Emirates chọn XRP cho năm 2026
Tiền mã hóa và hàng không: Emirates chọn XRP cho năm 2026 Nguồn: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:32
Những ví Bitcoin & tiền mã hóa tốt nhất vào tháng 9 năm 2025: So sánh các tùy chọn bảo mật, thông minh & tự quản lý
Đang tìm kiếm ví Bitcoin và crypto tốt nhất vào tháng 9 năm 2025? Chúng tôi so sánh các ví Bitcoin và crypto hàng đầu cho việc tự quản lý an toàn. Những ví thế hệ mới này loại bỏ các điểm yếu đơn lẻ, cung cấp khôi phục khóa thông minh hơn và bảo mật cấp độ tổ chức. Đây là cách chúng xếp hạng. Tại sao Ví Bitcoin & Crypto Đang Phát triển vào năm 2025 Sau sự sụp đổ của [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/best-bitcoin-crypto-wallets-in-september-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:26
Tin Tức Trực Tiếp Về Đồng Tiền Mã Hóa Sắp Bùng Nổ Hôm Nay: Thông Tin Kịp Thời Cho Người Theo Dõi Chart (Ngày 2 Tháng 9)
Đi Trước Với Những Hiểu Biết Kịp Thời Của Chúng Tôi Về Tiền Mã Hóa Sắp Bùng Nổ Hôm Nay Hãy Xem Cập Nhật Trực Tiếp Về Tiền Mã Hóa Sắp Bùng Nổ Tiếp Theo Của Chúng Tôi Cho Ngày 2 Tháng 9, 2025! Crypto hiện đang lớn đến mức không thể tưởng tượng được, một ngành công nghiệp trị giá gần 4 nghìn tỷ đô la đang nhắm đến sự thống trị toàn cầu. Các tiêu đề gần đây nói về Circle và Mastercard đang lên kế hoạch thêm USDC vào [...]
Bitcoinist
2025/09/03 18:08
Ripple Cho Thấy Cách Nó Có Thể Cải Thiện Tự Lưu Ký Tài Sản Token Hóa Cho Tổ Chức
CEO của SBI Yoshitaka Kitao đã chia sẻ bài đăng blog gần đây của Ripple về tương lai của tài sản token hóa và vai trò của Ripple trong việc biến điều đó thành hiện thực. Hiện tại khi thế giới đang đi sâu hơn vào tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain, Ripple đã tuyên bố rằng các tổ chức đang tìm kiếm "một giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ mạnh mẽ và bảo vệ giống như họ đã dựa vào lâu nay cho tài sản truyền thống: bảo mật không thể xâm phạm, truy cập giao dịch liền mạch." Công ty tin rằng trong năm năm tới, ít nhất 10% tất cả tài sản trên thế giới sẽ được token hóa và lưu trữ/giao dịch on-chain. Ripple đã chia sẻ rằng tất cả những gì các tổ chức tài chính đang tìm kiếm hiện nay được cung cấp bởi giải pháp của họ có tên Ripple Lưu ký. Bạn Cũng Có Thể Thích Ripple Lưu ký có thể cung cấp cho các tổ chức những gì họ tìm kiếm Ripple Lưu ký cung cấp ba trường hợp sử dụng quan trọng để cho phép các tổ chức tài chính "chuyển đổi tiềm năng tài sản kỹ thuật số cấp cao thành hiện thực hoạt động": bảo quản cốt lõi, phát hành stablecoin và quản trị. Bảo quản cốt lõi của tài sản là quan trọng vì thiếu nó sẽ dẫn đến mất tài sản vĩnh viễn hoặc truy cập trái phép vào tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ đô la thông qua việc mất khóa riêng. Để giải quyết vấn đề này, Ripple Lưu ký cung cấp cơ sở hạ tầng cấp ngân hàng, khung tuân thủ mạnh mẽ, độ tin cậy cao và các tùy chọn triển khai linh hoạt. Đến năm 2030, giá trị của tài sản tiền mã hóa được lưu ký dự kiến sẽ đạt 16 nghìn tỷ đô la. Một trường hợp sử dụng khác mà Ripple cung cấp cho các tổ chức tài chính khi họ mở rộng sự hiện diện tích cực trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số là phát hành stablecoin. Stablecoin đang ngày càng trở nên phổ biến như các công cụ cho thanh toán, chuyển tiền và hoạt động với tài sản thế chấp. Sử dụng Ripple Lưu ký, khách hàng tổ chức có thể tạo, đốt Token và quản lý stablecoin của họ theo mọi cách tiếp cận khác bằng cách sử dụng XRP Ledger hoặc bất kỳ blockchain nào tương thích với EVM của Ethereum. Ripple có stablecoin riêng, RLUSD, đây là giải pháp sẵn có cho các tổ chức nếu họ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:08
Giá Sol nhắm mục tiêu $220 trong khi DeSoc chuẩn bị tăng 2,000%
Crypto News Solana gặp khó khăn khi DeSoc thu hút sự chú ý của nhà đầu tư Tháng mới không bắt đầu thuận lợi cho Solana. Những người theo dõi thị trường cảnh báo rằng SOL có thể sớm giảm xuống dưới $180, với động lượng giảm dần và sự hỗ trợ không vững chắc càng làm tăng áp lực. Khi Solana vật lộn với những rủi ro giảm giá, DeSoc, một dự án SocialFi đang lên đang bước vào tâm điểm với một mô hình thu hút sự chú ý nghiêm túc. Con đường gập ghềnh phía trước của Solana Sau khi rút lui từ mức cao gần đây, Solana đang phải vật lộn để lấy lại vị thế. Hoạt động giao dịch đang hạ nhiệt, việc chốt lời đang tăng lên, và các tín hiệu xu hướng lịch sử cho thấy sự yếu kém hơn nữa có thể xuất hiện ở phía trước. Nếu token phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng $174, các nhà phân tích cảnh báo việc bán tháo có thể nhanh chóng tăng tốc. DeSoc: Một loại Altcoin mới Ngược lại, DeSoc đang cưỡi trên làn sóng động lượng. Không giống như các token thông thường, DeSoc kết hợp mạng xã hội với tài chính phi tập trung, cho phép người dùng hàng ngày kiếm thu nhập từ hoạt động của họ trong khi đảm bảo người sáng tạo giữ được doanh thu họ tạo ra. Cách tiếp cận này nhắm đến việc áp dụng đại trà bằng cách thu hút không chỉ các nhà đầu tư crypto mà còn cả cộng đồng trực tuyến rộng lớn hơn đang mong muốn các nền tảng công bằng hơn. Với việc niêm yết trên sàn giao dịch đang trong kế hoạch, tiến độ gây quỹ mạnh mẽ, và lộ trình rõ ràng tập trung vào tăng trưởng dài hạn, DeSoc đang định vị mình là hơn cả một canh bạc đầu cơ khác. Nó đang hình thành để trở thành một nền tảng với các trường hợp sử dụng thực tế vào thời điểm Solana có vẻ dễ bị tổn thương. Các yếu tố chính đằng sau sự tăng vọt của DeSoc Mô hình doanh thu trao quyền cho người sáng tạo thay vì trung gian. Tích hợp SocialFi kết nối mạng xã hội và tài chính phi tập trung. Thiết kế thân thiện với người dùng đại chúng để thu hút khán giả ngoài vòng tròn crypto. Lộ trình tăng trưởng có cấu trúc tập trung vào việc áp dụng và bền vững. Động lượng tăng với sức kéo sàn giao dịch và hỗ trợ cộng đồng. Kết luận cuối cùng Với Solana đang vật lộn để giữ các mức quan trọng, sự chú ý đang nhanh chóng chuyển sang các lựa chọn thay thế. Mô hình độc đáo và tiến độ ban đầu của DeSoc đang làm cho nó trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:07
Công ty quản lý kho bạc Bitcoin được anh em sinh đôi Winklevoss hậu thuẫn sẽ niêm yết tại Amsterdam
Công ty kho bạc Bitcoin Treasury được hỗ trợ bởi anh em sinh đôi Winklevoss sẽ trở thành công ty đại chúng trên Euronext Amsterdam thông qua vị thế nghịch đảo với MKB Nedsense, chờ sự chấp thuận của cổ đông. Tóm tắt Vị thế nghịch đảo sẽ khiến MKB Nedsense đổi tên thành Treasury N.V., giao dịch dưới mã chứng khoán TRSR, chờ sự chấp thuận của cổ đông Công ty hiện nắm giữ hơn 1,000 BTC và đã huy động được €126 triệu trong vòng gọi vốn tư nhân. Treasury được h
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:00
Treasury BV đảm bảo €126 triệu cho kế hoạch mua tài sản Bitcoin
Bài đăng Treasury BV Đảm bảo €126 Triệu cho Việc Mua Tài sản Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Treasury BV huy động được €126 triệu để mua hơn 1,000 BTC. Vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi Winklevoss Capital cho sự phát triển tiền điện tử châu Âu. Đang chờ niêm yết công khai tại Euronext Amsterdam để mở rộng thị trường. Công ty Hà Lan Treasury BV đã đảm bảo €126 triệu trong vòng gọi vốn tư nhân do Winklevoss Capital và Nakamoto Holdings dẫn đầu, mua hơn 1,000 bitcoin để tăng cường nỗ lực quản lý tài sản Bitcoin. Động thái này củng cố vị thế của Treasury BV với tư cách là nhà quản lý tài sản Bitcoin công khai lớn nhất châu Âu, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức và những thay đổi tiềm năng về quy định trong thị trường tiền điện tử châu Âu. Quan sát ngành khi Treasury BV lên kế hoạch niêm yết Euronext Trong một động thái được tính toán, Treasury BV đã mua hơn 1,000 Bitcoin, củng cố tham vọng trở thành nhà quản lý tài sản hàng đầu trên lục địa. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi Winklevoss Capital, nổi tiếng với việc thúc đẩy đổi mới trong tài sản kỹ thuật số, cùng với Nakamoto Holdings. Sự vắng mặt của các tuyên bố trực tiếp từ các giám đốc điều hành đã được ghi nhận nhưng các thông báo sắp tới được dự đoán khi các quy trình pháp lý diễn ra. Việc mua lại báo hiệu sự quan tâm đáng kể của các tổ chức và dự kiến sẽ củng cố vị thế của Treasury BV như một nhân vật chính ở châu Âu. Việc mua Bitcoin chiến lược của công ty phù hợp với những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc tích hợp tiền điện tử chính vào danh mục đầu tư tài chính. Các chuyên gia thị trường đã bình luận về tiềm năng tăng vốn tổ chức sau sự kiện này. Tyler Winklevoss, Đồng sáng lập, Winklevoss Capital, "Khoản đầu tư đáng kể này là một bước tiến quan trọng cho sự tham gia của tổ chức vào thị trường tiền điện tử trên khắp châu Âu." Phản ứng của cộng đồng đang xuất hiện trên X và các diễn đàn tiền điện tử, mặc dù các nhận xét chính thức từ các nhân vật quan trọng trong ngành không có sẵn ngay lập tức. Các nhà phân tích dự đoán giá BTC ổn định do khối lượng mua, trong khi việc niêm yết Euronext dự kiến có thể thu hút sự giám sát quy định từ các cơ quan châu Âu. Bối cảnh lịch sử, dữ liệu giá và hiểu biết chuyên gia Bạn có biết? Sự đẩy mạnh của châu Âu vào Bitcoin phản ánh những động thái trước đây của các công ty như MicroStrategy, đã thúc đẩy sự quan tâm của tổ chức toàn cầu. Các số liệu mới nhất của Bitcoin, theo CoinMarketCap, cho thấy...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:54
CEO Coinbase Công Bố Tin Tức Quan Trọng Về Solana Khi Tích Hợp Chính Thức Hoạt Động
Bài đăng CEO Coinbase Công Bố Tin Tức Quan Trọng Về Hệ sinh thái Solana Khi Tích Hợp Chính Thức Hoạt Động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một bài đăng X mới, CEO Coinbase Brian Armstrong đã xác nhận một tính năng có thể được gọi là "killer", nếu nó thực sự hoạt động. Vì vậy, giao thức x402 của công ty hiện giao tiếp với Hệ sinh thái Solana, cho phép người dùng thanh toán bằng USDC mà không cần phải điều hướng qua các quy trình tiền điện tử thông thường. Tuy nhiên, phần thú vị là AI Agent giờ đây có thể mua sắm trực tuyến bằng USDC trên Solana thông qua tính năng này. Bạn Cũng Có Thể Thích Hãy tưởng tượng phần mềm có thể tự động chi tiêu tiền, loại bỏ nhu cầu ai đó phải nhấp vào "xác nhận mua hàng" mỗi lần. Trợ lý AI của bạn có thể thanh toán cho lưu trữ đám mây, mua Khoá API và xử lý gia hạn Mô tả trong khi bạn ngủ. Tính năng này được ra mắt tuần này, và Armstrong tự tin khi coi đây là một tích hợp thanh toán liền mạch thực sự. Thú vị là, đồng sáng lập Solana, Anatoly Yakovenko, cũng đã phát hiện tin tức này và phản ứng bằng cách cảm ơn Armstrong với một bài đăng trả lời. Đây là một sự phát triển đáng chú ý khi Coinbase đã có một blockchain mà họ hỗ trợ, Base, một blockchain dựa trên EVM, nhưng vẫn thể hiện sự hỗ trợ cho các chuỗi bên ngoài như Solana. Điều này có thể là do thực tế rằng Solana là blockchain "hot" nhất trong chu kỳ này, và tổng giá trị bị khóa được đo bằng hàng tỷ đô la là một lập luận không thể bỏ qua. Solana + Coinbase = win-win? Đối với doanh nghiệp, đó là thanh toán tiền điện tử mà không có đau đầu về tiền điện tử. Không cần cơ sở hạ tầng đặc biệt hoặc chuyên môn về blockchain; chỉ cần cắm nó vào bất kỳ hệ thống thanh toán nào đã có sẵn. Mọi người đều đang phát triển AI Agent cần tương tác với thế giới thực, và thế giới thực hoạt động dựa trên thanh toán. Solana có thể là mảnh ghép còn thiếu cho phép AI thực hiện các nhiệm vụ hữu ích trực tuyến thay vì chỉ thảo luận về chúng. Bạn Cũng Có Thể Thích Liệu nó có được sử dụng hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng các rào cản kỹ thuật vừa trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Nguồn: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:23
Lượng nắm giữ của các Bitcoin Whale giảm xuống mức năm 2018 giữa những thay đổi thị trường
Bài đăng Bitcoin Cá voi Nắm giữ Giảm xuống Mức năm 2018 Giữa Biến động thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Glassnode báo cáo lượng Bitcoin nắm giữ của cá voi ở mức năm 2018; quan sát thấy sự phân phối lại. Trung bình mỗi cá voi nắm giữ khoảng 488 BTC, giảm đều đặn từ cuối năm 2024. Những người nắm giữ dài hạn đã di chuyển 97,000 BTC, dòng Chuyển ra lớn nhất trong một ngày của năm 2025. Glassnode báo cáo rằng lượng Bitcoin nắm giữ của cá voi đã giảm xuống trung bình 488 BTC, mức cuối cùng được thấy vào tháng 12 năm 2018, nhấn mạnh những thay đổi đang diễn ra trong thị trường tiền mã hóa. Sự thay đổi này cho thấy khả năng phân phối lại quyền sở hữu Bitcoin, ảnh hưởng đến thanh khoản và biến động của thị trường, với sự không chắc chắn của nhà đầu tư tăng cao và khối lượng giao dịch giảm. Bitcoin Cá voi Nắm giữ Giảm xuống Mức năm 2018 Giữa Biến động thị trường Lượng Bitcoin nắm giữ của cá voi đã liên tục giảm, hiện trung bình 488 BTC mỗi cá voi lần đầu tiên kể từ năm 2018. Mô hình này cho thấy khả năng thay đổi trong động lực thị trường, xét đến ảnh hưởng và Lực mua mà những thực thể này từng nắm giữ. Sự phân phối lại như vậy có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và sự ổn định giá của Bitcoin trong dài hạn. Sự sụt giảm trong lượng nắm giữ của cá voi chủ yếu cho thấy sự phân phối lại Bitcoin giữa những người tham gia lớn hơn và nhỏ hơn. Những người nắm giữ nhỏ hơn hoặc các quầy Giao dịch OTC có thể đang hấp thụ nguồn cung này, mở rộng cơ sở tổng thể của quyền sở hữu Bitcoin. Yann Allemann, Đồng sáng lập của Glassnode, lưu ý, "Sự sụt giảm trong lượng nắm giữ trung bình của cá voi xuống ~488 BTC cho thấy sự phân phối lại đáng kể quyền sở hữu Bitcoin, có thể báo hiệu một sự thay đổi thị trường rộng lớn hơn." Market Sentiment phản ánh sự thận trọng, với sự sụt giảm trong khối lượng giao dịch cả spot và phái sinh. Các tổ chức và nhà giao dịch lẻ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nổi bật về những biến động này. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại cho thấy sự né tránh rủi ro, đặc biệt là giữa những bất ổn kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn. Dữ liệu lịch sử cho thấy những thay đổi như vậy có thể báo trước đáy thị trường, tạo tiền đề cho các xu hướng mới. Hành vi hiện tại cho thấy sự thận trọng, nhưng một Hệ sinh thái thị trường cân bằng có thể xuất hiện theo thời gian. Lượng Nắm giữ của Cá voi Trong Lịch sử và Ý nghĩa Thị trường Hiện tại Bạn có biết? Lần cuối cùng lượng Bitcoin nắm giữ của cá voi giảm xuống khoảng 488 BTC là vào tháng 12 năm 2018, đánh dấu một giai đoạn chuyển đổi thị trường đáng kể đã đi trước...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:00
Apple, Nvidia, Amazon Trong Số Các Khoản Đầu Tư Mag 7 Sắp Có Mặt Trên Coinbase
Bài đăng Apple, Nvidia, Amazon trong số Mag 7 sắp có mặt trên Coinbase xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coinbase Derivatives cho biết họ sẽ giới thiệu một loại hợp đồng Futures chỉ số cổ phiếu mới vào cuối tháng này, cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận cả cổ phiếu công nghệ hàng đầu Mỹ và quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF) trong một sản phẩm duy nhất. Ra mắt vào ngày 22 tháng 9, Futures Chỉ số Cổ phiếu Mag7 + Crypto sẽ là hợp đồng Phái sinh được niêm yết tại Mỹ đầu tiên kết hợp cổ phiếu truyền thống với tài sản kỹ thuật số, theo một bài đăng trên blog. Công ty cho biết, động thái này đánh dấu sự mở rộng vượt ra ngoài các sản phẩm phái sinh đơn tài sản sang các sản phẩm đa tài sản được thiết kế để mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận theo chủ đề với các lĩnh vực đổi mới và tăng trưởng. Chỉ số mới bao gồm mười thành phần với trọng số bằng nhau, mỗi thành phần chiếm 10%. Nó bao gồm các cổ phiếu được gọi là "Magnificent 7" — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta và Tesla — cùng với cổ phiếu của chính Coinbase và hai ETF tiền mã hóa: iShares Bitcoin Trust (IBIT) và iShares Ethereum Trust (ETHA) của BlackRock. MarketVector, nổi tiếng với các chỉ số tiền mã hóa và theo chủ đề, sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp chỉ số chính thức. Các hợp đồng sẽ được thanh toán hàng tháng bằng tiền mặt, mỗi hợp đồng đại diện cho 1 đô la nhân với mức chỉ số. Ví dụ, với giá trị chỉ số là 3,000 đô la, giá trị danh nghĩa của một hợp đồng sẽ là 3,000 đô la. Chỉ số sẽ được tái cân bằng hàng quý để khôi phục trọng số bằng nhau trên tất cả các thành phần. Coinbase định vị sản phẩm này như một cách để nhà đầu tư quản lý rủi ro đa tài sản hiệu quả hơn đồng thời tiếp cận cả hai mặt của nền kinh tế đổi mới — các nhà lãnh đạo công nghệ Thung lũng Silicon và tài sản blockchain gốc. "Futures chỉ số cổ phiếu đánh dấu sự phát triển tiếp theo của bộ sản phẩm của chúng tôi và mở đường cho kỷ nguyên mới của các sản phẩm phái sinh đa tài sản," công ty cho biết trong thông báo của mình. Sự ra mắt này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các sản phẩm kết hợp giữa tài chính truyền thống và thị trường tiền mã hóa. Coinbase cho biết họ có kế hoạch mở rộng khả năng tiếp cận các hợp đồng cho người dùng bán lẻ trong những tháng tới, mặc dù ban đầu chúng sẽ được giao dịch trên các nền tảng đối tác. Nguồn:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:50
