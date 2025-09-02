Nhà lãnh đạo Knots nói Bitcoin Core v30 có thể chứa nội dung người lớn bất hợp pháp

Bài đăng Lãnh đạo Knots nói Bitcoin Core v30 có thể lưu trữ nội dung người lớn bất hợp pháp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lãnh đạo cộng đồng Knots Bitcoin Mechanic tuyên bố rằng giới hạn lưu trữ dữ liệu mặc định mới có thể buộc bất kỳ ai nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Bitcoin Core cũng phải lưu trữ và chuyển tiếp nội dung người lớn bất hợp pháp. Tháng tới, Bitcoin Core phiên bản 30 (v30) dự kiến sẽ nới lỏng giới hạn lưu trữ dữ liệu. Điều này có nghĩa là, theo mặc định, nó sẽ chấp nhận các giao dịch với 100,000 byte dữ liệu không liên quan đến chuyển động Dữ liệu on-chain của bitcoin (BTC) vào mempool mặc định của nó. Tuy nhiên, cộng đồng Knots coi việc tăng 1,200X từ khoảng 83 byte trong v29 là một ý tưởng tồi tệ và sẽ giữ nguyên giới hạn dữ liệu cũ. Phần lớn, giới hạn mempool 83-byte của Core và Knots đã giữ hơn 99% giao dịch dưới giới hạn lưu trữ dữ liệu đó. Mặc dù có một số cách để nhồi nhét các tệp lớn vào đầu ra datacarrier OP_RETURN mà về mặt kỹ thuật tuân thủ các quy tắc đồng thuận, bộ lọc mặc định đã đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, sắp tới, các nhà điều hành node Core nâng cấp giới hạn datacarrier OP_RETURN trong v30 — những người đã lọc ra hầu hết lượng dữ liệu tùy ý trong v29 và tất cả các phiên bản trước đó — có thể không còn lọc ra nội dung bất hợp pháp tiềm ẩn. Nội dung bất hợp pháp trên blockchain Bitcoin Bitcoin Mechanic tuyên bố động lực mạnh mẽ cho những kẻ phát tán nội dung khiêu dâm để khai thác v30: "Việc khiến người khác lưu trữ nó cho bạn thì tốt hơn nhiều so với việc tự lưu trữ hoặc tự host. Đặc biệt nếu phương tiện lưu trữ được phân phối rộng rãi." Trong vài ngày qua, lãnh đạo cộng đồng Knots đã liên tục chỉ trích các nhà phát triển Core vì đã làm tổn hại đạo đức của các nhà điều hành node. Theo quan điểm của ông, việc thay đổi mặc định để chứa các tệp bất hợp pháp lớn hơn hoặc các hình thức nội dung đáng trách khác là không thể biện minh về mặt đạo đức. Hơn nữa, thay đổi OP_RETURN trong v30 hầu như không liên quan đến việc sử dụng BTC như "tiền mặt kỹ thuật số ngang hàng", vì đầu ra datacarrier hoàn toàn không liên quan đến on-chain...