Chiến lược đạt lợi nhuận BTC 25,7% từ đầu năm đến nay trong năm 2025
Bài đăng Chiến lược đạt lợi nhuận Bitcoin 25,7% từ đầu năm đến nay trong năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược đã mua 4,048 BTC, trị giá khoảng 449,3 triệu USD với giá khoảng 110,981 USD mỗi Bitcoin Tổng số nắm giữ hiện tại là 636,505 BTC Việc tích lũy tích cực của Chiến lược tiếp tục sau khi vụ kiện tập thể về công bố kế toán bị bác bỏ Chiến lược của Michael Saylor lại tiếp tục, khi công ty mua 4,048 BTC, trị giá khoảng 449,3 triệu USD với giá khoảng 110,981 USD mỗi Bitcoin. Với điều này, Chiến lược đã đạt lợi nhuận BTC 25,7% YTD (từ đầu năm đến nay) trong năm 2025. Tổng số nắm giữ hiện tại là 636,505 BTC, được mua với giá trung bình khoảng 73,765 USD, với tổng đầu tư khoảng 46,95 tỷ USD. Giao dịch mua mới nhất chủ yếu được tài trợ bằng việc bán cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, tiếp tục mô hình của Chiến lược trong việc tận dụng thị trường vốn để mở rộng kho dự trữ Bitcoin. Với giá thị trường hiện tại (Bitcoin hiện đang ở mức 111,000 USD), lượng Bitcoin của Chiến lược được định giá khoảng 70 tỷ USD, cho thấy khoảng 23 tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Liên quan: Ross Gerber chỉ trích Chiến lược Bitcoin của Michael Saylor là "Toán học tồi tệ điên rồ" Việc tích lũy tích cực của Chiến lược tiếp tục sau khi vụ kiện tập thể về công bố kế toán bị bác bỏ. Cụ thể, kết quả này có nghĩa là nguyên đơn không thể nộp lại các khiếu nại tương tự và loại bỏ hiệu quả một rủi ro pháp lý lớn cho công ty. Công ty đã thêm hơn 39,000 BTC trong Q3, bao gồm hơn 21,000 BTC chỉ riêng vào cuối tháng 7. Chiến lược thường báo hiệu việc mua trước, với bài đăng X của Saylor "Bitcoin vẫn đang giảm giá" trước khi mua vào tuần trước. Niềm tin của tổ chức vào Bitcoin mạnh mẽ hơn Trong khi việc mua Bitcoin của doanh nghiệp đang không ngừng tăng lên, với 130 công ty đại chúng hiện nắm giữ khoảng 87 tỷ USD BTC, Chiến lược vẫn là chủ sở hữu doanh nghiệp cá nhân lớn nhất. Giao dịch mua mới nhất của họ một lần nữa cho thấy niềm tin của tổ chức vào Bitcoin đã bén rễ sâu như thế nào. Ngày càng nhiều công ty đang đi theo con đường của Chiến lược, điều này có thể tăng thêm giá trị cho Bitcoin. Nếu xu hướng này tiếp tục (và có vẻ như...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:39