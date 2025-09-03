Kho bạc Ethereum SharpLink Thêm 176 Triệu USD bằng ETH vào Tài sản nắm giữ
Bài đăng Ethereum Treasury SharpLink Adds $176 Million in ETH to Holdings xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt SharpLink Gaming đã mua thêm Ethereum vào tuần trước, bổ sung 176 triệu USD ETH vào kho dự trữ. Công ty niêm yết trên Nasdaq đã chuyển hướng trọng tâm vào tháng 5 sang tích lũy ETH. Ethereum đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới vào tháng 8 khi nhiều công ty mua tài sản này. Ethereum treasury SharpLink Gaming đã bổ sung hơn 176 triệu USD ETH vào kho dự trữ của mình vào tuần trước, công ty niêm yết trên Nasdaq đã thông báo vào hôm thứ Ba. Công ty có trụ sở tại Minneapolis, Minnesota cho biết số lượng nắm giữ của họ đã tăng lên 837,230 ETH, hiện trị giá gần 3,6 tỷ USD sau khi mua 39,008 ETH từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8. "Chúng tôi vẫn duy trì cơ hội trong các sáng kiến huy động vốn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường để tối đa hóa giá trị cổ đông," Joseph Chalom, đồng CEO của SharpLink, cho biết trong một tuyên bố. MỚI: SharpLink đã mua 39,008 ETH với giá trung bình ~$4,531, nâng tổng số nắm giữ lên 837,230 ETH, trị giá ~$3,6B. Điểm nổi bật chính trong tuần kết thúc ngày 31/8/2025: → Huy động $46,6M thông qua cơ sở ATM→ Thêm 39,008 ETH với giá trung bình ~$4,531→ Staking… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) September 2, 2025 SharpLink (SBET) giao dịch công khai đã giảm hơn 5% vào hôm thứ Ba ở mức $16,89. Cổ phiếu của SharpLink đã tăng hơn 400% kể từ giữa tháng 5, khi nó được giao dịch với giá dưới $3 mỗi cổ phần. Công ty đã lần đầu tiên thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ mua ETH thông qua đợt chào bán đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai (PIPE) trị giá 425 triệu USD, do công ty công nghệ blockchain Consensys dẫn đầu và có sự tham gia của Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo và Pantera Capital. (Tiết lộ: Consensys là một trong 22 nhà đầu tư vào Decrypt độc lập về mặt biên tập.) Từng là một công ty tiếp thị cờ bạc tương đối ít được biết đến, SharpLink vào tháng 5 đã chuyển hướng trở thành một kho dự trữ tiền mã hóa, theo mô hình của Strategy—trước đây là MicroStrategy—đã chuyển từ phát triển phần mềm sang mua Bitcoin vào năm 2020 sau nhiều năm khó khăn và cổ phiếu thấp...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:09