Nhà kinh tế cảnh báo Stablecoin có thể châm ngòi khủng hoảng tài chính

Nhà kinh tế cảnh báo Stablecoin có thể châm ngòi khủng hoảng tài chính

Nhà kinh tế cảnh báo Stablecoin có thể châm ngòi khủng hoảng tài chính Rubmar là một người đam mê tiền mã hoá, thích học hỏi và không ngừng cải thiện bản thân. Cô ấy thích đưa tin về những tin tức và phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hoá.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:35
Đề xuất của Conflux có thể đưa các công ty đại chúng vào hệ sinh thái của mình

Đề xuất của Conflux có thể đưa các công ty đại chúng vào hệ sinh thái của mình

Đề xuất của Conflux có thể đưa các công ty đại chúng vào hệ sinh thái của mình Blockchain Conflux đang chuẩn bị một chương mới cho hệ sinh thái của mình. Tổ chức đứng sau token CFX đã đưa ra một đề xuất sẽ kết nối quỹ hệ sinh thái của mạng lưới với các công ty đại chúng, mang lại sự hiện diện cho dự án vượt xa khỏi nguồn gốc crypto nguyên bản của nó. Không giống như các sáng kiến trước đây tập trung vào các công ty niêm yết tại Hồng Kông hoặc Mỹ, khuôn khổ mới này mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều thị trường chứng khoán trên toàn thế giới. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là thu hút vốn, mà còn xây dựng các hợp tác dài hạn có thể mở rộng vai trò của CFX trong tài chính truyền thống và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Các Hợp tác Có thể Bao gồm Những Gì Tổ chức đã nhấn mạnh bốn lĩnh vực mà các công ty đại chúng có thể tích hợp với Conflux: - Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT) để nắm giữ CFX trên bảng cân đối kế toán - Hoạt động node Proof-of-Stake góp phần bảo mật mạng lưới - Dịch vụ thanh khoản trên chuỗi, tăng cường độ sâu thị trường - Quản lý tài sản thế giới thực (RWA), kết nối các sản phẩm token hóa vào hệ sinh thái Để nhấn mạnh cam kết, bất kỳ CFX nào chuyển vào kho bạc doanh nghiệp sẽ bị khóa trong ít nhất bốn năm, một biện pháp nhằm ngăn chặn việc lật nhanh và báo hiệu sự liên kết dài hạn. Bỏ phiếu Cộng đồng Sắp tới Chưa có gì là cuối cùng. Đề xuất sẽ phải thông qua một cuộc bỏ phiếu quản trị, với các chi tiết dự kiến sẽ sớm được công bố. Conflux kêu gọi những người nắm giữ token tham gia, xem sáng kiến này như một quyết định then chốt có thể định hình hướng đi tương lai của mạng lưới. Tại sao Điều này Quan trọng Nếu được chấp thuận, kế hoạch này có thể đánh dấu một trong những nỗ lực đầu tiên của một tổ chức blockchain lớn để tích hợp trực tiếp với kho bạc và hoạt động của các công ty đại chúng. Đối với Conflux, đây là cơ hội xây dựng uy tín với các tổ chức đồng thời củng cố vai trò của token trong cả thị trường crypto và thị trường truyền thống.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:31
Bitcoin Phát Tín Hiệu Mua Không Xuất Hiện Kể Từ Đáy $49k Và $74k

