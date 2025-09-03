Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Đối mặt với Cáo buộc, Tác động Tiềm tàng từ Trump

Điểm nổi bật: Cáo buộc gian lận thế chấp có thể thay đổi cán cân lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Trump có thể giành được ảnh hưởng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Những thay đổi lãnh đạo tiềm tàng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook đối mặt với cáo buộc gian lận thế chấp, có khả năng thay đổi thành phần của Hội đồng Fed nếu bị loại bỏ, tác động đến chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Việc Cook từ chức có thể cho phép Trump bổ nhiệm người thứ tư vào Fed, thay đổi hướng đi kinh tế vĩ mô, điều này có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền mã hóa. Cáo buộc Gian lận Thế chấp và Những Thay đổi Chính trị Tiềm tàng Cáo buộc của Mark Calabria đối với Lisa Cook liên quan đến gian lận thế chấp, có khả năng ảnh hưởng đến vị trí của bà tại Cục Dự trữ Liên bang. "Nếu bà ấy bị loại bỏ," Donald Trump có thể bổ nhiệm một thống đốc mới, thay đổi cán cân quyền lực trong Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang. Kịch bản này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong chính sách tiền tệ, khi một thống đốc mới với quan điểm khác có thể ảnh hưởng đến hướng đi của hội đồng. Ảnh hưởng tiềm tàng của Trump đối với hội đồng có thể có những tác động đáng kể đến chính sách kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều thị trường, bao gồm cả tiền mã hóa. Các đại diện Quốc hội, như French Hill, bày tỏ lo ngại về tác động của các cáo buộc đối với niềm tin của công chúng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát thích hợp. Các vấn đề chính trị đang ở mức cao, và các nhà quan sát thị trường đang cân nhắc những tác động của việc thay đổi thành phần hội đồng. Các nhà phân tích Coincu nhấn mạnh rằng việc loại bỏ Cook có thể mang lại những thay đổi đáng kể cho thị trường tài chính. Những thay đổi quy định có thể thay đổi hành vi của nhà đầu tư, tác động đến các tài sản như tiền mã hóa, khi các chính sách ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế có thể thúc đẩy tâm lý thị trường, thể hiện bản chất kết nối của các lĩnh vực tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Tác động đối với Thị trường và Lĩnh vực Tiền mã hóa Bạn có biết? Những thay đổi lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang trong quá khứ đã có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và gián tiếp tác động đến thị trường tiền mã hóa, đặc biệt khi dẫn đến những thay đổi trong chiến lược kinh tế hoặc lập trường chính sách. Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $111,549.14 với vốn hóa thị trường $2.22 nghìn tỷ, dẫn đầu thị trường crypto với 57.87% thị phần, theo CoinMarketCap. Nó chứng kiến mức tăng 2.30%...