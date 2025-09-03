2025-10-10 thứ sáu

Ấn Độ Chuẩn Bị Thực Thi Quy Định Báo Cáo Crypto Toàn Cầu

Bài đăng Ấn Độ Chuẩn Bị Thực Thi Quy Tắc Báo Cáo Crypto Toàn Cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ đang chuẩn bị thực thi giám sát toàn diện đối với tài sản Crypto nước ngoài, áp dụng khuôn khổ toàn cầu cho phép chia sẻ dữ liệu tự động, tuân thủ chặt chẽ hơn và minh bạch quy định lớn hơn. Ấn Độ Áp Dụng Khuôn Khổ Toàn Cầu Để Phát Hiện Tài Sản Crypto Nước Ngoài Ẩn Giấu Giám sát thuế toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số đang thắt chặt, với việc Ấn Độ chuẩn bị mở rộng giám sát các khoản nắm giữ tiền điện tử nước ngoài. A [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:02
Yunfeng Financial Mua 10,000 ETH làm Tài sản Dự trữ

Bài đăng Yunfeng Financial Mua 10.000 ETH làm Tài sản Dự trữ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Yunfeng Financial, liên kết với Jack Ma, thêm 10.000 ETH vào dự trữ. Việc mua ETH củng cố sự hỗ trợ tiền mã hoá từ tổ chức. Niềm tin thị trường tiền mã hoá Hồng Kông tăng lên với khoản đầu tư này. Yunfeng Financial có trụ sở tại Hồng Kông, liên kết với nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, đã mua 10.000 Ethereum (ETH) trị giá 44 triệu USD làm tài sản dự trữ. Việc mua này nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng của các tổ chức đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng tác động đến giá ETH và ảnh hưởng đến xu hướng áp dụng thị trường rộng hơn trên khắp châu Á. Khoản Đầu tư Ethereum 44 Triệu USD của Yunfeng Financial Việc mua lại gần đây của công ty thể hiện sự ủng hộ đáng kể đối với công nghệ blockchain từ các tổ chức châu Á. Hành động này nhấn mạnh sự cởi mở ngày càng tăng của các tổ chức đối với tiền mã hoá, có khả năng tạo áp lực tăng giá đối với ETH trong môi trường tài sản kỹ thuật số hỗ trợ của Hồng Kông. Mặc dù không có tuyên bố chính thức từ các nhân vật chủ chốt như Jack Ma hoặc các giám đốc điều hành của Yunfeng, hồ sơ nhấn mạnh sự tập trung của tổ chức vào việc tích hợp ETH với chiến lược tài chính của họ. Phản ứng của thị trường và cộng đồng rộng lớn hơn vẫn thận trọng lạc quan, dự đoán sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức trong hệ sinh thái Ethereum. "Hội đồng quản trị tin rằng việc đưa ETH vào làm tài sản dự trữ chiến lược của Công ty phù hợp với bố cục mở rộng của Tập đoàn vào các lĩnh vực tiên phong, bao gồm Web3, và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng chính cho các hoạt động token hóa Tài sản thế giới thực (RWA)." – Hội đồng quản trị Yunfeng Financial, Tuyên bố chính thức Cập nhật Thị trường Ethereum: Giá hiện tại và Triển vọng Tương lai Bạn có biết? Việc mua lại của Yunfeng Financial tương tự như việc mua tiền mã hoá của Tesla trong việc thúc đẩy sự quan tâm của tổ chức, tương đồng với việc phân bổ Bitcoin của MicroStrategy trong việc tác động tích cực đến tâm lý thị trường. Dữ liệu thị trường hiện tại của Ethereum phản ánh 4.340,88 USD mỗi ETH, với vốn hóa thị trường là 523,97 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong 24h là 39,24 tỷ USD. Hiệu suất gần đây cho thấy mức tăng 0,22% trong 24 giờ, nhưng giảm 5,29% trong bảy ngày. Hiệu suất 90 ngày của Ethereum duy trì mức tăng trưởng đáng kể 65,31%, theo dữ liệu CoinMarketCap. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 02:41 UTC ngày 3 tháng 9 năm 2025...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:51
Chiến lược của Saylor tăng tỷ lệ cổ tức sau khi mua BTC số lượng lớn

Bài đăng Chiến lược của Saylor tăng tỷ lệ cổ tức sau khi mua BTC số lượng lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy (trước đây là MicroStrategy), một công ty phân tích kinh doanh hàng đầu, đã tăng đáng kể tỷ lệ cổ tức khi tiếp tục mở rộng chiến lược dự trữ Bitcoin. Động thái này, được tiết lộ bởi chủ tịch công ty, Michael Saylor, trong một bài đăng gần đây trên X, đã gây ra nhiều phản ứng từ cộng đồng tiền mã hóa. Theo bài đăng, Saylor thông báo rằng Strategy đã tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 9,0% lên 10,0% vào ngày 2 tháng 9. Điều này báo hiệu sự tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động và hiệu suất tài chính của công ty, thúc đẩy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Strategy mua thêm 4048 BTC Với dữ liệu bổ sung từ nguồn tin cho thấy STRC đã tăng giá lên 97,75 đô la, công ty đã tăng cổ tức hàng năm lên 10% trước ngày thanh toán tiếp theo dự kiến vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Hơn nữa, cổ phiếu đã đạt vốn hóa thị trường lên tới 2,74 tỷ đô la khi công ty vẫn cam kết mở rộng hoạt động tài chính đồng thời tăng giá trị STRC thông qua các hoạt động tiền mã hóa. Mặc dù lý do đằng sau việc tăng tỷ lệ cổ tức STRC không được công ty nêu rõ, các nhà bình luận đã cho rằng sự phát triển này là nhờ vào lợi nhuận BTC khổng lồ của Strategy. Chỉ vài giờ trước đó, Saylor đã đăng trên X để xác nhận một giao dịch mua BTC lớn khác của Strategy. Công ty đã mua 4,048 BTC trị giá khoảng 449,3 triệu đô la. Trong khi việc mua BTC số lượng lớn được thực hiện với giá trung bình 110,981 đô la mỗi BTC, công ty đã thấy tỷ lệ lợi nhuận BTC từ đầu năm đến nay tăng vọt lên 25,7%. Bạn cũng có thể thích Sau lần mua BTC mới nhất từ Strategy, số lượng Bitcoin của họ hiện đã đạt 636,505 BTC, được mua với giá mua trung bình là 73,765 đô la mỗi BTC. Với Bitcoin là động lực chính cho các giao dịch tài chính của Strategy, quyết định gần đây của họ về việc cung cấp cho cổ đông mức lợi nhuận hàng năm hấp dẫn cho thấy rằng việc tăng...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:44
WLFI Đề Xuất Đốt Token Sau Khi Giá Giảm Sau Ra Mắt: Điều Gì Tiếp Theo?

Bài đăng WLFI Đề xuất Đốt Token Sau khi Giá Giảm Sau Ra mắt: Điều gì Tiếp theo? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông tin Chính: World Liberty Financial đã giới thiệu đề xuất chương trình mua lại để giảm tổng cung lưu hành $WLFI và tăng giá trị dài hạn. Đề xuất này được đưa ra sau khi giá WLFI giảm mạnh sau khi ra mắt tuần này. Một số nhà giao dịch đã bày tỏ lo ngại về hoạt động nội gián có thể xảy ra và thao túng giá xung quanh token WLFI mới ra mắt. World Liberty Financial (WFLI) đã đề xuất kế hoạch cho chương trình đốt mua lại sẽ giúp giảm nguồn cung $WFLI và tăng giá trị dài hạn của token. Kế hoạch sẽ bao gồm việc sử dụng phí thu được từ dự trữ thanh khoản của dự án để tài trợ cho một loạt các đợt mua lại. Sau khi mua, chương trình sẽ tiến hành đốt chúng và giảm nguồn cung. Đề xuất này được đưa ra sau khi giá WLFI giảm mạnh sau khi ra mắt tuần này, khi những người bán khống bán ra token. WLFI giảm khoảng 36% từ mức cao $0.331 xuống mức thấp $0.210, trước khi phục hồi nhẹ lên $0.229. WFLI Phát hành Đề xuất Quản trị Đốt Token World Liberty Financial đã đề xuất kế hoạch sử dụng tất cả phí được tạo ra từ các pool thanh khoản Ethereum, BNB Chain và Solana để mua lại token WLFI. Nếu được chấp thuận, kế hoạch sẽ giảm số lượng token WLFI có sẵn trên thị trường. Dự án cho biết điều này sẽ mang lại cho những người nắm giữ dài hạn phần sở hữu lớn hơn và gắn kết sự khan hiếm của token trực tiếp với việc sử dụng nền tảng. Khả năng Hoạt động Nội gián và Thao túng Giá $WLFI Một số nhà giao dịch đã bày tỏ lo ngại về hoạt động nội gián có thể xảy ra và thao túng giá xung quanh token WLFI mới ra mắt. Trên X, một người dùng đăng bài dưới tên StarPlatinumSOL tuyên bố đã phát hiện các mô hình giao dịch nội gián, trích dẫn hoạt động ví cho thấy một số người nắm giữ có thể đã bán token trước khi thị trường suy giảm rộng rãi. Nguồn: X Những người khác trên nền tảng chỉ trích Eric Trump, người đã được công khai liên kết với World Liberty Financial. Để đáp lại...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:37
Yunfeng Liên Kết Với Jack Ma Khởi Động Quỹ Ethereum Với Khoản Mua 44 Triệu Đô La Khi Việc Mua Của Các Tổ Chức Tăng Lên ⋆ ZyCrypto

Bài đăng Jack Ma-Linked Yunfeng Kicks Off Ethereum Treasury With $44 Million Buy As Institutional Buying Ramps Up ⋆ ZyCrypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Giá Ether (ETH) đã dao động trên mức tâm lý quan trọng $4,000 bất chấp hiệu suất thị trường tiền mã hoá nhìn chung kém sôi động. Khả năng phục hồi của đồng tiền mã hoá lớn thứ hai chắc chắn đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và các công ty niêm yết công khai, bao gồm Yunfeng Financial Group Limited, một công ty niêm yết tại Hồng Kông có liên hệ với nhà sáng lập Alibaba Jack Ma. Thông tin tiết lộ gần đây cho thấy Yunfeng Financial Group Limited đã đặt cược lớn vào ETH. Yunfeng Financial mua 10,000 ETH cho Quỹ dự trữ Ether Trong một thông báo tự nguyện gửi đến các bên liên quan hiện tại và các nhà đầu tư tiềm năng vào hôm thứ Ba, Yunfeng Financial Group Limited, được đồng sáng lập vào năm 2010 bởi Jack Ma, đã tiết lộ rằng họ đã mua 10,000 ETH, trị giá khoảng $44 triệu, sử dụng dự trữ tiền mặt nội bộ. Việc mua ETH là một phần trong nỗ lực của Yunfeng nhằm tham gia vào Web3, tài sản thế giới thực (RWAs), tiền kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI), điều mà họ đã tiết lộ vào tháng 7. Yunfeng Financial cho biết họ đã chọn Ether làm tài sản dự trữ để hỗ trợ các kế hoạch công nghệ của họ trong việc token hóa RWA, đổi mới công nghệ và tích hợp rộng rãi hơn giữa tài chính với cơ sở hạ tầng Web3. Quảng cáo &nbsp "Hội đồng quản trị tin rằng việc đưa ETH vào làm tài sản dự trữ chiến lược của Công ty phù hợp với bố cục mở rộng của Tập đoàn vào các lĩnh vực tiên phong, bao gồm Web3, và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng cho các hoạt động token hóa Tài sản thế giới thực (RWA)," Yunfeng đã tuyên bố vào thời điểm đó. Một loạt các công ty giao dịch công khai, bao gồm nhà tiếp thị cờ bạc trực tuyến SharpLink Gaming có trụ sở tại Minneapolis, Minnesota và Bitmine Immersion Technologies của Tom Lee, và Ether Machine, đã tích cực theo đuổi chiến lược quỹ dự trữ Ether trong những tháng gần đây, mua số lượng lớn ETH, bắt chước chiến lược mà Michael Saylor's Strategy (MSTR) đã phổ biến với Bitcoin. Theo thông báo hôm thứ Ba, ETH sẽ được phản ánh như một tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán của Yunfeng. "ETH được hạch toán là khoản đầu tư trong báo cáo tài chính của Tập đoàn." Công ty cũng gợi ý rằng...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:23
Lý Do Chính Tại Sao Bitcoin Sẽ Không Bao Giờ Giảm Xuống Dưới $52K Nữa

Bài đăng Lý Do Chính Tại Sao Bitcoin Không Bao Giờ Giảm Xuống Dưới $52K Nữa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 200 WMA chưa? Bitcoin đi ngược xu hướng rủi ro Trung bình động 200 tuần của Bitcoin (200 WMA) hiện đã vượt qua mốc $52,000. Điều này về cơ bản có nghĩa là Bitcoin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại dưới mức đã đề cập ở trên. 200 WMA thường được các nhà giao dịch sử dụng để làm mượt dữ liệu giá nhiều năm và xác định các xu hướng rất rộng. Mức này thường được xem là mức hỗ trợ bọc kim cương của Bitcoin gần như không bao giờ bị phá vỡ. Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 200 WMA chưa? Mặc dù 200 WMA thường được coi là đáy tuyệt đối, nhưng đáng chú ý rằng đồng tiền mã hóa hàng đầu này thực sự đã giảm xuống dưới mức quan trọng đó trong một số trường hợp. Ví dụ, giá của đồng tiền chủ lực đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng trong những ngày tàn khốc nhất của "mùa đông Crypto" năm 2018. Đồng tiền mã hóa này cũng trượt xuống dưới 200 WMA trong "Thứ Năm Đen tối" khét tiếng vào năm 2020. Bạn Cũng Có Thể Thích Tuy nhiên, những trường hợp Bitcoin giảm xuống dưới mức trung bình động quan trọng luôn đánh dấu đáy thị trường dài hạn. Ngược lại, khi giá Bitcoin vượt quá mức 200 WMA, nó thường có xu hướng đạt đến đỉnh của một chu kỳ thị trường cụ thể. Bitcoin đi ngược xu hướng rủi ro Trong thời gian này, Bitcoin hiện đang giao dịch trong sắc xanh sau khi gần đây vượt qua mức $111,000 vào đầu hôm nay. Đồng tiền mã hóa này đã tách biệt khỏi cổ phiếu Mỹ, bao gồm chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ. Các cổ phiếu hiện đang trong sắc đỏ giữa những lo ngại ngày càng tăng về thuế quan và lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa hàng đầu vẫn đang hoạt động kém hơn vàng, vốn liên tục đạt mức cao kỷ lục mới. Đồng tiền mã hóa này vẫn giảm gần 11% so với mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 14 tháng 8. Nguồn: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:08
Coinbase Ra Mắt Chỉ Số Futures Mới Kết Hợp Tiền Mã Hoá và Cổ Phiếu Công Nghệ

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đang mở rộng các dịch vụ tài chính của mình bằng cách ra mắt một chỉ số futures mới theo dõi phổ rộng các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cổ phiếu công nghệ crypto và các loại tiền mã hóa nổi bật như Bitcoin và Ethereum. Động thái này cho thấy ý định của Coinbase trong việc tạo ra các công cụ đầu tư toàn diện hơn phục vụ cả nhà đầu tư bán lẻ và người dùng tổ chức quan tâm đến [...]
Crypto Breaking News2025/09/03 09:58
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:58
Sàn giao dịch phi tập trung BunniXYZ mất 8,4 triệu USD trong vụ khai thác tính thanh khoản

Bài đăng Sàn giao dịch phi tập trung BunniXYZ mất 8,4 triệu USD trong vụ khai thác thanh khoản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Sàn giao dịch phi tập trung BunniXYZ được báo cáo đã mất 8,4 triệu USD do lỗ hổng bảo mật liên quan đến thanh khoản. DEX đã tạm dừng tất cả hoạt động hợp đồng thông minh trên mạng lưới của mình và đang "tích cực điều tra" vụ tấn công. Tin tặc được cho là đã thao túng "đường cong thanh khoản" của Bunni, còn được gọi là LDF, để thực hiện vụ khai thác. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) BunniXYZ được báo cáo đã mất 8,4 triệu USD do lỗ hổng bảo mật liên quan đến thanh khoản. Theo công ty bảo mật on-chain Hacken, 6 triệu USD tiền của DEX đã bị đánh cắp qua blockchain Unichain và 2,4 triệu USD qua Ethereum. Tất cả tiền Unichain sau đó được chuyển sang Ethereum sử dụng Across Protocol. Xác nhận vụ tấn công trong một tweet, BunniXYZ cho biết họ đã tạm dừng tất cả hoạt động hợp đồng thông minh trên mạng lưới của mình và đang "tích cực điều tra" các tình huống của vụ tấn công. Họ cho biết thêm rằng sẽ cung cấp các cập nhật sớm. 🚨 Ứng dụng Bunni đã bị ảnh hưởng bởi một lỗ hổng bảo mật. Để phòng ngừa, chúng tôi đã tạm dừng tất cả các chức năng hợp đồng thông minh trên tất cả các mạng. Đội ngũ của chúng tôi đang tích cực điều tra và sẽ cung cấp cập nhật sớm. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. — Bunni (@bunni_xyz) Ngày 2 tháng 9 năm 2025 Được thành lập vào tháng 2 năm 2025, BunniXYZ dựa trên automated market maker Uniswap v4, và chủ yếu sử dụng blockchain Ethereum và Unichain. Hiện tại nó có Tổng giá trị bị khóa (TVL) cross-chain hơn 50 triệu USD theo DeFiLlama, mặc dù nó đã vượt quá 80 triệu USD tại một thời điểm vào đầu tháng 8 này. Michael Bentley, đồng sáng lập giao thức cho vay Euler, đã khuyên người dùng rút tiền của họ khỏi Bunni trong một tweet, đồng thời nói thêm rằng mặc dù DEX tái cân bằng tiền vào và ra khỏi Euler, giao thức cho vay "không bị ảnh hưởng hoặc có rủi ro." Euler đã trải qua một vụ khai thác lớn của riêng mình vào năm 2023 khiến tin tặc đánh cắp gần 200 triệu USD, phần lớn số tiền này sau đó đã được thu hồi. Chuyện gì đã xảy ra? Theo nhà phân tích on-chain Victor Tran, đồng sáng lập của...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:51
Bravemorning Limited Tăng Stake TRX, Củng Cố Quyền Kiểm Soát Của Tron Inc.

Chi tiết: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
Coinstats2025/09/03 09:46
