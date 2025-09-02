Ethereum, Solana, hoặc Ozak AI—Altcoin nào có thể vượt trội thị trường trong chu kỳ tiếp theo?
Bài đăng Ethereum, Solana, hay Ozak AI—Altcoin nào có thể vượt trội thị trường trong chu kỳ tiếp theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá luôn thay đổi, và các dự án mới xuất hiện với tham vọng thay thế những gã khổng lồ. Ethereum (ETH) và Solana (SOL) từ lâu đã là trụ cột trong thị trường altcoin, trong khi những tân binh như Ozak AI ($OZ) đang bắt đầu tạo nên làn sóng mới. Với sự xuất hiện sắp tới của chu kỳ thị trường tiếp theo, câu hỏi được nhiều người đặt ra là, liệu Ethereum và Solana có thể đứng vững một mình, hay Ozak AI sẽ làm bất ngờ các nhà đầu tư với sự tăng trưởng bùng nổ? Hãy cùng tìm hiểu.
Ethereum: Một Altcoin lớn nhưng đang đối mặt với thách thức
Ethereum cũng nằm trong số những mạng blockchain được sử dụng sớm nhất và rộng rãi nhất. Với chức năng hợp đồng thông minh mở rộng và vị trí thống trị trong các ứng dụng phi tập trung (dApps), nó tiếp tục duy trì vốn hóa thị trường 526,43 tỷ USD, mặc dù giảm 2,91% trong 24 giờ qua. Giá ETH gần đây đã giảm, phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn, khi nó giảm từ 4.589,50 USD xuống 4.361,24 USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 47,83 tỷ, và vốn hóa thị trường vẫn không thay đổi, điều này cho thấy sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về khả năng mở rộng và chi phí giao dịch đang được chứng kiến với Ethereum, và nhiều người đã nghi ngờ về cách nó có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong dài hạn. Về nguồn cung, Ethereum đã có tổng cung lưu hành đầy đủ 120,7 triệu đồng ETH, và không có vấn đề mới nào của nó sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Phương trình cung-cầu có thể không hoạt động mạnh mẽ trong tương lai như nó đã làm trong quá khứ để giúp Ethereum tăng trưởng theo cấp số nhân.
Solana: Một đối thủ tốc độ cao với không gian phát triển
Solana và lời hứa về giao dịch phí thấp, tốc độ cao đã là chủ đề thảo luận thường xuyên trong vài năm qua. Ở mức giá 206,14, nó giảm 5,25% trong 24 giờ qua, điều này là một phần của biến động thị trường gần đây. ...
