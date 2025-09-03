2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Toyota chọn Avalanche để cung cấp năng lượng cho hệ thống Blockchain Mobility và Robotaxi

Toyota chọn Avalanche để cung cấp năng lượng cho hệ thống Blockchain Mobility và Robotaxi

Bài đăng Toyota chọn Avalanche để cung cấp năng lượng cho Hệ thống Blockchain Mobility và Robotaxi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TLDR: Avalanche và Toyota Blockchain Lab lên kế hoạch xây dựng hệ thống di động blockchain để quản lý đội xe robotaxi với các dịch vụ và thanh toán on-chain. Mạng Mobility Orchestration sẽ xử lý việc cho thuê xe, tài chính, theo dõi carbon và bảo hiểm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của Avalanche. Roi Hirata của Ava Labs cho biết các nhà đầu tư có thể huy động vốn on-chain để ra mắt và theo dõi đội xe robotaxi từ đầu. Các cơ quan quản lý và nhà sản xuất phải thống nhất tiêu chuẩn lưu trữ blockchain trước khi triển khai quy mô lớn các mạng robotaxi blockchain tự động. Taxi tự lái có thể sớm chạy trên nền tảng blockchain. Avalanche và Toyota Blockchain Lab đang đặt nền móng cho mạng di động on-chain. Sáng kiến chung của họ cuối cùng có thể cung cấp năng lượng cho các đội xe tự động, nơi mọi dịch vụ, từ tài chính đến thanh toán, đều chạy thông qua các giao thức blockchain. Dự án nhấn mạnh sự gia nhập của blockchain vào lĩnh vực vận tải thực tế, kết nối dữ liệu xe, tài chính và sử dụng thành một hệ thống duy nhất. Các bài kiểm tra ban đầu cho thấy một tương lai nơi hoạt động robotaxi có thể được quản lý hoàn toàn mà không cần trung gian. Cơ sở hạ tầng Crypto Avalanche cung cấp năng lượng cho Mạng Mobility Orchestration Avalanche đã thông báo qua các bài đăng trên mạng xã hội rằng họ đang làm việc với Toyota Blockchain Lab trên một mạng lưới thử nghiệm có tên là Mobility Orchestration Network (MON). Avalanche và Toyota Blockchain Lab đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho di động on-chain và thậm chí có thể là đội xe robotaxi.https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) September 2, 2025 Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng đa chuỗi của Avalanche và Interchain Messaging, MON sẽ đóng vai trò là lớp dựa trên blockchain cho các hệ thống vận tải trong tương lai. Mạng này sẽ cho phép các quy trình tài chính, cho thuê và bảo hiểm chuyển hoàn toàn lên on-chain. Nó cũng sẽ xử lý việc theo dõi tín dụng carbon, chuyển nhượng quyền sở hữu và hậu cần chia sẻ chuyến đi. Toyota, đã thử nghiệm blockchain trong chuỗi cung ứng và dữ liệu xe, nhằm mục đích hợp lý hóa việc ra quyết định trên các dịch vụ di động. Giám đốc Nhật Bản tại Ava Labs, Roi Hirata, đã giải thích trong cuộc thảo luận trực tiếp rằng các nhà đầu tư có thể huy động vốn trực tiếp on-chain. Ông mô tả cách các dịch vụ robotaxi có thể ra mắt thông qua việc gây quỹ token hóa trong khi hồ sơ blockchain theo dõi việc sử dụng và...
Threshold
T$0.01516+0.93%
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:26
Chia sẻ
BTC, ETH, XRP Rally khi các nền tảng giao dịch Quant AI mở cửa cho nhà đầu tư bán lẻ

BTC, ETH, XRP Rally khi các nền tảng giao dịch Quant AI mở cửa cho nhà đầu tư bán lẻ

