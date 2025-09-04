Thị trường Crypto tăng nhờ sự rõ ràng về quy định và lạc quan từ Fed
Bài đăng Thị trường Crypto tăng nhờ rõ ràng về quy định và lạc quan từ Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum và các altcoin chính tăng sau khi SEC và CFTC chia sẻ tuyên bố về giao dịch spot crypto. Các tài sản kỹ thuật số chính tăng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, ngày 3/9, được thúc đẩy bởi sự lạc quan vĩ mô và động lực quy định sau khi Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết các sàn giao dịch được quản lý không bị cấm tạo điều kiện cho một số giao dịch spot crypto. Bitcoin (BTC) tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên $112,000. Ethereum (ETH) tăng 3,8% trong ngày lên $4,459. XRP tăng 2,8% lên $2,87, trong khi Solana (SOL) tăng 5% lên $210. Biểu đồ BTC "Sự luân chuyển của các cá voi từ Bitcoin sang Ethereum đã đưa BTC xuống dưới $110,000 đã tạm dừng và rất có thể gần như hoàn tất," Paul Howard từ Wincent cho biết trong các bình luận chia sẻ với The Defiant. "Điều tôi mong đợi là sự tăng trưởng dần dần với dòng tiền từ tổ chức quay trở lại BTC." Ông giải thích rằng mặc dù tháng 9 về mặt lịch sử là tháng hoạt động kém hiệu quả xét về giá cả, ông tin rằng nó có thể "gây bất ngờ vào cuối tháng nhờ sự quan tâm của tổ chức và khối lượng ổn định mà chúng ta đang thấy từ người mua OTC tuần này." Trong không gian altcoin, SYRUP của Maple Finance tăng vọt 12% vào thứ Tư giữa tin tức rằng nhà quản lý tài sản này đang mở rộng syrupUSDC sang Arbitrum. ONDO cũng tăng 7% sau khi thông báo sẽ ra mắt cổ phiếu Mỹ được token hóa trên Ethereum blockchain. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa rộng hơn tăng gần 2% trong 24 giờ qua lên $3,96 nghìn tỷ, với Bitcoin chiếm 56,3% và Ethereum chiếm 13,6%, theo CoinGecko. Thanh lý và ETF Trong 24 giờ qua, khoảng $171 triệu vị thế crypto đã bị thanh lý, bao gồm $52 triệu vị thế long và $119 triệu vị thế short, theo CoinGlass. Ethereum dẫn đầu với hơn $53 triệu thanh lý, tiếp theo là Bitcoin với $35 triệu. Các quỹ ETF Bitcoin spot...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18