Triển vọng tháng 9 của Bitcoin báo hiệu khả năng sụt giảm, nhưng Bitcoin Hyper là một khoản đầu tư an toàn
Triển vọng Bitcoin tháng 9 báo hiệu khả năng sụt giảm, nhưng Bitcoin Hyper là một khoản đầu tư an toàn
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:35
Chiến lược bổ sung 449 triệu USD bằng BTC, hiện nắm giữ 636,505 đồng coin
Chiến lược bổ sung 449 triệu USD bằng BTC, hiện nắm giữ 636,505 đồng coin

Chiến lược đã thêm 4,048 bitcoin với giá $449.3 triệu, nâng tổng số nắm giữ lên 636,505 BTC trị giá khoảng $70 tỷ. Công ty kho bạc Bitcoin Strategy, trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, đã tiết lộ trong một hồ sơ nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) rằng họ đã mua 4,048 bitcoin trong khoảng thời gian từ 26/8 đến 1/9 với giá trung bình $110,981 mỗi đồng.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:26
Vẫn lo lắng về những biến động của XRP và BTC? Khai thác điện toán đám mây Thợ đào BTC giải quyết vấn đề này.
Vẫn lo lắng về những biến động của XRP và BTC? Khai thác điện toán đám mây Thợ đào BTC giải quyết vấn đề này.

Washington, ngày 1 tháng 9 năm 2025—Thị trường đang biến động, và giá tiền mã hóa dao động. Chỉ trong vài tuần, XRP đã nhanh chóng giảm từ mức cao gần 3 đô la, một lần nữa gây hoảng loạn cho vô số nhà đầu tư. Một số người bị giằng xé giữa hưng phấn và hoảng loạn, những người khác thấy lợi nhuận trên giấy của họ bay hơi trong nháy mắt, và những người khác bị giằng xé giữa việc mua ở đáy và bị mắc kẹt. Vấn đề rõ ràng: đơn giản là tích trữ coin không thể bảo vệ chống lại những biến động mạnh. Điểm đau: Tại sao tích trữ coin gây lo lắng? Biến động giá: XRP, giống như Bitcoin và Ethereum, có thể dao động hàng chục điểm phần trăm. Lợi nhuận không kiểm soát được: Tích trữ coin đơn giản chỉ là chờ đợi thụ động để tăng giá, không có dòng tiền ổn định. Căng thẳng cảm xúc: Các nhà đầu tư thường buộc phải theo dõi thị trường, cảm xúc của họ dao động theo sự tăng giảm của biểu đồ nến. Nói cách khác, tích trữ coin giống như một canh bạc, với ít người chiến thắng, và phần lớn mọi người chỉ có thể thụ động chịu rủi ro. Giải pháp của BTC Miner BTC Miner hiểu những thiếu sót của thị trường và cung cấp một con đường mới: biến tài sản tiền mã hóa thành nguồn tạo ra dòng tiền thực sự. Thông qua "khai thác điện toán đám mây + hợp đồng bảo đảm kép cho vốn gốc và lợi nhuận," các nhà đầu tư không còn bị ràng buộc bởi biến động thị trường: Không lo về vốn gốc: Bất kể biến động giá của XRP, vốn gốc của bạn luôn được bảo vệ. Lợi nhuận ổn định: Lợi nhuận cố định hàng ngày được tự động ghi có vào tài khoản của bạn, không còn phụ thuộc vào biến động giá. Dễ dàng tham gia: Không cần máy đào hoặc chi phí điện; tất cả những gì bạn cần là một điện thoại di động để bắt đầu kiếm tiền. Theo mô hình BTC Miner, các loại tiền mã hóa như XRP không còn đơn thuần là nô lệ cho biến động giá; chúng trở thành nguồn dòng tiền ổn định hàng ngày. Sử dụng khai thác điện toán đám mây BTC Miner rất dễ dàng. Đăng ký → Chọn hợp đồng → Đặt lệnh với một cú nhấp chuột → Thanh toán lợi nhuận 24 giờ → Liên kết một liên kết rút gọn → Rút tiền...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:16
Việc mua Bitcoin quy mô lớn củng cố vị thế của chiến lược
Việc mua Bitcoin quy mô lớn củng cố vị thế của chiến lược

