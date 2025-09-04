Làm thế nào để dự đoán biến động tiếp theo của Forex

Trong thị trường ngoại hối (Forex), giá không biến động ngẫu nhiên; chúng phản ứng với nền kinh tế thực tế, và không có gì kể câu chuyện kinh tế nhanh hơn việc làm. Tạo việc làm, tiền lương, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và, tất nhiên, Tỷ lệ thất nghiệp đều ảnh hưởng đến kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, và do đó ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng trung ương... và từ đó ảnh hưởng đến tiền tệ. Nói cách khác, theo dõi sát dữ liệu việc làm không phải là sự xa xỉ của nhà phân tích, mà là lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ nhà giao dịch Forex nào, dù là người mới hay đã có kinh nghiệm. Tại sao việc làm là yếu tố thúc đẩy tiền tệ Việc làm là mối liên kết trực tiếp giữa hoạt động và lực mua. Khi việc tuyển dụng tăng lên và tiền lương tăng, tiêu dùng được duy trì, lạm phát có thể tăng lên, và ngân hàng trung ương có nhiều lý do hơn để thắt chặt chính sách (bằng cách tăng hoặc duy trì lãi suất cao). Lãi suất cao hơn thu hút vốn và củng cố đồng tiền. Ngược lại, thị trường lao động xấu đi sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng, làm giảm lạm phát và mở đường cho việc nới lỏng tiền tệ, điều này có xu hướng làm suy yếu đồng tiền. Cơ chế này không phải là lý thuyết, mà có thể được nhìn thấy tháng này qua tháng khác trong phản ứng của các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD và nhiều cặp khác. Những chỉ số cần xem xét, ngoài con số tiêu đề đơn lẻ Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ở Hoa Kỳ: Chất xúc tác hàng tháng xuất sắc. Đừng dừng lại ở số lượng việc làm được tạo ra, hãy xem xét các điều chỉnh từ những tháng trước (thường là yếu tố tác động thị trường), sự phân tán theo ngành (sản xuất so với dịch vụ), và thu nhập trung bình theo giờ để nắm bắt áp lực lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ giảm hỗ trợ đồng tiền nếu sự giảm xuất phát từ việc làm ròng, không phải từ sự sụt giảm trong tham gia (người tìm việc nản lòng). Tỷ lệ tăng có thể là "tốt" nếu tỷ lệ tham gia tăng nhanh hơn, một dấu hiệu của nguồn cung lao động năng động. Thu nhập và giờ làm việc: Sự tăng lương mà không có sự gia tăng việc làm có thể đủ để làm cứng...