Hai Công Ty Bull Ethereum (ETH) Khổng Lồ Đã Trở Lại Hoạt Động! Thông Báo Các Thương Vụ Mua Lại Khổng Lồ!
Bài đăng Hai Công ty Bull Ethereum (ETH) Khổng lồ Trở lại Hoạt động! Thông báo Mua lại Khổng lồ! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau Bitcoin, sự tập trung của doanh nghiệp đang chuyển sang Ethereum. Các công ty kho bạc ETH tổ chức tiếp tục phát triển, với hai công ty lớn nhất là Bitmine và SharpLink Gaming, đang mua số lượng lớn Ethereum (ETH). Theo dữ liệu mới nhất, công ty kho bạc ETH lớn nhất, Bitmine, đã thông báo rằng họ đã mua 153,075 ETH vào tuần trước. SharpLink Gaming, công ty kho bạc ETH lớn thứ hai, cũng thông báo việc mua 39,008 ETH. Bitmine Duy trì Vị trí Đầu tiên! Theo thông báo chính thức, Bitmine, kho bạc ETH lớn nhất thế giới, cho biết họ đã mua thêm 153,075 ETH trị giá 668 triệu đô la vào tuần trước, nâng tổng số Ethereum nắm giữ lên 1,866 triệu ETH. Theo số liệu mới nhất, công ty có 1,866 triệu ETH (8,15 tỷ đô la), 192 Bitcoin (BTC) và 635 triệu đô la tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 8,9 tỷ đô la, trong khi chi phí trung bình cho mỗi Ethereum được công bố là 4,458 đô la. "Bitmine thông báo hôm nay 8,98 tỷ đô la tài sản tiền mã hóa + tiền mặt. Tính đến ngày 31 tháng 8, tài sản tiền mã hóa của công ty bao gồm 1,866,974 ETH với giá 4,458 đô la mỗi ETH, 192 Bitcoin (BTC), và 635 triệu đô la tiền mặt không đảm bảo. BitMine xếp hạng là kho bạc Ethereum đầu tiên và kho bạc tiền mã hóa toàn cầu thứ hai sau Strategy Inc. (MSTR), nắm giữ 629,376 BTC trị giá 71 tỷ đô la. BitMine vẫn là kho bạc ETH lớn nhất thế giới." Chủ tịch Bitmine Tom Lee nhắc lại quan điểm của ông rằng ETH sẽ trở thành tài sản đầu tư quan trọng nhất trong 10-15 năm tới. Sharplink Gaming Thực hiện Mua Ethereum Khổng lồ! SharpLink Gaming đã thông báo trong một bài đăng từ tài khoản X của họ rằng họ đã mua 39,008 ETH trị giá khoảng 177 triệu đô la với giá trung bình khoảng 4,531 đô la. Với việc mua lại mới nhất, tổng số nắm giữ của công ty đã đạt 837,230 ETH, trị giá khoảng 3,6 tỷ đô la. Tính đến ngày 2 tháng 6, công ty đã nhận được 2,318 ETH từ phần thưởng staking. MỚI: SharpLink đã mua 39,008 ETH với giá trung bình khoảng 4,531 đô la,...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:53