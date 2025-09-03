2025-10-10 thứ sáu

Yunfeng Financial (0376) liên quan đến Jack Ma mua 44 triệu USD ETH

Yunfeng Financial (0376) liên quan đến Jack Ma mua 44 triệu USD ETH

Bài đăng Yunfeng Financial (0376) liên quan đến Jack Ma mua 44 triệu USD ETH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group (0376) đã gia nhập hàng ngũ các công ty niêm yết công khai áp dụng chiến lược dự trữ ether, mua 10,000 ETH với giá 44 triệu USD. Yunfeng Financial có trụ sở tại Hồng Kông, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính như bảo hiểm, Tài khoản trung gian và Quản lý tài sản, phần lớn thuộc sở hữu của công ty đầu tư tư nhân Yunfeng Capital có trụ sở tại Thượng Hải, được đồng sáng lập vào năm 2010 bởi Jack Ma, người cũng đồng sáng lập Ant Group và Alibaba. Việc mua ETH, được công bố vào thứ Ba, là một phần trong kế hoạch mở rộng của Yunfeng vào Web3, tài sản thế giới thực (RWAs), tiền kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI), mà họ đã tiết lộ vào tháng 7. Yunfeng Financial cho biết ether sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các loại tiền tệ truyền thống và hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch công nghệ của họ trong Web3. Một số công ty đại chúng bao gồm công ty cá cược thể thao SharpLink Gaming (SBET) và nhà điều hành khai thác tiền mã hóa và trung tâm dữ liệu Bitmine Immersion Technologies (BMNR) đã bắt đầu theo đuổi chiến lược dự trữ ether trong những tháng gần đây, mua số lượng lớn đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới để bắt chước chiến lược mà Michael Saylor's Strategy (MSTR) đã làm nổi tiếng với bitcoin BTC$110,797.73. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Yunfeng Financial đã đóng cửa cao hơn 9,55% ở mức 3,67 đô la Hồng Kông (47 xu Mỹ) vào thứ Ba. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/jack-ma-linked-yunfeng-financial-to-build-ether-treasury-starting-with-usd44m-eth-purchase
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:29
Coinbase Công Bố Dự Án Mới Sẽ Là Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Hoa Kỳ

Coinbase Công Bố Dự Án Mới Sẽ Là Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã công bố một sáng kiến mới sẽ kết hợp tài chính truyền thống với thị trường tiền mã hóa. Đọc tiếp: Coinbase công bố dự án mới sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ
Coinstats2025/09/03 13:23
Cáo buộc về việc bào chữa pháp lý cho Chủ tịch Fed Powell thiếu bằng chứng

Cáo buộc về việc bào chữa pháp lý cho Chủ tịch Fed Powell thiếu bằng chứng

Chi tiết: https://coincu.com/analysis/fed-chair-powell-legal-defense/
Coinstats2025/09/03 13:13
Giám sát Stablecoin không đủ? Người đoạt giải Nobel Kinh tế cảnh báo về khủng hoảng tài chính tiềm ẩn

Giám sát Stablecoin không đủ? Người đoạt giải Nobel Kinh tế cảnh báo về khủng hoảng tài chính tiềm ẩn

Khi đà tăng trưởng của stablecoin tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel năm 2014 Jean Tirole gần đây đã cảnh báo về những rủi ro của một cuộc khủng hoảng tài chính tiềm ẩn do "sự giám sát không đủ" trong lĩnh vực này. Bài liên quan: Tesla chứng kiến dòng tiền chảy ra 657M USD khi các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc ưa chuộng cổ phiếu liên quan đến Crypto Nhà kinh tế cảnh báo về cuộc khủng hoảng hàng tỷ đô Vào thứ Hai, Jean Tirole đã chia sẻ [...]
Bitcoinist2025/09/03 13:00
Bitcoin Histórico của El Salvador sẽ diễn ra vào tháng 11 - 'Khoảnh khắc phi thường' hay lời hứa suông?

Bitcoin Histórico của El Salvador sẽ diễn ra vào tháng 11 - 'Khoảnh khắc phi thường' hay lời hứa suông?

Tại sao những người dùng Bitcoin gọi hội nghị này là một bước ngoặt?
Coinstats2025/09/03 13:00
Giao dịch Tiền điện tử chính Tiến gần hơn đến Dòng chính Với sự Ủng hộ của SEC, CFTC — Đây là Ý nghĩa của Nó

Giao dịch Tiền điện tử chính Tiến gần hơn đến Dòng chính Với sự Ủng hộ của SEC, CFTC — Đây là Ý nghĩa của Nó

Giao dịch Spot tiền mã hoá đang tiến gần hơn đến tài chính chính thống sau khi SEC và CFTC tuyên bố các sàn giao dịch đã đăng ký có thể hỗ trợ một số sản phẩm Spot nhất định.
Coinstats2025/09/03 12:49
Meme Coin Nào Mang Lại Tiềm Năng Tăng Trưởng Tiền Mã Hóa Tốt Nhất

Meme Coin Nào Mang Lại Tiềm Năng Tăng Trưởng Tiền Mã Hóa Tốt Nhất

Bài đăng Meme coin nào mang lại tiềm năng tăng trưởng tiền điện tử tốt nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết dưới đây được tài trợ và quan điểm trong đó không đại diện cho ZyCrypto. Độc giả nên tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến dự án được đề cập trong bài viết này. Bài viết này không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Với sự kiện Bitcoin Halving đã qua và Ethereum đang tiến tới mức cao mới, sự chú ý đang chuyển sang altcoin. Meme coin một lần nữa trở thành tâm điểm, với Dogecoin (DOGE) vẫn được công nhận là gã khổng lồ meme gốc và Pepeto (PEPETO) nổi lên như một trong những đợt bán trước phát triển nhanh nhất trong năm. Các mô hình Dự đoán giá Dogecoin cho thấy một số tiềm năng tăng trưởng, nhưng Pepeto gia nhập thị trường với mức giá chỉ $0,000000150, cung cấp bảo mật đã được kiểm toán, Miễn phí giao dịch Spot, và phần thưởng staking đã hoạt động. Câu hỏi thực sự là liệu Dogecoin có thể tiếp tục dẫn đầu hay Pepeto là Meme coin sẵn sàng định nghĩa đợt tăng giá năm 2025. Giá Dogecoin cho năm 2025 Liệu Dogecoin có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận mà các nhà giao dịch đang hy vọng? Giá Dogecoin đã cho thấy sức mạnh được đổi mới, phá vỡ xu hướng giảm dài hạn và vượt qua mức kháng cự khoảng $0,20 đến $0,21. Khối lượng đang tăng lên ở cả thị trường spot và futures, và các cá voi đã bắt đầu tích lũy trở lại. Một số báo cáo Dự đoán giá Dogecoin cho rằng DOGE có thể tăng lên mức cao nhất là $2 trong mùa altcoin này. Tuy nhiên, tin tức về Dogecoin đề xuất mục tiêu $10 là hoàn toàn không thực tế. Với hơn 145 tỷ token đang lưu hành, điều đó có nghĩa là vốn hóa thị trường $1,45 nghìn tỷ, lớn hơn Bitcoin ở đỉnh điểm và gần với các công ty như Apple hoặc Microsoft. Mặc dù Dogecoin vẫn là biểu tượng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, quy mô khổng lồ của nó khiến một đợt tăng 100x nữa gần như không thể. Pepeto - Tiện ích thực với Tokenomics minh bạch Pepeto gia nhập thị trường với mức giá nền tảng, được xây dựng trực tiếp trên Ethereum thay vì Layer 2, và đi kèm...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:23
Kho bạc Ethereum SharpLink Thêm 176 Triệu USD bằng ETH vào Tài sản nắm giữ

Kho bạc Ethereum SharpLink Thêm 176 Triệu USD bằng ETH vào Tài sản nắm giữ

Bài đăng Ethereum Treasury SharpLink Adds $176 Million in ETH to Holdings xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt SharpLink Gaming đã mua thêm Ethereum vào tuần trước, bổ sung 176 triệu USD ETH vào kho dự trữ. Công ty niêm yết trên Nasdaq đã chuyển hướng trọng tâm vào tháng 5 sang tích lũy ETH. Ethereum đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới vào tháng 8 khi nhiều công ty mua tài sản này. Ethereum treasury SharpLink Gaming đã bổ sung hơn 176 triệu USD ETH vào kho dự trữ của mình vào tuần trước, công ty niêm yết trên Nasdaq đã thông báo vào hôm thứ Ba. Công ty có trụ sở tại Minneapolis, Minnesota cho biết số lượng nắm giữ của họ đã tăng lên 837,230 ETH, hiện trị giá gần 3,6 tỷ USD sau khi mua 39,008 ETH từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8. "Chúng tôi vẫn duy trì cơ hội trong các sáng kiến huy động vốn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường để tối đa hóa giá trị cổ đông," Joseph Chalom, đồng CEO của SharpLink, cho biết trong một tuyên bố. MỚI: SharpLink đã mua 39,008 ETH với giá trung bình ~$4,531, nâng tổng số nắm giữ lên 837,230 ETH, trị giá ~$3,6B. Điểm nổi bật chính trong tuần kết thúc ngày 31/8/2025: → Huy động $46,6M thông qua cơ sở ATM→ Thêm 39,008 ETH với giá trung bình ~$4,531→ Staking… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) September 2, 2025 SharpLink (SBET) giao dịch công khai đã giảm hơn 5% vào hôm thứ Ba ở mức $16,89. Cổ phiếu của SharpLink đã tăng hơn 400% kể từ giữa tháng 5, khi nó được giao dịch với giá dưới $3 mỗi cổ phần. Công ty đã lần đầu tiên thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ mua ETH thông qua đợt chào bán đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai (PIPE) trị giá 425 triệu USD, do công ty công nghệ blockchain Consensys dẫn đầu và có sự tham gia của Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo và Pantera Capital. (Tiết lộ: Consensys là một trong 22 nhà đầu tư vào Decrypt độc lập về mặt biên tập.) ﻿ Từng là một công ty tiếp thị cờ bạc tương đối ít được biết đến, SharpLink vào tháng 5 đã chuyển hướng trở thành một kho dự trữ tiền mã hóa, theo mô hình của Strategy—trước đây là MicroStrategy—đã chuyển từ phát triển phần mềm sang mua Bitcoin vào năm 2020 sau nhiều năm khó khăn và cổ phiếu thấp...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:09
SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), CFTC mở đường cho các công ty đã đăng ký giao dịch tiền mã hoá spot

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), CFTC mở đường cho các công ty đã đăng ký giao dịch tiền mã hoá spot

Bài đăng SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), CFTC mở đường cho các công ty đã đăng ký giao dịch spot crypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các cơ quan quản lý hàng đầu Hoa Kỳ đã cùng nhau mở đường cho giao dịch spot crypto. Động thái này là một sự đảo ngược rõ rệt so với chính quyền trước đây, vốn hoài nghi hơn. Các sàn giao dịch đã đăng ký hiện được mời tham gia với SEC và CFTC. Cánh cửa dẫn đến trung tâm của hệ thống tài chính Mỹ đã được mở toang. Trong một động thái mang tính bước ngoặt và phối hợp, các cơ quan giám sát thị trường hàng đầu của quốc gia đã chính thức chấp thuận cho các nền tảng giao dịch đã đăng ký để giao dịch tài sản spot crypto, một sự đảo ngược mạnh mẽ và rõ ràng báo hiệu một kỷ nguyên mới, ủng hộ đổi mới cho ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố chung từ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào thứ Ba là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Washington đối với tiền điện tử. Dưới thời chính quyền trước, ngành công nghiệp này đã gặp phải sự do dự và hoài nghi. Hiện tại, dưới sự điều hành của các cơ quan quản lý được bổ nhiệm bởi Tổng thống Donald Trump, người công khai ủng hộ crypto, một con đường rộng và rõ ràng đang được mở ra cho tài sản kỹ thuật số hòa nhập vào hệ thống tài chính hiện có. Một nỗ lực phối hợp từ cấp cao Đây không phải là một bước đi thăm dò, mà là một cuộc chạy đua phối hợp. Các cơ quan đã tiết lộ rằng dưới "Project Crypto" của SEC và "crypto sprint" đang diễn ra của CFTC, các lãnh đạo của họ đang tích cực thúc đẩy để thực hiện sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm thiết lập Hoa Kỳ như trung tâm crypto hàng đầu thế giới. Các cơ quan quản lý đã tuyên bố quan điểm thống nhất rằng các sàn giao dịch đã được quản lý hiện có "không bị cấm tạo điều kiện giao dịch một số sản phẩm tài sản spot crypto." Điều này bao gồm các thị trường hợp đồng được chỉ định đã đăng ký với CFTC (DCMs) và các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia đã đăng ký với SEC (NSEs). Trong một lời mời rõ ràng đến Wall Street, các cơ quan hiện đang khuyến khích các tổ chức như vậy liên hệ với nhân viên của họ để tìm ra cách tiến hành. Triết lý đằng sau động thái này đã được chính các nhà lãnh đạo trình bày. "Người tham gia thị trường nên có quyền tự do lựa chọn nơi họ giao dịch...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:03
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cuối cùng đã phê duyệt Giao dịch Spot tiền mã hóa - Các sàn giao dịch chuẩn bị cho sự bùng nổ

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cuối cùng đã phê duyệt Giao dịch Spot tiền mã hóa - Các sàn giao dịch chuẩn bị cho sự bùng nổ

Thông báo này đánh dấu một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay rằng Washington có ý định tích hợp giao dịch tiền mã hóa vào các khuôn khổ tài chính truyền thống. [...] Bài đăng U.S. Regulators Finally Approve Spot Crypto Trading – Exchanges Gear Up for Boom xuất hiện lần đầu trên Coindoo.
Coindoo2025/09/03 12:00
