Apple, Nvidia, Amazon Trong Số Các Khoản Đầu Tư Mag 7 Sắp Có Mặt Trên Coinbase

Bài đăng Apple, Nvidia, Amazon trong số Mag 7 sắp có mặt trên Coinbase xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coinbase Derivatives cho biết họ sẽ giới thiệu một loại hợp đồng Futures chỉ số cổ phiếu mới vào cuối tháng này, cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận cả cổ phiếu công nghệ hàng đầu Mỹ và quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF) trong một sản phẩm duy nhất. Ra mắt vào ngày 22 tháng 9, Futures Chỉ số Cổ phiếu Mag7 + Crypto sẽ là hợp đồng Phái sinh được niêm yết tại Mỹ đầu tiên kết hợp cổ phiếu truyền thống với tài sản kỹ thuật số, theo một bài đăng trên blog. Công ty cho biết, động thái này đánh dấu sự mở rộng vượt ra ngoài các sản phẩm phái sinh đơn tài sản sang các sản phẩm đa tài sản được thiết kế để mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận theo chủ đề với các lĩnh vực đổi mới và tăng trưởng. Chỉ số mới bao gồm mười thành phần với trọng số bằng nhau, mỗi thành phần chiếm 10%. Nó bao gồm các cổ phiếu được gọi là "Magnificent 7" — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta và Tesla — cùng với cổ phiếu của chính Coinbase và hai ETF tiền mã hóa: iShares Bitcoin Trust (IBIT) và iShares Ethereum Trust (ETHA) của BlackRock. MarketVector, nổi tiếng với các chỉ số tiền mã hóa và theo chủ đề, sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp chỉ số chính thức. Các hợp đồng sẽ được thanh toán hàng tháng bằng tiền mặt, mỗi hợp đồng đại diện cho 1 đô la nhân với mức chỉ số. Ví dụ, với giá trị chỉ số là 3,000 đô la, giá trị danh nghĩa của một hợp đồng sẽ là 3,000 đô la. Chỉ số sẽ được tái cân bằng hàng quý để khôi phục trọng số bằng nhau trên tất cả các thành phần. Coinbase định vị sản phẩm này như một cách để nhà đầu tư quản lý rủi ro đa tài sản hiệu quả hơn đồng thời tiếp cận cả hai mặt của nền kinh tế đổi mới — các nhà lãnh đạo công nghệ Thung lũng Silicon và tài sản blockchain gốc. "Futures chỉ số cổ phiếu đánh dấu sự phát triển tiếp theo của bộ sản phẩm của chúng tôi và mở đường cho kỷ nguyên mới của các sản phẩm phái sinh đa tài sản," công ty cho biết trong thông báo của mình. Sự ra mắt này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các sản phẩm kết hợp giữa tài chính truyền thống và thị trường tiền mã hóa. Coinbase cho biết họ có kế hoạch mở rộng khả năng tiếp cận các hợp đồng cho người dùng bán lẻ trong những tháng tới, mặc dù ban đầu chúng sẽ được giao dịch trên các nền tảng đối tác. Nguồn:...