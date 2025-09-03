Liệu Việc Mở Rộng Trò Chơi Có Thể Đưa PI Lên $1?
Bài đăng Liệu Sự Mở Rộng Game Có Thể Đưa PI Lên $1? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Pi coin gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi lấy lại sự ổn định quanh mức $0,34, cao hơn một chút so với đáy cục bộ ở mức $0,27. Mặc dù trải qua một thời gian dài chịu áp lực bán, thị trường đã tạo ra một Breakout từ cấu trúc nêm giảm đã định hình nhiều tháng suy giảm. Việc ra mắt gần đây của trò chơi PiOnline DeFi đã mang lại nguồn năng lượng mới cho hệ sinh thái. Sự quan tâm đang dần tăng trở lại, sau nhiều tháng hoạt động thị trường im ắng.
Kiểm Tra Lại Breakout Mang Đến Cho Giá Pi Coin Cơ Hội Lấy Lại Vùng Cao Hơn
Giá Pi coin gần đây đã phá vỡ mô hình nêm giảm đã kìm hãm nó trong nhiều tháng. Sau Breakout, giá đã kiểm tra lại đường biên trên và xác nhận mức $0,34 là mức hỗ trợ Solid. Động thái này cũng phù hợp với mức hồi quy Fibonacci 0,236, tạo thêm ý nghĩa cho cấu trúc ngắn hạn. Rào cản tăng giá trước mắt hiện nằm giữa $0,41 và $0,50, một vùng từng kích hoạt áp lực bán mạnh trong quá khứ. Nếu giá vượt qua rào cản này một cách mạnh mẽ, vùng mục tiêu tiếp theo có thể xuất hiện gần $0,56. Đồng thời, Chỉ báo động lượng tiền (MFI) đang dao động gần mức 41, báo hiệu rằng mặc dù Chuyển vào chưa mạnh, nhưng vẫn còn không gian để nhu cầu tăng trưởng hơn nữa.
Biểu đồ PI/USD 1 ngày (Nguồn: TradingView)
Bức tranh lớn hơn phác thảo lộ trình các mức mở rộng Fibonacci cao hơn ở $0,71, $0,86 và $0,93 nếu động lượng tiếp tục tăng. Những mức này đại diện cho các cột mốc quan trọng có thể định hình lại tâm lý và đưa Pi trở lại các cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm xuống dưới $0,27 sẽ đảo ngược kịch bản và có nguy cơ rơi xuống mức $0,15, làm mất đi phần lớn nỗ lực phục hồi. Cho đến lúc đó, Breakout khỏi nêm cho thấy phe tăng có thể nắm lợi thế nếu thanh khoản cải thiện.
Một đợt tăng mạnh vượt qua vùng $0,41-$0,50 có thể xác nhận Breakout này và mở đường cho sự mở rộng cao hơn. Cấu trúc đang mở ra này gắn liền chặt chẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:26