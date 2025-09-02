Chiến lược đẩy kho Bitcoin vượt 69 tỷ USD, tăng cổ tức STRC lên 10% giữa làn sóng chỉ trích
Bài đăng Chiến lược đẩy kho dự trữ Bitcoin vượt 69 tỷ USD, tăng cổ tức STRC lên 10% giữa làn sóng chỉ trích xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, công ty trí tuệ kinh doanh trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, đã củng cố vị thế Bitcoin của mình với một lần mua lớn khác. Trong một hồ sơ nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) vào ngày 2 tháng 9, công ty báo cáo đã mua 4,048 BTC với giá 449,3 triệu USD, trả trung bình 110,981 USD mỗi đồng. Động thái này nâng tổng số dư Bitcoin của Chiến lược lên 636,505 BTC, thu được với tổng chi phí 46,95 tỷ USD, hoặc khoảng 73,765 USD mỗi đồng. Ở giá thị trường hiện tại, kho dự trữ đó được định giá 69,24 tỷ USD. Theo dữ liệu Bitcoin Treasuries, số lượng nắm giữ của công ty hiện chiếm hơn 3% nguồn cung tối đa của Bitcoin, mang lại cho Chiến lược một trong những vị thế doanh nghiệp lớn nhất trong tài sản này. Sau lần mua này, Chiến lược đã thông báo rằng họ đã điều chỉnh tỷ lệ cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi STRC, tăng khoản chi trả hàng năm từ 9% lên 10%. Chứng khoán này, ra mắt vào tháng 7, không thể chuyển đổi và được thiết kế để mang lại thu nhập với lãi suất biến đổi. 'Giảm đòn bẩy' Thương vụ mới nhất được tài trợ thông qua sự kết hợp của các đợt chào bán cổ phiếu thường và ưu đãi. Theo hồ sơ, Chiến lược đã bán 1,24 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A với giá 425,3 triệu USD. Công ty đã huy động 46,5 triệu USD còn lại thông qua các chương trình cổ phiếu ưu đãi, bao gồm STRK, STRF và STRD. Chiến lược gây quỹ Bitcoin (Nguồn: Chiến lược) Sự mất cân bằng này đã thu hút chỉ trích từ người bán khống James Chanos, người đã công khai đặt cược chống lại công ty. Chanos lập luận rằng việc phụ thuộc nhiều vào cổ phiếu thường cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng với các đợt chào bán ưu đãi, được cấu trúc cho những người tìm kiếm thu nhập và những người tham gia có rủi ro cao hơn. Ông viết: "MSTR tiếp tục GIẢM đòn bẩy của mình trong tuần qua. 90% chứng khoán bán ra là từ ATM cổ phiếu thường." Bất chấp tuyên bố của Chanos, Chiến lược đã huy động được 5,6 tỷ USD trong năm 2025 thông qua các đợt chào bán công khai ban đầu của các chứng khoán này. Đáng chú ý, các IPO chiếm 12% tất cả các đợt chào bán công khai ban đầu của Mỹ trong năm nay...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:00