Tỷ phú quỹ đầu tư phòng hộ Ray Dalio phân tích điều gì có thể giúp Crypto vượt trội hơn đồng đô la

Nhà sáng lập quỹ đầu tư tỷ phú Ray Dalio đã nói rằng tiền mã hóa có thể trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho đồng đô la khi các đồng Fiat ngập trong nợ suy yếu và trở nên kém hấp dẫn hơn với tư cách là kho lưu trữ tài sản. Trong một bài đăng trên X vào hôm thứ Tư, Dalio mô tả tiền mã hóa như một "đồng tiền thay thế" với nguồn cung hạn chế. Ông lập luận rằng nếu nguồn cung đô la tăng hoặc nhu cầu về chúng giảm, các nhà đầu tư có thể ngày càng xem tiền mã hóa là một lựa chọn tốt hơn. Dalio, người đã xây dựng Bridgewater Associates thành quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, đã viết để làm rõ những bình luận ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times. Ông cho biết hầu hết các đồng Fiat, đặc biệt là những đồng gánh nặng nợ lớn, sẽ phải vật lộn để duy trì giá trị. Lịch sử, ông lưu ý, cung cấp những điểm tương đồng, với những động lực tương tự diễn ra giữa năm 1930 và 1940 và một lần nữa từ năm 1970 đến 1980. Gánh nặng nợ ngày càng tăng làm giảm sức hấp dẫn của các đồng tiền dự trữ Ông nói thêm rằng việc phi quy định hóa không đe dọa vị thế đồng tiền dự trữ của đồng đô la. Thay vào đó, ông chỉ ra gánh nặng nợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ và các nước phát hành tiền dự trữ khác mới là mối nguy hiểm thực sự, lập luận rằng những điều kiện này làm suy yếu sức hấp dẫn của chúng với tư cách là tài sản dự trữ và kho lưu trữ tài sản. Điều này, ông nói, đã góp phần làm tăng giá vàng và tiền mã hóa. Dalio cũng bác bỏ những lo ngại rằng stablecoin, nhiều loại trong số đó được hỗ trợ bởi Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, gây ra rủi ro hệ thống. Vấn đề lớn hơn, ông nói, nằm ở lực mua của chính Trái phiếu Kho bạc đang giảm. "Điều đó không nên tạo ra bất kỳ rủi ro hệ thống nào trong stablecoin nếu chúng được quản lý tốt," ông viết. Nhà đầu tư cảnh báo Hoa Kỳ đối mặt với "sự phá giá cổ điển" đồng tiền của mình Vào tháng 7, Dalio đã khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục đầu tư của họ vào Bitcoin hoặc vàng. Ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang hướng tới một "sự phá giá cổ điển" đồng tiền của mình, tương tự như các giai đoạn của những năm 1930 và 1970, khi đất nước tiến gần đến điều mà ông gọi là "điểm không thể quay lại" trong cuộc khủng hoảng nợ. Ông đưa ra những con số rõ ràng để chứng minh quan điểm của mình. Chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 7 nghìn tỷ đô la hàng năm trong khi chỉ thu được 5 nghìn tỷ đô la doanh thu, để lại thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la. Để trang trải các nghĩa vụ của mình, Washington phải bán ước tính 12 nghìn tỷ đô la nợ mới trong năm tới. Chỉ riêng các khoản thanh toán lãi suất đã đạt 1 nghìn tỷ đô la hàng năm, chiếm một nửa thâm hụt ngân sách. Vai trò của vàng như tài sản dự trữ lớn thứ hai thúc đẩy sự ưa thích của Dalio Dalio đã liên tục thể hiện sự ưa thích vàng hơn Bitcoin, trích dẫn vai trò của vàng như tài sản dự trữ lớn thứ hai trên thế giới. Mặc dù ông thấy tiềm năng trong các loại tiền kỹ thuật số, ông vẫn tiếp tục xem kim loại quý là một công cụ phòng hộ mạnh hơn. Đầu năm nay, Dalio cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu hơn cả suy thoái nếu Tổng thống Donald Trump quản lý sai thuế quan và chính sách kinh tế rộng lớn hơn. Những nhận xét mới nhất của Dalio phản ánh một làn sóng lo ngại ngày càng tăng trong giới đầu tư, những người xem nợ tăng vọt là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thống trị của đồng đô la.