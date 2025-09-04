Turtle đặt cược thanh khoản thấp chứ không phải sự phù phiếm sẽ thống trị tiền mã hóa với hệ thống bảng xếp hạng mới

Bài đăng Turtle đặt cược rằng tính thanh khoản chứ không phải sự phù phiếm sẽ thống trị crypto với hệ thống BXH mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Turtle đã giới thiệu một khuôn khổ mới được thiết kế để đo lường và khen thưởng một trong những tài sản khan hiếm nhất trong tài chính kỹ thuật số, tính thanh khoản trên chuỗi. Công ty đã công bố ra mắt Turtle Liquidity Leaderboard, xếp hạng người tham gia theo tiền gửi đã xác minh, phân phối người dùng và hệ số nhân tương tác, tạo ra bảng điểm tiêu chuẩn cho các giao thức và người cung cấp thanh khoản. Sự ra mắt diễn ra vào thời điểm độ sâu thị trường đã suy yếu trên các tài sản kỹ thuật số. Kaiko báo cáo rằng tính thanh khoản cho 50 altcoin hàng đầu theo độ sâu thị trường đã giảm khoảng 30% trong quý đầu tiên của năm 2025, phản ánh cả sự suy giảm động lực tạo lập thị trường và sự tập trung vào ít tài sản hơn. Với các giao thức cạnh tranh để có tính thanh khoản bền vững, hệ thống của Turtle định hình lại cách theo dõi và khen thưởng phân bổ vốn. Bảng xếp hạng áp dụng ba danh mục cho người tham gia. Điểm Thanh khoản đo lường tiền gửi theo thời gian vào các đối tác được hỗ trợ, Điểm Phân phối theo dõi tính thanh khoản do giới thiệu người dùng mang lại, và Tăng cường áp dụng hệ số nhân cho danh tính và hoạt động có thể xác minh. Không giống như các chương trình điểm hoặc bảng xếp hạng tương tác, thường dựa vào lượt hiển thị hoặc số liệu xã hội, khuôn khổ này dựa trên vốn không thể dễ dàng bị làm giả. Giám đốc điều hành của Turtle, Essi, cho biết trong thông cáo rằng tính thanh khoản đã bị bỏ qua để ưu tiên cho các chỉ số phù phiếm và công ty nhằm mục đích đặt nó làm tín hiệu quan trọng nhất. Thông báo này dựa trên động lực Turtle đã tạo ra thông qua các chiến dịch trước đó. Giao thức phân phối của nó đã điều phối tính thanh khoản cho các lần ra mắt hệ sinh thái từ năm 2024, huy động hơn 4 tỷ đô la tiền gửi trên hơn 300,000 ví, theo tài liệu của công ty. Trong sự kiện "Summoning" TAC của Arbitrum vào đầu năm nay, các kho bạc của Turtle đã thu hút hơn 100 triệu đô la trong tuần đầu tiên, 150 triệu đô la vào tuần thứ hai, và cuối cùng khoảng 790 đến 800 triệu đô la thanh khoản vào thời điểm ra mắt mainnet, với người sáng lập Curve Michael Egorov nằm trong số những người tham gia. Quy mô mạng lưới của công ty được trích dẫn lại vào tháng 5 khi nó bảo đảm một...