Bitcoin-First Metaplanet Phê Duyệt Tái Cấu Trúc Quan Trọng, Cổ Phiếu Tăng 2,5%

Bitcoin-First Metaplanet Phê Duyệt Tái Cấu Trúc Quan Trọng, Cổ Phiếu Tăng 2,5%

Bài đăng Bitcoin-First Metaplanet Phê duyệt Tái cấu trúc Quan trọng, Cổ phiếu Tăng 2.5% xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Metaplanet đang đặt cược toàn bộ vào Bitcoin. Sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông, công ty Tokyo này đang định hình lại cấu trúc, huy động hàng tỷ đô, và dữ trữ BTC nhiều hơn bao giờ hết. Công ty đã công bố kết quả của Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 9. Hãy đọc tiếp để biết chi tiết. Cổ đông Phê duyệt Các Sửa đổi Quan trọng Các cổ đông của Metaplanet đã bỏ phiếu...
CoinPedia2025/09/02 18:41
Những tiền điện tử hàng đầu nên mua ngay bao gồm Mog Coin & Popcat

Những tiền điện tử hàng đầu nên mua ngay bao gồm Mog Coin & Popcat

Bài đăng Top Cryptos To Buy Now Including Mog Coin & Popcat xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Meme coin 100x tiếp theo có thể là gì? BullZilla, Mog Coin và Popcat đã nổi lên như chủ đề bàn tán của các cộng đồng crypto vào tháng 9 năm 2025. Mỗi token này mang đến điều gì đó độc đáo, nhưng BullZilla đã chiếm spotlight với tốc độ bán trước chưa từng có. Các nhà đầu tư đang đổ xô vào những đồng coin này, được thúc đẩy bởi cả khởi động và con số thực tế. Riêng đợt bán trước của Bull Zilla đã chứng kiến 1 tỷ token $BZIL được bán trong vòng vài phút, gọi vốn được 10,000 đô la trong 50 phút, và 2 tỷ token được bán trong 2 giờ đầu tiên. Vào cuối 24 giờ đầu tiên, hơn 73,625 đô la đã được huy động, với 12.8 tỷ token $BZIL đã bán, khiến nó trở thành một trong những đợt bán trước crypto bán chạy nhất năm. Mog Coin và Popcat cũng đang thu hút sự chú ý, thể hiện khối lượng ổn định và sự tin tưởng của nhà đầu tư, khiến cả ba token này trở thành lựa chọn quan trọng cho những người đang tìm kiếm các crypto hàng đầu để mua ngay bây giờ. Ngoài những con số, các đợt bán trước của những đồng coin này làm nổi bật cộng đồng ngày càng phát triển và hiệu ứng mạng lưới của chúng. Sự tương tác xã hội, các diễn đàn trực tuyến và các cuộc thảo luận của nhà đầu tư đang khuếch đại sự quan tâm, tạo ra cảm giác cấp bách cho việc tham gia sớm. Các nhà đầu tư đang nhận ra rằng những crypto hàng đầu để mua ngay bây giờ không chỉ là đầu cơ; chúng đại diện cho các đợt bán trước có cấu trúc với tiềm năng giá trị dài hạn. Ngay cả những người mới tham gia crypto cũng đang nhận thấy cơ hội. Cấu trúc giai đoạn bán trước, cơ chế khan hiếm và ROI tiềm năng đã khiến BullZilla, Mog Coin và Popcat trở thành bộ ba đáng theo dõi cho bất kỳ ai đang tìm kiếm meme coin 100x tiếp theo. BullZilla ($BZIL): Tổng số tiền huy động 73,625 đô la, 12.8 tỷ Token đã bán BullZilla ($BZIL) tiếp tục chiếm ưu thế trong các vòng tròn crypto. Sau giá bán trước ban đầu là 0.00000575 đô la, token này hiện đã bước vào Giai đoạn 1, pha 2, với giá 0.00001242 đô la. Việc mở khóa giai đoạn này phản ánh sự gia tăng đáng kể về nhu cầu, khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp cận sớm với thứ có thể trở thành meme coin 100x tiếp theo. Từ 1 tỷ token đã bán...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:39
Tin nóng: DEX Bunni chạy trên Uniswap bị tấn công mất 2,4 triệu USD trên Ethereum, Unichain

