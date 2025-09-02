Nick Kurtz Đang Tiến Gần Đến Giải Thưởng Tân Binh Của Năm Của AL

HOUSTON, TEXAS – NGÀY 25 THÁNG 7: Nick Kurtz #16 của Athletics phản ứng sau khi đánh home run thứ tư của anh trong trận đấu ở hiệp thứ chín chống lại Houston Astros tại Daikin Park vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 tại Houston, Texas. (Ảnh của Tim Warner/Getty Images) Getty Images Đôi khi, việc bình chọn giải thưởng có thể là một cuộc đua sát sao. Những lúc khác, họ có thể bắt đầu khắc tên người chiến thắng sớm, đó là trường hợp của Nick Kurtz và Giải thưởng tham gia Tân binh của năm của Giải bóng chày Mỹ. Kurtz, tay đánh chủ lực ở vị trí base thứ nhất cho Athletics, đang đạt tỷ lệ .308/.402/.632 với 27 home run trong 94 trận đấu kể từ khi được gọi lên đội vào cuối tháng 4. Anh dẫn đầu tất cả các tân binh MLB về số home run, số lần chạy về đích (70), RBI (70), tỷ lệ on-base, tỷ lệ slugging và WAR (4.7, phiên bản Baseball-Reference). Nếu anh có đủ số lần đứng batter để đủ điều kiện, anh sẽ xếp hạng thứ hai trong MLB với chỉ số OPS 1.033 và OPS+ 180, chỉ đứng sau Aaron Judge ở cả hai hạng mục. Anh đã đánh bốn trong số các home run của mình trong một trận đấu chống lại Houston Astros vào ngày 25 tháng 7, đạt thành tích 6-6 với bốn home run, một cú đánh đôi và một cú đánh đơn. Kurtz chưa từng bị khuất phục bởi các cú ném bóng ở bất kỳ cấp độ nào của bóng chày chuyên nghiệp hay đại học. Anh đã đạt chỉ số OPS ít nhất 1.108 trong mỗi năm trong ba năm tại Wake Forest, dẫn đến việc A's chọn anh ở vị trí thứ tư trong đợt draft năm 2024. Anh chỉ cần tổng cộng 33 trận đấu ở giải hạng dưới, đạt chỉ số OPS 1.152 ở tất cả các cấp độ, trước khi được gọi lên giải đấu lớn vào ngày 23 tháng 4. Sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai để bắt kịp anh trong cuộc đua Tân binh của năm, nhưng vẫn có một số đối thủ xứng đáng. Một trong số đó là đồng đội của anh, shortstop Jacob Wilson. Anh đã được chọn vào Đội All-Star hồi đầu năm nay và đứng thứ hai ở Giải bóng chày Mỹ với tỷ lệ đánh bóng .313...