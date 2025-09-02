Một Phiên Bản Giới Hạn Mới Trị Giá 4,000 Đô La Cho Thấy Tại Sao Whisky Anh Đã Đến Tuổi Trưởng Thành
Bài đăng Một Phiên Bản Giới Hạn Mới Trị Giá $4,000 Cho Thấy Tại Sao Rượu Whisky Anh Đã Trưởng Thành xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cask 001 ra mắt vào cuối tháng 9 với phiên bản giới hạn 60 chai. The English Distillery Rượu whisky Anh vẫn còn là một đề xuất tương đối không được biết đến trong lĩnh vực bán lẻ rượu mạnh—các cửa hàng thường xếp nó vào phân khúc 'khác' ít được chú ý, bị lu mờ bởi các danh mục nổi tiếng hơn nhiều như Scotch, Ireland, Nhật Bản và gần đây là Ấn Độ. Nhà sản xuất whisky đăng ký lâu đời nhất của Anh, The English Distillery (TED), đang thách thức—và thay đổi—nhận thức đó, sau khi khởi động một danh mục hoàn toàn mới cách đây 18 năm. Một phiên bản giới hạn chỉ 60 chai có tên Cask 001 sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 9, đã thu hút sự quan tâm của những người sành rượu whisky. Với giá bán lẻ £3,000 ($4,050), sản phẩm được mong đợi từ lâu này được chưng cất vào năm 2006 và thùng rượu là lần đầu tiên được đổ đầy tại nhà máy và ủ trong 18 năm, điều mà không loại whisky Anh nào khác có thể cung cấp. Điều này mang lại cho nó một nguồn gốc hiếm có và ý nghĩa lịch sử. Bình đựng nặng, được thổi thủ công bởi Langham Glass, những nghệ nhân thổi thủy tinh bậc thầy từ Norfolk, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đối với các nhà sưu tập. TED thuộc sở hữu gia đình, có trụ sở tại Norfolk ở miền Đông nước Anh, được thành lập—không có nhà đầu tư và không có lộ trình thực sự—bởi cố James Nelstrop, một nông dân trong tâm hồn. Lễ khai trương chính thức vào mùa hè năm 2007 được dẫn đầu bởi Vua Charles III (khi đó là Hoàng tử xứ Wales), tạo ra nhà máy chưng cất whisky hoạt động đầu tiên của Anh kể từ năm 1901. Mục tiêu duy nhất của Nelstrop là tạo ra một loại rượu mạch nha đơn chất đẳng cấp thế giới. Mặc dù là nhà sản xuất whisky Anh đăng ký lâu đời nhất, công ty—hiện do con trai của James, Andrew Nelstrop lãnh đạo—chỉ mới trưởng thành ở tuổi 18. Nó cũng đang cưỡi trên làn sóng chiến thắng lớn tại Giải thưởng Whisky Thế giới 2024, nơi nó được bình chọn là rượu mạch nha đơn chất tốt nhất thế giới với English Sherry Cask, đánh bại sự cạnh tranh gay gắt từ Scotland và Nhật Bản. Trong việc làm thay đổi hiện trạng, TED đã tích cực tham gia vào Hiệp hội Whisky Anh, được thành lập vào năm 2022, và...