Bài đăng BTC, ETH, XRP Rally khi các nền tảng giao dịch định lượng AI mở cửa cho các nhà đầu tư bán lẻ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vương quốc Anh — Trong tuần qua, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đều đã trải qua đợt tăng giá mạnh, khơi dậy lại sự nhiệt tình của các nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, trong khi các tổ chức Phố Wall tiếp tục thu lợi nhuận ổn định, các nhà đầu tư thông thường vẫn đang tự hỏi: Liệu cuối cùng đã có cách thông minh hơn để tham gia vào thị trường? Trong nhiều thập kỷ, Phố Wall đã dựa vào giao dịch định lượng—một phương pháp sử dụng thuật toán, mô hình thống kê và AI để thực hiện giao dịch trong mili giây. Cách tiếp cận này đảm bảo lợi nhuận ổn định, bất kể thị trường tăng hay giảm. Nhưng các nhà đầu tư bán lẻ thường thiếu quyền truy cập vào các công cụ như vậy. Giao dịch truyền thống đòi hỏi chuyên môn về biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và kiểm soát rủi ro. Không có những kỹ năng này, các nhà giao dịch thông thường thường mất tiền trong khi các tổ chức thắng lợi. Muốn tìm hiểu thêm? Đọc: "Giới thiệu về Đầu tư Định lượng" Đây là lúc AB Quantitative Trading (ABQuant) xuất hiện. Nền tảng này đang mang các chiến lược định lượng hỗ trợ bởi AI—từng độc quyền cho Phố Wall—vào tay các nhà đầu tư thông thường trên toàn thế giới. Người dùng mới nhận được tiền thưởng dùng thử để trải nghiệm giao dịch định lượng AI với không rủi ro. Với chiến lược một chạm AI, không cần kinh nghiệm giao dịch. Chọn hợp đồng ngắn hạn (1, 3 hoặc 7 ngày) để có lợi nhuận nhanh, hoặc chiến lược dài hạn (15, 31, 42 ngày) để có lợi nhuận kép ổn định. Thu nhập được ghi có hàng ngày, và rút tiền ngay lập tức khi số dư của bạn đạt 100 USDT. AI kiếm tiền như thế nào? Đọc ["Bí mật đằng sau nó"] ABQuant đang hạ thấp rào cản gia nhập cho giao dịch định lượng. Bằng cách kết hợp thuật toán AI với tính minh bạch của blockchain, nền tảng này đang tạo ra một kỷ nguyên mới nơi mọi người có thể hưởng lợi từ việc tạo ra thu nhập tự động. Trong thị trường hiện tại, nơi BTC, ETH và XRP đang tăng vọt, câu hỏi thực sự không còn là "Bạn có thể kiếm tiền không?" mà là Bạn đã sẵn sàng để AI kiếm tiền cho bạn chưa? Đăng ký ngay hôm nay tại https://abquant.vip/#/claim tiền thưởng dùng thử 100 USDT của bạn, và bắt đầu hành trình định lượng được hỗ trợ bởi AI ngay bây giờ. Nguồn: https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:22
Chia sẻ
Công ty phân tích tiết lộ mức quan trọng nhất sau những biến động gần đây của Bitcoin: "Mức này là quyết định"

Công ty phân tích tiết lộ mức quan trọng nhất sau những biến động gần đây của Bitcoin: "Mức này là quyết định"

Bài đăng Công ty Phân tích Tiết lộ Mức Quan trọng Nhất Sau Những Biến động Gần đây của Bitcoin: "Mức này Mang tính Quyết định" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty phân tích tiền mã hóa MakroVision đã đưa ra những đánh giá quan trọng về biến động giá trong báo cáo mới nhất của họ về Bitcoin (BTC). Theo báo cáo, Bitcoin duy trì xu hướng giảm ngắn hạn và đang thực hiện nỗ lực đầu tiên để ổn định trong vùng Golden Pocket (0.618–0.665 Fibonacci) sau khi kiểm tra mức này. Nhà phân tích chỉ ra rằng sự hồi phục ngắn hạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, và câu hỏi thực sự là liệu động thái này sẽ bền vững đến mức nào. Nếu sự hồi phục mang tính bùng nổ (mạnh mẽ và tăng tốc), báo cáo cho biết mục tiêu tiếp theo của BTC có thể là các đỉnh thấp hơn. Tuy nhiên, nếu sự hồi phục vẫn chỉ là một sự điều chỉnh, giá có thể giảm trở lại về các mức hỗ trợ thấp hơn. Điểm quan trọng được MakroVision nhấn mạnh là mức $115,800. Báo cáo cảnh báo rằng việc phá vỡ mức kháng cự này có thể báo hiệu một đợt tăng giá mạnh mẽ và bền vững, nhưng sự hồi phục yếu vẫn có nguy cơ dẫn đến một đợt bán tháo mới trên thị trường. Tại thời điểm viết bài, nó đang giao dịch ở mức $110,770. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
Bitcoin
BTC$121,324.45-0.01%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.13%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:14
Chia sẻ
3 Người chơi may mắn chia sẻ $180,000 trong Sự kiện kết thúc Fiesta tháng Tám của the9bit

