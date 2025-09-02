2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin Whales Return — ETH và SOL Xếp Hạng Trong Số Các Mục Tiêu Hàng Đầu Của Tổ Chức

Bitcoin Whales Return — ETH và SOL Xếp Hạng Trong Số Các Mục Tiêu Hàng Đầu Của Tổ Chức

Bài đăng Cá voi Bitcoin Trở lại — ETH và SOL Xếp hạng Trong Số Các Mục tiêu Tổ chức Hàng đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng tất cả trách nhiệm thuộc về cá nhân. Một sự thay đổi lớn trong thị trường crypto đã thu hút sự chú ý tuần này. Wu Blockchain, trích dẫn dữ liệu OnchainLens, báo cáo rằng một cá voi Bitcoin cổ đã chuyển 2,360 BTC vào Giám sát viên crypto HyperUnit. Số tiền này trị giá khoảng 260,75 triệu đô la. Cùng một ví hiện đang nắm giữ 3,360 BTC trong giám sát và đã thêm 49,850 ETH trong mười giờ qua — trị giá gần 217 triệu đô la. Một Cá voi Ngủ đông Trở lại Cá voi Bitcoin, những ví với số lượng BTC khổng lồ, thường tạo ra làn sóng bất cứ khi nào họ hành động. Ví này đã im lặng trong thời gian dài trước khi đột ngột thay đổi hàng tỷ đô la. Thời điểm và chiến lược của động thái này đáng chú ý. Cá voi đã chuyển tài sản vào giám sát HyperUnit thay vì chuyển tiền đến các sàn giao dịch, điều thường báo hiệu một đợt bán tháo. Điều đó thể hiện sự nhấn mạnh vào bảo vệ và dự báo tương lai. Một Cược Lớn vào Ethereum Cá voi không chỉ chuyển Bitcoin. Trong chưa đầy nửa ngày, nó đã mua gần 50,000 ETH. Đó là một lá phiếu mạnh mẽ cho vai trò của Ethereum như xương sống của DeFi và Web3. Ethereum đã thu hút nhiều nhà phát triển và dự án hơn, và các cá voi đang chú ý. Bằng cách tích lũy lượng ETH đó, ví này có thể đang phòng ngừa Bitcoin với việc tiếp xúc vào hệ sinh thái đang mở rộng của Ethereum. Trọng tâm Tổ chức Mở rộng Ngoài ETH và SOL Cá voi Bitcoin Đang Trở lại — Nhưng Lợi nhuận Không Chỉ Chảy Vào ETH và SOL Cá voi Bitcoin đang trở lại thị trường, nhưng thay vì chỉ nhắm vào ETH và SOL, nhiều người đang chuyển hướng lợi nhuận vào các token vốn hóa nhỏ hơn với tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Nhà phân tích cho biết MAGACOIN FINANCE là một trong những người hưởng lợi lớn nhất,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:38
Những Công Cụ Đào Bitcoin Tốt Nhất Năm 2025 Để Kiếm Bitcoin Miễn Phí

Những Công Cụ Đào Bitcoin Tốt Nhất Năm 2025 Để Kiếm Bitcoin Miễn Phí

Bài đăng Những Công Cụ Khai Thác Bitcoin Tốt Nhất Năm 2025 Để Kiếm Bitcoin Miễn Phí xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BÀI VIẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ* Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng vào năm 2025, với trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển đổi gần như mọi phần của hệ sinh thái. Trong khi các bot giao dịch đã được sử dụng từ lâu để tự động hóa các chiến lược mua và bán, giờ đây chúng đang được tích hợp vào các nền tảng khai thác để tối đa hóa hiệu quả, cắt giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận hàng ngày. Sự kết hợp giữa các tính năng giao dịch AI và Khai thác điện toán đám mây đã tạo ra một làn sóng mới về các công cụ khai thác Bitcoin giúp người dùng kiếm BTC miễn phí với nỗ lực tối thiểu. Thay vì quản lý phần cứng khai thác đắt tiền hoặc dành hàng giờ để theo dõi thị trường, các nhà đầu tư giờ đây có thể dựa vào các nền tảng tự động sử dụng AI để phân bổ tài nguyên cho các đồng tiền và chiến lược có lợi nhuận cao nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các nền tảng khai thác Bitcoin tốt nhất vào năm 2025, những nền tảng kết hợp tự động hóa Hỗ trợ bởi AI với khai thác đám mây để tạo ra các cơ hội ổn định và thân thiện với người dùng. 1. ETNCrypto ETNCrypto đã nổi lên như nền tảng hàng đầu cho Khai thác điện toán đám mây được hỗ trợ bởi AI vào năm 2025. Cách tiếp cận kết hợp của nó tích hợp các chiến lược giao dịch tự động với cơ sở hạ tầng khai thác mạnh mẽ. Động cơ AI của nền tảng giám sát tỷ lệ băm, hiệu quả năng lượng và khả năng sinh lời của thị trường, sau đó phân bổ tài nguyên để tối đa hóa lợi nhuận Bitcoin cho người dùng. Thành viên mới nhận được tiền thưởng 100$ khi đăng ký, giúp nó dễ tiếp cận ngay cả với người mới bắt đầu. Việc rút tiền có sẵn khi số dư đạt 300$, tạo sự cân bằng giữa tính bền vững và khả năng sử dụng. ETNCrypto hỗ trợ các hợp đồng với các máy đào phổ biến như Antminer S21 Pro, cung cấp hiệu suất cao và hiệu quả có thể dự đoán. Đối với những người muốn tự động hóa cả khai thác và giao dịch mà không cần quản lý thiết bị, ETNCrypto là giải pháp hàng đầu. Máy đào ETNCrypto Máy đào Giá hợp đồng Thời hạn hợp đồng Lợi nhuận theo kỳ ROI theo kỳ Antminer S19 XP【Miễn phí】 $100 1 Ngày $1.50 1.50% Antminer T21 $300 1 Ngày $9.00 3.00% Antminer Z15 Pro $800 2 Ngày $51.20 6.40% Antminer S21 Pro $1,600 3 Ngày $168.00 10.50% VolcMiner D1 Lite $4,200 5 Ngày $798.00 19.00% Antminer…
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:27
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Raoul Pal dự báo thị trường tiền mã hoá 100T USD, Metaplanet lên kế hoạch mua Bitcoin trị giá 884M USD, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Raoul Pal dự báo thị trường tiền mã hoá 100T USD, Metaplanet lên kế hoạch mua Bitcoin trị giá 884M USD, và nhiều hơn nữa...

Bài đăng Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Raoul Pal Dự đoán Thị trường Crypto 100T USD, Metaplanet Lên kế hoạch Mua Bitcoin trị giá 884M USD, và Nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Bitcoin Hyper Trực tiếp Hôm nay: Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Raoul Pal Dự đoán Thị trường Crypto 100T USD, Metaplanet Lên kế hoạch Mua Bitcoin trị giá 884M USD, và Nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận Bản tin của Chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô ấy chủ yếu tập trung vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô ấy đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí crypto. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa, sàn giao dịch và quy định đang phát triển nóng nhất. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm chìm trong thế giới crypto, có lẽ cô ấy đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bằng bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:20
Tỷ lệ Hash trung bình 7 ngày của BTC đạt 1 ZettaHash lần đầu tiên

Tỷ lệ Hash trung bình 7 ngày của BTC đạt 1 ZettaHash lần đầu tiên

Bài đăng Tỷ lệ Hash trung bình 7 ngày của BTC đạt 1 ZettaHash lần đầu tiên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ Hash của Bitcoin đã đạt 1 zettahash mỗi giây (1 ZH/s) theo trung bình động 7 ngày lần đầu tiên, thiết lập một Cao nhất mọi thời đại mới, theo dữ liệu từ Glassnode. Tỷ lệ Hash là số lượng hash trung bình ước tính mỗi giây được tạo ra bởi các thợ đào bảo mật mạng. Việc sử dụng trung bình động 7 ngày rất quan trọng vì nó làm mượt sự biến động thời gian khối tự nhiên. Mạng lưới đã chạm mốc 1 zettahash nhiều lần trong năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên nó được duy trì trên trung bình động 7 ngày. Để hiểu rõ hơn, 1 zettahash bằng 1,000 exa hash (EH/s). Bitcoin lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1 EH/s vào năm 2016, và trong năm 2025, Tỷ lệ Hash của mạng lưới đã tăng từ khoảng 800 EH/s vào đầu năm lên 1 ZH/s ngày nay. Sự gia tăng nhanh chóng về sức mạnh tính toán này dự kiến sẽ kích hoạt điều chỉnh độ khó đáng kể hơn 7% trong hai ngày tới, đánh dấu lần điều chỉnh tăng lớn thứ hai trong năm. Điều chỉnh độ khó xảy ra khoảng hai tuần một lần và đảm bảo rằng các khối mới được thêm vào blockchain khoảng mỗi 10 phút, bất kể tổng công suất khai thác trực tuyến là bao nhiêu. Sau thay đổi này, độ khó sẽ tăng lên 138,96 nghìn tỷ (T). Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-s-7-day-average-hashrate-hits-1-zettahash-for-first-time
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:02
Dự đoán giá Ripple (XRP) có thể giảm xuống dưới $2, kiếm $9,700 hàng ngày với hợp đồng Khai thác điện toán đám mây ALL4 Mining

Dự đoán giá Ripple (XRP) có thể giảm xuống dưới $2, kiếm $9,700 hàng ngày với hợp đồng Khai thác điện toán đám mây ALL4 Mining

Bài đăng Dự đoán giá Ripple (XRP) có thể giảm xuống dưới $2, kiếm $9,700 mỗi ngày với hợp đồng Khai thác điện toán đám mây ALL4 Mining xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiền mã hóa biến động, các nhà đầu tư và người đam mê luôn tìm kiếm cơ hội mang lại lợi nhuận ổn định. Trong khi giá của Ripple (XRP) có thể giảm xuống dưới $2, có một cách ổn định hơn để tăng cường đầu tư tiền mã hóa của bạn: hợp đồng khai thác điện toán đám mây của ALL4 Mining. ALL4 Mining cung cấp cho người dùng cách dễ dàng để kiếm tới $9,700 USD mỗi ngày thông qua khai thác tiền mã hóa mà không cần phải mua và bảo trì thiết bị đắt tiền. Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay mới bước vào thế giới tiền mã hóa, ALL4 Mining cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm khai thác tốt nhất và nguồn thu nhập ổn định. ALL4 Mining hoạt động như thế nào? Trên nền tảng này, khách hàng có thể lựa chọn từ nhiều gói máy đào để kiếm lợi nhuận. Khi thanh toán được xác nhận, ALL4 Mining sẽ cung cấp sức mạnh tính toán cho pool khai thác, pool này sẽ chuyển doanh thu trực tiếp vào tài khoản của khách hàng. ALL4 Mining sẽ chịu trách nhiệm cung cấp sức mạnh tính toán cho pool khai thác dựa trên nhu cầu của khách hàng, nghĩa là khách hàng không cần phải mua máy đào của riêng họ. ALL4 Mining tự hào có pool khai thác lớn nhất thế giới và đội ngũ quản lý máy đào hiện đại. Nó hứa hẹn cung cấp cho khách hàng dịch vụ điện toán đám mây an toàn và nhất quán. Tại sao chọn ALL4 Mining cho khai thác điện toán đám mây? Là nền tảng điện toán đám mây hàng đầu toàn cầu, ALL4 Mining mang lại những lợi thế sau: ⦁ Đăng ký và nhận $15 tiền thưởng dùng thử, cho phép bạn trải nghiệm lợi ích của khai thác điện toán đám mây với chi phí bằng không. ⦁ Không cần thiết bị hoặc điện, được quản lý hoàn toàn và dễ sử dụng. ⦁ Thanh toán lợi nhuận tự động hàng ngày, cho phép người dùng rút hoặc tái đầu tư. ⦁ Tùy chọn rút tiền linh hoạt cho nhiều tài sản: XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE và nhiều hơn nữa. ⦁ Năng lượng xanh thúc đẩy khai thác bền vững và thân thiện với môi trường. ⦁ Bảo vệ an ninh mạng: McAfee® + Cloudflare® bảo vệ kép + bảo hiểm đầy đủ AIG. ⦁ Giới thiệu...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:55
DIFC đưa blockchain và AI vào tòa án của họ

DIFC đưa blockchain và AI vào tòa án của họ

Bài đăng DIFC đưa blockchain và AI vào tòa án của họ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) Courts đã ra mắt dịch vụ hòa giải và công chứng mới được hỗ trợ bởi công nghệ AI Agent và nền tảng Hedera blockchain. Sự phát triển này diễn ra sau khi ban hành Luật Dubai số (2) vào tháng 3 năm 2025 bởi Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống và Thủ tướng UAE và Người cai trị Dubai, cung cấp nền tảng pháp lý cho các dịch vụ này. Trung tâm Dịch vụ Hòa giải mới sẽ được đặt tại Tòa án DIFC và sẽ đóng vai trò là con đường giải quyết tranh chấp thay thế, nơi các bên có thể giải quyết tranh chấp một cách thân thiện với sự giúp đỡ của các hòa giải viên đã đăng ký với tòa án. Các bên sẽ có thể lựa chọn hòa giải viên và thỏa thuận về phí và điều khoản trước, cũng như lựa chọn tiến hành các cuộc họp hòa giải trực tuyến bằng Hệ thống Quản lý Tòa án (CMS) mới nâng cấp và hỗ trợ AI hoặc trực tiếp tại cơ sở Tòa án DIFC. Ngài Wayne Martin, Chánh án Tòa án DIFC, tin rằng Trung tâm Dịch vụ Hòa giải Tòa án DIFC và Dịch vụ Công chứng sẽ mở rộng bộ dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận công lý, cũng như cung cấp sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp và cá nhân tìm kiếm giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Tòa án DIFC ra mắt dịch vụ công chứng sử dụng Hedera Blockchain Bên cạnh Trung tâm Dịch vụ Hòa giải mới, Tòa án DIFC đang mở rộng thêm phạm vi dịch vụ với việc ra mắt dịch vụ công chứng được phát triển trên Hedera Blockchain. Theo thông cáo báo chí, dịch vụ bổ sung thiết thực này ủy quyền cho các nhân viên công chứng của Tòa án DIFC để quản lý, chứng kiến và chứng thực lời tuyên thệ, bản khai có tuyên thệ, xác nhận hoặc tuyên bố, và chứng nhận và chứng thực tài liệu bản sao đúng cho doanh nghiệp và cá nhân. Dịch vụ này sẽ chỉ công chứng tài liệu tiếng Anh và là dịch vụ đầu tiên thuộc loại này tại UAE. Dịch vụ cung cấp tự phục vụ tự động, hệ thống ảo trực tiếp và dịch vụ trực tiếp. Người dùng dịch vụ cũng sẽ có tùy chọn sử dụng một...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:49
Amgen đầu tư 600 triệu đô la vào cơ sở R&D mới ở California

Amgen đầu tư 600 triệu đô la vào cơ sở R&D mới ở California

Bài đăng Amgen đầu tư 600 triệu đô la vào cơ sở R&D mới ở California xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hình ảnh phác thảo của trung tâm khoa học và đổi mới tiên tiến mới tại trụ sở toàn cầu của Amgen ở Thousand Oaks, California. Nguồn: Amgen Amgen vào hôm thứ Ba cho biết họ sẽ chi hơn 600 triệu đô la để xây dựng một cơ sở nghiên cứu và phát triển mới tại trụ sở chính ở Thousand Oaks, California, là khoản đầu tư mới nhất trong chuỗi đầu tư của ngành dược phẩm tại Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất thuốc đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện của họ tại Hoa Kỳ khi Tổng thống Donald Trump đe dọa siết chặt ngành công nghiệp này bằng thuế quan đối với dược phẩm nhập khẩu vào đất nước. Trump đã nói rằng những khoản thuế này sẽ khuyến khích các công ty đưa sản xuất trở lại trong nước vào thời điểm sản xuất thuốc trong nước đã giảm mạnh trong thập kỷ qua. Trong một thông cáo, Amgen cho biết việc xây dựng cơ sở này sẽ bắt đầu vào quý ba năm nay và sẽ tạo ra hàng trăm việc làm tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, cơ sở này không phải là nhà máy sản xuất, nhưng nó sẽ cho phép các nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà khoa học cộng tác để tìm ra thuốc thế hệ tiếp theo cho bệnh nhân mắc "những căn bệnh nghiêm trọng nhất," theo công ty. Amgen cho biết tòa nhà có các tính năng "tự động hóa tiên tiến và khả năng kỹ thuật số," sẽ cung cấp cho các nhà khoa học những công cụ cần thiết cho nghiên cứu và phát triển đó. "Tại Amgen, chúng tôi tiếp tục đầu tư vào tương lai của khoa học và đổi mới của Mỹ," CEO Bob Bradway cho biết trong thông cáo. "Trung tâm sẽ trao quyền cho các nhà khoa học của chúng tôi với các công cụ và môi trường hợp tác mà họ cần để định hình kỷ nguyên tiếp theo của khám phá khoa học và phát triển thuốc cải thiện sức khỏe con người." Amgen cho biết rằng kể từ khi Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm năm 2017 được thông qua, họ đã đầu tư gần 5 tỷ đô la vào chi tiêu vốn trực tiếp tại Hoa Kỳ. Vào tháng Tư, công ty đã công bố khoản mở rộng trị giá 900 triệu đô la cho cơ sở sản xuất công nghệ sinh học ở Ohio. Vào tháng Mười Hai, nhà sản xuất thuốc này đã thông báo họ sẽ chi 1 tỷ đô la để xây dựng nhà máy thuốc thứ hai...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:43
Meme coin chậm lại nhưng chưa dừng lại

Meme coin chậm lại nhưng chưa dừng lại

Bài đăng Meme coin Chậm Lại nhưng Chưa Dừng lại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Dogecoin, Shiba Inu và Pepe đang củng cố đi ngang nhưng vẫn là những ứng cử viên mạnh cho đợt tăng giá tiếp theo. Đây là những gì các nhà giao dịch đang theo dõi khi Meme coin chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của họ. Cơn sốt xung quanh meme coin đã hạ nhiệt so với đợt tăng bùng nổ hồi đầu năm nay, nhưng các nhà giao dịch vẫn chưa từ bỏ chúng. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều đang cho thấy dấu hiệu củng cố đi ngang thay vì sụp đổ, để lại không gian cho một đợt tăng mạnh khác nếu động lực thị trường quay trở lại. Với Bitcoin ổn định và Ethereum tìm thấy sự hỗ trợ mới từ chuyển vào ETF, sự chú ý có thể một lần nữa chuyển sang những khoản đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao này. Nhiều nhà đầu tư đã đang định vị cho một sự hồi sinh tiềm năng, đồng thời cũng đang quét thị trường để tìm các dự án mới nổi như MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự chú ý như một trong những cơ hội được nhắc đến nhiều nhất trong đầu tư crypto giai đoạn đầu. DOGE Giữ Vững Vị Thế Dogecoin, meme coin nguyên bản, tiếp tục dao động quanh các mức hỗ trợ đã giữ vững suốt mùa hè. Mặc dù có những giai đoạn khối lượng giao dịch thấp hơn, DOGE đã liên tục thể hiện khả năng phục hồi bất cứ khi nào tâm lý thị trường rộng lớn hơn được cải thiện. Nhà phân tích cho rằng vị trí độc đáo của đồng coin này với tư cách là "gương mặt của meme coin" giúp nó luôn phù hợp, và với Elon Musk vẫn thỉnh thoảng thúc đẩy sự phấn khích, bất kỳ sự hào hứng mới nào cũng có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá khác. Shiba Inu Chuẩn Bị Mở Rộng Tiện Ích Câu chuyện của Shiba Inu đã chuyển từ đầu cơ thuần túy sang xây dựng tiện ích dần dần. Nhóm phát triển đã mở rộng hệ sinh thái của mình với mạng Shibarium, tập trung vào việc giảm phí và tăng tốc độ giao dịch. Mặc dù SHIB đã chứng kiến sự chậm lại trong biến động giá, những người nắm giữ dài hạn lập luận rằng token này hiện đang ở vị thế tốt hơn so với các chu kỳ trước, đặc biệt nếu việc áp dụng giải pháp Layer 2 của nó tăng tốc. Pepe Vẫn Là Sự Yêu Thích Của Nhà Giao Dịch Pepe, đồng trẻ nhất trong số ba đồng, vẫn giữ danh tiếng là một token chuyển động nhanh phát triển mạnh dựa trên tâm lý thị trường. Mặc dù nó đã phải đối mặt với những chỉ trích về biến động cực đoan, ...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:31
Chiến lược của Saylor mua khi giá giảm với giao dịch 4,048 Bitcoin

Chiến lược của Saylor mua khi giá giảm với giao dịch 4,048 Bitcoin

Bài đăng Chiến lược của Saylor Mua Dip Với Việc Mua 4,048 Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy, trước đây là MicroStrategy, đã thực hiện một giao dịch mua Bitcoin hàng tuần khác, củng cố thêm vị thế thống trị của họ với tư cách là công ty kho bạc BTC công khai lớn nhất. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá BTC và cổ phiếu MSTR đang giảm, với cả hai tài sản được biết đến có mối tương quan tích cực mạnh mẽ. Strategy Mua 4,048 BTC Với Giá 444 Triệu USD Trong một thông cáo báo chí, công ty đã thông báo rằng họ đã mua 4,048 BTC với giá 449,3 triệu USD ở mức giá trung bình 110,981 USD mỗi Bitcoin, đạt được lợi nhuận BTC là 25,7% từ đầu năm đến nay (YTD). Hiện tại họ nắm giữ 636,505 BTC, mà họ đã mua với giá 46,95 tỷ USD ở mức giá trung bình 73,765 USD mỗi bitcoin. Strategy một lần nữa chủ yếu bán cổ phiếu MSTR để tài trợ cho việc mua này, huy động được 425,3 triệu USD từ việc bán 1,23 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, công ty đã huy động 26,5 triệu USD, 19 triệu USD và 1 triệu USD từ việc bán cổ phiếu STRF, STRK và STRF, tương ứng. Nguồn: Hồ sơ SEC của Strategy Đáng chú ý, đồng sáng lập của Strategy, Michael Saylor, đã ám chỉ về một giao dịch mua Bitcoin khác vào ngày 31 tháng 8. Trong một bài đăng trên X, ông đã tuyên bố rằng BTC vẫn đang được bán, gợi ý rằng họ đã tận dụng đợt giảm giá để bổ sung vào kho bạc của mình. Bitcoin vẫn đang được bán. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) 31/8/2025 Đây là giao dịch mua hàng tuần thứ năm liên tiếp của công ty. Tuần trước, Strategy đã thông báo rằng họ đã mua 3,081 BTC với giá 356,9 triệu USD, một động thái khiến lượng BTC nắm giữ của công ty chiếm hơn 3% tổng cung của Bitcoin. Cổ Phiếu MSTR Đang Giảm Trong khi đó, những giao dịch mua này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSTR đang giảm. Dữ liệu TradingView cho thấy cổ phiếu đã giảm hơn 15% trong tháng qua. Cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm tuần trước và kết thúc tuần trong sắc đỏ, giao dịch ở mức khoảng 334 USD. Tuy nhiên, cổ phiếu tăng hơn 1% trong giao dịch trước khi niêm yết, giao dịch ở mức khoảng 338 USD. Nguồn: TradingView; MSTR...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:29
Blue Owl hướng đến đối tượng nhà đầu tư rộng hơn khi tài sản thay thế trở nên phổ biến

Blue Owl hướng đến đối tượng nhà đầu tư rộng hơn khi tài sản thay thế trở nên phổ biến

Bài đăng Blue Owl hướng đến đối tượng nhà đầu tư rộng hơn khi tài sản thay thế trở thành Tiền điện tử chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jelena Ostapenko của Latvia (R) tranh cãi với Taylor Townsend của Hoa Kỳ (L) sau trận đấu Vòng Hai Đơn Nữ vào Ngày Thứ Tư của Giải US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. Clive Brunskill | Getty Images Tại Giải US Open tuần trước, cuộc đối đáp ngắn gọn giữa các tay vợt Taylor Townsend và Jelena Ostapenko đã lan truyền mạnh mẽ — và đưa công ty quản lý tài sản thay thế Blue Owl Capital vào tâm điểm chú ý. Video và hình ảnh về cuộc đối đáp tràn ngập mạng xã hội. Ostapenko, tay vợt nữ hạng 26 thế giới đến từ Latvia, đã chỉ tay và hét lời xúc phạm vào Townsend, người đã thắng trận đấu vòng hai nhưng sau đó bị đánh bại trong một trận đấu cạnh tranh với Barbora Krejčíková. Khi camera phóng to để người xem có cái nhìn gần hơn về cuộc đối đầu, những người quan sát kỹ có thể thấy một miếng vá Blue Owl được thêu nổi bật trên váy tennis của Townsend. Công ty Quản lý tài sản trị giá 284 tỷ đô la, chủ yếu tập trung vào tín dụng tư nhân và bất động sản, không hẳn là loại tên tuổi quen thuộc mà bạn mong đợi sẽ thấy tài trợ cho một tay vợt tennis. Townsend là một trong khoảng 100 vận động viên thi đấu trong các giải đấu tennis chuyên nghiệp trên toàn thế giới năm nay được Blue Owl hỗ trợ. Đây là một phần trong chiến lược của công ty nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu chủ yếu trong số các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, và là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa các nhà quản lý tài sản thay thế thoát khỏi sự mờ nhạt. Taylor Townsend của Hoa Kỳ ăn mừng điểm thắng trận đấu trước Jelena Ostapenko của Latvia trong trận Đơn Nữ Vòng Hai vào Ngày Thứ Tư của Giải US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. Clive Brunskill | Getty Images...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:07
