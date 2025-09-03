2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Thế giới cho thuê máy bay thu hẹp với thương vụ thâu tóm trị giá 7,4 tỷ đô la của Air Lease

Bài đăng Thế giới cho thuê máy bay thu hẹp với thương vụ thâu tóm Air Lease trị giá 7,4 tỷ đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một chiếc Airbus A321 đang được lắp ráp trong nhà chứa dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Cơ sở Sản xuất Airbus Hoa Kỳ ở Mobile, Alabama. Michael Spooneybarger | Reuters Công ty cho thuê máy bay Air Lease, được thành lập bởi ông trùm ngành công nghiệp Steven Udvar-Házy, đã đồng ý bán mình trong một thương vụ sẽ đưa công ty trở thành tư nhân cho một nhóm nhà đầu tư với giá 7,4 tỷ đô la, mở đường cho sự hợp nhất nhiều hơn trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê máy bay. Kế hoạch mua lại, được công bố vào thứ Ba, do Sumitomo của Nhật Bản và SMBC Aviation Capital dẫn đầu, và cũng bao gồm các công ty quản lý tài sản Apollo và Brookfield. Các cổ đông của Air Lease có trụ sở tại Los Angeles sẽ nhận được 65 đô la một cổ phiếu, cao hơn gần 8% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu. Bao gồm cả nợ, các nhà đầu tư đang định giá công ty khoảng 28,2 tỷ đô la. Các công ty cho thuê cho các hãng hàng không thuê máy bay, giúp các hãng vận chuyển này tiết kiệm tiền mặt mà họ phải sử dụng để mua máy bay có thể có giá hơn 100 triệu đô la một chiếc theo giá niêm yết. Sự thiếu hụt máy bay trong những năm gần đây — do đại dịch Covid, các vấn đề chuỗi cung ứng và các sự chậm trễ khác — đã đẩy giá thuê lên mức kỷ lục cho cả các mẫu máy bay mới và cũ. Ngành kinh doanh cho thuê máy bay, sở hữu hơn một nửa đội máy bay chở khách của thế giới, đã tăng từ 51% thị phần sở hữu vào năm 2009 lên 58% hiện tại, theo công ty tư vấn hàng không IBA Group. Nó không thấy tăng trưởng nhiều hơn vì một số hãng hàng không lớn đã trở nên có lợi nhuận, cho phép họ sở hữu nhiều máy bay của họ. "Tiền mặt không còn xa lạ với những người này nữa," Stuart Hatcher, nhà kinh tế trưởng tại IBA Group cho biết. Đồng thời, nhiều hãng hàng không hiện đang xem xét lại kế hoạch công suất của họ khi nguồn cung dư thừa các chuyến bay đã gây áp lực lên giá vé và ăn mòn lợi nhuận của họ trong năm nay. Ở mức cực đoan, Spirit Airlines vào hôm thứ Sáu đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản Chương 11 lần thứ hai trong chưa đầy một năm...
Mấy Giờ Là Chung Kết 'Bachelor In Paradise' Mùa 10? Cách Xem Tối Nay

Bài đăng Mấy Giờ Là Chung Kết 'Bachelor In Paradise' Mùa 10? Cách Xem Tối Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BACHELOR IN PARADISE – "1010" – Khi buổi lễ trao hoa hồng cuối cùng đến gần, những người còn lại trên bãi biển củng cố mối quan hệ của họ, và ba cặp đôi cuối cùng xuất hiện. Jesse tiết lộ bài kiểm tra mối quan hệ cuối cùng, đẩy mỗi cặp đôi đến giới hạn trong bài kiểm tra hé lộ nhất từ trước đến nay. THỨ BA, NGÀY 2 THÁNG 9 (20:00-22:00 EDT) trên ABC. (Disney/Bahareh Ritter) DALE, KAT, JESS, SPENCER, ANDREW, ALEXE (Ảnh của Bahareh Ritter/Disney qua Getty Images) Disney qua Getty Images Một mùa hè khác ở Paradise gần kết thúc, và một cặp đôi đang tiến gần hơn đến việc giành giải thưởng lớn 500,000 đô la. Tiếp tục đọc để biết tất cả thông tin về chung kết Bachelor in Paradise Mùa 10 tối nay, bao gồm thời gian bắt đầu, thời lượng kéo dài và những cặp đôi nào còn lại. Mùa mới nhất của Bachelor in Paradise đã khởi động vào tháng 7. Chương trình quy tụ những nam và nữ được yêu thích từ các mùa trước của The Bachelor và The Bachelorette — và lần đầu tiên — các thương hiệu The Golden Bachelor và The Golden Bachelorette, tại Khu nghỉ dưỡng Azura Beach ở Costa Rica. Năm cặp đôi may mắn tiến vào chung kết tối nay là Jess Edwards và Spencer Conley, Kat Izzo và Dale Moss, Bailey Brown và Jeremy Simon, Alexe Godin và Andrew Spencer và Kathy Swarts và Keith Gordon. Tất cả họ sẽ có cơ hội "củng cố mối quan hệ" trước khi họ được thu hẹp còn ba cặp cuối cùng, theo ABC. ForbesAi Trong Dàn Diễn Viên 'Bachelor In Paradise'? Gặp Gỡ Những Người Độc Thân Mùa 10Bởi Monica Mercuri Sau đó, người dẫn chương trình Jesse Palmer sẽ tiết lộ "bài kiểm tra mối quan hệ cuối cùng, đẩy mỗi cặp đôi đến giới hạn trong bài kiểm tra hé lộ nhất và đòi hỏi thể chất nhất từ trước đến nay. Khi quyết định cuối cùng đến gần, quá khứ trở lại, đặt tình yêu, sự tin tưởng và số tiền lên đến 500,000 đô la vào tình thế nguy hiểm," bản tóm tắt tiếp tục. Trong một cuộc phỏng vấn với Swoon, Palmer nói rằng anh "một triệu phần trăm" nghĩ rằng mùa này sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân. "Tôi nghĩ...
Giá vàng tăng vọt vượt $3,450 khi các nhà giao dịch chú ý đến tính độc lập của Fed, NFPs

Bài đăng Giá vàng tăng vọt vượt $3,450 khi các nhà giao dịch chú ý đến tính độc lập của Fed, NFPs xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XAU/USD tăng 0,87% lên $3,476 khi phiên giao dịch Mỹ yên ắng thúc đẩy động lượng hướng tới mức kỷ lục. Các nhà giao dịch định giá khả năng 85% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu ở 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nghi ngờ về tính độc lập của Fed và sự không chắc chắn về thuế quan thúc đẩy sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn, với Nonfarm Payrolls hiện đang được chú ý. Giá vàng tăng vượt $3,450 và có thể thách thức mức kỷ lục $3,500 vào thứ Hai, khi thị trường Mỹ yên ắng trong ngày Lễ Lao động. Lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và sự không chắc chắn đang diễn ra về cuộc chiến thương mại đã khiến đồng USD suy yếu và tăng dòng tiền vào lĩnh vực kim loại quý. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức $3,476, tăng hơn 0,87%. Vàng thỏi tăng vọt hướng tới mức cao kỷ lục $3,500 trong bối cảnh đồng USD suy yếu Tuần trước, dữ liệu lạm phát cho thấy giá tăng gần 3% trên cơ sở hàng năm, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh điểm yếu của thị trường lao động tại Jackson Hole, khiến dữ liệu việc làm trở thành trọng tâm, trong khi các nhà giao dịch bỏ qua việc công bố Chỉ số giá PCE cốt lõi. PCE cốt lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7 như dự kiến, cho thấy quá trình giảm lạm phát còn xa mới có thể tiếp tục. Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vẫn tồn tại do điểm yếu của thị trường lao động. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn cao với tỷ lệ đứng ở mức 85%, theo công cụ xác suất lãi suất của Prime Market Terminal. Trong khi đó, các nhà giao dịch vàng đang tập trung vào việc công bố số liệu Nonfarm Payrolls (NFP) và những diễn biến tiếp theo trong việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook của Tổng thống Mỹ Donald Trump. XAU/USD đã mở rộng đà tăng khi những người tham gia thị trường tin rằng phản ứng của Nhà Trắng có thể làm suy yếu tính độc lập của Fed, dẫn đến lo ngại về sự ổn định của chính sách tiền tệ. Ngoài ra, quyết định của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ về việc phán quyết hầu hết các mức thuế là bất hợp pháp sẽ giữ sự không chắc chắn trên thị trường...
Andrew Tate mất 67K USD trên Token WLFI, mở vị thế Long khác

Bài đăng Andrew Tate mất 67K USD trên Token WLFI, mở vị thế long khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cựu vô địch kickboxing và influencer gây tranh cãi Andrew Tate một lần nữa quay lại giao dịch tiền điện tử, sau khi thua lỗ tài chính với token YZY của Kanye West. Vị thế long của Andrew Tate trên token World Liberty Financial (WLFI) liên quan đến gia đình Trump đã bị thanh lý với tổng thiệt hại 67,500 USD vào sáng thứ Ba trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid. Mặc dù thua lỗ, Tate tiếp tục đặt cược vào sự tăng giá của token WLFI, "ngay lập tức" mở một vị thế long khác, theo nền tảng dữ liệu blockchain Lookonchain trong bài đăng X hôm thứ Ba. Việc thanh lý xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Tate mở vị thế short đòn bẩy 3x trên token YZY liên quan đến Kanye West, khi tổng thiệt hại của anh ta gần 700,000 USD trên một tài khoản Hyperliquid duy nhất. Nguồn: Lookonchain Thiệt hại của Tate xảy ra một ngày sau khi token WLFI của dự án tài chính phi tập trung liên quan đến gia đình Trump bắt đầu giao dịch trên các sàn vào hôm thứ Hai. WLFI giảm khoảng 36% sau khi niêm yết, từ đỉnh 0,331 USD xuống mức thấp 0,210 USD, trước khi phục hồi nhẹ để giao dịch trên 0,2420 USD tính đến 15:42 (Giờ VN). Token WLFI đã giảm hơn 21% kể từ khi ra mắt, dữ liệu CoinMarketCap cho thấy. WLFI/USD, biểu đồ mọi thời điểm. Nguồn: CoinMarketCap Liên quan: Crypto trong kế hoạch hưu trí 401(k) của Mỹ có thể đưa Bitcoin lên 200K USD vào năm 2025 Việc mở khóa token quan trọng đã thêm 24,6 tỷ token vào nguồn cung lưu hành của WLFI vào hôm thứ Hai, tăng tài sản của gia đình Trump lên 5 tỷ USD. Dự án trước đó cho biết phân bổ WLFI sẽ ban đầu bị khóa cho các nhà sáng lập, bao gồm Donald Trump và ba người con trai của ông, Donald Trump Jr., Barron Trump và Eric Trump. Liên quan: Nhà giao dịch Ether gần như bị xóa sổ sau khi tăng trưởng kỷ lục từ 125K USD lên 43M USD WLFI đưa ra đề xuất mua lại token sau khi giảm 36% Sau khi token WLFI giảm giá sau khi ra mắt, nền tảng đã đưa ra đề xuất quản trị mới để thực hiện chương trình mua lại và đốt token bằng cách sử dụng phí thanh khoản do giao thức sở hữu. WLFI đề xuất sử dụng 100% phí giao thức...
Chiến lược mua khi giá giảm: 4,048 BTC được thêm vào khi giá trượt xuống $108K

Bài đăng Chiến lược mua đáy: 4,048 BTC được thêm vào khi giá giảm xuống $108K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: MicroStrategy đã mua 4,048 BTC với giá $449.3M, trung bình $110,981. Tổng số nắm giữ: 636,505 BTC trị giá $46.95B. Việc mua vào diễn ra sau khi Bitcoin giảm xuống dưới $108K. Cá voi và người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích lũy. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) tiết lộ vào ngày 2/9 thông qua hồ sơ SEC rằng họ đã mua 4,048 bitcoin với giá khoảng $449.3 triệu, khi Bitcoin giảm xuống dưới $108,000. Công ty ghi nhận giá mua trung bình khoảng $110,981 mỗi đồng tiền trong tuần kết thúc vào ngày 1/9. Động thái mua đáy mới nhất này đưa tổng số Bitcoin của MicroStrategy lên 636,505 BTC, với tổng chi phí cơ bản khoảng $46.95 tỷ (trung bình $73,765 mỗi BTC). Dưới sự lãnh đạo của CEO Michael Saylor, công ty đã liên tục sử dụng vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu ưu đãi để tài trợ cho kho dự trữ tiền mã hóa của mình. MicroStrategy mua đáy Giá Bitcoin biến động trong giai đoạn MicroStrategy mua vào. Sau khi đạt đỉnh trên $113,000, BTC giao dịch giảm xuống mức $107K-$108K vào cuối tháng 8. Nguồn: Saylor X Dữ liệu CoinGecko xác nhận sự điều chỉnh xuống chỉ dưới $108,000 vào ngày 29/8. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt tăng giá giữa tháng 8 lên mức cao mới (khoảng $124,000) và trùng với các yếu tố theo mùa điển hình: khối lượng giao dịch cuối mùa hè thường giảm. Đáng chú ý, dữ liệu của Glassnode cho thấy tất cả các nhóm nắm giữ Bitcoin (từ cá voi đến ví "tôm" nhỏ) chuyển sang giai đoạn phân phối vào cuối tháng 8, phù hợp với việc chốt lời sau đợt tăng giá gần đây. Điểm xu hướng tích luỹ tổng hợp giảm xuống khoảng 0.26 (thấp hơn nhiều so với 0.5), cho thấy áp lực bán rộng khắp. Về mặt lịch sử, tháng 8 thường chứng kiến khối lượng giao dịch yên ắng hơn và sự củng cố giá - ba tháng 8 gần đây nhất đều chứng kiến sự điều chỉnh hai con số. Trong bối cảnh chốt lời này, việc mua vào đều đặn của MicroStrategy nổi bật. Công ty đã sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu trên thị trường (ATM) (bao gồm các chương trình cổ phiếu ưu đãi STRF, STRK, STRD và bán cổ phiếu thường) để tài trợ cho việc mua $449.3M Bitcoin. Việc tích lũy có kỷ luật như vậy cho thấy MicroStrategy đang coi BTC là tài sản kỹ thuật số dài hạn...
AI đang khiến tội phạm mạng dễ dàng hơn cho tội phạm không chuyên nghiệp

Bài đăng AI Đang Khiến Tội Phạm Mạng Dễ Dàng Hơn Cho Tội Phạm Không Chuyên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Logo ứng dụng Claude của Anthropic xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh tại Reno, Hoa Kỳ, vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. (Ảnh của Jaque Silva/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Trong một thời gian, mô hình kinh doanh của số ít thiên tài tội phạm mạng tạo ra phần mềm độc hại tinh vi như ransomware là cung cấp phần mềm độc hại và dịch vụ của họ cho tội phạm mạng ít chuyên nghiệp hơn trên Dark Web, đôi khi thậm chí cung cấp cả hệ thống phân phối để đổi lấy một phần trăm tiền chuộc nhận được. Tuy nhiên, AI đã nhanh chóng thay đổi mô hình này khi ngay cả những tội phạm ít chuyên nghiệp hơn cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện nhiều loại lừa đảo khác nhau. Các công cụ AI có thể thu thập lượng lớn dữ liệu từ mạng xã hội và các nguồn công khai để giúp tội phạm mạng tạo ra các Email lừa đảo có mục tiêu cụ thể gọi là Email lừa đảo nhắm mục tiêu, có nhiều khả năng được nạn nhân tin tưởng, thường dụ dỗ họ cung cấp thông tin cá nhân dẫn đến đánh cắp danh tính hoặc thực hiện thanh toán dưới một cái cớ nào đó. Công nghệ deepfake video và nhân bản giọng nói dễ dàng tiếp cận đã cho phép tội phạm mạng thực hiện nhiều loại lừa đảo khác nhau bao gồm lừa đảo ông bà hoặc lừa đảo khẩn cấp gia đình và lừa đảo qua Email doanh nghiệp, trước đây chủ yếu dựa vào các chiến thuật kỹ thuật xã hội thông qua Email, trong đó kẻ lừa đảo giả danh là giám đốc công ty và thuyết phục nhân viên cấp thấp hơn ủy quyền thanh toán theo chỉ đạo của kẻ lừa đảo dưới một cái cớ nào đó. Trò lừa đảo này, bắt đầu chủ yếu vào năm 2018, đã gây thiệt hại trên toàn thế giới hơn 55 tỷ đô la từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 theo FBI. Giờ đây với sự ra đời của AI và việc sử dụng công nghệ deepfake và công nghệ nhân bản giọng nói, những kẻ lừa đảo đã nâng cao cược. Vào năm 2024, công ty kỹ thuật Arup đã mất 25 triệu đô la cho tội phạm mạng giả danh là...
Tin tức Bitcoin: Các ETP hiện Nắm giữ 7% nguồn cung BTC, liệu Tăng trưởng có đang chậm lại?

Bài đăng Tin tức Bitcoin: ETPs Hiện Nắm giữ 7% Nguồn cung BTC, Liệu Tăng trưởng Đang Chậm Lại? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Tin tức Bitcoin: ETPs nắm giữ 1,47M BTC, 7% nguồn cung. BlackRock và Fidelity chiếm ưu thế với 950K BTC. Tháng 8: Chuyển ra $301M từ BTC, $3,95B vào ETH. Các "cá voi" chuyển sang Ether khi 92 ETF tiền điện tử chờ phê duyệt từ SEC. Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lên mức cao kỷ lục được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức. Thực tế, phân tích về các quỹ nắm giữ bởi HODL15Capital cho thấy các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETPs) hiện sở hữu khoảng 1,47 triệu BTC – chiếm khoảng 7% trong tổng nguồn cung 21 triệu đồng Bitcoin. Các ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ chiếm ưu thế trong số đó, với 11 quỹ của Mỹ nắm giữ khoảng 1,29 triệu BTC tính đến ngày 31 tháng 8. iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock là đơn vị nắm giữ lớn nhất, với 746.810 BTC trong sổ sách, và Wise Origin Bitcoin Fund của Fidelity đứng thứ hai với khoảng cách xa (chỉ dưới 199.500 BTC). Nhìn chung, các ETP Bitcoin toàn cầu đã bổ sung khoảng 170.000 BTC (khoảng $18,7 tỷ) kể từ cuối năm 2024. Biểu đồ: Lượng nắm giữ ETP Bitcoin toàn cầu (bao gồm tất cả các ETF giao ngay lớn của Mỹ) hiện vượt quá 1,47 triệu BTC, hoặc ~7% tổng nguồn cung. Nguồn: HODL15Capital Tin tức Bitcoin: Dòng tiền vào Quỹ Chậm Lại Cho Thấy Nhu Cầu Bitcoin Đang Giảm Mặc dù mức Bitcoin trong ETPs đạt kỷ lục và những phát triển tin tức tiền điện tử gần đây, dòng tiền vào quỹ gần đây cho thấy nhu cầu từ tổ chức có thể đang tạm dừng. Theo dữ liệu của CoinShares, tháng 8 đã chứng kiến dòng Chuyển ra ròng khoảng $301 triệu từ các ETP Bitcoin. Ngược lại, trong cùng tháng đó, các quỹ dựa trên Ethereum đã thu hút $3,95 tỷ dòng tiền vào. Nói cách khác, các quỹ Bitcoin mất tiền trong khi các quỹ Ethereum thu hút được lượng vốn mới đáng kể. Trên cơ sở hàng tuần, CoinShares báo cáo rằng các ETP Bitcoin đã tăng thêm $748 triệu trong tuần gần đây nhất, trong khi các ETP Ethereum thu hút khoảng $1,4 tỷ - nhấn mạnh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư. Trong suốt mùa hè, tỷ lệ của Bitcoin trong tổng dòng tiền vào quỹ tiền điện tử khá nhỏ: CoinShares lưu ý rằng dòng tiền vào các ETP Ethereum từ đầu năm đến nay đạt $2,5 tỷ so với khoảng $1 tỷ dòng Chuyển ra ròng từ các sản phẩm Bitcoin...
Ripple hợp tác với Thunes để mở rộng thanh toán xuyên biên giới được hỗ trợ bởi blockchain

Bài đăng Ripple hợp tác với Thunes để mở rộng thanh toán xuyên biên giới được hỗ trợ bởi blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Ripple và Thunes đã mở rộng quan hệ đối tác của họ để tích hợp Ripple Payments vào mạng lưới toàn cầu của Thunes, nâng cao thanh toán xuyên biên giới được hỗ trợ bởi blockchain. Sự hợp tác nhằm cải thiện tốc độ giao dịch, tính minh bạch và tuân thủ cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế trên hơn 130 quốc gia. Ripple và Thunes đã mở rộng quan hệ đối tác của họ hôm nay để nâng cao thanh toán xuyên biên giới toàn cầu bằng cách tích hợp Ripple Payments vào Mạng Toàn Cầu Trực Tiếp của Thunes, dựa trên sự hợp tác ban đầu năm 2020 của họ. Thunes có trụ sở tại Singapore kết nối với hơn 130 quốc gia và 80 loại tiền tệ thông qua 320 phương thức thanh toán, phục vụ hàng tỷ tài khoản ngân hàng, ví di động và thẻ. Nền tảng Smart Superhighway và Hệ thống SmartX Treasury của công ty cung cấp thanh toán tiền tệ địa phương theo thời gian thực. Việc tích hợp các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain của Ripple nhằm cải thiện tốc độ, tính minh bạch và tuân thủ trên toàn mạng lưới toàn cầu của Thunes. Nền tảng doanh nghiệp của Ripple hoạt động tại hơn 90 thị trường thanh toán, bao phủ hơn 90% thị trường Forex(FX) hàng ngày, với khối lượng xử lý vượt quá 70 tỷ đô la. "Bằng cách hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực và tích hợp sâu rộng tại địa phương, chúng tôi đang cho phép các công ty tài sản kỹ thuật số cung cấp thanh toán xuyên biên giới liền mạch, tuân thủ và dễ tiếp cận ở quy mô lớn," Chloe Mayenobe, Chủ tịch và COO tại Thunes cho biết. Fiona Murray, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Ripple, cho biết rằng bằng cách kết hợp Mạng Toàn Cầu Trực Tiếp của Thunes với cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Ripple, quan hệ đối tác này nâng cao tốc độ thanh toán, khả năng tiếp cận và tuân thủ trên các khu vực. Nguồn: https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
Sau 17 Mùa giải Đội Penske Sẽ Không Tái Ký Hợp đồng Với Ngôi sao IndyCar Will Power

Bài đăng Sau 17 Mùa giải Đội Penske Sẽ Không Ký Lại Hợp Đồng Với Tay Đua IndyCar Vĩ Đại Will Power xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tay đua IndyCar Will Power ôm kỹ sư lâu năm David Faustino sau cuộc đua cuối cùng của anh cho Đội Penske trong giải đua Borchetta Bourbon Music City Grand Prix ngày 31 tháng 8. Ảnh INDYCAR Một trong những sự kết hợp vinh quang và thành công nhất trong lịch sử Giải đua IndyCar đã kết thúc khi Đội Penske và tay đua Will Power chia tay nhau. Đội Penske thông báo vào thứ Ba, ngày 2 tháng 9 lúc 10 giờ sáng Giờ miền Đông rằng sau 17 năm lái xe cho tổ chức huyền thoại này, Power sẽ rời đội trước mùa giải 2026. "Khi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện về tương lai cùng nhau, Will cảm thấy đã đến lúc anh ấy nên thay đổi bắt đầu từ mùa giải tới," chủ đội Roger Penske cho biết. "Anh ấy là một tay đua xuất sắc và là đồng đội tuyệt vời cho tổ chức của chúng tôi. Thành tích của anh ấy đã nói lên tất cả, và chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp." Dự kiến David Malukas sẽ được bổ nhiệm vào vị trí của Power tại xe Chevrolet số 12 của Đội Penske. Power là một trong những tay đua được vinh danh nhất của IndyCar với 45 chiến thắng, hai chức vô địch IndyCar (2014 và 2022) và một chiến thắng tại Indianapolis 500. Power đã giành được 42 chiến thắng IndyCar trong thời gian của mình với Đội Penske, cùng với 71 vị trí pole position đã khẳng định anh là tay đua xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu về vòng phân hạng. "Đó là vinh dự cả đời tôi khi được lái xe cho Roger và tổ chức Penske," Will Power nói. "Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu cùng nhau, và tôi sẽ luôn biết ơn thời gian của mình với đội và các đồng đội đã hỗ trợ tôi trên chặng đường này. Sau nhiều cân nhắc, tôi cảm thấy một sự thay đổi là bước đi đúng đắn cho tôi vào thời điểm này." Đội Penske sẽ thông báo kế hoạch của họ cho chiếc Verizon Chevrolet số 12 vào một ngày sau đó trước mùa giải 2026...
Thông Báo Bitcoin (BTC) Được Mong Đợi Từ Lâu Của Michael Saylor Đã Đến Hôm Nay! Đây Là Các Chi Tiết...

Bài đăng Thông báo Bitcoin (BTC) được mong đợi từ lâu của Michael Saylor đã đến hôm nay! Đây là các chi tiết... xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiếp tục các giao dịch mua hàng tuần, MicroStrategy (Chiến lược) đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin (BTC) hàng tuần và thông báo rằng họ đã mua 4,048 BTC vào tuần trước. Theo đó, MicroStrategy đã mua 4,048 BTC trị giá 449.3 triệu đô la với giá trung bình là 110,981 đô la. Nhà sáng lập Chiến lược Michael Saylor đã thông báo tin tức này thông qua một bài đăng trên tài khoản X của mình. "Chiến lược đã mua 4,048 BTC với khoảng 449.3 triệu đô la, ở mức khoảng 110,981 đô la mỗi Bitcoin, tạo ra lợi nhuận BTC 25.7% trong năm 2025 tính đến hiện tại. Tính đến ngày 09/01/2025, chúng tôi nắm giữ 636,505 BTC được mua với khoảng 46.95 tỷ đô la ở mức khoảng 73,765 đô la mỗi Bitcoin. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
