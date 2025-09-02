2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin Có Thể Duy Trì Đà Tăng Gần Đây Không?

Bitcoin Có Thể Duy Trì Đà Tăng Gần Đây Không?

Bài đăng Liệu Bitcoin Có Thể Duy Trì Đà Tăng Gần Đây? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phân tích gần đây cho thấy Bitcoin được biết đến với những biến động đáng kể, đặc biệt là trong nửa đầu tháng 9. Với các chuyên gia dự đoán một tháng đầy thách thức khác cho đồng tiền điện tử hàng đầu này, những hiểu biết sâu sắc cho thấy rằng những xu hướng ban đầu này rất quan trọng trong việc định hình Quỹ đạo giá tổng thể của tháng. Đọc tiếp: Liệu Bitcoin Có Thể Duy Trì Đà Tăng Gần Đây? Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoin-maintain-its-recent-gains
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
GAINS
GAINS$0.02377+1.66%
LayerNet
NET$0.00007958+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:24
Chia sẻ
$3B BTC Dump Báo Hiệu Sự Thay Đổi Quan Trọng Của Thị Trường

$3B BTC Dump Báo Hiệu Sự Thay Đổi Quan Trọng Của Thị Trường

Bài đăng $3B BTC Dump Báo hiệu Sự thay đổi Quan trọng của Thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người nắm giữ Bitcoin dài hạn Bán ra Hàng loạt: $3B BTC Dump Báo hiệu Sự thay đổi Quan trọng của Thị trường Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Người nắm giữ Bitcoin dài hạn Bán ra Hàng loạt: $3B BTC Dump Báo hiệu Sự thay đổi Quan trọng của Thị trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-long-term-holders-sell/
Bitcoin
BTC$121,358.65-0.01%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:49
Chia sẻ
Tại Sao Sự Kiên Nhẫn Là Kỹ Năng Quý Giá Nhất Trong Đầu Tư Tiền Mã Hóa

Tại Sao Sự Kiên Nhẫn Là Kỹ Năng Quý Giá Nhất Trong Đầu Tư Tiền Mã Hóa

Bài đăng Tại sao Kiên nhẫn Là Kỹ năng Có giá trị Nhất trong Đầu tư Crypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitconsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Trong thế giới Crypto, mỗi tiêu đề đều hét lên sự khẩn cấp. Giá cả biến động mạnh, các dự án mới ra mắt hàng ngày, và các chu kỳ hype diễn ra nhanh hơn hầu hết mọi người có thể theo kịp. Tuy nhiên lịch sử cho thấy những người phát triển mạnh trong môi trường này không phải là những người theo đuổi mọi biến động đột ngột - mà là những người biết cách chờ đợi. Smart money nhận ra sự thật này, và đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư sớm đã thể hiện sự kiên nhẫn hiện đang chuyển sự chú ý của họ đến các cơ hội mới nổi như MAGACOIN FINANCE, vốn đã mang lại lợi nhuận vượt trội cho những người ủng hộ sớm nhất. Sự kiên nhẫn là điều tách biệt người chiến thắng khỏi đám đông trong Crypto. Mặc dù cám dỗ nhảy vào mọi đợt pump hoặc bán ra trong thời điểm giảm giá rất mạnh, khả năng giữ bình tĩnh thường quyết định thành công dài hạn. Thị trường phát triển mạnh dựa trên các thái cực, với nỗi sợ hãi và lòng tham kéo các nhà đầu tư theo các hướng đối lập. Học cách kháng cự lại những cảm xúc đó là nền tảng của một chiến lược mạnh mẽ. Kháng cự lại Tâm lý FOMO và FUD FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ, đã khiến vô số nhà đầu tư bị tổn thương khi họ vội vàng mua token ở mức đỉnh. Ngược lại, FUD - sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ - đã khiến mọi người bán các tài sản vững chắc với giá lỗ trong các đợt sụp đổ thị trường. Cả hai cạm bẫy đều có thể tàn phá danh mục đầu tư. Sự kiên nhẫn cho phép các nhà đầu tư lùi lại, nhớ đến mục tiêu dài hạn của họ, và vượt qua những cơn bão thay vì theo đuổi những tiếng ồn ngắn hạn. Tại sao MAGACOIN FINANCE Đang Nhận được Sự Chú ý Bài học này đang diễn ra ngay bây giờ với MAGACOIN FINANCE, nơi những người áp dụng sớm và kiên nhẫn đang thấy kết quả đáng chú ý. Không giống như nhiều...
Threshold
T$0.01515+0.79%
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
Fud the Pug
FUD$0.00000003501-5.48%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:33
Chia sẻ
Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc cắt giảm Tesla, chuyển hướng sang cổ phiếu Crypto

Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc cắt giảm Tesla, chuyển hướng sang cổ phiếu Crypto

Bài đăng Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc cắt giảm Tesla, chuyển hướng sang cổ phiếu crypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc, từng là những người ủng hộ trung thành nhất của Tesla, đang giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này và chuyển hướng sang các cổ phiếu liên quan đến crypto. Tóm tắt: Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc đã bán 657 triệu USD cổ phiếu Tesla trong tháng 8, tổng cộng 1,8 tỷ USD trong 4 tháng. Cổ phiếu liên quan đến crypto hiện chiếm 31,4% trong các giao dịch mua nước ngoài hàng đầu. Hơn 10,8 triệu người Hàn giao dịch crypto, với khối lượng vượt qua cổ phiếu. Bloomberg đưa tin vào ngày 1/9 rằng các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc đã giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ Tesla trong tháng 8, bán ra 657 triệu USD cổ phiếu trong khi tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu liên quan đến crypto. Động thái này đánh dấu dòng tiền rút khỏi Tesla lớn nhất hàng tháng kể từ đầu năm 2019 và góp phần vào đợt bán tháo trị giá 1,8 tỷ USD trong bốn tháng. Mặc dù có đợt bán tháo, Tesla vẫn là cổ phiếu nước ngoài hàng đầu trong số các nhà giao dịch bán lẻ Hàn Quốc, những người vẫn nắm giữ khoảng 21,9 tỷ USD trong công ty. Nhưng các đối thủ cạnh tranh được ưa chuộng như Nvidia và Palantir đang tụt lại phía sau rất xa, và khoảng cách đang thu hẹp. ETF đòn bẩy Tesla, cung cấp khả năng tiếp xúc gấp đôi với cổ phiếu Tesla, cũng chứng kiến mức rút vốn kỷ lục 554 triệu USD trong tháng trước. Dòng vốn luân chuyển vào cổ phiếu crypto Trong khi đó, vốn đang chảy vào các đại diện crypto. Bitmine Immersion Technologies, thường được xem là đại diện của Ethereum (ETH) nhờ dự trữ ETH lớn, đã thu hút 253 triệu USD dòng tiền ròng chỉ trong tháng 8. Kết hợp với 259 triệu USD của tháng 7, Bitmine đã trở thành một trong những cổ phiếu nước ngoài được mua nhiều nhất trong số các nhà đầu tư Hàn Quốc năm nay. Xu hướng này vượt ra ngoài một cái tên duy nhất. Circle và Coinbase đã thu hút hàng triệu USD dòng tiền từ Hàn Quốc trong tháng 8, đẩy tổng lượng mua cổ phiếu crypto năm 2025 lên trên 12 tỷ USD. Theo Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc, cổ phiếu liên quan đến crypto hiện chiếm 31,4% trong top 50 cổ phiếu nước ngoài được mua ròng nhiều nhất bởi các nhà đầu tư bán lẻ địa phương, tăng từ mức chỉ 8,5% vào đầu năm 2025. Giao dịch crypto vượt qua cổ phiếu tại Hàn Quốc Hoạt động trên thị trường trong nước được phản ánh trong sự luân chuyển cổ phiếu. Khối lượng tiền mã hóa đã vượt qua cổ phiếu địa phương vào cuối năm 2024,...
Movement
MOVE$0.1081+0.65%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:22
Chia sẻ
G42 của Abu Dhabi nhắm đến AMD, Qualcomm để đa dạng hóa ngoài Nvidia cho Khu AI