Bitcoin Phát Tín Hiệu Mua Không Xuất Hiện Kể Từ Đáy $49k Và $74k

Bitcoin Phát Tín Hiệu Mua Không Xuất Hiện Kể Từ Đáy $49k Và $74k Jake Simmons, một nhà báo crypto tận tâm, đã đam mê Bitcoin từ năm 2016 khi anh lần đầu tiên tìm hiểu về nó. Thông qua công việc sâu rộng với NewsBTC.com và Bitcoinist.com, Jake đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng crypto, hướng dẫn cả người mới và những người đam mê lâu năm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực năng động này. Sứ mệnh của anh đơn giản nhưng sâu sắc: giải mã Bitcoin và tiền mã hóa, làm cho chúng dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Với sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin và crypto bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp với bằng Hệ thống Thông tin vào năm 2017, Jake đã đắm mình trong ngành công nghiệp này. Jake gia nhập NewsBTC Group vào cuối năm 2022. Nền tảng giáo dục của anh cung cấp cho anh kỹ năng kỹ thuật và phân tích cần thiết để phân tích các chủ đề phức tạp và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu. Cho dù bạn là độc giả bình thường tò mò về Bitcoin hay một nhà đầu tư đang tìm cách điều hướng xu hướng thị trường mới nhất, những hiểu biết của Jake mang đến những góc nhìn giá trị giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ phức tạp và việc sử dụng hàng ngày. Jake không chỉ là một phóng viên về xu hướng công nghệ; anh là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chuyển đổi của Bitcoin so với tiền tệ fiat truyền thống. Đối với anh, hệ thống tài chính hiện tại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn, bị thúc đẩy bởi các hành động chính phủ không kiểm soát và các chính sách kinh tế Keynesian có khiếm khuyết. Dựa trên nguyên tắc của trường phái kinh tế Áo, Jake xem Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản kỹ thuật số mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc khắc phục một hệ thống tiền tệ đang thất bại. Quan điểm tự do của anh củng cố lập trường của anh rằng giống như nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tiền cũng nên được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Đối với Jake, Bitcoin đại diện cho nhiều hơn chỉ là một khoản đầu tư; đó là một cuộc cách mạng hòa bình. Anh hình dung một tương lai nơi Bitcoin thúc đẩy một khuôn khổ tài chính bền vững và có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:20
Solana Sẵn Sàng Cho Cuộc Đại Tu Sau Khi 98% Phiếu Bầu Thông Qua Bản Nâng Cấp Lịch Sử 'Alpenglow'

Solana Sẵn Sàng Cho Cuộc Đại Tu Sau Khi 98% Phiếu Bầu Thông Qua Bản Nâng Cấp Lịch Sử 'Alpenglow'

Solana Sẵn Sàng Cho Cuộc Đại Tu Sau Khi 98% Phiếu Bầu Thông Qua Bản Nâng Cấp Lịch Sử 'Alpenglow' Cộng đồng Solana đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ Nâng cấp Alpenglow được mong đợi từ lâu, đưa mạng lưới tiến gần hơn đến cuộc chuyển đổi kỹ thuật quan trọng nhất trong lịch sử của nó. Theo Solana Status trên X vào thứ Hai, 98,27% người stake SOL tham gia bỏ phiếu đã thông qua đề xuất, với chỉ 1,05% bỏ phiếu phản đối và 0,36% bỏ phiếu trắng. Tổng cộng, 52% người stake của mạng lưới đã tham gia bỏ phiếu. Quá trình quản trị cộng đồng cho SIMD-0326: Alpenglow đã hoàn tất. Đề xuất đã được thông qua: 98,27% bỏ phiếu Đồng ý 1,05% bỏ phiếu Không 0,69% bỏ phiếu Trắng 52% stake đã bỏ phiếu — Solana Status (@SolanaStatus) ngày 2 tháng 9 năm 2025 Nâng cấp này giới thiệu một giao thức đồng thuận mới được thiết kế để cải thiện đáng kể tính chung cuộc của giao dịch và hiệu quả mạng lưới. Trọng tâm của Alpenglow là hai thành phần mới, Votor và Rotor, sẽ thay thế các hệ thống hiện tại của Solana, Proof-of-History và TowerBFT. Đọc thêm: Block Finality là gì? Hiện tại, Proof-of-History đánh dấu thời gian các giao dịch để bảo toàn thứ tự của chúng mà không làm chậm mạng lưới, trong khi TowerBFT xử lý quá trình bỏ phiếu giữa các validator. Những cải tiến của Alpenglow sẽ cải tổ cả hai hệ thống. Votor sẽ cắt giảm thời gian chung cuộc giao dịch từ hơn 12 giây xuống còn khoảng 150 mili giây, mang lại xác nhận gần như tức thì cho người dùng. Rotor, dự kiến ​​triển khai sau đó, sẽ giảm thiểu việc truyền dữ liệu giữa các validator, một cải tiến quan trọng cho các ứng dụng có nhu cầu cao như tài chính phi tập trung (DeFi) và trò chơi dựa trên blockchain. Với sự chấp thuận đã đảm bảo, Solana hiện đang chuẩn bị triển khai Nâng cấp, một cột mốc dự kiến ​​sẽ mở ra tốc độ, khả năng phục hồi và Khả năng mở rộng lớn hơn trong toàn bộ hệ sinh thái của nó. Đọc thêm: Solana hướng tới tính chung cuộc gần như tức thì khi Nâng cấp Alpenglow tiến tới bỏ phiếu
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14
Coinbase Sẽ Ra Mắt Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Cổ Phiếu Mag7 + Crypto Vào Ngày 22/9, Có Sự Tham Gia Của Apple, Tesla Và Bitcoin

Coinbase Sẽ Ra Mắt Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Cổ Phiếu Mag7 + Crypto Vào Ngày 22/9, Có Sự Tham Gia Của Apple, Tesla Và Bitcoin

Coinbase Sẽ Ra Mắt Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Cổ Phiếu Mag7 + Crypto Vào Ngày 22/9, Có Sự Tham Gia Của Apple, Tesla Và Bitcoin Coinbase đang thực hiện một bước đi táo bạo vào lãnh thổ mới với thông báo về Mag7 + Crypto Equity Index Futures, dự kiến ra mắt vào ngày 22 tháng 9. Sản phẩm mới đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đầu tiên trên thị trường phái sinh Hoa Kỳ bằng cách cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận đồng thời cả cổ phiếu công nghệ "Magnificent 7" và các ETF tiền mã hóa hàng đầu. "Chúng tôi đang ra mắt hợp đồng tương lai đầu tiên tại Hoa Kỳ cung cấp khả năng tiếp cận các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ và crypto cùng một lúc," Brian Armstrong, CEO của Coinbase cho biết. "Chú
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:11
Venus Protocol thu hồi 13,5 triệu USD bị mất trong vụ tấn công giả mạo

Venus Protocol thu hồi 13,5 triệu USD bị mất trong vụ tấn công giả mạo

Bài đăng Venus Protocol khôi phục 13,5 triệu USD bị mất trong vụ giả mạo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Venus Protocol đã khôi phục được số tiền bị mất trong một cuộc tấn công giả mạo sau sự can thiệp nhanh chóng liên quan đến một cuộc bỏ phiếu quản trị. Tóm tắt Một ví cá voi của Venus Protocol đã bị rút cạn trong một cuộc tấn công giả mạo dẫn đến khoản thiệt hại ước tính 13,5 triệu USD Venus đã tạm dừng giao thức và sử dụng quyền quản trị để thanh lý các vị thế của kẻ tấn công. Việc khôi phục tài sản đã ổn định giá XVS, nhưng đặt ra câu hỏi về phi tập trung trong quản lý khủng hoảng. Venus Protocol, một trong những nền tảng cho vay lớn nhất trên BNB (BNB) Chain, đã khôi phục khoảng 13,5 triệu USD bị mất trong một sự cố giả mạo. Thông tin cập nhật được nền tảng chia sẻ vào ngày 3/9, xác nhận rằng tài sản đã được khôi phục hoàn toàn. Ví cá voi bị xâm phạm Vào ngày 2/9, một người dùng Venus có giá trị cao đã mất quyền kiểm soát tài sản trị giá khoảng 13,5 triệu USD sau khi phê duyệt một giao dịch độc hại. Các công ty bảo mật ban đầu ước tính thiệt hại lên tới 27 triệu USD, nhưng sau đó họ đã sửa đổi những con số này để tính đến vị thế nợ của người dùng. Trong số tài sản bị đánh cắp có wrapped Bitcoin (BTCB), vUSDT, vUSDC, vXRP và vETH. Đáng chú ý, đây là sự xâm phạm ở cấp độ người dùng chứ không phải là vi phạm hợp đồng thông minh của Venus, cho thấy rủi ro liên tục của kỹ thuật xã hội ngay cả trong DeFi. Phản ứng nhanh chóng và khôi phục Để ngăn kẻ tấn công di chuyển tiền hoặc đóng vị thế, Venus đã ngay lập tức tạm dừng giao thức. Việc tạm dừng đã ngăn chặn hoạt động của kẻ khai thác và tạo thời gian cho một cuộc bỏ phiếu quản trị khẩn cấp. Bằng cách phê duyệt việc thanh lý cưỡng chế các tài sản của kẻ tấn công, cộng đồng đã có thể bảo đảm tài sản bị đánh cắp trước khi chúng có thể bị trộn lẫn hoặc chuyển đi. Cập nhật: Venus Protocol đã được khôi phục hoàn toàn (rút tiền và thanh lý đã được tiếp tục) kể từ 9:58PM UTC. ✅ Các khoản tiền bị mất đã được khôi phục dưới sự bảo vệ của Venus. ✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) Ngày 2/9/2025 Đến ngày 3/9, công ty bảo mật PeckShield đã xác nhận rằng tiền đã được khôi phục. Các giao dịch trên BNB Chain cho thấy việc khôi phục...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:57
Tỷ phú quỹ đầu tư phòng hộ Ray Dalio phân tích điều gì có thể giúp Crypto vượt trội hơn đồng đô la

