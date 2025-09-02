3 Tiền điện tử dưới $1 sẵn sàng theo sau và vượt qua thành công gần đây của Ethereum (ETH)

Bài đăng 3 Tiền điện tử dưới $1 sẵn sàng theo sau và vượt qua thành công gần đây của Ethereum (ETH) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Từ mức thấp vào tháng 4 khoảng $1,400, Ethereum đã tăng vọt hơn 240% để kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là $4,800. Với thành tích gần đây, điều chưa từng có xét đến vốn hóa thị trường hàng tỷ đô la của ETH, các altcoin vốn hóa thấp khác đang theo sau. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiền điện tử dưới $1 tốt nhất để mua ngay hôm nay, ba dự án nổi bật: Little Pepe (LILPEPE), Hedera (HBAR) và MemeCore (M). Tất cả đều có giá dưới một đô la, nhưng mỗi đồng đều có tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội vào Q4 2025. Little Pepe (LILPEPE) Pepe có thể nhỏ, nhưng con ếch này đang nhắm đến những bước nhảy vọt khổng lồ. Little Pepe (LILPEPE) đã nổi lên như một trong những token meme được nhắc đến nhiều nhất trong năm, kết hợp năng lượng viral với các tính năng blockchain thực tế. Không giống như nhiều Meme coin chỉ dựa vào sự hype, LILPEPE được hỗ trợ bởi khả năng mở rộng Layer 2, hệ sinh thái chống sniperbot và không có thuế mua/bán, giúp nó nhanh, an toàn và thân thiện với các nhà giao dịch. Đợt bán trước đã đạt được thành công lớn, huy động được $23 triệu và bán 14,5 tỷ token. Các nhà đầu tư sớm đã trả $0.001 khi ra mắt và hiện đang ngồi trên lợi nhuận chưa thực hiện hơn 100% khi giai đoạn hiện tại có giá $0.0021. Điều này có nghĩa là người mua vẫn có cơ hội tham gia trước khi niêm yết trên sàn giao dịch mở rộng nhu cầu. Dự án có kiểm toán CertiK và lịch trình vesting chặt chẽ để tránh cá voi bán tháo token khi ra mắt nhằm xây dựng niềm tin. Những bước này và chiến dịch tặng thưởng $777k đang diễn ra đã giúp LILPEPE phát triển cộng đồng meme coin phát triển nhanh chóng. Sự phấn khích cũng đang gia tăng cho việc niêm yết sắp tới trên các sàn giao dịch tập trung, điều này có thể mang lại thêm thanh khoản và khả năng hiển thị. Với năng lượng meme thúc đẩy động lực và tiện ích thực tế hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, các nhà phân tích tin rằng LILPEPE có thể mang lại ROI từ 50x đến 100x từ giá bán trước, có khả năng biến những người mua sớm thành những người chiến thắng lớn. Đối với bất kỳ ai tìm kiếm thị trường cho những...