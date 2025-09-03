2025-10-10 thứ sáu

BullZilla Thống Trị Như Đợt Presale Crypto Tốt Nhất Để Mua Vào Năm 2025 Giữa 2 Đồng Tiền Cạnh Tranh

Bài đăng BullZilla Thống Trị Như Đợt Presale Crypto Tốt Nhất Để Mua Vào Năm 2025 Giữa 2 Đồng Tiền Cạnh Tranh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Meme coin đã bùng nổ trên thị trường crypto, chuyển từ những trò đùa trên internet thành những nhân tố chính tạo ra sự giàu có thay đổi cuộc đời cho những người tham gia sớm. Trong bối cảnh đầu tư đầu cơ đông đúc hiện nay, mọi nhà đầu tư đều tìm kiếm đợt presale crypto tốt nhất để mua, đợt có thể biến số vốn khiêm tốn thành lợi nhuận thay đổi cuộc đời. BullZilla ($BZIL) đã tham gia thị trường với đợt presale ấn tượng ra mắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2025. Với tokenomics sáng tạo, cơ chế giá tiến bộ và cơ chế Roar Burn được thiết kế để tạo ra sự khan hiếm, BullZilla định vị mình không chỉ là sự hype, mà thực sự có thể là đợt presale crypto tốt nhất để mua cho những ai đang theo đuổi lợi nhuận theo cấp số nhân. Trong khi các Meme coin như Andy và Ponke tiếp tục thu hút sự chú ý, BullZilla đang nhanh chóng nổi lên như một đối thủ thống trị kết hợp giữa sự phấn khích với chiến lược dài hạn do cộng đồng dẫn dắt. Đối với các nhà đầu tư đang khẩn trương tìm kiếm thị trường, đợt presale BullZilla có thể đại diện cho đợt presale crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ, tạo tiền đề cho tiềm năng tăng trưởng 1000x. BullZilla: Cơ Hội 1000x Bull Zilla tiếp tục tạo ra làn sóng trong hệ sinh thái meme coin khi nó tiến triển qua Giai đoạn 1, Pha 2 của đợt presale, được gọi là "The Project Trinity Boom." Hiện có giá $0.00001242, đợt presale đã huy động được hơn $100,000, thu hút hơn 300 người nắm giữ token đang đặt cược vào tiềm năng bùng nổ của nó. Những người tham gia sớm đã thấy ROI 116% từ đợt ra mắt Giai đoạn 1B ban đầu, nhấn mạnh cơ chế giá tiến bộ của presale và sự phấn khích ngày càng tăng của thị trường. Với khoản đầu tư $1,000, người mua có thể đảm bảo 80,515 triệu token $BZIL, định vị bản thân để hưởng lợi từ đợt tăng giá tiếp theo. Đà tăng không dừng lại ở đó. BullZilla dự kiến sẽ trải qua mức tăng giá 53.62% trong Giai đoạn 1C, đẩy token từ $0.00001242 lên $0.00001908. Các nhà phân tích ước tính rằng nếu token đạt đến giá niêm yết $0.008, ROI cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:16
Underdog và Crypto.com | Phái sinh Bắc Mỹ hợp tác ra mắt hợp đồng dự đoán thể thao tại Hoa Kỳ

Bài đăng Underdog và Crypto.com | Phái sinh Bắc Mỹ hợp tác ra mắt Hợp đồng Dự đoán Thể thao tại Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông qua hợp tác này, người hâm mộ thể thao Mỹ có thể sử dụng ứng dụng Underdog để truy cập an toàn và tuân thủ liên bang vào hợp đồng sự kiện thể thao CDNA. Khách hàng hiện có thể bày tỏ và trao đổi suy nghĩ của họ về hợp đồng cho các sự kiện thể thao ở tất cả các giải đấu lớn. Underdog, công ty khởi nghiệp thể thao phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, và Crypto.com | Phái sinh Bắc Mỹ (CDNA), một đại lý của Crypto.com và sàn giao dịch cùng trung tâm thanh toán bù trừ được cấp phép bởi CFTC, đã thông báo hôm nay rằng khách hàng sẽ có thể truy cập hợp đồng cho các sự kiện thể thao thông qua