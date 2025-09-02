Meme coin chậm lại nhưng chưa dừng lại

Bài đăng Meme coin Chậm Lại nhưng Chưa Dừng lại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Dogecoin, Shiba Inu và Pepe đang củng cố đi ngang nhưng vẫn là những ứng cử viên mạnh cho đợt tăng giá tiếp theo. Đây là những gì các nhà giao dịch đang theo dõi khi Meme coin chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của họ. Cơn sốt xung quanh meme coin đã hạ nhiệt so với đợt tăng bùng nổ hồi đầu năm nay, nhưng các nhà giao dịch vẫn chưa từ bỏ chúng. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều đang cho thấy dấu hiệu củng cố đi ngang thay vì sụp đổ, để lại không gian cho một đợt tăng mạnh khác nếu động lực thị trường quay trở lại. Với Bitcoin ổn định và Ethereum tìm thấy sự hỗ trợ mới từ chuyển vào ETF, sự chú ý có thể một lần nữa chuyển sang những khoản đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao này. Nhiều nhà đầu tư đã đang định vị cho một sự hồi sinh tiềm năng, đồng thời cũng đang quét thị trường để tìm các dự án mới nổi như MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự chú ý như một trong những cơ hội được nhắc đến nhiều nhất trong đầu tư crypto giai đoạn đầu. DOGE Giữ Vững Vị Thế Dogecoin, meme coin nguyên bản, tiếp tục dao động quanh các mức hỗ trợ đã giữ vững suốt mùa hè. Mặc dù có những giai đoạn khối lượng giao dịch thấp hơn, DOGE đã liên tục thể hiện khả năng phục hồi bất cứ khi nào tâm lý thị trường rộng lớn hơn được cải thiện. Nhà phân tích cho rằng vị trí độc đáo của đồng coin này với tư cách là "gương mặt của meme coin" giúp nó luôn phù hợp, và với Elon Musk vẫn thỉnh thoảng thúc đẩy sự phấn khích, bất kỳ sự hào hứng mới nào cũng có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá khác. Shiba Inu Chuẩn Bị Mở Rộng Tiện Ích Câu chuyện của Shiba Inu đã chuyển từ đầu cơ thuần túy sang xây dựng tiện ích dần dần. Nhóm phát triển đã mở rộng hệ sinh thái của mình với mạng Shibarium, tập trung vào việc giảm phí và tăng tốc độ giao dịch. Mặc dù SHIB đã chứng kiến sự chậm lại trong biến động giá, những người nắm giữ dài hạn lập luận rằng token này hiện đang ở vị thế tốt hơn so với các chu kỳ trước, đặc biệt nếu việc áp dụng giải pháp Layer 2 của nó tăng tốc. Pepe Vẫn Là Sự Yêu Thích Của Nhà Giao Dịch Pepe, đồng trẻ nhất trong số ba đồng, vẫn giữ danh tiếng là một token chuyển động nhanh phát triển mạnh dựa trên tâm lý thị trường. Mặc dù nó đã phải đối mặt với những chỉ trích về biến động cực đoan, ...