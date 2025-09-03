2025-10-10 thứ sáu

Đây Là Những Người Đủ Điều Kiện Cho Chính Sách Mới Của Trump

Đây Là Những Người Đủ Điều Kiện Cho Chính Sách Mới Của Trump

Bài đăng Đây Là Những Người Đủ Điều Kiện Cho Chính Sách Mới Của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Những người có ảnh hưởng, tài xế xe công nghệ, nghệ sĩ biểu diễn, nhân viên pha chế và nhiều người khác sẽ được bảo vệ theo chính sách "Không Đánh Thuế Tiền Tip" được thông qua như một phần trong dự luật chi tiêu gần đây của Tổng thống Donald Trump, nhiều báo cáo cho thấy, khi chính quyền Trump chuẩn bị công bố thêm chi tiết về một trong những chính sách kinh tế đặc trưng của tổng thống, có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người nộp thuế. Tổng thống Donald Trump đến phát biểu về chính sách chấm dứt thuế tiền tip của ông tại Las Vegas, Nevada, vào ngày 25 tháng 1. AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính Điều khoản "Không Đánh Thuế Tiền Tip" được thông qua như một phần của dự luật lớn mà Trump đã ký thành luật vào tháng 7, cho phép người lao động trong các ngành dịch vụ được khấu trừ tối đa 25,000 đô la tiền tip từ thuế thu nhập liên bang, bắt đầu từ khai thuế năm 2025 và tiếp tục đến năm 2028. Khoản 25,000 đô la có thể được áp dụng cộng thêm vào khoản khấu trừ tiêu chuẩn, là 15,750 đô la cho người khai thuế độc thân vào năm 2025, nghĩa là người khai thuế độc thân áp dụng khoản khấu trừ tiêu chuẩn và khai báo đầy đủ 25,000 đô la thu nhập từ tiền tip có thể giảm hơn 40,000 đô la thu nhập cho mục đích tính thuế. Số tiền đó thấp hơn đối với những người kiếm được hơn 150,000 đô la hàng năm: Với mỗi 1,000 đô la mà người lao động kiếm được trên 150,000 đô la, số tiền khấu trừ của họ sẽ giảm 100 đô la. Luật pháp chỉ nói rằng luật áp dụng cho người lao động "trong một nghề nghiệp thường xuyên và thường xuyên nhận tiền tip vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2024," nhưng không chỉ rõ các nghề nghiệp, và chính quyền Trump đã được kỳ vọng sẽ đưa ra hướng dẫn thêm về những ai sẽ đủ điều kiện được miễn thuế. Theo danh sách nghề nghiệp dự thảo được Axios đưa tin đầu tiên và được xác nhận bởi nhiều kênh thông tin khác, danh sách bao gồm 68 công việc, từ các nghề dịch vụ thường nhận tiền tip như nhân viên phục vụ đến các nghề mới hơn, như người có ảnh hưởng, người phát trực tuyến và những người sáng tạo nội dung kỹ thuật số khác. Các...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:40
3 Tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ cho ROI gấp 10 lần — Bitcoin, Avalanche, và một Presale $0.005

3 Tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ cho ROI gấp 10 lần — Bitcoin, Avalanche, và một Presale $0.005

Bài đăng 3 Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ cho ROI gấp 10 lần — Bitcoin, Avalanche, và một Presale $0.005 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Bitcoin đấu tranh với áp lực từ cá voi, Avalanche xây dựng cho sự tăng trưởng, và một presale mới giá $0.005 với kiểm toán kép đang thu hút sự chú ý như một trong những crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ cho lợi nhuận năm 2025. Thị trường crypto một lần nữa đang bùng nổ và các nhà giao dịch đang tìm kiếm token có thể tạo ra lợi nhuận cao trong chu kỳ sắp tới. Bitcoin vẫn là sự lựa chọn yêu thích của hầu hết mọi người, mặc dù những biến động giá gần đây do cá voi điều khiển đang khiến một số nhà đầu tư tìm kiếm các con đường thay thế để tăng trưởng nhanh. Đây là lý do tại sao những cái tên như Avalanche và một presale mới với giá chỉ $0.005 đang tìm đường vào nhiều watchlist hơn. Nhà phân tích tin rằng những dự án này có nền tảng Solid và tiềm năng tăng trưởng, điều này khiến chúng trở thành một trong những crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay để có cơ hội và lợi nhuận gấp 10 lần. Giá Bitcoin (BTC) gặp khó khăn với áp lực từ cá voi Bitcoin giảm gần 3% xuống mức thấp $109,436 vào thứ Sáu. Lệnh lớn từ cá voi được các nhà giao dịch nêu ra cũng bị gắn cờ là nỗ lực thao túng sổ lệnh. Những điều này được nhiều người gọi là thủ thuật spoofy - thao tác mà cá voi thay đổi thanh khoản để bẫy các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Đáng chú ý, Thị trường Pullback đã góp phần vào một tuần biến động của BTC. Nó thông báo hơn $350 triệu thanh lý vị thế long trong vòng 24 giờ. Một số nhà giao dịch đã coi Bitcoin ở giai đoạn đầu hàng và điều này thường chuẩn bị cơ hội mua lớn hơn nếu lịch sử lặp lại. Yếu tố quan trọng tiếp theo là dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ, hoặc số liệu PCE. Bitcoin có thể được giảm nhẹ trong trường hợp lạm phát giảm bớt. Nếu không, cá voi có thể tiếp tục đẩy thị trường xuống cho đến cuộc suy thoái tiếp theo. Avalanche (AVAX) xây dựng cho đợt tăng giá tiếp theo Avalanche vẫn phổ biến như một blockchain nhanh và có khả năng mở rộng. Các subnet của nó cung cấp tính linh hoạt cho các nhà phát triển để phát triển dự án mà không có chi phí cao hoặc chậm trễ trong xác nhận. Sự kết hợp đó đã khiến nó...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:19
Ngành sản xuất Hoa Kỳ chịu đựng tháng suy thoái thứ sáu liên tiếp khi thuế quan gây tác động

Ngành sản xuất Hoa Kỳ chịu đựng tháng suy thoái thứ sáu liên tiếp khi thuế quan gây tác động

Bài đăng Ngành sản xuất Mỹ chịu đựng tháng suy thoái thứ sáu liên tiếp khi thuế quan gây tác động đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngành sản xuất của Mỹ được báo cáo là tiếp tục co lại vào tháng Tám, lần thứ sáu liên tiếp điều này xảy ra trong năm nay. Điều này diễn ra khi các nhà máy đang vật lộn với hậu quả từ thuế nhập khẩu của Trump, đã ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh hiện tại đến mức một số nhà sản xuất được nhắc nhở về cuộc Đại suy thoái. Thuế nhập khẩu của Trump có thể đang gây hại nhiều hơn lợi Theo một cuộc khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), một số nhà sản xuất đã phàn nàn về việc các loại thuế nhập khẩu toàn diện đang khiến việc sản xuất hàng hóa tại Hoa Kỳ trở nên khó khăn hơn. Chính sách thương mại của Trump đã nâng tỷ lệ thuế quan trung bình của quốc gia lên mức cao nhất trong một thế kỷ. Tuy nhiên, tổng thống đã bảo vệ điều này, gọi đó là cần thiết để hồi sinh nền tảng công nghiệp Mỹ đang suy giảm trong thời gian dài. Nền tảng này vẫn đang suy giảm, và dữ liệu chính phủ cho thấy chi tiêu cho việc xây dựng nhà máy thực sự đã giảm vào tháng Bảy, giảm 6,7% so với một năm trước. Ngoài ra, vào thứ Sáu tuần trước, tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã phán quyết rằng hầu hết thuế quan của Trump là bất hợp pháp, góp phần vào sự không chắc chắn mà các doanh nghiệp cảm thấy. "Tôi tiếp tục nhìn nhận nền kinh tế rộng lớn nói chung và ngành sản xuất nói riêng như đang trong trạng thái chờ đợi cho đến khi sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan giảm bớt," Stephen Stanley, nhà kinh tế trưởng Hoa Kỳ tại Santander U.S. Capital Markets cho biết. Một số ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hậu quả từ thuế quan bao gồm các nhà sản xuất sản phẩm giấy, máy móc, thiết bị điện, thiết bị gia dụng và linh kiện, cũng như sản phẩm máy tính và điện tử. Một số nhà sản xuất thiết bị vận tải thậm chí đã so sánh điều kiện hiện tại với cuộc suy thoái 2007-09. Họ cho rằng sự thiếu hoạt động là do "chính sách thuế quan hiện tại và sự không chắc chắn mà nó đã tạo ra." Quan điểm này được một số nhà sản xuất thiết bị điện, thiết bị gia dụng và linh kiện tán thành, họ phàn nàn rằng "sản xuất tại Mỹ" đã trở nên khó khăn hơn do thuế quan đối với nhiều...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:04
Thị trường bị bất ngờ bởi thông báo từ Nhà Trắng

Thị trường bị bất ngờ bởi thông báo từ Nhà Trắng

Bài đăng Thị trường bất ngờ trước thông báo của Nhà Trắng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một lần nữa những người mua đáy đã nhảy vào để ngăn chặn đợt bán tháo rộng hơn, theo Chris Beauchamp, Nhà phân tích thị trường trưởng tại nền tảng đầu tư và giao dịch IG. Cổ phiếu Hồi phục từ mức thấp Thị trường thường chứng kiến sự bùng nổ Biến động sau các kỳ nghỉ lễ của Mỹ, nhưng hôm nay dường như có điều gì đó nghiêm trọng hơn, khi thị trường châu Âu lao dốc trong phiên giao dịch sớm và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Đầu phiên giao dịch tiền mặt của Mỹ đã chứng kiến sự phục hồi từ mức thấp, một dấu hiệu cho thấy những người mua đáy vẫn cảnh giác để nắm bắt mọi cơ hội tham gia vào thị trường. Một thông báo dường như bí ẩn từ Nhà Trắng được tiết lộ chỉ đơn giản là một bản cập nhật về Bộ Chỉ huy Không gian, tại thời điểm đó mọi lo ngại về sức khỏe của tổng thống Mỹ đã lặng lẽ được gạt bỏ. Dax chịu tổn thất nặng nề Một chỉ số không Hồi phục chiều nay là Dax, đã sụt giảm sau khi Fresenius bán mảng kinh doanh Canada của mình, và sau đó chịu thêm một đòn giáng khi lạm phát khu vực đồng euro tăng. Schnabel của ECB không giúp ích gì cho tình hình, lập luận rằng việc cắt giảm lãi suất thêm là không cần thiết. Cổ phiếu châu Âu đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi tỏa sáng trong năm nay, nhưng khi Fed tiến tới cắt giảm lãi suất, chúng ta có thể thấy làn sóng dòng tiền này quay trở lại Wall Street và sức hấp dẫn của cổ phiếu tăng trưởng cao so với những người anh em châu Âu rẻ nhưng trì trệ. Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:01
Quỹ đầu tư phòng hộ mới về cuộc cách mạng Bitcoin

Quỹ đầu tư phòng hộ mới về cuộc cách mạng Bitcoin

Bài đăng về quỹ phòng hộ mới trong cuộc cách mạng Bitcoin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một Nhân tố Mới trong Thế giới Quỹ Phòng hộ Black Pill Capital đã chính thức công bố sự ra mắt của mình trong bối cảnh tài chính, mang đến làn gió mới cho lĩnh vực đầu tư thay thế. Có trụ sở tại Charlotte, North Carolina, quỹ này phục vụ độc quyền cho các nhà đầu tư được công nhận, cung cấp chiến lược đầu tư sáng tạo tập trung vào việc áp dụng bitcoin như một tài sản dự trữ của doanh nghiệp. Trong bối cảnh tài chính truyền thống thường di chuyển theo những con đường đã được xác định rõ ràng, Black Pill Capital định vị mình như một người tiên phong trong một lãnh thổ vẫn còn phần lớn chưa được khám phá. Tầm nhìn Vượt ra ngoài Tài chính Truyền thống Theo Jeff Grant, Giám đốc điều hành của Black Pill Capital, hầu hết các quỹ phòng hộ hoạt động trong môi trường mà các biến số đã được biết đến và rủi ro có thể được quản lý với cách tiếp cận của nhà phân tích. Tuy nhiên, Grant nhấn mạnh cách mà sự đổi mới thực sự nảy sinh trong các bối cảnh mà những điều chưa biết là nhiều và thường không quen thuộc: "Đây không phải là lĩnh vực của Nhà phân tích. Đây là lĩnh vực của Nhà đổi mới. Black Pill Capital là nơi chuyên môn tổ chức gặp gỡ sự đổi mới kinh doanh." Một đội ngũ kết hợp kinh nghiệm và tinh thần kinh doanh Không giống như các quỹ truyền thống, được lãnh đạo độc quyền bởi các cựu chiến binh tài chính, Black Pill Capital nổi bật với đội ngũ sáng lập kết hợp kỷ luật tổ chức với cái nhìn sâu sắc về kinh doanh. Sự kết hợp này cho phép quỹ xác định các cơ hội bất đối xứng trong các công ty áp dụng bitcoin như một tài sản dự trữ, một xu hướng đang cách mạng hóa cách các doanh nghiệp bảo vệ và nâng cao giá trị của họ trên toàn cầu. Các Trụ cột của Chiến lược Black Pill Capital Quan điểm dựa trên đổi mới: quỹ được tạo ra bởi những người có tầm nhìn hoạt động bên ngoài khuôn khổ truyền thống của tài chính, được thúc đẩy bởi lòng dũng cảm sáng tạo cũng như phân tích. Tập trung vào kho bạc bằng bitcoin: Black Pill Capital đầu tư vào các công ty sử dụng thị trường vốn để đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ, vượt xa hơn nhiều so với việc quản lý thanh khoản hoạt động đơn giản. Niềm tin của người áp dụng sớm: ban lãnh đạo quỹ đầu tư cùng với khách hàng, thể hiện...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:42
Bitcoin Derivative Pressure Score Đạt 30%: Tín Hiệu Rủi Ro Giảm Giá

Bitcoin Derivative Pressure Score Đạt 30%: Tín Hiệu Rủi Ro Giảm Giá

Bài đăng Bitcoin Derivative Pressure Score Hits 30%: Downside Risk Signal xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Derivative Pressure Score Hits 30%: Downside Risk Signal | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới Crypto bắt đầu từ bốn năm trước, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của các dự án Crypto khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ nền tảng, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và Crypto. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh Crypto đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng Crypto trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian Crypto. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian như một...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:17
Quỹ Ethereum Bán 10K ETH Để Tài Trợ Cho Phát Triển Và Trợ Cấp

Quỹ Ethereum Bán 10K ETH Để Tài Trợ Cho Phát Triển Và Trợ Cấp

TLDR Quỹ Ethereum sẽ bán 10,000 ETH trị giá khoảng 43 triệu đô la để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển. Việc bán này cũng sẽ hỗ trợ các khoản tài trợ và quyên góp của quỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái. Quỹ Ethereum dự định thực hiện việc bán theo các giao dịch nhỏ hơn trong vài tuần để duy trì sự ổn định. Quỹ đã tạm dừng các đơn đăng ký tài trợ mở khi [...] Bài viết Quỹ Ethereum Bán 10K ETH để Tài Trợ cho Phát Triển và Tài Trợ xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/03 06:15
Đây Là Giá Trị Của Đồng Meme Coin TRUMP Nếu Đạt Vốn Hóa Thị Trường Như Dogecoin

Đây Là Giá Trị Của Đồng Meme Coin TRUMP Nếu Đạt Vốn Hóa Thị Trường Như Dogecoin

Meme coin Official Trump (TRUMP) đã tạo nên cơn sốt trong thị trường tiền mã hoá vào tháng 1 năm 2025 với đợt tăng giá đẩy giá từ dưới 1$ lên đỉnh 73,43$ chỉ trong vài ngày. Đợt tăng giá này đã đưa nó vào top hai mươi tài sản kỹ thuật số, nhưng hiện tại, nó đang giao dịch thấp hơn nhiều so với mức đỉnh đó. Tuy nhiên, Official Trump [...]
Bitcoinist2025/09/03 06:00
BitMine nâng tầm: 1,866,974 ETH trong kho bạc

BitMine nâng tầm: 1,866,974 ETH trong kho bạc

Bài đăng BitMine nâng cao tiêu chuẩn: 1,866,974 ETH trong quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023: BitMine Immersion Technologies đã tăng đáng kể dự trữ Ethereum của mình, đạt 1,866,974 ETH sau các đợt mua mới, và đã xác nhận đệm thanh khoản khoảng 635 triệu $ cho các hoạt động trong tương lai. Công ty hiện tuyên bố rõ ràng mục tiêu đạt 5% của tổng cung lưu hành ETH, một cột mốc mà, nếu được theo đuổi với sự chú ý chiến lược, có thể tác động đến động lực cung/cầu của mạng lưới. Vị thế và chi tiết về các hoạt động đã được trình bày trong buổi thuyết trình nhà đầu tư vào ngày 02/09/2023, được thu thập và phân tích bởi Morningstar. Trong bối cảnh này, bản chụp nhanh tài sản cập nhật giúp phác thảo một quỹ đạo rõ ràng hơn. Theo dữ liệu on-chain được thu thập bởi đội ngũ phân tích của chúng tôi và việc kiểm tra sổ lệnh công khai, các đợt giao dịch được báo cáo phù hợp với các thực hiện theo chương trình nhằm kiểm soát độ trượt giá. Các nhà phân tích ngành được tham vấn nhận thấy rằng chiến lược này cho thấy các mô hình mua có tác động thấp điển hình của kế hoạch tích lũy của người dùng tổ chức. Tóm lại: các con số chính ETH nắm giữ: 1,866,974 (dữ liệu tính đến ngày 31/08/2023; kiểm tra lần cuối 02/09/2023) Mua gần đây: ~150,000 ETH trong vài tuần qua Thanh khoản khả dụng: ~635 triệu $ Tổng giá trị tiền mã hoá + tiền mặt: ~8,98 tỷ $ [dữ liệu cần được xác minh] Mục tiêu đã công bố: 5% tổng cung ETH Nguồn chính: thuyết trình nhà đầu tư từ ngày 02/09/2023 (Morningstar) Cập nhật hoạt động và giá trị quỹ cộng đồng Theo bài thuyết trình nhà đầu tư mới nhất, BitMine đã thêm khoảng 150,000 ETH trong thời gian gần đây, nâng tổng số lên 1,866,974 ETH. Tính đến cùng ngày, tổng vị thế giữa tài sản kỹ thuật số và tiền mặt lên đến ~8,98 tỷ $, với ~635 triệu $ sẵn sàng được sử dụng để nắm bắt bất kỳ cơ hội biến động nào. Dữ liệu được công bố vào ngày 2 tháng 9 năm 2023, với tham chiếu kế toán vào cuối tháng 8. Cần lưu ý rằng sự cân bằng giữa quỹ cộng đồng bằng ETH và tài sản thanh khoản, nếu được quản lý dần dần, có thể giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc thị trường đột ngột. Các...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:54
Hai Công Ty Bull Ethereum (ETH) Khổng Lồ Đã Trở Lại Hoạt Động! Thông Báo Các Thương Vụ Mua Lại Khổng Lồ!

Hai Công Ty Bull Ethereum (ETH) Khổng Lồ Đã Trở Lại Hoạt Động! Thông Báo Các Thương Vụ Mua Lại Khổng Lồ!

Bài đăng Hai Công ty Bull Ethereum (ETH) Khổng lồ Trở lại Hoạt động! Thông báo Mua lại Khổng lồ! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau Bitcoin, sự tập trung của doanh nghiệp đang chuyển sang Ethereum. Các công ty kho bạc ETH tổ chức tiếp tục phát triển, với hai công ty lớn nhất là Bitmine và SharpLink Gaming, đang mua số lượng lớn Ethereum (ETH). Theo dữ liệu mới nhất, công ty kho bạc ETH lớn nhất, Bitmine, đã thông báo rằng họ đã mua 153,075 ETH vào tuần trước. SharpLink Gaming, công ty kho bạc ETH lớn thứ hai, cũng thông báo việc mua 39,008 ETH. Bitmine Duy trì Vị trí Đầu tiên! Theo thông báo chính thức, Bitmine, kho bạc ETH lớn nhất thế giới, cho biết họ đã mua thêm 153,075 ETH trị giá 668 triệu đô la vào tuần trước, nâng tổng số Ethereum nắm giữ lên 1,866 triệu ETH. Theo số liệu mới nhất, công ty có 1,866 triệu ETH (8,15 tỷ đô la), 192 Bitcoin (BTC) và 635 triệu đô la tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 8,9 tỷ đô la, trong khi chi phí trung bình cho mỗi Ethereum được công bố là 4,458 đô la. "Bitmine thông báo hôm nay 8,98 tỷ đô la tài sản tiền mã hóa + tiền mặt. Tính đến ngày 31 tháng 8, tài sản tiền mã hóa của công ty bao gồm 1,866,974 ETH với giá 4,458 đô la mỗi ETH, 192 Bitcoin (BTC), và 635 triệu đô la tiền mặt không đảm bảo. BitMine xếp hạng là kho bạc Ethereum đầu tiên và kho bạc tiền mã hóa toàn cầu thứ hai sau Strategy Inc. (MSTR), nắm giữ 629,376 BTC trị giá 71 tỷ đô la. BitMine vẫn là kho bạc ETH lớn nhất thế giới." Chủ tịch Bitmine Tom Lee nhắc lại quan điểm của ông rằng ETH sẽ trở thành tài sản đầu tư quan trọng nhất trong 10-15 năm tới. Sharplink Gaming Thực hiện Mua Ethereum Khổng lồ! SharpLink Gaming đã thông báo trong một bài đăng từ tài khoản X của họ rằng họ đã mua 39,008 ETH trị giá khoảng 177 triệu đô la với giá trung bình khoảng 4,531 đô la. Với việc mua lại mới nhất, tổng số nắm giữ của công ty đã đạt 837,230 ETH, trị giá khoảng 3,6 tỷ đô la. Tính đến ngày 2 tháng 6, công ty đã nhận được 2,318 ETH từ phần thưởng staking. MỚI: SharpLink đã mua 39,008 ETH với giá trung bình khoảng 4,531 đô la,...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:53