G42 của Abu Dhabi nhắm đến AMD, Qualcomm để đa dạng hóa ngoài Nvidia cho Khu AI

TLDRs; G42 tìm cách đa dạng hóa nguồn cung chip, xem xét AMD, Qualcomm và Cerebras bên cạnh Nvidia cho khuôn viên AI của mình. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Google, Microsoft, AWS và Meta, đang đàm phán để tham gia vào khuôn viên này. Microsoft đã đầu tư 1,5 tỷ đô la vào G42, làm sâu sắc thêm sự hợp tác về AI và điện toán đám mây trên các thị trường toàn cầu. Chiến lược này nhấn mạnh sự gia tăng [...] Bài viết Abu Dhabi's G42 Eyes AMD, Qualcomm to Diversify Beyond Nvidia for AI Campus xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Union
U$0.001847-58.74%
Cloud
CLOUD$0.14852+12.83%
Sleepless AI
AI$0.1203-0.33%
Chia sẻ
Coincentral2025/09/02 14:20
Chia sẻ
Người nắm giữ Token WLFI bị nhắm mục tiêu bởi lỗ hổng EIP-7702 sau khi Token ra mắt

Người nắm giữ Token WLFI bị nhắm mục tiêu bởi lỗ hổng EIP-7702 sau khi Token ra mắt

TLDR Tin tặc đang sử dụng lỗ hổng EIP-7702 để rút cạn token WLFI từ các ví dễ bị tấn công. Lỗ hổng EIP-7702 dựa vào việc rò rỉ khoá riêng tư, cho phép đánh cắp token trong quá trình giao dịch. Người dùng WLFI đã báo cáo nhiều vụ trộm đáng kể trên các diễn đàn, với tin tặc nhanh chóng quét sạch token. World Liberty Financial cảnh báo về các cuộc tấn công lừa đảo và kêu gọi người dùng kiểm tra kỹ thông tin liên lạc chính thức. World [...] Bài viết Chủ sở hữu Token WLFI bị nhắm mục tiêu bởi lỗ hổng EIP-7702 sau khi Token ra mắt xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
WLFI
WLFI$0.176+0.28%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.03293-18.93%
TokenFi
TOKEN$0.0123+1.31%
Chia sẻ
Coincentral2025/09/02 14:18
Chia sẻ
PEPE Vượt Qua Shiba Inu Trong Chỉ Số Quan Trọng Của Meme Coin, Liệu Dogecoin Có Là Mục Tiêu Tiếp Theo?

PEPE Vượt Qua Shiba Inu Trong Chỉ Số Quan Trọng Của Meme Coin, Liệu Dogecoin Có Là Mục Tiêu Tiếp Theo?

Bài đăng PEPE Vượt Qua Shiba Inu Trong Chỉ Số Meme Coin Quan Trọng, Liệu Dogecoin Có Phải Là Tiếp Theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. PEPE Vượt Qua Shiba Inu Trong Chỉ Số Meme Coin Quan Trọng, Liệu Dogecoin Có Phải Là Tiếp Theo? | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn crypto hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả những người mới và những người đam mê crypto lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về crypto và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/pepe-beats-out-shiba-inu/
DeepBook
DEEP$0.131403+1.74%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.17%
Sign
SIGN$0.06158-0.59%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:06
Chia sẻ
Tin tức quan trọng về niêm yết Pi Network: Liệu đây có phải là khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ?

Tin tức quan trọng về niêm yết Pi Network: Liệu đây có phải là khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ?

Ngay cả sau khi Pi trở nên khả dụng thông qua Onramp Money — mở ra các tùy chọn mua trực tiếp tại hơn 60 quốc gia — token này […] Bài đăng Tin tức Niêm yết lớn của Pi Network: Liệu đây có phải là khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ? xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
TokenFi
TOKEN$0.0123+1.31%
Major
MAJOR$0.11654-1.04%
Pi Network
PI$0.23669+1.51%
Chia sẻ
Coindoo2025/09/02 14:00
Chia sẻ
Altcoin dựa trên Ethereum (ETH) gặp sự cố gián đoạn bất ngờ! Đội ngũ phát hành tuyên bố!

Altcoin dựa trên Ethereum (ETH) gặp sự cố gián đoạn bất ngờ! Đội ngũ phát hành tuyên bố!

Bài đăng Altcoin dựa trên Ethereum (ETH) gặp sự cố gián đoạn bất ngờ! Đội ngũ đưa ra tuyên bố! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Starknet (STRK), giải pháp mở rộng lớp 2 (L2) của Ethereum blockchain, hiện đang gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ. Mạng đã ngừng hoạt động và không tạo ra các khối trong hơn 20 phút. Đội ngũ Starknet đã đưa ra tuyên bố chính thức trên tài khoản X và xác nhận sự cố. Theo đó, Starknet thông báo rằng họ đã gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ trên chia sẻ X của mình. Đội ngũ cho biết họ đang tích cực điều tra vấn đề và làm việc để khôi phục đầy đủ chức năng càng nhanh càng tốt. Sự cố gián đoạn bất ngờ này đã gây lo ngại cho người dùng và nhà phát triển phụ thuộc vào Starknet cho các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung. "Starknet hiện đang gặp sự cố. Đội ngũ của chúng tôi đang tích cực điều tra vấn đề và làm việc để khôi phục đầy đủ chức năng càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ cung cấp cập nhật khi biết thêm thông tin." Giá Starknet (STRK) dường như không bị giảm đáng kể sau sự cố này. Starknet là giải pháp mở rộng lớp hai phổ biến cho Ethereum nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí. Starknet hiện đang gặp thời gian ngừng hoạt động. Đội ngũ của chúng tôi đang tích cực điều tra vấn đề và làm việc để khôi phục đầy đủ chức năng càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ chia sẻ cập nhật ngay khi biết thêm thông tin. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. — Starknet (@Starknet) 02/09/2025 *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/ethereum-eth-based-altcoin-experiences-unexpected-outage-team-issues-statement/
STRK
STRK$0.1751+10.54%
Brainedge
LEARN$0.01556-0.57%
Moonveil
MORE$0.03012-17.04%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:48
Chia sẻ
Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt: Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho tương lai Crypto an toàn

Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt: Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho tương lai Crypto an toàn

BitcoinWorld Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt: Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho tương lai Crypto an toàn Hãy tưởng tượng một tương lai nơi tiền điện tử của bạn có được sự ổn định vững chắc và niềm tin như ngân hàng truyền thống. Tầm nhìn này đang dần hình thành tại Hàn Quốc, nơi một đề xuất quan trọng có thể định nghĩa lại bối cảnh tài chính kỹ thuật số. Kim Byung-kee, nhà lãnh đạo có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc, gần đây đã ủng hộ một ý tưởng đột phá: phát hành stablecoin do ngân hàng dẫn dắt. Tại sao nên áp dụng Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt? Hiểu rõ lý do Đề xuất của Kim Byung-kee xuất phát từ mối quan tâm rõ ràng về bảo vệ người tiêu dùng và sự ổn định thị trường. Ông lập luận rằng việc các sàn giao dịch tiền mã hoá phát hành sản phẩm tài chính riêng tiềm ẩn nhiều rủi ro, quan điểm này cũng được nhiều cơ quan quản lý trên toàn cầu đồng tình. Góc nhìn này nhấn mạnh khả năng xung đột lợi ích và những điểm yếu hệ thống khi các nền tảng hỗ trợ giao dịch đồng thời kiểm soát sự ổn định của tài sản cơ bản. Do đó, lời kêu gọi về stablecoin do ngân hàng dẫn dắt là một động thái chiến lược để giảm thiểu những rủi ro này. Bằng cách đặt trách nhiệm phát hành cho các tổ chức tài chính đã được thiết lập, mục tiêu là tận dụng các khuôn khổ quy định hiện có, quy trình tuân thủ mạnh mẽ và uy tín lâu dài về giám sát tài chính. Cách tiếp cận này nhằm tạo niềm tin lớn hơn trong không gian tài sản kỹ thuật số, mang đến cho người dùng một lựa chọn an toàn hơn. Tầm nhìn: Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt sẽ hoạt động như thế nào? Cốt lõi của đề xuất của Kim liên quan đến việc thành lập các liên minh do ngân hàng dẫn dắt. Những liên minh này sẽ không chỉ dành riêng cho ngân hàng mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hoá và các tổ chức tài chính liên quan khác. Mô hình hợp tác này nhằm kết hợp sức mạnh của cả tài chính truyền thống và lĩnh vực crypto đổi mới. Dưới đây là cách thức hoạt động có thể diễn ra: Ngân hàng với vai trò phát hành: Các ngân hàng truyền thống, với kinh nghiệm sâu rộng trong quản lý tài sản và tuân thủ quy định, sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành stablecoin. Họ sẽ hỗ trợ những tài sản kỹ thuật số này bằng dự trữ nắm giữ trong tiền tệ fiat truyền thống, đảm bảo tỷ lệ 1:1. Sàn giao dịch với vai trò phân phối: Các sàn giao dịch tiền mã hoá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối các stablecoin do ngân hàng dẫn dắt, giúp chúng tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Họ sẽ tích hợp các stablecoin này vào nền tảng giao dịch của mình, cung cấp thanh khoản và tiện ích. Giám sát chung: Cấu trúc liên minh sẽ thúc đẩy trách nhiệm và giám sát chung, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trên tất cả các đơn vị tham gia. Nỗ lực hợp tác này có thể dẫn đến một hệ sinh thái stablecoin bền vững và đáng tin cậy hơn. Tác động của Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt: Lợi ích và thách thức Việc chuyển đổi sang stablecoin do ngân hàng dẫn dắt có thể mang lại nhiều lợi ích cho thị trường crypto Hàn Quốc. Đầu tiên, nó sẽ nâng cao đáng kể niềm tin giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, có khả năng dẫn đến việc áp dụng tài sản kỹ thuật số rộng rãi hơn. Sự rõ ràng về quy định cũng sẽ được cải thiện, tạo ra môi trường ổn định hơn cho đổi mới. Hơn nữa, mô hình này có thể giảm các rủi ro hệ thống liên quan đến các điểm lỗi đơn lẻ trong bối cảnh stablecoin hiện tại. Tuy nhiên, con đường này không phải không có thách thức. Việc triển khai một liên minh như vậy đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa các đơn vị đa dạng, yêu cầu tích hợp công nghệ đáng kể và hài hòa quy định. Đảm bảo rằng đổi mới không bị kìm hãm trong khi duy trì giám sát nghiêm ngặt sẽ là một hành động cân bằng tinh tế. Định hình tương lai kỹ thuật số của Hàn Quốc với Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt Động thái táo bạo này của nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc báo hiệu một cách tiếp cận chủ động đối với quy định crypto. Bằng cách ủng hộ stablecoin do ngân hàng dẫn dắt, quốc gia này đang định vị mình ở vị trí tiên phong trong việc tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số an toàn và tích hợp hơn. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các quốc gia khác đang vật lộn với cách thức quản lý hiệu quả và tích hợp tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính của họ. Đề xuất này nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng trong giới hoạch định chính sách rằng stablecoin, mặc dù mang lại tiềm năng to lớn, nhưng cần có khuôn khổ mạnh mẽ để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì ổn định tài chính. Sáng kiến của Hàn Quốc có thể mở đường cho một kỷ nguyên mới về đổi mới crypto có trách nhiệm, thúc đẩy một môi trường an toàn hơn cho sự phát triển tài sản kỹ thuật số. Tóm lại, lời kêu gọi của Kim Byung-kee về stablecoin do ngân hàng dẫn dắt đại diện cho một thời điểm quan trọng đối với bối cảnh tiền mã hoá của Hàn Quốc. Đó là một tầm nhìn chiến lược ưu tiên an ninh, ổn định và áp dụng rộng rãi bằng cách kết hợp sức mạnh của tài chính truyền thống với sự năng động của thế giới tài sản kỹ thuật số. Điều này thực sự có thể là một bước ngoặt cho tương lai của tiền tệ kỹ thuật số. Câu hỏi thường gặp (FAQs) Stablecoin là gì? Stablecoin là một loại tiền mã hoá được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường được gắn với một đồng tiền fiat như đô la Mỹ hoặc một hàng hóa như vàng. Chúng nhằm mục đích mang lại những lợi ích của tiền mã hoá, như giao dịch nhanh chóng và phạm vi toàn cầu, mà không có biến động giá thường liên quan đến các tài sản như Bitcoin hoặc Ethereum. Tại sao stablecoin do ngân hàng dẫn dắt được đề xuất ở Hàn Quốc? Đề xuất về stablecoin do ngân hàng dẫn dắt chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về rủi ro liên quan đến việc các sàn giao dịch tiền mã hoá phát hành sản phẩm tài chính riêng. Bằng cách thu hút các ngân hàng truyền thống, mục tiêu là tăng cường sự ổn định, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát quy định, tận dụng cơ sở hạ tầng tài chính và sự tuân thủ đã được thiết lập của ngân hàng. Ai sẽ tham gia vào các liên minh stablecoin này? Các liên minh này sẽ do các ngân hàng truyền thống dẫn dắt nhưng cũng sẽ bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hoá và các tổ chức tài chính liên quan khác. Mô hình hợp tác này nhằm kết hợp chuyên môn quy định của ngân hàng với đổi mới công nghệ và phạm vi thị trường của các nền tảng crypto. Những lợi ích chính cho người dùng của mô hình mới này là gì? Người dùng có thể mong đợi sự tin tưởng và niềm tin tăng cao vào stablecoin, biết rằng chúng được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính được quản lý. Điều này có thể dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn, tăng cường bảo mật và một môi trường ổn định hơn cho các giao dịch và đầu tư kỹ thuật số. Mô hình stablecoin do ngân hàng dẫn dắt này có thể được áp dụng ở các quốc gia khác không? Hoàn toàn có thể. Nếu thành công, mô hình stablecoin do ngân hàng dẫn dắt của Hàn Quốc có thể đóng vai trò như một bản thiết kế hoặc một nghiên cứu điển hình quan trọng cho các quốc gia khác đang tìm hiểu cách tích hợp stablecoin một cách an toàn và hiệu quả vào hệ thống tài chính của họ đồng thời đảm bảo quy định mạnh mẽ và bảo vệ người tiêu dùng. Bạn thấy bài viết này có sâu sắc không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn và giúp lan truyền thông tin về sự phát triển quan trọng này trong quy định crypto toàn cầu! Sự tham gia của bạn giúp chúng tôi mang đến nhiều hiểu biết quan trọng hơn cho cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường crypto mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình việc áp dụng stablecoin của tổ chức. Bài viết này Stablecoin do ngân hàng dẫn dắt: Kế hoạch táo bạo của Hàn Quốc cho tương lai Crypto an toàn xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld và được viết bởi Editorial Team
Brainedge
LEARN$0.01556-0.57%
Trust The Process
TRUST$0.0003685-4.08%
PlaysOut
PLAY$0.04605-5.20%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/02 13:25
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó