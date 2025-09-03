2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin Nhắm Đến Mức $111,000, Nhưng Đợt Tăng Cuối Cùng Có Thể Còn Cách Vài Tuần

Bitcoin Nhắm Đến Mức $111,000, Nhưng Đợt Tăng Cuối Cùng Có Thể Còn Cách Vài Tuần

Bài đăng Bitcoin Eyes $111,000, But Last Leg Up Could Be Weeks Away xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rubmar là một nhà văn và dịch giả, người đã là một người đam mê tiền mã hóa trong bốn năm qua. Mục tiêu của cô với tư cách là một nhà văn là tạo ra những bài viết thông tin đầy đủ, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với những người mới bước vào không gian crypto. Sau khi tìm hiểu về tiền mã hóa vào năm 2019, Rubmar trở nên tò mò về thế giới đầy khả năng mà ngành công nghiệp này mang lại, nhanh chóng nhận ra rằng tự do tài chính đang nằm trong tầm tay cô với công nghệ đang phát triển. Từ khi còn nhỏ, Rubmar đã tò mò về cách thức hoạt động của ngôn ngữ, tìm thấy sự quan tâm đặc biệt đến các trò chơi chữ và đặc điểm của các phương ngữ. Sự tò mò của cô ngày càng tăng khi cô trở thành một độc giả nhiệt thành trong những năm tuổi teen. Cô khám phá tự do và những từ mới thông qua những cuốn sách yêu thích, điều đã định hình cách nhìn của cô về thế giới. Rubmar đã có được những kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu chuyên sâu và tư duy phân tích tại trường đại học, nơi cô học Văn học và Ngôn ngữ học. Việc học tập đã cho cô một cái nhìn sắc bén về nhiều chủ đề và cho phép cô lật từng viên đá trong các cuộc điều tra của mình. Vào năm 2019, cô lần đầu tiên tham gia vào ngành công nghiệp crypto khi một người bạn giới thiệu cô với Bitcoin và tiền mã hóa, nhưng mãi đến năm 2020 cô mới bắt đầu đi sâu vào ngành công nghiệp này. Khi Rubmar bắt đầu hiểu về cơ chế của lĩnh vực crypto, cô đã thấy một thế giới mới chưa được khám phá. Khi bắt đầu hành trình crypto của mình, cô đã khám phá ra một hệ thống mới cho phép cô kiểm soát tài chính của mình. Là một người trưởng thành trẻ tuổi của thế kỷ 21, Rubmar đã phải đối mặt với những thách thức của hệ thống ngân hàng truyền thống và những hạn chế của tiền pháp định. Sau khi nền kinh tế quê hương của cô thất bại, những hạn chế của tài chính truyền thống trở nên rõ ràng. Cấu trúc quan liêu, lỗi thời khiến cô cảm thấy vô vọng và bất lực giữa một hệ thống hung hăng và biến dạng do siêu lạm phát tạo ra. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về...
Threshold
T$0.01516+0.93%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.14%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.00000003694-8.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:32
Chia sẻ
Bitcoin Có Thể Tăng Cao Đến Mức Nào Khi Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục $3,5K?

Bitcoin Có Thể Tăng Cao Đến Mức Nào Khi Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục $3,5K?

Bài đăng Giá Bitcoin Có Thể Cao Đến Mức Nào Khi Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục $3,5K? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: BTC đã tăng từ 145% đến 304% trong vòng một năm sau các đỉnh vàng trước đây. Đồng tiền mã hóa hàng đầu có thể tăng lên mức cao tới $400,000 nếu mô hình vàng lặp lại. Giá vàng (XAU) vừa in một kỷ lục mới trên $3,500 (mỗi ounce), được thúc đẩy bởi các đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất Fed sắp tới. Biểu đồ giá XAU/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Đối thủ "trú ẩn an toàn" của nó, Bitcoin (BTC), có thể theo sau với một động thái beta mạnh hơn, cao hơn trong vòng một năm nếu lịch sử là một hướng dẫn. Giá BTC tăng tối thiểu 145% sau các đỉnh vàng Các mức cao nhất mọi thời đại của vàng trước đây cho thấy BTC thường chậm lại ban đầu, sau đó vượt trội trong khoảng thời gian từ sáu đến 12 tháng. Vào tháng 8 năm 2011, khi vàng đạt $1,921, Bitcoin tăng 145% một năm sau đó. Sau đỉnh tháng 8 năm 2020 của kim loại quý khoảng $2,070, BTC tăng 68% trong ba tháng, 286% trong sáu tháng và 315% trong 12 tháng. Biểu đồ giá XAU/USD và BTC/USD hai tuần. Nguồn: TradingView Gần đây hơn, khi vàng đạt mức cao kỷ lục $3,500 vào tháng 4, BTC đã tăng khoảng 35% trong ba tháng tiếp theo. Trong hai chu kỳ hoàn thành (2011 và 2020), lợi nhuận trung bình của BTC sau ATH vàng là khoảng 30% sau ba tháng và 225% sau 12 tháng, cho thấy vàng thiết lập xu hướng, nhưng Bitcoin thường dẫn đầu. Điều này xảy ra vì vàng là lựa chọn đầu tiên truyền thống khi các nhà đầu tư trở nên lo lắng. Tuy nhiên, một khi vàng tăng và mọi người bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn, tiền thường chuyển sang Bitcoin, mà nhiều nhà giao dịch coi là "vàng kỹ thuật số" có rủi ro cao hơn, phần thưởng cao hơn. Giá Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào tiếp theo? Một sự lặp lại của mức tăng trung bình lịch sử 30% trong ba tháng sau các mức cao kỷ lục của vàng sẽ đưa Bitcoin vào khoảng $135,000–$145,000 vào đầu tháng 12, khi đo từ mức hiện tại của nó gần $110,000. Biểu đồ giá BTC/USD hàng tuần. Nguồn: TradingView Nhưng giá BTC có thể tăng cao tới mức...
NEAR
NEAR$2.998+4.97%
SIX
SIX$0.01992+1.16%
Bitcoin
BTC$121,324.45-0.01%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:29
Chia sẻ
ETF Bitcoin Giao Ngay Chứng Kiến Dòng Tiền Lớn Đổ Vào Sau Khi Ethereum Bị Rút Vốn

ETF Bitcoin Giao Ngay Chứng Kiến Dòng Tiền Lớn Đổ Vào Sau Khi Ethereum Bị Rút Vốn

Bài đăng Spot Bitcoin ETFs Chứng Kiến Dòng Vốn Lớn Đổ Vào Sau Khi Ethereum Bị Rút Vốn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum Sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường tiền mã hoá đang cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý, với xu hướng gần đây cho thấy sự luân chuyển vốn từ các sản phẩm đầu tư dựa trên Ethereum trở lại Bitcoin. Dữ liệu cho thấy các ETF Bitcoin spot đã trải qua đợt tăng vọt đáng kể về dòng vốn đổ vào, lên tới hơn 330 triệu đô la trong một ngày. Điều này đánh dấu một sự thay đổi rõ ràng so với tháng trước, khi các quỹ Bitcoin phải đối mặt với dòng vốn rút ra đáng kể trong khi các ETF Ethereum được hưởng dòng vốn đổ vào kỷ lục. Cụ thể, các công ty lớn trong lĩnh vực quản lý tài sản đã chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm Bitcoin của họ. FBTC của Fidelity là sản phẩm hoạt động tốt nhất, dẫn đầu với hơn 130 triệu đô la đầu tư mới, theo sau là IBIT của BlackRock, thu hút hơn 70 triệu đô la. Các quỹ khác từ Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck và Invesco cũng ghi nhận dòng tiền tích cực, nhấn mạnh sự quan tâm rộng rãi của các tổ chức đối với Bitcoin. Ngược lại, các ETF Ethereum đã ghi nhận một ngày có dòng vốn rút ra ròng đáng kể, với các nhà đầu tư rút hơn 135 triệu đô la từ các sản phẩm này. FETH của Fidelity bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm phần lớn các khoản rút tiền, trong khi ETHW của Bitwise cũng chứng kiến những tổn thất đáng kể. Sự đảo ngược gần đây này đặc biệt đáng chú ý khi tháng Tám là tháng thành công cho các quỹ Ethereum, tích lũy gần 4 tỷ đô la dòng vốn ròng đổ vào, vượt xa con số 751 triệu đô la rút ra từ các ETF Bitcoin trong cùng kỳ. Các nhà phân tích đang cho rằng sự tập trung mới vào Bitcoin này là do sự hồi sinh của câu chuyện "vàng kỹ thuật số". Khi bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn, các nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm tài sản có sức hấp dẫn như một nơi trú ẩn an toàn. Theo Vincent Liu, giám đốc đầu tư tại Kronos Research, Bitcoin một lần nữa thu hút dòng tiền từ các tổ chức vì vai trò của nó như một giải pháp thay thế kỹ thuật số cho vàng đang ngày càng được chấp nhận. Giá vàng cao kỷ lục gần đây càng nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản cứng, khiến Bitcoin trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho đa dạng hóa danh mục đầu tư. Liu cho rằng...
ETHW
ETHW$1.374+2.30%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:28
Chia sẻ
XRP hay Avalon X? Lựa chọn của các nhà đầu tư theo hướng tiện ích cho năm 2025

XRP hay Avalon X? Lựa chọn của các nhà đầu tư theo hướng tiện ích cho năm 2025

Bài đăng XRP hay Avalon X? Những nhà đầu tư theo hướng tiện ích đang lựa chọn gì cho năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) với tư cách là một Token tiện ích đã trở thành một trong những tiền mã hóa được thảo luận nhiều nhất trong những năm gần đây dựa trên vai trò hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới và các tùy chọn chuyển tiền. Với giá hiện tại là 2,75 USD, giá XRP đã giảm 1,86% trong 24 giờ qua với vốn hóa thị trường đạt 163,62 tỷ USD. Xu hướng hạ nhiệt này đặt ra một câu hỏi rộng lớn hơn: giá XRP sẽ giữ vững vị thế của mình như thế nào với những người chơi mới như Avalon X (AVLX) đang là xu hướng vào năm 2025? Triển vọng hiện tại của giá XRP XRP tiếp tục được biết đến như một token thanh toán nhanh chóng, chi phí thấp mà các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tin cậy. Đây là một trong số ít tiền mã hóa có sự áp dụng thực sự từ các tổ chức. Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng của nó đã chậm lại so với các xu hướng mới đang định hình thị trường — cụ thể là việc token hóa các Token tiện ích. Nguồn: TradingView Vào năm 2025, phần lớn nhà đầu tư đang hướng tới những cơ hội không chỉ tạo điều kiện chuyển tiền mà còn giới thiệu họ đến với các loại tài sản toàn cầu trước đây không thể tiếp cận. Đây là nơi Avalon X bắt đầu đạt được sức hút hợp pháp. Sự xuất hiện của Avalon X và tokenization RWA Avalon X (AVLX) đã định vị mình tại điểm giao thoa giữa bất động sản cao cấp và blockchain. Tokenizing bất động sản tại Cộng hòa Dominica, sáng kiến này cho phép các nhà đầu tư quốc tế mua lợi ích phân đoạn trong các dự án trước đây do tổ chức nắm giữ. Grupo Avalon, động lực đằng sau dự án này đã có gần 1 tỷ USD trong các dự án đã phát triển, đang hoạt động và được lên kế hoạch, mang lại quy mô và uy tín cho Avalon X. Điểm tựa thế giới này đảm bảo AVLX không chỉ là một canh bạc đầu cơ khác mà là cầu nối giữa tài chính tiền mã hóa và thị trường bất động sản trị giá 379 nghìn tỷ USD. Tại sao các nhà đầu tư đang chú ý Avalon X với tư cách là một Token tiện ích cung cấp nhiều tiện ích hơn XRP: Hỗ trợ từ thế giới thực – Được hỗ trợ bởi danh mục đầu tư tài sản thực rộng lớn của Grupo Avalon. Bảo mật – được hỗ trợ bởi kiểm toán hợp đồng thông minh CertiK...
RealLink
REAL$0.0821+0.26%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
CROSS
CROSS$0.20625-3.58%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:22
Chia sẻ
CIMG Inc. hoàn tất việc mua Bitcoin trị giá 55 triệu đô la thông qua thỏa thuận trao đổi bán cổ phiếu

CIMG Inc. hoàn tất việc mua Bitcoin trị giá 55 triệu đô la thông qua thỏa thuận trao đổi bán cổ phiếu

Bài đăng CIMG Inc. hoàn tất việc mua Bitcoin trị giá 55 triệu USD thông qua thỏa thuận trao đổi bán cổ phiếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty niêm yết trên Nasdaq CIMG Inc. đã xác nhận việc bán 220 cổ phần thường với giá 0,25 USD mỗi cổ phần, thu về tới 55 triệu USD. Số tiền thu được đã được sử dụng để mua 500 BTC để hình thành chiến lược dự trữ Bitcoin của công ty. Thỏa thuận trao đổi này diễn ra sau thông báo của CIMG tại Bắc Kinh rằng họ sẽ đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư tài chính của mình. Công ty cho biết việc trao đổi BTC lấy cổ phần thể hiện cam kết của họ trong việc xây dựng chiến lược dự trữ dài hạn như một phần trong kho bạc doanh nghiệp. CIMG mở rộng chiến lược kho bạc Bitcoin với 500 BTC Wang Jianshuang, CEO của CIMG, thừa nhận rằng sự quan tâm ngày càng tăng đối với token tiền mã hóa và đặc biệt là Bitcoin đã tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp truyền thống tương tác với công nghệ dựa trên blockchain. "Sự phát triển và công nhận của Bitcoin đã tiết lộ cơ hội cho các doanh nghiệp truyền thống tích hợp một cách hữu cơ với hệ thống blockchain đổi mới. Chúng tôi hướng tới việc tiên phong trong kỷ nguyên mới của các ứng dụng tài chính Bitcoin và trở thành một trong những công ty tham gia vào tài chính Bitcoin." –Wang Jianshuang, CEO CIMG Jianshuang bổ sung rằng công ty có mục tiêu tăng dự trữ tiền mã hóa theo thời gian và mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực AI và tiền mã hóa. Bà nhấn mạnh Merlin Chain, một cơ sở hạ tầng lớp hai được thiết kế để cải thiện khả năng của Bitcoin như một con đường tiềm năng cho sự hợp tác. Cổ phần thường được bán dưới dạng phát hành riêng theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1993. CIMG lưu ý trong thông cáo báo chí của mình rằng việc giới thiệu kho bạc Bitcoin là một phần trong bước đi chiến lược để cải thiện vị thế tài chính của họ. Công ty chăm sóc sức khỏe này bổ sung rằng họ vẫn tập trung vào việc duy trì tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh chính song song với việc mở rộng sang tài chính kỹ thuật số. Cổ phiếu CIMG tăng 3,58% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa nhưng nhanh chóng giảm trên thị trường mở sau thông báo. Cổ phiếu hiện giảm 3,53% hôm nay, giao dịch ở mức 0,25 USD, với biên độ trong ngày từ 0,25 USD – 0,29 USD, và 5,4...
Bitcoin
BTC$121,324.45-0.01%
FORM
FORM$1.205-6.07%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:13
Chia sẻ
Các ETF Bitcoin giao ngay chứng kiến dòng tiền vào mạnh mẽ trong khi các quỹ Ethereum ghi nhận dòng tiền ra

Các ETF Bitcoin giao ngay chứng kiến dòng tiền vào mạnh mẽ trong khi các quỹ Ethereum ghi nhận dòng tiền ra

Bài đăng Spot Bitcoin ETFs ghi nhận dòng tiền chảy vào mạnh mẽ trong khi các quỹ Ethereum ghi nhận dòng tiền chảy ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng vào tài khoản 332,7 triệu USD. Ngược lại, spot Ethereum ETFs ghi nhận 135,3 triệu USD chuyển ròng ra hàng ngày. Cùng với dòng tiền ETF, giá spot Bitcoin tiếp tục phục hồi trong tuần này. Các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin spot (ETFs) ghi nhận dòng tiền chảy vào đáng kể vào thứ Ba, vượt qua các đối thủ Ethereum về mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng vào tài khoản 332,7 triệu USD. FBTC của Fidelity dẫn đầu với 132,7 triệu USD, tiếp theo là IBIT của BlackRock, thu hút 72,8 triệu USD. Các tổ chức phát hành khác, bao gồm Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck và Invesco, cũng báo cáo dòng tiền chảy vào ròng trong ngày, theo cùng dữ liệu. Ethereum ETFs báo cáo 135,3 triệu USD dòng tiền chảy ra Ngược lại, spot Ethereum ETFs ghi nhận 135,3 triệu USD chuyển ròng ra hàng ngày. FETH của Fidelity chiếm 99,2 triệu USD trong số các khoản rút, trong khi ETHW của Bitwise ghi nhận 24,2 triệu USD dòng tiền âm. Sự đảo ngược này diễn ra sau khi các sản phẩm Ethereum vượt trội hơn Bitcoin ETFs trong tháng Tám. Nhà phân tích cho rằng sức mạnh trước đó là do sự chuyển dịch xoay vòng hướng tới Ethereum, chỉ ra các tính năng tạo lợi nhuận, triển vọng quy định được cải thiện và việc áp dụng bởi các kho bạc doanh nghiệp. Đối với toàn bộ tháng Tám, Bitcoin ETFs ghi nhận chuyển ròng ra 751 triệu USD, trong khi Ethereum ETFs ghi nhận 3,87 tỷ USD chuyển vào, theo SoSoValue. Giá Bitcoin mở rộng đà phục hồi Cùng với dòng tiền ETF, giá spot Bitcoin tiếp tục phục hồi trong tuần này. Tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, Bitcoin giao dịch ở mức khoảng 111.200 USD, sau khi đóng cửa thứ Ba trên Đường trung bình động hàm mũ 100 ngày ở mức 110.720 USD. Động thái này diễn ra sau khi điều chỉnh gần 5% vào tuần trước, nhưng sự phục hồi cho thấy động lượng có thể đang ổn định. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Relative Strength Index (RSI) ở mức 45, tiếp cận mức trung tính 50, trong khi các đường Moving Average Convergence Divergence (MACD) di chuyển gần nhau hơn với biểu đồ histogram đỏ đang mờ dần. Cả hai tín hiệu đều cho thấy động lượng giảm giá đang suy yếu. Nếu...
ETHW
ETHW$1.374+2.30%
Movement
MOVE$0.1079+0.65%
Index Cooperative
INDEX$1.059+4.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33
Chia sẻ
Tin tức ETF XRP: 15 đơn đăng ký đang nằm trên bàn của SEC

Tin tức ETF XRP: 15 đơn đăng ký đang nằm trên bàn của SEC

Bài đăng Tin tức ETF XRP: 15 Đơn đăng ký đang chờ xử lý tại SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Thế giới tài sản kỹ thuật số đang chứng kiến làn sóng quan tâm mới từ các tổ chức khi số lượng kỷ lục 15 đơn đăng ký quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tập trung vào XRP hiện đang chờ xử lý tại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Làn sóng nộp đơn này đặt XRP cùng hàng với Bitcoin và Ethereum như một loại tiền mã hóa thu hút sự chú ý nghiêm túc từ các công ty tài chính lớn. Quyết định cuối cùng cho nhiều đề xuất này dự kiến vào cuối năm 2025, với một loạt các thời hạn quan trọng dự kiến vào tháng 10. Sự đa dạng của các tổ chức phát hành Các đơn vị nộp đơn cho các ETF XRP này đại diện cho sự kết hợp đa dạng giữa các tập đoàn tài chính lớn và các công ty chuyên về tiền mã hóa sáng tạo. Các công ty như Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital và CoinShares đều đã nộp đơn cho các sản phẩm XRP spot. Các ETF spot sẽ trực tiếp nắm giữ và theo dõi giá của XRP. Ngoài ra, các công ty khác, bao gồm ProShares, Rex & Osprey, Teucrium và Tuttle Capital, đã đệ trình các đề xuất cho các ETF XRP phức tạp hơn, có đòn bẩy, nghịch đảo và dựa trên các sản phẩm phái sinh. Sự đa dạng này của các sản phẩm cho thấy các tổ chức phát hành nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư muốn tiếp cận tài sản một cách đơn giản và phức tạp hơn. Các đơn đăng ký chính và thời hạn xem xét Mặc dù SEC có nhiều hồ sơ cần xem xét, một số đang thu hút sự chú ý đáng kể từ thị trường. 21Shares Core XRP Trust và Bitwise XRP ETF nằm trong số những hồ sơ được theo dõi chặt chẽ nhất. Đợt quyết định cuối cùng của SEC dự kiến vào tháng 10-12 năm 2025, với một số quyết định quan trọng cho các công ty như Grayscale, 21Shares, Bitwise và WisdomTree đều tập trung trong cùng một tuần vào tháng 10. Sự tập trung cao độ của các thời hạn đã thúc đẩy đầu cơ thị trường và tăng kỳ vọng cho một sự phê duyệt tiềm năng. Đầu cơ giá: Chất xúc tác cho một chu kỳ thị trường mới? Sự phê duyệt tiềm năng của ETF XRP spot có thể đóng vai trò như một chất xúc tác mạnh mẽ cho giá của token, có khả năng kích hoạt một chu kỳ thị trường mới cho thị trường rộng lớn hơn...
Trust The Process
TRUST$0.0003682-4.06%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
XRP
XRP$2.8176+0.88%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:10
Chia sẻ
Tòa Phúc Thẩm Ngăn Chặn Việc Trục Xuất Người Di Cư Venezuela Sử Dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Bang

Tòa Phúc Thẩm Ngăn Chặn Việc Trục Xuất Người Di Cư Venezuela Sử Dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Bang

Bài đăng Tòa Phúc thẩm Chặn Trục xuất Người di cư Venezuela Sử dụng Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không thể đẩy nhanh việc trục xuất người di cư Venezuela khỏi đất nước bằng cách sử dụng một đạo luật từ thế kỷ 18 mà trước đây chỉ được sử dụng trong thời chiến, bác bỏ lập luận của chính quyền rằng những người di cư này là một phần của "cuộc xâm lược." Tòa án phán quyết rằng chính quyền Trump không thể sử dụng đạo luật thế kỷ 18 để nhanh chóng loại bỏ người di cư Venezuela khỏi Hoa Kỳ. Getty Images Các Sự kiện Chính Trong một quyết định 2-1, Tòa Phúc thẩm Khu vực 5 của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang năm 1798 không thể áp dụng cho trường hợp của những người di cư Venezuela này—những người mà chính quyền Trump cáo buộc là thành viên băng đảng. Trong phán quyết của họ, các thẩm phán cho biết họ không tìm thấy "cuộc xâm lược hoặc xâm nhập để cướp bóc" nào từ một chính phủ nước ngoài và do đó đã ban hành lệnh cấm sơ bộ để ngăn chặn việc trục xuất người di cư theo luật thời chiến. Tổng thống và các quan chức chính quyền vẫn chưa bình luận về phán quyết này. Trích dẫn Quan trọng "Việc một quốc gia khuyến khích cư dân và công dân của họ nhập cảnh trái phép vào đất nước này không phải là tương đương hiện đại với việc gửi một lực lượng vũ trang, có tổ chức để chiếm đóng, phá hoại, hoặc gây hại cho Hoa Kỳ," các thẩm phán nói. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.504-0.97%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.14%
Particl
PART$0.2654+10.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:01
Chia sẻ
Giá Dogecoin Có Thể Sụp Đổ Xuống Dưới $0,19 Nếu Điều Này Xảy Ra

Giá Dogecoin Có Thể Sụp Đổ Xuống Dưới $0,19 Nếu Điều Này Xảy Ra

Bài đăng Giá Dogecoin Có Thể Sụp Đổ Xuống Dưới $0.19 Nếu Điều Này Xảy Ra đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Dogecoin Có Thể Sụp Đổ Xuống Dưới $0.19 Nếu Điều Này Xảy Ra | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn crypto hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả người mới và những người đam mê crypto lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về crypto và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
DeepBook
DEEP$0.131308+1.78%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.14%
Sign
SIGN$0.06154-0.67%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:59
Chia sẻ
Venus Protocol Khôi Phục Tiền Bị Đánh Cắp Nhưng Làm Nảy Sinh Rủi Ro Khác

Venus Protocol Khôi Phục Tiền Bị Đánh Cắp Nhưng Làm Nảy Sinh Rủi Ro Khác

Bài đăng Venus Protocol Khôi phục tài sản bị đánh cắp nhưng làm dấy lên rủi ro khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Venus Protocol đã lấy lại 13,5 triệu đô la sau khi một cá voi bị hack, sử dụng thanh lý bắt buộc. Việc khôi phục cho thấy tiền có thể được cứu, nhưng cũng tiết lộ rằng Venus có thể can thiệp trực tiếp. Cuộc tranh luận ngày càng tăng: Liệu Venus Protocol có thực sự phi tập trung nếu nó có thể tạm dừng và kiểm soát? Venus Protocol, một nền tảng cho vay trên BNB Chain, đã lấy lại được tiền bị đánh cắp. Một cá voi đã mất khoảng 13,5 triệu đô la vào ngày 2/9/2025, trong một cuộc tấn công giả mạo. Các dịch vụ đã bị tạm dừng ngay sau đó để ngăn chặn thiệt hại thêm. Hiện tại, Venus đã tuyên bố tất cả các dịch vụ đã hoạt động trở lại. Số tiền bị mất đã được lấy lại thông qua một quy trình đặc biệt gọi là thanh lý bắt buộc. Điều này có nghĩa là các khoản vay của hacker đã bị đóng, và các token bị khóa như biện pháp an toàn đã bị thu giữ. Việc khôi phục đã giúp cứu cá voi, nhưng nó cũng làm dấy lên một câu hỏi mới về mức độ kiểm soát của Venus đối với tiền của người dùng. Cách thức Khôi phục tài sản của Venus Protocol hoạt động như thế nào? Vụ hack tiền mã hoá hôm qua không phá vỡ hợp đồng thông minh của Venus Protocol. Thay vào đó, hacker đã đánh lừa cài đặt ví của cá voi. Kẻ tấn công đã thay thế một hành động bình thường bằng một hành động ẩn khác. Điều đó cho họ quyền kiểm soát tiền của cá voi. Venus Protocol đã sử dụng thanh lý bắt buộc để khắc phục thiệt hại. Nói đơn giản, khi người dùng vay trên Venus, họ phải khóa token làm tài sản đảm bảo. Nếu họ không trả được, hoặc nếu có sự cố, những token đó có thể bị bán hoặc thu giữ. Venus Protocol Thông báo Khôi phục Dịch vụ | Nguồn: X Đó là những gì đã xảy ra với hacker. Venus đã đóng khoản vay của họ, bán các token bảo đảm và lấy lại tiền bị đánh cắp. Dữ liệu on-chain cho thấy địa chỉ Venus Liquidator đã nhận được hơn 325,000 đô la USDC, 901,000 đô la USDT, cùng với wrapped ETH và FUSD. Những số tiền này đến từ tài sản bị khóa của hacker. Venus Protocol Khôi phục tài sản Thông qua Thanh lý Bắt buộc | Nguồn: X Các nhà điều tra cũng lưu ý rằng một số phí gas...
LETSTOP
STOP$0.07062-4.96%
Binance Coin
BNB$1,265.13-1.93%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:58
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó