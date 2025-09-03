Tin đồn về AJ Lee và Brock Lesnar báo hiệu chiến lược ESPN quyết liệt của WWE

AJ Lee và Brock Lesnar Nguồn: Getty WrestlePalooza của WWE là một tên lửa tìm kiếm nhiệt được ngụy trang như một lễ kỷ niệm đấu vật chuyên nghiệp và khởi động hoành tráng cho mối quan hệ đối tác hàng tỷ đô la với ESPN. Tên lửa đó có thể có hình ảnh của AJ Lee và Brock Lesnar dán ở bên cạnh. Vào ngày 20 tháng 9 tại Indianapolis, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn chỉ là một Sự kiện Trực tiếp Cao cấp khác—đây là một tín hiệu Intent-centric. Đây là sự kiện WWE đầu tiên phát trực tiếp trên ESPN tại Hoa Kỳ, và đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho quan hệ đối tác năm năm trị giá 1,6 tỷ đô la của công ty với mạng lưới này. Đây cũng là nỗ lực nhắm vào việc đưa All Elite Wrestling vào giấc ngủ. Trên toàn cầu, chương trình sẽ có sẵn trên Netflix, mang đến cho WWE tầm với toàn cầu chưa từng có trong một đêm. Từ góc độ kinh doanh, WWE đảm bảo rằng màn ra mắt này được đối xử như một sự kiện tầm cỡ WrestleMania. Quyết định chuyển lễ ra mắt ESPN lên tháng 9, thay vì chờ đến năm 2026 như kế hoạch ban đầu, là có chủ đích. Nó đặt WrestlePalooza trực tiếp đối đầu với sự kiện pay-per-view All Out của AEW vào cùng đêm—một động thái chiến lược nhấn mạnh mong muốn của WWE nhằm dập tắt mọi nhận thức về sự cạnh tranh thực sự. Tôi không biết về bạn, nhưng từ góc độ kinh doanh và cạnh tranh thuần túy—bạn phải tôn trọng điều đó. Tin đồn về sự trở lại của Lee, người đã không thi đấu trong WWE hơn một thập kỷ, là trung tâm của chiến lược toàn diện nhằm đánh bại All Out. Các báo cáo cho thấy sự trở lại của cô ấy sẽ không chỉ là một lần xuất hiện, và WWE hy vọng sẽ đưa cô ấy vào các cốt truyện đang diễn ra. Đó có thể là một yếu tố rất hấp dẫn đối với ESPN vì điều đó có nghĩa là sự bùng nổ lượng người xem mà sự hiện diện của Lee tạo ra sẽ có sức bền. Từ góc độ thương hiệu, AJ mang lại sự nhận diện tên tuổi và hoài niệm đáng kể. Lee có uy tín và kinh nghiệm để tạo nên một...