2025-10-10 thứ sáu

Dòng tiền ETF phân hóa: Quỹ Bitcoin thu về dòng tiền 333 triệu USD trong khi ETF Ether mất 135 triệu USD

Bài đăng Dòng tiền ETF phân chia: Quỹ Bitcoin tăng Chuyển vào 333 triệu USD trong khi ETF Ether mất 135 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) khởi đầu tháng 9 với Chuyển vào mạnh mẽ 333 triệu USD, trong khi ETF ether gặp khó khăn, ghi nhận Chuyển ra 135 triệu USD. BTC tăng đà trong khi ETH đối mặt với Chuyển ra mới Tháng 9 mở đầu với sự phân chia rõ ràng về tâm lý giữa hai thị trường ETF tiền mã hóa lớn nhất. Các nhà đầu tư đổ tiền vào quỹ bitcoin, trong khi các sản phẩm ether gặp khó khăn [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/etf-flows-split-bitcoin-funds-gain-333-million-inflow-as-ether-etfs-bleed-135-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:23
Disney sẽ trả 10 triệu đô la giá thanh toán FTC về dữ liệu trẻ em

Bài đăng Disney phải trả 10 triệu USD giá thanh toán FTC về dữ liệu trẻ em xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tháp nước đứng tại Walt Disney Studios vào ngày 3 tháng 6 năm 2025 tại Burbank, California. Mario Tama | Getty Images Công ty Walt Disney sẽ trả 10 triệu USD để giải quyết cáo buộc của Ủy ban Thương mại Liên bang rằng họ đã cho phép thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của trẻ em trên YouTube. FTC tuyên bố công ty đã cho phép thu thập dữ liệu từ trẻ em xem video hướng đến trẻ em trên YouTube mà không thông báo cho phụ huynh hoặc nhận được sự đồng ý của họ. Đơn khiếu nại cáo buộc Disney đã vi phạm Quy tắc Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em bằng cách không gắn nhãn một số video YouTube là dành cho trẻ em. Cơ quan này tuyên bố công ty đã có thể thu thập dữ liệu từ người xem nội dung hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi và sử dụng nó cho quảng cáo có mục tiêu. Vào năm 2019, sau khi giá thanh toán với FTC, YouTube bắt đầu yêu cầu người sáng tạo nội dung liệt kê liệu video đã tải lên là "dành cho trẻ em" hay "không dành cho trẻ em". Việc chỉ định này đảm bảo rằng thông tin cá nhân không được thu thập từ các video "dành cho trẻ em" và quảng cáo cá nhân hóa sẽ không được hiển thị cho người xem. Bình luận cũng bị vô hiệu hóa trên những video đó. Thỏa thuận đề xuất sẽ yêu cầu Disney trả khoản tiền phạt dân sự 10 triệu USD, tuân thủ quy tắc bảo vệ dữ liệu trẻ em và triển khai chương trình để xem xét liệu các video đăng trên YouTube có nên được chỉ định là "dành cho trẻ em" hay không. "Hỗ trợ sức khỏe và an toàn của trẻ em và gia đình là trọng tâm của những gì chúng tôi làm," công ty cho biết trong một tuyên bố được CNBC thu thập. "Thỏa thuận này không liên quan đến các nền tảng kỹ thuật số do Disney sở hữu và vận hành mà chỉ giới hạn trong việc phân phối một số nội dung của chúng tôi trên nền tảng YouTube. Disney có truyền thống lâu đời trong việc áp dụng các tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất đối với luật bảo mật trẻ em, và chúng tôi vẫn cam kết đầu tư vào các công cụ cần thiết để tiếp tục...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:34
BitMine Tiến Gần Đến 2 Triệu Ether Holdings Sau Hoạt động mới nhất Mua Vào, Hiện Sở Hữu Khoảng 1.6% Tổng cung ETH ⋆ ZyCrypto

Bài đăng BitMine Gần Đạt 2 Triệu Ether Nắm Giữ Sau Lần Mua Mới Nhất, Hiện Sở Hữu Khoảng 1,6% Tổng Cung ETH ⋆ ZyCrypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp BitMine Immersion Technologies, công ty stacking Ether niêm yết trên Nasdaq do Tom Lee của Fundstrat điều hành, cho biết hiện nắm giữ gần 2 triệu token ETH, củng cố vị thế là nhà nắm giữ Ether doanh nghiệp lớn nhất thế giới. BitMine Tiếp Tục Mua Ether Ồ Ạt Theo thông báo hôm thứ Ba, BitMine hiện nắm giữ 1,866,974 Ether (ETH). Công ty có trụ sở tại Las Vegas, đã triển khai chiến lược kho bạc định danh bằng Ether vào cuối tháng 6 và đẩy nhanh việc mua vào trong những tuần gần đây, hiện sở hữu 1,55% trong tổng số 120,7 triệu Ethereum đang tồn tại. Dữ liệu Quỹ dự trữ Ethereum chiến lược cho thấy BitMine là nhà nắm giữ Ethereum doanh nghiệp lớn nhất thế giới, với giá trị nắm giữ hơn 8,1 tỷ đô la. Để so sánh, BitMine sở hữu nhiều Ethereum hơn tổng số nắm giữ của các công ty kho bạc Ethereum như SharpLink Gaming và The Ether Machine, cũng như tổ chức phi lợi nhuận Ethereum Foundation. Công ty chỉ đứng sau khoản nắm giữ BTC trị giá 71 tỷ đô la của Strategy tập trung vào Bitcoin trong số tất cả các công ty kho bạc tiền mã hóa. Danh mục đầu tư của BitMine tính đến ngày 2/9 cũng bao gồm 635 triệu đô la tiền mặt không bị ràng buộc để mua thêm ETH. Công ty vẫn duy trì mục tiêu dài hạn là mua tới 5% nguồn cung của đồng tiền mã hóa lớn thứ hai. Tháng trước, công ty của Lee đã đưa ra kế hoạch tăng cường năng lực tài chính lên hơn 20 tỷ đô la để hỗ trợ các thương vụ mua thêm. Quảng cáo &nbsp Kho Bạc Ether Tiếp Tục Mở Rộng Động thái của BitMine diễn ra khi các kho bạc ether doanh nghiệp gần đây đạt được sức hút đáng kể trong bối cảnh chính sách Hoa Kỳ thân thiện hơn đối với stablecoin và các sản phẩm tiền mã hóa tổ chức. Những phương tiện kho bạc tiền mã hóa này, như BitMine, cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với các mạng như Ethereum và Solana mà không cần phải nắm giữ trực tiếp các token gốc. Như ZyCrypto đưa tin vào hôm thứ Ba, Yunfeng Financial Group, một công ty niêm yết tại Hồng Kông có liên hệ với nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, đã mua 10,000 ETH trị giá khoảng 44 triệu đô la. Nguồn: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:29
Liệu Việc Mở Rộng Trò Chơi Có Thể Đưa PI Lên $1?

Bài đăng Liệu Sự Mở Rộng Game Có Thể Đưa PI Lên $1? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Pi coin gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi lấy lại sự ổn định quanh mức $0,34, cao hơn một chút so với đáy cục bộ ở mức $0,27. Mặc dù trải qua một thời gian dài chịu áp lực bán, thị trường đã tạo ra một Breakout từ cấu trúc nêm giảm đã định hình nhiều tháng suy giảm. Việc ra mắt gần đây của trò chơi PiOnline DeFi đã mang lại nguồn năng lượng mới cho hệ sinh thái. Sự quan tâm đang dần tăng trở lại, sau nhiều tháng hoạt động thị trường im ắng. Kiểm Tra Lại Breakout Mang Đến Cho Giá Pi Coin Cơ Hội Lấy Lại Vùng Cao Hơn Giá Pi coin gần đây đã phá vỡ mô hình nêm giảm đã kìm hãm nó trong nhiều tháng. Sau Breakout, giá đã kiểm tra lại đường biên trên và xác nhận mức $0,34 là mức hỗ trợ Solid. Động thái này cũng phù hợp với mức hồi quy Fibonacci 0,236, tạo thêm ý nghĩa cho cấu trúc ngắn hạn. Rào cản tăng giá trước mắt hiện nằm giữa $0,41 và $0,50, một vùng từng kích hoạt áp lực bán mạnh trong quá khứ. Nếu giá vượt qua rào cản này một cách mạnh mẽ, vùng mục tiêu tiếp theo có thể xuất hiện gần $0,56. Đồng thời, Chỉ báo động lượng tiền (MFI) đang dao động gần mức 41, báo hiệu rằng mặc dù Chuyển vào chưa mạnh, nhưng vẫn còn không gian để nhu cầu tăng trưởng hơn nữa. Biểu đồ PI/USD 1 ngày (Nguồn: TradingView) Bức tranh lớn hơn phác thảo lộ trình các mức mở rộng Fibonacci cao hơn ở $0,71, $0,86 và $0,93 nếu động lượng tiếp tục tăng. Những mức này đại diện cho các cột mốc quan trọng có thể định hình lại tâm lý và đưa Pi trở lại các cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm xuống dưới $0,27 sẽ đảo ngược kịch bản và có nguy cơ rơi xuống mức $0,15, làm mất đi phần lớn nỗ lực phục hồi. Cho đến lúc đó, Breakout khỏi nêm cho thấy phe tăng có thể nắm lợi thế nếu thanh khoản cải thiện. Một đợt tăng mạnh vượt qua vùng $0,41-$0,50 có thể xác nhận Breakout này và mở đường cho sự mở rộng cao hơn. Cấu trúc đang mở ra này gắn liền chặt chẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:26
GBP ổn định và củng cố các khoản lỗ hôm thứ Ba - Scotiabank

Bài đăng GBP ổn định và củng cố các khoản lỗ hôm thứ Ba – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Bảng Anh (GBP) cũng tăng nhẹ 0,1% so với Đô la Mỹ (USD) khi nó cố gắng củng cố các khoản lỗ hôm thứ Hai, theo báo cáo của Chiến lược gia FX trưởng của Scotiabank Shaun Osborne và Eric Theoret. Thị trường chú ý đến ngân sách ngày 26 tháng 11 "Sự biến động thị trường trái phiếu của Vương quốc Anh dường như đã bình ổn phần nào, tuy nhiên tình hình tài chính sẽ vẫn là yếu tố thúc đẩy chính cho GBP khi thị trường hướng đến việc công bố ngân sách vào ngày 26 tháng 11. Về các yếu tố cơ bản, chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng đã mang lại một bất ngờ tích cực nhẹ, đạt 54,2 so với mức trước/dự kiến là 53,6. Khu vực giữa mức 50 là đáng chú ý và tương đối cao khi so sánh với các đồng nghiệp." "Hành động giá gần đây cho thấy sự hỗ trợ, ổn định và khả năng phục hồi khi chúng tôi lưu ý các bóng dưới kéo dài trong nến ngày thứ Ba và thứ Tư. Chỉ số RSI đang ở vùng giảm giá dưới 50, nhưng chỉ ở mức biên. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại hướng đến MA 50 ngày (1,3488) và hướng đến phạm vi ngắn hạn giữa mức hỗ trợ 1,3350 và mức kháng cự 1,3450." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:10
Giá Dogecoin và Pepe Tiếp Tục Giảm, Liệu Layer Brett Có Phải Là Lý Do Thực Sự?

Bài đăng Giá Dogecoin và Pepe Tiếp Tục Giảm, Liệu Layer Brett Có Phải Là Lý Do Thực Sự? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin và Pepe Coin từng thống trị bảng xếp hạng Meme coin—nhưng sự thống trị đó có thể đang trượt dài. Cả giá Dogecoin và Pepe đều giảm, khối lượng giao dịch đang cạn kiệt, và thậm chí ma thuật meme cũng như đang phai nhạt. Trong khi đó, một đối thủ mới, Layer Brett, đang thu hút sự chú ý nghiêm túc. Liệu token Ethereum Layer 2 dưới một xu này có phải là lý do khiến các nhà đầu tư meme đang rời bỏ con thuyền? Dogecoin (DOGE): Trượt dài khỏi ngôi vương meme Danh tiếng của Dogecoin với tư cách là Meme coin nguyên bản vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vị thế thị trường của nó đang bắt đầu lung lay. Giá đã giảm đều đặn trong vài tuần qua, với rất ít dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Cộng đồng Dogecoin vẫn trung thành, nhưng ngay cả những người hâm mộ DOGE trung thành nhất cũng đang tìm thấy ít lý do để duy trì sự nhiệt tình. Vấn đề chính? Không có gì thay đổi. Vẫn không có chức năng hợp đồng thông minh, không có công cụ DeFi, và không có lộ trình nâng cấp thực sự. Dogecoin tồn tại trong hình thức ban đầu của nó—vui nhộn, biểu tượng, và phần lớn là tĩnh. ETF Dogecoin đồn đoán từ lâu vẫn chưa xuất hiện, và ngoài việc thỉnh thoảng được Elon Musk nhắc đến, khả năng tạo ra sự chú ý mới của DOGE đã giảm đáng kể. Trong khi đó, các ví đang âm thầm luân chuyển ra ngoài. Những người nắm giữ lớn không bán hết hoàn toàn, nhưng họ đang đa dạng hóa—thường là vào các Meme coin mang lại lợi nhuận thực tế và công nghệ mới. Đây không phải là cái chết của Dogecoin, nhưng rõ ràng là một bước lùi từ vị thế thống trị. Pepe Coin (PEPE): Vẫn hoang dã, nhưng giá Pepe không hấp dẫn Pepe Coin bùng nổ trên thị trường với năng lượng meme cạnh tranh với những đồng tiền tốt nhất. Nhưng gần đây, giá Pepe đã bị mắc kẹt trong sự suy giảm. Khối lượng giao dịch đang thu hẹp, và tâm lý xã hội—mặc dù vẫn vui tươi—không tạo ra được tia lửa tương tự. Một phần của vấn đề là sự bão hòa. Một meme thuần túy chỉ có thể tồn tại trong một thời gian nhất định trước khi các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Pepe Coin chưa bao giờ hứa hẹn về công nghệ hay tiện ích, và mặc dù điều đó hiệu quả lúc đầu, nhưng ánh hào quang đã mờ nhạt. Không có staking...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:04
Bản hit nổi tiếng của Ozzy Osbourne đang thăng hoa hơn bao giờ hết

Bài đăng Đĩa đơn nổi tiếng của Ozzy Osbourne đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Hellraiser" của Ozzy Osbourne quay trở lại bảng xếp hạng Official Physical Singles ở vị trí số 97, đánh dấu một đỉnh cao mới cho bài hát đã ra đời hàng thập kỷ. NEW YORK, NY – DECEMBER 11: Ozzy Osbourne ghé thăm SiriusXM Studios vào ngày 11 tháng 12 năm 2014 tại New York City. (Ảnh của Ilya S. Savenok/Getty Images) Getty Images Hơn một tháng sau khi Ozzy Osbourne qua đời, đợt tăng vọt ban đầu về doanh số bán và lượt stream nhạc của ông đã giảm đáng kể. Trong những ngày ngay sau khi tin tức được công bố, nhiều bản hit nổi tiếng nhất và các dự án của ông — cả solo và với Black Sabbath — đã ra mắt hoặc tăng vọt trong bảng xếp hạng trên khắp Vương quốc Anh, quê hương của ông. Sự ủng hộ kiểu này luôn nguội đi sau một thời gian, và hầu hết các tác phẩm của Osbourne đã rơi khỏi danh sách của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, một bài hát đã tìm đường quay trở lại — và leo lên cao hơn bao giờ hết, khi người hâm mộ vẫn đang thương tiếc huyền thoại này. "Hellraiser" Quay trở lại bảng xếp hạng "Hellraiser" quay trở lại bảng xếp hạng Official Physical Singles trong kỳ này ở vị trí số 97. Nó chỉ vừa đủ điều kiện — chỉ cách đáy vài vị trí — nhưng sự tái xuất hiện vẫn là một chiến thắng trên bảng xếp hạng đã trở thành nơi hàng tuần cho các bản hit di sản và các bản in sưu tầm. Tuần thứ hai, Kỷ lục cá nhân mới Kỳ này đánh dấu chỉ tuần thứ hai "Hellraiser" từng có mặt trên bảng xếp hạng Official Physical Singles, và nó đạt đến đỉnh cao mới. Bài hát này tận hưởng đợt xuất hiện thứ hai trên bảng xếp hạng và cải thiện thành tích trước đó của nó cùng lúc. "Hellraiser" lần đầu tiên đạt được vị trí trong danh sách Official Physical Singles vào tháng Tám, ngay sau khi Osbourne qua đời. Nó ra mắt ở vị trí số 100, sau đó rời đi trong vài kỳ. Osbourne, Lemmy, và một bài hát với nhiều cuộc đời Osbourne đã viết "Hellraiser" với Zakk Wylde và Lemmy Kilmister của Motörhead. Cả Osbourne và Motörhead đều đã thu âm...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:58
World Liberty Financial (WLFI) đốt 47M token khi giá lao dốc

Bài đăng World Liberty Financial (WLFI) Đốt Token 47 triệu khi giá lao dốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial đã đốt 47 triệu token WLFI để chống lại sự sụt giảm giá. Đốt Token chiếm 0,19% của Tổng cung lưu hành khi dự án đang vật lộn với mức giảm 31% kể từ khi ra mắt vào thứ Hai. World Liberty Financial đã tiến hành đốt token khẩn cấp trong tuần này, phá hủy 47 triệu token WLFI khi công ty đang trải qua hiệu suất thị trường giảm sút. Dự án tiền điện tử được gia đình Trump hỗ trợ đã ra mắt giao dịch công khai vào thứ Hai, nhưng không thể duy trì đà tăng. Token bắt đầu giao dịch ở mức $0,331 và giảm hơn 31% giá trị trong vài ngày. Sự sụt giảm đột ngột về giá đã khiến các nhà phát triển dự án phải thực hiện các bước ngay lập tức để ổn định thị trường. Chiến lược Đốt Token không ngăn được đà giảm của thị trường Theo ghi nhận blockchain, World Liberty Financial đã vĩnh viễn loại bỏ 47 triệu token khỏi lưu thông vào thứ Tư bằng cách đốt chúng. Số token bị mất chiếm khoảng 0,19% của Tổng cung lưu hành hiện tại, và có 24,66 tỷ token đang lưu hành. Phát hành ban đầu của dự án là 100 tỷ token, trong đó chỉ có 25% token được giao dịch tại thời điểm ra mắt. Đồng tiền điện tử này đã bị các nhà bán khống nhắm mục tiêu mạnh mẽ, điều này góp phần duy trì sự giảm giá liên tục của token trong tuần. Đội ngũ phát triển đề xuất các chương trình mua lại có hệ thống với phí giao thức được áp dụng để thúc đẩy sự khan hiếm và giá trị token. Phản ứng của cộng đồng dường như tích cực, khi 133 người tham gia đề xuất đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với sáng kiến đốt token trong các cuộc thảo luận ban đầu. Quy trình bỏ phiếu chính thức vẫn đang diễn ra với các nhà phát triển đang cố gắng thu hút thêm nhiều bên liên quan đồng ý về các chiến lược tương lai của tokenomics. Các chuyên gia trong ngành không lạc quan về việc sử dụng tiền điện tử được người nổi tiếng hỗ trợ và tính bền vững của chúng trong thị trường tài chính hoàn chỉnh. Kevin Rush của...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:57
Ngân hàng Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp dịch vụ Lưu ký Bitcoin cho các nhà đầu tư tổ chức, bổ sung hỗ trợ cho các ETF Bitcoin

Bài đăng U.S. Bank Khôi Phục Dịch Vụ Lưu ký Bitcoin Cho Người dùng tổ chức, Bổ Sung Hỗ Trợ Cho Bitcoin ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank hôm nay đã thông báo rằng họ chính thức khôi phục dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức, mở lại chương trình được giới thiệu lần đầu vào năm 2021. Dịch vụ này, được tái khởi động như một chương trình truy cập sớm cho khách hàng Dịch vụ Quỹ Toàn cầu, được thiết kế để cung cấp giải pháp bảo quản an toàn cho Bitcoin, với NYDIG đóng vai trò là đại lý phụ. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm không chắc chắn về quy định, với U.S. Bank trích dẫn khung pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số là yếu tố quan trọng trong việc tái khởi động chương trình. Ngoài việc cung cấp dịch vụ lưu ký trực tiếp cho Bitcoin, ngân hàng đã mở rộng dịch vụ của mình để bao gồm dịch vụ lưu ký cho quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF). Stephen Philipson, phó chủ tịch của U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, nhấn mạnh vai trò tiên phong của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính số. "Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho quỹ và khách hàng lưu ký tổ chức vào năm 2021, và chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục dịch vụ này trong năm nay. Sau khi có sự rõ ràng hơn về quy định, chúng tôi đã mở rộng dịch vụ của mình để bao gồm Bitcoin ETF, cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp dịch vụ đầy đủ cho các nhà quản lý tìm kiếm dịch vụ lưu ký và quản lý." NYDIG, một công ty dịch vụ tài chính Bitcoin và cơ sở hạ tầng năng lượng tích hợp theo chiều dọc, sẽ đóng vai trò là Giám sát viên Bitcoin chính cho chương trình. Tejas Shah, CEO của NYDIG, cho biết quan hệ đối tác này nhấn mạnh sự hội tụ của tài chính truyền thống với nền kinh tế tài sản kỹ thuật số. "NYDIG vinh dự được hợp tác với U.S. Bank với tư cách là nhà cung cấp chính cho dịch vụ lưu ký Bitcoin. Cùng nhau, chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế hiện đại bằng cách tạo điều kiện tiếp cận cho khách hàng Dịch vụ Quỹ Toàn cầu đến Bitcoin như một loại tiền tệ vững chắc, được cung cấp với sự an toàn và bảo mật mà các tổ chức tài chính được quản lý mong đợi." Việc tái khởi động phản ánh chiến lược liên tục của U.S. Bank nhằm mở rộng khả năng kỹ thuật số cho khách hàng tổ chức. Dominic Venturo, phó chủ tịch điều hành cấp cao và giám đốc kỹ thuật số...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:56
Treasury BV Được Hỗ Trợ Bởi Winklevoss Huy Động 147 Triệu USD Cho Kế hoạch mua Bitcoin

Bài đăng Winklevoss-Backed Treasury BV Huy động $147M cho Kế hoạch mua Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Treasury BV huy động €126M do Winklevoss Capital & Nakamoto Holdings dẫn đầu Đã mua hơn 1,000 BTC để đảm bảo kế hoạch quỹ Bitcoin lớn nhất châu Âu Lên kế hoạch niêm yết trên Euronext với mã TRSR thông qua sáp nhập với MKBN Treasury BV Huy động €126M để Dẫn đầu Thị trường Bitcoin châu Âu Công ty đầu tư crypto Hà Lan Treasury BV đã hoàn thành vòng gọi vốn tư nhân quan trọng trị giá €126 triệu ($147M), do Winklevoss Capital và Nakamoto Holdings dẫn đầu. Công ty hiện đang định vị mình để trở thành công ty Bitcoin niêm yết công khai lớn nhất châu Âu. Canh bạc lớn của Treasury BV với Bitcoin Vòng tài trợ, được công bố vào ngày 3 tháng 9, đã giúp Treasury BV mua hơn 1,000 BTC, củng cố bảng cân đối kế toán với một trong những giao dịch mua Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại châu Âu cho đến nay. CEO Hing Oei nhấn mạnh sứ mệnh của công ty: "Chúng tôi xem Bitcoin là nền tảng của thị trường tài chính tương lai. Treasury BV tồn tại để đưa châu Âu lên vị trí hàng đầu trong sự chuyển đổi toàn cầu này," Oei nói. Công ty cũng đã đảm bảo quyền tổ chức hội nghị Bitcoin Amsterdam, nhấn mạnh tham vọng thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử trên khắp lục địa. Con đường đến Niêm yết Công khai trên Euronext Amsterdam Để đạt được tham vọng niêm yết, Treasury BV đã ký kết thỏa thuận sáp nhập bắt buộc với công ty đầu tư Hà Lan MKB Nedsense (MKBN). Theo thỏa thuận: MKBN sẽ chuyển giao tất cả tài sản cho cổ đông lớn nhất của mình, Value8 NV. Cổ phiếu mới sau đó sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư Treasury BV. Khi hoàn tất, đơn vị sáp nhập dự kiến sẽ giao dịch trên Euronext Amsterdam với mã TRSR. CEO Oei đã khung bước đi này như một phần của tầm nhìn lớn hơn: "Điều chúng tôi gọi là 'Bitcoin equitization' sẽ mang đến cho các nhà đầu tư quyền truy cập thực sự vào loại tiền điện tử đầu tiên—thông qua thị trường châu Âu được quản lý," ông giải thích. Chương mới trong Đầu tư Crypto châu Âu Với việc châu Âu thắt chặt quy định nhưng vẫn thúc đẩy đổi mới, việc niêm yết của Treasury BV có khả năng được xem là một cột mốc quan trọng cho việc áp dụng Bitcoin của các tổ chức...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:42
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó