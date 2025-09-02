Dogecoin Bull Run Có Thể Bắt Đầu Vào Ngày 13 Tháng 9, Nhà Phân Tích Dự Đoán

Bài đăng Dogecoin Bull Run Có Thể Bắt Đầu Vào Ngày 13 Tháng 9, Nhà Phân Tích Dự Đoán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin có thể sẽ chứng kiến đợt tăng giá đáng kể đầu tiên vào khoảng ngày 13 tháng 9, theo nhà phân tích tiền mã hóa VisionPulsed, người cho rằng tỷ lệ Drawdown tối đa hiện tại phù hợp với mô hình sau halving, trong đó thị trường vẫn yếu cho đến khoảng 510-511 ngày sau khi Bitcoin cắt giảm nguồn cung trước khi bắt đầu đợt chạy cuối cùng. Trong một video được công bố vào ngày 1 tháng 9, anh nói với người xem, "Tôi cho rằng bắt đầu từ khoảng ngày 13 tháng 9, việc bán tháo có thể giảm bớt... 511 ngày sau halving của chu kỳ trước, chúng ta đã đi lên trở lại. 511 ngày sau halving của chu kỳ trước đó nữa, chúng ta cũng đã đi lên trở lại." Đau Đớn Của Dogecoin Có Thể Kết Thúc Vào Ngày 13 Tháng 9 Nhà phân tích mô tả sự yếu kém hiện tại như một phần của chu kỳ dài hơn, chậm hơn đặc trưng bởi các phạm vi mở rộng thay vì sự sụp đổ sâu hơn. "Thật không may, chúng ta vẫn đang đi xuống," anh nói, đồng thời bổ sung rằng trong chu kỳ này "các đợt điều chỉnh đã kéo dài hơn... mỗi khi chúng ta đi ngang, nó kéo dài mãi mãi." Anh chỉ ra các giai đoạn yếu kém lịch sử của tháng 9—trích dẫn từ ngày 2-26 tháng 9 năm 2021 và một đợt giảm ngắn hơn vào tháng 11 năm 2017—như những dấu hiệu phù hợp, do trùng hợp hoặc nhân quả, với nhịp điệu sau halving mà anh theo dõi. Dự đoán thời gian của VisionPulsed được hỗ trợ bởi chỉ số thanh khoản M2, mà anh cho rằng tiếp tục tương quan với sự dẫn đầu của tiền mã hóa ngay cả khi sự dẫn đầu đó luân chuyển giữa các tài sản. "Một số người nói rằng M2 không còn hiệu quả nữa. Tôi không đồng ý," anh nói. Theo quan điểm của anh, chỉ số này "theo dõi Solana về cơ bản là chính xác" vào năm 2023, sau đó theo dõi Bitcoin, và gần đây hơn đã phù hợp với dòng tiền vào Ethereum và BNB khi sự thống trị của Bitcoin giảm dần. "Đừng giả vờ rằng BNB không tăng lên cùng với thanh khoản," anh nói, trong khi thừa nhận, "Tôi sẽ không ngồi đây nói với bạn rằng tôi biết chính xác thanh khoản sẽ đi đâu tiếp theo... Tôi không biết." Sự luân chuyển dẫn đầu đó, anh lập luận, giúp giải thích tại sao một số token vốn hóa lớn bị tụt lại phía sau. "Có lẽ các đồng tiền của chúng ta không bị ảnh hưởng...