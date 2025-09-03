Blockchain AI Agent huy động 18 triệu USD trong vòng giao dịch do PayPal dẫn đầu
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI Phi tập trung Kite AI đã huy động được 18 triệu USD trong Vòng tài trợ Series A do PayPal Ventures dẫn đầu, nâng tổng số vốn tích lũy lên 33 triệu USD. Theo thông báo được chia sẻ với Cointelegraph vào hôm thứ Ba, các nhà đầu tư khác của công ty bao gồm 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands và nhiều hơn nữa. Vào tháng Hai, Kite đã ra mắt mạng Testnet của blockchain layer-1 tập trung vào AI, dựa trên Avalanche (AVAX), nhằm nâng cao Khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu đồng thời cung cấp sự phối hợp tập trung cho quy trình làm việc trí tuệ nhân tạo (AI). Kite nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng phân tán để cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng AI Agent, hình dung AI Agent như một danh mục người dùng mới trong hệ sinh thái Web3. AI Agent là các chương trình phần mềm tự động có thể nhận thức môi trường của chúng, đưa ra quyết định và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Kite đã ra mắt AIR, một hệ thống cho phép AI Agent xác thực và giao dịch độc lập với các danh tính có thể lập trình, thanh toán stablecoin gốc và thực thi chính sách trên một blockchain chuyên dụng. AIR bao gồm hai thành phần: Agent Passport, cung cấp dịch vụ nhận dạng với các rào chắn hoạt động, và Agent App Store, cung cấp cho các agent dịch vụ tùy chỉnh, nguồn dữ liệu và công cụ thương mại, đồng thời cho phép chúng thanh toán cho các dịch vụ này. Một đại diện của Kite giải thích rằng Passport "tạo ra một hệ thống nhận dạng đa lớp trong đó mỗi người tham gia—người dùng, agent và phiên—có danh tính mật mã riêng biệt tạo thành chuỗi tin cậy." Điều này được cho là đảm bảo rằng tất cả các hành động có thể được truy nguyên về nguồn gốc bằng mật mã. Liên quan: Dự án AI Agent Eliza Labs kiện xAI của Elon Musk AI Agent như giao diện người dùng của Web3 Đồng sáng lập và CEO của Kite Chi Zhang giải thích rằng nhóm tin rằng các agent tự động sẽ là "giao diện người dùng thống trị cho nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai." Ông nói rằng để hoạt động, các agent như vậy cần dữ liệu có cấu trúc và có thể xác minh, và việc cung cấp điều đó là...
