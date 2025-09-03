Sau 17 Mùa giải Đội Penske Sẽ Không Tái Ký Hợp đồng Với Ngôi sao IndyCar Will Power

Bài đăng Sau 17 Mùa giải Đội Penske Sẽ Không Ký Lại Hợp Đồng Với Tay Đua IndyCar Vĩ Đại Will Power xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tay đua IndyCar Will Power ôm kỹ sư lâu năm David Faustino sau cuộc đua cuối cùng của anh cho Đội Penske trong giải đua Borchetta Bourbon Music City Grand Prix ngày 31 tháng 8. Ảnh INDYCAR Một trong những sự kết hợp vinh quang và thành công nhất trong lịch sử Giải đua IndyCar đã kết thúc khi Đội Penske và tay đua Will Power chia tay nhau. Đội Penske thông báo vào thứ Ba, ngày 2 tháng 9 lúc 10 giờ sáng Giờ miền Đông rằng sau 17 năm lái xe cho tổ chức huyền thoại này, Power sẽ rời đội trước mùa giải 2026. "Khi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện về tương lai cùng nhau, Will cảm thấy đã đến lúc anh ấy nên thay đổi bắt đầu từ mùa giải tới," chủ đội Roger Penske cho biết. "Anh ấy là một tay đua xuất sắc và là đồng đội tuyệt vời cho tổ chức của chúng tôi. Thành tích của anh ấy đã nói lên tất cả, và chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp." Dự kiến David Malukas sẽ được bổ nhiệm vào vị trí của Power tại xe Chevrolet số 12 của Đội Penske. Power là một trong những tay đua được vinh danh nhất của IndyCar với 45 chiến thắng, hai chức vô địch IndyCar (2014 và 2022) và một chiến thắng tại Indianapolis 500. Power đã giành được 42 chiến thắng IndyCar trong thời gian của mình với Đội Penske, cùng với 71 vị trí pole position đã khẳng định anh là tay đua xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu về vòng phân hạng. "Đó là vinh dự cả đời tôi khi được lái xe cho Roger và tổ chức Penske," Will Power nói. "Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu cùng nhau, và tôi sẽ luôn biết ơn thời gian của mình với đội và các đồng đội đã hỗ trợ tôi trên chặng đường này. Sau nhiều cân nhắc, tôi cảm thấy một sự thay đổi là bước đi đúng đắn cho tôi vào thời điểm này." Đội Penske sẽ thông báo kế hoạch của họ cho chiếc Verizon Chevrolet số 12 vào một ngày sau đó trước mùa giải 2026...