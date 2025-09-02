2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
BRICS sẽ thảo luận về thuế quan Hoa Kỳ và chủ nghĩa đa phương trong cuộc họp sắp diễn ra

BRICS sẽ thảo luận về thuế quan Hoa Kỳ và chủ nghĩa đa phương trong cuộc họp sắp diễn ra

Bài đăng BRICS thảo luận về thuế quan của Hoa Kỳ và chủ nghĩa đa phương trong cuộc họp Sắp diễn ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã tổ chức một cuộc họp BRICS để hòa giải phản ứng chung có thể có đối với thuế quan đơn phương được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ đối với các quốc gia thành viên. Cuộc họp cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của tổ chức đối với chủ nghĩa đa phương. BRICS thảo luận về thuế quan của Hoa Kỳ, vận động cho chủ nghĩa đa phương Chế độ thuế quan đơn phương được ban hành bởi Trump [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/brics-to-discuss-us-tariffs-and-multilateralism-in-upcoming-meeting/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.509-0.87%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:39
Chia sẻ
Nhà phân tích cảnh báo về 3 Death cross của Bitcoin trong tháng 9

Nhà phân tích cảnh báo về 3 Death cross của Bitcoin trong tháng 9

Bài đăng Các nhà phân tích cảnh báo về 3 Death cross của Bitcoin trong tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tháng 9 về mặt lịch sử là tháng yếu nhất của Bitcoin. Làm tăng thêm lo ngại, các nhà phân tích chỉ ra rằng các tín hiệu death cross hiếm gặp vừa xuất hiện trên các khung thời gian chính. Death cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn hoặc chỉ báo giảm xuống dưới đường dài hạn. Nó thường báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm giá. Mặc dù những tín hiệu này không đảm bảo thị trường sẽ suy giảm, chúng có xu hướng khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư thận trọng hơn. Death Cross đầu tiên: Tỷ lệ MVRV Cảnh báo đầu tiên đến từ tỷ lệ Giá trị thị trường so với Giá trị thực hiện (MVRV), được nhà phân tích ẩn danh Yonsei_dent giải thích trên CryptoQuant. MVRV là một chỉ số on-chain so sánh vốn hóa thị trường của Bitcoin với giá trị thực hiện — giá trung bình mà các đồng coin di chuyển lần cuối. Tỷ lệ cao cho thấy khả năng định giá quá cao, trong khi tỷ lệ thấp cho thấy định giá thấp. Giá Bitcoin & Tỷ lệ MVRV. Nguồn: CryptoQuant Trong một bài đăng gần đây trên CryptoQuant, Yonsei_dent lưu ý rằng MVRV vừa hình thành death cross. Đường trung bình động 30 ngày giảm xuống dưới mức trung bình 365 ngày. Về mặt lịch sử, những giao cắt như vậy đã xảy ra trước các đợt điều chỉnh. Chúng cho thấy sự nhiệt tình ngắn hạn đang giảm so với xu hướng dài hạn. Ví dụ, các death cross của MVRV vào năm 2022 trùng với các đợt điều chỉnh lớn trong thị trường giảm giá. "Điều này không nhất thiết có nghĩa là kết quả tương tự sắp xảy ra — các ETF Bitcoin đã đưa vào nhiều sự ổn định cấu trúc hơn cho thị trường. Nhưng lịch sử không lặp lại, nó vần vũ — và các tín hiệu từ MVRV đáng được chú ý," Yonsei_dent nói. Death Cross thứ hai: MACD hàng tuần Tín hiệu thứ hai đến từ chỉ báo MACD hàng tuần của Bitcoin. MACD đo lường động lượng bằng cách theo dõi sự khác biệt giữa các đường trung bình động theo cấp số nhân (EMAs). Death cross xảy ra khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu. Điều này thường cho thấy áp lực mua đang suy yếu và rủi ro giảm giá. Giá Bitcoin & Chỉ báo MACD. Nguồn: TradingView. Về mặt lịch sử, tín hiệu này đáng tin cậy trong việc phát hiện đỉnh thị trường hoặc các đợt điều chỉnh kéo dài. Các sự kiện tương tự vào tháng 4...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:37
Chia sẻ
Bitcoin Có Thể Tăng Lên $1M Trong 7 Năm

Bitcoin Có Thể Tăng Lên $1M Trong 7 Năm

Bài đăng Bitcoin Có Thể Tăng Lên $1M Trong 7 Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút tính năng cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm với việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp đồ ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia hàng đầu về tất cả mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng nắm bắt (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Bạn nghĩ Christian chỉ toàn công việc mà không có thời gian vui chơi? Không hề! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê cơ khí thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc của anh. Từng là một tay đua tốc độ đã từng đạt...
STUFF.io
STUFF$0.00389+0.25%
Mode Network
MODE$0.001196-6.12%
PlaysOut
PLAY$0.04605-5.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:30
Chia sẻ
Schnabel của ECB Cảnh Báo về Rủi Ro Độc Lập của Fed

Schnabel của ECB Cảnh Báo về Rủi Ro Độc Lập của Fed

Bài đăng Cảnh báo của ECB's Schnabel về Rủi ro Độc lập của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: ECB's Schnabel cảnh báo về độc lập của Fed ảnh hưởng đến hệ thống toàn cầu. Can thiệp chính trị có thể làm tăng chi phí vay của Hoa Kỳ và toàn cầu. Những lo ngại phản ánh tác động kinh tế trong quá khứ từ sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, Thành viên Hội đồng ECB Isabel Schnabel cảnh báo rằng việc xâm phạm tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây mất ổn định hệ thống tài chính toàn cầu, nhấn mạnh những lo ngại về chi phí vay tăng cao. Cảnh báo của Schnabel nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính độc lập của ngân hàng trung ương để đảm bảo ổn định tài chính, vì sự can thiệp chính trị có thể kích hoạt Biến động thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến cả tài sản truyền thống và tiền mã hoá. Schnabel Nhấn mạnh Nguy cơ của Sự Can thiệp Chính trị Isabel Schnabel, một phần của ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đã nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng đối với ổn định tài chính toàn cầu nếu áp lực chính trị Hoa Kỳ làm giảm tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Với nền tảng kinh tế, Schnabel nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự chủ của Fed đối với sức khỏe tài chính của cả Hoa Kỳ và châu Âu. Những lo ngại tập trung vào khả năng can thiệp chính trị gia tăng nếu tính độc lập bị xâm phạm. Hậu quả tiềm ẩn bao gồm chi phí vay tăng ở Hoa Kỳ, dẫn đến gợn sóng trên thị trường vốn toàn cầu. Những gợn sóng này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đồng euro và dòng đầu tư quốc tế. Về mặt lịch sử, những giai đoạn giảm niềm tin vào chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ đã chứng kiến lãi suất tăng cao và sự không ổn định kinh tế, phản ánh những lo ngại của Schnabel. "Nếu Cục Dự trữ Liên bang mất đi tính độc lập, nó sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho hệ thống tài chính toàn cầu và cũng sẽ có tác động đến Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ không xảy ra," Isabel Schnabel, Thành viên Ban điều hành ECB cho biết. Để đáp lại, cộng đồng đang cảnh giác với các tuyên bố từ các nhà lãnh đạo tài chính. Về mặt lịch sử, việc mất độc lập của Fed trùng với Biến động thị trường, đặt ra câu hỏi về cách các chính sách kinh tế có thể thay đổi. Nhận xét của Schnabel phản ánh quan điểm lịch sử được nhiều người chia sẻ về tầm quan trọng của tính độc lập đối với tính nhất quán của chính sách và niềm tin thị trường. Vai trò của Bitcoin Giữa Sự Không Chắc Chắn của Ngân hàng Trung ương Bạn có biết? Can thiệp chính trị vào ngân hàng trung ương có thể dẫn đến bất ổn kinh tế đáng kể, vì...
Echo
ECHO$0.03544-10.39%
Trust The Process
TRUST$0.0003685-4.08%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:25
Chia sẻ
Bitcoin Mining: Liệu Vẫn Còn Sinh Lời Trong Năm 2025?

Bitcoin Mining: Liệu Vẫn Còn Sinh Lời Trong Năm 2025?

Bài đăng Bitcoin Mining: Liệu Có Còn Sinh Lời Trong Năm 2025? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Bitcoin Mining luôn gắn liền với hai biến số cơ bản: chi phí năng lượng và giá thị trường của Bitcoin. Trong năm 2025, giá điện tăng và sự kiện halving gần đây đã khiến khả năng sinh lời trở nên phức tạp hơn đối với các thợ đào nhỏ và vừa. Các hoạt động quy mô công nghiệp với khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh, trong khi các thợ đào độc lập thường phải đối mặt với biên lợi nhuận mỏng đến mức họ phải vật lộn để duy trì hoạt động máy móc. Đối với một số người, Mining đã trở thành vấn đề đầu cơ nhiều hơn, nắm giữ coin được đào với chi phí cao hơn, thay vì lợi nhuận tức thì. Sự phân chia này khiến lĩnh vực này bị thống trị bởi các công ty lớn với cơ sở vật chất đòi hỏi vốn lớn, tiếp tục xu hướng đã thấy trong vài năm qua. Tuy nhiên, trong khi Bitcoin Mining ngày càng cạnh tranh, vốn đầu tư bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế dễ tiếp cận hơn như altcoin mới nổi, với MAGACOIN FINANCE nằm trong số những đồng tiền được đưa vào nhiều cuộc thảo luận. Hiệu quả được cải thiện, nhưng lo ngại về tập trung vẫn còn Những tiến bộ trong phần cứng khai thác, như ASIC hiệu quả hơn, đã giảm chi phí năng lượng trên mỗi hash, mang lại sự cứu trợ cho các thợ đào chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những nâng cấp này đi kèm với chi phí ban đầu cao, càng củng cố sự tập trung hóa của ngành vào tay những người có khả năng tái đầu tư liên tục. Các nhà phê bình cho rằng điều này làm suy yếu tinh thần phi tập trung của Bitcoin. Đồng thời, các quốc gia như Kazakhstan và Paraguay đã trở thành trung tâm khai thác do chi phí điện thấp hơn, tập trung sức mạnh hash theo địa lý. Đối với các nhà đầu tư toàn cầu, điều này đặt ra câu hỏi dài hạn về bảo mật và khả năng phục hồi. Trong khi khả năng sinh lời của Mining có thể phụ thuộc vào việc Bitcoin vượt qua mức 120,000 đô la hoặc hơn, nhiều người xem altcoin là con đường đơn giản hơn để tận dụng đợt tiếp theo...
Moonveil
MORE$0.03017-16.90%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.19%
Wink
LIKE$0.008242-3.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:18
Chia sẻ
Metaplanet sẽ bổ sung 844 triệu USD vào Quỹ Bitcoin để tự cứu mình: Pump cho Bitcoin Hyper?

Metaplanet sẽ bổ sung 844 triệu USD vào Quỹ Bitcoin để tự cứu mình: Pump cho Bitcoin Hyper?

Bài đăng Metaplanet sẽ bổ sung 844 triệu USD vào Quỹ dự trữ Bitcoin để tự cứu mình: Pump cho Bitcoin Hyper? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet sẽ bổ sung 844 triệu USD vào Quỹ dự trữ Bitcoin để tự cứu mình: Pump cho Bitcoin Hyper? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Aaron đưa tin về mọi thứ liên quan đến tiền mã hóa, với cách tiếp cận đơn giản, dễ hiểu cho những chủ đề phức tạp. Trong thời gian rảnh, anh viết truyện giả tưởng cho vui và thích tập thể dục cùng với quyền anh. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/metaplanet-to-add-844m-in-btc-treasury-to-save-itself-pump-for-bitcoin-hyper/
FUNToken
FUN$0.008474-2.33%
Bitcoin
BTC$121,348.17-0.02%
Hyperlane
HYPER$0.26104+1.84%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:57
Chia sẻ
Ethereum, Solana, hoặc Ozak AI—Altcoin nào có thể vượt trội thị trường trong chu kỳ tiếp theo?

Ethereum, Solana, hoặc Ozak AI—Altcoin nào có thể vượt trội thị trường trong chu kỳ tiếp theo?

Bài đăng Ethereum, Solana, hay Ozak AI—Altcoin nào có thể vượt trội thị trường trong chu kỳ tiếp theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá luôn thay đổi, và các dự án mới xuất hiện với tham vọng thay thế những gã khổng lồ. Ethereum (ETH) và Solana (SOL) từ lâu đã là trụ cột trong thị trường altcoin, trong khi những tân binh như Ozak AI ($OZ) đang bắt đầu tạo nên làn sóng mới. Với sự xuất hiện sắp tới của chu kỳ thị trường tiếp theo, câu hỏi được nhiều người đặt ra là, liệu Ethereum và Solana có thể đứng vững một mình, hay Ozak AI sẽ làm bất ngờ các nhà đầu tư với sự tăng trưởng bùng nổ? Hãy cùng tìm hiểu. Ethereum: Một Altcoin lớn nhưng đang đối mặt với thách thức Ethereum cũng nằm trong số những mạng blockchain được sử dụng sớm nhất và rộng rãi nhất. Với chức năng hợp đồng thông minh mở rộng và vị trí thống trị trong các ứng dụng phi tập trung (dApps), nó tiếp tục duy trì vốn hóa thị trường 526,43 tỷ USD, mặc dù giảm 2,91% trong 24 giờ qua. Giá ETH gần đây đã giảm, phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn, khi nó giảm từ 4.589,50 USD xuống 4.361,24 USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 47,83 tỷ, và vốn hóa thị trường vẫn không thay đổi, điều này cho thấy sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về khả năng mở rộng và chi phí giao dịch đang được chứng kiến với Ethereum, và nhiều người đã nghi ngờ về cách nó có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong dài hạn. Về nguồn cung, Ethereum đã có tổng cung lưu hành đầy đủ 120,7 triệu đồng ETH, và không có vấn đề mới nào của nó sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Phương trình cung-cầu có thể không hoạt động mạnh mẽ trong tương lai như nó đã làm trong quá khứ để giúp Ethereum tăng trưởng theo cấp số nhân. Solana: Một đối thủ tốc độ cao với không gian phát triển Solana và lời hứa về giao dịch phí thấp, tốc độ cao đã là chủ đề thảo luận thường xuyên trong vài năm qua. Ở mức giá 206,14, nó giảm 5,25% trong 24 giờ qua, điều này là một phần của biến động thị trường gần đây. ...
NEAR
NEAR$2.998+4.82%
Waves
WAVES$0.9526-0.01%
Solana
SOL$218.88-0.82%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:24
Chia sẻ
Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Tiền Mã Hóa Của Bạn: Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DNSBTC Khai Thác Đám Mây Miễn Phí Tốt Nhất

Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Tiền Mã Hóa Của Bạn: Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DNSBTC Khai Thác Đám Mây Miễn Phí Tốt Nhất

Thị trường tiền mã hóa không bao giờ ngừng gây bất ngờ. Gần đây, Dogecoin (DOGE) đã tăng vọt trở lại, đẩy vốn hóa thị trường của nó lên mức ấn tượng 31 tỷ USD.
Capverse
CAP$0.11289-11.43%
Cloud
CLOUD$0.14852+12.83%
GAINS
GAINS$0.02377+1.66%
Chia sẻ
Cryptodaily2025/09/02 16:23
Chia sẻ
Sàn giao dịch Ethereum BunniXYZ bị rút cạn 2,3 triệu USD trong lỗ hổng hợp đồng thông minh

Sàn giao dịch Ethereum BunniXYZ bị rút cạn 2,3 triệu USD trong lỗ hổng hợp đồng thông minh

Bài đăng Sàn giao dịch Ethereum BunniXYZ bị rút cạn 2,3 triệu USD trong lỗ hổng hợp đồng thông minh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sàn giao dịch Ethereum BunniXYZ đã chứng kiến một loạt các dòng tiền chuyển ra trái phép. Các nhà điều tra on-chain đã xác định sự kiện này là một vụ hack, với thiệt hại khoảng 2,3 triệu USD. BunniXYZ, một sàn giao dịch phi tập trung Ethereum, đã bị khai thác thông qua một trong các hợp đồng thông minh của nó. Hacker chủ yếu di chuyển stablecoin, với tổng thiệt hại là 2,3 triệu USD. #CertiKInsight 🚨 Chúng tôi đã xác định một vụ khai thác trị giá 2,3 triệu USD trên hợp đồng BunniHub của @bunni_xyz.https://t.co/lZB0vzSMQx Kẻ khai thác đã chuyển tiền đến 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Hãy cảnh giác! — CertiK Alert (@CertiKAlert) ngày 2 tháng 9 năm 2025 Dựa trên lịch sử giao dịch, hacker đã tấn công các kho USDT và USDC, sau đó chuyển token qua hệ sinh thái Ethereum, kết thúc với sự kết hợp giữa ETH và stablecoin. Trong những phút đầu tiên, dự án BunniXYZ đã nhận ra cuộc tấn công vào ứng dụng của mình, đóng tất cả các hợp đồng thông minh. Ngay sau vụ hack, kẻ khai thác tiếp tục hoán đổi tiền thành ETH thông qua các giao thức DeFi khác. Trong giờ đầu sau cuộc tấn công, hacker vẫn chưa di chuyển hoặc trộn lẫn tiền, ngoại trừ các chuyển động ban đầu thông qua các giao thức DeFi. Cuộc tấn công vào BunniXYZ là một phần trong loạt vụ hack tương đối nhỏ gần đây, đánh cắp dưới 10 triệu USD. Ngay cả những cuộc tấn công tương đối nhỏ thường cũng gây tổn hại đến danh tiếng của các giao thức và phá hủy các trung tâm DeFi mới. Một trong những vụ khai thác hợp đồng thông minh gần đây nhất là chống lại BetterBank, như Cryptopolitan đã báo cáo. Những cuộc tấn công như vậy làm dấy lên nghi ngờ về việc nội gián, hoặc mã độc được đưa vào Web3 bởi các hacker DPRK. BunniXYZ bị tấn công tại đỉnh điểm BunniXYZ là một DEX sử dụng cả Ethereum và Unichain. Thị trường mới này cũng sử dụng công nghệ Uniswap V4 để tạo ra các kho và thị trường đặc biệt với các quy tắc giao dịch phức tạp hơn. Giống như các thị trường khác, BunniXYZ đã bị tấn công ngay sau khi đạt đến đỉnh điểm cục bộ về giá trị bị khóa. Vào cuối tháng 8, sàn giao dịch này đã có tới 60 triệu USD trong các kho của mình. Thị trường vẫn còn tương đối nhỏ, sau khi ra mắt vào...
Threshold
T$0.01515+0.79%
Moonveil
MORE$0.03017-16.90%
USDCoin
USDC$0.9996--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:23
Chia sẻ
Blazpay Hợp Tác Với TriArch Protocol Để Định Nghĩa Lại DeFi Và RWA Với AI

Blazpay Hợp Tác Với TriArch Protocol Để Định Nghĩa Lại DeFi Và RWA Với AI

Quan hệ đối tác giữa Blazpay và TriArch Protocol nhằm mục đích cách mạng hóa tài chính phi tập trung và hệ sinh thái Tài sản thế giới thực thông qua đổi mới AI.
DeFi
DEFI$0.001658-4.10%
Sleepless AI
AI$0.1202-0.41%
Octavia
VIA$0.0162-3.57%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/02 16:00
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó