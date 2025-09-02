2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Cổ phiếu Metaplanet tăng trở lại 4% khi các cổ đông đồng ý về mô hình tài trợ Bitcoin mới

Bài đăng Cổ phiếu Metaplanet Tăng 4% khi Cổ đông Đồng ý về Mô hình Funding Bitcoin Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Cổ phiếu Metaplanet tăng 4% sau khi cổ đông phê duyệt các biện pháp tài trợ mới tại Tokyo. Công ty lên kế hoạch huy động ¥555 tỷ để mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ. Metaplanet đặt mục tiêu sở hữu 100,000 Bitcoin vào năm 2026 và 210,000 vào năm 2027. Cổ phiếu Metaplanet tăng 4% tại Tokyo vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, sau khi cổ đông phê duyệt các biện pháp tài chính mới. Cuộc bỏ phiếu đã mở đường cho công ty phát hành thêm cổ phiếu và mở rộng các lựa chọn huy động vốn để tăng lượng Bitcoin nắm giữ. Cổ đông Metaplanet Ủng hộ Các Bước Funding Mới Đáng chú ý là Metaplanet Inc. đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 4%. Đặc biệt, sự tăng trưởng này diễn ra sau khi cổ đông phê duyệt các đề xuất mới tại cuộc họp ở Tokyo vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. Các quyết định này đã tạo thêm không gian cho công ty huy động vốn để tăng dự trữ Bitcoin. Ba sửa đổi/đề xuất đã được thông qua tại cuộc họp. Đề xuất đầu tiên tăng số lượng cổ phiếu được phép lên 2,723,000,000. Đề xuất thứ hai cho phép các cuộc họp cổ đông diễn ra mà không cần địa điểm cố định, mở ra cánh cửa cho các cuộc họp hoàn toàn trong Không gian ảo. Các Đề xuất Mới Được Phê duyệt | Nguồn: Metaplanet Đáng nói thêm rằng đề xuất thứ ba giới thiệu hai loại cổ phiếu mới, Loại A và Loại B, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho việc tài trợ. Công ty cho biết những biện pháp này sẽ giúp huy động tới ¥555 tỷ (3,8 tỷ USD) thông qua cổ phiếu ưu đãi. Theo cập nhật, cổ phiếu ưu đãi là sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và nợ, có thể cung cấp Funding linh hoạt. Theo công ty, số tiền huy động được sẽ được dùng để mở rộng kho dự trữ Bitcoin. Hiện tại Metaplanet nắm giữ khoảng 20,000 Bitcoin. Công ty đã đặt mục tiêu tăng con số này lên 100,000 vào cuối năm 2026. Họ cũng lên kế hoạch nắm giữ 210,000 Bitcoin vào cuối năm 2027. Biến động Cổ phiếu Metaplanet và Chi tiết Thị trường Hiện tại, cổ phiếu Metaplanet đang giao dịch ở mức ¥853 vào ngày 2 tháng 9, tăng 2,65% so với ngày hôm trước...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:43
Tại sao Nhà phân tích xếp hạng Ozak AI, Cardano và TRX là những khoản đầu tư vốn Thấp tốt nhất năm 2025

Bài đăng Tại sao Nhà phân tích xếp hạng Ozak AI, Cardano và TRX là những cược đặt vốn thấp tốt nhất năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư tiền mã hóa tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao đang ngày càng chuyển hướng sang các đồng tiền vốn hóa thấp với tiềm năng tăng trưởng mạnh. Nhà phân tích đã nhấn mạnh Ozak AI, Cardano (ADA) và TRX là những cược đặt nổi bật cho năm 2025, trích dẫn sự kết hợp của đổi mới, áp dụng và động lực bán trước hoặc thị trường. Những dự án này cung cấp các trường hợp sử dụng độc đáo, hệ sinh thái hoạt động và tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho đầu tư sớm trước chu kỳ tăng giá tiếp theo. Ozak AI – Bán trước với tiềm năng tăng trưởng cao được hỗ trợ bởi AI Ozak AI, hiện đang ở giai đoạn bán trước OZ thứ 5 với giá $0.01, đã huy động được hơn $2.5 triệu và bán hơn 830 triệu token. Dự án kết hợp công nghệ blockchain với các AI Agent dự đoán, cho phép đưa ra quyết định giao dịch nhanh hơn và thông minh hơn, tối ưu hóa danh mục đầu tư và thông tin on-chain. Nhà phân tích lạc quan rằng các nhà đầu tư bán trước sớm có thể thấy lợi nhuận lên đến 100 lần, khiến Ozak AI trở thành một trong những dự án bán trước được nhắc đến nhiều nhất năm 2025. Bảo mật và uy tín được củng cố thông qua CertiK và kiểm toán nội bộ, trong khi việc niêm yết trên CoinMarketCap và CoinGecko nâng cao khả năng hiển thị thị trường. Quan hệ đối tác chiến lược với Dex3, HIVE và SINT tương tự làm lớn mạnh môi trường của Ozak AI, cung cấp ứng dụng toàn cầu trong thế giới thực và khả năng áp dụng. Tokenomics của nó bao gồm thời gian chờ một tháng kèm theo vesting tuyến tính sáu tháng, đảm bảo duy trì giá dài hạn và niềm tin của nhà đầu tư. Cardano—Dự án vốn hóa thấp hàng đầu với nền tảng vững chắc Cardano (ADA), hiện đang giao dịch ở mức $0.813, vẫn là một trong những dự án vốn hóa thấp được tôn trọng nhất nhờ vào phát triển blockchain được đánh giá bởi đồng nghiệp và nhận thức về khả năng mở rộng, tính bền vững và khả năng tương tác. Nhà phân tích coi hệ sinh thái đang phát triển của Cardano về hợp đồng thông minh, ứng dụng DeFi và dự án NFT là động lực chính cho sự tăng trưởng dài hạn. Kỹ thuật áp dụng chậm nhưng đều đặn của nó có thể không hứa hẹn lợi nhuận bùng nổ ngay lập tức; tuy nhiên, sự ổn định của ADA và sự quan tâm của tổ chức khiến nó trở thành khoản đầu tư vốn hóa thấp mạnh mẽ cho năm 2025. TRX—Blockchain tốc độ cao với sự áp dụng ngày càng tăng TRX (Tron), giao dịch ở mức $0.336, là một đồng tiền vốn hóa thấp khác mà các nhà phân tích đánh giá cao cho năm 2025. Mạng Tron được biết đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:34
Sự Phát Triển Đáng Kinh Ngạc Của Satoshi Nakamoto Gây Chấn Động Khán Giả Toàn Cầu, Đây Là Những Gì Đang Diễn Ra

Bài đăng Sự phát triển đáng kinh ngạc về Satoshi Nakamoto thu hút khán giả toàn cầu, đây là những gì đang diễn ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau khi bộ phim tài liệu của HBO về người sáng tạo Bitcoin bí ẩn, Satoshi Nakamoto, phần lớn không đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng BTC, một nhóm khác đã quyết định biến câu chuyện của Satoshi thành một bộ phim. Lần này, nó sẽ không phải là một bộ phim tài liệu mà là một bộ phim hành động gay cấn, với một âm mưu toàn cầu và cấu trúc quyền lực toàn cầu bị đe dọa bởi khả năng tiết lộ danh tính thật của Nakamoto. Satoshi được đưa lên màn ảnh rộng Bộ phim sẽ có tên là "Killing Satoshi" với đạo diễn đã ký hợp đồng là Doug Liman, người đã từng thực hiện "The Bourne Identity" và "Mr. & Mrs. Smith." Hiện tại, ông sẽ làm việc trên bộ phim gay cấn về âm mưu xoay quanh Satoshi Nakamoto, theo Variety. Các diễn viên được chọn cho vai chính trong dự án này là Casey Affleck, người đoạt giải Oscar ("Manchester by the Sea") và Pete Davidson ("The King of Staten Island"). Tuy nhiên, mô tả về nhân vật của họ vẫn được giữ bí mật cho đến sau này. Bạn cũng có thể thích Kịch bản cho bộ phim được viết bởi Nick Schenk, người đã hợp tác với Clint Eastwood trong một số bộ phim gần đây của ông. Kịch bản có nội dung rằng giới siêu tinh hoa có ý định đảm bảo rằng sự thật về Satoshi sẽ không bao giờ được công khai. "Killing Satoshi" sẽ được sản xuất bởi một người ủng hộ tiền mã hoá ở Hollywood, Ryan Kavanaugh, một nhà sản xuất hàng đầu đã làm việc trên các bộ phim như "The Social Network," "The Fighter" và "The Fast and the Furious." Việc quay phim dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm nay tại London và dự kiến sẽ được phát hành trong các rạp chiếu phim vào năm sau. Bộ phim được mô tả bởi các nhà làm phim như một "câu chuyện David và Goliath," và sẽ có "một trận chiến sử thi đánh vào cốt lõi của tiền là gì và ai kiểm soát nó." So sánh bộ phim tương lai này với "The Social Network," bộ phim đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự ra đời của Facebook, "Killing...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:32
DSW định vị lại nhằm chứng minh đó không chỉ là nơi để Mua giày

Bài đăng DSW Định vị lại nhằm chứng minh đó không chỉ là nơi để mua giày đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chuỗi cửa hàng giày lớn DSW đang ra mắt khẩu hiệu thương hiệu và tầm nhìn mới cho mùa thu. Ảnh: Được cung cấp bởi DSW Như câu nói, bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên. Đối với DSW, chuỗi cửa hàng giày có giá vừa phải với gần 500 cửa hàng, đó là sự phóng đại và một câu nói sáo rỗng. Đối với thương hiệu có tên viết tắt DSW là Designer Shoe Warehouse, năm 2025 mang đến cách tiếp cận mới cho thương hiệu thông qua một khẩu hiệu bắt tai với lời kêu gọi hành động nhằm khuyến khích khách hàng tiếp cận cửa hàng với góc nhìn mới. "Hãy để chúng tôi làm bạn ngạc nhiên", ra mắt hôm nay, nhằm mang đến cho khách hàng một nhận thức mới về cửa hàng giày 34 tuổi này. Phát biểu từ trụ sở chính của thương hiệu tại Columbus, Ohio, Chủ tịch DSW Laura Davis giải thích về sự thay đổi khi thương hiệu đánh giá lại sau đại dịch. "Chúng tôi đánh giá chúng tôi là ai và bản sắc cảm xúc là gì," Davis nói qua Zoom, thêm rằng, "Khách hàng cho chúng tôi biết chúng tôi thiếu kết nối cảm xúc; mọi thứ rất mang tính giao dịch, trong khi niềm vui từ giày dép thì nhiều vô kể." Vì vậy, mục tiêu là thiết lập kết nối cảm xúc của DSW để thu hút khách hàng mới trong khi vẫn giữ chân khách hàng cốt lõi, đặc biệt là các thành viên VIP Loyalty. (Là một trong những thương hiệu đầu tiên có chương trình loại này, DSW tự hào có những khách hàng đã đăng ký từ 10 đến 15 năm.) Bên trong cửa hàng DSW được cải tạo mới. Ảnh: Được cung cấp bởi DSW "Họ thích đến DSW và khám phá," Davis lưu ý. Làm việc với công ty sáng tạo Crispin có trụ sở tại Los Angeles, thương hiệu đã đi sâu vào nghiên cứu, bao gồm các cuộc khảo sát chuyên sâu và trong một số trường hợp, thăm bộ sưu tập giày của những khách hàng hàng đầu tại nhà họ. "Chúng tôi hỏi họ, 'Bạn ăn mặc như thế nào?' 'Bạn nghĩ gì về việc thể hiện bản thân? Điều gì khiến bạn hứng thú về giày dép, mang đến yếu tố khác biệt cho tủ quần áo của bạn? Giày cho phép bạn khám phá điều này, đặc biệt là với những khách hàng...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:22
Tin thị trường chứng khoán ngày 2/9/2025

Bài đăng Tin tức thị trường chứng khoán ngày 2/9/2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Cổ phiếu Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu, sau khi có một số hoạt động chốt lời từ các công ty công nghệ lớn. Người tham gia thị trường cũng đang cân nhắc lạm phát dai dẳng và khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều kết thúc ở vùng âm. Đối với cả tuần, các chỉ số này cũng kết thúc trong sắc đỏ. Tuy nhiên, trong tháng 8, ba chỉ số chứng khoán chính đã đóng cửa ở vùng dương. Phố Wall đóng cửa vào thứ Hai do Ngày Lao động. Các chỉ số hoạt động như thế nào? Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJI) giảm 0,2% đóng cửa ở mức 45.544,88. Đáng chú ý, 16 thành phần của chỉ số 30 cổ phiếu kết thúc ở vùng âm và 14 kết thúc ở vùng dương. Tại mức thấp nhất trong ngày, chỉ số blue-chip đã giảm gần 260 điểm. Nasdaq Composite chủ yếu là công nghệ kết thúc ở mức 21.455,55, giảm 1,2% hoặc 249,61 điểm do hiệu suất yếu của cổ phiếu công nghệ. Tại mức thấp nhất trong ngày, chỉ số công nghệ đã giảm gần 307 điểm. Người thua lớn nhất của chỉ số là gã khổng lồ bán dẫn không nhà máy được hỗ trợ bởi AI Marvell Technology Inc. (MRVL). Doanh thu quý hai tài khóa 2026 của công ty thấp hơn ước tính đồng thuận của Zacks. Kết quả là, giá cổ phiếu đã giảm 18,6%. Marvell Technology hiện đang mang xếp hạng Zacks #3 (Nắm giữ). S&P 500 giảm 0,6% để kết thúc ở mức 6.460,26. Trong số 11 lĩnh vực rộng của chỉ số thị trường rộng, năm kết thúc ở vùng âm và sáu ở vùng dương. Technology Select Sector SPDR (XLK) và Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) giảm mạnh lần lượt 1,5% và 1%. Chỉ số đo lường nỗi sợ, CBOE Volatility Index (VIX) tăng 6,4% lên 15,36. Tổng cộng 14,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch vào thứ Sáu, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây là 16,4 tỷ. S&P 500 ghi nhận 21 mức cao mới và không có mức thấp mới, trong khi Nasdaq ghi nhận 76 mức cao mới và...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19
Chiến lược thông báo mua BTC bất thường muộn trong tuần này

Bài đăng Strategy thông báo mua BTC bất thường muộn trong tuần này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy đã thông báo việc mua hàng tuần thường lệ muộn một ngày vào thứ Ba, khiến thị trường phải đoán trong 24 giờ. Tuy nhiên, Strategy đã quay lại thực hiện các giao dịch mua BTC lớn hơn vào dự trữ của mình sau một số lần mua nhỏ hơn. Strategy tiếp tục dữ trữ bất chấp thông báo bất thường muộn về việc mua BTC gần đây. Công ty đã mua 4,048 BTC trong giai đoạn từ 26 tháng 8 đến 1 tháng 9. Số lượng BTC tương đối lớn hơn này diễn ra sau một vài tuần khi công ty cho thấy sự yếu kém trong việc gây quỹ và thay đổi quy tắc về việc sử dụng phát hành cổ phiếu phổ thông MSTR mới để mua BTC và trang trải chi phí hoạt động. Strategy đã mua 4,048 BTC với giá ~$449.3 triệu ở mức ~$110,981 mỗi bitcoin và đã đạt được Lợi nhuận BTC là 25.7% YTD 2025. Tính đến ngày 1/9/2025, chúng tôi HODL 636,505 $BTC được mua với giá ~$46.95 tỷ ở mức ~$73,765 mỗi bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) ngày 2 tháng 9, 2025 Thông báo này theo sau thông điệp truyền thông xã hội thường lệ từ chủ tịch điều hành của công ty Michael Saylor vào thứ Ba. Sự chậm trễ trong tuần này diễn ra sau thời gian chờ đợi của Strategy cho quyết định về việc được đưa vào chỉ số S&P 500. Strategy đã thể hiện sự sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu cho một công ty S&P 500, mặc dù vòng thông báo mới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Tài chính của Strategy phụ thuộc vào STRK, STRD và MSTR Để hoàn thành việc mua BTC mới nhất, Strategy đã phát hành cổ phiếu phổ thông MSTR, cũng như cổ phiếu ưu đãi STRK và STRD. Lần này, các cơ sở STRC và STRF đã bỏ qua một tuần. $425.3 triệu đến từ việc phát hành MSTR, khi danh mục đầu tư của công ty và giá BTC đáp ứng các điều kiện để bổ sung thêm cổ phiếu phổ thông. Chỉ có $20 triệu đến từ STRK và STRD, và nếu không có việc phát hành cổ phiếu phổ thông, Strategy sẽ có một tuần khác với việc mua BTC tối thiểu. Việc phát hành MSTR lớn này diễn ra sau quyết định vẫn bán cổ phiếu phổ thông ngay cả với tỷ lệ thấp hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:10
Mùa vụ tháng 9 đang diễn ra? - ING

Bài đăng Tính thời vụ tháng 9 đang diễn ra? - ING xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la đang tăng nhẹ trong điều kiện thị trường yên ắng. Tin tức cuối tuần về việc thuế quan của Mỹ bị coi là bất hợp pháp vẫn chưa có nhiều tác động cho đến nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã được đánh dấu tăng vài điểm cơ bản, và hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ giảm nhẹ, nhà phân tích Forex của ING Chris Turner lưu ý. Mức hỗ trợ DXY 97,50 dường như đang được duy trì "Trọng tâm tuần này là dữ liệu thị trường lao động Mỹ, với đầu vào quan trọng tiếp theo là dữ liệu việc làm JOLTS vào ngày mai. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta sẽ có bản cập nhật về lĩnh vực sản xuất hôm nay. Kỳ vọng là sự tăng nhẹ trong niềm tin kinh doanh ISM lên 49,0, nhưng vẫn yếu. Sẽ có một số quan tâm tiềm ẩn đối với cả thành phần giá cả đã trả và việc làm, nhưng chúng tôi nghi ngờ dữ liệu này sẽ là yếu tố quyết định chính cho hướng đi của đồng đô la trong tuần này." "Yếu tố thứ hai có thể là sức mạnh theo mùa của đồng đô la. Các công ty Mỹ có một ngày nộp thuế lớn vào ngày 15 tháng 9, khi các khoản thanh toán bằng đô la đôi khi gây ra gợn sóng trong thị trường tiền tệ Mỹ. Đây là trường hợp xảy ra vào năm 2019. Chúng tôi cũng lưu ý rằng chỉ số đô la DXY đã tăng trong bảy trong số 10 tháng 9 gần đây nhất. Tóm lại, có thể không phải là xu hướng một chiều đối với đồng đô la thấp hơn trong tháng 9 này mặc dù có triển vọng về số liệu việc làm yếu hơn và việc cắt giảm lãi suất của Fed sắp tới." "Mức hỗ trợ DXY 97,50 dường như đang được duy trì, và giao dịch trong biên độ có thể là xu hướng của ngày hôm nay." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:04
Newcastle United Và Alexander Isak

Bài đăng Newcastle United Và Alexander Isak xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Huấn luyện viên người Anh của Newcastle United Eddie Howe (L) vỗ tay khi tiền đạo người Thụy Điển #14 Alexander Isak của Newcastle United ăn mừng trên sân khấu tại Town Moor ở Newcastle upon Tyne, miền đông bắc nước Anh, vào ngày 29 tháng 3 năm 2025, trong buổi lễ ăn mừng và trao cúp League Cup với người hâm mộ sau khi Newcastle United giành chiến thắng trong giải League Cup của Anh, danh hiệu quốc nội đầu tiên của họ sau 70 năm. (Ảnh của Oli SCARFF / AFP) (Ảnh của OLI SCARFF/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Cửa sổ chuyển nhượng đau đớn nhất trong cảm giác như cả một đời người đã kết thúc đối với Newcastle United và cuối cùng họ có thể tiếp tục, không có Alexander Isak. Vụ chuyển nhượng kỷ lục nước Anh trị giá 125 triệu bảng (167 triệu đô la) đến Liverpool mà anh đã dành cả mùa hè cố gắng ép buộc đã được xác nhận vào thứ Hai, Ngày Chốt Chuyển Nhượng, và thông báo của Newcastle không để lại chút nghi ngờ nào về cảm giác khó chịu đang âm ỉ đối với anh tại St James' Park. Isak đã từ chối thi đấu và tập luyện tại Newcastle trong hơn một tháng, tạo ra căng thẳng và bất ổn đằng sau hậu trường. Người ta đã hy vọng anh sẽ tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất của đội và ký hợp đồng mới, sau khi đã đạt được rất nhiều thành tích trong ba mùa giải đầy đủ của anh tại Tyneside, bao gồm việc trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 20 bàn thắng Premier League trong các mùa giải liên tiếp tại câu lạc bộ, ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng chung kết cúp quốc nội đầu tiên của Newcastle sau 70 năm và giúp đội trở lại Champions League. Nhưng cuộc đối đầu độc hại giữa câu lạc bộ và cầu thủ đã để lại hậu quả. Không có lời tạm biệt nồng nhiệt, không có chút cảm ơn hay thậm chí nhắc đến các bàn thắng và thành công của anh, chỉ có số trận đấu đã tham gia và thực tế là anh đang ra đi. Thông báo chỉ có tổng cộng 37 từ và lạnh lùng hết mức có thể. Xuyên suốt cơn giận dữ và cay đắng, nhiều người hâm mộ đã bình luận về việc buồn biết bao...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:52
Mùa giải NFL bắt đầu vào thứ Năm với trận Eagles đấu với Cowboys. Đây là cách để xem

Bài đăng Mùa giải NFL bắt đầu vào thứ Năm với trận Eagles Vs. Cowboys. Đây là cách để xem xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW ORLEANS, LA – NGÀY 09 THÁNG 2: Jalen Hurts #1 của Philadelphia Eagles ăn mừng sau khi đánh bại Kansas City Chiefs trong Super Bowl LIX tại Caesars Superdome vào ngày 9 tháng 2 năm 2025 tại New Orleans, Louisiana. (Ảnh của Cooper Neill/Getty Images) Getty Images Mùa giải thường lệ NFL 2025 bắt đầu vào tối thứ Năm khi đương kim vô địch Super Bowl Philadelphia Eagles tiếp đón Dallas Cowboys tại Lincoln Financial Field. Eagles, đội đã đánh bại Kansas City Chiefs với tỷ số 40-22 trong Super Bowl LIX, một lần nữa được dẫn dắt bởi quarterback Jalen Hurts và running back Saquon Barkley, người đã nhanh chóng giúp thay đổi vận mệnh của Eagles sau khi ký hợp đồng với đội bóng vào tháng 3 năm 2024. Barkley, người đã giành danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất NFL của AP một năm trước, đã chạy được 2,005 yard mùa giải trước, khiến anh trở thành cầu thủ thứ chín trong lịch sử NFL đạt được cột mốc lịch sử này. Trong khi đó, quarterback của Cowboys, Dak Prescott, người nằm trong top năm vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, bước vào mùa giải thứ 10 với đội bóng sau khi phải chịu chấn thương gân kheo kết thúc mùa giải 2024. Trận đấu thứ Năm sẽ được phát sóng trên NBC, với thời gian bắt đầu vào lúc 8:20 tối ET. Nó cũng sẽ được phát trực tiếp trên Peacock, kênh sẽ độc quyền phát sóng một trận đấu mùa giải thường lệ NFL trong Tuần 17. Mạng truyền thông này, phát sóng Sunday Night Football, hiện có quyền truyền thông để chiếu các trận đấu NFL đến hết mùa giải 2033. Người bình luận trực tiếp Mike Tirico sẽ được đồng hành cùng với nhà phân tích Cris Collinsworth, phóng viên bên đường biên Melissa Stark và nhà phân tích luật Terry McAulay. Đây sẽ là mùa giải thứ tư mà nhóm Sunday Night Football làm việc cùng nhau. Cowboys, theo Forbes đã trở thành đội bóng NFL đầu tiên đạt giá trị 10 tỷ đô la cách đây một năm, kết thúc mùa giải 2024 với thành tích 7-10 và không thể lọt vào vòng playoff. Họ chỉ thắng bốn trận playoff...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:28
Chainlink Phải Lấy Lại Mức Hỗ Trợ $28

Bài đăng Chainlink Phải Giành Lại Mức Hỗ Trợ $28 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Chainlink phải giành lại mức hỗ trợ $28 hoặc đối mặt với khả năng giảm xuống vùng $16. Chainlink dẫn đầu DeFi với 311 sự kiện phát triển được theo dõi, vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Giao thức Cross-Chain Interoperability của Chainlink xử lý hơn $130M trong các giao dịch chuyển tiền. Chainlink Phải Giành Lại Mức Hỗ Trợ $28 khi Dẫn Đầu DeFi với 311 Sự Kiện Phát Triển Chainlink (LINK) đang đối mặt với thời điểm quan trọng trong biến động giá. Tài sản kỹ thuật số này cần giành lại mức hỗ trợ $28 để tránh sự sụt giảm thêm. Khi tài sản đối mặt với áp lực giảm giá, nó tiếp tục dẫn đầu trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi), củng cố vị thế của mình như một nhân tố chính. Mức Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Triển Vọng Thị Trường của Chainlink Giá của Chainlink gần đây đã chịu áp lực, với các nhà giao dịch chú ý đến mức hỗ trợ $28. Theo Ali_charts, Chainlink phải giành lại mức $28 để có thêm động lực tăng giá. Nếu LINK không giành lại được mức này, nó có thể đối mặt với sự sụt giảm đáng kể, có khả năng di chuyển về vùng $16. Các nhà giao dịch và phân tích đang chú ý đến phản ứng của LINK trong ngắn hạn, với nhiều người hy vọng nó có thể giữ được mức hỗ trợ và xây dựng đà tăng. Mức Hỗ Trợ | Nguồn: X Tại thời điểm báo chí, giá của Chainlink là $23,19, với khối lượng giao dịch 24 giờ là $1B. Chainlink giảm 0,99% trong 24 giờ qua. Chainlink Dẫn Đầu Phát Triển DeFi với 311 Sự Kiện Được Theo Dõi Tuy nhiên, Chainlink đang duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Dự án cho thấy sự dẫn đầu ấn tượng trong hoạt động phát triển, với Chainlink ghi nhận hơn 311 sự kiện phát triển được theo dõi. 📊 INSIGHT: Chainlink Đang Thống Trị Phát Triển DeFi Chainlink ( $LINK ) có hơn 311 sự kiện phát triển được theo dõi — vượt xa phần còn lại. 🔥 DeepBook ghi nhận 188,5 sự kiện phát triển, củng cố danh tiếng của nó như một trong những dự án sàn giao dịch phi tập trung hoạt động tích cực nhất. Nguồn:… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) ngày 2/9/2025 Điều này đặt nó vượt xa...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:21