3 Người chơi may mắn chia sẻ $180,000 trong Sự kiện kết thúc Fiesta tháng Tám của the9bit

Bài đăng 3 Người chơi may mắn Chia sẻ $180,000 trong Sự kiện Finale August Fiesta của the9bit xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. the9bit, một nền tảng game sáng tạo được hỗ trợ bởi The9 Limited (NASDAQ: NCTY), đã kết thúc chiến dịch August Fiesta trị giá $1 triệu, trao thưởng $180,000 trong đợt token airdrop cuối cùng cho 3 người chiến thắng. Diễn ra trong suốt tháng 8 năm 2025, sự kiện đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của nền tảng và ăn mừng sự tăng trưởng nhanh chóng, phân phối tổng giải thưởng $1 triệu qua ba giai đoạn để thưởng cho những game thủ và nhà sáng tạo tích cực. Chiến dịch được thiết kế để biến thói quen chơi game hàng ngày thành cơ hội nhận thưởng. Giai đoạn 1 (1-15 tháng 8) đã phân phối $100,000, Giai đoạn 2 (16-20 tháng 8) trao $400,000, và Giai đoạn 3 cuối cùng (24-31 tháng 8) kết thúc sự kiện với $600,000. Sự kiện finale có hệ thống rút thăm may mắn, nơi người chiến thắng được chọn ngẫu nhiên từ những người tham gia đã hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như check-in hàng ngày, top up và chia sẻ nội dung. Ba người chiến thắng giải thưởng lớn đã bày tỏ sự phấn khích của họ: 鱼丸, người chiến thắng giải nhất $100,000: "Tôi vẫn còn choáng ngợp. Tôi đã tham gia nhiều nền tảng game lớn và luôn chơi game chỉ để giải trí, nhưng the9bit thực sự làm cho tôi cảm thấy như tất cả những giờ chơi đó đều có ý nghĩa. Thật điên rồ khi biết rằng tôi chỉ cần chơi, vui vẻ, và sau đó thắng số tiền có thể thay đổi cuộc đời. Ngay cả bây giờ nó vẫn cảm giác không thực." Gallagher13, người chiến thắng giải nhì $50,000: "Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trong những thứ GameFi crypto trên X, nhưng hóa ra nó rất đơn giản để thiết lập, chỉ vài bước ở đây và ở đó là xong! Tôi chỉ tham gia the9bit vì các trò chơi và bằng cách nào đó tôi đã thắng năm mươi nghìn đô! Cảm ơn the9bit!" เจซัน, người chiến thắng giải ba $30,000: "Đối với tôi, đó là con người. Mọi người tôi gặp qua the9bit Spaces đều rất thoải mái và hỗ trợ—nó cảm giác không chỉ là một nền tảng game mà còn giống như một đội. Chiến thắng giải thưởng thì tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng không khí cộng đồng khiến tôi muốn ở lại lâu dài." Nguồn: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
MemeCore
M$2.09172+1.43%
FUNToken
FUN$0.008461-2.42%
PlaysOut
PLAY$0.0461-5.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:39
Chia sẻ
Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD, Ethereum 8K USD, Nhưng Tiềm Năng Tăng 100x Của Ozak AI Thu Hút Sự Chú Ý

Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD, Ethereum 8K USD, Nhưng Tiềm Năng Tăng 100x Của Ozak AI Thu Hút Sự Chú Ý

Bài đăng Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD, Ethereum 8K USD, Nhưng Tiềm Năng Tăng 100x Của Ozak AI Gây Chú Ý xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang chuẩn bị cho điều có thể là một trong những đợt tăng giá mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Bitcoin (BTC), giao dịch ở mức khoảng 108,480 USD, đang được các nhà phân tích dự đoán sẽ vượt quá 200,000 USD khi việc áp dụng của các tổ chức và dòng tiền vào ETF tăng tốc. Ethereum (ETH), có giá gần 4,400 USD, cũng đang thu hút sự chú ý với vị thế thống trị trong DeFi, hợp đồng thông minh và token hóa, với dự báo cho thấy nó có thể tăng lên 8,000 USD trong đợt tăng giá quan trọng tiếp theo. Trong khi những dự đoán đó rất ấn tượng và nhấn mạnh khả năng phục hồi của các tiền mã hóa tiềm năng, cuộc trò chuyện đang chuyển hướng sang các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Đó là lúc Ozak AI (OZ) bước vào tâm điểm, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch với phương pháp đột phá và khả năng ROI 100x của nó. Tổng quan về Sức mạnh Thị trường của Bitcoin và Ethereum Sức mạnh của Bitcoin nằm ở chức năng của nó như vàng kỹ thuật số trong môi trường tiền mã hóa. Với nguồn cung giới hạn ở mức 21 triệu, nó vẫn là tài sản được săn đón nhất đối với các quỹ đầu tư phòng hộ, tổ chức và quỹ đầu tư quốc gia tìm kiếm biện pháp phòng ngừa lạm phát. Các nhà phân tích chỉ ra rằng Bitcoin ETF và việc áp dụng toàn cầu ngày càng tăng là những yếu tố có thể đẩy giá của nó vượt quá 200,000 USD vào năm 2025. Tuy nhiên, mặc dù tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mức tăng trưởng trong vài năm tới từ giá trị hiện tại của nó tương đối khiêm tốn so với các đồng tiền mới hơn. Ethereum, mặt khác, là nền tảng của Web3, cung cấp năng lượng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps), NFT và các giao thức DeFi. Sự chuyển đổi sang proof-of-stake đã làm cho nó bền vững hơn, và các cải tiến về khả năng mở rộng sắp tới được dự đoán sẽ thúc đẩy việc áp dụng thêm. Sự tăng từ 4,400 USD lên 8,000 USD sẽ là lợi nhuận gần như gấp 2 lần, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn tìm kiếm sự ổn định nhưng ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ theo đuổi các hệ số nhân như các đợt bán trước như Ozak AI cung cấp. Ozak AI: Hiện đang ở Giai đoạn Bán trước thứ 5 Ozak AI đang tạo ra làn sóng trong thế giới tiền mã hóa khi nó đang ở...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:33
Chia sẻ
Hệ sinh thái Pi Network phát triển khi trò chơi DeFi PiOnline ra mắt

Hệ sinh thái Pi Network phát triển khi trò chơi DeFi PiOnline ra mắt

Bài đăng Hệ sinh thái Pi Network phát triển khi trò chơi DeFi PiOnline ra mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hệ sinh thái của Pi Network đã có thêm sự phát triển với việc ra mắt trò chơi DeFi mới có tên PiOnline. Đây là một dự án do cộng đồng điều hành, xây dựng trên sự tập trung ngày càng tăng của mạng vào lĩnh vực game. PiOnline ra mắt trò chơi nông trại đầu tiên trên Pi Browser Trong một bài đăng gần đây trên X, Pi News Media đã chia sẻ rằng trò chơi PiOnline đã chính thức ra mắt trên Pi Browser. "Genesis Farm" của nó mang đến cho người chơi trải nghiệm nông trại với các yếu tố DeFi tích hợp. Một chế độ battle royale cũng được dự kiến ra mắt trước cuối tháng 9. Điều này hứa hẹn một lối chơi mới cạnh tranh hơn. Trò chơi giới thiệu nền kinh tế hai token trong hệ sinh thái của nó. PIOL dùng cho quản trị và SEED là đồng tiền trong game. Các tính năng bao gồm quyền sở hữu đất và phần thưởng staking lên đến 12.8% hàng năm. Nó cũng có tính năng quản trị dựa trên DAO để duy trì một hệ sinh thái do cộng đồng điều hành. Những người dùng sớm nhận được đất và hạt giống miễn phí, khuyến khích việc tham gia nhanh chóng. Theo các nhà phát triển, mục tiêu là tạo ra một nền kinh tế ảo gắn liền chặt chẽ với hoạt động tài chính trong thế giới thực. Vào tháng 5, Pi Network đã ra mắt FruityPi, trò chơi đầu tiên trong hệ sinh thái của mình. Với các liên kết đến Pi Wallet, Pi Ads và tiền điện tử nội bộ, trò chơi này đã thể hiện khả năng tích hợp game. Đội ngũ Pi Core đã từ lâu nhấn mạnh game là động lực của sự tương tác. Trong các bản cập nhật trước đây, Pi Network Ventures đã nhấn mạnh rằng cơ chế tương tác, phần thưởng và cạnh tranh xã hội có thể tăng hoạt động của người dùng và củng cố tiện ích hàng ngày của đồng coin. Các nhà phát triển cũng được khuyến khích xây dựng trên cơ sở hạ tầng Pi. Họ cũng có thể đăng ký tài trợ và hưởng lợi từ cộng đồng hàng triệu người dùng tích cực của Pi. Hiệu suất giá Pi Coin trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái Giá Pi coin đã phải vật lộn để đạt được sức hút thị trường bất chấp những phát triển đáng khích lệ này. Trong vài tuần qua, giá đã giao dịch ở mức khoảng 0,3439 đô la, gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Token đã tăng...
Harvest Finance
FARM$26.96+1.54%
Mode Network
MODE$0.001197-6.11%
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:17
Chia sẻ
Hàng đợi Staking Ethereum đạt 3,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2023

Hàng đợi Staking Ethereum đạt 3,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2023

Hàng đợi staking Ethereum đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm, đạt 860,369 ETH, trị giá khoảng 3,7 tỷ đô la, vào hôm thứ Ba.
Ethereum
ETH$4,334.53-0.12%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/03 15:09
Chia sẻ
Avalanche, Toyota Blockchain xây dựng cơ sở hạ tầng Robotaxi tự hành

Avalanche, Toyota Blockchain xây dựng cơ sở hạ tầng Robotaxi tự hành

Bài đăng Avalanche, Toyota Blockchain xây dựng cơ sở hạ tầng Robotaxi tự động đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Avalanche và Toyota Blockchain Lab đang lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng tương lai cần thiết cho các đội robotaxi tự động, tự triển khai, nổi bật như một trường hợp sử dụng mới nổi khác của công nghệ blockchain trong tương lai của giao thông vận tải. Avalanche và Toyota đang nghiên cứu việc tạo ra một lớp blockchain mới để "điều phối sự tin cậy và mở khóa giá trị di động" thông qua mạng trung gian dựa trên blockchain có tên là Mobility Orchestration Network (MON). Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng đa chuỗi của Avalanche và Interchain Messaging (ICM), bằng chứng khái niệm này nhằm mục đích cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn cho tài chính phương tiện, chia sẻ chuyến đi, bảo hiểm và theo dõi tín dụng carbon, đồng thời hợp lý hóa việc chuyển nhượng quyền sở hữu cho Thị trường thứ cấp. Mạng MON sắp tới của Avalanche và Toyota sẽ mở cổng cho các trường hợp sử dụng mới nổi, bao gồm việc triển khai trong tương lai các đội robotaxi hoàn toàn tự động, theo Roi Hirata, người đứng đầu Nhật Bản tại Ava Labs, công ty đứng sau sự phát triển của Avalanche Network. Kiếm tiền từ di động trên blockchain. Nguồn: toyota-blockchain-lab.org Liên quan: Cá voi Bitcoin 11 tỷ đô la vượt qua SharpLink với cược Ethereum 4 tỷ đô la Robotaxi là một trong những trường hợp sử dụng mới nổi thú vị nhất cho mạng, ông nói, phát biểu trong chương trình X spaces trực tiếp hàng ngày Chain Reaction của Cointelegraph vào thứ Tư: "Các khoản thanh toán, cho thuê, bạn thực sự có thể bắt đầu dịch vụ robotaxi của riêng mình bằng cách huy động vốn onchain, với một số loại hệ thống token bảo mật." Các nhà đầu tư sẽ có thể huy động vốn và theo dõi robotaxi của họ thông qua blockchain, có nghĩa là toàn bộ mô hình kinh doanh có thể được xây dựng onchain "từ đầu," Hirata nói. Toyota - nhà sản xuất ô tô Nhật Bản - đang khám phá sâu blockchain và đã xuất bản một bài nghiên cứu sâu với @avax. Chúng tôi đang trò chuyện với Roi Hirata trực tiếp ngay bây giờ trên #CHAINREACTION 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) ngày 27 tháng 8 năm 2025 Liên quan: Cược WLFI của Andrew Tate thất bại, mở vị thế long mới mặc dù thua lỗ 67 nghìn đô la Cơ sở hạ tầng Robotaxi vẫn cần các nhà sản xuất và cơ quan quản lý Các cơ quan quản lý và nhà sản xuất vẫn cần tham gia để hiện thực hóa...
Threshold
T$0.01516+0.93%
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
WLFI
WLFI$0.1758+0.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:08
Chia sẻ
Tỷ phú Ray Dalio: Tiền mã hóa Hiện Là Đồng Tiền Thay Thế

Tỷ phú Ray Dalio: Tiền mã hóa Hiện Là Đồng Tiền Thay Thế

Ray Dalio, nhà đầu tư tỷ phú và người sáng lập Bridgewater Associates, cho biết Crypto hiện là một loại tiền tệ thay thế thực sự khi Hoa Kỳ đang đối mặt với nợ nần và lạm phát ngày càng tăng. Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio: Crypto Hiện Là Tiền Tệ Thay Thế xuất hiện đầu tiên trên Coinspeaker.
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
DebtCoin
DEBT$0.0004096+0.12%
Raydium
RAY$2.655-0.56%
Chia sẻ
Coinspeaker2025/09/03 15:05
Chia sẻ
Kasu Đảm bảo Khoản Đầu tư Chiến lược 1 Triệu Đô từ XDC Network

Kasu Đảm bảo Khoản Đầu tư Chiến lược 1 Triệu Đô từ XDC Network

Kasu Finance, một giao thức cho vay doanh nghiệp RWA (Tài sản thế giới thực), đã công bố việc đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu đô la từ XDC Network, một nền tảng blockchain phổ biến chuyên về tokenization RWA và tài chính thương mại. Đây là một cột mốc quan trọng cho giao thức này, giúp củng cố tầm nhìn của họ về việc đưa tài chính phi tập trung vào các luồng giao dịch tổ chức. Việc đưa cơ sở hạ tầng gốc của XDC vào hệ sinh thái của Kasu sẽ mang lại cơ hội mới cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Kasu sẽ nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận bằng cách cung cấp các sản phẩm lợi nhuận thực, ứng dụng stablecoin không ma sát và các wrapper thanh khoản cho các ứng dụng khác của tài chính phi tập trung. Củng cố DeFi với sự hỗ trợ của Tài chính Thương mại XDC Network được biết đến với sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính thương mại quốc tế, và quan hệ đối tác của họ với Kasu giới thiệu thanh khoản và luồng giao dịch chất lượng tổ chức vào hệ sinh thái DeFi. Khoản đầu tư 1 triệu đô la không chỉ là cách để phát triển Kasu mà còn mang lại uy tín thông qua liên kết với một chuỗi đã có mạng lưới trong thị trường tài chính truyền thống. Với khả năng của XDC, Kasu có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp on-chain ổn định và minh bạch. Điều này đi kèm với thanh toán stablecoin và cơ hội tạo ra lợi nhuận để kết nối các luồng kỹ thuật số và tài chính. Những khả năng này có thể chứng minh tầm quan trọng đối với việc áp dụng DeFi hơn nữa bởi các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm đến các dịch vụ an toàn dựa trên blockchain. Mở khóa Cơ hội Tổ chức Ngoài lợi ích của việc tương tác với các nhà bán lẻ, quan hệ đối tác giữa XDC và Kasu cũng sẽ tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa tài chính tổ chức và các ứng dụng phi tập trung. Kasu hỗ trợ các nhà đầu tư truyền thống tham gia vào hệ sinh thái blockchain với các wrapper thanh khoản và mô hình lợi nhuận thực được hỗ trợ bởi luồng giao dịch tài chính thương mại. Tiêu chuẩn hóa đó sẽ cho phép tiếp cận quy mô trong tài chính, và các nền tảng phi tập trung sẽ trở nên hữu ích trong các lĩnh vực mà thanh khoản và độ tin cậy có thể trở thành vấn đề. Sự di chuyển này phản ánh một mô hình tổng thể về việc áp dụng mạng blockchain theo thể chế, nơi tiện ích không mang tính đầu cơ. Kết luận Khoản đầu tư chiến lược 1 triệu đô la của XDC Network là một sự bỏ phiếu tin tưởng vào tầm nhìn của Kasu. Quan hệ đối tác này sẽ cung cấp nền tảng cho các giải pháp tài chính có thể mở rộng dựa trên tài chính thương mại minh bạch và sẵn sàng cho tổ chức bằng cách tích hợp cơ sở hạ tầng tài chính thương mại hiện có do XDC phát triển và đổi mới DeFi của Kasu. Với sự phổ biến đang diễn ra của việc sử dụng blockchain, các mối quan hệ như thế này thể hiện sự hội tụ của tài chính chính và phi tập trung. Sự hỗ trợ của XDC Network không chỉ trở thành nguồn tài chính cho Kasu, mà còn là một hoạt động đang được hướng đến việc thúc đẩy sự tham gia vào thị trường tài chính quốc tế.
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
Handy
HANDY$0.0017059+24.50%
XDC Network
XDC$0.07253-0.23%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/03 15:00
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó