Chiến lược của Saylor mua khi giá giảm với giao dịch 4,048 Bitcoin
Strategy, trước đây là MicroStrategy, đã thực hiện một giao dịch mua Bitcoin hàng tuần khác, củng cố thêm vị thế thống trị của họ với tư cách là công ty kho bạc BTC công khai lớn nhất. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá BTC và cổ phiếu MSTR đang giảm, với cả hai tài sản được biết đến có mối tương quan tích cực mạnh mẽ. Strategy Mua 4,048 BTC Với Giá 444 Triệu USD Trong một thông cáo báo chí, công ty đã thông báo rằng họ đã mua 4,048 BTC với giá 449,3 triệu USD ở mức giá trung bình 110,981 USD mỗi Bitcoin, đạt được lợi nhuận BTC là 25,7% từ đầu năm đến nay (YTD). Hiện tại họ nắm giữ 636,505 BTC, mà họ đã mua với giá 46,95 tỷ USD ở mức giá trung bình 73,765 USD mỗi bitcoin. Strategy một lần nữa chủ yếu bán cổ phiếu MSTR để tài trợ cho việc mua này, huy động được 425,3 triệu USD từ việc bán 1,23 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, công ty đã huy động 26,5 triệu USD, 19 triệu USD và 1 triệu USD từ việc bán cổ phiếu STRF, STRK và STRF, tương ứng. Nguồn: Hồ sơ SEC của Strategy Đáng chú ý, đồng sáng lập của Strategy, Michael Saylor, đã ám chỉ về một giao dịch mua Bitcoin khác vào ngày 31 tháng 8. Trong một bài đăng trên X, ông đã tuyên bố rằng BTC vẫn đang được bán, gợi ý rằng họ đã tận dụng đợt giảm giá để bổ sung vào kho bạc của mình. Bitcoin vẫn đang được bán. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) 31/8/2025 Đây là giao dịch mua hàng tuần thứ năm liên tiếp của công ty. Tuần trước, Strategy đã thông báo rằng họ đã mua 3,081 BTC với giá 356,9 triệu USD, một động thái khiến lượng BTC nắm giữ của công ty chiếm hơn 3% tổng cung của Bitcoin. Cổ Phiếu MSTR Đang Giảm Trong khi đó, những giao dịch mua này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSTR đang giảm. Dữ liệu TradingView cho thấy cổ phiếu đã giảm hơn 15% trong tháng qua. Cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm tuần trước và kết thúc tuần trong sắc đỏ, giao dịch ở mức khoảng 334 USD. Tuy nhiên, cổ phiếu tăng hơn 1% trong giao dịch trước khi niêm yết, giao dịch ở mức khoảng 338 USD. Nguồn: TradingView; MSTR...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:29