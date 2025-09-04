2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Turtle đặt cược thanh khoản thấp chứ không phải sự phù phiếm sẽ thống trị tiền mã hóa với hệ thống bảng xếp hạng mới

Turtle đặt cược thanh khoản thấp chứ không phải sự phù phiếm sẽ thống trị tiền mã hóa với hệ thống bảng xếp hạng mới

Bài đăng Turtle đặt cược rằng tính thanh khoản chứ không phải sự phù phiếm sẽ thống trị crypto với hệ thống BXH mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Turtle đã giới thiệu một khuôn khổ mới được thiết kế để đo lường và khen thưởng một trong những tài sản khan hiếm nhất trong tài chính kỹ thuật số, tính thanh khoản trên chuỗi. Công ty đã công bố ra mắt Turtle Liquidity Leaderboard, xếp hạng người tham gia theo tiền gửi đã xác minh, phân phối người dùng và hệ số nhân tương tác, tạo ra bảng điểm tiêu chuẩn cho các giao thức và người cung cấp thanh khoản. Sự ra mắt diễn ra vào thời điểm độ sâu thị trường đã suy yếu trên các tài sản kỹ thuật số. Kaiko báo cáo rằng tính thanh khoản cho 50 altcoin hàng đầu theo độ sâu thị trường đã giảm khoảng 30% trong quý đầu tiên của năm 2025, phản ánh cả sự suy giảm động lực tạo lập thị trường và sự tập trung vào ít tài sản hơn. Với các giao thức cạnh tranh để có tính thanh khoản bền vững, hệ thống của Turtle định hình lại cách theo dõi và khen thưởng phân bổ vốn. Bảng xếp hạng áp dụng ba danh mục cho người tham gia. Điểm Thanh khoản đo lường tiền gửi theo thời gian vào các đối tác được hỗ trợ, Điểm Phân phối theo dõi tính thanh khoản do giới thiệu người dùng mang lại, và Tăng cường áp dụng hệ số nhân cho danh tính và hoạt động có thể xác minh. Không giống như các chương trình điểm hoặc bảng xếp hạng tương tác, thường dựa vào lượt hiển thị hoặc số liệu xã hội, khuôn khổ này dựa trên vốn không thể dễ dàng bị làm giả. Giám đốc điều hành của Turtle, Essi, cho biết trong thông cáo rằng tính thanh khoản đã bị bỏ qua để ưu tiên cho các chỉ số phù phiếm và công ty nhằm mục đích đặt nó làm tín hiệu quan trọng nhất. Thông báo này dựa trên động lực Turtle đã tạo ra thông qua các chiến dịch trước đó. Giao thức phân phối của nó đã điều phối tính thanh khoản cho các lần ra mắt hệ sinh thái từ năm 2024, huy động hơn 4 tỷ đô la tiền gửi trên hơn 300,000 ví, theo tài liệu của công ty. Trong sự kiện "Summoning" TAC của Arbitrum vào đầu năm nay, các kho bạc của Turtle đã thu hút hơn 100 triệu đô la trong tuần đầu tiên, 150 triệu đô la vào tuần thứ hai, và cuối cùng khoảng 790 đến 800 triệu đô la thanh khoản vào thời điểm ra mắt mainnet, với người sáng lập Curve Michael Egorov nằm trong số những người tham gia. Quy mô mạng lưới của công ty được trích dẫn lại vào tháng 5 khi nó bảo đảm một...
Moonveil
MORE$0.03015-16.48%
TAC
TAC$0.005869-6.91%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:36
Chia sẻ
Thị trường Crypto tăng nhờ sự rõ ràng về quy định và lạc quan từ Fed

