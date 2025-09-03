Bill Morgan Tiêu Chuẩn Hóa Phản Hồi về Vai Trò của XRP trong Các Thỏa Thuận của Ripple

Bài đăng Bill Morgan Tiêu chuẩn hóa Phản hồi về Vai trò của XRP trong Các Thỏa thuận của Ripple xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bill Morgan nói rằng ông sẽ không trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại về việc sử dụng XRP trong các thỏa thuận của Ripple. Morgan làm rõ rằng ông không làm việc cho công ty, nói rằng Ripple đã làm rõ điều này. XRP được xem là đồng tiền cầu nối vượt trội cho các thanh toán toàn cầu tức thời, khối lượng lớn. Chuyên gia pháp lý Bill Morgan đã công bố một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa để giải quyết các câu hỏi lặp đi lặp lại về việc sử dụng XRP trong các quan hệ đối tác của Ripple. Tuyên bố của Morgan xuất hiện khi cộng đồng XRP thường xuyên tìm kiếm sự làm rõ về việc liệu các hợp tác mới của Ripple có liên quan đến token gốc hay không. Phân tích kỹ thuật Ủng hộ XRP Hơn RLUSD Nhà phân tích pháp lý bày tỏ sự thất vọng khi liên tục phải trả lời các câu hỏi giống nhau về việc liệu các quan hệ đối tác cụ thể của Ripple có liên quan đến việc sử dụng token XRP hay không. Morgan làm rõ rằng ông không làm việc cho cả hai công ty, khiến việc mong đợi xác nhận dứt khoát hoặc chắc chắn từ ông về những vấn đề này là không công bằng. Morgan đưa ra lý do kỹ thuật chi tiết giải thích tại sao XRP có khả năng cung cấp năng lượng cho hầu hết các quan hệ đối tác thanh toán của Ripple thay vì stablecoin RLUSD của công ty. Ông đã tham khảo các tuyên bố từ CTO của Ripple Joel Katz xác nhận rằng phần lớn các hoạt động thanh toán của Ripple sử dụng XRP như tài sản cầu nối chính. Chuyên gia pháp lý thừa nhận rằng RLUSD có thể phục vụ các trường hợp sử dụng cụ thể trong các thị trường tương đương USD với những lo ngại về Biến động giá hoặc các khu vực pháp lý yêu cầu giao dịch stablecoin để tuân thủ quy định. Tuy nhiên, đối với các kịch bản thanh toán tức thời theo thời gian thực đặc trưng cho phần lớn mô hình kinh doanh của Thunes, RLUSD sẽ tạo ra các phức tạp hoạt động không cần thiết. Morgan Nhấn mạnh Những Hạn chế Ảnh hưởng đến RLUS Morgan nhấn mạnh một số hạn chế kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất của RLUSD so với XRP. Vì hầu hết các token RLUSD được tạo ra trên Ethereum blockchain thay vì XRP Ledger, các giao dịch có thể gặp phải thời gian xử lý chậm hơn và cấu trúc phí cao hơn làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong các kịch bản thanh toán khối lượng lớn. Giá cố định USD xác định RLUSD tạo ra các ràng buộc bổ sung cho việc tối ưu hóa thanh toán xuyên biên giới. Morgan lưu ý rằng hạn chế giá cố định này đòi hỏi các nhóm thanh khoản bổ sung hoặc các bước chuyển đổi tiền tệ trong các thị trường không phải USD, tạo ra sự không hiệu quả trong hoạt động mà cơ chế định giá độc lập của XRP tránh được. Đối với...