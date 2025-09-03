3 Đồng Tiền Khác Được Dự Đoán Sẽ Tăng 1500% Trước Đỉnh Chu Kỳ Của Bitcoin Vào Năm 2026
Bài đăng 3 Đồng Coin Khác Được Dự Đoán Sẽ Tăng 1500% Trước Đỉnh Chu Kỳ Bitcoin Vào Năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BÀI VIẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ* Cardano (ADA) từ lâu đã là sự lựa chọn yêu thích của các nhà đầu tư tin tưởng vào nền tảng vững chắc và khả năng mở rộng dài hạn. Tuy nhiên, khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ Bitcoin Halving tiếp theo và có thể đạt đỉnh vào năm 2026, có suy đoán rằng kỷ nguyên mới của các tiền mã hóa thay thế sẽ mang lại mức tăng trưởng như Bitcoin đã thể hiện cho đến nay, thậm chí còn nhiều hơn. Trong số đó, Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) và Injective (INJ) đang thu hút sự quan tâm đáng kể nhờ các chức năng hệ sinh thái mới và sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Little Pepe (LILPEPE): Cuộc Cách Mạng Layer 2 Được Thúc Đẩy Bởi Meme
Little Pepe (LILPEPE) không chỉ là một Meme coin thông thường. Đây là token tiện ích gốc của hệ sinh thái Little Pepe, hoạt động như một blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo được thiết kế dành riêng cho văn hóa meme. Được xây dựng với phí cực thấp, bảo mật siêu tốc và tính chất hoàn tất nhanh chóng, mạng lưới này định vị mình là blockchain chỉ dành cho meme đầu tiên trên thế giới. Không giống các dự án khác chỉ mở rộng Ethereum blockchain, Little Pepe có thể định nghĩa lại các token meme bằng cách cung cấp cho chúng một cơ sở hạ tầng chuyên dụng.
Hiệu suất bán trước nhấn mạnh đà phát triển của nó. Tính đến Giai đoạn 12, LILPEPE có giá $0,002, với hơn $22,4 triệu đã huy động được trong tổng mục tiêu $25,4 triệu. Hơn 14,2 tỷ token đã được bán từ phân bổ dự kiến, báo hiệu sự tin tưởng đáng kể từ cộng đồng và nhà đầu tư bán lẻ. Khi niêm yết, token dự kiến sẽ ra mắt ở mức $0,003, phản ánh tiềm năng tăng trưởng ổn định cho những người áp dụng sớm.
Tokenomics cho thấy cách tiếp cận có cấu trúc hướng tới tính bền vững. Ứng dụng 10% nguồn cung được dành cho thanh khoản để sàn giao dịch có thể hoạt động đúng cách, 26,5% cho bán trước, và 13,5% cho staking và phần thưởng cho người nắm giữ trong dài hạn. 10% còn lại dành cho tiếp thị, duy trì và hỗ trợ chiến dịch, mạng lưới người ảnh hưởng và các mối quan hệ cộng đồng. Có lẽ điều đáng chú ý nhất là dự án áp dụng 0% thuế giao dịch, củng cố triết lý tự do tài chính của nó. Lộ trình...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57