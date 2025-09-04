ETF Bitcoin Giao Ngay Dẫn Đầu Dòng Vốn Đổ Vào $332M Trong Khi Các Quỹ Ethereum Chảy Máu
Bài đăng ETF Bitcoin Spot dẫn đầu với dòng tiền vào 332 triệu USD trong khi các quỹ Ethereum bị rút vốn đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các quỹ ETF Bitcoin spot đã ghi nhận dòng tiền ròng vào 332,7 triệu USD vào hôm thứ Ba, vượt qua các đối thủ Ethereum, với 135,3 triệu USD chuyển ra ròng, theo dữ liệu từ SoSoValue. FBTC của Fidelity dẫn đầu đà tăng, thu hút 132,7 triệu USD, tiếp theo là IBIT của BlackRock với 72,8 triệu USD. Các dòng tiền vào bổ sung được báo cáo từ các tổ chức phát hành lớn khác, bao gồm Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck và Invesco. ETF Ether (ETH) ghi nhận dòng tiền chuyển ra. FETH của Fidelity chiếm phần lớn sự sụt giảm, mất 99,2 triệu USD, trong khi ETHW của Bitwise mất 24,2 triệu USD. ETF Ether cũng chứng kiến 164 triệu USD chuyển ra vào thứ Sáu. Sự đảo chiều này diễn ra sau tháng 8 mạnh mẽ của các quỹ Ethereum, với 3,87 tỷ USD dòng tiền vào so với 751 triệu USD dòng tiền ra của ETF Bitcoin (BTC). Các quỹ Ether chứng kiến dòng tiền chuyển ra. Nguồn: SoSoValue
Liên quan: Bitcoin có thể tăng cao đến đâu khi giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 3,5K USD?
Câu chuyện "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin lấy lại đà tăng
Đợt tăng mới của ETF Bitcoin spot diễn ra khi câu chuyện "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin đang trở lại. "Bitcoin một lần nữa thu hút dòng tiền từ tổ chức khi câu chuyện vàng kỹ thuật số của nó lấy lại sức hút," Vincent Liu, giám đốc đầu tư tại Kronos Research, nói với Cointelegraph. "Với vàng ở mức cao nhất mọi thời đại, sự quan tâm đến tài sản cứng rõ ràng đang tăng lên. Trong môi trường bất ổn vĩ mô này, BTC đang nổi bật so với ETH, dường như đang bước vào giai đoạn chốt lời," ông nói thêm.
Liu cho biết xu hướng này có thể tiếp tục miễn là thị trường toàn cầu vẫn không ổn định, với các nhà đầu tư ưa chuộng Bitcoin vì sự ổn định và tính chất trú ẩn an toàn.
Liên quan: Sự gia tăng trong giao dịch spot Bitcoin gợi ý khả năng bứt phá lên 119K USD
Các quỹ tiền điện tử phục hồi với 2,48 tỷ USD dòng tiền vào hàng tuần
Như đã báo cáo, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã phục hồi tuần trước, thu về 2,48 tỷ USD dòng tiền ròng vào sau khi tuần trước đó có 1,4 tỷ USD dòng tiền ra. Tháng 8 kết thúc với 4,37 tỷ USD dòng tiền vào. Dòng tiền vào từ đầu năm đến nay đạt 35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59