Underdog. Hơn nữa, công nghệ của Underdog sẽ hỗ trợ hợp đồng sự kiện thể thao CDNA. Thông qua hợp tác này, người hâm mộ thể thao Mỹ có thể sử dụng ứng dụng Underdog để truy cập an toàn và tuân thủ liên bang vào hợp đồng sự kiện thể thao CDNA và dự đoán kết quả của các sự kiện thể thao yêu thích của họ. Nhà sáng lập và CEO của Underdog, Jeremy Levine phát biểu: "Thị trường dự đoán là một trong những phát triển thú vị nhất mà chúng tôi đã thấy trong một thời gian dài. Mặc dù vẫn còn mới và đang phát triển, một điều rõ ràng là tương lai của thị trường dự đoán sẽ xoay quanh thể thao - và không ai làm thể thao tốt hơn Underdog." Khách hàng hiện có thể bày tỏ và trao đổi suy nghĩ của họ về hợp đồng cho các sự kiện thể thao ở tất cả các giải đấu lớn, bao gồm NFL, bóng đá đại học, NBA, MLB và nhiều hơn nữa. Biến đổi giá theo thời gian thực cho phép khách hàng phản ứng ngay lập tức và bày tỏ suy nghĩ của họ về những gì sẽ diễn ra trên sân đấu. Travis McGhee, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Vốn tại Crypto.com phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Underdog để nâng cao trải nghiệm thể thao cho khách hàng trên toàn quốc với khả năng giao dịch sử dụng công nghệ của Underdog - tất cả trong một ứng dụng. Chúng tôi là người đầu tiên cung cấp hợp đồng sự kiện thể thao, và quan hệ đối tác công nghệ của chúng tôi với Underdog sẽ cung cấp nhiều quyền truy cập hơn vào các sản phẩm sáng tạo của CDNA." Underdog hiện là doanh nghiệp duy nhất cung cấp thể thao ảo, sách thể thao và thị trường dự đoán trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:12
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cuối cùng đã phê duyệt Giao dịch Spot tiền mã hóa – Các sàn giao dịch chuẩn bị cho sự bùng nổ

Bài đăng Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cuối cùng đã phê duyệt Giao dịch Spot Crypto - Các sàn giao dịch chuẩn bị cho sự bùng nổ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Hai cơ quan quản lý thị trường hàng đầu của Mỹ đã thực hiện một bước đột phá cho tài sản kỹ thuật số, cùng xác nhận rằng các sản phẩm Spot Crypto có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch đã đăng ký tại Hoa Kỳ mà không vi phạm luật hiện hành. Thông báo này đánh dấu một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Washington có ý định tích hợp giao dịch Crypto vào khuôn khổ tài chính truyền thống. Sự thay đổi trong giọng điệu từ các cơ quan quản lý Trong một tuyên bố của nhân viên được công bố tuần này, SEC và CFTC cho biết các sàn giao dịch đã nằm dưới quyền tài phán của họ — bao gồm các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và thị trường hợp đồng được chỉ định — được phép tạo điều kiện giao dịch một số tài sản Crypto spot. Sự làm rõ này không chỉ bao gồm các sản phẩm cơ bản mà còn cả các cấu trúc phức tạp hơn như giao dịch bán lẻ đòn bẩy và ký quỹ. Khác với những nhận xét thận trọng trước đây, các cơ quan đã xem động thái này như một bước tiến hướng tới việc biến Hoa Kỳ thành trung tâm cạnh tranh cho đổi mới blockchain. Hướng dẫn nhấn mạnh rằng trong khi bảo vệ nhà đầu tư vẫn là điều cần thiết, sự rõ ràng về quy định nên khuyến khích những người tham gia thị trường xây dựng một cách tự tin trong biên giới Hoa Kỳ. Lộ trình được định hình bởi áp lực chính sách Thời điểm này diễn ra sau nhiều tháng phối hợp liên ngành. Nhóm làm việc của Tổng thống về Thị trường Tài sản Kỹ thuật số đã kêu gọi các cơ quan quản lý điều chỉnh quan điểm của họ, nhấn mạnh nguy cơ thua kém các đối thủ nước ngoài. Lời kêu gọi đó đã dẫn đến Dự án Crypto của SEC và Crypto Sprint của CFTC, những sáng kiến nhằm đẩy nhanh các khuôn khổ quy định. Tuyên bố chung thực sự triển khai những khuyến nghị đó, nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch Hoa Kỳ không còn cần phải do dự trong việc niêm yết các sản phẩm spot tuân thủ. Những người tham gia thị trường cũng được mời tham khảo ý kiến trực tiếp với nhân viên, những người đã cam kết xem xét hồ sơ nhanh chóng để hỗ trợ đổi mới. Hướng dẫn cơ sở hạ tầng thị trường Bên cạnh đèn xanh cho niêm yết, các cơ quan quản lý đã giải quyết các vấn đề hoạt động. Các trung tâm thanh toán bù trừ có thể hợp tác với các đơn vị lưu ký để quản lý tài khoản khách hàng, và các sàn giao dịch được khuyến khích chia sẻ dữ liệu giao dịch toàn diện để tăng c
Crypto.com Cải Tiến Chương Trình Phần Thưởng Level Up với Lợi Nhuận Tiền Mặt và Phí Giao Dịch Bằng Không

Bài đăng Crypto.com Cải tiến Chương trình Phần thưởng Level Up với Lợi nhuận Tiền mặt và Miễn phí giao dịch Spot xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Sàn giao dịch Ngoài ra, Rewards+ hiện sẽ được tích hợp vào Level Up để đơn giản hóa các chương trình khuyến khích của Crypto.com. Đây là chương trình lớn nhất toàn cầu và có thể được truy cập bằng Mô tả hoặc staking CRO. Chương trình phần thưởng người dùng mở rộng của nền tảng, Level Up, đã được thiết kế lại hôm nay bởi Crypto.com. Hiện nay nó cung cấp lợi nhuận tiền mặt, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, và Miễn phí giao dịch Spot cổ phiếu và tiền mã hóa. Đây là chương trình lớn nhất toàn cầu và có thể được truy cập bằng Mô tả hoặc staking CRO. Lợi ích Level Up có tính năng ba bậc: Plus, Pro và Private. Các gói Mô tả bắt đầu từ chỉ $4.99 / tháng. Lợi ích bao gồm: Lên đến 5% APY trên Tiền mặt1 Lên đến 6% hoàn lại bằng CRO trên TẤT CẢ các giao dịch mua với Thẻ Tín dụng Crypto.com Visa Signature®, tùy thuộc vào bậc2 Lên đến 5% hoàn lại bằng CRO trên TẤT CẢ các giao dịch mua với Thẻ Trả trước Crypto.com3 1.25%-2.5% tiền thưởng chuyển cổ phiếu4 Lên đến 9.5% staking CRO5 Không có phí giao dịch nước ngoài cho Thẻ Trả trước Crypto.com3 Giao dịch cổ phiếu không hoa hồng3 Kris Marszalek, CEO và Đồng sáng lập của Crypto.com tuyên bố: "CRO là một trong những token hoạt động tốt nhất toàn cầu và xứng đáng với một chương trình phần thưởng hấp dẫn tương đương cho người dùng Crypto.com. Nguồn cảm hứng cho việc tạo ra Level Up là để giúp người dùng xây dựng tài sản thông qua trải nghiệm Crypto.com. Chúng tôi kỳ vọng nâng cấp Level Up này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người nắm giữ CRO trên toàn cầu — lên đến hàng triệu người dùng mới." Ngoài ra, Rewards+ hiện sẽ được tích hợp vào Level Up để đơn giản hóa các chương trình khuyến khích của Crypto.com. Điều này có nghĩa là khách hàng hiện có thể nhận được các đặc quyền Rewards+ mà không phụ thuộc vào khối lượng giao dịch. Tham gia Level Up hiện giúp dễ dàng có được lợi ích Earn Plus. Truy cập tìm hiểu thêm và bắt đầu bằng cách chọn cấp độ của bạn, hãy truy cập Crypto.com Level Up. *Xin lưu ý tính khả dụng và điều khoản tuân theo các điều khoản pháp lý và hạn chế khu vực pháp lý. Xem...
SharpLink Mở Rộng Quỹ Ethereum Lên 837,230 ETH

Bài đăng SharpLink mở rộng kho bạc Ethereum lên 837,230 ETH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SharpLink Gaming (SBET) tiết lộ rằng họ đã mua hơn 176 triệu đô la ETH trong tuần cuối cùng của tháng 8. Việc mua này đã nâng tổng số dự trữ của họ lên 837,230 ETH, trị giá gần 3,6 tỷ đô la tính đến ngày 31 tháng 8. Trong khi chiến lược ETH của họ thu hút sự chú ý, hiệu suất cổ phiếu của công ty lại không mang lại nhiều sự phấn khích cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi tháng 9 bắt đầu với sự giảm sút về khẩu vị rủi ro đối với cổ phiếu và các tài sản biến động khác. Đợt mua Ether trị giá 176 triệu đô la của SharpLink SharpLink, công ty có trụ sở tại Minnesota, đã mua 39,008 ETH từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 với giá trung bình là 4,531 đô la. Các giao dịch mua được tài trợ một phần bởi 46,6 triệu đô la huy động thông qua chương trình vốn chủ sở hữu at-the-market (ATM) của họ. Sponsored Sponsored SharpLink báo cáo tỷ lệ tập trung ETH của họ—đo lường tài sản kỹ thuật số so với tiền mặt—đã tăng lên 3,94, gần như tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 6. Ở mức này, công ty nắm giữ gần bốn đô la ether cho mỗi đô la tiền mặt hiện có, giả định triển khai đầy đủ 71,6 triệu đô la thanh khoản còn lại của họ. MỚI: SharpLink đã mua 39,008 ETH với giá trung bình ~4,531 đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 837,230 ETH, trị giá ~3,6 tỷ đô la. Điểm nổi bật chính trong tuần kết thúc ngày 31 tháng 8 năm 2025: → Huy động 46,6 triệu đô la thông qua cơ sở ATM → Thêm 39,008 ETH với giá trung bình ~4,531 đô la → Staking… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) ngày 2 tháng 9 năm 2025 Phần thưởng staking tích lũy đã đạt 2,318 ETH kể từ khi công ty triển khai chiến lược kho bạc theo đồng Ethereum vào ngày 2 tháng 6. Đồng CEO Joseph Chalom cho biết, "Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược kho bạc một cách chính xác, tăng trưởng số lượng ETH nắm giữ và liên tục kiếm được phần thưởng staking. Chúng tôi vẫn lạc quan trong các sáng kiến huy động vốn và sẽ theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường để tối đa hóa giá trị cổ đông." Tóm tắt ETH và Vốn hàng tuần / Nguồn: SharpLink Sự chuyển đổi của SharpLink thành phương tiện kho bạc Ethereum đã tăng tốc vào tháng 5 sau vòng đầu tư tư nhân trị giá 425 triệu đô la do Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo và...
GitHub Nâng cao Thông báo cho Chiến dịch Bảo mật

Bài đăng GitHub Nâng cao Thông báo cho Chiến dịch Bảo mật xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 02/09/2025 11:42 GitHub giới thiệu thông báo cải tiến cho các chiến dịch bảo mật, cho phép các nhà phát triển có quyền ghi nhận cập nhật mà không cần đăng ký tất cả hoạt động. GitHub đã công bố một cải tiến đáng kể cho hệ thống thông báo của mình dành cho các chiến dịch bảo mật, nhằm hợp lý hóa giao tiếp giữa các nhà phát triển. Theo The GitHub Blog, các nhà phát triển có quyền ghi vào kho lưu trữ liên quan đến chiến dịch bảo mật giờ đây sẽ nhận được thông báo qua Email trực tiếp, mà không cần đăng ký tất cả các hoạt động của kho lưu trữ. Hệ thống Cảnh báo Hợp lý Trước đây, các nhà phát triển cần đăng ký 'Tất cả hoạt động' hoặc 'Cảnh báo bảo mật' để được thông báo về việc tạo hoặc ngày đến hạn của các chiến dịch bảo mật. Bản cập nhật này loại bỏ bước bổ sung, đảm bảo rằng các nhà phát triển ở vị trí tốt nhất để giải quyết cảnh báo bảo mật được tự động thông báo về các ưu tiên của đội ngũ bảo mật của họ. Thay đổi này nhằm tăng cường sự hợp tác và giao tiếp trong các nhóm phát triển. Nâng cao Bảo mật với GitHub Copilot Các chiến dịch bảo mật của GitHub được thiết kế để giúp các nhóm ưu tiên và giải quyết hiệu quả các vấn đề bảo mật ứng dụng của họ. Một tính năng quan trọng của hệ thống này là GitHub Copilot Autofix, tự động đề xuất các bản sửa lỗi khi chiến dịch được khởi động. Công cụ này là một phần của GitHub Code Security, có sẵn cho người dùng trên GitHub Enterprise Cloud, và nhằm đẩy nhanh quá trình khắc phục. Tương tác Cộng đồng Ngoài hệ thống thông báo mới, GitHub đang khuyến khích phản hồi từ cộng đồng của mình. Các nhà phát triển và người dùng được mời tham gia thảo luận trong Cộng đồng GitHub để chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất liên quan đến chiến dịch bảo mật. Những tiến bộ này là một phần trong nỗ lực liên tục của GitHub nhằm nâng cao các biện pháp bảo mật và hỗ trợ các nhà phát triển trong việc quản lý rủi ro bảo mật một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch bảo mật, người dùng có thể tham khảo tài liệu GitHub. Nguồn hình ảnh: Shutterstock Nguồn: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
Mnuchin Khởi Động Các Cuộc Phỏng Vấn Cho Việc Lựa Chọn Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang

Chi tiết: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
Chiến lược đầu tư 450 triệu đô la vào Bitcoin, Benchmark tái khẳng định xếp hạng 'Mua'

Bài đăng Chiến lược đầu tư 450 triệu đô la vào Bitcoin, Benchmark tái khẳng định xếp hạng 'Mua' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Chiến lược đã mua Bitcoin trị giá 450 triệu đô la. Một hạn chế tự áp đặt đã kích hoạt "phản ứng dây chuyền", các nhà phân tích Benchmark cho biết. Công ty có thể được chọn trong đợt tái cân bằng S&P 500 sắp tới. Chiến lược gần đây đã mua 4,000 Bitcoin trị giá 450 triệu đô la, huy động vốn cho thương vụ mua mới nhất chủ yếu bằng cách phát hành cổ phiếu thường, theo thông cáo báo chí. Công ty có trụ sở tại Tysons Corner, Virginia hiện sở hữu khoảng 636,500 Bitcoin trị giá 70.6 tỷ đô la. Chiến lược đã bán 425 triệu đô la cổ phiếu thường so với 46.5 triệu đô la cổ phiếu ưu đãi. Chiến lược đã nghĩ ra vô số cách để tài trợ cho việc mua Bitcoin, nhưng công ty truyền thống đã dựa vào các cổ đông thường để phát triển kho dự trữ của mình. Trong những tuần gần đây, thực tiễn đó đã thu hút sự chú ý quá mức khi Chiến lược đã sửa đổi sách lược doanh nghiệp của mình. Công ty mua Bitcoin đã sửa đổi một ràng buộc tự áp đặt, điều này ngăn nó pha loãng cổ đông thường khi cổ phiếu của nó giao dịch ở mức thấp hơn 2.5x so với giá trị Bitcoin nắm giữ. Mặc dù động thái này nhằm thể hiện kỷ luật, theo sửa đổi gần đây, Chiến lược có thể phát hành cổ phiếu thường "khi được coi là có lợi". Cổ phiếu Chiến lược được giao dịch quanh mức 346 đô la vào thứ Hai, theo Yahoo Finance. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần 5.5% từ 372 đô la trong tháng qua. Vào tháng 11, giá cổ phiếu của Chiến lược đã tăng vọt lên mức cao nhất là 543 đô la, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong một ghi chú vào thứ Hai, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Benchmark đã thừa nhận sự lo ngại của các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, họ cho rằng những lo ngại giữa các nhà đầu tư rằng kế hoạch của Chiến lược đang bị quản lý sai bởi Chủ tịch điều hành và đồng sáng lập Michael Saylor là không đúng chỗ. "Giữa sự gia tăng của các công ty chiến lược Bitcoin, MSTR vẫn là tiêu chuẩn ngành và chuẩn mực," họ viết, đồng thời lặp lại xếp hạng "Mua" và mục tiêu giá 705 đô la. Được biết đến thông thường là giá trị tài sản ròng nhân hệ số của Chiến lược, mNAV của công ty đứng ở mức 1.5x vào thứ Hai, theo Saylor Tracker. Trong năm qua, Chiến lược...
Bitcoin, XRP, Dogecoin Tăng Khi Tâm Lý 'Tham Lam' Quay Trở Lại; Ethereum Giao Dịch Đi Ngang — Công Ty Phân Tích Đưa Ra Nhận Định Về Sự Điều Chỉnh 'Sâu' Của BTC

Các loại tiền mã hoá hàng đầu đã tăng vào ngày thứ Ba khi các nhà đầu tư tổ chức bơm vào hàng triệu đô.đọc thêm
Phân bổ Token Linea: Tiết lộ phần thưởng hấp dẫn cho người tham gia chiến dịch Surge

BitcoinWorld Phân bổ Token Linea: Tiết lộ Phần thưởng Hấp dẫn cho Người tham gia Chiến dịch Surge Thế giới tiền mã hoá đang sôi động với tin tức thú vị từ Linea, mạng Layer 2 sáng tạo được phát triển bởi Consensys. Một thông báo quan trọng về phân bổ token Linea đã thu hút sự chú ý của các nhà cung cấp thanh khoản và những người đam mê DeFi. Động thái này sẽ định hình lại các ưu đãi trong hệ sinh thái Linea, hứa hẹn phần thưởng đáng kể cho những người ủng hộ sớm. Hiểu về Phân bổ Token Linea và Chiến dịch Surge Linea, một giải pháp Layer 2 tiên tiến, được thiết kế để nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả của Ethereum. Nó đạt được điều này bằng cách xử lý các giao dịch ngoài mạng chính, cung cấp tốc độ nhanh hơn và phí thấp hơn. Gần đây, Linea đã gây chú ý khi công bố phần thưởng đáng kể cho cộng đồng trung thành của mình: 4% tổng cung token LINEA sẽ được phân phối cho người tham gia chiến dịch Linea Surge. Chiến dịch Linea Surge không chỉ là một sự kiện đơn lẻ; đó là một chương trình ưu đãi chiến lược, dài hạn. Mục tiêu chính của nó là thúc đẩy môi trường thanh khoản mạnh mẽ và sôi động trong mạng Linea. Bằng cách khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản, Linea nhằm xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, linh hoạt hơn cho các ứng dụng phi tập trung. Tuần trước, một bước quan trọng trong quá trình này đã hoàn thành: các địa chỉ đủ điều kiện đã nhận được Soulbound Token (SBT). Những token độc đáo, không thể chuyển nhượng này đóng vai trò là bằng chứng tham gia và đủ điều kiện trong tương lai. Hãy coi chúng như những huy hiệu danh dự kỹ thuật số cuối cùng sẽ được đổi lấy token LINEA thực tế, củng cố giá trị của việc phân bổ token Linea. Tại sao Phân bổ Token Linea này là Một Bước Đột phá? Quyết định dành 4% tổng cung token cho các nhà cung cấp thanh khoản không chỉ là một cử chỉ; đó là một trụ cột chiến lược cho sự phát triển của Linea. Phân bổ token Linea đáng kể này mang lại một số lợi ích chính: Khuyến khích Tăng trưởng: Bằng cách trực tiếp thưởng cho thanh khoản, Linea khuyến khích các nguồn vốn sâu hơn, làm cho mạng hấp dẫn hơn đối với các dApp và người dùng. Trao quyền cho Cộng đồng: Nó đưa token trực tiếp vào tay những người tham gia hoạt động, nuôi dưỡng cảm giác sở hữu và gắn kết trong cộng đồng Linea. Tầm nhìn Dài hạn: Bản chất kéo dài của chiến dịch Surge báo hiệu cam kết của Linea đối với tăng trưởng bền vững và hỗ trợ liên tục cho hệ sinh thái của mình. Phân phối Công bằng: Sử dụng SBT đảm bảo rằng phần thưởng đến với những người tham gia thực sự đã đóng góp vào sức khỏe của mạng, thay vì chỉ là các nhà giao dịch đầu cơ. Cách tiếp cận này nhấn mạnh cam kết của Linea trong việc xây dựng một nền tảng phi tập trung và do cộng đồng điều hành. Nó liên kết lợi ích của mạng với lợi ích của người dùng, tạo ra một sự hợp tác mạnh mẽ cho sự phát triển trong tương lai. Phân bổ Token Linea Có Ý nghĩa Gì Đối với Người tham gia? Đối với những người đã tích cực tham gia vào chiến dịch Linea Surge, thông báo này là một sự xác nhận đáng kể cho nỗ lực của họ. Việc nhận được SBT đánh dấu một bước tiến cụ thể hướng tới việc nhận phần token LINEA của họ. Mặc dù ngày trao đổi chính xác cho token LINEA vẫn chưa được công bố, việc xác nhận phân bổ token Linea mang lại sự rõ ràng và phấn khích. Người tham gia nên theo dõi chặt chẽ các kênh chính thức của Linea để cập nhật về sự kiện tạo token và cơ chế trao đổi SBT của họ. Đây là cơ hội để những người ủng hộ sớm nhận ra giá trị đóng góp của họ và trở thành những bên liên quan không thể thiếu trong tương lai của mạng Linea. Mặc dù lợi ích rõ ràng, người tham gia nên luôn cảnh giác trước các trò lừa đảo. Chỉ tin tưởng thông tin từ các nguồn chính thức của Linea. Việc triển khai cẩn thận của dự án, bắt đầu với SBT, thể hiện cách tiếp cận chu đáo để đảm bảo quy trình phân phối an toàn và công bằng. Tác động Tương lai của Phân bổ Token Linea đối với Không gian Layer 2 Phân bổ token Linea chiến lược cho người tham gia Surge định vị Linea như một đối thủ đáng gờm trong không gian Layer 2 cạnh tranh. Bằng cách ưu tiên thanh khoản và sự tham gia của cộng đồng, Linea đang thiết lập một tiền lệ về cách các mạng có thể khởi động hiệu quả hệ sinh thái của họ. Sáng kiến này có thể truyền cảm hứng cho các giải pháp Layer 2 mới nổi khác áp dụng các mô hình khuyến khích dài hạn tương tự. Khi nhu cầu về các giải pháp blockchain có khả năng mở rộng và hiệu quả tiếp tục tăng, cách tiếp cận của Linea có thể đóng vai trò như một khuôn mẫu cho sự phát triển hệ sinh thái bền vững. Thành công của việc phân bổ này sẽ là một chỉ báo quan trọng về khả năng thu hút và giữ chân người dùng của Linea, củng cố vị trí của nó bên cạnh các mạng Layer 2 nổi bật khác. Tóm lại, thông báo của Linea về việc phân bổ 4% lượng cung token LINEA cho người tham gia chiến dịch Surge là một thời điểm quan trọng đối với mạng Layer 2. Phân bổ token Linea chiến lược này không chỉ thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản sớm mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng và phi tập trung bền vững của mạng. Bằng cách nuôi dưỡng một cộng đồng sôi động và khuyến khích sự tham gia tích cực, Linea đang sẵn sàng tạo ra tác động đáng kể đến tương lai của khả năng mở rộng blockchain và DeFi. Câu hỏi Thường gặp về Phân bổ Token Linea Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến liên quan đến thông báo gần đây của Linea: Chiến dịch Linea Surge là gì? Chiến dịch Linea Surge là một chương trình khuyến khích dài hạn của Linea, một mạng Layer 2, được thiết kế để thu hút và thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản trong hệ sinh thái của nó. Bao nhiêu phần trăm lượng cung token LINEA được phân bổ cho người tham gia Surge? Linea đã thông báo rằng 4% tổng cung token LINEA sẽ được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện của chiến dịch Linea Surge. Soulbound Tokens (SBT) trong bối cảnh này là gì? SBT là những token độc đáo, không thể chuyển nhượng được cấp cho những người tham gia Linea Surge đủ điều kiện. Chúng đóng vai trò là bằng chứng về tính đủ điều kiện và sẽ có thể đổi lấy token LINEA thực tế trong tương lai. Khi nào token LINEA sẽ được phân phối? Mặc dù SBT đã được phát hành, ngày chính xác để trao đổi SBT lấy token LINEA vẫn chưa được công bố. Người tham gia nên theo dõi các kênh chính thức của Linea để cập nhật. Làm thế nào để đảm bảo tôi nhận được token LINEA đã phân bổ? Đảm bảo bạn đã tham gia vào chiến dịch Linea Surge theo các quy tắc chính thức và nhận được SBT của bạn. Luôn theo dõi các thông báo chính thức từ Linea về quy trình trao đổi token và cảnh giác với các liên kết hoặc lừa đảo không chính thức. Bạn thấy cập nhật về phân bổ token của Linea này hữu ích? Chia sẻ bài viết này với mạng lưới của bạn trên mạng xã hội để giữ cho những người đam mê tiền mã hoá được thông báo về những phát triển thú vị này trong không gian Layer 2! Để tìm hiểu thêm về xu hướng thị trường tiền mã hoá mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình biến động giá Ethereum Layer 2. Bài đăng này Phân bổ Token Linea: Tiết lộ Phần thưởng Hấp dẫn cho Người tham gia Chiến dịch Surge xuất hiện lần đầu trên BitcoinWorld và được viết bởi Editorial Team
