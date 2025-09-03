2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Báo Cáo Chainalysis Tiết Lộ Ấn Độ và Hoa Kỳ Dẫn Đầu Trong Việc Áp Dụng Crypto Toàn Cầu

Báo Cáo Chainalysis Tiết Lộ Ấn Độ và Hoa Kỳ Dẫn Đầu Trong Việc Áp Dụng Crypto Toàn Cầu

Bài đăng Báo cáo Chainalysis Tiết lộ Ấn Độ và Hoa Kỳ Dẫn đầu về Áp dụng Crypto Toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Iris Coleman 02/09/2025 19:47 Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu Chainalysis 2025 nhấn mạnh Ấn Độ và Hoa Kỳ là những quốc gia dẫn đầu về áp dụng crypto, với sự tăng trưởng đáng kể được ghi nhận ở khu vực APAC và Mỹ Latinh. Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, Ấn Độ và Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới về áp dụng tiền điện tử, dựa trên Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu 2025. Báo cáo, được xuất bản hàng năm, xem xét cả dữ liệu on-chain và off-chain để xác định các quốc gia đi đầu trong việc áp dụng crypto ở cấp cơ sở. Phương pháp của Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu Chỉ số này bao gồm bốn chỉ số phụ đánh giá các quốc gia dựa trên việc sử dụng các dịch vụ tiền điện tử khác nhau. Những chỉ số phụ này được điều chỉnh theo các yếu tố như quy mô dân số và lực mua, cung cấp bảng xếp hạng toàn diện của 151 quốc gia. Phương pháp này bao gồm phân tích mô hình lưu lượng web để ước tính khối lượng giao dịch, mặc dù nó thừa nhận những hạn chế của dữ liệu như vậy do việc sử dụng VPN và các công cụ bảo mật khác của người dùng crypto. Những Thay đổi Đáng kể trong Phương pháp năm 2025 Năm nay, Chainalysis đã thực hiện những thay đổi đáng chú ý trong phương pháp của mình, bao gồm việc loại bỏ chỉ số phụ DeFi bán lẻ để tránh nhấn mạnh quá mức vào các hành vi ngách và giới thiệu chỉ số phụ hoạt động tổ chức mới. Thay đổi này phản ánh sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống vào thị trường crypto, đặc biệt là sau khi các ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt tại Hoa Kỳ. Thông tin Chi tiết và Xu hướng Tăng trưởng theo Khu vực Báo cáo nhấn mạnh rằng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đã nổi lên như khu vực tăng trưởng nhanh nhất về hoạt động crypto on-chain, với mức tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan đang thúc đẩy sự tăng trưởng này. Mỹ Latinh cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng crypto, tăng 63% trong cùng kỳ. Ngược lại, Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch tuyệt đối, được thúc đẩy bởi sự đổi mới...
ChangeX
CHANGE$0.00158478-0.21%
Sunrise Layer
RISE$0.010138-1.39%
Index Cooperative
INDEX$1.06+4.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:53
Chia sẻ
OnePay được Walmart hậu thuẫn bổ sung các gói cước không dây vào ứng dụng đa năng

OnePay được Walmart hậu thuẫn bổ sung các gói cước không dây vào ứng dụng đa năng

Bài đăng Walmart-backed OnePay bổ sung gói cước không dây vào ứng dụng đa năng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. OnePay được Walmart hỗ trợ cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, tài khoản tiết kiệm lợi nhuận cao, các khoản vay mua trước trả sau và ví điện tử với thanh toán ngang hàng. Được cung cấp bởi OnePay OnePay, công ty fintech do Walmart sở hữu phần lớn, đang ra mắt gói cước không dây thương hiệu riêng khi họ muốn trở thành cửa hàng một điểm dừng cho người dùng, CNBC đã biết được. OnePay Wireless sẽ có sẵn từ thứ Tư trong ứng dụng OnePay, theo Gigs, công ty khởi nghiệp dịch vụ di động đã hợp tác với công ty. Gói cước có giá 35 USD mỗi tháng cho dữ liệu 5G, gọi và nhắn tin không giới hạn trên mạng AT&T, Gigs cho biết. Các gói được kích hoạt trong ứng dụng chỉ với vài cú nhấp chuột và không yêu cầu kiểm tra tín dụng hoặc phí kích hoạt, công ty khởi nghiệp cho biết. OnePay, được Walmart tạo ra vào năm 2021 cùng với công ty đầu tư mạo hiểm Ribbit Capital, đã xây dựng các dịch vụ của mình một cách có phương pháp nhằm trở thành một ứng dụng siêu phẩm của Mỹ tương tự như các dịch vụ ở nước ngoài như WeChat hoặc Alipay. Dịch vụ OnePay bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, tài khoản tiết kiệm lợi nhuận cao, các khoản vay mua trước trả sau và ví điện tử với thanh toán ngang hàng. Sự hợp tác giữa OnePay-Gigs là ví dụ mới nhất về một công ty fintech bổ sung kết nối không dây vào bộ sản phẩm của mình; Klarna và Nubank đã có những thông báo tương tự. CEO của Gigs Hermann Frank cho biết việc tích hợp các gói cước không dây vào dịch vụ fintech có thể giảm chi phí thu hút khách hàng của AT&T — khoản tiết kiệm có thể được chia sẻ với người dùng cuối. "Người tiêu dùng trung bình thường trả quá nhiều tiền cho hóa đơn điện thoại của họ," Frank nói. "Chúng tôi hiện có thể cung cấp một sản phẩm với mức giá chỉ bằng khoảng một nửa so với những gì người tiêu dùng thông thường đang trả hiện nay, với tất cả các tính năng hiện đại mà bạn cần." OnePay xác nhận việc ra mắt và từ chối bình luận thêm. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
LETSTOP
STOP$0.0709-4.58%
Threshold
T$0.01516+0.93%
CreatorBid
BID$0.06327-2.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:31
Chia sẻ
Sky Sports Sẽ Giới Thiệu Chế Độ Xem Đa Góc Trong Phủ Sóng Giải Bóng Đá Nữ Super League

Sky Sports Sẽ Giới Thiệu Chế Độ Xem Đa Góc Trong Phủ Sóng Giải Bóng Đá Nữ Super League

Bài đăng Sky Sports giới thiệu tính năng Multiview trong phát sóng Giải bóng đá nữ Super League xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LIVERPOOL, ENGLAND – MARCH 24: Bàn thuyết trình có thương hiệu Sky Sports Womens Super League chuẩn bị cho việc phát sóng trực tiếp trước trận đấu FA Women's Super League giữa Everton FC và Liverpool tại Goodison Park vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Liverpool, Vương quốc Anh. (Ảnh của Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images) Getty Images Sky Sports sẽ củng cố vị thế của mình với tư cách là nhà phát sóng hàng đầu của Giải bóng đá nữ Super League (WSL) mùa này với số lượng trận đấu trực tiếp nhiều gấp ba lần bắt đầu từ thứ Sáu. Trận mở màn của mùa giải giữa Chelsea và Manchester City tại Stamford Bridge sẽ là trận đầu tiên trong số 118 trận đấu được Sky phát sóng. 78 trong số đó sẽ được phát sóng độc quyền và công ty sẽ có 75% lựa chọn hàng đầu về các trận đấu. Trong số 132 trận đấu diễn ra trong suốt mùa giải WSL, Sky Sports sẽ phát sóng 90% trong số đó. Sau khi được giới thiệu trong Giải Ngoại hạng Anh nam vào tháng trước, Sky Sports cũng sẽ sử dụng tính năng Multiview mới để cho phép người hâm mộ xem đồng thời tối đa bốn trận đấu. Họ hứa hẹn rằng tính năng này sẽ cung cấp "một định dạng mới năng động di chuyển giữa các sân vận động cho mọi bàn thắng và khoảnh khắc quan trọng, với bình luận và phân tích chuyên dụng - đảm bảo người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào." Tương tự như RedZone của NFL, nó cho phép phạm vi phủ sóng di chuyển đến nơi có hành động. Một đội bình luận duy nhất sẽ làm việc trên tất cả các trận đấu, đồng thời các trận đấu cũng sẽ được phát sóng riêng lẻ. Multiview sẽ được sử dụng vào Chủ nhật để đồng thời hiển thị bốn trận đấu bắt đầu vào buổi trưa - Brighton & Hove Albion vs Aston Villa, Liverpool vs Everton, Manchester United vs Leicester City và Tottenham Hotspur vs West Ham United. Những trận đấu đó sẽ được chiếu trong khung giờ phát sóng chuyên dụng mới của Sky Sports dành cho WSL, họ hy vọng sẽ tạo ra cho người hâm mộ "một lịch hẹn thường xuyên và dễ tiếp cận để xem...
Manchester City Fan
CITY$0.9706-0.24%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
SQUID MEME
GAME$37.0223+2.02%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:13
Chia sẻ
Các nhà lãnh đạo phần mềm cần thích ứng với AI — Hoặc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhà lãnh đạo phần mềm cần thích ứng với AI — Hoặc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Bài đăng Cách Các Nhà Lãnh Đạo Phần Mềm Cần Thích Nghi Với AI — Hoặc Đối Mặt Với Nguy Cơ Tuyệt Chủng. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một thập kỷ, The Cloud 100 đã tăng từ 99 tỷ USD lên 1,1 nghìn tỷ USD — minh chứng cho sức mạnh tăng trưởng của điện toán đám mây, và chỉ là một cái nhìn sơ lược về cách AI sẽ định hình thế hệ lãnh đạo phần mềm tiếp theo. Khi chúng ta kỷ niệm 10 năm của The Cloud 100, chúng ta đang nói với mọi nhà lãnh đạo SaaS: phát triển hoặc bạn có nguy cơ lỗi thời. Đối với những ai không thể thích nghi, AI là khoảnh khắc "tuyệt chủng hàng loạt" cho phần mềm. Không phải vì công nghệ này quá lộng lẫy, mà vì nó hiện đang ở khắp mọi nơi, biến đổi căn bản công việc của con người. Đối với các CEO SaaS, mệnh lệnh AI không còn là tùy chọn — nó là vấn đề sống còn. Các nhà lãnh đạo phải suy nghĩ lại không chỉ về công nghệ bên dưới sản phẩm của họ, mà còn về giá trị họ mang lại và các mô hình duy trì chúng. Kể từ khi ChatGPT bùng nổ vào năm 2023, chúng ta đã thấy cách AI tác động đến cơ sở hạ tầng, tạo mã, ứng dụng trên tất cả các ngành công nghiệp và tốc độ tăng trưởng thuần túy. Các tiêu chuẩn mới của Cloud 100 thật đáng kinh ngạc: trung bình, trong khi các công ty điện toán đám mây mất 7,5 năm để đạt trạng thái Centaur (100 triệu USD ARR), các startup AI đang đạt cùng một cột mốc trong 5,7 năm – hoặc thậm chí ít hơn trong một số trường hợp. Mặc dù tốc độ thay đổi nhanh hơn, chúng ta vẫn có thể dự đoán quỹ đạo thương mại hóa của AI bằng cách nhìn vào những thay đổi mô hình trong quá khứ. Kỷ nguyên điện toán đám mây đã cho chúng ta thấy cách công nghệ định hình lại việc phân phối và kiếm tiền — những bài học mà các nhà lãnh đạo SaaS có thể nghiên cứu để thích nghi. "Phát triển hoặc chết" có thể nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là thực tế: trong một đến hai năm tới, các doanh nghiệp không thể vượt qua khoảng cách từ SaaS thuần túy sang AI sẽ có nguy cơ trở nên không liên quan. Là nhà đầu tư vào cả những công ty được vinh danh trong Cloud 100 như Canva, ServiceTitan, Twilio và Toast cũng như các nhà lãnh đạo AI mới như Anthropic, Abridge và Perplexity, chúng tôi thấy một sự thật rõ ràng: chip và khả năng tính toán là thép mới, và các công ty khai thác chúng sẽ định hình tương lai AI. Điện toán đám mây...
Threshold
T$0.01516+0.93%
ChangeX
CHANGE$0.00158478-0.21%
CROSS
CROSS$0.20625-3.58%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:04
Chia sẻ
Phân tích về $BANANA & $GOOD

Phân tích về $BANANA & $GOOD

Bài đăng Phân tích $BANANA & $GOOD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. DeFi không còn là miền Tây hoang dã nữa. Sự bùng nổ Yield Farming của 2020-2021 rất điên cuồng, với các dự án cung cấp APY khổng lồ. Nhưng những lợi nhuận đó thường được thúc đẩy bởi việc đơn giản là in thêm token. Cách tiếp cận này không bền vững và dẫn đến bất ổn thị trường và những sụp đổ lớn. Vụ sụp đổ Terra Luna năm 2022, xóa sổ hơn 40 tỷ đô la giá trị, là một bài học tàn khốc: một doanh nghiệp xây dựng trên lạm phát vô hạn chỉ là một tòa nhà bằng bài. Đến năm 2025, thị trường đã trưởng thành. Một "cuộc chạy đua về chất lượng" đã dẫn đến một mô hình bền vững hơn: token chia sẻ doanh thu. Thay vì in token từ hư không, các dự án này hoạt động như doanh nghiệp thực sự. Họ kiếm doanh thu từ sản phẩm của mình - như phí giao dịch hoặc phí dịch vụ - và phân phối lợi nhuận đó trực tiếp cho những người nắm giữ token. Nó tạo ra một chu kỳ lành mạnh: nhiều người dùng nền tảng hơn đồng nghĩa với nhiều doanh thu hơn, điều này làm tăng nhu cầu về token và tạo ra sự ổn định lâu dài. Đây là sự chuyển đổi từ "Ponzinomics" không ổn định sang Tokenomics bền vững. Kỷ nguyên mới này đòi hỏi một cách thông minh hơn để đánh giá các dự án. Như được mô tả chi tiết trong nghiên cứu nền tảng về token chia sẻ lợi nhuận của CoinLaunch, bạn phải đặt những câu hỏi đúng. Dự án có tạo ra doanh thu không? Lợi nhuận được chia sẻ tốt như thế nào? Sản phẩm có thực sự được sử dụng và phát triển không? Dự án có đa dạng hóa trên các blockchain khác nhau không? Tiềm năng tăng giá token là gì? Và lợi nhuận được chia cho bao nhiêu người? Banana Gun ($BANANA), một bot giao dịch phổ biến trên Telegram, đã trở thành tiêu chuẩn cho mô hình này. Nhưng một đối thủ mới, goodcryptoX và token $GOOD của nó, đang nổi lên với một mô hình được thiết kế để cải thiện những gì đã có trước đó. Hãy so sánh chúng. Banana Gun ($BANANA): Hiệu suất và Cơ chế Doanh thu Nguồn: https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker Banana Gun là một bot Telegram đa chuỗi được xây dựng cho giao dịch DeFi. Nó cung cấp các công cụ như săn token, copy trading,...
Threshold
T$0.01516+0.93%
Hyperbot
BOT$0.09045-10.58%
RealLink
REAL$0.08208+0.24%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:02
Chia sẻ
Tính thanh khoản của Ngân hàng Trung ương ảnh hưởng đến Bitcoin như thế nào

Tính thanh khoản của Ngân hàng Trung ương ảnh hưởng đến Bitcoin như thế nào

Bài đăng Cách Tính thanh khoản của Ngân hàng Trung ương Ảnh hưởng đến Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đánh giá mối tương quan giữa Bitcoin và dữ liệu kinh tế vĩ mô là bước quan trọng để xác định xu hướng dài hạn. Một phân tích gần đây cho thấy việc theo dõi bảng cân đối của ngân hàng trung ương có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn thay vì chỉ tập trung vào nguồn cung tiền M2 toàn cầu. Tuy nhiên, bức tranh vĩ mô phức tạp hơn nhiều so với những gì biểu đồ có thể gợi ý. Phân tích sau đây nêu bật các yếu tố đan xen từ góc nhìn chuyên gia. Tài trợ Tài trợ Mối Tương quan Giữa Tính thanh khoản Ngân hàng Trung ương Toàn cầu và Giá Bitcoin Cho Thấy Điều Gì? Một nghiên cứu gần đây của Alphractal cho rằng tính thanh khoản từ ngân hàng trung ương chảy vào nền kinh tế—cổ phiếu, vàng và crypto—nhanh hơn nhiều so với nguồn cung tiền M2 toàn cầu. Do đó, việc so sánh dữ liệu tính thanh khoản của ngân hàng trung ương với giá Bitcoin cho thấy cách thức hoạt động của mối tương quan này. Tính thanh khoản Toàn cầu của Ngân hàng Trung ương so với Giá BTC. Nguồn: Alphractal Tài trợ Tài trợ Dữ liệu cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng trung ương toàn cầu dao động giữa 28 nghìn tỷ đô la và 31 nghìn tỷ đô la từ 2023 đến 2025, trải qua bốn chu kỳ mở rộng và co lại. Mỗi khi tính thanh khoản tăng lên, Bitcoin tăng giá khoảng hai tháng sau đó. "Tính thanh khoản của ngân hàng trung ương toàn cầu thường tăng trước BTC. Thông thường, khi tính thanh khoản ở giai đoạn cuối của sự suy giảm, BTC bước vào thời gian thị trường đi ngang. Nói cách khác, ngân hàng trung ương bơm tiền trước, và một phần tính thanh khoản đó sau đó di chuyển vào các tài sản rủi ro—như BTC," Alphractal giải thích. Quan sát này giúp giải thích sự dao động của Bitcoin giữa 100,000 đô la và 120,000 đô la trong quý 3, khi tính thanh khoản đã ổn định dưới 30 nghìn tỷ đô la. Nhìn rộng ra biểu đồ từ năm 2020, nhà phân tích Quinten lưu ý rằng chu kỳ bốn năm của Bitcoin phù hợp chặt chẽ với chu kỳ tính thanh khoản bốn năm. Những phát hiện này củng cố vai trò quan trọng của việc bơm tính thanh khoản từ ngân hàng trung ương trong việc định hình hiệu suất tài sản, bao gồm cả Bitcoin. Chúng cũng gợi ý khả năng xuất hiện một chu kỳ tính thanh khoản mới trong bốn năm tới. Tăng trưởng Nợ Mỹ Vượt Tín hiệu Tính thanh khoản Jamie Coutts, Trưởng bộ phận Phân tích Crypto tại Realvision, đã thêm một lớp vào cuộc thảo luận. Căng thẳng tài chính có thể xuất hiện nếu nợ tiếp tục...
Bitcoin
BTC$121,312.14-0.02%
Sunrise Layer
RISE$0.010138-1.39%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:01
Chia sẻ
Phân tích giá Shiba Inu và sự trỗi dậy của Layer Brett: Liệu các nhà đầu tư Meme coin có đang thay đổi hướng đi?

Phân tích giá Shiba Inu và sự trỗi dậy của Layer Brett: Liệu các nhà đầu tư Meme coin có đang thay đổi hướng đi?

Bài đăng Phân tích giá Shiba Inu và sự trỗi dậy của Layer Brett: Liệu các nhà đầu tư Meme coin có đang thay đổi hướng đi? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Shiba Inu đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng gần đây, nó đã bị mắc kẹt trong một thị trường đi ngang đáng thất vọng. Trong khi đó, một người chơi mới—Layer Brett—đang thu hút sự chú ý, người dùng và tính thanh khoản. Khi các nhà đầu tư Meme coin tìm kiếm cơ hội bùng nổ tiếp theo, câu hỏi đặt ra là liệu những meme coin nguyên bản vẫn giữ vững ngôi vương, hay liệu lợi nhuận 100x tiếp theo có thể đến từ một token nhỏ hơn, tinh gọn hơn. Shiba Inu (SHIB): Hệ sinh thái lớn, nhưng giá Shiba Inu không theo kịp Khó có thể phủ nhận rằng Shiba Inu đã xây dựng được điều gì đó thực sự. Việc ra mắt Shibarium, giải pháp Layer 2 trên Ethereum, là một cột mốc quan trọng. ShibaSwap DEX vẫn hoạt động, và SHIB đã mở rộng sang DeFi, NFT, và thậm chí cả gaming. Hệ sinh thái rất ấn tượng—không còn chỉ là một meme, mà là một dự án đầy đủ. Nhưng bất chấp tất cả điều đó, giá Shiba Inu vẫn trì trệ—và điều này bắt đầu ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vấn đề chính là nguồn cung. Ngay cả với các chiến dịch đốt Token đang diễn ra, vẫn còn một lượng SHIB khổng lồ đang lưu hành. Trong khi đó, biến động giá đi ngang, khối lượng giao dịch thấp, và sự sôi nổi trên mạng xã hội đã giảm so với đỉnh điểm năm 2021. Các nhà phân tích không còn nói về tiềm năng bùng nổ—họ nói về "kiên nhẫn" và "tăng trưởng chậm." Đó là một điều khó chấp nhận trong thị trường đang bị ám ảnh bởi động lượng. Đúng, Shiba Inu đã vượt ra khỏi trạng thái meme. Nhưng sự phát triển đó không chuyển thành lợi nhuận. Cơ sở hạ tầng của token rất vững chắc, nhưng tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi. Đối với nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người đến muộn trong đợt tăng giá ban đầu của SHIB, cuộc tìm kiếm đang hướng đến thứ gì đó với nguồn cung thấp hơn, lợi nhuận cao hơn và tiềm năng tức thì hơn. Ngay cả những người nắm giữ trung thành cũng đang khám phá các lựa chọn mới—tìm kiếm câu chuyện kiểu SHIB tiếp theo, mà không có gánh nặng của sự phơi bày quá mức và số lượng token cồng kềnh. Layer Brett (LBRETT): Meme coin thực sự đang chuyển động Layer Brett không chỉ là một Meme coin khác—mà là một coin thực sự...
Threshold
T$0.01516+0.93%
RealLink
REAL$0.08208+0.24%
SHIBAINU
SHIB$0.00001194-0.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:58
Chia sẻ
Lập Danh Sách Chính Thức Về Các Công Ty Điện toán đám mây Tư Nhân Hàng Đầu Thế Giới

Lập Danh Sách Chính Thức Về Các Công Ty Điện toán đám mây Tư Nhân Hàng Đầu Thế Giới

Bài đăng Lập Danh Sách Chính Thức Về Các Công Ty Điện Toán Đám Mây Tư Nhân Hàng Đầu Thế Giới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kể từ năm 2016, The Cloud 100 đã công nhận và tôn vinh 100 công ty điện toán đám mây tư nhân hàng đầu thế giới và là sự hợp tác giữa Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures và Forbes. Các công ty được đưa vào danh sách được công nhận trong ngành là các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ điện toán đám mây và AI. Các công ty dẫn đầu danh mục như Rubrik, Snowflake, ServiceTitan và Toast đã gia nhập hàng ngũ Cloud 100, phát triển thành các doanh nghiệp lớn, chuyển đổi ngành công nghiệp của họ và tiến tới IPO. Đây là cách các công ty danh tiếng này, nhóm chính thức của các doanh nghiệp điện toán đám mây hoạt động tốt nhất, lọt vào danh sách. Bessemer dành nhiều tháng để thu thập, xác thực và kiểm tra dữ liệu đệ trình tạo nên nền tảng của The Cloud 100. Phương pháp xếp hạng toàn diện của chúng tôi diễn ra qua bốn giai đoạn đánh giá nghiêm ngặt khác nhau. Mỗi mùa xuân, chúng tôi khởi động giai đoạn đề cử Cloud 100 với các đệ trình mở, chào đón bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đề xuất các công ty điện toán đám mây xứng đáng được công nhận. Điều kiện hợp lệ yêu cầu các công ty duy trì sự độc lập, nghĩa là họ chưa trải qua các thương vụ mua lại chiến lược đa số, mua lại cổ phần tư nhân hoặc IPO. Quy trình đề cử yêu cầu các công ty tham gia cung cấp phản hồi chi tiết về phân khúc thị trường, chỉ số hiệu suất và quỹ đạo tài chính, văn hóa tổ chức, thành phần lực lượng lao động, ưu tiên chiến lược và mục tiêu tương lai. Chúng tôi cũng xem xét những hiểu biết từ các vị trí Cloud 100 và Rising Stars của năm trước khi đánh giá các ứng viên quay trở lại. Các đề cử được phân loại thành 10 danh mục công ty điện toán đám mây sau: AI; Dữ liệu và Cơ sở hạ tầng; Fintech; Thiết kế, Cộng tác và Năng suất; Bán hàng, Tiếp thị và CX; Bảo mật; Tài chính và Pháp lý; Nhân sự; Nhà phát triển; và Phần mềm Theo ngành dọc. Khi bản chất của hệ sinh thái điện toán đám mây đã mở rộng theo thời gian, các danh mục này cũng đã có những định nghĩa mở rộng hơn (ví dụ: danh mục AI hiện bao gồm các công ty khởi nghiệp về điện toán, danh mục Fintech đã phát triển khi các công ty khởi nghiệp dịch vụ tài chính phát hành ngày càng nhiều sản phẩm phần mềm điện toán đám mây như một phần của nền tảng của họ). Sau khi tổng hợp, các chuyên gia của chúng tôi...
Gravity
G$0.009601-0.95%
Threshold
T$0.01516+0.93%
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:52
Chia sẻ
Điều Hướng Những Mối Quan Ngại Tài Chính Quan Trọng Và Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất

Điều Hướng Những Mối Quan Ngại Tài Chính Quan Trọng Và Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất

Bài đăng Điều Hướng Những Lo Ngại Tài Chính Quan Trọng Và Đặt Cược Vào Cắt Giảm Lãi Suất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Triển Vọng Đồng Đô La Mỹ: Điều Hướng Những Lo Ngại Tài Chính Quan Trọng Và Đặt Cược Vào Cắt Giảm Lãi Suất Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex Triển Vọng Đồng Đô La Mỹ: Điều Hướng Những Lo Ngại Tài Chính Quan Trọng và Đặt Cược Vào Cắt Giảm Lãi Suất Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:51
Chia sẻ
Giá HBAR dưới áp lực khi sự rút lui của nhà đầu tư bán lẻ gặp sự Pullback của tổ chức

Giá HBAR dưới áp lực khi sự rút lui của nhà đầu tư bán lẻ gặp sự Pullback của tổ chức

Bài đăng Giá HBAR Chịu Áp Lực khi Nhà Đầu tư Bán lẻ Rút lui Gặp Thị trường Pullback Tổ chức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token gốc HBAR của Hedera Hashgraph đã kéo dài chuỗi giảm giá, mất 12% giá trị trong 30 ngày qua. Khi tháng 9 bắt đầu, cả chỉ báo on-chain và kỹ thuật đều cho thấy sự suy yếu tiếp tục, với ít dấu hiệu phục hồi trong tương lai gần. Câu hỏi hiện tại là liệu altcoin có thể chịu đựng áp lực bearish ngày càng tăng hay một đợt suy giảm sâu hơn sắp xảy ra. Tài trợ Tài trợ Sự Thờ ơ của Nhà Đầu tư Bán lẻ Gặp Sự Rút lui của Smart money Theo Santiment, sự thống trị xã hội của HBAR đã giảm mạnh trong tháng qua, cho thấy sự quan tâm hạn chế đối với altcoin này. Hiện tại nó đứng ở mức 0,74%, ghi nhận mức giảm 55% trong 30 ngày qua. Để cập nhật TA token và thị trường: Muốn có thêm thông tin chi tiết về token như thế này? Đăng ký Bản tin Crypto Hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây. Sự Thống trị Xã hội của HBAR. Nguồn: Santiment Tài trợ Tài trợ Chỉ số thống trị xã hội đo lường tần suất một tài sản được đề cập trên các nền tảng xã hội, diễn đàn và các nguồn tin tức so với phần còn lại của thị trường. Khi nó tăng, điều này báo hiệu rằng token đang thu hút sự chú ý và thảo luận lớn hơn. Những đợt tăng đột biến như thế này thường đi trước các đợt tăng giá vì nhiều cuộc thảo luận xung quanh một tài sản có xu hướng thu hút người mua mới và thúc đẩy đà tăng. Ngược lại, khi nó giảm, tài sản đang mờ dần khỏi cuộc trò chuyện thị trường rộng lớn hơn. Sự suy giảm này phản ánh sự thờ ơ từ các nhà giao dịch bán lẻ, có thể dẫn đến nhu cầu thấp hơn đối với HBAR và giảm hỗ trợ giá. Trong khi đó, Chỉ số Smart Money (MSI) của HBAR cũng đang có xu hướng giảm, cho thấy các chủ sở hữu chính đang giảm tiếp xúc với altcoin này. Tại thời điểm báo chí, chỉ số này ở mức 1,108. HBAR SMI. Nguồn: TradingView Chỉ số SMI của một tài sản đo lường hoạt động của các nhà đầu tư có kinh nghiệm hoặc tổ chức bằng cách phân tích hành vi thị trường trong giờ đầu tiên và cuối cùng của giao dịch. Tài trợ Tài trợ Khi chỉ báo tăng, nó cho thấy hoạt động mua tăng của các nhà đầu tư này, báo hiệu sự tự tin ngày càng tăng vào tài sản. Mặt khác...
Moonveil
MORE$0.03015-16.96%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004077+4.29%
Index Cooperative
INDEX$1.06+4.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:39
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó