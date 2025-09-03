2025-10-10 thứ sáu

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC hợp tác giám sát tiền mã hóa để thúc đẩy thị trường giao ngay Hoa Kỳ

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC hợp tác giám sát tiền mã hóa để thúc đẩy thị trường giao ngay Hoa Kỳ

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang liên kết để mở khóa thị trường tài sản crypto spot, mở đường cho các sàn giao dịch niêm yết các sản phẩm kỹ thuật số đòn bẩy trong khi vẫn duy trì giám sát và tuân thủ mạnh mẽ. SEC và CFTC Hợp Lực để Hướng Dẫn Thị Trường Tài Sản Crypto Spot Nhân viên từ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thông báo [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:11
Hoskinson Khẳng Định Tầm Nhìn Vượt Qua Ethereum Với Mạng Lưới Cardano

Hoskinson Khẳng Định Tầm Nhìn Vượt Qua Ethereum Với Mạng Lưới Cardano

Nhà sáng lập Cardano giải quyết chỉ trích từ cộng đồng trong khi duy trì tập trung vào mạng lưới Hoskinson phác thảo chiến lược để thách thức vị thế thị trường của Ethereum một cách trực tiếp Đội ngũ IOG giải quyết tranh chấp nội bộ để đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ sinh thái Nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã phản hồi áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng bằng cách tái khẳng định sự cam kết của mình trong việc thúc đẩy vị thế cạnh tranh của mạng lưới. Trong phiên AMA gần đây, Hoskinson đã giải quyết những chỉ trích về phương pháp lãnh đạo của ông và tác động đến hiệu suất thị trường của ADA. Người tiên phong blockchain đã bác bỏ những gợi ý cho rằng sự tham gia của ông cản trở sự tiến bộ của mạng lưới. Thay vào đó, ông đã phác thảo tầm nhìn của mình để Cardano thách thức các đối thủ đã thiết lập trong không gian tiền mã hoá. Hoskinson đặc biệt đề cập đến ý định cải thiện thứ hạng của mạng lưới so với các đối thủ cạnh tranh thông qua việc nâng cao hoạt động hàng ngày. Cạnh Tranh Ethereum Trở Nên Gay Gắt Những bình luận mới nhất của Hoskinson đã làm sống lại mối cạnh tranh lâu dài với Ethereum, mạng lưới mà ông đồng sáng lập trước khi rời đi vào năm 2014. Người sáng tạo Cardano bày tỏ sự không hài lòng với vị thế thị trường hiện tại của mạng lưới của mình so với vị trí thứ hai của Ethereum theo vốn hóa thị trường. Tranh chấp giữa Hoskinson và ban lãnh đạo Ethereum bắt nguồn từ những bất đồng cơ bản về cấu trúc tổ chức. Trong khi Ethereum theo đuổi cách tiếp cận phi lợi nhuận, Hoskinson ủng hộ mô hình thương mại trước khi cuối cùng rời khỏi dự án. Dữ liệu thị trường hiện tại cho thấy Ethereum duy trì giá trị 540 tỷ đô la trong khi Cardano nắm giữ khoảng 30 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Để ADA đạt được mức của Ethereum, token này sẽ cần tăng khoảng 1,700% để đạt mục tiêu giá 15,2 đô la. Giải Quyết Xung Đột Nội Bộ Hoskinson thừa nhận những mâu thuẫn trong quá khứ giữa các nhóm phát triển trong hệ sinh thái Cardano. Những tranh chấp này trước đây đã làm chậm trễ các triển khai quan trọng bao gồm chức năng hợp đồng thông minh và các tính năng cốt lõi khác. Các tích hợp gần đây như Midnight Network và ví Lace đã giải quyết những nút thắt phát triển này. Sáng kiến Glacier Drop kết hợp giải pháp mở rộng Hydra cùng với khả năng hợp đồng thông minh của Cardano, phù hợp với đội ngũ IOG với yêu cầu của nhà phát triển. "Chúng tôi đã phải sửa chữa nhiều cửa sổ bị hỏng dọc đường," Hoskinson tuyên bố, đề cập đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:03
Chiến lược đạt lợi nhuận BTC 25,7% từ đầu năm đến nay trong năm 2025

Chiến lược đạt lợi nhuận BTC 25,7% từ đầu năm đến nay trong năm 2025

Chiến lược của Michael Saylor lại tiếp tục, khi công ty mua 4,048 BTC, trị giá khoảng 449,3 triệu USD với giá khoảng 110,981 USD mỗi Bitcoin. Với điều này, Chiến lược đã đạt lợi nhuận BTC 25,7% YTD (từ đầu năm đến nay) trong năm 2025. Tổng số nắm giữ hiện tại là 636,505 BTC, được mua với giá trung bình khoảng 73,765 USD, với tổng đầu tư khoảng 46,95 tỷ USD. Giao dịch mua mới nhất chủ yếu được tài trợ bằng việc bán cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, tiếp tục mô hình của Chiến lược trong việc tận dụng thị trường vốn để mở rộng kho dự trữ Bitcoin. Với giá thị trường hiện tại (Bitcoin hiện đang ở mức 111,000 USD), lượng Bitcoin của Chiến lược được định giá khoảng 70 tỷ USD, cho thấy khoảng 23 tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Liên quan: Ross Gerber chỉ trích Chiến lược Bitcoin của Michael Saylor là "Toán học tồi tệ điên rồ" Việc tích lũy tích cực của Chiến lược tiếp tục sau khi vụ kiện tập thể về công bố kế toán bị bác bỏ. Cụ thể, kết quả này có nghĩa là nguyên đơn không thể nộp lại các khiếu nại tương tự và loại bỏ hiệu quả một rủi ro pháp lý lớn cho công ty. Công ty đã thêm hơn 39,000 BTC trong Q3, bao gồm hơn 21,000 BTC chỉ riêng vào cuối tháng 7. Chiến lược thường báo hiệu việc mua trước, với bài đăng X của Saylor "Bitcoin vẫn đang giảm giá" trước khi mua vào tuần trước. Niềm tin của tổ chức vào Bitcoin mạnh mẽ hơn Trong khi việc mua Bitcoin của doanh nghiệp đang không ngừng tăng lên, với 130 công ty đại chúng hiện nắm giữ khoảng 87 tỷ USD BTC, Chiến lược vẫn là chủ sở hữu doanh nghiệp cá nhân lớn nhất. Giao dịch mua mới nhất của họ một lần nữa cho thấy niềm tin của tổ chức vào Bitcoin đã bén rễ sâu như thế nào. Ngày càng nhiều công ty đang đi theo con đường của Chiến lược, điều này có thể tăng thêm giá trị cho Bitcoin. Nếu xu hướng này tiếp tục (và có vẻ như...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:39
Các cơ sở Lưu trữ khí đốt của châu Âu đang được lấp đầy – Scotiabank

Các cơ sở Lưu trữ khí đốt của châu Âu đang được lấp đầy – Scotiabank

BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:34
Nâng cấp BRC-20 Indexer mang tính năng giống Ethereum đến Bitcoin

Nâng cấp BRC-20 Indexer mang tính năng giống Ethereum đến Bitcoin

Tóm tắt BRC-2.0 tích hợp chức năng EVM trực tiếp vào indexer BRC-20 của Bitcoin. Việc nâng cấp nhằm mở rộng token Bitcoin vượt ra ngoài Meme coin thành tài sản có thể lập trình. Những người ủng hộ cho rằng động thái này đưa BRC-20 vượt trước Runes bằng cách kích hoạt hệ sinh thái DeFi. BRC-20, tiêu chuẩn token đầu tiên được xây dựng trực tiếp trên lớp cơ sở và indexer của Bitcoin, đã chính thức ra mắt "BRC2.0" tại chiều cao khối Bitcoin 912690, diễn ra vào sáng thứ Hai. Bản nâng cấp tích hợp chức năng EVM (Ethereum Virtual Machine) trực tiếp vào indexer cốt lõi của BRC-20, cho phép các nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh kiểu Ethereum trên Bitcoin, mà không cần dựa vào cầu nối, oracle hoặc trung gian đáng tin cậy. Động thái này cho phép lập trình cho các token gốc Bitcoin, biến tài sản BRC-20 thành các công cụ có thể kết hợp và tương tác được với các chuỗi và lớp mở rộng tương thích EVM. Bản nâng cấp BRC2.0 được phát triển bởi Best In Slot, một nhân tố cơ sở hạ tầng quan trọng trong hệ sinh thái Ordinals, phối hợp với người tạo ra BRC20 ẩn danh Domo và Layer 1 Foundation, cơ quan quản lý giao thức. "Các giao thức meta của Bitcoin như Ordinals, Runes và BRC20 chạy trên các indexer, hoạt động giống như máy tính đơn giản," Eril Binari Ezerel, CEO của Best In Slot, chia sẻ trong một thông cáo báo chí với
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:21
Metaplanet Trở Thành Cường Quốc Bitcoin Toàn Cầu Với Kho Dự Trữ 20,000 BTC, Sẽ Mua Thêm?

Metaplanet Trở Thành Cường Quốc Bitcoin Toàn Cầu Với Kho Dự Trữ 20,000 BTC, Sẽ Mua Thêm?

Bài đăng Metaplanet Trở Thành Cường Quốc Bitcoin Toàn Cầu với kho dự trữ 20,000 BTC, Sẽ Mua Thêm? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tên tôi là Godspower Owie, và tôi sinh ra và lớn lên ở Bang Edo, Nigeria. Tôi lớn lên cùng với ba anh chị em của mình, những người luôn là thần tượng và người hướng dẫn của tôi, giúp tôi phát triển và hiểu biết về cuộc sống. Cha mẹ tôi thực sự là trụ cột của câu chuyện đời tôi. Họ luôn ủng hộ tôi trong những lúc tốt đẹp và khó khăn và chưa bao giờ rời xa tôi khi tôi cảm thấy lạc lối trong thế giới này. Thành thật mà nói, có được những người cha mẹ tuyệt vời như vậy khiến bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và tôi sẽ không đánh đổi họ với bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Tôi được tiếp xúc với thế giới tiền mã hoá cách đây 3 năm và rất quan tâm đến việc tìm hiểu về nó. Tất cả bắt đầu khi một người bạn của tôi đầu tư vào một tài sản crypto và anh ấy thu được lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư của mình. Khi tôi hỏi anh ấy về tiền mã hoá, anh ấy đã giải thích hành trình của mình trong lĩnh vực này. Thật ấn tượng khi biết về sự kiên định và cống hiến của anh ấy trong lĩnh vực này bất chấp những rủi ro liên quan, và đây là những lý do chính khiến tôi rất quan tâm đến tiền mã hoá. Tin tôi đi, tôi đã có phần kinh nghiệm của mình với những thăng trầm trên thị trường nhưng tôi chưa bao giờ mất đi niềm đam mê phát triển trong lĩnh vực này. Đó là vì tôi tin rằng sự phát triển dẫn đến sự xuất sắc và đó là mục tiêu của tôi trong lĩnh vực này. Và hôm nay, tôi là nhân viên của các cơ quan tin tức Bitcoinnist và NewsBTC. Sếp và đồng nghiệp của tôi là những người tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng, cả trong và ngoài lĩnh vực crypto. Tôi dự định cống hiến hết mình khi làm việc cùng với các đồng nghiệp tuyệt vời của mình cho sự phát triển của các công ty này. Đôi khi tôi thích hình dung mình như một nhà thám hiểm, điều này là vì tôi thích đến những nơi mới, tôi thích học những điều mới (hữu ích...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:17
$27M biến mất trong tích tắc: Người dùng Venus Protocol trở thành nạn nhân của cuộc tấn công giả mạo

$27M biến mất trong tích tắc: Người dùng Venus Protocol trở thành nạn nhân của cuộc tấn công giả mạo

Bài đăng $27M biến mất trong vài giây: Người dùng Venus Protocol bị tấn công bởi Giả mạo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin đồn lan truyền nhanh chóng trong thế giới tiền mã hoá. Hôm qua, những lời xì xào về một lỗ hổng trên Venus Protocol đã gây chấn động trên X. Ban đầu, một số người nghĩ rằng chính giao thức cho vay đã bị xâm phạm. Nhưng sau nhiều giờ phân tích chung, mọi thứ đã được làm rõ, Venus không bị hack. Thay vào đó, một cuộc tấn công giả mạo đã bẫy một cá voi, rút cạn 27 triệu đô la tài sản chỉ với một giao dịch sai lầm. Đây không phải là lỗi giao thức. Đó là lỗi của con người. Và đây là lời nhắc nhở rõ ràng về điểm yếu lớn nhất của DeFi: chỉ một cú nhấp chuột bất cẩn có thể xóa sổ cả một gia tài. Nạn nhân đã phê duyệt một giao dịch độc hại từ một trang web giả mạo. Chữ ký đơn lẻ đó đã cho phép ví burner của kẻ tấn công, 0x7fd8…202a, quyền truy cập không giới hạn vào token của anh ta. Khi được phê duyệt, kẻ tấn công đã tấn công ngay lập tức. Tài sản biến mất trong vài giây. Theo Cyvers Alerts 🚨CẢNH BÁO🚨Giao dịch đáng ngờ 27M đã được phát hiện liên quan đến người dùng của @VenusProtocol trên #BNBChain Người dùng đã vô tình phê duyệt một giao dịch độc hại, cấp quyền token dẫn đến mất $27M tài sản số. Số tiền bị đánh cắp hiện đang được giữ... pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) Ngày 2 tháng 9 năm 2025 Và đây là những gì đã bị rút cạn: $19,8M vUSDT $7,15M vUSDC $146K vXRP $22K vETH Thậm chí 285 BTCB trên BNB Chain Tài sản của cả thế hệ đã biến mất. Chỉ đơn giản như vậy. Điều kỳ lạ: Venus chưa bao giờ bị hack Venus Protocol đã xác nhận trên X Cập nhật: chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với nạn nhân của cuộc tấn công giả mạo, và giao thức sẽ vẫn bị tạm dừng trong khi chúng tôi cố gắng khôi phục tiền của anh ấy. Venus không bị khai thác, nhưng chúng tôi cam kết bảo vệ người dùng của mình. Nếu giao thức tiếp tục hoạt động ngay bây giờ, hacker sẽ lấy được tiền của người dùng. https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) Ngày 2 tháng 9 năm 2025 rằng hợp đồng của họ an toàn. Giao diện? Tốt. Không có lỗ hổng hợp đồng thông minh. Không có lỗi mã khai thác. Đây thuần túy là kỹ thuật xã hội. Một liên kết giả mạo, một cú nhấp chuột tin tưởng, và bùm, các phê duyệt mở đã làm phần còn lại. Đó là...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:16
Elon Musk nói tương lai của Tesla phụ thuộc vào robot, không phải xe hơi

Elon Musk nói tương lai của Tesla phụ thuộc vào robot, không phải xe hơi

Bài đăng Elon Musk nói tương lai của Tesla phụ thuộc vào robot, không phải xe hơi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sếp Tesla Elon Musk nói hôm thứ Hai rằng tương lai của công ty không còn gắn liền với xe hơi nữa. Phát biểu ngay sau khi công bố "kế hoạch chính" mới, Elon cho biết 80% giá trị của Tesla sẽ đến từ Optimus, dự án robot hình người mà ông giới thiệu lần đầu vào năm 2021. Đây là một thay đổi lớn đối với một công ty vẫn chưa kiếm được đồng nào từ robot. Tuyên bố này, được Bloomberg đưa tin, xuất hiện khi Tesla công khai thừa nhận, lần đầu tiên, rằng robot là một phần trong kế hoạch tương lai cốt lõi của họ. Elon đã viết trên X, nền tảng xã hội mà Elon sở hữu, rằng: "Chúng tôi đang xây dựng các sản phẩm và dịch vụ đưa AI vào thế giới thực. Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi trong gần hai thập kỷ để tạo nền tảng cho cuộc phục hưng công nghệ này thông qua việc phát triển xe điện, sản phẩm năng lượng và robot hình người." Optimus vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa sẵn sàng để giao hàng, và còn nhiều năm nữa mới tạo ra doanh thu. Nhưng điều đó không ngăn Elon đặt nó vào trung tâm định giá của Tesla trong tương lai. Elon chuyển sự chú ý từ kế hoạch xe điện không thành công Tư duy ưu tiên robot mới này xuất hiện ngay sau khi Tesla phát hành kế hoạch chính mới nhất. Kế hoạch đầu tiên của Elon, công bố vào năm 2006, tập trung vào việc xây dựng một chiếc xe thể thao điện đắt tiền và sử dụng lợi nhuận để sản xuất các mẫu xe rẻ hơn. Kế hoạch đó thực sự đã được thực hiện. Nhưng kế hoạch thứ hai, công bố vào năm 2016, vẫn chưa hoàn thành. Nó hứa hẹn về xe tải và xe buýt điện, xe tự lái hoàn toàn, và nền tảng đi chung xe tự động. Hầu như không có gì trong số đó tồn tại trong thế giới thực. Khi Elon công bố kế hoạch thứ ba vào năm 2023, ngay cả ông cũng thừa nhận nó không thành công. "Quá phức tạp để hầu hết mọi người hiểu," ông nói. Phiên bản mới nhất này ngắn gọn, dưới 1,000 từ, nhưng không đưa ra con số hoặc lộ trình rõ ràng. Và điều đó bao gồm cả Optimus. Vào tháng Một, Elon nói một "ước tính rất sơ bộ" là...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:13
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ làm rõ quy định cho giao dịch Spot tiền mã hoá

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ làm rõ quy định cho giao dịch Spot tiền mã hoá

Trong một tuyên bố chung, SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC cho biết luật hiện hành không ngăn cản các sàn giao dịch được quản lý niêm yết các sản phẩm tiền điện tử spot. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đưa ra một tuyên bố chung vào hôm thứ Ba, công bố nỗ lực phối hợp để giám sát và cho phép giao dịch tiền điện tử spot tại Hoa Kỳ. Các cơ quan đã làm rõ rằng luật hiện hành không ngăn cản các sàn giao dịch được quản lý của Hoa Kỳ hoặc nước ngoài, bao gồm các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia (NSEs), thị trường hợp đồng được chỉ định (DCMs) và hội đồng giao dịch nước ngoài (FBOTs) niêm yết các sản phẩm tiền điện tử spot, bao gồm cả những sản phẩm có tính năng đòn bẩy và ký quỹ. Động thái này tuân theo các khuyến nghị của Nhóm Công tác của Tổng thống về Thị trường Tài sản Kỹ thuật số, kêu gọi các cơ quan quản lý cung cấp sự rõ ràng và giữ đổi mới blockchain trong phạm vi Hoa Kỳ. Đọc thêm
Coinstats2025/09/03 05:06
Phim mới của Julia Roberts nhận đánh giá khắt khe từ Rotten Tomatoes sau buổi ra mắt tại Venice

Phim mới của Julia Roberts nhận đánh giá khắt khe từ Rotten Tomatoes sau buổi ra mắt tại Venice

BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:52
