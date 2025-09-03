Những sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi tuần này đối với Bitcoin
Bài đăng Các sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi tuần này đối với Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Bitcoin kết thúc tháng với mức lỗ 6,47%, mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại là 124,545.60 USD. Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, năng suất của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm tháng 8 có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Một báo cáo việc làm yếu có thể trái ngược với trực giác là một chất xúc tác tích cực cho Bitcoin, theo các chuyên gia vẫn thận trọng do tính thời vụ bearish của tháng 9. Bitcoin tiếp tục đà điều chỉnh của tuần trước, kết thúc tháng với một nốt trầm, với các chuyên gia đang chờ đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng có thể định hình quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Tâm điểm là bộ ba gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp, năng suất của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm tháng 8 khi Fed đối mặt với các điểm dữ liệu mâu thuẫn với lạm phát tăng và thị trường việc làm suy yếu. "Fed đang đi trên dây," Kurt S. Altrichter, người sáng lập Ivory Hill Wealth Advisory, đã nói trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật. Cắt giảm lãi suất "quá sớm có nguy cơ khơi dậy lạm phát kiểu thập niên 1970," trong khi giữ nguyên lãi suất có thể "kích hoạt một cuộc suy thoái" bằng cách phá vỡ thị trường lao động, Altrichter nói thêm. Áp lực lên Chủ tịch Jerome Powell, do đó, là rất lớn, khiến các dữ liệu được công bố trong tuần này trở nên quan trọng hơn bình thường. Tất cả sự chú ý hiện đang hướng vào số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, theo dõi các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Trong khi dự báo đồng thuận về 230,000 đơn phù hợp với 229,000 đơn của tuần trước, một chỉ số cao hơn ngưỡng này sẽ báo hiệu sự suy yếu hơn nữa của thị trường lao động và tạo áp lực đáng kể lên Fed để xem xét cắt giảm lãi suất. Theo sát vào cùng ngày là bản sửa đổi cuối cùng về Năng suất và Chi phí Lao động đơn vị của Hoa Kỳ. Tăng trưởng năng suất sơ bộ Q2 2025 được đặt ở mức + 2,4% so với quý trước (tính theo năm), với chi phí lao động đơn vị ở mức + 1,6%, giảm so với mức 6,9% của quý đầu tiên, theo báo cáo tháng 8. Một sự điều chỉnh giảm về năng suất hoặc điều chỉnh tăng về chi phí đơn vị...
