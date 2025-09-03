Các nhà lãnh đạo phần mềm cần thích ứng với AI — Hoặc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Trong một thập kỷ, The Cloud 100 đã tăng từ 99 tỷ USD lên 1,1 nghìn tỷ USD — minh chứng cho sức mạnh tăng trưởng của điện toán đám mây, và chỉ là một cái nhìn sơ lược về cách AI sẽ định hình thế hệ lãnh đạo phần mềm tiếp theo. Khi chúng ta kỷ niệm 10 năm của The Cloud 100, chúng ta đang nói với mọi nhà lãnh đạo SaaS: phát triển hoặc bạn có nguy cơ lỗi thời. Đối với những ai không thể thích nghi, AI là khoảnh khắc "tuyệt chủng hàng loạt" cho phần mềm. Không phải vì công nghệ này quá lộng lẫy, mà vì nó hiện đang ở khắp mọi nơi, biến đổi căn bản công việc của con người. Đối với các CEO SaaS, mệnh lệnh AI không còn là tùy chọn — nó là vấn đề sống còn. Các nhà lãnh đạo phải suy nghĩ lại không chỉ về công nghệ bên dưới sản phẩm của họ, mà còn về giá trị họ mang lại và các mô hình duy trì chúng. Kể từ khi ChatGPT bùng nổ vào năm 2023, chúng ta đã thấy cách AI tác động đến cơ sở hạ tầng, tạo mã, ứng dụng trên tất cả các ngành công nghiệp và tốc độ tăng trưởng thuần túy. Các tiêu chuẩn mới của Cloud 100 thật đáng kinh ngạc: trung bình, trong khi các công ty điện toán đám mây mất 7,5 năm để đạt trạng thái Centaur (100 triệu USD ARR), các startup AI đang đạt cùng một cột mốc trong 5,7 năm – hoặc thậm chí ít hơn trong một số trường hợp. Mặc dù tốc độ thay đổi nhanh hơn, chúng ta vẫn có thể dự đoán quỹ đạo thương mại hóa của AI bằng cách nhìn vào những thay đổi mô hình trong quá khứ. Kỷ nguyên điện toán đám mây đã cho chúng ta thấy cách công nghệ định hình lại việc phân phối và kiếm tiền — những bài học mà các nhà lãnh đạo SaaS có thể nghiên cứu để thích nghi. "Phát triển hoặc chết" có thể nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là thực tế: trong một đến hai năm tới, các doanh nghiệp không thể vượt qua khoảng cách từ SaaS thuần túy sang AI sẽ có nguy cơ trở nên không liên quan. Là nhà đầu tư vào cả những công ty được vinh danh trong Cloud 100 như Canva, ServiceTitan, Twilio và Toast cũng như các nhà lãnh đạo AI mới như Anthropic, Abridge và Perplexity, chúng tôi thấy một sự thật rõ ràng: chip và khả năng tính toán là thép mới, và các công ty khai thác chúng sẽ định hình tương lai AI. Điện toán đám mây...