Công ty của Michael Saylor, Chiến lược, đã tái khẳng định cam kết của mình với Bitcoin bằng cách mua thêm 4,048 BTC, tận dụng đợt giảm giá gần đây của đồng tiền mã hoá này. Việc mua này củng cố vị thế của công ty với tư cách là người nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất toàn cầu.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:05
Cá Voi Mua Bitcoin Hyper Giá $30K, Giai Đoạn Presale Gần Đạt Mốc $13,6M
Cá Voi Mua Bitcoin Hyper Giá $30K, Giai Đoạn Presale Gần Đạt Mốc $13,6M
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:44
Nhiều Hơn Một Nơi Để Sạc Xe Điện Của Bạn
Nhiều Hơn Một Nơi Để Sạc Xe Điện Của Bạn

LOS ANGELES, CA – JULY 21: Cảnh bên ngoài của Nhà hàng Tesla Diner và Drive-In cùng Trạm sạc Supercharger vào ngày 21 tháng 7 năm 2025 tại Los Angeles, California. Nhà hàng Tesla Diner và trạm sạc siêu tốc với trải nghiệm drive-in cho người lái xe đã khai trương tại Hollywood vào thứ Hai này. (Ảnh của I RYU/VCG qua Getty Images) VCG qua Getty Images Tọa lạc tại West Hollywood, Los Angeles, nhà hàng Tesla Diner đầu tiên chính thức khai trương vào tháng 7 năm 2025. Tôi đã ghé thăm địa điểm này vào tháng 8 năm 2025, cả cho bữa sáng và bữa trưa. Cơn sốt khai trương đã lắng xuống. Không còn hàng người xếp hàng chào đón khách hàng, chỉ có nhân viên được đào tạo bài bản giải thích rõ ràng cách đặt món tại nhà hàng. Các cuộc biểu tình, từng bùng phát bởi nhiệm kỳ không may mắn của nhà sáng lập Tesla tại thủ đô quốc gia, đã phai nhạt. Thử nghiệm chính trị đó đã khiến hàng nghìn nhân viên liên bang mất việc, nhiều chương trình liên bang bị ngừng, và tinh thần của công chức xuống mức thấp nhất mọi thời đại, kết thúc bằng một cuộc đổ vỡ ngoạn mục với Tổng thống Trump. Với doanh số và cổ phiếu Tesla lao dốc, Musk buộc phải bảo vệ vị trí CEO của mình. Từng được ca ngợi là nhà tư duy hệ thống vĩ đại nhất thời đại chúng ta, câu hỏi giờ đây vẫn còn đó: liệu Elon Musk có thể trở lại? Sau tất cả, trong cuộc thăm dò của Gallup tháng 7 năm 2025, 61% người được hỏi nhìn nhận Elon Musk dưới góc độ không thiện cảm, so với 33% thiện cảm, xếp hạng thấp nhất trong số 14 nhân vật công chúng được thăm dò. Sạc Xe Điện như một Cơ hội Kinh doanh Đừng nhầm lẫn Tesla Diner chỉ là một điểm cắm sạc xe và ăn uống. Đó là một hệ sinh thái thương hiệu thống nhất. Giống như Tesla đã định nghĩa lại trải nghiệm người dùng ô tô, nhà hàng này tái định hình khoảng dừng trong chuyến đi đường dài thành điều đáng để ghé thăm. Musk đã gợi ý rằng, nếu địa điểm đầu tiên này thành công, Tesla sẽ mở rộng khái niệm này đến các thành phố lớn và hành lang Supercharger trên toàn thế giới.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:31
Giao thức Venus dựa trên BNB Chain bị rút $27M do nghi ngờ lỗ hổng Hợp đồng thông minh
Giao thức Venus dựa trên BNB Chain bị rút $27M do nghi ngờ lỗ hổng Hợp đồng thông minh

Venus Protocol, một trong những nền tảng cho vay lớn nhất trên BNB Chain, đã bị tấn công bởi một lỗ hổng đáng ngờ vào hôm thứ Ba với kẻ tấn công dường như đã rút khoảng 27 triệu USD tài sản. Các nhà điều tra dữ liệu on-chain cho biết họ nghi ngờ Hợp đồng thông minh Core Pool Comptroller của giao thức đã bị cập nhật thành một địa chỉ độc hại, sau đó đã rút cạn các token bao gồm vUSDC và vETH. Các đội Bảo mật đang theo dõi tài sản bị đánh cắp và cộng đồng Venus vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Tiền vẫn còn trong hợp đồng của kẻ tấn công và chưa được hoán đổi, để lại câu hỏi mở về việc liệu vụ tấn công có phát triển thành một vụ rút tiền quy mô lớn hay không. Venus hoạt động như một thị trường tiền tệ trên BNB Chain, cho phép người dùng gửi tài sản như stablecoin và các token chính để kiếm lãi, trong khi người vay đặt Tài sản thế chấp để vay. Token gốc của nó, XVS, đóng vai trò trong quản trị và khuyến khích giao thức. Tại thời điểm đỉnh cao, Venus nắm giữ hơn 7 tỷ USD tài sản, khiến nó trở thành một phần cốt lõi của hệ sinh thái DeFi của BNB Chain.
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:29
Thợ đào Cred có thể giúp bạn dễ dàng kiếm được lên đến $69,999 USD bằng BTC và XRP mỗi ngày chỉ với một cú nhấp chuột!
Thợ đào Cred có thể giúp bạn dễ dàng kiếm được lên đến $69,999 USD bằng BTC và XRP mỗi ngày chỉ với một cú nhấp chuột!

Theo dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap, vốn hóa th
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:28
Nhà lãnh đạo Knots nói Bitcoin Core v30 có thể chứa nội dung người lớn bất hợp pháp
Bài đăng Lãnh đạo Knots nói Bitcoin Core v30 có thể lưu trữ nội dung người lớn bất hợp pháp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lãnh đạo cộng đồng Knots Bitcoin Mechanic tuyên bố rằng giới hạn lưu trữ dữ liệu mặc định mới có thể buộc bất kỳ ai nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Bitcoin Core cũng phải lưu trữ và chuyển tiếp nội dung người lớn bất hợp pháp. Tháng tới, Bitcoin Core phiên bản 30 (v30) dự kiến sẽ nới lỏng giới hạn lưu trữ dữ liệu. Điều này có nghĩa là, theo mặc định, nó sẽ chấp nhận các giao dịch với 100,000 byte dữ liệu không liên quan đến chuyển động Dữ liệu on-chain của bitcoin (BTC) vào mempool mặc định của nó. Tuy nhiên, cộng đồng Knots coi việc tăng 1,200X từ khoảng 83 byte trong v29 là một ý tưởng tồi tệ và sẽ giữ nguyên giới hạn dữ liệu cũ. Phần lớn, giới hạn mempool 83-byte của Core và Knots đã giữ hơn 99% giao dịch dưới giới hạn lưu trữ dữ liệu đó. Mặc dù có một số cách để nhồi nhét các tệp lớn vào đầu ra datacarrier OP_RETURN mà về mặt kỹ thuật tuân thủ các quy tắc đồng thuận, bộ lọc mặc định đã đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, sắp tới, các nhà điều hành node Core nâng cấp giới hạn datacarrier OP_RETURN trong v30 — những người đã lọc ra hầu hết lượng dữ liệu tùy ý trong v29 và tất cả các phiên bản trước đó — có thể không còn lọc ra nội dung bất hợp pháp tiềm ẩn. Nội dung bất hợp pháp trên blockchain Bitcoin Bitcoin Mechanic tuyên bố động lực mạnh mẽ cho những kẻ phát tán nội dung khiêu dâm để khai thác v30: "Việc khiến người khác lưu trữ nó cho bạn thì tốt hơn nhiều so với việc tự lưu trữ hoặc tự host. Đặc biệt nếu phương tiện lưu trữ được phân phối rộng rãi." Trong vài ngày qua, lãnh đạo cộng đồng Knots đã liên tục chỉ trích các nhà phát triển Core vì đã làm tổn hại đạo đức của các nhà điều hành node. Theo quan điểm của ông, việc thay đổi mặc định để chứa các tệp bất hợp pháp lớn hơn hoặc các hình thức nội dung đáng trách khác là không thể biện minh về mặt đạo đức. Hơn nữa, thay đổi OP_RETURN trong v30 hầu như không liên quan đến việc sử dụng BTC như "tiền mặt kỹ thuật số ngang hàng", vì đầu ra datacarrier hoàn toàn không liên quan đến on-chain...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:21
Tuần lễ Blockchain Boston 2025 Khởi động trong Một Tuần, Nơi Blockchain Gặp gỡ AI
Bài đăng Boston Blockchain Week 2025 Khởi Động Trong Một Tuần, Nơi Blockchain Gặp Gỡ AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nội dung này được cung cấp bởi nhà tài trợ. THÔNG CÁO BÁO CHÍ. Boston Blockchain Week 2025 quy tụ các nhà lãnh đạo từ Coinbase, Figment, Arrington Capital, và Fidelity Investments trong năm ngày lập trình trên khắp Đại Boston. Boston, MA – Ngày 2 tháng 9, 2025 – Với một tuần nữa là đến, Boston đang chuẩn bị cho phiên bản mở rộng và toàn diện nhất [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:51
