Broadcom sẽ trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9; Đây là số tiền mà 100 cổ phiếu AVGO sẽ kiếm được
Các nhà đầu tư vào gã khổng lồ bán dẫn Mỹ Broadcom (NASDAQ: AVGO) sẽ được thưởng khi công ty tiếp tục truyền thống chi trả cổ tức vào ngày 30 tháng 9. Theo công ty, các cổ đông đã đăng ký sẽ nhận được 0,59 USD mỗi cổ phần, cùng số tiền như khoản thanh toán trước đó vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Ngày thanh toán cổ tức cổ phiếu AVGO. Nguồn: Dividend.com Broadcom duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức kỳ vọng là 28,73%, để lại không gian cho tái đầu tư trong khi vẫn cung cấp cho cổ đông lợi nhuận. Dựa trên cổ tức đã công bố, AVGO hiện cung cấp lợi nhuận 0,79%, thấp hơn mức lợi nhuận trung bình của ngành công nghệ là 1,37%. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, Broadcom đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, xếp hạng là một cổ phiếu tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy. Với tỷ lệ cổ tức hiện tại, một nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu của Broadcom sẽ kiếm được 59 USD tiền cổ tức trong quý này. Trên cơ sở hàng năm, điều đó chuyển thành 236 USD thu nhập cổ tức. Về hiệu suất cổ phiếu, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng, cổ phiếu AVGO được định giá ở mức 297,39 USD, giảm 3,65%, mặc dù cổ phiếu vẫn tăng hơn 28% từ đầu năm đến nay. Biểu đồ giá cổ phiếu AVGO YTD. Nguồn: Google Finance Các yếu tố cơ bản của cổ phiếu AVGO Nhìn về phía trước, Broadcom đang củng cố triển vọng tăng trưởng với các cập nhật sản phẩm lớn và hiệu suất tài chính mạnh mẽ. Ví dụ, vào ngày 26 tháng 8, công ty công nghệ đã công bố rằng VMware Private AI Services sẽ trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong VMware Cloud Foundation 9.0, làm cho nền tảng này trở thành AI-native. Broadcom cũng ra mắt VMware Tanzu Data Intelligence, một data lakehouse cho phân tích và phát triển AI, cùng với VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance để tăng cường bảo mật cho các ngành công nghiệp được quản lý. Việc áp dụng đang tăng tốc, với chín trong số 10 công ty Fortune 500 hàng đầu đã cam kết với VMware Cloud Foundation và hơn 100 triệu cores được cấp phép trên toàn thế giới. Từ góc độ cơ bản, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ tăng 36,3% trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:11