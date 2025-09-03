Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Trì Hoãn Thay Vì Thúc Đẩy Mùa Altcoin: Đây Là Lý Do

Bài đăng Cắt giảm lãi suất của Fed có thể trì hoãn mùa altcoin thay vì thúc đẩy nó: Đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Chỉ số Mùa Altcoin ở mức 61 cho thấy altcoin đang mạnh lên nhưng vẫn dưới mức 75 cần thiết để xác nhận một chu kỳ đầy đủ. Các chu kỳ trước đây cho thấy đà tăng thường chậm lại khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, và khả năng cắt giảm vào tháng 9 gần 90% có thể mang lại sự trì hoãn tương tự. Biểu đồ về vốn hóa thị trường, sự thống trị của Bitcoin và vàng cho thấy khả năng phục hồi, nhưng làn sóng thanh khoản đầu tiên có thể bỏ qua altcoin. Thị trường tiền mã hóa lại đang nói về mùa altcoin. Chỉ số Mùa Alt hiện ở mức 61, cao nhất trong tám tháng. Mức độ đó cho thấy altcoin đang mạnh lên, nhưng vẫn chưa xác nhận một chu kỳ đầy đủ. Đồng thời, các nhà giao dịch đang theo dõi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần 90%. Trong những năm trước, việc cắt giảm đã đẩy tiền mã hóa cao hơn, nhưng lần này kết quả khó đọc hơn. Biểu đồ về vốn hóa thị trường altcoin, sự thống trị của Bitcoin và lợi suất trái phiếu kể một câu chuyện: Mùa Alt có thể vẫn đến, nhưng có thể không bắt đầu ngay lập tức. Chỉ số Mùa Altcoin cho thấy sự chuyển động, nhưng lịch sử cảnh báo về sự trì hoãn Chỉ số Mùa Altcoin đang ở mức 61. Điều đó có nghĩa là các người chơi đang mạnh lên so với Bitcoin. Động thái này có ý nghĩa, vì nhiều cá voi đã chuyển từ BTC sang ETH. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện Lần cuối cùng nó ở đây là cuối năm 2023. Sau đó, altcoin đã có một đợt tăng lớn. Nhưng các nhà giao dịch nói rằng mùa altcoin thực sự chỉ bắt đầu khi chỉ số trên 75. Hiện tại, nó chưa được xác nhận. Mùa Altcoin đang ấm lên | Nguồn: X Biểu đồ TOTAL3, theo dõi vốn hóa thị trường không bao gồm Bitcoin và Ethereum, kể câu chuyện tương tự. Vốn hóa thị trường khoảng 1,03 nghìn tỷ đô la với hỗ trợ mạnh gần 993 tỷ đô la. Các rào cản tiếp theo là 1,13 nghìn tỷ đô la và 1,35 nghìn tỷ đô la...