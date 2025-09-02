Tin thị trường chứng khoán ngày 2/9/2025
Bài đăng Tin tức thị trường chứng khoán ngày 2/9/2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Cổ phiếu Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu, sau khi có một số hoạt động chốt lời từ các công ty công nghệ lớn. Người tham gia thị trường cũng đang cân nhắc lạm phát dai dẳng và khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều kết thúc ở vùng âm. Đối với cả tuần, các chỉ số này cũng kết thúc trong sắc đỏ. Tuy nhiên, trong tháng 8, ba chỉ số chứng khoán chính đã đóng cửa ở vùng dương. Phố Wall đóng cửa vào thứ Hai do Ngày Lao động.
Các chỉ số hoạt động như thế nào?
Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJI) giảm 0,2% đóng cửa ở mức 45.544,88. Đáng chú ý, 16 thành phần của chỉ số 30 cổ phiếu kết thúc ở vùng âm và 14 kết thúc ở vùng dương. Tại mức thấp nhất trong ngày, chỉ số blue-chip đã giảm gần 260 điểm.
Nasdaq Composite chủ yếu là công nghệ kết thúc ở mức 21.455,55, giảm 1,2% hoặc 249,61 điểm do hiệu suất yếu của cổ phiếu công nghệ. Tại mức thấp nhất trong ngày, chỉ số công nghệ đã giảm gần 307 điểm.
Người thua lớn nhất của chỉ số là gã khổng lồ bán dẫn không nhà máy được hỗ trợ bởi AI Marvell Technology Inc. (MRVL). Doanh thu quý hai tài khóa 2026 của công ty thấp hơn ước tính đồng thuận của Zacks. Kết quả là, giá cổ phiếu đã giảm 18,6%. Marvell Technology hiện đang mang xếp hạng Zacks #3 (Nắm giữ).
S&P 500 giảm 0,6% để kết thúc ở mức 6.460,26. Trong số 11 lĩnh vực rộng của chỉ số thị trường rộng, năm kết thúc ở vùng âm và sáu ở vùng dương. Technology Select Sector SPDR (XLK) và Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) giảm mạnh lần lượt 1,5% và 1%.
Chỉ số đo lường nỗi sợ, CBOE Volatility Index (VIX) tăng 6,4% lên 15,36. Tổng cộng 14,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch vào thứ Sáu, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây là 16,4 tỷ. S&P 500 ghi nhận 21 mức cao mới và không có mức thấp mới, trong khi Nasdaq ghi nhận 76 mức cao mới và...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19