Cắt Giảm Lãi Suất Fed Có Thể Đưa Crypto Tăng Vọt Trong Q4, Theo Giám Đốc Crypto.com
Bài đăng Fed Rate Cuts Could Send Crypto Soaring in Q4, Says Crypto.com Chief xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Giám đốc Crypto.com, Kris Marszalek, đang đặt cược vào Cục Dự trữ Liên bang. Ông tin rằng việc cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu vào tháng 9 có thể làm tràn ngập thị trường với thanh khoản mới và tạo tiền đề cho sự phục hồi mạnh mẽ của Crypto trước khi kết thúc năm. Thời điểm rất quan trọng. Chỉ một năm trước, khi Fed cắt giảm lãi suất từ 5,5% xuống 4,5%, thị trường Crypto đã tăng hơn 50% trong bốn tháng. Hiện tại, thị trường Futures đang định giá với sự chắc chắn gần như tuyệt đối về một đợt cắt giảm khác sau khi Jerome Powell đã ám chỉ về việc nới lỏng trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Đối với Marszalek, lịch sử có thể lặp lại trong quý cuối năm 2025.
Ngoài dự báo vĩ mô, sàn giao dịch còn có những động thái khác. Việc niêm yết công khai vẫn đang được xem xét, mặc dù Marszalek nói rằng công ty cảm thấy thoải mái khi duy trì tư nhân. Với doanh thu 1,5 tỷ đô la năm ngoái và phần lớn lợi nhuận được tái đầu tư, ông khẳng định công ty chưa cần phải chứng minh điều gì với các nhà đầu tư. Thay vào đó, sự chú ý đang chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh mới.
Crypto.com đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường dự đoán giá, một lĩnh vực mà Marszalek gọi là "khổng lồ" và chưa phát triển. Ông muốn nền tảng này trở thành trung tâm thanh khoản tại Hoa Kỳ, trực tiếp thách thức các đối thủ như Polymarket và Kalshi.
Công ty cũng gây chú ý sau khi hợp tác với Trump Media, chủ sở hữu của Truth Social. Thỏa thuận đó đã khiến token gốc của họ, Cronos (CRO), tăng vọt 150% lên 0,38 đô la trước khi hạ nhiệt xuống gần 0,27 đô la. Tuy nhiên, điều này đã nhấn mạnh cách các đối tác chiến lược có thể khuấy động tâm lý thị trường gần như chỉ sau một đêm.
Đối với Marszalek, phần thưởng lớn hơn vẫn còn phía trước: nếu Fed tiếp tục cắt giảm, ông thấy Q4 không phải là câu hỏi "liệu" Crypto có phục hồi hay không, mà là "bao nhiêu."
