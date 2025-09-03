2025-10-10 thứ sáu

Tháng 8 Tiết Lộ Số Lượng BTC Ấn Tượng Đạt 657

Tháng 8 Tiết Lộ Số Lượng BTC Ấn Tượng Đạt 657

CleanSpark Bitcoin Mining: August Unveils Impressive 657 BTC Haul
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 23:27
Bill Morgan Tiêu Chuẩn Hóa Phản Hồi về Vai Trò của XRP trong Các Thỏa Thuận của Ripple

Bill Morgan Tiêu Chuẩn Hóa Phản Hồi về Vai Trò của XRP trong Các Thỏa Thuận của Ripple

Bill Morgan nói rằng ông sẽ không trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại về việc sử dụng XRP trong các thỏa thuận của Ripple. Morgan làm rõ rằng ông không làm việc cho công ty, nói rằng Ripple đã làm rõ điều này. XRP được xem là đồng tiền cầu nối vượt trội cho các thanh toán toàn cầu tức thời, khối lượng lớn. Chuyên gia pháp lý Bill Morgan đã công bố một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa để giải quyết các câu hỏi lặp đi lặp lại về việc sử dụng XRP trong các quan hệ đối tác của Ripple. Tuyên bố của Morgan xuất hiện khi cộng đồng XRP thường xuyên tìm kiếm sự làm rõ về việc liệu các hợp tác mới của Ripple có liên quan đến token gốc hay không. Phân tích kỹ thuật Ủng hộ XRP Hơn RLUSD Nhà phân tích pháp lý bày tỏ sự thất vọng khi liên tục phải trả lời các câu hỏi giống nhau về việc liệu các quan hệ đối tác cụ thể của Ripple có liên quan đến việc sử dụng token XRP hay không. Morgan làm rõ rằng ông không làm việc cho cả hai công ty, khiến việc mong đợi xác nhận dứt khoát hoặc chắc chắn từ ông về những vấn đề này là không công bằng. Morgan đưa ra lý do kỹ thuật chi tiết giải thích tại sao XRP có khả năng cung cấp năng lượng cho hầu hết các quan hệ đối tác thanh toán của Ripple thay vì stablecoin RLUSD của công ty. Ông đã tham khảo các tuyên bố từ CTO của Ripple Joel Katz xác nhận rằng phần lớn các hoạt động thanh toán của Ripple sử dụng XRP như tài sản cầu nối chính. Chuyên gia pháp lý thừa nhận rằng RLUSD có thể phục vụ các trường hợp sử dụng cụ thể trong các thị trường tương đương USD với những lo ngại về Biến động giá hoặc các khu vực pháp lý yêu cầu giao dịch stablecoin để tuân thủ quy định. Tuy nhiên, đối với các kịch bản thanh toán tức thời theo thời gian thực đặc trưng cho phần lớn mô hình kinh doanh của Thunes, RLUSD sẽ tạo ra các phức tạp hoạt động không cần thiết. Morgan Nhấn mạnh Những Hạn chế Ảnh hưởng đến RLUS Morgan nhấn mạnh một số hạn chế kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất của RLUSD so với XRP. Vì hầu hết các token RLUSD được tạo ra trên Ethereum blockchain thay vì XRP Ledger, các giao dịch có thể gặp phải thời gian xử lý chậm hơn và cấu trúc phí cao hơn làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong các kịch bản thanh toán khối lượng lớn. Giá cố định USD xác định RLUSD tạo ra các ràng buộc bổ sung cho việc tối ưu hóa thanh toán xuyên biên giới. Morgan lưu ý rằng hạn chế giá cố định này đòi hỏi các nhóm thanh khoản bổ sung hoặc các bước chuyển đổi tiền tệ trong các thị trường không phải USD, tạo ra sự không hiệu quả trong hoạt động mà cơ chế định giá độc lập của XRP tránh được.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 23:18
Blue Jeans Golf Huy Động 20 Triệu Đô La Để Mở Rộng Mô Hình Golf Ranch

Blue Jeans Golf Huy Động 20 Triệu Đô La Để Mở Rộng Mô Hình Golf Ranch

Blue Jeans Golf đã đóng vòng đầu tiên của khoản gọi vốn Series B trị giá $20 triệu, dẫn đầu bởi Old Tom Capital và Creator Sports Capital, nhằm thúc đẩy việc mở rộng quy mô toàn quốc cho mô hình sân tập golf công nghệ Golf Ranch, kết hợp giữa yếu tố golf truyền thống và giải trí. Nguồn vốn này sẽ tài trợ cho việc mua lại và phát triển địa điểm, giúp Golf Ranch phát triển từ bốn địa điểm hiện tại lên tới 12 địa điểm vào cuối năm 2026. Blue Jeans Golf, một công ty đầu tư và quản lý golf được thành lập vào năm 2021 bởi các cựu nhân viên Topgolf Devin Charhon và Michael Canfield, tập trung vào việc xây dựng danh mục "Golf Lite" thông qua đầu tư chiến lược và đổi mới. Các sân tập golf công nghệ, sân ngắn và Par 3 là nền tảng của danh mục Golf Lite, kết hợp tính xác thực của golf truyền thống với khả năng tiếp cận và Khả năng mở rộng của các định dạng ngoài sân. "Golf Ranch là nhà lãnh đạo danh mục rõ ràng trong Golf Lite, với mô hình có thể lặp lại, đội ngũ ưu tú và tầm nhìn dài hạn táo bạo," Evan Roosevelt, đối tác quản lý của Old Tom Capital, một công ty đầu tư tập trung vào việc định hình tương lai của golf cho biết. "Chúng tôi tin rằng đây là hồ sơ đầu tư hấp dẫn nhất trong môn thể thao này — bền bỉ, dựa vào cộng đồng và được xây dựng để mở rộng quy mô." Theo một báo cáo gần đây của Old Tom Capital, phân khúc Golf Lite mang lại biên lợi nhuận cao nhất, Khả năng mở rộng nhất và cơ hội chưa được khai thác nhiều nhất trong golf hiện nay. "Golf đang trải qua một sự thay đổi thế hệ, và chúng tôi rất vui mừng được đầu tư vào một danh mục kết nối trò chơi với tương lai," Charhon, đồng sáng lập và CEO của Blue Jeans Golf cho biết. "Golf Ranch kết hợp công nghệ, cộng đồng và trải nghiệm chơi dễ tiếp cận."
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 23:10
Nhu cầu về ETF vàng và bạc đạt mức kỷ lục

Nhu cầu về ETF vàng và bạc đạt mức kỷ lục

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý đã tăng vọt lên mức chưa từng có, với lượng nắm giữ trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng và bạc đạt kỷ lục mới vào tháng 8. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của năm 2025, khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh biến động kinh tế gia tăng. Để đạt được điều này, các ETF được hỗ trợ bằng vàng đã tăng lên mức ATH là 2,905 tấn, tăng khoảng 310 tấn từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu Bloomberg được The Kobeissi Letter chia sẻ vào ngày 3 tháng 9. Dòng Chuyển vào trùng với giá vàng phá vỡ các kỷ lục liên tiếp trong năm nay, vượt qua mức 3,500 đô la mỗi ounce lần đầu tiên. Nhà phân tích cho rằng đà tăng này là do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, đồng đô la suy yếu và nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương và Người dùng tổ chức. Đáng chú ý, mô hình này là một sự tích lũy ổn định, với những đợt củng cố ngắn sau đó là những đợt Breakout quyết định, được hỗ trợ bởi vị thế của vàng như là tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất. Nhu cầu kỷ lục về bạc Trong khi đó, lượng nắm giữ ETF bạc đã tăng lên 25,044 tấn vào tháng 8 sau bảy tháng tăng liên tiếp, với gần 3,000 tấn được thêm vào trong khoảng thời gian đó. Đà tăng đã đẩy kim loại trắng lên mức thấp 40 đô la mỗi ounce, đánh dấu sự tiến triển mạnh mẽ nhất trong hơn một thập kỷ. Không giống như vàng, động lực của bạc không chỉ được thúc đẩy bởi dòng tiền từ nhà đầu tư mà còn bởi nhu cầu công nghiệp từ sản xuất t
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:07
American Bitcoin được Trump ủng hộ tiết lộ nắm giữ $273M BTC trong ngày ra mắt Nasdaq, cổ phiếu tăng vọt 72%

American Bitcoin được Trump ủng hộ tiết lộ nắm giữ $273M BTC trong ngày ra mắt Nasdaq, cổ phiếu tăng vọt 72%

Bài đăng American Bitcoin được Trump hậu thuẫn tiết lộ nắm giữ 273 triệu USD Bitcoin trong ngày ra mắt Nasdaq, cổ phiếu tăng 72% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính American Bitcoin đã ra mắt trên Nasdaq với mã chứng khoán ABTC sau khi sáp nhập với Gryphon Digital Mining. Công ty tập trung vào việc tích lũy Bitcoin thông qua tự khai thác và các đối tác chiến lược như Hut 8. American Bitcoin Corporation, được hậu thuẫn bởi các con trai của Tổng thống Trump và Hut 8, chính thức ra mắt trên Nasdaq vào hôm thứ Tư sau khi sáp nhập với Gryphon Digital Mining trong một thỏa thuận cổ phiếu đổi cổ phiếu. Giao dịch trên Nasdaq với mã ABTC, American Bitcoin hoạt động như một nền tảng tích lũy Bitcoin nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng tiền mã hóa của Hoa Kỳ. Theo hồ sơ SEC ngày 3 tháng 9, công ty nắm giữ 2,443 BTC, trị giá gần 273 triệu USD, tăng từ 152 BTC trong lần công bố đầu tiên. American Bitcoin có kế hoạch bán tới 2,1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông Loại A và sử dụng số tiền thu được để mua Bitcoin, mua các ASIC khai thác Bitcoin, và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, theo một hồ sơ riêng biệt. Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 72% trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay, theo dữ liệu của Yahoo Finance. Đồng sáng lập Eric Trump cho biết trong một tuyên bố rằng công ty đóng vai trò là phương tiện công khai hàng đầu cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với Bitcoin. Ông gọi Bitcoin là "loại tài sản định nghĩa thời đại của chúng ta." "Sự ra mắt Nasdaq của chúng tôi đánh dấu một cột mốc lịch sử trong việc đưa Bitcoin vào trung tâm của thị trường vốn Hoa Kỳ và thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi để biến Mỹ thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của nền kinh tế Bitcoin toàn cầu," Trump tuyên bố. Bình luận về động thái này, Donald Trump Jr., cũng là một người ủng hộ lớn của American Bitcoin, cho biết việc ra mắt Nasdaq của công ty phản ánh sứ mệnh thúc đẩy các giá trị như tự do và minh bạch đồng thời mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với Bitcoin như một phần của việc củng cố nền kinh tế Hoa Kỳ. "American Bitcoin thể hiện các giá trị định nghĩa sức mạnh của Mỹ: tự do, minh bạch và độc lập," Trump Jr. nói. "Với việc niêm yết trên Nasdaq, chúng tôi đang nâng cao sứ mệnh này lên sân khấu toàn cầu, mang đến cho các nhà đầu tư một phương tiện mà chúng tôi tin rằng sẽ củng cố...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:03
Nhạc Của Ariana Grande Đang Thăng Hạng Ngay Trước Khi Kỷ Nguyên Bận Rộn Của Cô Bắt Đầu Trở Lại

Nhạc Của Ariana Grande Đang Thăng Hạng Ngay Trước Khi Kỷ Nguyên Bận Rộn Của Cô Bắt Đầu Trở Lại

Bài đăng Âm nhạc của Ariana Grande đang tăng hạng ngay trước khi kỷ nguyên bận rộn của cô bắt đầu trở lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đĩa đơn "Yes, And?" và "Twilight Zone" của Ariana Grande đều cải thiện vị trí của mình, cũng như album gần đây nhất của cô Eternal Sunshine. HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 10: Ariana Grande tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 tại Hollywood, California. (Ảnh của Sarah Morris/WireImage) WireImage Ariana Grande đang có một giai đoạn tương đối yên ắng trên các bảng xếp hạng của Vương quốc Anh hiện tại, với chỉ một vài tác phẩm – mặc dù trong mọi trường hợp, âm nhạc của cô đều đang tăng hạng. Người chiến thắng giải Grammy này hiện không tích cực quảng bá bất cứ điều gì, mặc dù điều đó sẽ sớm thay đổi. Cô sẽ một lần nữa hợp tác với Cynthia Erivo trong Wicked: For Good, phần thứ hai của thương hiệu Wicked, ra mắt vào mùa thu này. Một chuyến lưu diễn hòa nhạc mới được công bố, dựa trên chương mới nhất của cô, sẽ được tiến hành sau đó. Ngay cả khi cô vẫn im lặng vào lúc này, âm nhạc của Grande vẫn tiếp tục phát triển, và một bài hát đã quay trở lại khi người hâm mộ ở Vương quốc Anh tiếp tục mua và phát trực tuyến các sản phẩm mới nhất của cô. "Twilight Zone" tăng hạng trên nhiều bảng xếp hạng "Twilight Zone" cải thiện trên hai bảng xếp hạng tập trung vào doanh số trong giai đoạn này. Bài hát tăng từ vị trí số 31 lên số 23 trên bảng xếp hạng Official Physical Singles, trong khi trên danh sách Official Vinyl Singles, bài hát tiến từ vị trí số 36 lên số 25. Đĩa đơn này hiện đã dành năm tuần trên mỗi bảng xếp hạng. Trước đây nó đã đạt đỉnh ở vị trí á quân trên danh sách Official Physical Singles và vị trí số 3 trên danh sách Official Vinyl Singles. "Yes, And?" quay trở lại Chiến thắng khác của Grande vào lúc này là một điều quen thuộc. "Yes, And?" quay trở lại bảng xếp hạng Official Physical Singles ở vị trí số 87, kéo dài thời gian của nó như một trong những bài hát bán chạy nhất trên bất kỳ định dạng vật lý nào lên đến 58 tuần. Bản hit dance-pop này đã từng đạt vị trí số 1, và nó tái hợp với "Twilight Zone" trong tuần này để mang lại cho người chiến thắng giải Grammy một cặp xuất hiện trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:01
3 Đồng Tiền Khác Được Dự Đoán Sẽ Tăng 1500% Trước Đỉnh Chu Kỳ Của Bitcoin Vào Năm 2026

3 Đồng Tiền Khác Được Dự Đoán Sẽ Tăng 1500% Trước Đỉnh Chu Kỳ Của Bitcoin Vào Năm 2026

Bài đăng 3 Đồng Coin Khác Được Dự Đoán Sẽ Tăng 1500% Trước Đỉnh Chu Kỳ Bitcoin Vào Năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BÀI VIẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ* Cardano (ADA) từ lâu đã là sự lựa chọn yêu thích của các nhà đầu tư tin tưởng vào nền tảng vững chắc và khả năng mở rộng dài hạn. Tuy nhiên, khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ Bitcoin Halving tiếp theo và có thể đạt đỉnh vào năm 2026, có suy đoán rằng kỷ nguyên mới của các tiền mã hóa thay thế sẽ mang lại mức tăng trưởng như Bitcoin đã thể hiện cho đến nay, thậm chí còn nhiều hơn. Trong số đó, Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) và Injective (INJ) đang thu hút sự quan tâm đáng kể nhờ các chức năng hệ sinh thái mới và sự tăng trưởng mạnh mẽ. Little Pepe (LILPEPE): Cuộc Cách Mạng Layer 2 Được Thúc Đẩy Bởi Meme Little Pepe (LILPEPE) không chỉ là một Meme coin thông thường. Đây là token tiện ích gốc của hệ sinh thái Little Pepe, hoạt động như một blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo được thiết kế dành riêng cho văn hóa meme. Được xây dựng với phí cực thấp, bảo mật siêu tốc và tính chất hoàn tất nhanh chóng, mạng lưới này định vị mình là blockchain chỉ dành cho meme đầu tiên trên thế giới. Không giống các dự án khác chỉ mở rộng Ethereum blockchain, Little Pepe có thể định nghĩa lại các token meme bằng cách cung cấp cho chúng một cơ sở hạ tầng chuyên dụng. Hiệu suất bán trước nhấn mạnh đà phát triển của nó. Tính đến Giai đoạn 12, LILPEPE có giá $0,002, với hơn $22,4 triệu đã huy động được trong tổng mục tiêu $25,4 triệu. Hơn 14,2 tỷ token đã được bán từ phân bổ dự kiến, báo hiệu sự tin tưởng đáng kể từ cộng đồng và nhà đầu tư bán lẻ. Khi niêm yết, token dự kiến sẽ ra mắt ở mức $0,003, phản ánh tiềm năng tăng trưởng ổn định cho những người áp dụng sớm. Tokenomics cho thấy cách tiếp cận có cấu trúc hướng tới tính bền vững. Ứng dụng 10% nguồn cung được dành cho thanh khoản để sàn giao dịch có thể hoạt động đúng cách, 26,5% cho bán trước, và 13,5% cho staking và phần thưởng cho người nắm giữ trong dài hạn. 10% còn lại dành cho tiếp thị, duy trì và hỗ trợ chiến dịch, mạng lưới người ảnh hưởng và các mối quan hệ cộng đồng. Có lẽ điều đáng chú ý nhất là dự án áp dụng 0% thuế giao dịch, củng cố triết lý tự do tài chính của nó. Lộ trình...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57
Các bản hit lớn nhất của Coldplay tăng mạnh khi chuyến lưu diễn lịch sử của ban nhạc gần kết thúc

Các bản hit lớn nhất của Coldplay tăng mạnh khi chuyến lưu diễn lịch sử của ban nhạc gần kết thúc

Bài đăng Các bản hit lớn nhất của Coldplay tăng vọt khi chuyến lưu diễn lịch sử của ban nhạc sắp kết thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sáu bản nhạc kinh điển của Coldplay tái xuất hiện trên các bảng xếp hạng của Anh khi ban nhạc kết thúc chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour, bao gồm "Viva La Vida," "Clocks" và "Fix You." LAS VEGAS, NEVADA – SEPTEMBER 18: (Từ trái sang phải) Guy Berryman, Jonny Buckland, Chris Martin, và Will Champion của Coldplay tham dự Lễ hội âm nhạc iHeartRadio 2021 vào ngày 18 tháng 9 năm 2021 tại T-Mobile Arena ở Las Vegas, Nevada. CHỈ SỬ DỤNG CHO BIÊN TẬP (Ảnh của David Becker/Getty Images for iHeartMedia) Getty Images for iHeartMedia Sau hơn ba năm, Coldplay sắp kết thúc chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour, chuyến lưu diễn có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử và chỉ là chuyến lưu diễn thứ hai trong lịch sử đạt mốc 1 tỷ đô la. Ban nhạc đang ở London cho nhiều buổi biểu diễn tại Sân vận động Wembley, sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9. Sự phấn khích xung quanh chặng cuối cùng đang lan tỏa lên các bảng xếp hạng ở Vương quốc Anh, khi một làn sóng các bản hit của Coldplay quay trở lại và tăng hạng trong thời gian này. "Viva La Vida" tăng vọt trở lại Nửa tá bản nhạc nổi tiếng nhất của nhóm tìm được vị trí trên ít nhất một bảng xếp hạng quốc gia, với một số bài hát quay trở lại trên nhiều danh sách — và một bài đạt đến những vị trí cao chưa từng thấy. "Viva La Vida" là điểm nổi bật trong tuần khi nói đến sự trở lại, khi nó tái xuất hiện trên bảng xếp hạng Official Singles Sales ở vị trí số 62 và danh sách Official Singles Downloads ở vị trí số 58. Đồng thời, bản nhạc giao hưởng này cải thiện đáng kể trên các bảng xếp hạng dựa trên lượt tiêu thụ, tăng từ vị trí số 80 lên số 20 trên bảng xếp hạng Official Singles và từ số 66 lên số 49 trên bảng xếp hạng Official Streaming. "Fix You" trở thành bản bán chạy trở lại "Fix You" cũng quay trở lại hai bảng xếp hạng tập trung vào doanh số tại Anh. Bài hát của Coldplay tái xuất hiện ở vị trí số 76 trên danh sách Official Singles Sales và ở vị trí số 71 trên bảng xếp hạng Official Singles Downloads. "The Scientist" quay trở lại trên hai...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:31
Quỹ cộng đồng mua 1,000 BTC được hậu thuẫn bởi Winklevoss, Nakamoto

Quỹ cộng đồng mua 1,000 BTC được hậu thuẫn bởi Winklevoss, Nakamoto

Bài đăng Treasury mua 1.000 BTC được hỗ trợ bởi Winklevoss, Nakamoto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Công ty "Treasury" có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam thông qua Trao đổi ngược với bên cho vay MKB Nedsense. Điều này sẽ khiến nó trở thành công ty quỹ Bitcoin đầu tiên trên sàn giao dịch chính của châu Âu và biến BTC thành tài sản dự trữ chính. Treasury hiện đã nắm giữ 1.000 BTC và dự định sử dụng kết hợp giữa phát hành cổ phiếu và nợ chuyển đổi để có thể mua thêm một cách có hệ thống. Treasury, một công ty Bitcoin tính bằng Euro BTC $111 411 Biến động giá 24h: 1,8% Vốn hóa thị trường: $2,22 T Khối lượng 24h: $43,66 B, đã đảm bảo 147 triệu đô la tài trợ thông qua vòng gọi vốn tư nhân do Nakamoto Holdings và Winklevoss Capital dẫn đầu. Công ty sẽ sử dụng số tiền này để mua hơn 1.000 Bitcoin. Công ty cho biết họ nhắm đến mục tiêu "trở thành công ty quỹ Bitcoin đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch chính của châu Âu." Treasury lên kế hoạch niêm yết trên Euronext Amsterdam để mở rộng nắm giữ Bitcoin Công ty châu Âu Treasury, hiện đang tập trung vào việc xây dựng dự trữ Bitcoin, đã công bố kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam thông qua Trao đổi ngược với bên cho vay MKB Nedsense. Điều này tương tự như một vụ sáp nhập SPAC và bỏ qua các yêu cầu IPO truyền thống. Khing Oei, người sáng lập và CEO của Treasury, dự định sử dụng kết hợp giữa phát hành cổ phiếu trong tương lai và nợ chuyển đổi để tăng cường dự trữ Bitcoin. Ông nói thêm rằng mục tiêu của công ty là biến BTC thành tài sản dự trữ chính. Treasury hiện đang nắm giữ phân bổ ban đầu là 1.000 BTC, đưa nó vào danh sách những công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu châu Âu. Nhu cầu về Bitcoin như một tài sản dự trữ trong các công ty châu Âu đã tăng lên gần đây. Theo BitcoinTreasuries.NET, Bitcoin Group của Đức dẫn đầu khu vực với 3.605 BTC trị giá khoảng 400 triệu đô la, tiếp theo là Sequans Communications của Pháp (3.205 BTC) và The Smarter Web Company của Anh (2.440 BTC). Đảm bảo sự hỗ trợ từ Winklevoss, Nakamoto Treasury đã đảm bảo 147 triệu đô la trong đợt gọi vốn thông qua một...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:03
Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Nhà phân tích chưa từng thấy cơn sốt Meme coin như thế này kể từ đỉnh cao của PEPE

Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Nhà phân tích chưa từng thấy cơn sốt Meme coin như thế này kể từ đỉnh cao của PEPE

Nhà phân tích cho biết cơn sốt meme chưa từng mạnh mẽ như vậy kể từ đỉnh cao của PEPE, với đợt bán trước của Layer Brett ở mức $0,0053, phần thưởng staking 1,100% và giveaway trị giá $1M đang thúc đẩy nhu cầu.
Blockchainreporter2025/09/03 21:50
