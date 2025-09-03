Anthropic tăng gấp ba lần giá trị lên 183 tỷ đô la với khoản huy động 13 tỷ đô la chỉ trong năm tháng

Anthropic đang phát triển mạnh mẽ. Công ty AI này, được Amazon hậu thuẫn và điều hành bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, đã xác nhận vào thứ Ba rằng họ đã huy động được 13 tỷ đô la vốn, đưa giá trị của công ty lên 183 tỷ đô la. Con số này gấp ba lần giá trị của công ty vào tháng Ba, khiến đây trở thành một trong những đợt tăng giá trị nhanh nhất mà Thung lũng Silicon đã chứng kiến cho đến nay trong năm 2025. Vòng gọi vốn này được dẫn dắt bởi Iconiq, Fidelity Management & Research và Lightspeed Venture Partners. Các "đại gia" như Altimeter, General Catalyst và Coatue cũng đã đổ tiền vào. Giám đốc tài chính của Anthropic, Krishna Rao, cho biết việc huy động vốn cho thấy công ty đang làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư như thế nào. "Việc tài trợ này thể hiện sự tin tưởng phi thường của các nhà đầu tư vào hiệu suất tài chính của chúng tôi và sức mạnh của sự hợp tác với chúng tôi để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chưa từng có của chúng tôi," Krishna nói. Sự ra mắt của Claude thắp lửa cho tăng trưởng Kể từ khi Claude được công bố vào tháng 3 năm 2023, giá trị của Anthropic đã tăng vọt. Công ty hiện cho biết họ có hơn 300,000 khách hàng doanh nghiệp và doanh thu theo tỷ lệ chạy đạt 5 tỷ đô la tính đến tháng Tám, tăng từ mức chỉ 1 tỷ đô la vào đầu năm. Đó là mức tăng gấp 5 lần trong chưa đầy mười hai tháng. Anthropic được xây dựng bởi những người từng làm việc tại OpenAI, bao gồm cả CEO Dario Amodei. Điều đó quan trọng, bởi vì sự cạnh tranh giữa hai công ty đang nóng lên nhanh chóng. OpenAI đã liên tục xuất hiện trên các tiêu đề báo chí kể từ khi ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022. Công ty này đang chuẩn bị một đợt bán cổ phiếu có thể định giá nó ở mức 500 tỷ đô la, theo báo cáo của CNBC. Vào tháng Ba, OpenAI đã chốt khoản huy động vốn 40 tỷ đô la với mức định giá 300 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty công nghệ tư nhân. Chỉ mới tháng trước, công ty đã thu thêm 8,3 tỷ đô la liên quan đến cùng vòng gọi vốn đó. Trong khi đó, họ đã ra mắt GPT-5, mà OpenAI gọi là nhanh hơn và "hữu ích hơn nhiều" so với các mô hình trước đây. Nhưng không phải ai cũng hài lòng. Một số...