Phân tích giá Shiba Inu và sự trỗi dậy của Layer Brett: Liệu các nhà đầu tư Meme coin có đang thay đổi hướng đi?
Giá Shiba Inu đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng gần đây, nó đã bị mắc kẹt trong một thị trường đi ngang đáng thất vọng. Trong khi đó, một người chơi mới—Layer Brett—đang thu hút sự chú ý, người dùng và tính thanh khoản. Khi các nhà đầu tư Meme coin tìm kiếm cơ hội bùng nổ tiếp theo, câu hỏi đặt ra là liệu những meme coin nguyên bản vẫn giữ vững ngôi vương, hay liệu lợi nhuận 100x tiếp theo có thể đến từ một token nhỏ hơn, tinh gọn hơn.
Shiba Inu (SHIB): Hệ sinh thái lớn, nhưng giá Shiba Inu không theo kịp
Khó có thể phủ nhận rằng Shiba Inu đã xây dựng được điều gì đó thực sự. Việc ra mắt Shibarium, giải pháp Layer 2 trên Ethereum, là một cột mốc quan trọng. ShibaSwap DEX vẫn hoạt động, và SHIB đã mở rộng sang DeFi, NFT, và thậm chí cả gaming. Hệ sinh thái rất ấn tượng—không còn chỉ là một meme, mà là một dự án đầy đủ.
Nhưng bất chấp tất cả điều đó, giá Shiba Inu vẫn trì trệ—và điều này bắt đầu ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vấn đề chính là nguồn cung. Ngay cả với các chiến dịch đốt Token đang diễn ra, vẫn còn một lượng SHIB khổng lồ đang lưu hành. Trong khi đó, biến động giá đi ngang, khối lượng giao dịch thấp, và sự sôi nổi trên mạng xã hội đã giảm so với đỉnh điểm năm 2021. Các nhà phân tích không còn nói về tiềm năng bùng nổ—họ nói về "kiên nhẫn" và "tăng trưởng chậm." Đó là một điều khó chấp nhận trong thị trường đang bị ám ảnh bởi động lượng.
Đúng, Shiba Inu đã vượt ra khỏi trạng thái meme. Nhưng sự phát triển đó không chuyển thành lợi nhuận. Cơ sở hạ tầng của token rất vững chắc, nhưng tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi. Đối với nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người đến muộn trong đợt tăng giá ban đầu của SHIB, cuộc tìm kiếm đang hướng đến thứ gì đó với nguồn cung thấp hơn, lợi nhuận cao hơn và tiềm năng tức thì hơn. Ngay cả những người nắm giữ trung thành cũng đang khám phá các lựa chọn mới—tìm kiếm câu chuyện kiểu SHIB tiếp theo, mà không có gánh nặng của sự phơi bày quá mức và số lượng token cồng kềnh.
Layer Brett (LBRETT): Meme coin thực sự đang chuyển động
Layer Brett không chỉ là một Meme coin khác—mà là một coin thực sự...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:58