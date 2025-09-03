Kasu Đảm bảo Khoản Đầu tư Chiến lược 1 Triệu Đô từ XDC Network

Kasu Finance, một giao thức cho vay doanh nghiệp RWA (Tài sản thế giới thực), đã công bố việc đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu đô la từ XDC Network, một nền tảng blockchain phổ biến chuyên về tokenization RWA và tài chính thương mại. Đây là một cột mốc quan trọng cho giao thức này, giúp củng cố tầm nhìn của họ về việc đưa tài chính phi tập trung vào các luồng giao dịch tổ chức. Việc đưa cơ sở hạ tầng gốc của XDC vào hệ sinh thái của Kasu sẽ mang lại cơ hội mới cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Kasu sẽ nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận bằng cách cung cấp các sản phẩm lợi nhuận thực, ứng dụng stablecoin không ma sát và các wrapper thanh khoản cho các ứng dụng khác của tài chính phi tập trung. Củng cố DeFi với sự hỗ trợ của Tài chính Thương mại XDC Network được biết đến với sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính thương mại quốc tế, và quan hệ đối tác của họ với Kasu giới thiệu thanh khoản và luồng giao dịch chất lượng tổ chức vào hệ sinh thái DeFi. Khoản đầu tư 1 triệu đô la không chỉ là cách để phát triển Kasu mà còn mang lại uy tín thông qua liên kết với một chuỗi đã có mạng lưới trong thị trường tài chính truyền thống. Với khả năng của XDC, Kasu có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp on-chain ổn định và minh bạch. Điều này đi kèm với thanh toán stablecoin và cơ hội tạo ra lợi nhuận để kết nối các luồng kỹ thuật số và tài chính. Những khả năng này có thể chứng minh tầm quan trọng đối với việc áp dụng DeFi hơn nữa bởi các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm đến các dịch vụ an toàn dựa trên blockchain. Mở khóa Cơ hội Tổ chức Ngoài lợi ích của việc tương tác với các nhà bán lẻ, quan hệ đối tác giữa XDC và Kasu cũng sẽ tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa tài chính tổ chức và các ứng dụng phi tập trung. Kasu hỗ trợ các nhà đầu tư truyền thống tham gia vào hệ sinh thái blockchain với các wrapper thanh khoản và mô hình lợi nhuận thực được hỗ trợ bởi luồng giao dịch tài chính thương mại. Tiêu chuẩn hóa đó sẽ cho phép tiếp cận quy mô trong tài chính, và các nền tảng phi tập trung sẽ trở nên hữu ích trong các lĩnh vực mà thanh khoản và độ tin cậy có thể trở thành vấn đề. Sự di chuyển này phản ánh một mô hình tổng thể về việc áp dụng mạng blockchain theo thể chế, nơi tiện ích không mang tính đầu cơ. Kết luận Khoản đầu tư chiến lược 1 triệu đô la của XDC Network là một sự bỏ phiếu tin tưởng vào tầm nhìn của Kasu. Quan hệ đối tác này sẽ cung cấp nền tảng cho các giải pháp tài chính có thể mở rộng dựa trên tài chính thương mại minh bạch và sẵn sàng cho tổ chức bằng cách tích hợp cơ sở hạ tầng tài chính thương mại hiện có do XDC phát triển và đổi mới DeFi của Kasu. Với sự phổ biến đang diễn ra của việc sử dụng blockchain, các mối quan hệ như thế này thể hiện sự hội tụ của tài chính chính và phi tập trung. Sự hỗ trợ của XDC Network không chỉ trở thành nguồn tài chính cho Kasu, mà còn là một hoạt động đang được hướng đến việc thúc đẩy sự tham gia vào thị trường tài chính quốc tế.