Ripple và Thunes Mở rộng Quan hệ Đối tác Tài chính Toàn cầu để Thúc đẩy Thanh toán Xuyên biên giới Nhanh hơn
Bài đăng Ripple và Thunes Mở rộng Quan hệ Đối tác Tài chính Toàn cầu để Thúc đẩy Thanh toán Xuyên biên giới Nhanh hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự hợp tác mở rộng của Ripple với Thunes mở ra kỷ nguyên mới mạnh mẽ cho việc chuyển tiền toàn cầu, mang đến các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, an toàn hơn, minh bạch và khả năng tiếp cận chưa từng có với kết nối tài chính toàn cầu. Hợp tác Ripple-Thunes Mở khóa Chuyển tiền Xuyên biên giới An toàn, Minh bạch Ripple đang mở rộng vai trò của mình trong tài chính toàn cầu thông qua sự hợp tác được đổi mới với Thunes, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán có trụ sở tại Singapore. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
Ủy ban Hạ viện Công bố Hơn 33,000 Trang Hồ sơ
Bài đăng Ủy ban Hạ viện Công bố Hơn 33,000 Trang Hồ sơ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Hàng chục nghìn trang hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein đã được công bố vào hôm thứ Ba, theo thông báo từ Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, đánh dấu đợt công bố tài liệu Epstein đầu tiên giữa lúc công chúng và chính trị gia đang quan tâm đến mối liên hệ của nhà tài chính quá cố này với Tổng thống Donald Trump. Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell tham dự de Grisogono Sponsors The 2005 Wall Street Concert Series Benefitting Wall Street Rising. (Ảnh của Joe Schildhorn/Patrick McMullan qua Getty Images) Patrick McMullan qua Getty Images Các Sự kiện Chính 33,295 tài liệu được công bố đã bị triệu tập bởi ủy ban và được cung cấp bởi Bộ Tư pháp, mặc dù hiện chưa rõ có bao nhiêu tập tin chứa thông tin mới. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Hãy quay lại để cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
Chia sẻ
Với Walgreens rút khỏi KYC cơ bản, VillageMD có hàng trăm địa điểm để bán
Bài đăng Với Walgreens Rút Khỏi KYC cơ bản, VillageMD Có Hàng Trăm Cơ Sở Để Bán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với việc Walgreens không còn theo đuổi chiến lược chăm sóc cơ bản dưới thời chủ sở hữu mới, VillageMD đang tìm kiếm người mua mới cho có thể hàng trăm phòng khám bác sĩ và phòng khám ngoại trú trên khắp cả nước. Walgreens Boots Alliance Với việc Walgreens không còn theo đuổi chiến lược chăm sóc cơ bản dưới thời chủ sở hữu mới, VillageMD đang tìm kiếm người mua mới cho có thể hàng trăm phòng khám bác sĩ và phòng khám ngoại trú trên khắp cả nước. VillageMD, đã được bán cho công ty cổ phần tư nhân Sycamore Partners vào tuần trước trong thương vụ tiếp quản Walgreens trị giá 10 tỷ đô la, có hàng trăm phòng khám bác sĩ, trung tâm y tế ngoại trú, cơ sở chăm sóc khẩn cấp và phòng khám liền kề với các cửa hàng Walgreens. VillageMD hiện hoạt động như một công ty độc lập mà các nhà đầu tư Walgreens hy vọng sẽ mang lại giá bán cao do các điều khoản tài chính của thương vụ bán công ty cho Sycamore. "Ngoài khoản tiền mặt 11,45 đô la cho mỗi cổ phiếu (Walgreens Boots Alliance), cổ đông WBA sẽ nhận được một quyền không thể chuyển nhượng để nhận thêm tối đa 3,00 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu WBA từ thu nhập ròng của việc kiếm tiền trong tương lai từ các khoản nợ và lợi ích vốn chủ sở hữu của WBA trong VillageMD, bao gồm các doanh nghiệp Village Medical, Summit Health và CityMD," Sycamore và Walgreens cho biết trong thông cáo báo