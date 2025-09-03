2025-10-10 thứ sáu

Michael Saylor's MSTR Mua Thêm Bitcoin

Michael Saylor's MSTR Mua Thêm Bitcoin

Bài đăng Michael Saylor's MSTR Mua Thêm Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược (MSTR) tiếp tục mua Bitcoin BTC$110,486.49 không ngừng nghỉ, mua thêm 4,048 đồng coin trong tuần trước và nâng tổng số coin nắm giữ của công ty lên 636,505 coin. Các giao dịch mua tuần trước được thực hiện với giá chỉ dưới $450 triệu, hoặc chi phí trung bình $110,981 mỗi coin. Chúng được tài trợ chủ yếu thông qua việc bán cổ phiếu thường, với việc bán các cổ phiếu ưu đãi khác nhau của công ty chiếm phần còn lại. Việc bán cổ phiếu thường gần đây đã gây tranh cãi khi Saylor và đội ngũ không lâu trước đây đã hứa sẽ không phát hành cổ phiếu khi mNAV của cổ phiếu — tỷ lệ giữa định giá cổ phiếu so với giá trị Bitcoin nắm giữ — giảm xuống dưới 2.5x. Tuy nhiên, sự biến động của cổ phiếu gần đây đã đưa mNAV xuống khu vực 1.5x. Với nhu cầu khiêm tốn đối với cổ phiếu ưu đãi và không có nhu cầu đối với nợ chuyển đổi, công ty — nếu muốn tiếp tục mua Bitcoin với số lượng lớn — hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ lời hứa mNAV 2.5x. Vấn đề với việc bán cổ phiếu thường với mức phí bảo hiểm khiêm tốn so với mNAV, theo những người phản đối, là việc phát hành có nguy cơ làm pha loãng cổ đông hiện tại. Bitcoin nắm giữ của công ty có giá trị chỉ dưới $70 tỷ ở mức giá hiện tại của Bitcoin là $109,400. Cổ phiếu MSTR giảm nhẹ trong giao dịch trước giờ mở cửa. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:44
Bitcoin blockchain có thể trở thành nơi chứa nội dung khiêu dâm trẻ em?

Bitcoin blockchain có thể trở thành nơi chứa nội dung khiêu dâm trẻ em?

Bài đăng Bitcoin blockchain có thể trở thành nơi chứa nội dung khiêu dâm trẻ em? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin được biết đến là một mạng lưới kháng kiểm duyệt. Thông thường, đặc điểm này được xem như một trong những điểm bán hàng cơ bản của nó. Cộng đồng phát triển Bitcoin đang xôn xao với cuộc tranh luận gay gắt về việc sắp loại bỏ bộ lọc spam giới hạn dữ liệu phi tiền tệ ở mức 83 byte mỗi block. Những người phản đối cho rằng điều này sẽ cho phép đăng nội dung khiêu dâm trẻ em lên on-chain, khiến Bitcoin trở nên bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý. Tóm tắt "Cuộc chiến spam" ngày càng gay gắt: ngày càng nhiều người chuyển từ Bitcoin Core sang Bitcoin Knots, cảnh báo rằng Bitcoin blockchain có thể trở thành nơi chứa nội dung khiêu dâm trẻ em. Vấn đề với CP đã được đề cập từ nhiều năm trước, trước khi có kế hoạch loại bỏ bộ lọc spam, vì vậy vấn đề này đã bị bác bỏ khi đó. Những người ủng hộ thay đổi trích dẫn khả năng mới là lý do để triển khai v30; nó sẽ mở ra cơ hội mới: mọi người sẽ có thể lưu trữ các loại dữ liệu mới on-chain, trong khi những người phản đối có thể sử dụng phiên bản khác của Bitcoin Core hoặc phần mềm node khác. Bitcoin Core và Bitcoin Knots Dữ liệu Blockchain được giám sát và xác minh bởi các node. Mỗi block có thể chứa tối đa 83 byte cho dữ liệu phi tiền tệ (ví dụ như hình ảnh). Cơ hội này có thể thực hiện được thông qua script OP_RETURN. Một số người gọi đây là bộ lọc spam vì họ tin rằng nó giúp mạng lưới Bitcoin (BTC) được sử dụng chính xác cho các giao dịch tiền tệ. OP_RETURN ngăn mạng lưới bị tràn ngập với dữ liệu tùy ý (dữ liệu phi tiền tệ). Những người phản đối việc loại bỏ bộ lọc spam cho rằng thay đổi này có thể dẫn đến tắc nghẽn mạng. Tuy nhiên, một số nhà phát triển đang ủng hộ việc loại bỏ bộ lọc spam, từ đó mở rộng giới hạn dữ liệu tùy ý lên khoảng 2 megabyte mỗi block. Lý do cho sự thay đổi này, được trích dẫn bởi các nhà phát triển này, là tháo dỡ các hạn chế và kiểm duyệt. Nó mở cửa cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau như chia sẻ tệp JPEG, video, tài liệu, v.v. Tôi thực sự ghét...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:24
Vàng vượt trội hơn bitcoin gấp 2 lần vào năm 2025

Vàng vượt trội hơn bitcoin gấp 2 lần vào năm 2025

Bài đăng Vàng vượt trội hơn bitcoin gấp 2 lần vào năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mặc dù có hàng nghìn năm lịch sử và vốn hóa thị trường lớn hơn 11 lần, vàng đã mang lại hiệu suất gấp đôi so với bitcoin (BTC) cho các nhà đầu tư trong năm nay. Kể từ ngày 1 tháng 1, vàng đã tăng 32% so với mức tăng khiêm tốn hơn nhiều của BTC là 16%. Giá vàng ngày hôm nay cũng mang tính lịch sử vì một lý do khác, cụ thể là đợt tăng giá của nó đã đạt chính xác 100 lần kể từ khi đồng đô la Mỹ từ bỏ bản vị vàng ở mức 35 đô la mỗi ounce vào năm 1971. Một ounce vàng hiện có giá 3,500 đô la. Những con số này phần nào gây thất vọng cho những người quảng bá BTC, những người đã quảng cáo tài sản này là "vàng kỹ thuật số". Trong hơn 4 năm, Vàng đã là tài sản tốt hơn nhiều để nắm giữ so với Bitcoin. Mặc dù lợi nhuận đã tương tự nhau kể từ Q1/21, Vàng có biến động hàng tháng và mức giảm chỉ bằng 1/4, và mối tương quan với cổ phiếu chỉ 14% so với gần 60% của Bitcoin. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13/06/2025 Thực tế, tùy thuộc vào khung thời gian chính xác bạn chọn, vàng đã vượt trội hơn BTC trong gần bốn năm. Ví dụ, kể từ mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021, vàng đã tăng 85% so với mức tăng 61% của BTC. Bitcoin tụt hậu so với vàng trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump Vào tháng 3, Protos lưu ý rằng BTC hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump với tư cách là tổng thống. Phân tích đó vẫn đúng khi mở rộng so sánh giá cho đến ngày hôm nay. Khi Trump lần đầu tiên trở thành tổng thống vào năm 2017, BTC được giao dịch dưới 900 đô la. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2017, nó đã tăng lên 4,600 đô la. So sánh mức tăng 411% đó với hiệu suất kém cỏi của nó trong cùng khoảng thời gian 225 ngày của năm nay. Vào ngày nhậm chức năm 2025 của Trump, BTC được giao dịch ở mức 102,000 đô la. Nó chỉ tăng 9% lên 111,000 đô la tính đến thời điểm xuất bản. Nói cách khác, BTC hoạt động tốt hơn 40,000 điểm cơ bản trong 225 ngày đầu tiên của Trump với tư cách là tổng thống vào năm 2017 so với 225 ngày của ông vào năm 2025. Đọc...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:21
'The Summer I Turned Pretty' bị truất ngôi trong danh sách Top 10 của Amazon Prime bởi một chương trình mới

'The Summer I Turned Pretty' bị truất ngôi trong danh sách Top 10 của Amazon Prime bởi một chương trình mới

Bài đăng 'The Summer I Turned Pretty' Bị Truất Ngôi Trong Danh sách Top 10 Của Amazon Prime Bởi Một Chương Trình Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. The Summer I Turned Pretty Amazon Amazon Prime Video hẳn phải hài lòng khi họ đã tạo ra một hiện tượng văn hóa trong vài năm qua mà không liên quan đến các siêu anh hùng bạo lực. Đó chính là The Summer I Turned Pretty, hiện chỉ còn một tập nữa là kết thúc series vào cuối mùa 3. Tuy nhiên, một chương trình mới đã vươn lên vị trí #1 trong Danh sách Top 10 của Amazon Prime Video, đó là The Terminal List: Dark Wolf, phần tiền truyện của Terminal List được tạo ra vì lịch trình cực kỳ bận rộn của Chris Pratt sẽ khiến Terminal List gốc bị trì hoãn đến mức sẽ có khoảng bốn năm giữa mùa 1 và mùa 2 khi nó ra mắt. Điều này thật hài hước ngay cả trong thời đại phát trực tuyến khi 3 năm thường là Tỷ lệ tuyệt đối tối đa. Dark Wolf có sự tham gia của nhân vật phụ trong Terminal List là Ben Edwards, do Taylor Kitsch của Friday Night Lights thủ vai, người đã có sự nghiệp thăng trầm kể từ đó (còn nhớ John Carter không?) nhưng đã tìm thấy thành công khi tham gia The Terminal List, và giờ là spin-off của riêng mình. Dark Wolf kể câu chuyện của Edwards trước các sự kiện của chương trình đầu tiên, và theo nhiều đánh giá, nó có thể... hay hơn chương trình đầu tiên. The Terminal List: Dark Wolf có điểm số từ giới phê bình là 71% và điểm số khán giả là 83% trên Rotten Tomatoes, so với điểm số từ giới phê bình là 40% và điểm số khán giả cao hơn là 94% của phần đầu. Nhưng khán giả vẫn chưa xem hết Dark Wolf, và có ít đánh giá hơn nhiều, vì vậy chúng ta sẽ xem liệu con số đó có tăng lên theo thời gian không. Tôi đã thấy nó tăng từ 60% lên 83% chỉ trong vài ngày. Dark Wolf, đặc biệt với loại hiệu suất này, không được kỳ vọng là một series giới hạn, và trong khi có...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:13
Những sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi tuần này đối với Bitcoin

Những sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi tuần này đối với Bitcoin

Bài đăng Các sự kiện kinh tế quan trọng cần theo dõi tuần này đối với Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Bitcoin kết thúc tháng với mức lỗ 6,47%, mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại là 124,545.60 USD. Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, năng suất của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm tháng 8 có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Một báo cáo việc làm yếu có thể trái ngược với trực giác là một chất xúc tác tích cực cho Bitcoin, theo các chuyên gia vẫn thận trọng do tính thời vụ bearish của tháng 9. Bitcoin tiếp tục đà điều chỉnh của tuần trước, kết thúc tháng với một nốt trầm, với các chuyên gia đang chờ đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng có thể định hình quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Tâm điểm là bộ ba gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp, năng suất của Hoa Kỳ và báo cáo việc làm tháng 8 khi Fed đối mặt với các điểm dữ liệu mâu thuẫn với lạm phát tăng và thị trường việc làm suy yếu. "Fed đang đi trên dây," Kurt S. Altrichter, người sáng lập Ivory Hill Wealth Advisory, đã nói trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật. Cắt giảm lãi suất "quá sớm có nguy cơ khơi dậy lạm phát kiểu thập niên 1970," trong khi giữ nguyên lãi suất có thể "kích hoạt một cuộc suy thoái" bằng cách phá vỡ thị trường lao động, Altrichter nói thêm. ﻿ Áp lực lên Chủ tịch Jerome Powell, do đó, là rất lớn, khiến các dữ liệu được công bố trong tuần này trở nên quan trọng hơn bình thường. Tất cả sự chú ý hiện đang hướng vào số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, theo dõi các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Trong khi dự báo đồng thuận về 230,000 đơn phù hợp với 229,000 đơn của tuần trước, một chỉ số cao hơn ngưỡng này sẽ báo hiệu sự suy yếu hơn nữa của thị trường lao động và tạo áp lực đáng kể lên Fed để xem xét cắt giảm lãi suất. Theo sát vào cùng ngày là bản sửa đổi cuối cùng về Năng suất và Chi phí Lao động đơn vị của Hoa Kỳ. Tăng trưởng năng suất sơ bộ Q2 2025 được đặt ở mức + 2,4% so với quý trước (tính theo năm), với chi phí lao động đơn vị ở mức + 1,6%, giảm so với mức 6,9% của quý đầu tiên, theo báo cáo tháng 8. Một sự điều chỉnh giảm về năng suất hoặc điều chỉnh tăng về chi phí đơn vị...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:36
FY Energy Ra Mắt Các Hợp Đồng Khai Thác Năng Lượng Xanh Blockchain Bền Vững Trong Tương Lai

FY Energy Ra Mắt Các Hợp Đồng Khai Thác Năng Lượng Xanh Blockchain Bền Vững Trong Tương Lai

Bài đăng FY Energy Ra mắt Hợp đồng Khai thác điện toán đám mây Năng lượng Xanh Blockchain Hướng tới Tương lai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lưu ý biên tập: Nội dung sau đây không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của BeInCrypto. Nó được cung cấp chỉ với mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thế giới đang chuyển đổi sang một lĩnh vực mới của việc tạo ra tài sản kỹ thuật số, FY Energy đang thúc đẩy sự thay đổi với giải pháp sáng tạo của mình. Công ty, thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain kết hợp với cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, cung cấp giải pháp thân thiện với người dùng để mọi người trở thành một phần của nền kinh tế số trong khi vẫn đáp ứng các mục tiêu sinh thái của họ. Trong khi chi phí sở hữu phần cứng đang tăng vọt và cách khai thác truyền thống dần trở nên kém khả thi hơn, FY Energy đưa ra hệ thống dựa trên đám mây không chỉ đơn giản và an toàn mà còn nhằm cung cấp sự tham gia dễ dàng, an toàn vào việc tạo ra tài sản kỹ thuật số trong dài hạn. Dùng thử miễn phí $20: Bước đầu tiên hướng tới thu nhập thụ động kỹ thuật số FY Energy cung cấp tín dụng dùng thử miễn phí $20 cho tất cả người dùng mới để thử nghiệm nền tảng. Thông qua chương trình này, người dùng có thể làm quen với các hợp đồng của nền tảng mà không có rủi ro tài chính, từ đó có được trải nghiệm trực tiếp về cách cổ tức công nghệ được tạo ra hàng ngày. Nhờ vào việc loại bỏ rào cản chi phí, FY Energy đang xây dựng một cổng thông tin dân chủ hóa vào lĩnh vực tính toán băm, làm cho nó dễ tiếp cận với tất cả mọi người bất kể nền tảng tài chính của họ. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu: Được chứng nhận bởi FinCEN Mặc dù hàng tỷ đô la được chuyển qua các mạng blockchain, bảo mật vẫn là điều quan trọng nhất. FY Energy được đăng ký với FinCEN; do đó, nó duy trì sự phù hợp với quy định và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các tiêu chuẩn tài chính toàn cầu. Mỗi hợp đồng hoặc giao dịch đều được bảo vệ an toàn với McAfee® SECURE và Cloudflare® SECURE, các biện pháp bảo mật đa chữ ký, cũng như kiểm toán theo thời gian thực. Tất cả điều này đảm bảo rằng người dùng có mức độ tin tưởng vào...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:33
Lịch trình dữ liệu bận rộn kết thúc với báo cáo NFP quan trọng của Mỹ

Lịch trình dữ liệu bận rộn kết thúc với báo cáo NFP quan trọng của Mỹ

Bài đăng Lịch trình dữ liệu bận rộn kết thúc bằng báo cáo NFP quan trọng của Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khởi đầu tuần bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ nhường chỗ cho lịch trình dữ liệu dày đặc. Tuần này sẽ kết thúc với báo cáo việc làm NFP của Mỹ đầy ấn tượng. Khẩu vị rủi ro đang tăng cao khi thị trường đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tháng 9 mở đầu với một nốt trầm lặng, với thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai cho một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Kỳ nghỉ Ngày Lao động khiến dòng chảy thị trường bị hạn chế bởi kỳ nghỉ cuối tuần dài của Mỹ, nhưng một loạt các sự kiện có tác động lớn sẽ giữ cho tuần này ở phía thú vị trước vòng mới nhất của dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ (NFP) đổ bộ vào thị trường. Thứ Ba sẽ chính thức khởi động tuần giao dịch một cách nghiêm túc với Chỉ số Hài hòa Giá tiêu dùng châu Âu (HICP) mới nhất, phiên bản riêng của EU về lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Lạm phát HICP toàn EU dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 2,0% trong tháng 8. Thị trường Mỹ sẽ trở lại hoạt động vào thứ Ba đúng lúc để đón nhận kết quả khảo sát Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất ISM mới nhất. Tỷ lệ phản hồi cho các cuộc khảo sát PMI thường quá thấp để mở rộng con số cuối cùng thành kích thước mẫu chính xác, do đó làm cho bất kỳ kết luận nào rút ra từ cuộc khảo sát trở thành điểm tranh cãi. Tuy nhiên, con số cuối cùng vẫn sẽ được các nhà đầu tư theo dõi. Bước vào giữa tuần, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý của Úc cho Q2 cũng như PMI Dịch vụ Caixin của Trung Quốc cho tháng 8 sẽ đều đổ bộ vào khu vực Antipodean vào thứ Tư. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cũng sẽ có lần xuất hiện thứ hai trong ba ngày vào thứ Tư, nhưng không dự kiến có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong các tuyên bố chính sách của ECB trong thời điểm hiện tại. Số liệu Cán cân Thương mại của Úc sẽ kết thúc lịch trình dữ liệu châu Á của tuần này vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu Doanh số Bán lẻ châu Âu cho năm kết thúc vào tháng 7. Số liệu Doanh số Bán lẻ châu Âu dự kiến...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:31
Khối lượng Dex Đạt Hơn $1T Trong Tháng 8: Tại Sao Token Best Wallet Có Lợi Thế

Khối lượng Dex Đạt Hơn $1T Trong Tháng 8: Tại Sao Token Best Wallet Có Lợi Thế

Bài đăng Khối lượng giao dịch DEX Đạt Hơn 1 nghìn tỷ USD Trong Tháng 8: Tại Sao Best Wallet Token Có Lợi Thế xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vừa đạt một cột mốc lịch sử, với hơn 1,15 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch được xử lý trong tháng 8. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy đây là tháng đầu tiên tổng khối lượng giao dịch spot và hợp đồng vĩnh viễn vượt quá 1 nghìn tỷ USD trong hoạt động hàng tháng. Khối lượng giao dịch Spot DEX đạt 506 tỷ USD trong tháng 8, trong khi khối lượng hợp đồng vĩnh viễn tăng lên hơn 648 tỷ USD, đạt cao nhất mọi thời đại cho danh mục này. Thị trường DEX vẫn mạnh mẽ khi Web3 trở nên dễ tiếp cận hơn, nhờ các ứng dụng như Best Wallet. Best Wallet cung cấp cách dễ dàng để chuyển đổi tiền pháp định thông qua App, cùng với tích hợp nhiều DEX để có trải nghiệm tiền mã hóa mượt mà. Chúng tôi sẽ thảo luận tại sao token $BEST là cách tốt nhất để mua và bán tiền mã hóa thông qua ứng dụng Best Wallet, nhưng trước tiên, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về thị trường DEX. DEX nào Đang Có Khối lượng giao dịch Lớn Nhất? Uniswap vẫn là DEX spot hàng đầu với hơn 143 tỷ USD tổng khối lượng giao dịch được xử lý trong tháng 8, chiếm 28,2% tổng khối lượng giao dịch spot trong tháng. PancakeSwap đứng thứ hai với khối lượng giao dịch ít hơn gần ba lần ở mức 56,6 tỷ USD, trong khi HyperLiquid xếp thứ ba với 21,7 tỷ USD. Sự gia tăng khối lượng giao dịch spot đã nâng tỷ lệ giao dịch DEX-to-CEX lên 17,2% trong tháng 8, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với swap token được thực hiện hoàn toàn trên chuỗi. Vốn hóa thị trường DeFi hiện đạt 160 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng khi có thêm nhiều người dùng tham gia vào không gian DeFi. Best Wallet đang chuẩn bị tận dụng thị trường DEX mạnh mẽ, bắt đầu cạnh tranh với các CEX tổ chức. Hãy tìm hiểu thêm về cách Best Wallet ($BEST) giúp tích hợp với các DEX dễ dàng hơn. Best Wallet – Ví Cross-chain Được Xây Dựng Cho Thế Hệ Ưu Tiên Di Động Best Wallet Token ($BEST) là token chính thức của Best Wallet, một ví tiền mã hóa ưu tiên di động hoạt động trên nhiều blockchain với hỗ trợ DEX gốc. Best Wallet vượt trội hơn các ví cũ hơn như MetaMask...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:14
Metaplanet của Nhật Bản giành được sự chấp thuận cho kế hoạch gây quỹ 3,7 tỷ đô la

Metaplanet của Nhật Bản giành được sự chấp thuận cho kế hoạch gây quỹ 3,7 tỷ đô la

Bài đăng "Metaplanet của Nhật Bản giành được sự chấp thuận cho Kế hoạch mua trị giá 3,7 tỷ USD" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty tích lũy Bitcoin Nhật Bản Metaplanet đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông để cải tổ cơ cấu vốn, mở đường cho việc huy động hàng tỷ đô la tiềm năng dành cho chiến lược tích lũy Bitcoin của họ. Tại cuộc họp cổ đông bất thường vào thứ Hai, các nhà đầu tư đã ủng hộ việc sửa đổi điều lệ công ty để mở rộng cổ phiếu được phép lên 2,7 tỷ. Công ty cũng giới thiệu hệ thống cổ phiếu ưu đãi hai lớp mới cho phép Metaplanet thu hút các loại nhà đầu tư khác nhau trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát cho cổ đông hiện tại. Cổ phần loại A sẽ mang lại cổ tức cố định, cung cấp cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập lợi nhuận ổn định hơn. Cổ phần loại B sẽ là một canh bạc rủi ro hơn, nhưng đi kèm với tùy chọn chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Động thái này mang lại tiềm năng tăng trưởng nếu chiến lược tích lũy Bitcoin của công ty thành công. Metaplanet đã định hình các loại cổ phiếu mới như một "cơ chế phòng thủ", bảo vệ cổ đông thường khỏi bị pha loãng quá mức trong khi mở khóa tới 555 tỷ yên (3,7 tỷ USD) tiềm năng tài trợ. Nguồn: Metaplanet Metaplanet tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa mục tiêu Bitcoin Vào ngày 1 tháng 8, Metaplanet đã công bố kế hoạch huy động 3,7 tỷ USD để giúp tài trợ cho mục tiêu mua 210,000 Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2027. Vào thứ Tư, hội đồng quản trị của công ty đã quyết định phát hành cổ phiếu mới thông qua một đợt chào bán quốc tế. Điều này đã mở đường cho cuộc họp cổ đông, có thể là rào cản lớn nhất trong quản trị nội bộ. Mặc dù cổ đông đã chấp thuận khuôn khổ, hội đồng quản trị của công ty vẫn phải ủy quyền các điều khoản phát hành cụ thể. Metaplanet cũng phải nộp các bản khai đăng ký chi tiết cho cơ quan quản lý Nhật Bản. Thách thức lớn nhất cho khát vọng huy động vốn của công ty là thu hút các nhà đầu tư thực sự để đạt được mức huy động tiềm năng tối đa là 3,7 tỷ USD. Nỗ lực huy động vốn của Metaplanet diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu gần đây sụt giảm. Vào thứ Ba, dữ liệu Google Finance cho thấy cổ phiếu Metaplanet đang giao dịch ở mức khoảng 5,74 USD, giảm 54% so với mức cao nhất 12,75 USD vào...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:11
Cần Có Dữ Liệu Và Biện Pháp Đo Lường Tốt Hơn Để Hiểu Nhu Cầu Nhà Ở

Cần Có Dữ Liệu Và Biện Pháp Đo Lường Tốt Hơn Để Hiểu Nhu Cầu Nhà Ở

Bài đăng Cần Dữ liệu Và Biện Pháp Tốt Hơn Để Hiểu Nhu Cầu Nhà Ở xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thường thì, dữ liệu về gánh nặng chi phí gây nhầm lẫn hơn là làm rõ nhu cầu về các giải pháp nhà ở giá cả phải chăng. getty Tháng này tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề dai dẳng trong cách chúng ta nói về nhà ở tại Hoa Kỳ và cách chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề nhà ở. Vấn đề đầu tiên là khái niệm gánh nặng chi phí, số tiền mà một hộ gia đình phải trả cho nhà ở vượt quá 30% thu nhập gộp trước thuế của họ. Tỷ lệ Chi phí Nhà ở trên Thu nhập (HCIR) vẫn là cách mà mọi người từ các nhà hoạt động đến các quan chức được bầu và các thành viên truyền thông nói về vấn đề chi phí nhà ở. Và hàng năm, Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc gia (NLIHC) phát hành một báo cáo về mối quan hệ giữa tiền thuê nhà và tiền lương. Báo cáo năm nay, Out of Reach 2025: Chi Phí Cao Của Nhà Ở, là một ví dụ khác về việc sử dụng tỷ lệ này, khi bị sử dụng sai, thì tốt nhất là vô ích và tệ nhất là làm trầm trọng thêm các vấn đề trong cách chúng ta giải quyết những thách thức mà nhiều gia đình phải trả cho chi phí nhà ở. Đầu tiên, cách chúng ta nói về khả năng chi trả và cách chúng ta cố gắng đo lường nó tạo thành tính toán cơ bản cho mọi cách tiếp cận để cố gắng đạt được nó. Khả năng chi trả của một thứ không phải là thước đo định lượng mà là thước đo định tính, một thước đo về mối quan hệ với giá cả. Giống như chiều cao hoặc cân nặng hoặc thời tiết, khả năng chi trả đòi hỏi phải trả lời câu hỏi "so với cái gì?" Hai người có thể đang trả $1000 một tháng cho một căn hộ với một người đang phải vật lộn để trả tiền thuê mỗi tháng và người kia thậm chí không nghĩ đến điều đó. Tỷ lệ thu nhập trên tiền thuê là nơi để bắt đầu tính toán điều đó. Về mặt lịch sử, tỷ lệ này bắt đầu với ý tưởng rằng nhà ở nên có giá bằng một tuần lương, khoảng 25% thu nhập hàng tháng, sau đó nó được tăng lên vào cuối những năm 1970 lên 30%. Tại sao con số này được chọn? Tôi đã viết...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:49
