3 Người chơi may mắn chia sẻ $180,000 trong Sự kiện kết thúc Fiesta tháng Tám của the9bit
Bài đăng 3 Người chơi may mắn Chia sẻ $180,000 trong Sự kiện Finale August Fiesta của the9bit xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. the9bit, một nền tảng game sáng tạo được hỗ trợ bởi The9 Limited (NASDAQ: NCTY), đã kết thúc chiến dịch August Fiesta trị giá $1 triệu, trao thưởng $180,000 trong đợt token airdrop cuối cùng cho 3 người chiến thắng. Diễn ra trong suốt tháng 8 năm 2025, sự kiện đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của nền tảng và ăn mừng sự tăng trưởng nhanh chóng, phân phối tổng giải thưởng $1 triệu qua ba giai đoạn để thưởng cho những game thủ và nhà sáng tạo tích cực. Chiến dịch được thiết kế để biến thói quen chơi game hàng ngày thành cơ hội nhận thưởng. Giai đoạn 1 (1-15 tháng 8) đã phân phối $100,000, Giai đoạn 2 (16-20 tháng 8) trao $400,000, và Giai đoạn 3 cuối cùng (24-31 tháng 8) kết thúc sự kiện với $600,000. Sự kiện finale có hệ thống rút thăm may mắn, nơi người chiến thắng được chọn ngẫu nhiên từ những người tham gia đã hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như check-in hàng ngày, top up và chia sẻ nội dung. Ba người chiến thắng giải thưởng lớn đã bày tỏ sự phấn khích của họ:
鱼丸, người chiến thắng giải nhất $100,000: "Tôi vẫn còn choáng ngợp. Tôi đã tham gia nhiều nền tảng game lớn và luôn chơi game chỉ để giải trí, nhưng the9bit thực sự làm cho tôi cảm thấy như tất cả những giờ chơi đó đều có ý nghĩa. Thật điên rồ khi biết rằng tôi chỉ cần chơi, vui vẻ, và sau đó thắng số tiền có thể thay đổi cuộc đời. Ngay cả bây giờ nó vẫn cảm giác không thực."
Gallagher13, người chiến thắng giải nhì $50,000: "Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trong những thứ GameFi crypto trên X, nhưng hóa ra nó rất đơn giản để thiết lập, chỉ vài bước ở đây và ở đó là xong! Tôi chỉ tham gia the9bit vì các trò chơi và bằng cách nào đó tôi đã thắng năm mươi nghìn đô! Cảm ơn the9bit!"
เจซัน, người chiến thắng giải ba $30,000: "Đối với tôi, đó là con người. Mọi người tôi gặp qua the9bit Spaces đều rất thoải mái và hỗ trợ—nó cảm giác không chỉ là một nền tảng game mà còn giống như một đội. Chiến thắng giải thưởng thì tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng không khí cộng đồng khiến tôi muốn ở lại lâu dài."
Nguồn: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:39