Doanh thu thuế Argentina (MoM) giảm xuống 15,359B vào tháng 7 từ mức 16,999B trước đó

Bài đăng Doanh thu thuế Argentina (MoM) giảm xuống 15359B vào tháng 7 từ mức 16999B trước đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:28
Bitcoin ở mức hỗ trợ quan trọng khi nguồn cung tiền của Hoa Kỳ tăng vọt

Bài đăng Bitcoin ở Mức hỗ trợ Quan trọng khi Nguồn Cung Tiền Mỹ Tăng Vọt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phân tích Bitcoin Nguồn cung tiền của Mỹ đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng, đạt 22,12 nghìn tỷ đô la sau khi tăng 94,6 tỷ đô la trong báo cáo mới nhất. Nhà phân tích cho rằng sự gia tăng thanh khoản này có thể cung cấp nhiên liệu cho Bitcoin và các tiền mã hóa khác khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có thể bảo vệ chống lại sự mở rộng tiền tệ. Đồng thời, Bitcoin đang kiểm tra đường Mức hỗ trợ lâu dài đã từng kích hoạt các đợt tăng giá trong lịch sử. Crypto Rover chỉ ra các đợt Hồi phục vào tháng 9/10 năm 2023, tháng 8/9 năm 2024 và tháng 3/4 năm 2025, tất cả đều từ cùng một mức kỹ thuật. Với Bitcoin hiện đang kiểm tra lại mức hỗ trợ này vào tháng 8/9 năm 2025, Đầu cơ đang gia tăng rằng một đợt tăng giá khác có thể sắp xảy ra. Thêm vào cuộc tranh luận, nhà phân tích thị trường Ali Martinez cảnh báo rằng Bitcoin hiện đang đối mặt với Mức kháng cự ở khoảng 110.700 đô la. Nhiều lần bị từ chối ở mức này cho thấy khả năng điều chỉnh giảm về mức 107.200 đô la hoặc thậm chí 103.000 đô la nếu người mua không bảo vệ được mức hỗ trợ. Biểu đồ của ông nhấn mạnh vùng từ chối kênh đã liên tục hạn chế đà tăng của Bitcoin trong những tuần qua. Sự xung đột giữa hai tín hiệu này—dòng thanh khoản vĩ mô mạnh mẽ và kháng cự kỹ thuật cục bộ—tạo ra triển vọng hỗn hợp. Một mặt, nguồn cung tiền mở rộng hỗ trợ tài sản rủi ro, nhưng mặt khác, Bitcoin phải phá vỡ mức 110.700 đô la một cách dứt khoát để xác nhận đợt tăng tiếp theo. Nếu đường hỗ trợ một lần nữa giữ vững, lịch sử cho thấy Bitcoin có thể Hồi phục mạnh mẽ, tiềm năng mở đường cho các mức cao mới. Tuy nhiên, sự đổ vỡ có thể kích hoạt các đợt điều chỉnh sâu hơn trước khi bất kỳ đợt tăng giá bền vững nào tiếp tục. Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ phạm vi 107K-110K đô la, vì nó có thể xác định động thái lớn tiếp theo của Bitcoin. Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch ở mức 111.700 đô la sau khi động lực Bullish lấy lại sức mạnh.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:22
U.S. Bancorp Khôi Phục Lưu Ký Crypto, Thêm Bitcoin ETF

Bài đăng U.S. Bancorp Khôi phục Lưu ký Crypto, Thêm Bitcoin ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: U.S. Bancorp khôi phục dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, thêm Bitcoin ETF. Sự cải tiến được thúc đẩy bởi thay đổi quy định và quan hệ đối tác. Thị trường dự đoán doanh thu lưu ký tiềm năng 5,2 tỷ đô la. U.S. Bancorp đã khôi phục dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho khách hàng tổ chức đồng thời bổ sung các sản phẩm Bitcoin ETF, theo báo cáo của PANews vào ngày 3 tháng 9, nâng cao danh mục tài sản kỹ thuật số của họ. Động thái này phản ánh những điều chỉnh quy định đang diễn ra, tạo động lực thiết yếu cho việc áp dụng tiền mã hóa của tổ chức, với tiềm năng thu về 5,20 tỷ đô la từ dịch vụ lưu ký vào năm 2025. Nội dung chính U.S. Bancorp đã chính thức tái khởi động dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các nhà đầu tư tổ chức, kèm theo việc giới thiệu Bitcoin ETF. Chủ tịch ngân hàng, Gunjan Kedia, nhận xét: "Hợp tác với các nhà cung cấp như NYDIG, chúng tôi hướng đến việc cung cấp giải pháp lưu ký crypto mạnh mẽ, tuân thủ và an toàn cho khách hàng tổ chức." Sáng kiến này diễn ra sau một thời gian tương tác crypto hạn chế do các ràng buộc quy định. Khi điều kiện quy định phát triển, những điều chỉnh gần đây của U.S. Bancorp báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới việc kết hợp tài sản kỹ thuật số vào tài chính truyền thống. Việc tái gia nhập cho thấy sự chấp nhận rộng rãi hơn và tiềm năng tuân thủ quy định, gợi ý tác động đáng kể đến động lực thị trường. Phản ứng của ngành cho thấy sự lạc quan về tiềm năng lợi nhuận đầu tư từ sự phát triển này. Với Cục Dự trữ Liên bang, OCC và FDIC hỗ trợ lưu ký crypto theo hướng dẫn nghiêm ngặt, dự kiến niềm tin của tổ chức sẽ tăng lên, có thể mang lại cho U.S. Bancorp khoảng 5,2 tỷ đô la doanh thu lưu ký vào năm 2025. Thay đổi quy định thúc đẩy sự hồi sinh Crypto của U.S. Bancorp Bạn có biết? Động thái của U.S. Bancorp vào lĩnh vực lưu ký crypto diễn ra sau khi SAB 121 bị hủy bỏ vào tháng 1 năm 2025, phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của ngành hướng tới quản lý tài sản crypto có quy định. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức 111.577,16 đô la với vốn hóa thị trường 2,22 nghìn tỷ đô la, chiếm 57,74% thị phần. Khối lượng giao dịch 24h đạt 71,54 tỷ đô la, cho thấy mức tăng giá 1,89%. Tổng cung lưu hành của BTC là 19.915.362, theo ghi nhận của CoinMarketCap vào ngày 3 tháng 9 năm 2025.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
Bitcoin Phục Hồi Nhưng Chạm Mức $112,000

Bài đăng Bitcoin Phục hồi Nhưng Chạm Mức $112,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngày 03/09/2025 lúc 12:26 // Giá Giá của Bitcoin (BTC) đã giảm, nhưng vẫn duy trì trên $108,000 kể từ ngày 29 tháng 8. Dự đoán giá Bitcoin dài hạn: bearish Bitcoin dự kiến sẽ giảm thêm sau khi giảm xuống dưới các đường trung bình động. Hiện tại, sự điều chỉnh tăng giá bị từ chối ở mức $112,000. Bitcoin sẽ tiếp tục đà tăng tích cực khi phá vỡ mức $112,000 và tăng lên trên các đường trung bình động. Đà giảm sẽ tiếp tục khi tiền điện tử giảm từ mức cao gần đây và giảm xuống dưới mức hỗ trợ $108,000. Điều này sẽ khiến Bitcoin giảm xuống mức thấp $105,000. Hơn nữa, chỉ báo giá dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp $104,974.70 hoặc mức mở rộng Fibonacci 1.618. Phân tích chỉ báo giá BTC Các thanh giá nằm dưới các đường trung bình động ngang. SMA 21 ngày thấp hơn SMA 50 ngày, cho thấy tiền điện tử có thể giảm thêm. Với sự điều chỉnh tăng gần đây, các thanh giá trên biểu đồ 4 giờ hiện đang nằm trên các đường trung bình động. Các bóng nến kéo dài chỉ về ngưỡng $112,000 cho thấy sự từ chối mạnh mẽ. Chỉ báo kỹ thuật Các vùng cung cấp chính: $120,000, $125,000, $130,000 Các vùng cầu chính: $100,000, $95,000, $90,000 Biểu đồ giá BTC/USD 4 giờ – Ngày 2 tháng 9, 2025 Động thái tiếp theo của Bitcoin là gì? Giá của Bitcoin đang tăng trên biểu đồ 4 giờ khi nó tăng lên trên các đường trung bình động. Hiện tại, tiền điện tử bị từ chối ở mức $112,000. Tuy nhiên, Bitcoin đang dao động giữa mức hỗ trợ $107,000 và rào cản $112,000. Bitcoin sẽ có hiệu suất tốt nếu phạm vi này bị phá vỡ. Biểu đồ giá BTC/USD hàng ngày – Ngày 2 tháng 9, 2025
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47
Annie Lennox Giành Được Chiến Thắng Mới Trên Bảng Xếp Hạng Với Một Bộ sưu tập Cũ

Bài đăng Annie Lennox Giành Được Chiến Thắng Mới Trên Bảng Xếp Hạng Với Bộ sưu tập Cũ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:46
Shiba Inu Trở Thành Meme Coin Đầu Tiên Trên Nền Tảng DeFi Cross-Chain Lớn

Bài đăng Shiba Inu Trở Thành Meme Coin Đầu Tiên Trên DeFi Cross-Chain Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật nhanh Shiba Inu đã trở thành Meme coin đầu tiên tham gia Folks Finance và hiện cung cấp dịch vụ Vay và Cho vay cross-chain. Quan hệ đối tác này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng hiện có trong hệ sinh thái Shiba Inu. Quá trình tích hợp sử dụng công nghệ Chainlink để kết nối nhiều mạng blockchain. Shiba Inu (SHIB) đã đạt được một cột mốc quan trọng khi trở thành Meme coin đầu tiên tích hợp với Folks Finance, một giao thức tài chính phi tập trung Cross-chain nổi bật. Việc niêm yết cho phép người nắm giữ SHIB sử dụng dịch vụ Vay và Cho vay của nhiều mạng blockchain khác nhau. Sự tích hợp này là một thành tựu đáng kể về tiện ích của Meme coin trong không gian DeFi. Trong một bài đăng, nhóm SHIB nhấn mạnh chức năng bổ sung cho người nắm giữ token. Khả Năng Vay và Cho Vay Cross-Chain Việc tích hợp cho phép Folks Finance cung cấp cho người nắm giữ SHIB lợi nhuận token thông qua các giao thức cho vay. Người nắm giữ SHIB cũng có thể sử dụng chúng làm tài sản thế chấp khi vay các tài sản kỹ thuật số khác. Các dịch vụ này cũng được sử dụng trên nhiều mạng blockchain khác nhau, cho phép nhà đầu tư linh hoạt hơn. Tính năng cross-chain dựa trên Giao thức Khả năng tương tác của blockchain Cross-Chain của Chainlink (CCIP). Công nghệ này cho phép các nhà phát triển phát triển các ứng dụng có thể chuyển token và dữ liệu qua các blockchain mà không gặp thách thức. Trong thông báo của họ, Folks Finance nhấn mạnh bản chất lịch sử của việc niêm yết. Giao thức này công bố SHIB là "memecoin đầu tiên với thị trường cho vay cross-chain," nhấn mạnh vai trò riêng biệt mà sự tích hợp như vậy sẽ đóng trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Quan hệ đối tác này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng hiện có trong hệ sinh thái Shiba Inu. Nhiều token trong hệ sinh thái đã sử dụng công nghệ Chainlink, tạo thành một khuôn khổ để hỗ trợ chức năng cross-chain tăng cường. Mở Rộng Hệ Sinh Thái Thông Qua Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Đây không phải là sự hợp tác duy nhất mà Shiba Inu có với Chainlink. Hệ sinh thái trước đây đã áp dụng Giao thức Khả năng tương tác của blockchain Cross-Chain của Chainlink để mở rộng khả năng tiếp cận token. Năm ngoái, ba token lớn nhất thuộc hệ sinh thái Shiba Inu đã áp dụng tiêu chuẩn CCIP. Sự tích hợp này...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:39
Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Trong Năm 2025: Các Nhà Đầu Tư Đặt Cược 100K$ Vào Tapzi, Dòng Tiền Vào Memecoins Giảm

Blockchainreporter2025/09/03 21:20
Cardano, Chainlink, và Sui Hướng Đến Đà Tăng Trong Q4, Trong Khi Các Nhà Phân Tích Kỳ Vọng Layer Brett Mang Lại Lợi Nhuận 14,675%

Cardano, Chainlink và Sui nhắm đến lợi nhuận Q4, nhưng các nhà phân tích dự đoán presale của Layer Brett sẽ có mức tăng bùng nổ 14,675% với tốc độ L2, phần thưởng staking và sự khởi động.
Blockchainreporter2025/09/03 20:50
Các quỹ Crypto thu hút 2,5 tỷ đô — Khai thác có lợi nhuận đảm bảo thu nhập thụ động ổn định

Bài đăng Quỹ Crypto thu hút 2,5 tỷ USD — Khai thác điện toán đám mây có lợi nhuận đảm bảo thu nhập thụ động ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Crypto một lần nữa đối mặt với biến động mạnh trong những tuần gần đây. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều giảm mạnh dưới áp lực bán, với các altcoin như XRP và DOGE theo xu hướng giảm. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn phụ thuộc vào biến động thị trường, điều này đồng nghĩa với tổn thất nặng nề và thậm chí lợi nhuận âm. Tuy nhiên, dữ liệu tổ chức cho thấy một xu hướng đáng ngạc nhiên: hơn 2,5 tỷ USD dòng vốn ròng vào các quỹ crypto trong cùng thời kỳ suy giảm này. Điều này cho thấy trong khi giá thị trường giảm, các nhà đầu tư ngày càng chuyển vốn sang các mô hình thu nhập dài hạn và ổn định—với Khai thác đám mây nổi bật như một trong những lựa chọn có khả năng phục hồi nhất. Tại sao các quỹ vẫn tiếp tục chảy vào? Theo truyền thống, giá giảm dẫn đến dòng vốn chảy ra. Nhưng xu hướng hiện tại nhấn mạnh ba động lực quan trọng: Tích lũy dài hạn — Nhà đầu tư xem đợt giảm giá BTC và ETH như cơ hội gia nhập. Phòng ngừa lạm phát và rủi ro vĩ mô — Các tổ chức vẫn coi crypto như một lựa chọn thay thế cho "vàng kỹ thuật số." Tìm kiếm mô hình lợi nhuận ổn định — Thay vì đầu cơ thuần túy, nhà đầu tư ưa thích lợi nhuận có cấu trúc, dự đoán được như hợp đồng Khai thác đám mây. Bối cảnh này giải thích tại sao các nền tảng như Profitable Mining đang thu hút nhiều sự chú ý toàn cầu hơn. Tổng quan về Profitable Mining Được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Vương quốc Anh, Profitable Mining là nền tảng Khai thác đám mây hàng đầu toàn cầu. Không giống như giao dịch đầu cơ, công ty cung cấp thu nhập thụ động ổn định, dài hạn thông qua các hợp đồng tỷ lệ Hash. Sứ mệnh của họ đơn giản nhưng mạnh mẽ: "Làm cho cơ hội tài sản blockchain trở nên dễ tiếp cận với mọi người." Với phân bổ tỷ lệ Hash hỗ trợ bởi AI, khai thác năng lượng tái tạo, và kiến trúc bảo mật, minh bạch, Profitable Mining đã thu hút hàng triệu người dùng trên hơn 180 quốc gia. Tại sao Khai thác đám mây nổi bật? Không giống như giao dịch spot hoặc futures, mô hình Khai thác đám mây của Profitable Mining không trực tiếp gắn với giá token biến động. Hợp đồng tỷ lệ Hash — Người dùng mua sức mạnh xử lý, không phải token. Phần thưởng phân phối thực tế — Lợi nhuận đến từ phần thưởng mạng và hiệu quả khai thác tối ưu. Thanh toán hàng ngày ổn định — Ngay cả khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:46
Các Luật Sư Tiền Mã Hóa Phản Đối Tuyên Bố "Mơ Hồ" Của SEC & CFTC

Bài đăng Luật sư Crypto phản đối tuyên bố "mơ hồ" của SEC & CFTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC và CFTC đã đưa ra tuyên bố chung cho phép các sàn giao dịch đã đăng ký giao dịch Crypto "hàng hóa giao ngay nhất định" Tuy nhiên, luật sư Crypto Bill Morgan gọi đây là "nothingburger," vì các sàn giao dịch Crypto vẫn không được quản lý Tuyên bố không xác định "hàng hóa," để lại cuộc tranh luận cốt lõi "chứng khoán so với hàng hóa" chưa được giải quyết SEC và CFTC đã đưa ra tuyên bố chung mới về Crypto, nhưng các luật sư Crypto nổi tiếng đã gọi đây là "nothingburger." Trong khi các cơ quan quản lý đang ca ngợi động thái này như một bước tiến lớn, các chuyên gia pháp lý như Bill Morgan lập luận rằng nó ít giúp giải quyết sự không chắc chắn cốt lõi mà ngành công nghiệp Crypto Hoa Kỳ đang phải đối mặt, vì nó không cung cấp khuôn khổ quy định rõ ràng. Điều này giúp gì cho các sàn giao dịch Crypto? Tất cả họ vẫn chưa được quản lý và chưa đăng ký với SEC mặc dù các vụ kiện của SEC đã kết thúc. Không chắc nhưng có thể Coinbase có một số hoạt động giao dịch đã đăng ký với CFTC https://t.co/siRNb2Rr0L — bill morgan (@Belisarius2020) ngày 2 tháng 9 năm 2025 Tuyên bố chính thức: Các cơ quan quản lý thực sự nói gì? Tuyên bố chung, được đưa ra vào ngày 2 tháng 9, dường như là một động thái nhằm làm rõ vai trò của hai cơ quan, nhưng ngôn ngữ của nó cố tình mơ hồ. Tuyên bố cho phép điều gì? Các cơ quan quản lý đã làm rõ rằng các sàn giao dịch "đã đăng ký hợp lệ" không bị cấm tạo điều kiện giao dịch "một số sản phẩm hàng hóa giao ngay nhất định." Tuyên bố cũng nhấn mạnh "cách tiếp cận phối hợp" để thúc đẩy lựa chọn địa điểm giao dịch cho người tham gia thị trường. Các cơ quan quản lý đang xoay chuyển điều này như thế nào? Chủ tịch SEC Paul Atkins gọi tuyên bố này là "bước tiến quan trọng," trong khi Quyền Chủ tịch CFTC Caroline D. Pham nhấn mạnh "sự hợp tác" giữa hai cơ quan. Cả hai đều ghi nhận "cách tiếp cận hợp tác" của chính quyền Trump để biến Mỹ thành "thủ đô Crypto của thế giới," một dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng tiếp tục thúc đẩy CFTC dẫn đầu về tài sản kỹ thuật số. Kiểm tra thực tế: Tại sao các luật sư Crypto hoài nghi? Mặc dù những...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:45