Tỷ phú quỹ đầu tư phòng hộ Ray Dalio phân tích điều gì có thể giúp Crypto vượt trội hơn đồng đô la

Nhà sáng lập quỹ đầu tư tỷ phú Ray Dalio đã nói rằng tiền mã hóa có thể trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho đồng đô la khi các đồng Fiat ngập trong nợ suy yếu và trở nên kém hấp dẫn hơn với tư cách là kho lưu trữ tài sản. Trong một bài đăng trên X vào hôm thứ Tư, Dalio mô tả tiền mã hóa như một "đồng tiền thay thế" với nguồn cung hạn chế. Ông lập luận rằng nếu nguồn cung đô la tăng hoặc nhu cầu về chúng giảm, các nhà đầu tư có thể ngày càng xem tiền mã hóa là một lựa chọn tốt hơn. Dalio, người đã xây dựng Bridgewater Associates thành quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, đã viết để làm rõ những bình luận ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times. Ông cho biết hầu hết các đồng Fiat, đặc biệt là những đồng gánh nặng nợ lớn, sẽ phải vật lộn để duy trì giá trị. Lịch sử, ông lưu ý, cung cấp những điểm tương đồng, với những động lực tương tự diễn ra giữa năm 1930 và 1940 và một lần nữa từ năm 1970 đến 1980. Gánh nặng nợ ngày càng tăng làm giảm sức hấp dẫn của các đồng tiền dự trữ Ông nói thêm rằng việc phi quy định hóa không đe dọa vị thế đồng tiền dự trữ của đồng đô la. Thay vào đó, ông chỉ ra gánh nặng nợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ và các nước phát hành tiền dự trữ khác mới là mối nguy hiểm thực sự, lập luận rằng những điều kiện này làm suy yếu sức hấp dẫn của chúng với tư cách là tài sản dự trữ và kho lưu trữ tài sản. Điều này, ông nói, đã góp phần làm tăng giá vàng và tiền mã hóa. Dalio cũng bác bỏ những lo ngại rằng stablecoin, nhiều loại trong số đó được hỗ trợ bởi Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, gây ra rủi ro hệ thống. Vấn đề lớn hơn, ông nói, nằm ở lực mua của chính Trái phiếu Kho bạc đang giảm. "Điều đó không nên tạo ra bất kỳ rủi ro hệ thống nào trong stablecoin nếu chúng được quản lý tốt," ông viết. Nhà đầu tư cảnh báo Hoa Kỳ đối mặt với "sự phá giá cổ điển" đồng tiền của mình Vào tháng 7, Dalio đã khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục đầu tư của họ vào Bitcoin hoặc vàng. Ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang hướng tới một "sự phá giá cổ điển" đồng tiền của mình, tương tự như các giai đoạn của những năm 1930 và 1970, khi đất nước tiến gần đến điều mà ông gọi là "điểm không thể quay lại" trong cuộc khủng hoảng nợ. Ông đưa ra những con số rõ ràng để chứng minh quan điểm của mình. Chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 7 nghìn tỷ đô la hàng năm trong khi chỉ thu được 5 nghìn tỷ đô la doanh thu, để lại thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la. Để trang trải các nghĩa vụ của mình, Washington phải bán ước tính 12 nghìn tỷ đô la nợ mới trong năm tới. Chỉ riêng các khoản thanh toán lãi suất đã đạt 1 nghìn tỷ đô la hàng năm, chiếm một nửa thâm hụt ngân sách. Vai trò của vàng như tài sản dự trữ lớn thứ hai thúc đẩy sự ưa thích của Dalio Dalio đã liên tục thể hiện sự ưa thích vàng hơn Bitcoin, trích dẫn vai trò của vàng như tài sản dự trữ lớn thứ hai trên thế giới. Mặc dù ông thấy tiềm năng trong các loại tiền kỹ thuật số, ông vẫn tiếp tục xem kim loại quý là một công cụ phòng hộ mạnh hơn. Đầu năm nay, Dalio cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu hơn cả suy thoái nếu Tổng thống Donald Trump quản lý sai thuế quan và chính sách kinh tế rộng lớn hơn. Những nhận xét mới nhất của Dalio phản ánh một làn sóng lo ngại ngày càng tăng trong giới đầu tư, những người xem nợ tăng vọt là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thống trị của đồng đô la.
CryptoNews2025/09/03 13:50
Bitcoin Blockbuster? Phim 'Killing Satoshi' sẽ có sự tham gia của Casey Affleck, Pete Davidson

Bitcoin Blockbuster? Phim 'Killing Satoshi' sẽ có sự tham gia của Casey Affleck, Pete Davidson

Bài đăng Bitcoin Blockbuster? Phim 'Killing Satoshi' sẽ có sự tham gia của Casey Affleck, Pete Davidson xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Một bộ phim tính năng có tên "Killing Satoshi" đang được đạo diễn bởi Doug Liman ("The Bourne Identity"). Dự kiến ra mắt vào năm 2026, bộ phim sẽ có sự tham gia của Casey Affleck và Pete Davidson. Bộ phim kinh dị sẽ tập trung vào sự ra đời của Bitcoin và danh tính của người sáng tạo bí ẩn. Các bộ phim tài liệu cho đến nay đã không thể xác định một cách thuyết phục người sáng tạo Bitcoin ẩn danh, Satoshi Nakamoto. Giờ đây, một bộ phim tính năng sắp ra mắt từ các nhà sáng tạo Hollywood nổi tiếng nhằm mục đích đưa ra một góc nhìn đầy kịch tính về sự ra đời và tác động của tiền mã hóa. Hollywood đang hướng ống kính của mình vào tiền mã hóa với "Killing Satoshi," một bộ phim kinh dị âm mưu sẽ khám phá danh tính bí mật của Satoshi Nakamoto. Đạo diễn Doug Liman, nổi tiếng với "The Bourne Identity," "Mr. & Mrs. Smith," và "Swingers," sẽ chỉ đạo dự án có sự tham gia của người đoạt giải Oscar Casey Affleck và Pete Davidson, theo báo cáo từ Variety. Kịch bản phim, được viết bởi Nick Schenk—người đã từng hợp tác với Clint Eastwood trong "Gran Torino" và "The Mule"—theo dõi những gì được mô tả là nỗ lực của một nhóm tinh hoa nhằm ngăn chặn sự thật được phơi bày. ﻿ "Tôi yêu thích những câu chuyện David và Goliath," Liman nói với Variety. "'Killing Satoshi' theo chân những anh hùng bất đắc dĩ đối đầu với những người quyền lực nhất hành tinh trong một trận chiến sử thi đánh vào cốt lõi của tiền là gì và ai kiểm soát nó." Bộ phim đang được sản xuất bởi Ryan Kavanaugh, cựu CEO của Relativity Media, người đã tài trợ cho các bộ phim bao gồm "The Social Network" và "The Fighter" trước khi hãng phim của ông nộp đơn phá sản vào năm 2015. Kavanaugh, người từng có kế hoạch ra mắt một token có tên Proxicoin để giúp tài trợ cho các dự án phim, đang sản xuất bộ phim cùng với Lawrence Grey và Shane Valdez. "Đây không chỉ là một bộ phim về Bitcoin và nguồn gốc khó nắm bắt và bí ẩn của nó, mà thực sự là về những gì nó đại diện," Kavanaugh nói với Variety. "Chúng tôi nhìn nhận bộ phim này giống như cách chúng tôi đã làm với 'Social Network' và...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:39
Rug Pull Trong Crypto Là Gì Và Cách Thức Hoạt Động

Rug Pull Trong Crypto Là Gì Và Cách Thức Hoạt Động

Rug Pull là mối đe dọa liên quan trong bối cảnh tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung. Rug Pull trong Crypto là một tình huống gian lận với ảnh hưởng tiêu cực đáng kể, không chỉ đối với nhà đầu tư cá nhân mà còn đối với toàn bộ không gian của thị trường crypto. Do đó, điều quan trọng là mỗi nhà đầu tư và người đam mê crypto cần phải ... Đọc thêm Bài viết Rug Pull trong Crypto là gì và Cách thức hoạt động của nó xuất hiện đầu tiên trên BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/09/03 13:31
Bitcoin có thể điều chỉnh sâu hơn trước khi phục hồi khi chỉ có 9% nguồn cung đang lỗ

Bitcoin có thể điều chỉnh sâu hơn trước khi phục hồi khi chỉ có 9% nguồn cung đang lỗ

Sự điều chỉnh của Bitcoin từ mức cao kỷ lục gần đây nông hơn nhiều so với những năm trước, điều này có nghĩa là nó có thể còn giảm thêm trước khi phục hồi.
CryptoPotato2025/09/03 12:54
