2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE Có Thể Biến $1k Thành $50k

Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE Có Thể Biến $1k Thành $50k

Bài đăng Ozak AI, LINK, CRO, ADA & HYPE Có Thể Biến $1k Thành $50k xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc tìm kiếm altcoin tiềm năng cao vẫn tiếp tục khi các nhà đầu tư khám phá cơ hội biến số tiền nhỏ thành lợi nhuận lớn. Với công nghệ đa dạng, trường hợp sử dụng độc đáo và hệ sinh thái mở rộng, năm token nổi bật trong năm 2025: Ozak AI ($OZ), Chainlink (LINK), Cronos (CRO), Cardano (ADA) và Hyperliquid (HYPE). Cả hai đều có khả năng tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ khoản đầu tư khiêm tốn $1,000; do đó, hai dự án này đáng được theo dõi chặt chẽ trong năm nay. Ozak AI: Mức giá $0.01 cho Sự Phát triển AI-Blockchain Ozak AI đang trong giai đoạn presale với giá chỉ $0.01, một trong những chi phí thấp nhất với tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Hơn 838,6 triệu token đã được bán cho đến nay, huy động được $2,58 triệu. Giá sẽ tăng lên $0,012 trong giai đoạn tiếp theo và $1 trong dài hạn. Tối thiểu $100 để tham gia sớm vào thị trường bán lẻ. Nền tảng kết hợp AI với mạng lưới phi tập trung để cung cấp phân tích thị trường dự đoán. Các yếu tố cốt lõi khác bao gồm Mạng lưới Ozak Stream với dữ liệu thời gian thực, Mạng lưới Cơ sở Hạ tầng Vật lý Phi tập trung (DePIN) về bảo mật, Kho dữ liệu Ozak về lưu trữ và Đại lý Dự đoán của AI tùy chỉnh về thông tin chi tiết. Điều này cho phép cá nhân và tổ chức nhận tín hiệu tức thì để giao dịch và dự báo. Các đồng sáng tạo đã xác minh hợp tác với Weblume bằng cách tích hợp phân tích của Ozak AI vào bảng điều khiển Web3 và ứng dụng phi tập trung. Điều này sẽ giảm các nút thắt kỹ thuật và tăng nhu cầu đối với token OZ. Token OZ hỗ trợ giao dịch, tùy chỉnh mô hình, lưu trữ, phần thưởng và quản trị. Tokenomics: 30% presale, 30% phát triển cộng đồng, 20% dự trữ, 20% thanh khoản và phân phối cho đội ngũ. LINK, CRO, ADA và HYPE trong Tầm ngắm Ozak AI tham gia cùng các altcoin tiềm năng cao khác với thành tích đã được thiết lập về áp dụng và tiện ích. Chainlink (LINK): Giá $22,91 với vốn hóa thị trường $15,54 tỷ, Chainlink đang củng cố vị trí của mình như mạng lưới oracle phi tập trung hàng đầu. Nó diễn giải thông tin trong thế giới thực vào hợp đồng thông minh, DeFi, trò chơi và ứng dụng doanh nghiệp...
RealLink
REAL$0.08209+0.19%
Streamflow
STREAM$0.07846+4.50%
Hyperliquid
HYPE$43.99-1.65%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:43
Chia sẻ
GBP/USD tăng vọt lợi suất trái phiếu chính phủ Anh làm dấy lên lo ngại về tài khóa

GBP/USD tăng vọt lợi suất trái phiếu chính phủ Anh làm dấy lên lo ngại về tài khóa

Bài đăng GBP/USD lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng vọt gây lo ngại về tài chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng bảng Anh giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng vọt gây lo ngại về tài chính Đồng bảng Anh (GBP) hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chính khác trong tuần có lịch kinh tế Vương quốc Anh (UK) nhẹ. Đồng tiền Anh đã giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Anh tăng vọt đã gây ra lo ngại về tài chính. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên gần 5,68%, mức cao nhất kể từ năm 1998. Lợi suất trái phiếu Anh đã tăng vọt sau khi Thủ tướng Keir Starmer công bố cải tổ nội các, mà ông gọi là sự chuyển đổi "sang giai đoạn thứ hai" của chính phủ ông, BBC News đưa tin. Đọc thêm... Dự báo GBP/USD: Đồng bảng Anh giảm mạnh khi đợt bán tháo trái phiếu chính phủ tăng tốc Sau khi ghi nhận mức tăng khiêm tốn vào thứ Hai, GBP/USD đã chuyển hướng đi xuống và giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 dưới 1,3380. Mặc dù cặp tiền tệ này đã quay trở lại hướng tới 1,3400, nhưng khó có thể tạo được đà phục hồi. Áp lực bán rộng rãi bao quanh đồng đô la Mỹ (USD) do lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang và sự không chắc chắn gia tăng xung quanh chế độ thương mại đã cho phép GBP/USD tăng nhẹ vào thứ Hai. Đọc thêm... Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
NEAR
NEAR$2.993+4.65%
BarnBridge
BOND$0.1575+1.35%
Moonveil
MORE$0.03015-15.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:01
Chia sẻ
Nick Kurtz Đang Tiến Gần Đến Giải Thưởng Tân Binh Của Năm Của AL

Nick Kurtz Đang Tiến Gần Đến Giải Thưởng Tân Binh Của Năm Của AL

Bài đăng Nick Kurtz Đang Tiến Gần Đến Giải thưởng tham gia Tân binh của năm của AL xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HOUSTON, TEXAS – NGÀY 25 THÁNG 7: Nick Kurtz #16 của Athletics phản ứng sau khi đánh home run thứ tư của anh trong trận đấu ở hiệp thứ chín chống lại Houston Astros tại Daikin Park vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 tại Houston, Texas. (Ảnh của Tim Warner/Getty Images) Getty Images Đôi khi, việc bình chọn giải thưởng có thể là một cuộc đua sát sao. Những lúc khác, họ có thể bắt đầu khắc tên người chiến thắng sớm, đó là trường hợp của Nick Kurtz và Giải thưởng tham gia Tân binh của năm của Giải bóng chày Mỹ. Kurtz, tay đánh chủ lực ở vị trí base thứ nhất cho Athletics, đang đạt tỷ lệ .308/.402/.632 với 27 home run trong 94 trận đấu kể từ khi được gọi lên đội vào cuối tháng 4. Anh dẫn đầu tất cả các tân binh MLB về số home run, số lần chạy về đích (70), RBI (70), tỷ lệ on-base, tỷ lệ slugging và WAR (4.7, phiên bản Baseball-Reference). Nếu anh có đủ số lần đứng batter để đủ điều kiện, anh sẽ xếp hạng thứ hai trong MLB với chỉ số OPS 1.033 và OPS+ 180, chỉ đứng sau Aaron Judge ở cả hai hạng mục. Anh đã đánh bốn trong số các home run của mình trong một trận đấu chống lại Houston Astros vào ngày 25 tháng 7, đạt thành tích 6-6 với bốn home run, một cú đánh đôi và một cú đánh đơn. Kurtz chưa từng bị khuất phục bởi các cú ném bóng ở bất kỳ cấp độ nào của bóng chày chuyên nghiệp hay đại học. Anh đã đạt chỉ số OPS ít nhất 1.108 trong mỗi năm trong ba năm tại Wake Forest, dẫn đến việc A's chọn anh ở vị trí thứ tư trong đợt draft năm 2024. Anh chỉ cần tổng cộng 33 trận đấu ở giải hạng dưới, đạt chỉ số OPS 1.152 ở tất cả các cấp độ, trước khi được gọi lên giải đấu lớn vào ngày 23 tháng 4. Sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai để bắt kịp anh trong cuộc đua Tân binh của năm, nhưng vẫn có một số đối thủ xứng đáng. Một trong số đó là đồng đội của anh, shortstop Jacob Wilson. Anh đã được chọn vào Đội All-Star hồi đầu năm nay và đứng thứ hai ở Giải bóng chày Mỹ với tỷ lệ đánh bóng .313...
Threshold
T$0.01515+0.93%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.5768+30.55%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:37
Chia sẻ
Dự đoán giá năm 2025: Ozak AI lên $1, Solana lên $500, và XRP lên $5—Cái nào mang lại ROI tốt nhất?

Dự đoán giá năm 2025: Ozak AI lên $1, Solana lên $500, và XRP lên $5—Cái nào mang lại ROI tốt nhất?

Thưởng thức các video và âm nhạc bạn yêu thích, tải lên nội dung gốc và chia sẻ tất cả với bạn bè, gia đình và thế giới trên YouTube.
XRP
XRP$2.8181+0.76%
Sleepless AI
AI$0.1203-0.33%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/03 00:20
Chia sẻ
Giá Bitcoin tăng vọt trên 111,000 đô la khi Chiến lược mua 449 triệu đô la giá trị BTC

Giá Bitcoin tăng vọt trên 111,000 đô la khi Chiến lược mua 449 triệu đô la giá trị BTC

Bài đăng Giá Bitcoin Tăng Vọt Trên $111,000 Khi Chiến lược Mua $449 Triệu Giá Trị BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược đã mua thêm 4,048 Bitcoin trị giá khoảng $449.3 triệu với giá Bitcoin trung bình là $110,981 mỗi BTC, theo Mẫu 8-K nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty hiện đạt 636,505 BTC, được mua với tổng giá $46.95 tỷ. Đợt mua mới nhất được tài trợ thông qua nhiều chương trình chào bán tại thị trường (ATM), bao gồm doanh thu từ các ATM STRF, STRK, STRD và MSTR của công ty. Trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Chiến lược đã huy động được $471.8 triệu thông qua các đợt chào bán này, chứng minh sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư đối với chứng khoán liên kết với Bitcoin. Chiến lược mua Bitcoin tích cực của công ty diễn ra trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn về việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp. Nhiều công ty lớn đã công bố các giao dịch mua Bitcoin đáng kể chỉ trong tháng qua, bao gồm thỏa thuận của Ming Shing Group để mua $483 triệu Bitcoin và KindlyMD mua $679 triệu giá trị Bitcoin. Đổi mới tài chính của Chiến lược đã tạo ra các công cụ liên kết với Bitcoin mới hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức. Công ty hiện duy trì một số chương trình ATM, bao gồm chào bán ATM STRF trị giá $2.1 tỷ với 10.00% Cổ phiếu Ưu đãi Strife Vĩnh viễn Loại A, chào bán ATM STRC trị giá $4.2 tỷ với Cổ phiếu Ưu đãi Stretch Vĩnh viễn Loại A Lãi suất Biến đổi, chào bán ATM STRK trị giá $21 tỷ với 8.00% Cổ phiếu Ưu đãi Strike Vĩnh viễn Loại A, chào bán ATM STRD trị giá $4.2 tỷ với 10.00% Cổ phiếu Ưu đãi Stride Vĩnh viễn Loại A, và chào bán ATM MSTR trị giá $21 tỷ với cổ phiếu phổ thông Loại A. Mỗi đợt phát hành thành công nhấn mạnh sự quan tâm đến thu nhập cố định gắn với bitcoin và củng cố danh tiếng của công ty như một tổ chức phát hành đáng tin cậy đang thử nghiệm tại giao điểm giữa Bitcoin và thị trường truyền thống. Công ty gần đây đã cập nhật hướng dẫn của mình để cho phép phát hành cổ phiếu chiến thuật ngay cả khi mức phí bảo hiểm của nó so với giá trị tài sản ròng Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng giới hạn 2.5x trước đây. Thay đổi này cung cấp cho Chiến lược sự linh hoạt lớn hơn để tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin trong thời điểm thị trường yếu. Chiến lược có thể sớm...
Sidekick
K$0.06031-2.23%
Stride
STRD$0.07227+13.27%
STRK
STRK$0.1753+10.45%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:17
Chia sẻ
Những Dấu Hiệu Hồi Phục Của Sabrina Carpenter Báo Trước Những Chiến Thắng Lớn Hơn Phía Trước

Những Dấu Hiệu Hồi Phục Của Sabrina Carpenter Báo Trước Những Chiến Thắng Lớn Hơn Phía Trước

Bài đăng Sự trở lại của Sabrina Carpenter báo hiệu những chiến thắng lớn hơn phía trước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Short N' Sweet và Fruitcake của Sabrina Carpenter quay trở lại các bảng xếp hạng ở Anh ngay trước khi album mới Man's Best Friend của cô đạt được vị trí ra mắt cao chót vót. Sabrina Carpenter tại Governors Ball 2024 được tổ chức tại Flushing Meadows Corona Park vào ngày 8/6/2024 ở Queens, New York. (Ảnh của Nina Westervelt/Billboard qua Getty Images) Billboard qua Getty Images Danh mục âm nhạc của Sabrina Carpenter đang cảm nhận được những tác động tích cực từ sản phẩm mới của cô, album Man's Best Friend được mong đợi từ lâu. Album đầy đủ này hiện đã có sẵn cho cả thế giới thưởng thức, và khi nó xuất hiện trên các cửa hàng tải xuống và nền tảng phát trực tuyến, hai bộ sưu tập gần đây của nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy này đang chuyển động trở lại tại Vương quốc Anh, cho thấy người hâm mộ không chỉ đón nhận sản phẩm mới nhất mà họ vẫn còn yêu thích những gì đã làm nên tên tuổi của cô ngay từ đầu. Short N' Sweet Quay trở lại hai Bảng xếp hạng Short N' Sweet đang tăng đà ở nhiều góc của thị trường Anh. Dự án đầy hit này quay trở lại Bảng xếp hạng Album Vinyl Chính thức ở vị trí số 29, hơn một năm sau khi phát hành. Đối với một LP đã phát hành lâu như vậy, việc quay trở lại bảng xếp hạng vinyl thường có nghĩa là điều gì đó thú vị đang xảy ra, hoặc với chính dự án hoặc với nghệ sĩ. Short N' Sweet Tăng hạng trên Nhiều Bảng xếp hạng Khác Cùng một sản phẩm studio này cũng leo thang trên hai bảng xếp hạng tập trung vào doanh số khác. Short N' Sweet tăng từ vị trí số 31 lên số 21 trên bảng xếp hạng Doanh số Album Chính thức và cải thiện từ vị trí số 28 lên số 20 trên bảng xếp hạng Album Vật lý Chính thức. Tựa đề này có trượt một vài vị trí trên một số danh sách khác, nhưng có thể hồi phục khi Man's Best Friend ra mắt. Fruitcake Quay trở lại Bảng xếp hạng Doanh số và Vật lý EP Fruitcake của Carpenter tìm đường quay trở lại một cặp bảng xếp hạng - những bảng duy nhất mà hiện tại nó...
Sidekick
K$0.06031-2.23%
Threshold
T$0.01515+0.93%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:13
Chia sẻ
GBP yếu và kém hiệu quả trong G10 – Scotiabank

GBP yếu và kém hiệu quả trong G10 – Scotiabank

Bài đăng GBP yếu và hoạt động kém hiệu quả so với G10 – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Bảng Anh (GBP) đang hoạt động kém hiệu quả so với tất cả các đồng tiền G10 với mức giảm 1,1% so với Đô la Mỹ (USD), suy yếu do phản ứng trước những lo ngại tài chính mới đã đẩy lợi suất của Anh lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, theo báo cáo của Chiến lược gia trưởng FX của Scotiabank Shaun Osborne và Eric Theoret. GBP tiếp tục giao dịch trong phạm vi biến động nhưng đi ngang "Thủ tướng Reeves đang tìm cách duy trì tuân thủ quy tắc tự đặt ra rằng chi tiêu của chính phủ nên được trang trải bằng doanh thu thuế trong vòng 5 năm, và thị trường lo ngại về khả năng thực hiện quy tắc này của chính phủ." "Trái phiếu 30 năm của Anh đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tiến gần 5,7%, làm phức tạp nhiệm vụ của chính phủ khi họ chuẩn bị công bố Báo cáo (ngân sách) tháng Tám. Về dữ liệu, điểm nhấn của tuần này sẽ là công bố doanh số bán lẻ tháng Bảy vào thứ Sáu. Các nhà hoạch định chính sách BoE MPC cũng sẽ xuất hiện trước ủy ban quốc hội vào thứ Tư." "Các chỉ số kỹ thuật một lần nữa đang chuyển sang thị trường bearish tuy nhiên c kể từ tháng Năm. Sự sụt giảm vào thứ Ba đang kéo RSI xuống sâu hơn dưới mức 50 vào vùng bearish, và diễn biến giá gần đây cung cấp rất ít hỗ trợ trước mức 1,33. Chúng tôi dự đoán phạm vi giao dịch ngắn hạn giữa 1,3320 và 1,3450." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
NEAR
NEAR$2.993+4.65%
Chainbase
C$0.16105-1.61%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:10
Chia sẻ
Paramount, Activision hợp tác làm phim hành động thực tế

Paramount, Activision hợp tác làm phim hành động thực tế

Bài đăng Paramount, Activision hợp tác làm phim live-action xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trò chơi điện tử Call of Duty: Modern Warfare của Activision Blizzard được cắm vào máy chơi game Xbox One của Microsoft. Michael Ciaglo | Bloomberg | Getty Images Call of Duty, một trong những thương hiệu trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại, sẽ lên màn ảnh rộng với sự hỗ trợ của Paramount. Hãng phim đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ đã ký kết thỏa thuận với Activision thuộc sở hữu của Microsoft để phát triển, sản xuất và phân phối một bộ phim live-action dựa trên trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất này. "Là một người hâm mộ lâu năm của Call of Duty, đây thực sự là một giấc mơ thành hiện thực," David Ellison, chủ tịch và CEO của Paramount, cho biết trong một tuyên bố. "Từ các chiến dịch Đồng minh đầu tiên trong Call of Duty gốc, qua Modern Warfare và Black Ops, tôi đã dành vô số giờ chơi thương hiệu mà tôi vô cùng yêu thích này." Paramount và Activision cho biết họ sẽ tôn trọng "cốt truyện phong phú và phong cách độc đáo" của thương hiệu dành cho người hâm mộ loạt trò chơi điện tử này. Call of Duty đã là loạt trò chơi điện tử bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong 16 năm liên tiếp, với hơn 500 triệu bản được bán ra trên toàn cầu, các công ty cho biết. "Tôi có thể hứa rằng chúng tôi kiên quyết trong sứ mệnh mang đến trải nghiệm điện ảnh tôn vinh di sản của thương hiệu độc nhất vô nhị này," Ellison nói. Thỏa thuận này là một thông báo quan trọng khác từ Paramount kể từ khi chính thức sáp nhập với Skydance vào đầu tháng Tám. Vài ngày sau đó, hãng phim đã thông báo họ đã ký hợp đồng với anh em Duffer, đội ngũ sáng tạo gồm Matt và Ross Duffer - những người đã tạo ra "Stranger Things" của Netflix, một thỏa thuận bốn năm cho các dự án phim điện ảnh, truyền hình và phát trực tuyến. Paramount cũng đã mua lại quyền phát sóng UFC tại Hoa Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 7,7 tỷ đô la kéo dài 7 năm bắt đầu từ năm 2026. Ellison đã nói trong một bức thư ngỏ ngay sau khi sáp nhập rằng công ty sẽ đầu tư vào "kể chuyện chất lượng cao và công nghệ tiên tiến" để giúp...
Moonveil
MORE$0.03015-15.14%
SQUID MEME
GAME$37.0852+2.25%
BLACKHOLE
BLACK$0.2454-10.01%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:01
Chia sẻ
Chiến lược đẩy kho Bitcoin vượt 69 tỷ USD, tăng cổ tức STRC lên 10% giữa làn sóng chỉ trích

Chiến lược đẩy kho Bitcoin vượt 69 tỷ USD, tăng cổ tức STRC lên 10% giữa làn sóng chỉ trích

Bài đăng Chiến lược đẩy kho dự trữ Bitcoin vượt 69 tỷ USD, tăng cổ tức STRC lên 10% giữa làn sóng chỉ trích xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, công ty trí tuệ kinh doanh trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, đã củng cố vị thế Bitcoin của mình với một lần mua lớn khác. Trong một hồ sơ nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) vào ngày 2 tháng 9, công ty báo cáo đã mua 4,048 BTC với giá 449,3 triệu USD, trả trung bình 110,981 USD mỗi đồng. Động thái này nâng tổng số dư Bitcoin của Chiến lược lên 636,505 BTC, thu được với tổng chi phí 46,95 tỷ USD, hoặc khoảng 73,765 USD mỗi đồng. Ở giá thị trường hiện tại, kho dự trữ đó được định giá 69,24 tỷ USD. Theo dữ liệu Bitcoin Treasuries, số lượng nắm giữ của công ty hiện chiếm hơn 3% nguồn cung tối đa của Bitcoin, mang lại cho Chiến lược một trong những vị thế doanh nghiệp lớn nhất trong tài sản này. Sau lần mua này, Chiến lược đã thông báo rằng họ đã điều chỉnh tỷ lệ cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi STRC, tăng khoản chi trả hàng năm từ 9% lên 10%. Chứng khoán này, ra mắt vào tháng 7, không thể chuyển đổi và được thiết kế để mang lại thu nhập với lãi suất biến đổi. 'Giảm đòn bẩy' Thương vụ mới nhất được tài trợ thông qua sự kết hợp của các đợt chào bán cổ phiếu thường và ưu đãi. Theo hồ sơ, Chiến lược đã bán 1,24 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A với giá 425,3 triệu USD. Công ty đã huy động 46,5 triệu USD còn lại thông qua các chương trình cổ phiếu ưu đãi, bao gồm STRK, STRF và STRD. Chiến lược gây quỹ Bitcoin (Nguồn: Chiến lược) Sự mất cân bằng này đã thu hút chỉ trích từ người bán khống James Chanos, người đã công khai đặt cược chống lại công ty. Chanos lập luận rằng việc phụ thuộc nhiều vào cổ phiếu thường cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng với các đợt chào bán ưu đãi, được cấu trúc cho những người tìm kiếm thu nhập và những người tham gia có rủi ro cao hơn. Ông viết: "MSTR tiếp tục GIẢM đòn bẩy của mình trong tuần qua. 90% chứng khoán bán ra là từ ATM cổ phiếu thường." Bất chấp tuyên bố của Chanos, Chiến lược đã huy động được 5,6 tỷ USD trong năm 2025 thông qua các đợt chào bán công khai ban đầu của các chứng khoán này. Đáng chú ý, các IPO chiếm 12% tất cả các đợt chào bán công khai ban đầu của Mỹ trong năm nay...
Stride
STRD$0.07227+13.27%
STRK
STRK$0.1753+10.45%
Bitcoin
BTC$121,335.48-0.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:00
Chia sẻ
Sự Điều Chỉnh Của Bitcoin Không Làm Lệch Quỹ Đạo Tăng Trưởng – Tại Sao Bull Run Vẫn Tiếp Diễn

Sự Điều Chỉnh Của Bitcoin Không Làm Lệch Quỹ Đạo Tăng Trưởng – Tại Sao Bull Run Vẫn Tiếp Diễn

Bài đăng Bitcoin Correction Doesn't Derail Its Growth Trajectory – Why The Bull Run Is Still On xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Correction Doesn't Derail Its Growth Trajectory – Why The Bull Run Is Still On | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Tên tôi là Godspower Owie, và tôi làm việc cho các nền tảng tin tức NewsBTC và Bitcoinist. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một nhà thám hiểm vì tôi thích khám phá những địa điểm mới, học hỏi những điều mới, đặc biệt là những điều có giá trị, và gặp gỡ những người mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, dù là nhỏ nhất. Tôi coi trọng gia đình, bạn bè, sự nghiệp và thời gian. Thực sự, đó có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ảo tưởng, mà là những giấc mơ là điều tôi theo đuổi. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-bull-run-still-on/
Threshold
T$0.01515+0.93%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003564-3.88%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:56
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó