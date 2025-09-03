Mấy Giờ Là Chung Kết 'Bachelor In Paradise' Mùa 10? Cách Xem Tối Nay
Bài đăng Mấy Giờ Là Chung Kết 'Bachelor In Paradise' Mùa 10? Cách Xem Tối Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BACHELOR IN PARADISE – "1010" – Khi buổi lễ trao hoa hồng cuối cùng đến gần, những người còn lại trên bãi biển củng cố mối quan hệ của họ, và ba cặp đôi cuối cùng xuất hiện. Jesse tiết lộ bài kiểm tra mối quan hệ cuối cùng, đẩy mỗi cặp đôi đến giới hạn trong bài kiểm tra hé lộ nhất từ trước đến nay. THỨ BA, NGÀY 2 THÁNG 9 (20:00-22:00 EDT) trên ABC. (Disney/Bahareh Ritter) DALE, KAT, JESS, SPENCER, ANDREW, ALEXE (Ảnh của Bahareh Ritter/Disney qua Getty Images) Disney qua Getty Images Một mùa hè khác ở Paradise gần kết thúc, và một cặp đôi đang tiến gần hơn đến việc giành giải thưởng lớn 500,000 đô la. Tiếp tục đọc để biết tất cả thông tin về chung kết Bachelor in Paradise Mùa 10 tối nay, bao gồm thời gian bắt đầu, thời lượng kéo dài và những cặp đôi nào còn lại. Mùa mới nhất của Bachelor in Paradise đã khởi động vào tháng 7. Chương trình quy tụ những nam và nữ được yêu thích từ các mùa trước của The Bachelor và The Bachelorette — và lần đầu tiên — các thương hiệu The Golden Bachelor và The Golden Bachelorette, tại Khu nghỉ dưỡng Azura Beach ở Costa Rica. Năm cặp đôi may mắn tiến vào chung kết tối nay là Jess Edwards và Spencer Conley, Kat Izzo và Dale Moss, Bailey Brown và Jeremy Simon, Alexe Godin và Andrew Spencer và Kathy Swarts và Keith Gordon. Tất cả họ sẽ có cơ hội "củng cố mối quan hệ" trước khi họ được thu hẹp còn ba cặp cuối cùng, theo ABC. ForbesAi Trong Dàn Diễn Viên 'Bachelor In Paradise'? Gặp Gỡ Những Người Độc Thân Mùa 10Bởi Monica Mercuri Sau đó, người dẫn chương trình Jesse Palmer sẽ tiết lộ "bài kiểm tra mối quan hệ cuối cùng, đẩy mỗi cặp đôi đến giới hạn trong bài kiểm tra hé lộ nhất và đòi hỏi thể chất nhất từ trước đến nay. Khi quyết định cuối cùng đến gần, quá khứ trở lại, đặt tình yêu, sự tin tưởng và số tiền lên đến 500,000 đô la vào tình thế nguy hiểm," bản tóm tắt tiếp tục. Trong một cuộc phỏng vấn với Swoon, Palmer nói rằng anh "một triệu phần trăm" nghĩ rằng mùa này sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân. "Tôi nghĩ...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:40