Tòa Phúc Thẩm Phán Quyết Hầu Hết Thuế Quan Của Trump Là Bất Hợp Pháp— Luật Sư Đứng Sau Vụ Kiện Về Thuế Quan Nói Về Những Gì Sắp Tới

Tòa Phúc Thẩm Phán Quyết Hầu Hết Thuế Quan Của Trump Là Bất Hợp Pháp— Luật Sư Đứng Sau Vụ Kiện Về Thuế Quan Nói Về Những Gì Sắp Tới

Bài đăng Tòa Phúc thẩm Phán quyết Hầu hết Thuế quan của Trump Là Bất hợp pháp— Luật sư Đứng sau Vụ kiện về Thuế quan Nói về Những gì Sắp tới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trên "Forbes Newsroom," Ilya Somin, một học giả pháp lý và luật sư, đã thảo luận về vụ kiện của ông và Trung tâm Công lý Tự do chống lại Chính quyền Trump, lập luận rằng các thuế quan được áp dụng thông qua IEEPA là bất hợp pháp, cũng như phán quyết gần đây từ Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực Liên bang, đã bác bỏ hầu hết các khoản thuế. Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn ở trên. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/02/appeals-court-rules-most-of-trumps-tariffs-are-illegal–lawyer-behind-lawsuit-on-levies-talks-whats-next/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:43
Blockchain AI Agent huy động 18 triệu USD trong vòng giao dịch do PayPal dẫn đầu

Blockchain AI Agent huy động 18 triệu USD trong vòng giao dịch do PayPal dẫn đầu

Bài đăng Blockchain AI Agent Huy động 18 triệu USD trong Vòng tài trợ do PayPal dẫn đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI Phi tập trung Kite AI đã huy động được 18 triệu USD trong Vòng tài trợ Series A do PayPal Ventures dẫn đầu, nâng tổng số vốn tích lũy lên 33 triệu USD. Theo thông báo được chia sẻ với Cointelegraph vào hôm thứ Ba, các nhà đầu tư khác của công ty bao gồm 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands và nhiều hơn nữa. Vào tháng Hai, Kite đã ra mắt mạng Testnet của blockchain layer-1 tập trung vào AI, dựa trên Avalanche (AVAX), nhằm nâng cao Khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu đồng thời cung cấp sự phối hợp tập trung cho quy trình làm việc trí tuệ nhân tạo (AI). Kite nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng phân tán để cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng AI Agent, hình dung AI Agent như một danh mục người dùng mới trong hệ sinh thái Web3. AI Agent là các chương trình phần mềm tự động có thể nhận thức môi trường của chúng, đưa ra quyết định và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Kite đã ra mắt AIR, một hệ thống cho phép AI Agent xác thực và giao dịch độc lập với các danh tính có thể lập trình, thanh toán stablecoin gốc và thực thi chính sách trên một blockchain chuyên dụng. AIR bao gồm hai thành phần: Agent Passport, cung cấp dịch vụ nhận dạng với các rào chắn hoạt động, và Agent App Store, cung cấp cho các agent dịch vụ tùy chỉnh, nguồn dữ liệu và công cụ thương mại, đồng thời cho phép chúng thanh toán cho các dịch vụ này. Một đại diện của Kite giải thích rằng Passport "tạo ra một hệ thống nhận dạng đa lớp trong đó mỗi người tham gia—người dùng, agent và phiên—có danh tính mật mã riêng biệt tạo thành chuỗi tin cậy." Điều này được cho là đảm bảo rằng tất cả các hành động có thể được truy nguyên về nguồn gốc bằng mật mã. Liên quan: Dự án AI Agent Eliza Labs kiện xAI của Elon Musk AI Agent như giao diện người dùng của Web3 Đồng sáng lập và CEO của Kite Chi Zhang giải thích rằng nhóm tin rằng các agent tự động sẽ là "giao diện người dùng thống trị cho nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai." Ông nói rằng để hoạt động, các agent như vậy cần dữ liệu có cấu trúc và có thể xác minh, và việc cung cấp điều đó là...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:06
Tỷ lệ Hash mạng Bitcoin (BTC) đã trở lại mức cao kỷ lục trong tháng 8: JPMorgan

Tỷ lệ Hash mạng Bitcoin (BTC) đã trở lại mức cao kỷ lục trong tháng 8: JPMorgan

Bài đăng Bitcoin (BTC) Network Hashrate Returned to Record Highs in August: JPMorgan xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ Hash của mạng Bitcoin đã trở lại mức cao kỷ lục vào tháng trước, tăng khoảng 50 exahashes mỗi giây (EH/s) lên trung bình 949 EH/s, ngân hàng Phố Wall JPMorgan (JPM) cho biết trong báo cáo nghiên cứu hôm thứ Ba. Tỷ lệ Hash đề cập đến tổng sức mạnh tính toán kết hợp được sử dụng để khai thác và xử lý giao dịch trên blockchain proof-of-work, và là đại diện cho sự cạnh tranh trong ngành và độ khó khai thác. Tổng vốn hóa thị trường của 13 thợ đào bitcoin BTC$111,269.23 niêm yết tại Mỹ mà ngân hàng theo dõi cũng đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8, với việc thực hiện điện toán hiệu suất cao (HPC) thúc đẩy lợi nhuận. TeraWulf (WULF) đã công bố thỏa thuận đặt máy chủ với Fluidstack và IREN (IREN) mở rộng đội GPU của mình, ngân hàng lưu ý. Với Tỷ lệ Hash ở mức kỷ lục, lợi nhuận khai thác giảm so với tháng trước khi giá bitcoin giảm. "Chúng tôi ước tính các thợ đào bitcoin kiếm được trung bình 55,100 đô la mỗi EH/s trong doanh thu phần thưởng khối hàng ngày vào tháng 8, giảm 4% so với tháng 7," các nhà phân tích Reginald Smith và Charles Pearce viết. Lợi nhuận gộp phần thưởng khối hàng ngày cũng giảm, giảm 7% xuống còn 31,900 đô la mỗi EH/s, các nhà phân tích viết. Tổng vốn hóa thị trường của 13 thợ đào bitcoin niêm yết tại Mỹ mà các nhà phân tích JPMorgan theo dõi đã tăng vọt 23% so với tháng trước, hoặc khoảng 7,4 tỷ đô la. TeraWulf hoạt động vượt trội với mức tăng 83%, trong khi Greenidge Generation (GREE) hoạt động kém hơn nhóm với mức giảm 22%, báo cáo bổ sung. Đọc thêm: Tỷ lệ Hash trung bình 7 ngày của Bitcoin đạt 1 ZettaHash lần đầu tiên Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:03
Một Giao dịch Bitcoin Bằng 21 Ngày Năng lượng Hộ gia đình Anh

Một Giao dịch Bitcoin Bằng 21 Ngày Năng lượng Hộ gia đình Anh

Bài đăng Một Giao dịch Bitcoin Tương đương với 21 Ngày Năng lượng Hộ gia đình Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một báo cáo mới đánh giá tác động môi trường của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, đặc biệt chỉ trích BTC. Báo cáo cho rằng một giao dịch Bitcoin tiêu thụ lượng điện tương đương với mức tiêu thụ của một hộ gia đình Anh trong ba tuần. Năng lượng tái tạo trong Tỷ lệ Hash toàn cầu và bù đắp carbon là những chỉ số quan trọng, nhưng khó định lượng đầy đủ. Hiện tại, chi phí điện năng dường như là cách đáng tin cậy nhất để đo lường mức độ thân thiện với môi trường của blockchain. Tài trợ Tài trợ Tác động Môi trường Gây sốc của Bitcoin Kể từ những ngày đầu của Bitcoin, tác động môi trường của Crypto đã là mối quan tâm lâu dài trong ngành, đặc biệt vì nó là điểm thu hút phản ứng chính trị. Mặc dù các công ty Web3 thuộc mọi loại hình thường xuyên quảng bá thành tích thân thiện với môi trường của họ, việc định lượng chính xác có thể khó khăn, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu kỹ lưỡng: Các Dự án Crypto theo Tác động Môi trường. Nguồn: DayTrading.com Tài trợ Tài trợ Báo cáo của họ đặc biệt chỉ trích Bitcoin, sử dụng nó như đại diện cho toàn bộ giao thức blockchain Proof of Work(PoW). Những dự án này có tác động môi trường cao hơn theo cấp số nhân so với các tài sản kỹ thuật số khác; một giao dịch Bitcoin có thể tiêu thụ nhiều điện hơn lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình Anh trong ba tuần. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện thô không phải là chỉ số duy nhất có liên quan ở đây. Mặc dù năng lượng tái tạo có thể cung cấp cho khai thác Bitcoin, than đá cũng là yếu tố đóng góp đáng kể vào Tỷ lệ Hash toàn cầu. Tương tự, một số công ty quảng cáo việc mua bù đắp carbon của họ, nhưng nhiều nhà khoa học hiện tin rằng chỉ số này có khiếm khuyết nghiêm trọng. Nhiều Yếu tố Cần Tính toán Vì những lý do này, đánh giá chi phí môi trường thực sự của Bitcoin là một công việc rất phức tạp. Báo cáo xác định rằng chỉ một vài tài sản kỹ thuật số có thể cạnh tranh với các nền tảng thanh toán TradFi như thẻ tín dụng: Solana, Algorand và NANO đặc biệt nổi bật. Tài trợ Tài trợ "Khi tôi tự kiểm tra các mạng này, tôi cảm thấy như có điều gì đó không đúng khi so sánh các con số cạnh nhau. Sự khác biệt giữa việc gửi...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:01
Một số tên quen thuộc trong danh sách Call-Ups bóng chày tháng Chín

Một số tên quen thuộc trong danh sách Call-Ups bóng chày tháng Chín

Bài đăng Một số tên quen thuộc trong số các Call-Up bóng chày tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trở lại nơi anh bắt đầu, tay trong trường đa năng Isiah Kiner-Falefa đang mặc đồng phục Blue Jays một lần nữa sau khi dừng chân hai tháng ở Pittsburgh. (Ảnh của Nick Cammett/Getty Images) Getty Images Với đội hình mở rộng từ 26 lên 28 vào ngày 1 tháng 9, các ứng cử viên danh hiệu bóng chày đã tăng cường đội hình của họ với sự kết hợp giữa tân binh, cựu binh và các cầu thủ được kích hoạt từ danh sách chấn thương. Không có động thái nào là đáng kể nhưng một số có thể ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc đua - và thậm chí là nhà vô địch thế giới cuối cùng. Ở Giải đấu Mỹ miền Đông, ví dụ, Toronto Blue Jays đứng đầu bảng đã tăng thêm tính linh hoạt và phòng thủ bằng cách tái ký hợp đồng với tay trong trường Isiah Kiner-Falefa từ Pittsburgh Pirates. Cubs nhận được các cựu binh Chicago Cubs, đang cố gắng bắt kịp Milwaukee Brewers ở Giải đấu Quốc gia miền Trung, đã làm tốt hơn một bước, đưa ra yêu cầu miễn trừ đối với các cựu binh Carlos Santana, một tay nhất, và Aaron Civale, một cầu thủ ném bóng có thể bắt đầu hoặc cứu trợ. Cũng được yêu cầu miễn trừ là hậu vệ Ha-seong Kim, một tay trong trường từng đoạt Găng tay vàng ngay lập tức được bổ nhiệm làm hậu vệ chính của Atlanta thay vì Nick Allen có khả năng đánh bóng nhẹ. Động thái này mang đến cho Braves bốn cầu thủ chính thức đã nhận được phiếu bầu MVP gần đây nhất vào năm 2023 (Ronald Acuna, Jr. và các tay trong trường Greg Olson, Austin Riley và Kim). Sau 28 tháng nghỉ ngơi, Luis Garcia đã trở lại đội hình của Houston Astros cho chặng đua nước rút. (Ảnh của Rob Carr/Getty Images) Getty Images Có lẽ động thái đội hình quan trọng nhất được thực hiện bởi Houston Astros, những người đã kích hoạt cầu thủ ném bóng thuận tay Luis Garcia sau khi dành 28 tháng trong danh sách chấn thương trong khi hồi phục sau phẫu thuật khuỷu tay Tommy John và các chấn thương khác. Anh đã thắng trận đầu tiên của mình, giữ Angels ở mức ba điểm trong sáu hiệp tại Daikin Park. Garcia khỏe mạnh Garcia, người đã đạt thành tích 15-8 vào năm 2022, có thể là người khởi đầu vững chắc mà Houston cần để ngăn chặn Seattle Mariners ở Giải đấu Mỹ miền Tây. Ngoài ra...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:59
GBP/USD giảm 1% khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh chạm mức cao nhất kể từ năm 1998

GBP/USD giảm 1% khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh chạm mức cao nhất kể từ năm 1998

Bài đăng GBP/USD giảm 1% khi lợi suất Gilt của Anh đạt mức cao nhất kể từ năm 1998 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng bảng Anh giảm 1% khi lợi suất Gilt của Anh đạt mức cao nhất kể từ năm 1998 Đồng bảng Anh (GBP) giảm 1% vào thứ Ba khi trái phiếu Gilt 30 năm của Anh tăng lên 5,697%, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 1998, do lo ngại về tài khóa liên quan đến Ngân sách Mùa thu. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ có sự trái chiều, sau khi công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMIs) từ S&P Global và ISM. GBP/USD giao dịch ở mức 1,3399 sau khi đạt mức cao 1,3549. Đọc thêm... Đồng bảng Anh giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Anh tăng cao gây lo ngại về tài khóa Đồng bảng Anh (GBP) hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chính khác trong tuần lịch kinh tế Vương quốc Anh (UK) nhẹ. Đồng tiền Anh đã giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu dài hạn của Anh tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về tài khóa. Lợi suất trái phiếu 30 năm của Anh tăng vọt lên gần 5,68%, mức cao nhất kể từ năm 1998. Đọc thêm... GBP/USD giảm xuống mức 1,3500 trong bối cảnh triển vọng chính sách Fed không chắc chắn GBP/USD đảo ngược đà tăng gần đây từ phiên trước đó, giao dịch quanh mức 1,3520 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Ba. Cặp tiền tệ này mất giá khi đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá, do áp lực lạm phát dai dẳng ở Hoa Kỳ (US), điều này làm tăng sự không chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất ISM tháng 8 vào cuối ngày. Đọc thêm... Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:47
Khi Son Heung-Min Đưa LAFC Lên Sóng Radio Hàn Quốc, Đây Là Cách TV Có Thể Theo Dõi

Khi Son Heung-Min Đưa LAFC Lên Sóng Radio Hàn Quốc, Đây Là Cách TV Có Thể Theo Dõi

Bài đăng Khi Son Heung-Min Đưa LAFC Lên Sóng Radio Tiếng Hàn, Đây Là Cách TV Có Thể Theo Sau xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Son Heung-Min, bên phải, ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho LAFC trong trận đấu với FC Dallas vào ngày 23 tháng 8. Getty Images Los Angeles Football Club đã thua 2-1 trước San Diego FC, đội dẫn đầu Hội nghị miền Tây, trong trận ra mắt sân nhà của Son Heung-Min vào tối thứ Bảy. Tuy nhiên, ngôi sao người Hàn Quốc đã giúp đội bóng Đen-Vàng tạo nên lịch sử MLS với thỏa thuận phát sóng radio địa phương dài hạn đầu tiên giữa một đội MLS và một đài phát thanh địa phương bằng tiếng Hàn trong ít nhất hai thập kỷ. Đầu tuần này, câu lạc bộ đã công bố thỏa thuận với KYPA 1230 AM để phát sóng tất cả các trận đấu còn lại của LAFC trong mùa giải 2025, bắt đầu với trận đấu hôm thứ Bảy gặp đối thủ địa phương Nam California. Thỏa thuận này được cho là đầu tiên thuộc loại này ít nhất kể từ khi một cầu thủ nổi tiếng người Hàn Quốc khác, Hong Myung-bo, thi đấu cho LA Galaxy vào năm 2003 và 2004. (Hong hiện là huấn luyện viên của Son trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.) Và đây là một dấu hiệu khác về tiềm năng marketing địa phương to lớn của Son trong khu vực được cho là có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất thế giới bên ngoài biên giới quốc gia. KYPA là một trong bốn đài phát thanh địa phương bằng tiếng Hàn phục vụ dân số ước tính 320,000 người có nguồn gốc Hàn Quốc đáng kể và một khu vực có lịch sử các vận động viên Hàn Quốc thi đấu cho các đội thể thao địa phương. Lịch sử này có từ năm 1994, khi pitcher Chan Ho Park ký hợp đồng với đội bóng chày Los Angeles Dodgers và trở thành cầu thủ MLB đầu tiên sinh ra ở Hàn Quốc. Di sản thể thao Hàn Quốc địa phương đã tạo ra một khoảnh khắc phát sóng viral gần đây vào tháng 5 này, khi bản hợp đồng mới nhất của Dodgers người Hàn Quốc Kim Hye-seong ghi bàn home run đầu tiên tại Major League. Các chương trình phát sóng TV địa phương của Dodgers hiện được phát song song bằng tiếng Hàn thông qua chức năng SAP trên đơn vị nắm giữ bản quyền địa phương SportsNet LA. Đài phát thanh SPOTV nắm giữ tất cả các quyền phát sóng MLB cho người xem từ...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:31
Coinbase Giới Thiệu Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Crypto-Cổ Phiếu Mag7 Cho Thị Trường Rộng Lớn Hơn

Coinbase Giới Thiệu Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Crypto-Cổ Phiếu Mag7 Cho Thị Trường Rộng Lớn Hơn

TLDR Coinbase đang ra mắt Futures chỉ số Crypto-Equity Mag7 vào ngày 22 tháng 9. Sản phẩm mới sẽ kết hợp tiếp xúc với cả cổ phiếu truyền thống và ETF crypto. Chỉ số Mag7 bao gồm các cổ phiếu hàng đầu như Apple, Microsoft, Amazon và Tesla. Coinbase sẽ bao gồm cổ phiếu của chính mình và Bitcoin và Ethereum ETF của BlackRock. Sản phẩm sẽ theo dõi trọng số đồng đều [...] Bài đăng Coinbase Unveils Mag7 Crypto-Equity Index Futures for Broader Market xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/03 07:01
XRP Đóng Vai Trò Trung Tâm Trong Chiến Lược Quỹ Của Vivopower Với Doppler Finance

XRP Đóng Vai Trò Trung Tâm Trong Chiến Lược Quỹ Của Vivopower Với Doppler Finance

Bài đăng XRP Đóng Vai Trò Trung Tâm trong Chiến lược Quỹ cộng đồng của Vivopower Với Doppler Finance xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vivopower đang triển khai sáng kiến quỹ XRP có tác động cao được thiết kế để đẩy nhanh việc tạo ra lợi nhuận, thúc đẩy tăng trưởng kép và định vị công ty ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Chiến Lược Quỹ Dựa Trên XRP: Động Thái Của Vivopower Báo Hiệu Giai Đoạn Tăng Trưởng Mới Vivopower International Plc, một doanh nghiệp tập trung vào phát triển bền vững được niêm yết trên Nasdaq, đã thông báo vào ngày 2/9/2025 rằng họ đã hợp tác với Doppler [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:56
Formula 1 Bắt Đầu Nửa Sau Của Mùa Giải 2025 Với Nhiều Kịch Tính Lớn

Formula 1 Bắt Đầu Nửa Sau Của Mùa Giải 2025 Với Nhiều Kịch Tính Lớn

Bài đăng Formula 1 Bắt đầu Nửa Sau Của Mùa Giải 2025 Với Drama Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ZANDVOORT, HÀ LAN - NGÀY 31 THÁNG 8: Đội McLaren F1 chụp ảnh ăn mừng sau chiến thắng của Oscar Piastri trong giải đua F1 Grand Prix Hà Lan tại Circuit Zandvoort vào ngày 31 tháng 8 năm 2025 tại Zandvoort, Hà Lan. (Ảnh của Jayce Illman/Getty Images) Getty Images Kỳ nghỉ hè của Formula 1 luôn quá dài. Năm nay, đặc biệt, nửa đầu mùa giải (14 chặng đua) tạm dừng ba tuần với Giải vô địch thế giới (WDC) sát sao nhất trong mùa giải và gần nhất mà chúng ta từng thấy kể từ Hamilton và Verstappen năm 2021. Chúng tôi hơn cả háo hức để xem cuộc chiến nội bộ giữa các tay đua McLaren Oscar Piastri và Lando Norris sẽ diễn ra như thế nào tại Dutch Grand Prix, đánh dấu chặng đua đầu tiên trong 10 chặng còn lại trước khi kết thúc tại Abu Dhabi. Liệu Norris có tiếp tục chuỗi may mắn từ Silverstone và Hungary, điều đã giúp anh thu hẹp khoảng cách điểm số? Liệu Piastri cuối cùng có mắc sai lầm và phạm một lỗi nào đó kể từ Australia? Đây là những câu hỏi nóng hổi. Ban đầu tôi đã cân nhắc viết một bài tổng kết giữa mùa giải trước Dutch Grand Prix, nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ học được nhiều từ cuộc đua này và hiểu rõ hơn về phần còn lại của mùa giải. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, vì nó đã chứng minh là một trong những cuộc đua thú vị nhất của mùa giải, mặc dù có rất ít pha vượt và không có sự thay đổi vị trí dẫn đầu. Góc nhìn của tôi về mùa giải 2025 là một loạt dự đoán tôi đã đưa ra từ đầu và đánh giá lại sau năm chặng đua đầu tiên. Vì vậy, hãy bắt đầu với những điều đó. ZANDVOORT, HÀ LAN - NGÀY 31 THÁNG 8: Charles Leclerc người Monaco và Ferrari ngồi trên bờ đất sau vụ tai nạn của anh trong giải đua F1 Grand Prix Hà Lan tại Circuit Zandvoort...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:52
