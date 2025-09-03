Các ETF Bitcoin giao ngay chứng kiến dòng tiền vào mạnh mẽ trong khi các quỹ Ethereum ghi nhận dòng tiền ra
Bài đăng Spot Bitcoin ETFs ghi nhận dòng tiền chảy vào mạnh mẽ trong khi các quỹ Ethereum ghi nhận dòng tiền chảy ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng vào tài khoản 332,7 triệu USD. Ngược lại, spot Ethereum ETFs ghi nhận 135,3 triệu USD chuyển ròng ra hàng ngày. Cùng với dòng tiền ETF, giá spot Bitcoin tiếp tục phục hồi trong tuần này. Các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin spot (ETFs) ghi nhận dòng tiền chảy vào đáng kể vào thứ Ba, vượt qua các đối thủ Ethereum về mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng vào tài khoản 332,7 triệu USD. FBTC của Fidelity dẫn đầu với 132,7 triệu USD, tiếp theo là IBIT của BlackRock, thu hút 72,8 triệu USD. Các tổ chức phát hành khác, bao gồm Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck và Invesco, cũng báo cáo dòng tiền chảy vào ròng trong ngày, theo cùng dữ liệu.
Ethereum ETFs báo cáo 135,3 triệu USD dòng tiền chảy ra
Ngược lại, spot Ethereum ETFs ghi nhận 135,3 triệu USD chuyển ròng ra hàng ngày. FETH của Fidelity chiếm 99,2 triệu USD trong số các khoản rút, trong khi ETHW của Bitwise ghi nhận 24,2 triệu USD dòng tiền âm. Sự đảo ngược này diễn ra sau khi các sản phẩm Ethereum vượt trội hơn Bitcoin ETFs trong tháng Tám. Nhà phân tích cho rằng sức mạnh trước đó là do sự chuyển dịch xoay vòng hướng tới Ethereum, chỉ ra các tính năng tạo lợi nhuận, triển vọng quy định được cải thiện và việc áp dụng bởi các kho bạc doanh nghiệp. Đối với toàn bộ tháng Tám, Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng ra 751 triệu USD, trong khi Ethereum ETFs ghi nhận 3,87 tỷ USD chuyển vào, theo SoSoValue.
Giá Bitcoin mở rộng đà phục hồi
Cùng với dòng tiền ETF, giá spot Bitcoin tiếp tục phục hồi trong tuần này. Tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, Bitcoin giao dịch ở mức khoảng 111.200 USD, sau khi đóng cửa thứ Ba trên Đường trung bình động hàm mũ 100 ngày ở mức 110.720 USD. Động thái này diễn ra sau khi điều chỉnh gần 5% vào tuần trước, nhưng sự phục hồi cho thấy động lượng có thể đang ổn định. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Relative Strength Index (RSI) ở mức 45, tiếp cận mức trung tính 50, trong khi các đường Moving Average Convergence Divergence (MACD) di chuyển gần nhau hơn với biểu đồ histogram đỏ đang mờ dần. Cả hai tín hiệu đều cho thấy động lượng giảm giá đang suy yếu. Nếu...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33