2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Chiến lược báo hiệu mua thêm Bitcoin sau khi vụ kiện pháp lý kết thúc

Chiến lược báo hiệu mua thêm Bitcoin sau khi vụ kiện pháp lý kết thúc

Bài đăng Chiến lược báo hiệu mua thêm Bitcoin sau khi vụ kiện pháp lý kết thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Michael Saylor ám chỉ sẽ mua thêm Bitcoin, trích dẫn "Bitcoin vẫn đang giảm giá." Chiến lược đã thêm hơn 3,000 BTC trong lần mua được công bố gần đây nhất. Một vụ kiện cổ đông chống lại công ty đã được rút lại với định kiến. Michael Saylor gợi ý rằng Chiến lược có thể sớm tăng số lượng Bitcoin nắm giữ một lần nữa. Bình luận này được đưa ra vài ngày sau khi công ty tiết lộ một thương vụ mua BTC lớn khác và khi một vụ kiện cổ đông được rút lại. Tích lũy Bitcoin mới nhất của Chiến lược Vào ngày 31 tháng 8, Saylor đã đăng một hình ảnh từ nền tảng độc lập "Saylor Tracker". Biểu đồ hiển thị các cụm chấm màu cam thể hiện lịch sử mua Bitcoin của công ty. Cùng với hình ảnh, ông viết, "Bitcoin vẫn đang giảm giá." Kiểu bài đăng này thường đi trước các tiết lộ chính thức về các giao dịch mua mới. Các nhà quan sát lưu ý rằng Chiến lược đã nộp hồ sơ tiết lộ mua hàng mỗi thứ Hai trong ba tuần liên tiếp. Những người tham gia thị trường cho biết xu hướng này có thể tiếp tục trong tháng 9. Số lượng BTC nắm giữ của Chiến lược | Nguồn: Michael Saylor, X Chỉ một tuần trước đó, Chiến lược đã công bố việc mua 3,081 BTC với giá khoảng 356 triệu đô la. Chi phí trung bình là khoảng 116,000 đô la mỗi đồng. Giao dịch mua đó đã nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty lên 632,457 BTC, trị giá 68 tỷ đô la tại thời điểm viết bài. Chiến lược chủ yếu tài trợ cho các giao dịch mua này thông qua việc bán cổ phiếu. Chỉ riêng trong năm 2025, công ty đã huy động được 5.6 tỷ đô la thông qua nhiều đợt chào bán. Con số đó chiếm khoảng 12% tất cả các đợt niêm yết mới của Mỹ trong năm nay. Theo tiết lộ của công ty, cổ phiếu của MSTR đã liên tục vượt trội so với các cổ phiếu công nghệ được gọi là Magnificent Seven trên cơ sở năm sau cao hơn năm trước. Việc tích lũy phản ánh cách tiếp cận của Chiến lược trong việc định vị Bitcoin như kho dự trữ cốt lõi của mình. Saylor đã nhiều lần mô tả Bitcoin là nơi lưu trữ giá trị vượt trội so với các tài sản truyền thống như tiền mặt hoặc trái phiếu. Chiến lược được chú ý giữa các cược Bitcoin | Nguồn: Chiến lược, X Việc bác bỏ vụ kiện cổ đông hỗ trợ sự ổn định Môi trường pháp lý xung quanh công ty...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:19
Chiến lược của Michael Saylor mua 449 triệu USD Bitcoin sau khi tránh được vụ kiện từ nhà đầu tư

Chiến lược của Michael Saylor mua 449 triệu USD Bitcoin sau khi tránh được vụ kiện từ nhà đầu tư

Bài đăng Michael Saylor's Chiến lược mua $449M Bitcoin sau khi tránh được vụ kiện từ nhà đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Chiến lược đã mua 4,048 Bitcoin, tăng tổng số nắm giữ lên 636,505 BTC. Việc mua này diễn ra sau khi Chiến lược thành công bảo vệ mình trước vụ kiện của nhà đầu tư liên quan đến công bố kế toán. Chiến lược, công ty kho bạc Bitcoin hàng đầu thế giới, báo cáo vào thứ Ba rằng họ đã mua 4,048 Bitcoin với giá $449 triệu vào tuần trước, đánh dấu tuần mua thứ bảy liên tiếp. Chiến lược đã mua 4,048 BTC với giá ~$449.3 triệu ở mức ~$110,981 mỗi bitcoin và đạt được Lợi nhuận BTC 25.7% YTD 2025. Tính đến ngày 9/1/2025, chúng tôi HODL 636,505 $BTC được mua với giá ~$46.95 tỷ ở mức ~$73,765 mỗi bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) Ngày 2 tháng 9 năm 2025 Công ty đã tích lũy hơn 39,000 BTC trong quý này, với giao dịch mua lớn nhất hơn 21,000 BTC hoàn thành vào cuối tháng 7. Việc mua mới nhất nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của Chiến lược lên 636,505 BTC, trị giá gần $70 tỷ theo giá thị trường hiện tại. Kho dự trữ này chiếm hơn 3% tổng cung Bitcoin. Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng $109,800 tại thời điểm báo chí, theo CoinGecko. Tài sản này đã giảm xuống mức thấp nhất là $107,295 vào tuần trước giữa biến động thị trường rộng và kết thúc tháng 8 giảm khoảng 7%. Sự sụt giảm này ít ảnh hưởng đến Chiến lược. Vào Chủ nhật, Chủ tịch điều hành Michael Saylor đã ám chỉ về một thông báo mua sắp tới, đăng trên X rằng "Bitcoin đang giảm giá." Chiến lược hiện đang có hơn $23 tỷ lợi nhuận chưa thực hiện, theo StrategyTracker. Công ty niêm yết trên Nasdaq gần đây đã tránh được một vụ kiện từ các nhà đầu tư về cáo buộc đưa ra tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến tiêu chuẩn kế toán. Nguyên đơn lập luận rằng Chiến lược đã không kịp thời công bố các khoản lỗ tiềm ẩn chưa thực hiện theo quy định mới. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-acquisition-strategy-saylor-2/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:10
Dogecoin Bull Run Có Thể Bắt Đầu Vào Ngày 13 Tháng 9, Nhà Phân Tích Dự Đoán

Dogecoin Bull Run Có Thể Bắt Đầu Vào Ngày 13 Tháng 9, Nhà Phân Tích Dự Đoán

Bài đăng Dogecoin Bull Run Có Thể Bắt Đầu Vào Ngày 13 Tháng 9, Nhà Phân Tích Dự Đoán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin có thể sẽ chứng kiến đợt tăng giá đáng kể đầu tiên vào khoảng ngày 13 tháng 9, theo nhà phân tích tiền mã hóa VisionPulsed, người cho rằng tỷ lệ Drawdown tối đa hiện tại phù hợp với mô hình sau halving, trong đó thị trường vẫn yếu cho đến khoảng 510-511 ngày sau khi Bitcoin cắt giảm nguồn cung trước khi bắt đầu đợt chạy cuối cùng. Trong một video được công bố vào ngày 1 tháng 9, anh nói với người xem, "Tôi cho rằng bắt đầu từ khoảng ngày 13 tháng 9, việc bán tháo có thể giảm bớt... 511 ngày sau halving của chu kỳ trước, chúng ta đã đi lên trở lại. 511 ngày sau halving của chu kỳ trước đó nữa, chúng ta cũng đã đi lên trở lại." Đau Đớn Của Dogecoin Có Thể Kết Thúc Vào Ngày 13 Tháng 9 Nhà phân tích mô tả sự yếu kém hiện tại như một phần của chu kỳ dài hơn, chậm hơn đặc trưng bởi các phạm vi mở rộng thay vì sự sụp đổ sâu hơn. "Thật không may, chúng ta vẫn đang đi xuống," anh nói, đồng thời bổ sung rằng trong chu kỳ này "các đợt điều chỉnh đã kéo dài hơn... mỗi khi chúng ta đi ngang, nó kéo dài mãi mãi." Anh chỉ ra các giai đoạn yếu kém lịch sử của tháng 9—trích dẫn từ ngày 2-26 tháng 9 năm 2021 và một đợt giảm ngắn hơn vào tháng 11 năm 2017—như những dấu hiệu phù hợp, do trùng hợp hoặc nhân quả, với nhịp điệu sau halving mà anh theo dõi. Dự đoán thời gian của VisionPulsed được hỗ trợ bởi chỉ số thanh khoản M2, mà anh cho rằng tiếp tục tương quan với sự dẫn đầu của tiền mã hóa ngay cả khi sự dẫn đầu đó luân chuyển giữa các tài sản. "Một số người nói rằng M2 không còn hiệu quả nữa. Tôi không đồng ý," anh nói. Theo quan điểm của anh, chỉ số này "theo dõi Solana về cơ bản là chính xác" vào năm 2023, sau đó theo dõi Bitcoin, và gần đây hơn đã phù hợp với dòng tiền vào Ethereum và BNB khi sự thống trị của Bitcoin giảm dần. "Đừng giả vờ rằng BNB không tăng lên cùng với thanh khoản," anh nói, trong khi thừa nhận, "Tôi sẽ không ngồi đây nói với bạn rằng tôi biết chính xác thanh khoản sẽ đi đâu tiếp theo... Tôi không biết." Sự luân chuyển dẫn đầu đó, anh lập luận, giúp giải thích tại sao một số token vốn hóa lớn bị tụt lại phía sau. "Có lẽ các đồng tiền của chúng ta không bị ảnh hưởng...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:45
Cắt giảm lãi suất của FRB Hoa Kỳ có thể kích hoạt sự hồi sinh trong giao dịch cơ sở của BTC

Cắt giảm lãi suất của FRB Hoa Kỳ có thể kích hoạt sự hồi sinh trong giao dịch cơ sở của BTC

Bài đăng Cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể kích hoạt sự hồi sinh trong giao dịch Basis của BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Câu hỏi lớn đối với Bitcoin BTC$109,997.47 là liệu giao dịch basis, một nỗ lực kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá spot và thị trường futures, có quay trở lại nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào ngày 17 tháng 9 hay không. Có 90% khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất mục tiêu quỹ liên bang 25 điểm cơ bản từ mức hiện tại 4,25%-4,50%, theo công cụ CME FedWatch. Sự chuyển hướng sang chính sách nới lỏng hơn có thể kích thích nhu cầu đòn bẩy mới, đẩy phí bảo hiểm futures cao hơn và hồi sinh một giao dịch vẫn còn trầm lắng trong suốt năm 2025. Giao dịch basis bao gồm việc mua Bitcoin trên thị trường spot hoặc thông qua quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trong khi bán futures (hoặc ngược lại) để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Mục tiêu là nắm bắt chênh lệch giá khi nó thu hẹp về thời điểm đáo hạn, đồng thời hạn chế rủi ro từ biến động giá của Bitcoin. Với quỹ liên bang vẫn chỉ trên 4%, mức basis 8% — lợi nhuận hàng năm từ giao dịch basis — có thể không hấp dẫn cho đến khi việc cắt giảm lãi suất bắt đầu tăng tốc. Các nhà đầu tư có thể muốn lãi suất thấp hơn để khuyến khích họ tham gia vào giao dịch basis thay vì chỉ nắm giữ tiền mặt. Trên CME, khối lượng hợp đồng mở Bitcoin futures đã giảm từ hơn 212,000 BTC vào đầu năm xuống còn khoảng 130,000 BTC, theo dữ liệu Glassnode. Đây là mức tương đương với thời điểm khi ETF Bitcoin spot ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Basis hàng năm đã duy trì dưới 10% trong cả năm, theo dữ liệu Velo, một sự tương phản rõ rệt với mức 20% vào cuối năm ngoái. Sự yếu kém này phản ánh cả các yếu tố thị trường và vĩ mô: điều kiện tài chính thắt chặt hơn, dòng tiền vào ETF chậm lại sau sự bùng nổ năm 2024 và sự chuyển dịch khẩu vị rủi ro ra khỏi Bitcoin. Biên độ giao dịch thu hẹp của Bitcoin đã củng cố xu hướng này. Biến động ngầm định, một thước đo...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:39
Fleet Miner khởi động dịch vụ "Khai thác điện toán đám mây không ngưỡng" cho phép người nắm giữ BTC, XRP và DOGE tạo thu nhập ổn định hàng ngày $9,800

Fleet Miner khởi động dịch vụ "Khai thác điện toán đám mây không ngưỡng" cho phép người nắm giữ BTC, XRP và DOGE tạo thu nhập ổn định hàng ngày $9,800

Bài đăng Fleet Miner bắt đầu dịch vụ "Khai thác điện toán đám mây không ngưỡng" cho phép người nắm giữ BTC, XRP và DOGE tạo thu nhập ổn định hàng ngày $9,800 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoa Kỳ ngày 29 tháng 8 năm 2025 Đội ngũ USD1 đã thông báo hôm nay rằng họ đang thực hiện ba cải tiến cho stablecoin gắn với đồng đô la Mỹ, USD1—Minh bạch, Multichain và Tuân thủ. Những cải tiến này bao gồm nhịp độ công bố dự trữ tốt hơn, triển khai và kết nối đa chuỗi nhiều hơn, và quy trình tuân thủ BSA/KYC/AML mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của sáng kiến này là tạo ra cơ sở hạ tầng USD có thể xác minh, tiếp cận và linh hoạt hơn trong một thế giới không chắc chắn và thanh khoản không đồng đều. Fleet Asset Management Group (FLAMGP) cũng đang cải thiện nền tảng Khai thác điện toán đám mây Fleet Miner bằng cách thêm truy cập di động một chạm, thanh toán USD hàng ngày, và Tỷ lệ Hash năng lượng sạch, cũng như khôi phục tài sản tốt hơn, kiểm soát rủi ro và khả năng quan sát 24/7. Điều này giúp người dùng dễ dàng tham gia vào nền kinh tế tỷ lệ hash một cách tuân thủ và mở. Mục tiêu FLAMGP Làm cho việc có được tỷ lệ hash dễ dàng, giống như điện. Fleet Miner (thuộc FLAMGP) cam kết làm cho việc khai thác mở cho tất cả mọi người, lâu dài, hợp pháp và rõ ràng. Fleet Miner thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và kiểm soát rủi ro trong khai thác đám mây. Nó có trải nghiệm di động mượt mà, lập lịch hiệu quả hỗ trợ bởi AI, và tỷ lệ hash năng lượng sạch. Mục đích FLAMGP "Chúng tôi không bán thợ đào; chúng tôi cung cấp dịch vụ tỷ lệ hash đáng tin cậy như cơ sở hạ tầng và dễ sử dụng như một ứng dụng." Điểm nổi bật sản phẩm Truy cập nhiều tài sản: Hỗ trợ gốc cho BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX và BNB để phân tán rủi ro và làm cho lợi nhuận ổn định hơn. Bảng điều khiển iOS/Android thống nhất; kích hoạt, theo dõi, tái đầu tư và rút tiền trong khoảng ba phút. Thanh toán hàng ngày: hợp đồng bằng đô la Mỹ được thanh toán hàng ngày, giúp giảm tác động của biến động giá coin đến dòng tiền (theo quy tắc nền tảng). Năng lượng sạch: Trung tâm dữ liệu chạy bằng 100% nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. AI cải thiện PUE và năng lượng trên mỗi hash. Đảm bảo đầy đủ 24/7: Khả năng quan sát, cảnh báo và điều phối sổ tay vận hành...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:32
Avalon Labs ra mắt trên Bitcoin Layer 2 Rootstock

Avalon Labs ra mắt trên Bitcoin Layer 2 Rootstock

Bài đăng Avalon Labs ra mắt trên Bitcoin Layer 2 Rootstock xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rootstock tìm cách tiếp tục phát triển với việc bổ sung cơ sở hạ tầng cho vay của Avalon. Thị trường cho vay Bitcoin Avalon Labs hiện đã hoạt động trên Rootstock, sidechain Bitcoin lớn thứ tư theo tổng giá trị bị khóa (TVL), theo thông cáo báo chí được The Defiant xem xét. Việc tích hợp sẽ giúp Avalon mở rộng sang Rootstock và cạnh tranh để trở thành thị trường cho vay lớn nhất của chuỗi bằng cách cung cấp quyền truy cập vào cho vay có thế chấp bằng Bitcoin cho các tài sản kỹ thuật số như RBTC và RIF của Rootstock, cũng như các stablecoin như USDC.E và giao thức stablecoin cross-chain USDT0 của Tether. Avalon là tích hợp lớn mới nhất cho Rootstock, vốn đã hỗ trợ USDT0, LayerZero và Solv Protocol. Những bổ sung này cho Rootstock nhằm tăng cường khả năng của chuỗi với tư cách là người dẫn đầu trong Bitcoin DeFi, còn được gọi là BTCFi, và nhằm giúp mạng lưới tiếp tục mở rộng lên những tầm cao mới. Jason Twu, người đứng đầu hệ sinh thái của Avalon, đã bình luận về thông báo này, nói với The Defiant: "Đây là sự hợp tác giữa hai cường quốc BTCFi và báo hiệu một bước tiến lớn cho việc mở rộng tất cả các ứng dụng hữu ích sử dụng Bitcoin." TVL hiện tại của Avalon đạt 752 triệu USD, tăng 113% so với năm ngoái. Tuy nhiên, TVL trong thị trường cho vay vẫn giảm 62% so với mức cao nhất mọi thời đại là 2 tỷ USD vào tháng 1 năm 2025. "Cả hai chúng tôi đều tập trung vào tầm nhìn chung này là cung cấp các sản phẩm tài chính hàng đầu trong ngành không chỉ cho người dùng bán lẻ mà còn cho số lượng ngày càng tăng các tổ chức muốn làm nhiều hơn với Bitcoin của họ." Twu kết luận, đề cập đến sự hợp tác. Việc tích hợp Rootstock có thể giúp Avalon lấy lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ từ Q4 2024, khi Rootstock đã tăng trưởng đều đặn trong hai năm qua và hiện có TVL 255 triệu USD, so với chỉ 42 triệu USD vào đầu năm 2023. TVL của Rootstock tính bằng USD. Nguồn: DeFiLlama Trong khi mạng Rootstock đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:31
Broadcom sẽ trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9; Đây là số tiền mà 100 cổ phiếu AVGO sẽ kiếm được

Broadcom sẽ trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9; Đây là số tiền mà 100 cổ phiếu AVGO sẽ kiếm được

Bài đăng Broadcom sẽ trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9; Đây là số tiền mà 100 cổ phiếu AVGO sẽ kiếm được xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư vào gã khổng lồ bán dẫn Mỹ Broadcom (NASDAQ: AVGO) sẽ được thưởng khi công ty tiếp tục truyền thống chi trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9. Theo công ty, các cổ đông đã đăng ký sẽ nhận được 0,59 USD mỗi cổ phần, cùng số tiền như khoản thanh toán trước đó vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Ngày thanh toán cổ tức cổ phiếu AVGO. Nguồn: Dividend.com Broadcom duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức kỳ vọng là 28,73%, để lại không gian cho tái đầu tư trong khi vẫn cung cấp cho cổ đông lợi nhuận. Dựa trên cổ tức đã công bố, AVGO hiện cung cấp lợi nhuận 0,79%, thấp hơn mức lợi nhuận trung bình của ngành công nghệ là 1,37%. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, Broadcom đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, xếp hạng là một cổ phiếu tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy. Với tỷ lệ cổ tức hiện tại, một nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu của Broadcom sẽ kiếm được 59 USD tiền cổ tức trong quý này. Trên cơ sở hàng năm, điều đó chuyển thành 236 USD thu nhập cổ tức. Về hiệu suất cổ phiếu, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng, cổ phiếu AVGO được định giá ở mức 297,39 USD, giảm 3,65%, mặc dù cổ phiếu vẫn tăng hơn 28% từ đầu năm đến nay. Biểu đồ giá cổ phiếu AVGO YTD. Nguồn: Google Finance Các yếu tố cơ bản của cổ phiếu AVGO Nhìn về phía trước, Broadcom đang củng cố triển vọng tăng trưởng với các cập nhật sản phẩm lớn và hiệu suất tài chính mạnh mẽ. Ví dụ, vào ngày 26 tháng 8, công ty công nghệ đã công bố rằng VMware Private AI Services sẽ trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong VMware Cloud Foundation 9.0, làm cho nền tảng này trở thành AI-native. Broadcom cũng ra mắt VMware Tanzu Data Intelligence, một data lakehouse cho phân tích và phát triển AI, cùng với VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance để tăng cường bảo mật cho các ngành công nghiệp được quản lý. Việc áp dụng đang tăng tốc, với chín trong số 10 công ty Fortune 500 hàng đầu đã cam kết với VMware Cloud Foundation và hơn 100 triệu cores được cấp phép trên toàn thế giới. Từ góc độ cơ bản, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ tăng 36,3% trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:11
Crypto.com Ra mắt Level Up: Không phí, Đặc quyền lợi nhuận cao và Phần thưởng được hỗ trợ bởi CRO

Crypto.com Ra mắt Level Up: Không phí, Đặc quyền lợi nhuận cao và Phần thưởng được hỗ trợ bởi CRO

Crypto.com đã ra mắt Level Up, một chương trình phần thưởng được cải tiến cung cấp miễn phí giao dịch, lợi nhuận tiền mặt cao và hoàn lại tới 6% bằng CRO cho các giao dịch thẻ.
Blockchainreporter2025/09/02 19:10
Mạng Pyth ($PYTH) Thắng Lớn Với Dữ Liệu Kinh Tế Hoa Kỳ

Mạng Pyth ($PYTH) Thắng Lớn Với Dữ Liệu Kinh Tế Hoa Kỳ

Bài đăng Pyth Network ($PYTH) Thắng Lớn Với Dữ Liệu Kinh Tế Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Fed bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế theo thời gian thực, Pyth Network đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, trở thành oracle đầu tiên cung cấp số liệu lạm phát và việc làm chính thức của Hoa Kỳ trực tiếp lên blockchain. Chỉ trong vài tuần, PYTH đã tăng từ $0,28 lên hơn $0,45, và khối lượng giao dịch vượt quá $300 triệu mỗi ngày. Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ: trong khi mọi người đang theo dõi biến động giá của Pyth, Unich - sàn giao dịch OTC dựa trên Hệ sinh thái Solana hợp tác với Pyth, đã âm thầm đạt $1,2 tỷ khối lượng giao dịch với nền tảng Giao dịch trước khi niêm yết cách mạng của họ. Pyth Trở Thành Oracle Yêu Thích Của Phố Wall Khi Tài Chính Truyền Thống Đón Nhận Blockchain Việc tích hợp dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ đánh dấu bước ngoặt cho Pyth Network. Các giao thức DeFi lớn giờ đây có thể truy cập dữ liệu CPI, tỷ lệ thất nghiệp và số liệu GDP với độ chính xác tương tự như ngân hàng sử dụng cho các quyết định hàng nghìn tỷ đô la. Đây không chỉ là một bản cập nhật oracle thông thường. Nó thay đổi căn bản cách các hợp đồng thông minh tương tác với kinh tế thế giới thực. Hãy nghĩ về ý nghĩa thực tế của điều này. Một giao thức cho vay có thể tự động điều chỉnh lãi suất dựa trên dữ liệu Fed thực tế. Các nền tảng Phái sinh có thể tạo ra các sản phẩm gắn với số liệu việc làm. Thị trường dự đoán có thể giải quyết tranh chấp bằng cách sử dụng thống kê chính thức của chính phủ thay vì các nguồn Bên thứ ba. Thời điểm không thể tốt hơn, khi các tổ chức đang tìm kiếm cầu nối đáng tin cậy giữa TradFi và DeFi. Phản ứng của thị trường kể lên câu chuyện. Địa chỉ hoạt động hàng ngày của PYTH đã tăng 340% trong tháng qua. Hơn 150 giao thức hiện dựa vào nguồn cấp giá của Pyth, tăng từ chỉ 90 vào tháng Một. Khối lượng giao dịch liên tục vượt $250 triệu vào những ngày cao điểm, với các ví cá voi tích lũy vị thế từ $100K đến $500K. Ngay cả các giao thức hàng đầu của Solana như Jupiter và Drift cũng đã tăng cường tích hợp Pyth, nhận ra rằng nguồn cấp dữ liệu chính xác quyết định liệu các giao thức hàng tỷ đô la thành công hay thất bại. Điều làm cho sự tăng trưởng này bền vững là hiệu ứng mạng lưới. Mỗi nguồn dữ liệu mới thu hút thêm nhiều giao thức. Nhiều giao thức đồng nghĩa với phí cao hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:59
Trump chỉ trích chiến lược thương mại của Ấn Độ khi Modi phủ nhận tuyên bố cắt giảm thuế

Trump chỉ trích chiến lược thương mại của Ấn Độ khi Modi phủ nhận tuyên bố cắt giảm thuế

Bài đăng Trump chỉ trích chiến lược thương mại của Ấn Độ khi Modi phủ nhận tuyên bố cắt giảm thuế xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump đã chỉ trích các hoạt động thương mại của Ấn Độ chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Narendra Modi trở về từ Trung Quốc. Trump cho biết Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong điều mà ông mô tả là "thảm họa một chiều hoàn toàn" khi nói đến thương mại với Ấn Độ. Ông đã đăng trên Truth Social rằng Ấn Độ đã từng đề nghị cắt giảm thuế xuống còn không, nhưng giờ đây đã "quá muộn" và động thái đó lẽ ra phải xảy ra "nhiều năm trước". Tất cả điều này diễn ra sau khi Modi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân, diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Những lời phàn nàn của Trump không hoàn toàn mơ hồ. Ông chỉ trích trực tiếp thuế nhập khẩu cao của Ấn Độ và việc nước này tiếp tục buôn bán dầu và vũ khí với Nga, lập luận rằng các công ty Mỹ bị chặn không được bán hàng vào thị trường Ấn Độ trong khi hàng hóa Ấn Độ tràn ngập các kệ hàng của Mỹ. Trump chỉ ra dầu và vũ khí Nga là điểm mấu chốt Trump viết: "Lý do là vì Ấn Độ đã tính phí chúng ta, cho đến nay, mức Thuế cao như vậy, cao nhất trong số bất kỳ quốc gia nào, khiến các doanh nghiệp của chúng ta không thể bán hàng vào Ấn Độ." Ông nói thêm: "Đó là thảm họa một chiều hoàn toàn!" Ông không đưa ra ngày cụ thể khi Ấn Độ được cho là đã đề nghị giảm thuế nhưng đã nói rõ rằng ông tin rằng đề nghị đó đến quá muộn. Hoa Kỳ đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ để đáp lại điều mà họ coi là các hoạt động thương mại không công bằng. Chỉ riêng tháng trước, Washington đã thêm 25% thuế thứ cấp, nhắm vào Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu của Nga. Ấn Độ đã bác bỏ động thái này và mô tả các loại thuế mới là "không công bằng, không chính đáng và không hợp lý." Điều đó đến trực tiếp từ phản hồi của Ấn Độ sau thông báo. Căng thẳng đã gia tăng trong nhiều tháng. Quan hệ giữa Washington và New Delhi đã bị ảnh hưởng, bất chấp hơn hai thập kỷ cải thiện quan hệ. Gần đây, một số quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:53