Thị trường Crypto tăng nhờ sự rõ ràng về quy định và lạc quan từ Fed

Bài đăng Thị trường Crypto tăng nhờ rõ ràng về quy định và lạc quan từ Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum và các altcoin chính tăng sau khi SEC và CFTC chia sẻ tuyên bố về giao dịch spot crypto. Các tài sản kỹ thuật số chính tăng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, ngày 3/9, được thúc đẩy bởi sự lạc quan vĩ mô và động lực quy định sau khi Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết các sàn giao dịch được quản lý không bị cấm tạo điều kiện cho một số giao dịch spot crypto. Bitcoin (BTC) tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên $112,000. Ethereum (ETH) tăng 3,8% trong ngày lên $4,459. XRP tăng 2,8% lên $2,87, trong khi Solana (SOL) tăng 5% lên $210. Biểu đồ BTC "Sự luân chuyển của các cá voi từ Bitcoin sang Ethereum đã đưa BTC xuống dưới $110,000 đã tạm dừng và rất có thể gần như hoàn tất," Paul Howard từ Wincent cho biết trong các bình luận chia sẻ với The Defiant. "Điều tôi mong đợi là sự tăng trưởng dần dần với dòng tiền từ tổ chức quay trở lại BTC." Ông giải thích rằng mặc dù tháng 9 về mặt lịch sử là tháng hoạt động kém hiệu quả xét về giá cả, ông tin rằng nó có thể "gây bất ngờ vào cuối tháng nhờ sự quan tâm của tổ chức và khối lượng ổn định mà chúng ta đang thấy từ người mua OTC tuần này." Trong không gian altcoin, SYRUP của Maple Finance tăng vọt 12% vào thứ Tư giữa tin tức rằng nhà quản lý tài sản này đang mở rộng syrupUSDC sang Arbitrum. ONDO cũng tăng 7% sau khi thông báo sẽ ra mắt cổ phiếu Mỹ được token hóa trên Ethereum blockchain. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa rộng hơn tăng gần 2% trong 24 giờ qua lên $3,96 nghìn tỷ, với Bitcoin chiếm 56,3% và Ethereum chiếm 13,6%, theo CoinGecko. Thanh lý và ETF Trong 24 giờ qua, khoảng $171 triệu vị thế crypto đã bị thanh lý, bao gồm $52 triệu vị thế long và $119 triệu vị thế short, theo CoinGlass. Ethereum dẫn đầu với hơn $53 triệu thanh lý, tiếp theo là Bitcoin với $35 triệu. Các quỹ ETF Bitcoin spot...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18
Chia sẻ
Giao dịch ra mắt Bitcoin Mỹ của Trump bị tạm dừng 5 lần giữa biến động

Giao dịch ra mắt Bitcoin Mỹ của Trump bị tạm dừng 5 lần giữa biến động

Giao dịch ABTC đã bị tạm dừng năm lần vào hôm thứ Tư trong bối cảnh Biến động giá tăng cao, với giá Cổ phần tăng vọt 85% trong ngày. Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã tạm dừng giao dịch cổ phiếu American Bitcoin (ABTC) năm lần vào hôm thứ Tư khi biến động giá tăng mạnh trong ngày ra mắt lại. Cổ phần của ABTC, một công ty Mining Bitcoin (BTC) được đồng sáng lập bởi Eric Trump và Donald Trump, Jr., đã tăng gần 85%, đạt mức cao nhất là 14 USD mỗi cổ phần trong Giá trong ngày, sau khi American Bitcoin sáp nhập cổ phiếu với Gryphon Digital Mining, một công ty khai thác tiền mã hóa khác. Giao dịch ABTC lần đầu tiên bị tạm dừng vào lúc 3:09:35 UTC trong 10 phút và lần nữa vào lúc 3:20:11 UTC, với hai lần tạm dừng bổ sung vào lúc 3:30:54 và 3:40:12. Đọc thêm
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.12%
Bitcoin
BTC$121,253.81-0.08%
Moonveil
MORE$0.03015-16.48%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/04 02:17
Chia sẻ
U.S. Bancorp tái khởi động dịch vụ lưu ký Bitcoin tổ chức với hỗ trợ ETF

