Giải Mã Sự Gián Đoạn Quan Trọng 20 Phút Trên L2 Của Ethereum
Sự cố Starknet: Giải mã Sự gián đoạn 20 phút quan trọng trên L2 của Ethereum
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:37
Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho một tương lai tiền mã hóa an toàn
Stablecoin do ngân hàng dẫn đầu: Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho một tương lai Crypto an toàn
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:34
3 Tiền điện tử dưới $1 sẵn sàng theo sau và vượt qua thành công gần đây của Ethereum (ETH)
Bài đăng 3 Tiền điện tử dưới $1 sẵn sàng theo sau và vượt qua thành công gần đây của Ethereum (ETH) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Từ mức thấp vào tháng 4 khoảng $1,400, Ethereum đã tăng vọt hơn 240% để kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là $4,800. Với thành tích gần đây, điều chưa từng có xét đến vốn hóa thị trường hàng tỷ đô la của ETH, các altcoin vốn hóa thấp khác đang theo sau. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiền điện tử dưới $1 tốt nhất để mua ngay hôm nay, ba dự án nổi bật: Little Pepe (LILPEPE), Hedera (HBAR) và MemeCore (M). Tất cả đều có giá dưới một đô la, nhưng mỗi đồng đều có tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội vào Q4 2025. Little Pepe (LILPEPE) Pepe có thể nhỏ, nhưng con ếch này đang nhắm đến những bước nhảy vọt khổng lồ. Little Pepe (LILPEPE) đã nổi lên như một trong những token meme được nhắc đến nhiều nhất trong năm, kết hợp năng lượng viral với các tính năng blockchain thực tế. Không giống như nhiều Meme coin chỉ dựa vào sự hype, LILPEPE được hỗ trợ bởi khả năng mở rộng Layer 2, hệ sinh thái chống sniperbot và không có thuế mua/bán, giúp nó nhanh, an toàn và thân thiện với các nhà giao dịch. Đợt bán trước đã đạt được thành công lớn, huy động được $23 triệu và bán 14,5 tỷ token. Các nhà đầu tư sớm đã trả $0.001 khi ra mắt và hiện đang ngồi trên lợi nhuận chưa thực hiện hơn 100% khi giai đoạn hiện tại có giá $0.0021. Điều này có nghĩa là người mua vẫn có cơ hội tham gia trước khi niêm yết trên sàn giao dịch mở rộng nhu cầu. Dự án có kiểm toán CertiK và lịch trình vesting chặt chẽ để tránh cá voi bán tháo token khi ra mắt nhằm xây dựng niềm tin. Những bước này và chiến dịch tặng thưởng $777k đang diễn ra đã giúp LILPEPE phát triển cộng đồng meme coin phát triển nhanh chóng. Sự phấn khích cũng đang gia tăng cho việc niêm yết sắp tới trên các sàn giao dịch tập trung, điều này có thể mang lại thêm thanh khoản và khả năng hiển thị. Với năng lượng meme thúc đẩy động lực và tiện ích thực tế hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, các nhà phân tích tin rằng LILPEPE có thể mang lại ROI từ 50x đến 100x từ giá bán trước, có khả năng biến những người mua sớm thành những người chiến thắng lớn. Đối với bất kỳ ai tìm kiếm thị trường cho những...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:23
Các Cuộc Tấn Công Giả Mạo WLFI Khai Thác Nâng Cấp Ethereum
Cảnh Báo Khẩn Cấp: Các Cuộc Tấn Công Giả mạo WLFI Khai Thác Nâng cấp Ethereum
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:55
Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc chuyển hướng từ Tesla sang cổ phiếu Crypto
Sự thay đổi đáng kể: Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc chuyển hướng từ Tesla sang cổ phiếu Crypto
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:49
Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản sẽ ra mắt đồng Yên được Token hóa vào năm 2026 cho 120 triệu khách hàng
Sáng kiến DCJPY nhắm đến cơ sở tiền gửi trị giá 1,29 nghìn tỷ đô la cho việc thanh toán chứng khoán tức thì
Blockhead
2025/09/02 12:45
Trump Công Bố Quỹ Dự Trữ Tiền Mã Hóa Chiến Lược Của Hoa Kỳ
Chi tiết: https://coincu.com/news/trump-cryptocurrency-reserve-policy/
Coinstats
2025/09/02 12:44
Latam Insights Encore: Venezuela Cho Thấy Sức Mạnh Của Stablecoin
Chào mừng đến với Latam Insights Encore, một cái nhìn sâu sắc về các tin tức kinh tế và tiền mã hóa liên quan nhất ở Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong ấn bản này, chúng tôi xem xét cách Stablecoin đã trở thành công cụ để bảo toàn giá trị tại Venezuela, đối mặt với chỉ số lạm phát và mất giá ngày càng cao.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:36
Token World Liberty Financial Liên Quan Đến Gia Đình Trump Giảm Hơn 15% Khi Ra Mắt
Token WLFI được gia đình Trump hậu thuẫn đã giảm hơn 15% trong ngày giao dịch đầu tiên, giảm xuống $0,24 và định giá dự án ở mức gần 7 tỷ đô.
Coinstats
2025/09/02 12:24
Pickleball chỉ mới bắt đầu ở Trung Quốc
Bài đăng Pickleball chỉ mới bắt đầu ở Trung Quốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Câu lạc bộ thể thao Suzhou Shishan đã mở sân pickleball đầu tiên của thành phố Trung Quốc vào tháng 1 năm 2024, theo thông tin từ công ty. Suzhou Shishan BẮC KINH — Trong khi cơn sốt pickleball của Mỹ vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thì ở Trung Quốc, môn thể thao này chỉ mới bắt đầu. Doanh số bán vợt pickleball và các thiết bị liên quan trực tuyến ở Trung Quốc đã tăng vọt trong năm nay, đạt trung bình 1,2 triệu đô la mỗi tháng tính đến tháng 7 — tăng hơn sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là theo dữ liệu từ WPIC Marketing + Technologies. Công ty này giúp các thương hiệu nước ngoài — như nhà bán máy xay thực phẩm Vitamix có trụ sở tại Ohio và thương hiệu chăm sóc da iS Clinical từ California — bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á. "Sự phát triển của pickleball ở Trung Quốc phản ánh xu hướng rộng lớn hơn hướng tới lối sống năng động và tham gia vào các môn thể thao giải trí," Jacob Cooke, đồng sáng lập và CEO của WPIC cho biết. Môn thể thao vợt này đang được thúc đẩy bởi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và sự hồi sinh của tennis ở Trung Quốc, một phần nhờ vào việc vận động viên tennis Trung Quốc Zheng Qinwen giành huy chương vàng Olympic đầu tiên của đất nước này ở nội dung đơn tennis vào mùa hè năm ngoái, Cooke cho biết. Sự quan tâm đến tennis và pickleball ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 2023, tăng tốc vào năm 2024 và "vẫn đang phát triển rất tốt" trong năm nay, Daniel Zipser, đối tác cấp cao tại McKinsey và lãnh đạo bộ phận tiêu dùng và bán lẻ châu Á cho biết. "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đà tăng trưởng tăng tốc mạnh mẽ cho các môn thể thao vợt nói chung." Ông chỉ ra rằng người dân địa phương không chỉ ngày càng tham gia vào môn thể thao này, mà còn xem các trận đấu chuyên nghiệp nhiều hơn. Trong cuộc thi "Hong Kong Open" đầu tiên của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA) có trụ sở tại Mỹ từ ngày 21/8 đến ngày 24/8, "thực sự có một đám đông khá lớn đã đến [xem] các trận chung kết tranh huy chương vàng," Patrick Yan, người sáng lập The Brine Agency, đại diện cho các vận động viên pickleball châu Á cho biết. "Toàn bộ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:02
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó