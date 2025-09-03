Một Giao dịch Bitcoin Bằng 21 Ngày Năng lượng Hộ gia đình Anh

Bài đăng Một Giao dịch Bitcoin Tương đương với 21 Ngày Năng lượng Hộ gia đình Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một báo cáo mới đánh giá tác động môi trường của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, đặc biệt chỉ trích BTC. Báo cáo cho rằng một giao dịch Bitcoin tiêu thụ lượng điện tương đương với mức tiêu thụ của một hộ gia đình Anh trong ba tuần. Năng lượng tái tạo trong Tỷ lệ Hash toàn cầu và bù đắp carbon là những chỉ số quan trọng, nhưng khó định lượng đầy đủ. Hiện tại, chi phí điện năng dường như là cách đáng tin cậy nhất để đo lường mức độ thân thiện với môi trường của blockchain. Tài trợ Tài trợ Tác động Môi trường Gây sốc của Bitcoin Kể từ những ngày đầu của Bitcoin, tác động môi trường của Crypto đã là mối quan tâm lâu dài trong ngành, đặc biệt vì nó là điểm thu hút phản ứng chính trị. Mặc dù các công ty Web3 thuộc mọi loại hình thường xuyên quảng bá thành tích thân thiện với môi trường của họ, việc định lượng chính xác có thể khó khăn, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu kỹ lưỡng: Các Dự án Crypto theo Tác động Môi trường. Nguồn: DayTrading.com Tài trợ Tài trợ Báo cáo của họ đặc biệt chỉ trích Bitcoin, sử dụng nó như đại diện cho toàn bộ giao thức blockchain Proof of Work(PoW). Những dự án này có tác động môi trường cao hơn theo cấp số nhân so với các tài sản kỹ thuật số khác; một giao dịch Bitcoin có thể tiêu thụ nhiều điện hơn lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình Anh trong ba tuần. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện thô không phải là chỉ số duy nhất có liên quan ở đây. Mặc dù năng lượng tái tạo có thể cung cấp cho khai thác Bitcoin, than đá cũng là yếu tố đóng góp đáng kể vào Tỷ lệ Hash toàn cầu. Tương tự, một số công ty quảng cáo việc mua bù đắp carbon của họ, nhưng nhiều nhà khoa học hiện tin rằng chỉ số này có khiếm khuyết nghiêm trọng. Nhiều Yếu tố Cần Tính toán Vì những lý do này, đánh giá chi phí môi trường thực sự của Bitcoin là một công việc rất phức tạp. Báo cáo xác định rằng chỉ một vài tài sản kỹ thuật số có thể cạnh tranh với các nền tảng thanh toán TradFi như thẻ tín dụng: Solana, Algorand và NANO đặc biệt nổi bật. Tài trợ Tài trợ "Khi tôi tự kiểm tra các mạng này, tôi cảm thấy như có điều gì đó không đúng khi so sánh các con số cạnh nhau. Sự khác biệt giữa việc gửi...