Tin nóng: DEX Bunni chạy trên Uniswap bị tấn công mất 2,4 triệu USD trên Ethereum, Unichain

Bài đăng Breaking: Uniswap-Powered DEX Bunni Suffers $2.4M Exploit on Ethereum, Unichain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Sàn giao dịch phi tập trung Bunni đã bị khai thác hợp đồng thông minh khi tin tặc thao túng Chức năng Phân phối Tính thanh khoản (LDF). Các nền tảng bảo mật Blockchain SlowMist, PeckShieldAlert và Certik ước tính thiệt hại 2,4 triệu đô la trong vụ hack. Các token DeFi đã chịu sự sụt giảm rộng hơn, với Across Protocol giảm hơn 5% khi được sử dụng để swap tiền. Sàn giao dịch phi tập trung Bunni, DEX đầu tiên được xây dựng trên Uniswap v4, vào hôm thứ Ba đã thông báo rằng họ đã bị khai thác bảo mật, xác nhận việc tạm dừng tất cả các chức năng hợp đồng thông minh trên tất cả các mạng. Theo các chuyên gia bảo mật blockchain, DEX đã mất gần 2,4 triệu đô la tiền mã hóa do khai thác hợp đồng thông minh trên Ethereum và Unichain. Bunni DEX mất 2,4 triệu đô la trong vụ khai thác hợp đồng thông minh Bunni được hỗ trợ bởi Uniswap v4 đã xác nhận một vụ khai thác bảo mật ảnh hưởng đến sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vào ngày 2 tháng 9. Nhóm đã bắt đầu điều tra vụ khai thác và sẽ cung cấp cập nhật về thiệt hại, chi tiết về vụ khai thác và khả năng khôi phục. Nền tảng đã tạm dừng tất cả các chức năng hợp đồng thông minh trên tất cả các mạng như một biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn mất thêm tiền. Các nền tảng bảo mật Blockchain SlowMist, PeckShieldAlert và Certik tiết lộ rằng việc khai thác hợp đồng thông minh đã dẫn đến thiệt hại gần 2,4 triệu đô la. Các nền tảng khuyến nghị cộng đồng tiền mã hóa tránh xa việc giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung. Tin tặc đã chuyển tiền đến 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Khai thác Bunni DEX | Nguồn: SlowMist Ngược lại, công ty bảo mật blockchain Hacken tiết lộ tổng thiệt hại 8,4 triệu đô la của Bunni, 6 triệu đô la trên Unichain và 2,4 triệu đô la trên Ethereum. Một nửa số tiền bị đánh cắp trên Unichain đã được swap sang ETH và chuyển đến Ethereum trong 100 giao dịch cầu nối ETH thông qua nền tảng cầu nối cross-chain Across Protocol. Giao dịch tiền bị hack thông qua Across Protocol | Nguồn: Hacken Các chuyên gia DeFi về vụ hack Bunni Michael Bentley, CEO của Euler Labs, cho biết vụ khai thác đã xảy ra trên Unichain...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:29
Thống đốc California Newsom phản pháo Tổng thống Hoa Kỳ với màn trêu chọc 'Trump Corruption Coin'

Thống đốc California Newsom phản pháo Tổng thống Hoa Kỳ với màn trêu chọc 'Trump Corruption Coin'

Bài đăng Thống đốc California Newsom phản pháo Tổng thống Hoa Kỳ với màn trêu chọc 'Trump Corruption Coin' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thống đốc California Newsom phản pháo Tổng thống Hoa Kỳ với màn trêu chọc 'Trump Corruption Coin' Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hoá. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị cuốn hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/california-governor-newsom-fires-back-at-us-president-with-trump-corruption-coin-tease/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:21
3 Crypto tốt nhất cho lợi nhuận gấp 100 lần và tăng trưởng mạnh mẽ

3 Crypto tốt nhất cho lợi nhuận gấp 100 lần và tăng trưởng mạnh mẽ

Bài đăng 3 Tiền mã hóa tốt nhất cho lợi nhuận 100x và tăng trưởng mạnh mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Các cá voi Tiền mã hóa luôn tìm kiếm các đợt bán trước crypto tốt nhất để có lợi nhuận gấp 100 lần. Trong thế giới tài sản kỹ thuật số, thời điểm là tất cả, và tham gia sớm vào các cơ hội bán trước có thể giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận khổng lồ. Arctic Pablo Coin (APC) là một trong những đợt bán trước đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Với câu chuyện hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, Arctic Pablo Coin mang đến cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư sớm để tận dụng hành trình thú vị của nó. Sự kết hợp của mô hình Tokenomics giảm phát, tiền thưởng bán trước và câu chuyện Mạo hiểm khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm lợi nhuận đáng kể. Khi nói đến các đợt bán trước crypto tốt nhất cho lợi nhuận gấp 100 lần, ba Meme coin tiềm năng cao nổi bật: Arctic Pablo Coin, Brett và Moo Deng. Những dự án này đang thu hút sự chú ý với cộng đồng mạnh mẽ, Tokenomics sáng tạo và dự báo ROI đầy hứa hẹn. Với mỗi đợt bán trước này đều mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể, chúng đang nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của các cá voi crypto và nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ. Cho dù bạn bị thu hút bởi câu chuyện chủ đề Mạo hiểm của Arctic Pablo Coin hay tiềm năng tăng trưởng bùng nổ của Brett và Moo Deng, những đợt bán trước này mang đến cơ hội không nên bỏ qua. Arctic Pablo Coin: Cuộc Mạo hiểm lạnh giá đến lợi nhuận 100x Arctic Pablo Coin (APC) đang nổi lên như một trong những đợt bán trước crypto tốt nhất cho lợi nhuận gấp 100 lần, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội thú vị và độc đáo trong không gian Meme coin. Dự án xoay quanh hành trình của Arctic Pablo, một nhà thám hiểm khám phá những token $APC huyền bí trong vùng lãnh thổ băng giá chưa được khám phá. Với mỗi giai đoạn bán trước memecoin, các chương mới được tiết lộ và giá tăng đều đặn. Đã ở giai đoạn thứ 39 và huy động được hơn 3,7 triệu đô la, Arctic Pablo Coin cung cấp dự báo ROI lên đến 10,000% khi niêm yết, khiến nó trở thành khoản đầu tư hấp dẫn cho các cá voi và nhà đầu tư sớm. Tổng cung tối đa của dự án là 221 tỷ...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:20
Cardano Bị Loại Khỏi Chương Trình Dữ Liệu Blockchain Của Hoa Kỳ: Điều Này Báo Hiệu Gì Cho Tương Lai Của ADA

Cardano Bị Loại Khỏi Chương Trình Dữ Liệu Blockchain Của Hoa Kỳ: Điều Này Báo Hiệu Gì Cho Tương Lai Của ADA

Trong khi các blockchain như Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon, và Optimism hiện đang mang dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ, [...] Bài viết Cardano Bị Loại Khỏi Chương Trình Dữ Liệu Blockchain Của Hoa Kỳ: Điều Này Báo Hiệu Gì Cho Tương Lai Của ADA xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/02 18:16
Dự đoán giá Ethereum: Liệu giá ETH có đạt $5000? Nhà đầu tư hướng đến Avalon X để nhân đôi ROI

Dự đoán giá Ethereum: Liệu giá ETH có đạt $5000? Nhà đầu tư hướng đến Avalon X để nhân đôi ROI

Bài đăng Dự đoán giá Ethereum: Liệu giá ETH có đạt mức $5000? Các nhà đầu tư chú ý đến Avalon X để có ROI gấp đôi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hiện tại có một sự tự tin thầm lặng trong thị trường crypto. Lý do cho điều này, tất nhiên, là sự rõ ràng hơn khi nói đến các quy định. Hơn nữa, quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đối với ngành công nghiệp này cũng có vẻ thuận lợi. Sau khi đạt ATH mới cách đây một tuần, Ethereum hiện đang được giao dịch ở mức khoảng $4300. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mức $5000 có vẻ khá khả thi đối với altcoin lớn nhất thế giới. Đồng thời, một đợt bán trước được hỗ trợ bởi bất động sản có tên Avalon X (AVLX) đang trở nên phổ biến trên thị trường với những đặc quyền về lối sống hữu hình có thể mang lại ROI hai chữ số trong ngắn hạn. Liệu Ethereum có thể đạt cột mốc $5,000? Một vài điểm dữ liệu khiến ETH $5,000 không chỉ là suy nghĩ viển vông. Sự quan tâm từ thị trường spot và các tổ chức đã quay trở lại với sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa, tin tức gần đây nhấn mạnh dòng vốn ETF mạnh mẽ đang làm tăng đáng kể thanh khoản Giá Bid vào các sản phẩm Ethereum. Ngoài ra, hệ sinh thái lớp 2 cũng đang mở rộng. Tổng giá trị được bảo đảm trên L2 đã tăng lên hàng chục tỷ đô la, hấp thụ hoạt động của người dùng và cải thiện thông lượng trong khi vẫn thanh toán cho lớp cơ sở của ETH. Hoạt động L2 ngày càng tăng này dẫn đến nhu cầu thanh toán nhiều hơn và thu phí cao hơn cho Ethereum. Về phía nguồn cung, staking vẫn là một lực lượng cấu trúc bền vững. Hơn 30 triệu ETH hiện đang được stake trên toàn mạng. Đây là một phần đáng kể của Tổng cung lưu hành làm thắt chặt lượng cung có sẵn và khuếch đại phản ứng giá đối với nhu cầu đến. Vì vậy, có nhiều lý do hơn đủ để tin rằng ETH sẽ đạt $5000 trong tương lai gần. Tại sao các nhà đầu tư đặt cược vào Avalon X thay vì Ethereum? Điều làm cho Avalon X nổi bật ngày nay là sự kết hợp giữa tài sản thực, thiết kế token lành mạnh và cơ chế Chuyển đổi. Được hỗ trợ bởi các dự án bất động sản của Grupo Avalon tại Cộng hòa Dominica, AVLX được xây dựng như một Token tiện ích. Đúng vậy, đây không phải là một chứng thư sở hữu bất động sản. Thay vào đó, nó cho bạn...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:11
Đợt Presale Bitcoin Hyper Gần Đạt 13,6 Triệu USD Khi Các Whale Mua 30.000 USD $HYPER

Đợt Presale Bitcoin Hyper Gần Đạt 13,6 Triệu USD Khi Các Whale Mua 30.000 USD $HYPER

Bitcoin ($BTC) là đồng tiền điện tử tiêu biểu, giống như Xerox đối với máy photocopy và Google đối với công cụ tìm kiếm. Nó không chỉ là đồng tiền điện tử phổ biến nhất; nó còn có vốn hóa thị trường lớn nhất đạt 2,1T USD. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư tổ chức đang đổ xô để giành được thị phần trong thị trường Bitcoin khổng lồ đó. Chiến lược hiện tại đang [...]
Bitcoinist2025/09/02 17:57
Một Phiên Bản Giới Hạn Mới Trị Giá 4,000 Đô La Cho Thấy Tại Sao Whisky Anh Đã Đến Tuổi Trưởng Thành

Một Phiên Bản Giới Hạn Mới Trị Giá 4,000 Đô La Cho Thấy Tại Sao Whisky Anh Đã Đến Tuổi Trưởng Thành

Bài đăng Một Phiên Bản Giới Hạn Mới Trị Giá $4,000 Cho Thấy Tại Sao Rượu Whisky Anh Đã Trưởng Thành xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cask 001 ra mắt vào cuối tháng 9 với phiên bản giới hạn 60 chai. The English Distillery Rượu whisky Anh vẫn còn là một đề xuất tương đối không được biết đến trong lĩnh vực bán lẻ rượu mạnh—các cửa hàng thường xếp nó vào phân khúc 'khác' ít được chú ý, bị lu mờ bởi các danh mục nổi tiếng hơn nhiều như Scotch, Ireland, Nhật Bản và gần đây là Ấn Độ. Nhà sản xuất whisky đăng ký lâu đời nhất của Anh, The English Distillery (TED), đang thách thức—và thay đổi—nhận thức đó, sau khi khởi động một danh mục hoàn toàn mới cách đây 18 năm. Một phiên bản giới hạn chỉ 60 chai có tên Cask 001 sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 9, đã thu hút sự quan tâm của những người sành rượu whisky. Với giá bán lẻ £3,000 ($4,050), sản phẩm được mong đợi từ lâu này được chưng cất vào năm 2006 và thùng rượu là lần đầu tiên được đổ đầy tại nhà máy và ủ trong 18 năm, điều mà không loại whisky Anh nào khác có thể cung cấp. Điều này mang lại cho nó một nguồn gốc hiếm có và ý nghĩa lịch sử. Bình đựng nặng, được thổi thủ công bởi Langham Glass, những nghệ nhân thổi thủy tinh bậc thầy từ Norfolk, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đối với các nhà sưu tập. TED thuộc sở hữu gia đình, có trụ sở tại Norfolk ở miền Đông nước Anh, được thành lập—không có nhà đầu tư và không có lộ trình thực sự—bởi cố James Nelstrop, một nông dân trong tâm hồn. Lễ khai trương chính thức vào mùa hè năm 2007 được dẫn đầu bởi Vua Charles III (khi đó là Hoàng tử xứ Wales), tạo ra nhà máy chưng cất whisky hoạt động đầu tiên của Anh kể từ năm 1901. Mục tiêu duy nhất của Nelstrop là tạo ra một loại rượu mạch nha đơn chất đẳng cấp thế giới. Mặc dù là nhà sản xuất whisky Anh đăng ký lâu đời nhất, công ty—hiện do con trai của James, Andrew Nelstrop lãnh đạo—chỉ mới trưởng thành ở tuổi 18. Nó cũng đang cưỡi trên làn sóng chiến thắng lớn tại Giải thưởng Whisky Thế giới 2024, nơi nó được bình chọn là rượu mạch nha đơn chất tốt nhất thế giới với English Sherry Cask, đánh bại sự cạnh tranh gay gắt từ Scotland và Nhật Bản. Trong việc làm thay đổi hiện trạng, TED đã tích cực tham gia vào Hiệp hội Whisky Anh, được thành lập vào năm 2022, và...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:14
Metaplanet mở đường cho chiến lược tích lũy Bitcoin trị giá 3,7 tỷ USD

Metaplanet mở đường cho chiến lược tích lũy Bitcoin trị giá 3,7 tỷ USD

Metaplanet vạch ra con đường mở rộng cổ phần và phát hành cổ phiếu hai lớp, củng cố kế hoạch tích lũy Bitcoin dài hạn của mình. Công ty tích trữ Bitcoin Nhật Bản Metaplanet đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông để cải tổ cơ cấu vốn, mở đường cho việc huy động hàng tỷ đô la tiềm năng dành cho chiến lược tích lũy Bitcoin. Tại cuộc họp cổ đông bất thường vào thứ Hai, các nhà đầu tư đã ủng hộ việc sửa đổi điều lệ công ty để mở rộng số lượng cổ phiếu được phép lên 2,7 tỷ. Công ty cũng giới thiệu hệ thống cổ phiếu ưu đãi hai lớp mới sẽ cho phép Metaplanet thu hút các loại nhà đầu tư khác nhau trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát cho cổ đông hiện tại. Cổ phiếu loại A sẽ mang lại cổ tức cố định, cung cấp cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập lợi nhuận ổn định hơn. Cổ phiếu loại B sẽ là một canh bạc rủi ro hơn, nhưng đi kèm với tùy chọn chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Động thái này mang lại tiềm năng tăng trưởng nếu chiến lược tích lũy Bitcoin của công ty thành công. Đọc thêm
Coinstats2025/09/02 16:25
