2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Yunfeng Financial liên kết với Jack Ma mua cổ phần ETH trị giá 44 triệu USD cho chiến lược mở rộng Web3

Yunfeng Financial liên kết với Jack Ma mua cổ phần ETH trị giá 44 triệu USD cho chiến lược mở rộng Web3

Bài đăng Yunfeng Financial liên kết với Jack Ma mua cổ phần ETH trị giá 44 triệu USD cho Chiến lược mở rộng Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Yunfeng Financial có trụ sở tại Hồng Kông đã mua 10,000 ETH, trị giá khoảng 44 triệu USD, làm tài sản dự trữ chiến lược. Công ty quản lý 12,3 tỷ USD tài sản và có kế hoạch mở rộng vào Web3, AI và tiền điện tử. Lượng nắm giữ ETH của doanh nghiệp tăng vọt 384% từ 916,268 lên 4,4 triệu token giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2025. Yunfeng Financial Group Limited, một công ty đầu tư Hồng Kông liên kết với nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, đã mua 10,000 ETH trị giá 44 triệu USD như một phần của chiến lược mở rộng vào Web3 và tài sản kỹ thuật số. Công ty đã thông báo về việc mua Ethereum vào ngày 2/9 thông qua một tiết lộ tự nguyện cho các cổ đông Sàn giao dịch Hồng Kông. Yunfeng đã tài trợ cho việc mua này thông qua dự trữ tiền mặt nội bộ, tổng cộng 12,3 tỷ USD theo kết quả tài chính năm 2024. Động thái này đã đưa Yunfeng vào nhóm ngày càng tăng các tổ chức tài chính truyền thống áp dụng chiến lược kho bạc tiền điện tử. Công ty đã tham gia vào làn sóng áp dụng Ethereum của doanh nghiệp đã tăng tốc mạnh mẽ trong mùa hè năm 2025. Lượng nắm giữ ETH của doanh nghiệp tăng vọt 384% trong ba tháng Kho bạc Ethereum của doanh nghiệp đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ từ 916,268 ETH lên 4,4 triệu token giữa ngày 1/6 và 2/9, theo dữ liệu on-chain của Strategic ETH Reserve. Mức tăng 384% đại diện cho khoảng 13,2 tỷ USD tích lũy ETH bổ sung của doanh nghiệp trong ba tháng. Kho bạc Ethereum mua ETH kể từ tháng 4. | Nguồn: Strategic ETH Reserve Việc mua 10,000 ETH của Yunfeng đã góp phần vào làn sóng áp dụng của tổ chức đã biến đổi chiến lược kho bạc doanh nghiệp. Khoản đầu tư 44 triệu USD của công ty phản ánh sự tự tin ngày càng tăng vào vai trò của Ethereum như một tài sản dự trữ chiến lược ngoài Bitcoin. Sự gia tăng xảy ra khi các tổ chức tài chính truyền thống nhận ra tiện ích của Ethereum cho các ứng dụng tài chính phi tập trung và chức năng hợp đồng thông minh. Các thủ quỹ doanh nghiệp xem ETH như cơ sở hạ tầng cho hoạt động Web3 hơn là đầu tư đơn thuần mang tính đầu cơ. Các công ty trên nhiều lĩnh vực đã tham gia vào xu hướng kho bạc ETH, tạo ra áp lực nhu cầu bền vững đối với tổng cung lưu hành của Ethereum. Sự tích lũy của tổ chức đã loại bỏ một lượng ETH đáng kể khỏi...
Movement
MOVE$0.108+0.65%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.31%
Sleepless AI
AI$0.1202-0.41%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:28
Chia sẻ
Ethereum L2 Starknet gặp sự cố Hợp nhất Mainet lần thứ 2 trong vòng 2 tháng

Ethereum L2 Starknet gặp sự cố Hợp nhất Mainet lần thứ 2 trong vòng 2 tháng

Bài đăng Ethereum L2 Starknet gặp sự cố Mainnet lần thứ 2 trong vòng 2 tháng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giải pháp mở rộng Ethereum Starknet đã gặp phải một sự cố mainnet khác, gây ra lo ngại cho nhà đầu tư về độ tin cậy của mạng blockchain. Blockchain layer-2 (L2) Starknet đã gặp sự cố vào ngày thứ Ba, ảnh hưởng đến mainnet trong hai giờ và 44 phút, dẫn đến việc tạo khối chậm và các giao dịch bị đình trệ trên mạng. Sự cố này được gây ra bởi trình tuần tự hóa của mạng, trong thuật ngữ blockchain, hoạt động như một bộ điều khiển giao thông cho các giao dịch on-chain, sắp xếp các giao dịch được đưa vào một khối nhất định. Trong sự cố hôm thứ Ba, trình tuần tự hóa Starknet không thể nhận diện "mã Cairo0", theo dữ liệu từ status.starknet.io Nguồn: status.starknet.io Đây là "sự cố lớn" thứ hai trên mainnet trong vòng hai tháng, tạo ra những lo ngại tiềm ẩn về độ tin cậy của Starknet với tư cách là mạng L2 lớn thứ bảy của Ethereum, với 548 triệu đô la trong tổng giá trị bị khóa (TVL), theo dữ liệu từ L2beat.com. Trong sự cố trước đó vào ngày 18 tháng 7, mainnet Starknet chỉ bị ảnh hưởng trong 13 phút bởi thời gian tạo khối chậm và cổng kết nối chậm. Các L2 hàng đầu của Ethereum theo TVL. Nguồn: L2beat.com Liên quan: Crypto chỉ cách một "chu kỳ tăng trưởng" để được áp dụng rộng rãi, 5 tỷ người dùng Mạng L2 là các blockchain thứ cấp được xây dựng trên mainnet Ethereum để cải thiện tốc độ giao dịch và năng lực bằng cách xử lý các giao dịch offchain. Starknet sử dụng ZK-rollups (cụ thể là bằng chứng STARK) để cung cấp giao dịch thông lượng cao và chi phí thấp để mở rộng mainnet Ethereum. Liên quan: Cá voi Bitcoin 11 tỷ đô vượt qua SharpLink với cược Ethereum 4 tỷ đô Starknet đã trở lại hoạt động, "hoàn toàn vận hành" Chưa đầy ba giờ sau khi xảy ra sự cố, Starknet đã có thể khôi phục đầy đủ chức năng, tài khoản X do thành viên cộng đồng Starknet điều hành đã viết trong một bài đăng vào thứ Ba, thêm rằng: "Việc sản xuất khối đã trở lại bình thường. Hầu hết các nhà cung cấp RPC đã hoạt động, và những nhà cung cấp còn lại sẽ sớm nâng cấp." "Để khôi phục dịch vụ, các giao dịch được gửi giữa 2:23 sáng và 4:36 sáng UTC đã không được xử lý," thông báo cho biết, đồng thời nói thêm rằng một tổ chức lại blockchain...
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.31%
Wink
LIKE$0.008236-3.04%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:26
Chia sẻ
Đã thêm 150K Ether (ETH) vào Quỹ cộng đồng, đưa tổng số nắm giữ lên 8,1 tỷ USD

Đã thêm 150K Ether (ETH) vào Quỹ cộng đồng, đưa tổng số nắm giữ lên 8,1 tỷ USD

Bài đăng Thêm 150K Ether (ETH) vào Quỹ cộng đồng, Nâng Tổng tài sản lên $8,1B xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies (BMMR), công ty quản lý tài sản kỹ thuật số niêm yết trên Nasdaq do Tom Lee của Fundstrat lãnh đạo, tiếp tục tích lũy token khi giá tiền mã hóa giảm. Công ty đã thêm hơn 150.000 ETH trong tuần trước, theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba. Việc mua này đã nâng tổng số token nắm giữ của công ty lên 1.866.974, trị giá khoảng $8,1 tỷ theo giá hiện tại, với khoảng $635 triệu tiền mặt để mua thêm, công ty cho biết. BMNR giảm nhẹ trong giao dịch trước khi niêm yết ở mức $43, và vẫn thấp hơn 35% so với đỉnh điểm giữa tháng 8 khi ETH rút lui khỏi mức giá kỷ lục. BitMine, đã chuyển sang chiến lược ETH vào tháng 6, nhằm mục tiêu nắm giữ 5% nguồn cung của đồng tiền mã hóa lớn thứ hai và tạo ra lợi nhuận bằng cách staking các token. Công ty hiện xếp hạng là công ty quản lý ETH niêm yết lớn nhất và chỉ đứng sau Strategy với $71 tỷ BTC Đang nắm giữ trong số tất cả các công ty quản lý tiền mã hóa. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
Bitcoin
BTC$121,346.98-0.04%
Moonveil
MORE$0.03014-15.17%
TOMCoin
TOM$0.000241+1.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:23
Chia sẻ
Crypto Đã Đi Ngang So Với Vàng Trong 8 Năm Qua, Mike McGlone Tiết Lộ

Crypto Đã Đi Ngang So Với Vàng Trong 8 Năm Qua, Mike McGlone Tiết Lộ

Bài đăng Crypto Đã Đi Ngang So Với Vàng Trong 8 Năm Qua, Mike McGlone Tiết Lộ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto và cổ phiếu đi ngang so với vàng: McGlone Saylor vẫn tin tưởng vào Bitcoin khi Strategy mua 4,048 BTC Mike McGlone, chuyên gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, đã sử dụng tài khoản X chính thức của mình để chia sẻ với cộng đồng những quan sát của ông về Bitcoin, vàng và những gì động thái giá hiện tại của chúng có thể nói về tình trạng tổng thể của nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $3,578. Bạn Cũng Có Thể Thích Crypto và cổ phiếu đi ngang so với vàng: McGlone Trong tweet của mình, McGlone tuyên bố rằng trong tám năm qua, Chỉ số Crypto Bloomberg Galaxy và S&P 500 đã "đi ngang so với vàng", về cơ bản có nghĩa là mặc dù được định giá bằng đô la, crypto và cổ phiếu có thể đã tăng giá trị đáng kể, nhưng chúng không tăng nhiều giá trị so với vàng. Nhìn chung, crypto được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn vàng theo thời gian, đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát, và theo giá trị đô la, đây là điều đã xảy ra. McGlone dường như đang ám chỉ rằng nếu vàng tiếp tục giữ vững so với các tài sản rủi ro, chẳng hạn như Bitcoin hoặc cổ phiếu, hoặc tiếp tục vượt trội hơn chúng, điều này có thể báo hiệu nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự suy yếu lớn vào lúc này hoặc thậm chí báo hiệu sự thay đổi sâu sắc trong trật tự tài chính toàn cầu. Hôm nay, giá của một ounce vàng đã tăng vọt lên $3,578, tăng tổng cộng 120% trong ba năm qua. Gold Guiding Stuff That's Never Happened – Feint or Profound? It's not a good sign for the global economy that the S&P 500 and Bloomberg Galaxy Crypto Index have flatlined vs. gold for about eight years. Is the ancient store of value ripe for reversal? My analysis of annual… pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) September 2, 2025 Saylor vẫn tin tưởng vào Bitcoin khi Strategy mua 4,048 BTC Michael Saylor,...
STUFF.io
STUFF$0.00389+0.25%
ChangeX
CHANGE$0.00158478-0.23%
Bitcoin
BTC$121,346.98-0.04%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:20
Chia sẻ
Yunfeng Financial được Jack Ma hậu thuẫn đầu tư vào Ethereum để chuyển đổi kho bạc doanh nghiệp

Yunfeng Financial được Jack Ma hậu thuẫn đầu tư vào Ethereum để chuyển đổi kho bạc doanh nghiệp

Bài đăng Jack Ma hậu thuẫn Yunfeng Financial đầu tư vào Ethereum để chuyển đổi kho bạc doanh nghiệp đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group, công ty dịch vụ tài chính niêm yết tại Hồng Kông có liên quan đến Jack Ma, đã mua 10,000 Ethereum (ETH) trị giá khoảng 44 triệu đô la để bắt đầu xây dựng kho bạc ETH, theo hồ sơ công bố ngày 2/9 tiết lộ. Việc mua lại này đánh dấu sự tham gia của Yunfeng vào xu hướng ngày càng tăng của các công ty đại chúng áp dụng chiến lược kho bạc crypto, một chiến lược được phổ biến bởi Strategy với Bitcoin (BTC). Các công ty như SharpLink Gaming và Bitmine đã thực hiện các bước tương tự trong những tháng gần đây, đặt cược vào ETH như một phần của quản lý bảng cân đối kế toán dài hạn. Yunfeng, cung cấp các dịch vụ bao gồm bảo hiểm, môi giới và quản lý tài sản, cho biết việc mua Ethereum sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào tiền tệ truyền thống đồng thời hỗ trợ mở rộng công nghệ của họ vào Web3, tài sản thế giới thực, tiền điện tử và AI hỗ trợ bởi AI. Công ty đã tiết lộ chiến lược rộng lớn hơn vào tháng 7 như một phần của sự chuyển hướng sang cơ sở hạ tầng tài chính thế hệ tiếp theo. Công ty này phần lớn thuộc sở hữu của Yunfeng Capital có trụ sở tại Thượng Hải, tập đoàn đầu tư tư nhân được đồng sáng lập vào năm 2010 bởi Ma, người cũng đã giúp thành lập Ant Group và Alibaba. Sự tham gia của Yunfeng vào kho bạc crypto cho thấy các công ty có trụ sở tại châu Á đang bắt đầu áp dụng tài sản kỹ thuật số trong chiến lược tài chính doanh nghiệp vượt ra ngoài giao dịch đầu cơ. Cổ phiếu của Yunfeng Financial tăng 9,55% sau thông báo và đóng cửa phiên giao dịch ở mức 3,67 đô la Hồng Kông (47 xu Mỹ). Động thái này thêm động lực cho vai trò ngày càng tăng của ETH trong kho bạc doanh nghiệp, với nhiều công ty tìm cách đa dạng hóa khỏi tiền pháp định và tích hợp cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain vào hoạt động kinh doanh của họ. Ethereum là đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo giá trị thị trường, và việc các công ty niêm yết áp dụng kho bạc được coi là tín hiệu của sự chấp nhận sâu rộng hơn từ các tổ chức. Dựa trên dữ liệu CryptoSlate, Ethereum đang giao dịch ở mức 4,264 đô la tại thời điểm báo chí, giảm 2,12% trong 24 giờ qua. Được đề cập trong bài viết này Nguồn: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
RealLink
REAL$0.0821+0.20%
Bitcoin
BTC$121,346.98-0.04%
Moonveil
MORE$0.03014-15.17%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:15
Chia sẻ
TIN NÓNG: Quỹ Ethereum Thông Báo Sẽ Thực Hiện Token Sale ETH Lớn Vào Tháng 9! Đây Là Chi Tiết

TIN NÓNG: Quỹ Ethereum Thông Báo Sẽ Thực Hiện Token Sale ETH Lớn Vào Tháng 9! Đây Là Chi Tiết

Quỹ Ethereum đã công bố ý định bán 10 nghìn ETH vào tháng 9 để tài trợ cho R&D, tài trợ và quyên góp. Chi tiết sẽ được cập nhật... *Không phải là lời khuyên đầu tư. Nguồn: Bitcoinsistemi.com
BRC20.COM
COM$0.011199+3.31%
Arweave
AR$5.796+1.59%
Ethereum
ETH$4,334.25-0.25%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/03 04:14
Chia sẻ
24 giờ cuối cùng để mua TOKEN6900 trước khi claim!

24 giờ cuối cùng để mua TOKEN6900 trước khi claim!

Đồng hồ đang chạy: chỉ còn 24 giờ để định vị trên TOKEN6900 trước khi claim. Một cửa sổ cực kỳ hẹp đang kích thích thị trường tiền điện tử. Trong các cộng đồng Telegram, X và Discord, mọi người chỉ nói về điều đó. Bầu không khí vì thế rất sôi động: hoặc các nhà đầu tư tham gia ngay bây giờ, hoặc họ chỉ đứng nhìn [...]
Chia sẻ
Bitcoinist2025/09/03 04:12
Chia sẻ
El Salvador Phá Vỡ Giới Hạn Với Sự Kiện Bitcoin Đầu Tiên Của Chính Phủ

El Salvador Phá Vỡ Giới Hạn Với Sự Kiện Bitcoin Đầu Tiên Của Chính Phủ

El Salvador sẽ tổ chức hội nghị Bitcoin được chính phủ hậu thuẫn vào tháng 11 này khi các quan chức thúc đẩy một giai đoạn mới, mang tính thể chế hơn trong thí nghiệm crypto dài hạn của họ. Bài liên quan: Thống đốc California Newsom phản công Tổng thống Hoa Kỳ bằng màn trêu chọc về 'Đồng xu tham nhũng Trump' Chính phủ tổ chức Bitcoin Histórico Theo thông báo và báo cáo của chính phủ, sự kiện - có tên là Bitcoin Histórico - sẽ diễn ra vào tháng 11 [...]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.504-0.91%
Moonveil
MORE$0.03014-15.17%
EPNS
PUSH$0.0309+0.03%
Chia sẻ
Bitcoinist2025/09/03 04:00
Chia sẻ
Ozak AI, POL, PYTH, XRP, và Solana

Ozak AI, POL, PYTH, XRP, và Solana

Bài đăng Ozak AI, POL, PYTH, XRP, và Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa năm 2025 đang định hình thành một trong những giai đoạn thú vị nhất cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Với Bitcoin đạt những đỉnh cao mới và altcoin đạt được đà tăng trưởng mạnh mẽ, cuộc săn lùng những người chiến thắng lớn tiếp theo đã trở nên gay gắt hơn. Trong số các dự án hàng đầu, Ozak AI, POL, PYTH, XRP, và Solana nổi bật là những dự án có nền tảng vững chắc, sự áp dụng đang phát triển và tiềm năng tăng trưởng lớn. Ozak AI (OZ) Ozak AI đã nổi lên như một trong những đợt bán trước được hype nhiều nhất trong năm, kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo với công nghệ blockchain để cung cấp phân tích dự đoán, công cụ dự báo và giải pháp giao dịch thông minh. Hiện đang ở giai đoạn bán trước OZ thứ năm với giá $0.01 mỗi token, dự án đã huy động được hơn $2.5 triệu và bán hơn 830 triệu token, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư. Hệ sinh thái của Ozak AI được xây dựng trên Ozak Stream Network (OSN) và được hỗ trợ bởi AI với các Prediction Agents độc đáo, cung cấp cho các nhà giao dịch những thông tin hỗ trợ bởi AI có thể tùy chỉnh. Với việc hoàn thành kiểm toán Certik, đảm bảo niêm yết trên CoinMarketCap và sự hỗ trợ cộng đồng sớm bùng nổ, các nhà phân tích tin rằng Ozak AI có thể sao chép hoặc thậm chí vượt qua đà tăng trưởng ban đầu của Solana hoặc XRP. Nhiều người gọi đây là một trong những cơ hội bán trước hứa hẹn nhất với tiềm năng tăng 100 lần vào năm 2025. Polygon (POL) Polygon (POL), phiên bản đổi thương hiệu của token hệ sinh thái Polygon, tiếp tục thống trị câu chuyện mở rộng lớp 2 cho Ethereum. Giao dịch ở mức khoảng $3.73, POL được hưởng lợi từ hoạt động DeFi, NFT và game đang bùng nổ của Ethereum, nơi khả năng mở rộng là một thách thức dai dẳng. Những tiến bộ về zkEVM của Polygon và hệ sinh thái nhà phát triển mạnh mẽ khiến POL trở thành nền tảng trong tương lai đa chuỗi. Với các đối tác lớn trong DeFi, Web3 và ứng dụng doanh nghiệp, các nhà phân tích kỳ vọng POL sẽ tăng trưởng ổn định vào năm 2025 khi nhu cầu về giải pháp mở rộng Ethereum tăng cao. Pyth Network (PYTH) Pyth Network (PYTH) đã nhanh chóng nổi lên trong lĩnh vực dữ liệu phi tập trung và oracle. Với giá...
Streamflow
STREAM$0.07846+4.50%
Moonveil
MORE$0.03014-15.17%
XRP
XRP$2.8187+0.78%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:19
Chia sẻ
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Đối mặt với Cáo buộc, Tác động Tiềm tàng từ Trump

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Đối mặt với Cáo buộc, Tác động Tiềm tàng từ Trump

Bài đăng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Đối mặt với Cáo buộc, Tác động Tiềm tàng từ Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Cáo buộc gian lận thế chấp có thể thay đổi cán cân lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Trump có thể giành được ảnh hưởng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Những thay đổi lãnh đạo tiềm tàng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook đối mặt với cáo buộc gian lận thế chấp, có khả năng thay đổi thành phần của Hội đồng Fed nếu bị loại bỏ, tác động đến chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Việc Cook từ chức có thể cho phép Trump bổ nhiệm người thứ tư vào Fed, thay đổi hướng đi kinh tế vĩ mô, điều này có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền mã hóa. Cáo buộc Gian lận Thế chấp và Những Thay đổi Chính trị Tiềm tàng Cáo buộc của Mark Calabria đối với Lisa Cook liên quan đến gian lận thế chấp, có khả năng ảnh hưởng đến vị trí của bà tại Cục Dự trữ Liên bang. "Nếu bà ấy bị loại bỏ," Donald Trump có thể bổ nhiệm một thống đốc mới, thay đổi cán cân quyền lực trong Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang. Kịch bản này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong chính sách tiền tệ, khi một thống đốc mới với quan điểm khác có thể ảnh hưởng đến hướng đi của hội đồng. Ảnh hưởng tiềm tàng của Trump đối với hội đồng có thể có những tác động đáng kể đến chính sách kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều thị trường, bao gồm cả tiền mã hóa. Các đại diện Quốc hội, như French Hill, bày tỏ lo ngại về tác động của các cáo buộc đối với niềm tin của công chúng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát thích hợp. Các vấn đề chính trị đang ở mức cao, và các nhà quan sát thị trường đang cân nhắc những tác động của việc thay đổi thành phần hội đồng. Các nhà phân tích Coincu nhấn mạnh rằng việc loại bỏ Cook có thể mang lại những thay đổi đáng kể cho thị trường tài chính. Những thay đổi quy định có thể thay đổi hành vi của nhà đầu tư, tác động đến các tài sản như tiền mã hóa, khi các chính sách ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế có thể thúc đẩy tâm lý thị trường, thể hiện bản chất kết nối của các lĩnh vực tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Tác động đối với Thị trường và Lĩnh vực Tiền mã hóa Bạn có biết? Những thay đổi lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang trong quá khứ đã có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và gián tiếp tác động đến thị trường tiền mã hóa, đặc biệt khi dẫn đến những thay đổi trong chiến lược kinh tế hoặc lập trường chính sách. Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $111,549.14 với vốn hóa thị trường $2.22 nghìn tỷ, dẫn đầu thị trường crypto với 57.87% thị phần, theo CoinMarketCap. Nó chứng kiến mức tăng 2.30%...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.504-0.91%
Bitcoin
BTC$121,346.98-0.04%
Trust The Process
TRUST$0.0003682-3.93%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:09
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó