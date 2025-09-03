SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), CFTC mở đường cho các công ty đã đăng ký giao dịch tiền mã hoá spot

Các cơ quan quản lý hàng đầu Hoa Kỳ đã cùng nhau mở đường cho giao dịch spot crypto. Động thái này là một sự đảo ngược rõ rệt so với chính quyền trước đây, vốn hoài nghi hơn. Các sàn giao dịch đã đăng ký hiện được mời tham gia với SEC và CFTC. Cánh cửa dẫn đến trung tâm của hệ thống tài chính Mỹ đã được mở toang. Trong một động thái mang tính bước ngoặt và phối hợp, các cơ quan giám sát thị trường hàng đầu của quốc gia đã chính thức chấp thuận cho các nền tảng giao dịch đã đăng ký để giao dịch tài sản spot crypto, một sự đảo ngược mạnh mẽ và rõ ràng báo hiệu một kỷ nguyên mới, ủng hộ đổi mới cho ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố chung từ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào thứ Ba là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Washington đối với tiền điện tử. Dưới thời chính quyền trước, ngành công nghiệp này đã gặp phải sự do dự và hoài nghi. Hiện tại, dưới sự điều hành của các cơ quan quản lý được bổ nhiệm bởi Tổng thống Donald Trump, người công khai ủng hộ crypto, một con đường rộng và rõ ràng đang được mở ra cho tài sản kỹ thuật số hòa nhập vào hệ thống tài chính hiện có. Một nỗ lực phối hợp từ cấp cao Đây không phải là một bước đi thăm dò, mà là một cuộc chạy đua phối hợp. Các cơ quan đã tiết lộ rằng dưới "Project Crypto" của SEC và "crypto sprint" đang diễn ra của CFTC, các lãnh đạo của họ đang tích cực thúc đẩy để thực hiện sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm thiết lập Hoa Kỳ như trung tâm crypto hàng đầu thế giới. Các cơ quan quản lý đã tuyên bố quan điểm thống nhất rằng các sàn giao dịch đã được quản lý hiện có "không bị cấm tạo điều kiện giao dịch một số sản phẩm tài sản spot crypto." Điều này bao gồm các thị trường hợp đồng được chỉ định đã đăng ký với CFTC (DCMs) và các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia đã đăng ký với SEC (NSEs). Trong một lời mời rõ ràng đến Wall Street, các cơ quan hiện đang khuyến khích các tổ chức như vậy liên hệ với nhân viên của họ để tìm ra cách tiến hành. Triết lý đằng sau động thái này đã được chính các nhà lãnh đạo trình bày. "Người tham gia thị trường nên có quyền tự do lựa chọn nơi họ giao dịch