chí tuần trước thông báo về việc hoàn tất bán công ty cho công ty cổ phần tư nhân. Một công ty quan hệ công chúng đại diện cho Sycamore không có bình luận thêm ngoài thông cáo báo chí. Khi được liên hệ vào thứ Ba, VillageMD đã từ chối bình luận về việc liệu công ty đã làm việc với các nhà thầu hay chưa, cũng như không đưa ra bình luận về những gì chính xác đang được bán. Người phát ngôn của VillageMD, Molly Lynch cho biết tài sản của VillageMD bao gồm "hơn 130 phòng khám" dưới thương hiệu Village Medical bao gồm khoảng 90 phòng khám liền kề với các hiệu thuốc Walgreens. Ngoài ra, CityMD có "hơn 185 phòng khám" và Summit Health có "hơn 130 địa điểm" và Starling Physicians có "hơn 20 phòng khám." Khoản đầu tư của Walgreens...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:34
BNB Dao Động Gần $840 Sau Đợt Tăng Ngắn Trên $855 Khi Người Bán Quay Trở Lại
Bài đăng BNB Dao động Gần $840 Sau Đợt Tăng Ngắn Trên $855 khi Người Bán Quay Trở Lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá của BNB hầu như không thay đổi quanh mức $850 sau giai đoạn 24 giờ chứng kiến nó tăng lên mức cao nhất là $855. Việc bán mạnh trước đó trong giai đoạn này đã đẩy token này về khu vực $840, nơi các lệnh mua hấp thụ nguồn cung để thiết lập mức hỗ trợ, theo mô hình phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research. Từ đó, động lượng đã chuyển hướng, với hoạt động trên mức trung bình giúp nâng giá và ổn định chúng gần trở lại mức hiện tại. Việc bảo vệ nhanh chóng mức hỗ trợ nổi bật sau một chuỗi thận trọng rộng hơn trong thị trường crypto. Mặc dù một phiên không tạo ra xu hướng, sự hồi phục cho thấy người mua đã sẵn sàng tham gia ở các mức xác định. Nếu giá có thể xây dựng nền tảng gần các mức hiện tại và đột phá qua kháng cự gần đó, biến động trong ngày có thể chuyển từ bán sang mua khi giá giảm. Tổng quan Phân tích kỹ thuật BNB đã kiểm tra vùng cầu $840–$845 và giữ vững. Giá sau đó tiến vào một cụm các lệnh chào bán gần $855–$857, nơi kháng cự đầu tiên nằm, và hiện đang củng cố đi ngang. Khối lượng tăng vọt trong quá trình chuyển hướng tăng, một tín hiệu mà các nhà giao dịch thường đọc là các nhà đầu tư lớn hơn đang tham gia. Một đột phá rõ ràng và giữ vững trên $857 sẽ mở đường đi lên cao hơn. Việc không vượt qua dải này giữ sự tập trung vào hỗ trợ đầu tiên $850 và khu vực $840 như đường ranh giới quan trọng. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các phần của bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ từ các công cụ AI và được đội ngũ biên tập của chúng tôi xem xét để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách AI đầy đủ của CoinDesk. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:32
Coinbase ra mắt Futures trên chỉ số mới liên kết với Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla và BlackRock
Bài đăng Coinbase ra mắt hợp đồng futures trên chỉ số mới liên kết với Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla và BlackRock đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coinbase đang ra mắt một hợp đồng futures mới sẽ theo dõi giá của cả cổ phiếu công nghệ Mỹ và ETF tiền điện tử trong một sản phẩm duy nhất. Sản phẩm mới này được gọi là Mag7 + Crypto Equity Index Futures, và nó kết hợp hai thị trường vốn luôn được giao dịch riêng biệt, cổ phiếu và tiền điện tử, vào một hợp đồng hàng tháng có thể giao dịch. Chưa từng có một sản phẩm phái sinh niêm yết tại Mỹ như thế này. Nó kết hợp các cổ phiếu công nghệ lớn với tiếp xúc tiền điện tử. Hợp đồng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, và mỗi đơn vị sẽ theo dõi $1 x giá chỉ số. Nếu chỉ số đạt $3000, thì mỗi hợp đồng futures có giá trị $3000. Theo thông cáo báo chí của Coinbase, sản phẩm được thiết kế để hiệu quả vốn và cung cấp tiếp xúc rủi ro đa dạng hóa trên cả hai lĩnh vực. Coinbase kết hợp cổ phiếu công nghệ và ETF tiền điện tử vào một chỉ số Coinbase xác nhận rằng chỉ số mới này được xây dựng từ 10 thành phần tổng cộng, bao gồm 7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Mỹ (được biết đến nhiều hơn với tên gọi "Magnificent 7") cộng với cổ phiếu Coinbase (COIN) của chính họ, và hai ETF tiền điện tử. Các thành phần bao gồm: Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) Alphabet (GOOGL) Amazon (AMZN) Nvidia (NVDA) Meta (META) Tesla (TSLA) Coinbase (COIN) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Mỗi thành phần sẽ có cùng trọng số, là 10% tổng chỉ số. Không có cổ phiếu hay ETF đơn lẻ nào chiếm ưu thế trong hỗn hợp này. Coinbase cho biết điều này sẽ giúp nhà đầu tư tránh bị tiếp xúc quá mức với bất kỳ công ty hoặc tài sản nào. Tuy nhiên, trọng số có thể di chuyển lên trên hoặc xuống dưới 10% giữa các lần tái cân bằng hàng quý. Cứ ba tháng một lần, tất cả trọng số sẽ được đặt lại về 10% mỗi loại. Nhà cung cấp chỉ số chính thức là MarketVector, đơn vị sẽ duy trì và tái cân bằng sản phẩm. Coinbase cho biết chỉ số được thiết kế cho các nhà đầu tư muốn "tiếp xúc theo chủ đề với công nghệ và tiền điện tử kết hợp", "đa dạng hóa trong một sản phẩm duy nhất", và "công cụ để quản lý rủi ro đa tài sản". Sàn giao dịch gọi việc ra mắt này là "một...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:31
Trump tuyên bố ông dự định buộc Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết nhanh chóng về kháng cáo thuế quan
Bài đăng Trump nói rằng ông dự định buộc Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết nhanh chóng về kháng cáo thuế quan xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump hôm thứ Ba tại Nhà Trắng cho biết ông đang thúc đẩy Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết khẩn cấp về một vụ kiện đã đi được nửa chặng đường qua các tòa án, vụ kiện có thể phá hỏng toàn bộ chương trình thuế quan của ông. Phát biểu với các phóng viên, Trump cho biết việc kháng cáo phán quyết đã chặn thẩm quyền thuế quan của ông cần được giải quyết nhanh chóng. "Chúng tôi sẽ đến Tòa án Tối cao, chúng tôi nghĩ là vào ngày mai, bởi vì chúng tôi cần một quyết định sớm," ông nói. Ông cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu "chấp nhận sớm" và "phán quyết nhanh chóng." Tất cả điều này liên quan đến một quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu bởi Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực Liên bang. Trong một quyết định chia rẽ 7-4, tòa án cho biết Trump không có quyền triển khai hầu hết các loại thuế quan mà ông đã sử dụng, đặc biệt là những loại áp đặt thông qua Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Các thẩm phán cho biết chỉ Quốc hội mới có quyền đánh thuế hàng nhập khẩu, và các động thái của Trump đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của tổng thống. Phán quyết được tạm dừng đến ngày 14 tháng 10 để cho chính quyền cơ hội nhờ Tòa án Tối cao đảo ngược nó. "Nếu bạn loại bỏ thuế quan, chúng ta có thể trở thành một quốc gia thế giới thứ ba," Trump nói. Ông tuyên bố toàn bộ cấu trúc tài chính của nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sụp đổ nếu tòa án không hành động nhanh chóng. "Cấu trúc tài chính của đất nước chúng ta đang bị đe dọa," ông nói. Trump tuyên bố thị trường đang phản ứng với phán quyết của tòa án Phát biểu chỉ vài giờ sau khi các chỉ số thị trường giảm, Trump đổ lỗi cho sự sụt giảm này vào quyết định của tòa án. "Thị trường chứng khoán giảm vì điều đó, bởi vì thị trường chứng khoán cần thuế quan," ông nói với các phóng viên. "Họ muốn thuế quan." Ông không đưa ra dữ liệu thị trường nào để hỗ trợ cho tuyên bố đó, nhưng cho biết phán quyết đã làm hoảng sợ các nhà giao dịch và nhà đầu tư vốn đã quen với sự bảo vệ từ thuế quan...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:25
Cơ quan quản lý châu Âu cảnh báo về cổ phiếu Token hóa, nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp bảo vệ
Bài đăng Cơ quan quản lý châu Âu cảnh báo về Cổ phiếu Token hóa, nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp bảo vệ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Thị trường tài sản Token hóa hiện có giá trị khoảng 600 tỷ đô la trên toàn cầu. Châu Âu dẫn đầu về phát hành thu nhập cố định, chiếm hơn một nửa tổng số của năm 2024. Nhưng các cơ quan quản lý đang cố gắng cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư. Cơ quan quản lý thị trường hàng đầu của Liên minh Châu Âu đang kêu gọi sự cân bằng giữa đổi mới tài chính và bảo vệ nhà đầu tư, khi token hóa - đại diện kỹ thuật số của các công cụ tài chính trên sổ cái phân tán - tiếp tục thu hút sự quan tâm trên các thị trường toàn cầu. Natasha Cazenave, giám đốc điều hành của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu, cho biết hôm thứ Hai rằng sự thay đổi trong thị trường tài chính, được thúc đẩy bởi công nghệ sổ cái phân tán, mang lại triển vọng nhưng đòi hỏi các biện pháp bảo vệ. "Token hóa ... có thể dẫn đến sự thay đổi mang tính chuyển đổi của thị trường chúng ta," bà nói. "Đối với các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách, ưu tiên phải là đảm bảo rằng sự đổi mới như vậy phát triển trong một khuôn khổ bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì ổn định tài chính." Châu Âu đã chiếm hơn một nửa lượng phát hành thu nhập cố định token hóa toàn cầu, con số này đã tăng gấp ba lần vào năm ngoái lên 3 tỷ euro (3,5 tỷ đô la), theo số liệu của ngành. Thị trường tài sản Token hóa toàn cầu được ước tính khoảng 600 tỷ đô la, với sự tăng trưởng dự kiến trong những năm tới. Tại Đức, bộ tài chính đã thí điểm trái phiếu kỹ thuật số, trong khi Societe Generale của Pháp và Santander của Tây Ban Nha đã tiên phong trong token bảo mật cho trái phiếu có đảm bảo từ năm 2019. Ngân hàng Đầu tư Châu Âu đã phát hành trái phiếu kỹ thuật số trên Sàn giao dịch chứng khoán Luxembourg vào năm 2022. Các khu vực pháp lý khác cũng đang phát triển nhanh chóng. Tại Mỹ, quỹ thị trường tiền tệ token hóa đầu tiên được SEC đăng ký đã ra mắt vào năm 2021. Các quỹ Token hóa đã tăng 80% trong năm nay, hiện đại diện cho khoảng 7 tỷ đô la tài sản quản lý. Các công ty công nghệ cũng đang tham gia. Google gần đây đã tiết lộ một sổ cái cấp tổ chức được thiết kế để hỗ trợ token hóa và thanh toán theo thời gian thực, nhấn mạnh xu hướng này đang trở nên phổ biến như thế nào. Các dự án khác gây tranh cãi hơn. Robinhood đã bị chỉ trích vào tháng 7 vì cung cấp "cổ phiếu token hóa"...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:09
Anthropic tăng gấp ba lần giá trị lên 183 tỷ đô la với khoản huy động 13 tỷ đô la chỉ trong năm tháng
Bài đăng Anthropic tăng gấp ba lần giá trị lên 183 tỷ đô la với khoản huy động 13 tỷ đô la chỉ trong vòng năm tháng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Anthropic đang phát triển mạnh mẽ. Công ty AI này, được Amazon hậu thuẫn và điều hành bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, đã xác nhận vào thứ Ba rằng họ đã huy động được 13 tỷ đô la vốn, đưa giá trị của công ty lên 183 tỷ đô la. Con số này gấp ba lần giá trị của công ty vào tháng Ba, khiến đây trở thành một trong những đợt tăng giá trị nhanh nhất mà Thung lũng Silicon đã chứng kiến cho đến nay trong năm 2025. Vòng gọi vốn này được dẫn dắt bởi Iconiq, Fidelity Management & Research và Lightspeed Venture Partners. Các "đại gia" như Altimeter, General Catalyst và Coatue cũng đã đổ tiền vào. Giám đốc tài chính của Anthropic, Krishna Rao, cho biết việc huy động vốn cho thấy công ty đang làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư như thế nào. "Việc tài trợ này thể hiện sự tin tưởng phi thường của các nhà đầu tư vào hiệu suất tài chính của chúng tôi và sức mạnh của sự hợp tác với chúng tôi để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chưa từng có của chúng tôi," Krishna nói. Sự ra mắt của Claude thắp lửa cho tăng trưởng Kể từ khi Claude được công bố vào tháng 3 năm 2023, giá trị của Anthropic đã tăng vọt. Công ty hiện cho biết họ có hơn 300,000 khách hàng doanh nghiệp và doanh thu theo tỷ lệ chạy đạt 5 tỷ đô la tính đến tháng Tám, tăng từ mức chỉ 1 tỷ đô la vào đầu năm. Đó là mức tăng gấp 5 lần trong chưa đầy mười hai tháng. Anthropic được xây dựng bởi những người từng làm việc tại OpenAI, bao gồm cả CEO Dario Amodei. Điều đó quan trọng, bởi vì sự cạnh tranh giữa hai công ty đang nóng lên nhanh chóng. OpenAI đã liên tục xuất hiện trên các tiêu đề báo chí kể từ khi ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022. Công ty này đang chuẩn bị một đợt bán cổ phiếu có thể định giá nó ở mức 500 tỷ đô la, theo báo cáo của CNBC. Vào tháng Ba, OpenAI đã chốt khoản huy động vốn 40 tỷ đô la với mức định giá 300 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty công nghệ tư nhân. Chỉ mới tháng trước, công ty đã thu thêm 8,3 tỷ đô la liên quan đến cùng vòng gọi vốn đó. Trong khi đó, họ đã ra mắt GPT-5, mà OpenAI gọi là nhanh hơn và "hữu ích hơn nhiều" so với các mô hình trước đây. Nhưng không phải ai cũng hài lòng. Một số...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:01
Amazon Tiết Lộ Chi Phí Phim He-Man
Bài đăng Chi phí phim He-Man được Amazon tiết lộ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 'Masters of the Universe' sẽ có bộ phim live-action thứ hai vào năm 2026 BẢN QUYỀN CỦA NETFLIX © 2021 Amazon MGM Studios đang không tiếc chi phí cho bản chuyển thể lên màn ảnh rộng của bộ phim hoạt hình thập niên 1980 và dòng đồ chơi của Mattel - Masters of the Universe. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên người Anh Nicholas Galitzine trong vai Adam Glenn, một hoàng tử từ hành tinh Eternia bị rơi xuống Trái đất, tách anh khỏi Thanh kiếm Quyền năng Grayskull - thứ biến anh thành He-Man cơ bắp. Vai diễn lớn nhất của Galitzine cho đến nay là trong bộ phim kinh dị siêu nhiên năm 2020 The Craft: Legacy. Anh được tham gia cùng dàn diễn viên hạng A trong Masters of the Universe bao gồm Morena Baccarin, Kristen Wiig, Idris Elba và Jared Leto, người đóng vai kẻ thù không đội trời chung của He-Man - Skeletor. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim live action năm 1987 cùng tên với sự tham gia của Dolph Lundgren và đã thất bại tại phòng vé với doanh thu chỉ 17,3 triệu đô la. Sự quan tâm đến bản quyền được khơi dậy vào năm 2007 sau thành công vang dội của bộ phim đầu tiên của Michael Bay về Transformers, một dòng đồ chơi thập niên 80 được yêu thích khác. Jared Leto sẽ đóng vai kẻ thù của He-Man - Skeletor BẢN QUYỀN CỦA NETFLIX © 2021 Sau đó, bản quyền He-Man đã trải qua nhiều hãng phim khác nhau bao gồm Sony, Warner Bros. và Netflix, hãng đã có thành công đáng kể trong việc sản xuất các phiên bản hiện đại của các bộ phim hoạt hình kinh điển. Theo Variety, Netflix đã chi gần 30 triệu đô la để phát triển một bộ phim He-Man live action nhưng đã hủy bỏ vào tháng 7 năm 2023 với lý do lo ngại về ngân sách. Điều này khiến Mattel phải tìm kiếm một hãng phim mới và Amazon đã trở thành hiệp sĩ bạch mã trong đời thực. Nhìn thấy những điểm tương đồng với loạt phim Thor cực kỳ thành công của Marvel, Amazon đã mua lại bản quyền và đặt cược vào chúng. Mặc dù một phần được đặt trong không gian, Masters of the Universe đang được sản xuất tại Vương quốc Anh và điều này làm nổi bật chi phí của nó. Các hãng phim quay tại...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:37
Twice Đạt Được Bản Hit Mới Nhờ Vào Một Trong Những Bộ Phim Lớn Nhất Của Năm 2025
Bài đăng Twice Đạt Được Hit Mới Nhờ Một Trong Những Bộ Phim Lớn Nhất Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Twice lần thứ hai lọt vào bảng xếp hạng các bài hát phát trực tuyến của Vương quốc Anh khi "Chiến lược" tham gia cùng "Takedown," với cả hai đều tăng hạng nhờ KPop Demon Hunters. SEOUL, HÀN QUỐC - NGÀY 23 THÁNG 1: Các thành viên của nhóm nhạc nữ TWICE tham dự Lễ trao giải K-Pop Gaon Chart lần thứ 8 vào ngày 23 tháng 1 năm 2019 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh của Han Myung-Gu/WireImage) WireImage Twice tiếp tục tìm thấy chỗ đứng trên nhiều bảng xếp hạng ở Vương quốc Anh, và sự hiện diện của nhóm đến từ cặp đóng góp cho bộ phim hoạt hình âm nhạc KPop Demon Hunters của Netflix. Cả hai bài hát, "Takedown" và "Chiến lược," đã kết nối với người nghe trên toàn cầu, và đặc biệt là ở quốc gia châu Âu này, nơi trong khung thời gian này, một bài hát cải thiện trong khi bài còn lại giảm nhẹ. "Takedown" Đạt Đỉnh Mới Trên Bảng Xếp Hạng "Takedown" tăng hạng trên hai bảng xếp hạng tuần này, bao gồm cả bảng quan trọng nhất. Bài hát cải thiện từ vị trí số 31 lên số 27 trên bảng xếp hạng Official Singles, mang lại cho Twice một đỉnh cao mới trong sự nghiệp tại Vương quốc Anh sau năm tuần có mặt trong bảng xếp hạng. Bài hát pop này cũng tăng lên vị trí số 74 trên bảng xếp hạng Official Streaming. Giống như trên danh sách Official Singles, Twice cũng đạt được một vị trí cao khác trên bảng xếp hạng này. "Takedown" Giảm Khi Nói Đến Doanh Số Cùng lúc đạt được đỉnh cao mới trên nhiều bảng xếp hạng, "Takedown" cũng trượt dốc trên các bảng xếp hạng dựa trên doanh số. Bài hát rơi từ vị trí số 67 xuống số 87 trên bảng xếp hạng Official Singles Sales và từ số 64 xuống số 84 trên bảng xếp hạng Official Singles Downloads. Mặc dù lượng mua giảm, nhưng tổng lượng tiêu thụ "Takedown" đang tăng lên ở Vương quốc Anh. "Chiến lược" Trượt Dốc "Chiến lược" suy yếu trên bảng xếp hạng Official Singles, giảm từ vị trí số 35 xuống số 39 trong khung thời gian thứ năm trên bảng xếp hạng dựa trên lượng tiêu thụ. Bài hát gần đây đã lọt vào top 40 lần đầu tiên, tại thời điểm đó Twice đã giành được một cặp...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:31
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó