Giá Dogecoin và Pepe Tiếp Tục Giảm, Liệu Layer Brett Có Phải Là Lý Do Thực Sự?

Bài đăng Giá Dogecoin và Pepe Tiếp Tục Giảm, Liệu Layer Brett Có Phải Là Lý Do Thực Sự? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin và Pepe Coin từng thống trị bảng xếp hạng Meme coin—nhưng sự thống trị đó có thể đang trượt dài. Cả giá Dogecoin và Pepe đều giảm, khối lượng giao dịch đang cạn kiệt, và thậm chí ma thuật meme cũng như đang phai nhạt. Trong khi đó, một đối thủ mới, Layer Brett, đang thu hút sự chú ý nghiêm túc. Liệu token Ethereum Layer 2 dưới một xu này có phải là lý do khiến các nhà đầu tư meme đang rời bỏ con thuyền? Dogecoin (DOGE): Trượt dài khỏi ngôi vương meme Danh tiếng của Dogecoin với tư cách là Meme coin nguyên bản vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vị thế thị trường của nó đang bắt đầu lung lay. Giá đã giảm đều đặn trong vài tuần qua, với rất ít dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Cộng đồng Dogecoin vẫn trung thành, nhưng ngay cả những người hâm mộ DOGE trung thành nhất cũng đang tìm thấy ít lý do để duy trì sự nhiệt tình. Vấn đề chính? Không có gì thay đổi. Vẫn không có chức năng hợp đồng thông minh, không có công cụ DeFi, và không có lộ trình nâng cấp thực sự. Dogecoin tồn tại trong hình thức ban đầu của nó—vui nhộn, biểu tượng, và phần lớn là tĩnh. ETF Dogecoin đồn đoán từ lâu vẫn chưa xuất hiện, và ngoài việc thỉnh thoảng được Elon Musk nhắc đến, khả năng tạo ra sự chú ý mới của DOGE đã giảm đáng kể. Trong khi đó, các ví đang âm thầm luân chuyển ra ngoài. Những người nắm giữ lớn không bán hết hoàn toàn, nhưng họ đang đa dạng hóa—thường là vào các Meme coin mang lại lợi nhuận thực tế và công nghệ mới. Đây không phải là cái chết của Dogecoin, nhưng rõ ràng là một bước lùi từ vị thế thống trị. Pepe Coin (PEPE): Vẫn hoang dã, nhưng giá Pepe không hấp dẫn Pepe Coin bùng nổ trên thị trường với năng lượng meme cạnh tranh với những đồng tiền tốt nhất. Nhưng gần đây, giá Pepe đã bị mắc kẹt trong sự suy giảm. Khối lượng giao dịch đang thu hẹp, và tâm lý xã hội—mặc dù vẫn vui tươi—không tạo ra được tia lửa tương tự. Một phần của vấn đề là sự bão hòa. Một meme thuần túy chỉ có thể tồn tại trong một thời gian nhất định trước khi các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Pepe Coin chưa bao giờ hứa hẹn về công nghệ hay tiện ích, và mặc dù điều đó hiệu quả lúc đầu, nhưng ánh hào quang đã mờ nhạt. Không có staking...