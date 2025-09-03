U.S. Bancorp Khôi Phục Lưu Ký Crypto, Thêm Bitcoin ETF
Bài đăng U.S. Bancorp Khôi phục Lưu ký Crypto, Thêm Bitcoin ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: U.S. Bancorp khôi phục dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, thêm Bitcoin ETF. Sự cải tiến được thúc đẩy bởi thay đổi quy định và quan hệ đối tác. Thị trường dự đoán doanh thu lưu ký tiềm năng 5,2 tỷ đô la. U.S. Bancorp đã khôi phục dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho khách hàng tổ chức đồng thời bổ sung các sản phẩm Bitcoin ETF, theo báo cáo của PANews vào ngày 3 tháng 9, nâng cao danh mục tài sản kỹ thuật số của họ. Động thái này phản ánh những điều chỉnh quy định đang diễn ra, tạo động lực thiết yếu cho việc áp dụng tiền mã hóa của tổ chức, với tiềm năng thu về 5,20 tỷ đô la từ dịch vụ lưu ký vào năm 2025. Nội dung chính U.S. Bancorp đã chính thức tái khởi động dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các nhà đầu tư tổ chức, kèm theo việc giới thiệu Bitcoin ETF. Chủ tịch ngân hàng, Gunjan Kedia, nhận xét: "Hợp tác với các nhà cung cấp như NYDIG, chúng tôi hướng đến việc cung cấp giải pháp lưu ký crypto mạnh mẽ, tuân thủ và an toàn cho khách hàng tổ chức." Sáng kiến này diễn ra sau một thời gian tương tác crypto hạn chế do các ràng buộc quy định. Khi điều kiện quy định phát triển, những điều chỉnh gần đây của U.S. Bancorp báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới việc kết hợp tài sản kỹ thuật số vào tài chính truyền thống. Việc tái gia nhập cho thấy sự chấp nhận rộng rãi hơn và tiềm năng tuân thủ quy định, gợi ý tác động đáng kể đến động lực thị trường. Phản ứng của ngành cho thấy sự lạc quan về tiềm năng lợi nhuận đầu tư từ sự phát triển này. Với Cục Dự trữ Liên bang, OCC và FDIC hỗ trợ lưu ký crypto theo hướng dẫn nghiêm ngặt, dự kiến niềm tin của tổ chức sẽ tăng lên, có thể mang lại cho U.S. Bancorp khoảng 5,2 tỷ đô la doanh thu lưu ký vào năm 2025. Thay đổi quy định thúc đẩy sự hồi sinh Crypto của U.S. Bancorp Bạn có biết? Động thái của U.S. Bancorp vào lĩnh vực lưu ký crypto diễn ra sau khi SAB 121 bị hủy bỏ vào tháng 1 năm 2025, phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của ngành hướng tới quản lý tài sản crypto có quy định. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức 111.577,16 đô la với vốn hóa thị trường 2,22 nghìn tỷ đô la, chiếm 57,74% thị phần. Khối lượng giao dịch 24h đạt 71,54 tỷ đô la, cho thấy mức tăng giá 1,89%. Tổng cung lưu hành của BTC là 19.915.362, theo ghi nhận của CoinMarketCap vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp nhanh...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06