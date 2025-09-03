Chiến lược của Saylor tăng tỷ lệ cổ tức sau khi mua BTC số lượng lớn
Bài đăng Chiến lược của Saylor tăng tỷ lệ cổ tức sau khi mua BTC số lượng lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy (trước đây là MicroStrategy), một công ty phân tích kinh doanh hàng đầu, đã tăng đáng kể tỷ lệ cổ tức khi tiếp tục mở rộng chiến lược dự trữ Bitcoin. Động thái này, được tiết lộ bởi chủ tịch công ty, Michael Saylor, trong một bài đăng gần đây trên X, đã gây ra nhiều phản ứng từ cộng đồng tiền mã hóa. Theo bài đăng, Saylor thông báo rằng Strategy đã tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 9,0% lên 10,0% vào ngày 2 tháng 9. Điều này báo hiệu sự tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động và hiệu suất tài chính của công ty, thúc đẩy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Strategy mua thêm 4048 BTC
Với dữ liệu bổ sung từ nguồn tin cho thấy STRC đã tăng giá lên 97,75 đô la, công ty đã tăng cổ tức hàng năm lên 10% trước ngày thanh toán tiếp theo dự kiến vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Hơn nữa, cổ phiếu đã đạt vốn hóa thị trường lên tới 2,74 tỷ đô la khi công ty vẫn cam kết mở rộng hoạt động tài chính đồng thời tăng giá trị STRC thông qua các hoạt động tiền mã hóa.
Mặc dù lý do đằng sau việc tăng tỷ lệ cổ tức STRC không được công ty nêu rõ, các nhà bình luận đã cho rằng sự phát triển này là nhờ vào lợi nhuận BTC khổng lồ của Strategy. Chỉ vài giờ trước đó, Saylor đã đăng trên X để xác nhận một giao dịch mua BTC lớn khác của Strategy. Công ty đã mua 4,048 BTC trị giá khoảng 449,3 triệu đô la. Trong khi việc mua BTC số lượng lớn được thực hiện với giá trung bình 110,981 đô la mỗi BTC, công ty đã thấy tỷ lệ lợi nhuận BTC từ đầu năm đến nay tăng vọt lên 25,7%.
Sau lần mua BTC mới nhất từ Strategy, số lượng Bitcoin của họ hiện đã đạt 636,505 BTC, được mua với giá mua trung bình là 73,765 đô la mỗi BTC. Với Bitcoin là động lực chính cho các giao dịch tài chính của Strategy, quyết định gần đây của họ về việc cung cấp cho cổ đông mức lợi nhuận hàng năm hấp dẫn cho thấy rằng việc tăng...
