Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Trì Hoãn Thay Vì Thúc Đẩy Mùa Altcoin: Đây Là Lý Do

Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Trì Hoãn Thay Vì Thúc Đẩy Mùa Altcoin: Đây Là Lý Do

Bài đăng Cắt giảm lãi suất của Fed có thể trì hoãn mùa altcoin thay vì thúc đẩy nó: Đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Chỉ số Mùa Altcoin ở mức 61 cho thấy altcoin đang mạnh lên nhưng vẫn dưới mức 75 cần thiết để xác nhận một chu kỳ đầy đủ. Các chu kỳ trước đây cho thấy đà tăng thường chậm lại khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, và khả năng cắt giảm vào tháng 9 gần 90% có thể mang lại sự trì hoãn tương tự. Biểu đồ về vốn hóa thị trường, sự thống trị của Bitcoin và vàng cho thấy khả năng phục hồi, nhưng làn sóng thanh khoản đầu tiên có thể bỏ qua altcoin. Thị trường tiền mã hóa lại đang nói về mùa altcoin. Chỉ số Mùa Alt hiện ở mức 61, cao nhất trong tám tháng. Mức độ đó cho thấy altcoin đang mạnh lên, nhưng vẫn chưa xác nhận một chu kỳ đầy đủ. Đồng thời, các nhà giao dịch đang theo dõi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần 90%. Trong những năm trước, việc cắt giảm đã đẩy tiền mã hóa cao hơn, nhưng lần này kết quả khó đọc hơn. Biểu đồ về vốn hóa thị trường altcoin, sự thống trị của Bitcoin và lợi suất trái phiếu kể một câu chuyện: Mùa Alt có thể vẫn đến, nhưng có thể không bắt đầu ngay lập tức. Chỉ số Mùa Altcoin cho thấy sự chuyển động, nhưng lịch sử cảnh báo về sự trì hoãn Chỉ số Mùa Altcoin đang ở mức 61. Điều đó có nghĩa là các người chơi đang mạnh lên so với Bitcoin. Động thái này có ý nghĩa, vì nhiều cá voi đã chuyển từ BTC sang ETH. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện Lần cuối cùng nó ở đây là cuối năm 2023. Sau đó, altcoin đã có một đợt tăng lớn. Nhưng các nhà giao dịch nói rằng mùa altcoin thực sự chỉ bắt đầu khi chỉ số trên 75. Hiện tại, nó chưa được xác nhận. Mùa Altcoin đang ấm lên | Nguồn: X Biểu đồ TOTAL3, theo dõi vốn hóa thị trường không bao gồm Bitcoin và Ethereum, kể câu chuyện tương tự. Vốn hóa thị trường khoảng 1,03 nghìn tỷ đô la với hỗ trợ mạnh gần 993 tỷ đô la. Các rào cản tiếp theo là 1,13 nghìn tỷ đô la và 1,35 nghìn tỷ đô la...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:25
Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Đưa Crypto Tăng Vọt Trong Q4, Theo Giám Đốc Crypto.com

Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Đưa Crypto Tăng Vọt Trong Q4, Theo Giám Đốc Crypto.com

Bài đăng Fed Rate Cuts Could Send Crypto Soaring in Q4, Says Crypto.com Chief xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Giám đốc Crypto.com, Kris Marszalek, đang đặt cược vào Cục Dự trữ Liên bang. Ông tin rằng việc cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu vào tháng 9 có thể làm tràn ngập thị trường với thanh khoản mới và tạo tiền đề cho sự phục hồi mạnh mẽ của Crypto trước khi kết thúc năm. Thời điểm rất quan trọng. Chỉ một năm trước, khi Fed cắt giảm lãi suất từ 5,5% xuống 4,5%, thị trường Crypto đã tăng hơn 50% trong bốn tháng. Hiện tại, thị trường Futures đang định giá với sự chắc chắn gần như tuyệt đối về một đợt cắt giảm khác sau khi Jerome Powell đã ám chỉ về việc nới lỏng trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Đối với Marszalek, lịch sử có thể lặp lại trong quý cuối năm 2025. Ngoài dự báo vĩ mô, sàn giao dịch còn có những động thái khác. Việc niêm yết công khai vẫn đang được xem xét, mặc dù Marszalek nói rằng công ty cảm thấy thoải mái khi duy trì tư nhân. Với doanh thu 1,5 tỷ đô la năm ngoái và phần lớn lợi nhuận được tái đầu tư, ông khẳng định công ty chưa cần phải chứng minh điều gì với các nhà đầu tư. Thay vào đó, sự chú ý đang chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh mới. Crypto.com đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường dự đoán giá, một lĩnh vực mà Marszalek gọi là "khổng lồ" và chưa phát triển. Ông muốn nền tảng này trở thành trung tâm thanh khoản tại Hoa Kỳ, trực tiếp thách thức các đối thủ như Polymarket và Kalshi. Công ty cũng gây chú ý sau khi hợp tác với Trump Media, chủ sở hữu của Truth Social. Thỏa thuận đó đã khiến token gốc của họ, Cronos (CRO), tăng vọt 150% lên 0,38 đô la trước khi hạ nhiệt xuống gần 0,27 đô la. Tuy nhiên, điều này đã nhấn mạnh cách các đối tác chiến lược có thể khuấy động tâm lý thị trường gần như chỉ sau một đêm. Đối với Marszalek, phần thưởng lớn hơn vẫn còn phía trước: nếu Fed tiếp tục cắt giảm, ông thấy Q4 không phải là câu hỏi "liệu" Crypto có phục hồi hay không, mà là "bao nhiêu." Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:16
Crypto.com xóa bài đăng về cờ tướng Trung Quốc sau phản hồi bài Do Thái

Crypto.com xóa bài đăng về cờ tướng Trung Quốc sau phản hồi bài Do Thái

Bài đăng Crypto.com xóa bài về cờ tướng Trung Quốc sau phản ứng bài Do Thái xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tài khoản X của Crypto.com buộc phải xóa một bài đăng có hình ảnh bàn cờ tướng Trung Quốc theo chủ đề crypto sau khi người dùng bắt đầu so sánh nó với cờ Israel và đưa ra những nhận xét bài Do Thái. Tài khoản "bình luận" @trading_axe, vốn thường xuyên chia sẻ các bài đăng bài Do Thái, đã sử dụng tweet của Crypto.com để đề cập đến âm mưu Do Thái quốc tế — ý tưởng cho rằng có một thế lực Do Thái mạnh mẽ đang điều hành thế giới — và tuyên bố rằng sàn giao dịch này đang dưới sự kiểm soát của người Do Thái. Sau khi bài đăng bị xóa, @trading_axe tuyên bố, "Crypto dot com vừa xóa tweet biểu tượng Do Thái của họ sau khi tôi trích dẫn tweet của họ. Công việc quỷ quyệt." Tuy nhiên, biểu tượng dự định không liên quan gì đến âm mưu Do Thái mờ ám nào, mà chỉ đơn giản là tham chiếu đến trò chơi cờ tướng Trung Quốc. Một trò chơi cờ tướng Trung Quốc lấy từ Wikimedia. Chú thích của Crypto.com viết: "Chiến lược luôn đánh bại may mắn." Đọc thêm: Mỹ có thể cung cấp token kỹ thuật số cho người Palestine để rời Gaza, báo cáo Trò chơi này, được phát minh lần đầu vào năm 1892 tại Đức, được chơi trên bàn cờ hình sao sáu cạnh, nơi người chơi cạnh tranh để đưa quân cờ của họ đến phía đối diện. Trong bài đăng của Crypto.com, người chơi được miêu tả như các tiền mã hóa khác nhau, cụ thể là solana, bitcoin, ether, doge, XRP và token cronos của sàn giao dịch. Tài khoản Úc của Crypto.com cũng đã tải lên bài đăng này, nhưng hình ảnh cụ thể này vẫn còn tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nó đã bị tràn ngập bởi người dùng X so sánh nó với Ngôi sao David và đưa ra những nhận xét bài Do Thái. Protos đã liên hệ với Crypto.com để bình luận và sẽ cập nhật nếu chúng tôi nhận được phản hồi. Có thông tin? Gửi email an toàn cho chúng tôi qua Protos Leaks. Để biết thêm tin tức, hãy theo dõi chúng tôi trên X, Bluesky và Google News, hoặc đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Nguồn: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:15
Cộng đồng Ethereum ăn mừng khả năng phục hồi của mạng lưới giữa lỗi client Paradigm

Cộng đồng Ethereum ăn mừng khả năng phục hồi của mạng lưới giữa lỗi client Paradigm

Bài đăng Cộng đồng Ethereum ăn mừng khả năng phục hồi của mạng lưới giữa lỗi client Paradigm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các thành viên cộng đồng Ethereum đã ca ngợi khả năng phục hồi của mạng lưới sau khi một vấn đề phần mềm trong client thực thi Reth của Paradigm không ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể. Vào ngày 2 tháng 9, Giám đốc Công nghệ của Paradigm Georgios Konstantopoulos đã tiết lộ trên X rằng một lỗi trong tính toán state root của Reth đã khiến nhiều node bị đình trệ. Theo các cuộc thảo luận trên trang GitHub của dự án, vấn đề xuất hiện tại khối 2,327,426 và ảnh hưởng đến các phiên bản 1.6.0 và 1.4.8 đang chạy trên Ethereum mainnet. Paradigm đã phát triển Reth, một client lớp thực thi được viết bằng Rust, được thiết kế để mô-đun hóa và hiệu suất cao. Các client thực thi là thành phần quan trọng của các node Ethereum. Chúng xử lý giao dịch, thực thi hợp đồng thông minh và duy trì trạng thái blockchain. Sự cố trong một client như vậy thường có thể dẫn đến các khối xấu, đe dọa sự ổn định của mạng lưới rộng lớn hơn. Tuy nhiên, sự gián đoạn của Reth của Paradigm vẫn bị hạn chế do mạng lưới có nhiều client đa dạng. Dữ liệu từ Ethernodes cho thấy chỉ có 800 nhà điều hành, khoảng 5.4% lớp thực thi của Ethereum, hiện đang chạy Reth. Client này xếp hạng thứ sáu về mức độ sử dụng, kém xa so với Geth, Nethermind và Besu, vốn kiểm soát hơn 64% mạng lưới. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Kết quả là, lỗi không lan rộng khắp hệ sinh thái, phản ánh cách sự đa dạng client bảo vệ blockchain khỏi các điểm lỗi đơn lẻ. Cộng đồng ca ngợi khả năng phục hồi của Ethereum Một số nhà phát triển đã sử dụng sự cố này để nhấn mạnh lý do tại sao Ethereum phải tiếp tục ưu tiên chiến lược đa client. Nhà phát triển Blockchain Phil Ngo nhận xét rằng càng nhiều nhà điều hành triển khai client, mạng lưới càng an toàn hơn. Ông đã trích dẫn các sự kiện trong quá khứ như sự gián đoạn của mạng thử nghiệm Holesky, lưu ý rằng người dùng chạy các client đa dạng đã tránh được thời gian ngừng hoạt động trong khi những người khác gặp vấn đề. Anthony Sassano, một nhà giáo dục và tiếng nói nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum, đã đồng tình với quan điểm đó. Ông...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:39
Bán tháo Dogecoin thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang Layer Brett khi các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận kiểu PEPE

Bán tháo Dogecoin thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang Layer Brett khi các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận kiểu PEPE

Bán tháo Dogecoin châm ngòi cho sự chuyển dịch của nhà đầu tư sang Layer Brett, Meme coin tầng 2 với phần thưởng staking và tiềm năng bứt phá kiểu PEPE đang tăng đà.
Blockchainreporter2025/09/03 20:30
Cartesian Ra Mắt Dịch Vụ Thuê Ngoài Văn Phòng Trung Gian-Hậu Phương Đầu Tiên Cho Các Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số

Cartesian Ra Mắt Dịch Vụ Thuê Ngoài Văn Phòng Trung Gian-Hậu Phương Đầu Tiên Cho Các Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số

Stamford, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 9 năm 2025, Chainwire
Blockchainreporter2025/09/03 20:10
Dự đoán giá Shiba Inu: SHIB có đang hết đà tăng? Nhà phân tích ủng hộ Layer Brett là PEPE tiếp theo

Dự đoán giá Shiba Inu: SHIB có đang hết đà tăng? Nhà phân tích ủng hộ Layer Brett là PEPE tiếp theo

Shiba Inu giảm 42% YTD với động lượng yếu, trong khi các nhà phân tích ủng hộ Layer Brett là PEPE tiếp theo, kết hợp văn hóa meme với tiện ích L2 và tăng trưởng presale bùng nổ.
Blockchainreporter2025/09/03 20:10
Galaxy Digital Tokenizes Cổ phần Nasdaq trên Hệ sinh thái Solana: Những điều cần biết

Galaxy Digital Tokenizes Cổ phần Nasdaq trên Hệ sinh thái Solana: Những điều cần biết

TLDR: Galaxy Digital đã token hóa cổ phần đăng ký SEC và niêm yết trên Nasdaq của mình trực tiếp trên Solana thông qua nền tảng Opening Bell của Superstate. Sự ra mắt này đánh dấu trường hợp đầu tiên một công ty Nasdaq đặt tài sản chính thức của mình trên một blockchain công khai lớn. Cổ phần token hóa vẫn tuân thủ quy định, với quyền sở hữu được Superstate cập nhật trên chuỗi theo thời gian thực sau khi chuyển nhượng. Các nhà đầu tư được phê duyệt có thể nắm giữ và [...] Bài viết Galaxy Digital Token hóa Cổ phần Nasdaq trên Solana: Những điều cần biết xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/03 20:00
Chiến lược mua mới trên Ethereum

Chiến lược mua mới trên Ethereum

Bài đăng chiến lược mua mới trên Ethereum blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Astrid Intelligence, một công ty chuyên về phát triển và phân phối AI Agent tự chủ cho tiếp thị trong lĩnh vực sức khỏe, đã công bố việc mua cổ phần Ethereum đầu tiên, từ đó củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực tiền mã hóa. Một chương mới cho Astrid Intelligence: Chào đón Ethereum Astrid Intelligence đã chính thức hóa việc mua 1,377.98 ETH, với tổng giá trị 4.5 triệu bảng Anh. Hoạt động này đại diện cho một bước quyết định trong chiến lược đa dạng hóa và củng cố kho tài sản kỹ thuật số của họ. Khoản đầu tư vào Ethereum được thêm vào lượng nắm giữ đáng kể trong Solana (SOL), Bittensor (TAO) và Bitcoin (BTC), xác nhận ý định của công ty trong việc giám sát các tài sản kỹ thuật số mới nổi chính. Di chuyển từ Sàn giao dịch London đến Thị trường Tăng trưởng Aquis Song song với việc mua Ethereum blockchain, Astrid Intelligence đã thông báo việc di chuyển từ Sàn giao dịch London (LSE) đến Thị trường Tăng trưởng Aquis (AQSE). Lựa chọn này phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh tìm kiếm môi trường được quản lý nhưng linh hoạt hơn để hỗ trợ đổi mới. AQSE thực sự đang thiết lập vị thế là nền tảng hàng đầu cho các công ty tập trung vào tài sản kỹ thuật số, cung cấp môi trường được quản lý thúc đẩy tăng trưởng và sự linh hoạt trong hoạt động. AQSE: một trung tâm mới cho đổi mới kỹ thuật số Thị trường Tăng trưởng Aquis là một trong hai sàn giao dịch được quản lý duy nhất ở Vương quốc Anh, và nó đang nhanh chóng trở thành lựa chọn ưa thích cho các công ty muốn phát triển giải pháp đổi mới trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Quyết định Hủy niêm yết từ LSE và niêm yết trên AQSE của Astrid Intelligence đặt họ vào số những tổ chức năng động và có tầm nhìn xa nhất trong lĩnh vực công nghệ và tài chính của Anh. Quay trở lại Giao dịch Bắt đầu từ hôm nay, cổ phiếu của Astrid Intelligence một lần nữa có thể giao dịch trên AQSE, với mã ASTR, bắt đầu từ 8:00 sáng. Sự chuyển đổi này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới cho công ty, nhằm mục đích...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:57
Fed Có Mua Bitcoin? Nhà phân tích Nói Chiến lược Của Saylor Vượt Trội Powell

Fed Có Mua Bitcoin? Nhà phân tích Nói Chiến lược Của Saylor Vượt Trội Powell

Bài đăng Liệu Fed Có Mua Bitcoin? Nhà phân tích Nói Chiến lược của Saylor Vượt Trội Powell xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Người ủng hộ Bitcoin và CEO của The Bitcoin Bond Company, Pierre Rochard, đã gây xôn xao với một tuyên bố táo bạo: Cách tiếp cận tập trung vào Bitcoin của Michael Saylor đang vượt trội hơn các chính sách của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Trong một bài đăng trên X, Rochard đã so sánh hệ thống lợi nhuận thấp của Fed với quỹ dự trữ Bitcoin cổ tức cao của Strategy. "Cục Dự trữ Liên bang: ngân hàng dự trữ phân đoạn 0% mang lại lợi nhuận ...
CoinPedia2025/09/03 19:57
