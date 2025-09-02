2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tốt nhất về Token Presale và Tiền mã hoá năm 2025

Bài đăng Best Token Presale and Crypto News of 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể quay ngược thời gian và mua Ethereum ở mức $0.31 hoặc Solana ở mức $0.22? Sự thật là, hầu hết mọi người đã bỏ lỡ những đợt presale bùng nổ đó, mà sau này đã tạo ra những câu chuyện tiềm năng làm giàu từ crypto. Ngay lúc này, BlockchainFX ($BFX) đang viết lại kịch bản đó với một trong những phân bổ presale hot nhất đang diễn ra trong năm 2025. Với giá tăng mỗi thứ Hai, sự khan hiếm và cấp bách đã được tích hợp sẵn. Trong khi những gã khổng lồ đã thành danh như Chainlink tiếp tục giữ vững vị thế của họ, họ không còn mang lại tiềm năng thay đổi cuộc sống mà các presale crypto tiếp cận sớm cung cấp. Đó là lúc BlockchainFX xuất hiện. Đây là một presale crypto độc quyền vẫn đang giao dịch dưới $0.05, với tiềm năng tăng trưởng presale bùng nổ và APY 90% cho những người nắm giữ sớm. Đây không chỉ là một dự án khác—đây là presale crypto hàng đầu hiện nay có thể trở thành một trong những crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ. BlockchainFX ($BFX): Presale Bùng Nổ Với Tiềm Năng Làm Triệu Phú BlockchainFX không chỉ là lý thuyết; đó đã là một ứng dụng siêu giao dịch trực tiếp với 10,000 người dùng hàng ngày và hàng triệu khối lượng được xử lý. Được kiểm toán đầy đủ bởi CertiK và tuân thủ KYC, nó mang lại tiện ích thực sự với crypto, cổ phiếu Mỹ, Forex(FX), và hàng hóa trong một nơi. Token phân phối lại tới 70% phí cho người nắm giữ hàng ngày bằng USDT—tạo ra dòng thu nhập thụ động từ crypto. Những người mua sớm đã đang kiếm được phần thưởng presale bùng nổ từ 4–7% hàng ngày, chuyển thành APY hàng năm 90%. Những con số không nói dối. Presale bắt đầu ở mức $0.01 và hiện tại là $0.022, được khóa cho giá ra mắt xác nhận là $0.05. Mua $1,000 hôm nay đảm bảo khoảng 45,000 token. Ở mức $0.15 sau khi ra mắt, đó là $6,750. Ở mức $0.25, đó là $11,250. Dự đoán giá crypto dài hạn đặt $BFX trên $1, nơi cùng $1,000 sẽ đáng giá $45,000. Đó là loại ngôn ngữ ROI gợi nhớ đến những ngày presale đầu tiên của Ethereum và Chainlink. BlockchainFX cũng cung cấp thẻ Visa toàn cầu (Vàng, Xanh lá, Kim loại), danh sách sàn giao dịch đã xác nhận, và một giveaway $500,000 với giải thưởng hàng đầu là $250,000 bằng BFX...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 16:35
Cơn sốt vàng kỹ thuật số: Token vàng tiền mã hóa vượt ngưỡng 2,5 tỷ đô la

Cơn sốt vàng kỹ thuật số: Token vàng tiền mã hóa vượt ngưỡng 2,5 tỷ đô la

TLDR Thị trường vàng token hóa đạt kỷ lục 2,57 tỷ đô la về vốn hóa thị trường Token XAUT của Tether đã có 437 triệu đô la nguồn cung mới được đúc chỉ trong tháng 8 Token PAXG của Paxos đã thu hút 141,5 triệu đô la Chuyển vào kể từ tháng 6 Giá vàng giao dịch gần 3.470 đô la, tiến gần đến mức Cao nhất mọi thời đại vào tháng 4 khoảng 3.500 đô la Cả hai token đều được đảm bảo bằng vật lý [...] Bài viết Cơn sốt vàng kỹ thuật số: Các token vàng Crypto vượt rào cản 2,5 tỷ đô la xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral 2025/09/02 16:28
Top cryptocurrency to buy before it rises 3,500% - According to Cathie Wood of ARK Invest

Top cryptocurrency to buy before it rises 3,500% - According to Cathie Wood of ARK Invest

Since President Donald Trump's administration took office, the cryptocurrency industry has experienced a year full of fluctuations and changes. The government has removed many strict regulations and issued landmark legislation, aimed at promoting innovation in the financial field [...]
Bitcoinist 2025/09/02 16:03
Nhà sáng lập Dogecoin Chia sẻ Quan điểm Nóng về Mùa Altcoin 2025, Đây là Điểm Đáng Chú ý Lớn

Nhà sáng lập Dogecoin Chia sẻ Quan điểm Nóng về Mùa Altcoin 2025, Đây là Điểm Đáng Chú ý Lớn

Bài đăng Nhà sáng lập Dogecoin Chia sẻ Quan điểm Nóng về Mùa Altcoin 2025, Đây là Điểm Đáng Chú ý xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quan điểm của Shibetoshi về mùa altcoin 2025 Quan điểm của Shibetoshi về thị trường tiền điện tử nói chung Billy Markus, người đồng sáng lập đồng tiền meme nổi tiếng Dogecoin cùng với Jackson Palmer vào năm 2013, nổi tiếng trên X với những lời châm biếm và mỉa mai sâu cay khi thảo luận về bất kỳ nền tảng hợp lý nào của thị trường crypto và biến động giá tiền điện tử. Lần này, anh đã chia sẻ quan điểm mỉa mai của mình về kỳ vọng mùa altcoin trong phần còn lại của năm 2025. Markus được biết đến trên nền tảng mạng xã hội X với tên "Shibetoshi Nakamoto" — một cái tên đùa cợt ám chỉ đến bút danh của người sáng tạo Bitcoin bí ẩn, Satoshi Nakamoto. Quan điểm của Shibetoshi về mùa altcoin 2025 Billy Markus đã đăng một meme để bình luận về mùa altcoin được kỳ vọng trong năm nay và so sánh nó với mùa mà thị trường crypto đã trải qua bốn năm trước, vào năm 2021. Meme này cho thấy hai sinh vật khá giống nhau — trong bức ảnh mô tả mùa altcoin 2021, một con linh miêu được miêu tả đang đi dọc theo khu rừng tuyết, trong khi bức ảnh liên quan đến mùa altcoin 2025 chỉ đơn thuần là một con mèo con đang đi vào phòng. Đây có lẽ là phản ứng của Markus đối với sự Thị trường Pullback đột ngột của thị trường crypto, diễn ra sau khi Bitcoin đầu tiên đạt Cao nhất mọi thời đại mới khoảng $124,000 và sau đó loại crypto lớn thứ hai, Ethereum, cũng theo sau, đạt ATH mới lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021 — $4,953. Ngoài ra, XRP cũng đạt mức giá đỉnh mới khoảng $3.65. Bạn Cũng Có Thể Thích Quan điểm của Shibetoshi về thị trường tiền điện tử nói chung Hiện tại, Bitcoin đã giảm xuống $107,000 nhưng đã quản lý để lấy lại mức $110,000, Ethereum đã giảm xuống $4,396, và XRP đang được giao dịch ở mức $2.79. Trong các tweet trước đây, Markus thường xuyên bày tỏ nghi ngờ về bất kỳ nền tảng thực sự nào điều hướng giá crypto tăng hoặc giảm. Anh đã nhiều lần nhấn mạnh bản chất Biến động của...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 16:00
Vàng Chiếm Ánh Hào Quang Của Bitcoin, Đạt Mức Giá Kỷ Lục Trong Đợt Tăng Tối Thứ Hai

Vàng Chiếm Ánh Hào Quang Của Bitcoin, Đạt Mức Giá Kỷ Lục Trong Đợt Tăng Tối Thứ Hai

Bài đăng Vàng Chiếm Ánh Đèn Sân Khấu Của Bitcoin, Đạt Mức Giá Kỷ Lục Trong Đêm Thứ Hai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vàng đã bắt đầu tỏa sáng trở lại, khi giá spot vượt mốc 3,500 đô la vào tối thứ Hai, chiếm lấy sự chú ý từ Bitcoin, vốn đã giảm từ mức Cao nhất mọi thời đại. Các nhà đầu tư đang định vị bản thân để hưởng lợi từ cuộc tấn công tiềm tàng của chính quyền Trump vào sự độc lập của Fed và đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Vàng Đạt Mức Giá ATH [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/gold-steals-bitcoin-spotlight-reaches-record-price-levels-in-monday-night-dash/
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:39
ETF Dogecoin sắp ra mắt? PEPE và BONK chứng kiến khối lượng tăng đột biến lên mức kỷ lục mới

ETF Dogecoin sắp ra mắt? PEPE và BONK chứng kiến khối lượng tăng đột biến lên mức kỷ lục mới

Sự đồn đoán đang gia tăng xung quanh khả năng ra mắt ETF Dogecoin, và tin tức này đã kích thích sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động giao dịch [...] Bài viết Dogecoin ETF sắp ra mắt? PEPE và BONK chứng kiến khối lượng giao dịch tăng vọt lên mức kỷ lục mới xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo 2025/09/02 15:30
Mở khóa Giấc mơ $150K Giữa Những Thử thách Cá voi

Mở khóa Giấc mơ $150K Giữa Những Thử thách Cá voi

Bài đăng Mở khóa Giấc mơ 150.000 USD Giữa Những Thách thức từ Cá voi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin: Mở khóa Giấc mơ 150.000 USD Giữa Những Thách thức từ Cá voi Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Giá Bitcoin: Mở khóa Giấc mơ 150.000 USD Giữa Những Thách thức từ Cá voi Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-whale-flush/
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:28
Nhà phân tích dự đoán bẫy Bear trong tháng 9 trước đợt tăng vọt vào tháng 10

Nhà phân tích dự đoán bẫy Bear trong tháng 9 trước đợt tăng vọt vào tháng 10

Bài đăng Nhà phân tích Dự đoán Bẫy Bear Tháng 9 Trước Đợt Tăng Tháng 10 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự đoán Giá Ethereum Quan trọng: Nhà phân tích Dự đoán Bẫy Bear Tháng 9 Trước Đợt Tăng Tháng 10 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Dự đoán Giá Ethereum Quan trọng: Nhà phân tích Dự đoán Bẫy Bear Tháng 9 Trước Đợt Tăng Tháng 10 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-prediction-september/
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:16
Nhà sáng lập Cardano chỉ trích 'Drama' về cuộc tranh luận đa dạng hóa Client

Nhà sáng lập Cardano chỉ trích 'Drama' về cuộc tranh luận đa dạng hóa Client

Bài đăng Nhà sáng lập Cardano chỉ trích 'Drama' về cuộc tranh luận đa dạng hóa Client xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập Cardano chỉ trích 'Drama' về cuộc tranh luận đa dạng hóa Client Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Jake Simmons là một người đam mê Bitcoin từ năm 2016. Kể từ khi nghe về Bitcoin, anh đã nghiên cứu chủ đề này hàng ngày và cố gắng chia sẻ kiến thức của mình với người khác. Mục tiêu của anh là đóng góp vào cuộc cách mạng tài chính của Bitcoin, thứ sẽ thay thế hệ thống tiền Fiat. Ngoài BTC và tiền điện tử, Jake đã học Tin học Kinh doanh tại một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, anh đã làm việc trong lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Bạn có thể theo dõi Jake trên Twitter tại @realJakeSimmons. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/cardano-founder-drama-client-diversity-debate/
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:06
CoinPoker ra mắt chuỗi CSOP mùa thu lớn nhất trong lịch sử với giải thưởng đảm bảo 6 triệu đô la từ ngày 7 - 29 tháng 9

CoinPoker ra mắt chuỗi CSOP mùa thu lớn nhất trong lịch sử với giải thưởng đảm bảo 6 triệu đô la từ ngày 7 - 29 tháng 9

Bài đăng CoinPoker ra mắt chuỗi CSOP mùa thu lớn nhất trong lịch sử với giải thưởng đảm bảo 6 triệu đô la từ ngày 7 - 29 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CoinPoker ra mắt CSOP mùa thu lớn nhất với giải thưởng $6M Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được tìm thấy trên NewsBTC chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và đầu tư tự nhiên có rủi ro. Bạn được khuyên nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn với rủi ro của riêng bạn. Tin tức liên quan © 2025 NewsBTC. Đã đăng ký Bản quyền. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/coinpoker-largest-csop-fall-series-6m-guaranteed-sept-7-29-thailand/
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:57
