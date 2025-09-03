Cần Có Dữ Liệu Và Biện Pháp Đo Lường Tốt Hơn Để Hiểu Nhu Cầu Nhà Ở

Thường thì, dữ liệu về gánh nặng chi phí gây nhầm lẫn hơn là làm rõ nhu cầu về các giải pháp nhà ở giá cả phải chăng. getty Tháng này tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề dai dẳng trong cách chúng ta nói về nhà ở tại Hoa Kỳ và cách chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề nhà ở. Vấn đề đầu tiên là khái niệm gánh nặng chi phí, số tiền mà một hộ gia đình phải trả cho nhà ở vượt quá 30% thu nhập gộp trước thuế của họ. Tỷ lệ Chi phí Nhà ở trên Thu nhập (HCIR) vẫn là cách mà mọi người từ các nhà hoạt động đến các quan chức được bầu và các thành viên truyền thông nói về vấn đề chi phí nhà ở. Và hàng năm, Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc gia (NLIHC) phát hành một báo cáo về mối quan hệ giữa tiền thuê nhà và tiền lương. Báo cáo năm nay, Out of Reach 2025: Chi Phí Cao Của Nhà Ở, là một ví dụ khác về việc sử dụng tỷ lệ này, khi bị sử dụng sai, thì tốt nhất là vô ích và tệ nhất là làm trầm trọng thêm các vấn đề trong cách chúng ta giải quyết những thách thức mà nhiều gia đình phải trả cho chi phí nhà ở. Đầu tiên, cách chúng ta nói về khả năng chi trả và cách chúng ta cố gắng đo lường nó tạo thành tính toán cơ bản cho mọi cách tiếp cận để cố gắng đạt được nó. Khả năng chi trả của một thứ không phải là thước đo định lượng mà là thước đo định tính, một thước đo về mối quan hệ với giá cả. Giống như chiều cao hoặc cân nặng hoặc thời tiết, khả năng chi trả đòi hỏi phải trả lời câu hỏi "so với cái gì?" Hai người có thể đang trả $1000 một tháng cho một căn hộ với một người đang phải vật lộn để trả tiền thuê mỗi tháng và người kia thậm chí không nghĩ đến điều đó. Tỷ lệ thu nhập trên tiền thuê là nơi để bắt đầu tính toán điều đó. Về mặt lịch sử, tỷ lệ này bắt đầu với ý tưởng rằng nhà ở nên có giá bằng một tuần lương, khoảng 25% thu nhập hàng tháng, sau đó nó được tăng lên vào cuối những năm 1970 lên 30%. Tại sao con số này được chọn? Tôi đã viết...