho bạc hiện nay là bước đầu tiên."Bước tiếp theo là bạn có các công ty thực sự có rất nhiều dòng tiền hoạt động và họ đang ngồi trên số tiền mặt khổng lồ, như Apple, Google, v.v.," ông nói. Nếu những công ty đó bắt đầu phân bổ dự trữ vào BTC, sự thay đổi sẽ "cực kỳ tích cực."Cuối cùng, bài kiểm tra thực sự về tính khả thi của DATs không phải là liệu các công ty nhỏ có tự biến mình thành đại diện bitcoin hay không, mà là liệu các tập đoàn lớn nhất thế giới có sẵn sàng đưa kho tiền mặt của họ lên chuỗi hay không.Biến động thị trườngBTC: Bitcoin đang ở vùng xanh giao dịch trên 109K đô la. Tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang ổn định sau khi tháng 8 chứng kiến sự luân chuyển hiếm hoi từ ETF spot BTC sang quỹ ETH, điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu BTC tương đối trong những tuần gần đây. Vĩ mô rộng hơn vẫn hỗ trợ nhưng hành động giá vẫn đang củng cố đi ngang dưới mức cao giữa tháng 8ETH: Ether đang giao dịch ở mức 4,298 đô la. Những người tham gia thị trường đang giảm bớt việc chốt lời sau khi đạt mức kỷ lục vào cuối tháng trước và gặp phải kháng cự gần mức cao 4,000 đô la. Xu hướng dòng tiền ETF tháng 8 ưu tiên ETH, nhưng sự củng cố đi ngang ngắn hạn chiếm ưu thế sau đà tăngVàng: Vàng đang giữ gần mức cao nhất trong bốn tháng do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đồng đô la Mỹ yếu hơn, cả hai yếu tố này thường hỗ trợ vàngNikkei 225: Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương phần lớn tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc sự không chắc chắn về thuế quan và hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,31% sau khi tòa án Mỹ phán quyết hầu hết các thuế quan toàn cầu của Trump là bất hợp pháp.Tin tức khác về Crypto:Gavin Newsom Muốn Ra Mắt Meme Coin Chỉ Để Chọc Trump (Decrypt)Ứng viên chủ tịch FSC của Hàn Quốc đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi gọi crypto là vô giá trị (The Block)Cổ phần World Liberty Crypto của Gia đình Trump Tăng lên 6 Tỷ Đô la (Decrypt)