U.S. Bancorp tái khởi động dịch vụ lưu ký Bitcoin tổ chức với hỗ trợ ETF

Bài đăng U.S. Bancorp khởi động lại dịch vụ lưu ký Bitcoin tổ chức với hỗ trợ ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bancorp đã tiếp tục dịch vụ lưu ký Bitcoin sau khi tạm dừng chương trình hơn 3 năm. Sáng kiến này xuất hiện sau chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump, điều đã khuyến khích các tổ chức tài chính truyền thống đi sâu hơn vào tài sản kỹ thuật số. Ngân hàng Hoa Kỳ tiết lộ rằng chương trình của họ hướng đến các nhà quản lý đầu tư tổ chức với các quỹ đã đăng ký hoặc tư nhân. Theo ngân hàng, dịch vụ lưu ký Bitcoin cũng sẽ bao gồm các quỹ giao dịch trao đổi BTC (ETF) lần đầu tiên. U.S. Bancorp lên kế hoạch đưa crypto ETF vào chương trình lưu ký Bitcoin Ngân hàng Hoa Kỳ tiếp tục dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho khách hàng tổ chức. pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) September 3, 2025 U.S. Bancorp cho biết họ sẽ đóng vai trò trung gian tiếp xúc với khách hàng, trong khi công ty quản lý đầu tư NYDIG sẽ đóng vai trò là Giám sát viên phụ của tài sản cơ bản. Chương trình liên quan đến việc một tổ chức bảo vệ Bitcoin thay mặt cho khách hàng. Đối với CEO của NYDIG, Tejas Shah, công ty nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và hiện đại thông qua sáng kiến lưu ký Bitcoin. Sự quan tâm của ngân hàng có trụ sở tại Minnesota trong việc hồi sinh dịch vụ lưu ký tiền điện tử cũng đến dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Gunjan Kedia. Kedia đã nói tại Hội nghị Tài chính Hoa Kỳ Morgan Stanley vào tháng 6 rằng có cơ hội béo bở cho các ngân hàng trong lĩnh vực tiền điện tử, với 90% giao dịch stablecoin đáng kinh ngạc. "Việc có một nhà cung cấp thuộc sở hữu ngân hàng với sức mạnh, ổn định và liên tục đó, tôi nghĩ, mang lại cho khách hàng nhiều sự thoải mái trong một phần đang phát triển của thị trường." -Stephen Philipson, Giám đốc Tài sản, Doanh nghiệp, Thương mại và Ngân hàng Tổ chức tại U.S. Bank. Philipson bổ sung rằng tổ chức tài chính này có kế hoạch mở rộng chương trình khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển để bao gồm các loại tiền điện tử khác đáp ứng các tiêu chuẩn rủi ro và tuân thủ nội bộ. Ngân hàng cũng đang khám phá cách đưa tài sản kỹ thuật số vào các lĩnh vực khác như tài sản...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.12%
Bitcoin
BTC$121,253.81-0.08%
Moonveil
MORE$0.03015-16.48%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:25
Chia sẻ
Sự cố Logo của Cracker Barrel Chứng minh Rằng Nó Không Thể Từ bỏ Sức hấp dẫn Hoài niệm Của Mình

Sự cố Logo của Cracker Barrel Chứng minh Rằng Nó Không Thể Từ bỏ Sức hấp dẫn Hoài niệm Của Mình

Bài đăng Thất bại về Logo của Cracker Barrel Chứng minh Rằng Họ Không Thể Từ bỏ Sức hấp dẫn Hoài cổ của Mình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Góc nhìn về lối vào của Cracker Barrel Old Country Store ở Mount Arlington, New Jersey vào ngày 22 tháng 8 năm 2025. Cracker Barrel có một vị trí đặc biệt trong trái tim của nhiều người Mỹ, cung cấp ẩm thực đồng quê trong không gian "Old Country Store" dân dã với đầy đủ ghế bập bênh và các buổi biểu diễn nhạc đồng quê thỉnh thoảng. Nhưng nỗ lực đổi tên thương hiệu chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Mỹ này đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trực tuyến và mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến văn hóa xung quanh các thương hiệu lâu đời đang tìm cách cập nhật hình ảnh doanh nghiệp của họ (Ảnh của Gregory WALTON / AFP) (Ảnh của GREGORY WALTON/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Nỗ lực hiện đại hóa hình ảnh của Cracker Barrel đã phản tác dụng một cách ngoạn mục, gây ra làn sóng phẫn nộ từ công chúng, thiệt hại 100 triệu đô la giá trị cổ phiếu và một lời nhắc nhở từ Nhà Trắng. Một tuần sau đó, họ buộc phải đảo ngược quyết định và khôi phục lại logo cổ điển và được yêu thích của mình. Những gì bắt đầu như một nỗ lực đổi tên để cập nhật bản sắc chuỗi nhà hàng nhanh chóng đi chệch hướng. Nó phơi bày sự mất kết nối sâu sắc giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi của thương hiệu được khách hàng trung thành đón nhận và đánh giá thấp sức hấp dẫn hoài cổ của thương hiệu đối với khách hàng thế hệ tiếp theo. Sẵn sàng cho sự sụp đổ Vào thứ Ba, ngày 19 tháng 8, CEO Cracker Barrel Julie Masino đã xuất hiện trên Good Morning America để công bố những thay đổi đang được thực hiện tại chuỗi nhà hàng, bao gồm làm mới thực đơn và thiết kế nội thất hợp lý, ít rườm rà hơn. Cô cũng cố gắng phản bác sự phẫn nộ của công chúng rằng những thay đổi này báo hiệu một bước đi xa rời khỏi tính xác thực hoài cổ của thương hiệu. Chuỗi nhà hàng với 660 cửa hàng đã phân bổ từ 600 triệu đến 700 triệu đô la cho nỗ lực đổi tên thương hiệu trong ba năm tới. Trong năm tài chính 2025, 25 đến 30 địa điểm đầu tiên sẽ được cải tạo. Masino tuyên bố rằng kết quả của những nỗ lực hiện đại hóa đã "tích cực áp đảo". Tuy nhiên, bên ngoài doanh nghiệp của cô...
Threshold
T$0.01514+0.79%
Whiterock
WHITE$0.0002515-17.35%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:19
Chia sẻ
US Bancorp sẽ cung cấp Dịch vụ Lưu ký Bitcoin Một lần nữa khi Môi trường Quy định Thay đổi

US Bancorp sẽ cung cấp Dịch vụ Lưu ký Bitcoin Một lần nữa khi Môi trường Quy định Thay đổi

US Bancorp đã nối lại dịch vụ Lưu ký tiền mã hoá sau bốn năm tạm dừng, ban đầu tập trung vào lưu trữ Bitcoin cho các quỹ và ETF thông qua hợp tác với NYDIG. Bài đăng US Bancorp cung cấp lại Dịch vụ Lưu ký Bitcoin khi Môi trường Quy định Thay đổi xuất hiện đầu tiên trên Coinspeaker.
Chia sẻ
Coinspeaker2025/09/04 01:12
Chia sẻ
Trở Thành Người Nắm Giữ BTC Hàng Đầu Tại Hoa Kỳ

Trở Thành Người Nắm Giữ BTC Hàng Đầu Tại Hoa Kỳ

Bài đăng Trở Thành Người Nắm Giữ BTC Hàng Đầu Tại Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hành Trình Đầy Tham Vọng Của American Bitcoin: Trở Thành Người Nắm Giữ BTC Hàng Đầu Tại Mỹ Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Hành Trình Đầy Tham Vọng Của American Bitcoin: Trở Thành Người Nắm Giữ BTC Hàng Đầu Tại Mỹ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-btc-holder/
Bitcoin
BTC$121,253.81-0.08%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:00
Chia sẻ
Gia Đình Trump Ủng Hộ American Bitcoin Bắt Đầu Giao Dịch Trên Nasdaq Hôm Nay

Gia Đình Trump Ủng Hộ American Bitcoin Bắt Đầu Giao Dịch Trên Nasdaq Hôm Nay

Bài đăng Gia đình Trump hậu thuẫn American Bitcoin bắt đầu giao dịch trên Nasdaq hôm nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC) sẽ ra mắt trên Nasdaq hôm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự giao thoa ngày càng tăng giữa tài chính truyền thống và Bitcoin. Công ty, được hậu thuẫn bởi Eric Trump và Donald Trump Jr., đại diện cho một nền tảng tích lũy Bitcoin độc đáo kết hợp hoạt động khai thác với mua bán chiến lược trên thị trường. Việc niêm yết công khai của công ty diễn ra thông qua sáp nhập cổ phiếu với Gryphon Digital Mining, Inc., thiết lập nền tảng nhằm trở thành một trong những nền tảng cơ sở hạ tầng Bitcoin hàng đầu của Mỹ. Doanh nghiệp này thuộc sở hữu phần lớn của Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT), đã đóng góp phần lớn ASIC khai thác Bitcoin để đổi lấy 80% cổ phần trong tổ chức mới. "Hôm nay, American Bitcoin trở thành phương tiện công khai hàng đầu cho các nhà đầu tư tìm kiếm khả năng tiếp cận có thể mở rộng, đơn lẻ đến lớp tài sản định nghĩa thời đại của chúng ta," Eric Trump, Đồng sáng lập và Giám đốc Chiến lược của American Bitcoin cho biết. "Màn ra mắt Nasdaq của chúng tôi đánh dấu một cột mốc lịch sử trong việc đưa Bitcoin vào trung tâm của thị trường vốn Hoa Kỳ và thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi để đưa Mỹ trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của nền kinh tế Bitcoin toàn cầu." Mô hình kinh doanh của công ty sử dụng chiến lược tích lũy kép, tích hợp hoạt động tự khai thác với việc mua Bitcoin khi có cơ hội. Cách tiếp cận này cung cấp sự linh hoạt để đáp ứng với điều kiện thị trường trong khi duy trì lợi thế chi phí cấu trúc so với các phương tiện tích lũy thuần túy thông qua hoạt động khai thác để có được Bitcoin dưới giá thị trường. Sự gia nhập của gia đình Trump vào lĩnh vực khai thác Bitcoin diễn ra trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn về việc doanh nghiệp áp dụng Bitcoin. Việc ra mắt này diễn ra sau một số thông báo kho bạc doanh nghiệp lớn, bao gồm việc Strategy Inc. gần đây mua Bitcoin trị giá 449,3 triệu đô la. Donald Trump Jr., một cổ đông của American Bitcoin, nhấn mạnh sự phù hợp của công ty với các giá trị Mỹ: "American Bitcoin thể hiện các giá trị định nghĩa sức mạnh của Mỹ: tự do, minh bạch và độc lập. Với việc niêm yết trên Nasdaq, chúng tôi đang nâng cao sứ mệnh này lên sân khấu toàn cầu, mang đến cho các nhà đầu tư một phương tiện mà chúng tôi tin rằng sẽ củng cố hệ thống tài chính Hoa Kỳ...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.12%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.05%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.000000037-8.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:59
Chia sẻ
Tuyên bố của Trump thúc đẩy đà tăng của Bitcoin

Tuyên bố của Trump thúc đẩy đà tăng của Bitcoin

Bài đăng Tuyên bố của Trump thúc đẩy đà tăng của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đã trải qua đợt tăng giá mạnh mẽ, vượt mức $112,000 và ổn định ở mức $112,253, khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra những nhận xét có ảnh hưởng. Đà tăng này diễn ra cùng lúc với quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin mở rộng giao dịch khí đốt tự nhiên với Trung Quốc, điều này dường như đối đầu với các lệnh trừng phạt thứ cấp của Trump. Đọc tiếp: Tuyên bố của Trump thúc đẩy đà tăng của Bitcoin Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/trumps-statements-drive-bitcoin-rally
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.12%
Sunrise Layer
RISE$0.010138-1.39%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:56
Chia sẻ
Netflix sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh và chia sẻ clip trên App

Netflix sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh và chia sẻ clip trên App

Bài đăng Netflix sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh và chia sẻ clip trên App xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Netflix vào thứ Tư đã công bố bản cập nhật mới cho tính năng "Moments", cho phép người xem chọn điểm bắt đầu và kết thúc trên các clip để lưu và chia sẻ. Tính năng này, chỉ có sẵn trên thiết bị di động, được ra mắt lần đầu vào năm ngoái, dành cho người xem để lưu các cảnh họ yêu thích và chia sẻ chúng. Bản cập nhật mới trùng với việc phát hành phần thứ hai của mùa 2 của chương trình phổ biến "Wednesday." Bản cập nhật mới của Netflix cho tính năng "Moments" đang tìm cách tận dụng những khoảnh khắc viral trong các chương trình như "Wednesday." Bản cập nhật bao gồm tùy chọn "clip" trên màn hình để điều chỉnh độ dài của một đoạn. Sau khi được cắt, video sẽ được lưu vào tab "My Netflix" của người xem để xem lại hoặc chia sẻ. Trong mùa đầu tiên của series — một phiên bản mới của chương trình TV cổ điển "The Addams Family" — một cảnh nhân vật chính, Wednesday, nhảy múa đã trở nên viral và trở thành một trong những khoảnh khắc phổ biến nhất của series. "Wednesday" là chương trình Netflix phổ biến nhất cho đến nay, với hơn 252 triệu lượt xem, theo trang web của công ty. Phần đầu tiên của series ra mắt vào tháng Tám và đã thu hút hàng chục triệu lượt xem cho đến nay. Bản cập nhật mới xuất hiện khi Netflix đang làm mới thương hiệu của mình, với trang chủ được thiết kế lại và nguồn cấp video dọc trên di động trông giống với TikTok. Gã khổng lồ phát trực tuyến đã thực hiện nhiều động thái chiến lược kể từ giai đoạn trì trệ ngắn vào năm 2022, từ việc cập nhật các tính năng đến các sáng kiến kinh doanh như gói Mô tả có quảng cáo giá rẻ hơn và việc kiểm soát chặt chẽ việc chia sẻ mật khẩu. Netflix không còn công bố dữ liệu Mô tả, nhưng dịch vụ phát trực tuyến báo cáo có hơn 300 triệu thành viên trả phí vào tháng Một. Đừng bỏ lỡ những thông tin chi tiết này từ CNBC PRO Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
Threshold
T$0.01514+0.79%
LooksRare
LOOKS$0.013612+1.18%
Moonveil
MORE$0.03015-16.48%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:52
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó