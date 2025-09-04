2025-10-10 thứ sáu

Tất cả chú ý vào Bảng lương phi nông nghiệp sau những điều chỉnh gây sốc

Bài đăng Tất cả chú ý vào Nonfarm Payrolls sau những điều chỉnh gây sốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuần đầu tiên của tháng 9 hứa hẹn sẽ là thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong vòng vài ngày, một loạt các ấn phẩm quan trọng sẽ làm sáng tỏ tình trạng của thị trường lao động Hoa Kỳ, kết thúc vào thứ Sáu với báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) được mong đợi. Những số liệu thống kê này không chỉ được xem xét kỹ lưỡng bởi Phố Wall mà còn bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), những quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai của họ sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự mạnh mẽ hoặc yếu kém của thị trường lao động. Bầu không khí bất ổn gia tăng Báo cáo việc làm tháng 7 đã gieo mầm bất ổn, với chỉ 73,000 việc làm mới được tạo ra so với 110,000 dự kiến. Điều đáng lo ngại hơn, số liệu của những tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm, xóa bỏ hơn 250,000 việc làm được ghi nhận ban đầu. Những điều chỉnh tàn khốc này đã làm dấy lên chỉ trích chính trị và dẫn đến việc sa thải chưa từng có đối với Ủy viên Cục Thống kê Lao động (BLS) bởi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong bối cảnh căng thẳng này, báo cáo việc làm tháng 8, được công bố vào thứ Sáu, mang ý nghĩa chính trị và kinh tế đáng kể. Khởi đầu với báo cáo JOLTS Bắt đầu từ thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn đầu tiên với việc công bố dữ liệu Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS). Khảo sát này đo lường số lượng vị trí việc làm trống, cũng như việc từ chức và sa thải. Dự báo số vị trí việc làm trống sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 7.4 triệu vào tháng 7, so với 7.44 triệu vào tháng 6. Kể từ khi đạt đỉnh 12 triệu vào năm 2022, số lượng vị trí việc làm trống đã liên tục giảm, cho thấy sự hạ nhiệt dần dần trong nhu cầu lao động. Đối với Fed, những con số này là thiết yếu. Một thị trường việc làm ít căng thẳng hơn sẽ hạn chế áp lực tiền lương, và do đó hạn chế lạm phát. Ngược lại, sự sụt giảm quá mạnh trong số lượng vị trí việc làm trống sẽ được diễn giải như một tín hiệu yếu kém có khả năng đẩy nhanh sự suy thoái kinh tế. Báo cáo Việc làm ADP: Thước đo cho...
Tin tức Bitcoin: Vàng tăng 32% đe dọa vị thế 'Vàng kỹ thuật số' của BTC

Bài đăng Tin tức Bitcoin: Vàng tăng 32% đe dọa vị thế "Vàng kỹ thuật số" của BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Vàng + 32% YTD so với BTC + 16% — hiệu suất gấp 2 lần. Vàng $3,500/oz — tăng khoảng 100× từ năm 1971. Vàng đã vượt trội hơn BTC trong nhiều năm. Tạo áp lực lên câu chuyện "vàng kỹ thuật số". Tin tức Bitcoin —Vàng đã là tài sản nổi bật trong năm 2025, tăng khoảng + 32% từ đầu năm trong khi Bitcoin chỉ tăng khoảng + 16%. Một ounce vàng vừa đạt ATH gần $3,500 – mức giá đại diện cho sự tăng trưởng 100× kể từ năm 1971, khi đồng đô la rời khỏi bản vị vàng. Ngược lại, Bitcoin có xu hướng khiêm tốn hơn. Nó đã chạm mức $124,000 vào đầu năm nhưng chỉ cao hơn khoảng 16% so với giá tháng 1 năm 2025. Tin tức Bitcoin —Sự tăng vọt của vàng gấp đôi lợi nhuận Bitcoin năm 2025 Sự tăng vọt của vàng có nhiều yếu tố thúc đẩy. Lo ngại lạm phát gia tăng và bất ổn địa chính trị đã đẩy các nhà đầu tư vào nơi trú ẩn an toàn. Nhà phân tích lưu ý rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã được định giá vào thị trường, thúc đẩy nhu cầu vàng. Economic Times báo cáo rằng các ngân hàng trung ương đã tích cực bổ sung vàng thỏi: trung bình mua hơn 1,000 tấn mỗi năm gần đây. Xu hướng này phản ánh các nhà quản lý dự trữ đang đa dạng hóa khỏi đồng đô la. Giá vàng giao ngay đã chạm mức $3,508.50/oz vào ngày 2/9/2025. Các ETF vàng cũng chứng kiến dòng tiền vào kỷ lục – ví dụ, tài sản nắm giữ của SPDR Gold Trust tăng lên 977.68 tấn, cao nhất kể từ năm 2022. Theo nhiều thước đo, vàng vẫn duy trì Biến động giá thấp so với cổ phiếu. Nó giao dịch với chỉ 14% tương quan với S&P 500, so với 60% của Bitcoin. Nói cách khác, vàng đang hoạt động giống như một công cụ phòng hộ truyền thống một lần nữa, đe dọa câu chuyện vàng kỹ thuật số. Trong nhiều năm, vàng cũng đã vượt trội hơn Bitcoin. Kể từ mức cao tháng 11 năm 2021, vàng tăng 85% so với 61% của Bitcoin. Một phân tích của nhà phân tích Bob Elliott nhấn mạnh điều này: vàng đã mang lại lợi nhuận tương tự như Bitcoin kể từ đầu năm 2021 nhưng với mức biến động chỉ bằng một phần tư và mức giảm giá nhỏ hơn nhiều. Bitcoin kém hiệu quả dưới...
ETF Bitcoin Giao Ngay Dẫn Đầu Dòng Vốn Đổ Vào $332M Trong Khi Các Quỹ Ethereum Chảy Máu

Bài đăng ETF Bitcoin Spot dẫn đầu với dòng tiền vào 332 triệu USD trong khi các quỹ Ethereum bị rút vốn đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các quỹ ETF Bitcoin spot đã ghi nhận dòng tiền ròng vào 332,7 triệu USD vào hôm thứ Ba, vượt qua các đối thủ Ethereum, với 135,3 triệu USD chuyển ra ròng, theo dữ liệu từ SoSoValue. FBTC của Fidelity dẫn đầu đà tăng, thu hút 132,7 triệu USD, tiếp theo là IBIT của BlackRock với 72,8 triệu USD. Các dòng tiền vào bổ sung được báo cáo từ các tổ chức phát hành lớn khác, bao gồm Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck và Invesco. ETF Ether (ETH) ghi nhận dòng tiền chuyển ra. FETH của Fidelity chiếm phần lớn sự sụt giảm, mất 99,2 triệu USD, trong khi ETHW của Bitwise mất 24,2 triệu USD. ETF Ether cũng chứng kiến 164 triệu USD chuyển ra vào thứ Sáu. Sự đảo chiều này diễn ra sau tháng 8 mạnh mẽ của các quỹ Ethereum, với 3,87 tỷ USD dòng tiền vào so với 751 triệu USD dòng tiền ra của ETF Bitcoin (BTC). Các quỹ Ether chứng kiến dòng tiền chuyển ra. Nguồn: SoSoValue Liên quan: Bitcoin có thể tăng cao đến đâu khi giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 3,5K USD? Câu chuyện "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin lấy lại đà tăng Đợt tăng mới của ETF Bitcoin spot diễn ra khi câu chuyện "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin đang trở lại. "Bitcoin một lần nữa thu hút dòng tiền từ tổ chức khi câu chuyện vàng kỹ thuật số của nó lấy lại sức hút," Vincent Liu, giám đốc đầu tư tại Kronos Research, nói với Cointelegraph. "Với vàng ở mức cao nhất mọi thời đại, sự quan tâm đến tài sản cứng rõ ràng đang tăng lên. Trong môi trường bất ổn vĩ mô này, BTC đang nổi bật so với ETH, dường như đang bước vào giai đoạn chốt lời," ông nói thêm. Liu cho biết xu hướng này có thể tiếp tục miễn là thị trường toàn cầu vẫn không ổn định, với các nhà đầu tư ưa chuộng Bitcoin vì sự ổn định và tính chất trú ẩn an toàn. Liên quan: Sự gia tăng trong giao dịch spot Bitcoin gợi ý khả năng bứt phá lên 119K USD Các quỹ tiền điện tử phục hồi với 2,48 tỷ USD dòng tiền vào hàng tuần Như đã báo cáo, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã phục hồi tuần trước, thu về 2,48 tỷ USD dòng tiền ròng vào sau khi tuần trước đó có 1,4 tỷ USD dòng tiền ra. Tháng 8 kết thúc với 4,37 tỷ USD dòng tiền vào. Dòng tiền vào từ đầu năm đến nay đạt 35,5...
Làm thế nào để dự đoán biến động tiếp theo của Forex

Bài đăng Làm thế nào để dự đoán biến động Forex tiếp theo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong thị trường ngoại hối (Forex), giá không biến động ngẫu nhiên; chúng phản ứng với nền kinh tế thực tế, và không có gì kể câu chuyện kinh tế nhanh hơn việc làm. Tạo việc làm, tiền lương, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và, tất nhiên, Tỷ lệ thất nghiệp đều ảnh hưởng đến kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, và do đó ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng trung ương... và từ đó ảnh hưởng đến tiền tệ. Nói cách khác, theo dõi sát dữ liệu việc làm không phải là sự xa xỉ của nhà phân tích, mà là lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ nhà giao dịch Forex nào, dù là người mới hay đã có kinh nghiệm. Tại sao việc làm là yếu tố thúc đẩy tiền tệ Việc làm là mối liên kết trực tiếp giữa hoạt động và lực mua. Khi việc tuyển dụng tăng lên và tiền lương tăng, tiêu dùng được duy trì, lạm phát có thể tăng lên, và ngân hàng trung ương có nhiều lý do hơn để thắt chặt chính sách (bằng cách tăng hoặc duy trì lãi suất cao). Lãi suất cao hơn thu hút vốn và củng cố đồng tiền. Ngược lại, thị trường lao động xấu đi sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng, làm giảm lạm phát và mở đường cho việc nới lỏng tiền tệ, điều này có xu hướng làm suy yếu đồng tiền. Cơ chế này không phải là lý thuyết, mà có thể được nhìn thấy tháng này qua tháng khác trong phản ứng của các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD và nhiều cặp khác. Những chỉ số cần xem xét, ngoài con số tiêu đề đơn lẻ Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ở Hoa Kỳ: Chất xúc tác hàng tháng xuất sắc. Đừng dừng lại ở số lượng việc làm được tạo ra, hãy xem xét các điều chỉnh từ những tháng trước (thường là yếu tố tác động thị trường), sự phân tán theo ngành (sản xuất so với dịch vụ), và thu nhập trung bình theo giờ để nắm bắt áp lực lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ giảm hỗ trợ đồng tiền nếu sự giảm xuất phát từ việc làm ròng, không phải từ sự sụt giảm trong tham gia (người tìm việc nản lòng). Tỷ lệ tăng có thể là "tốt" nếu tỷ lệ tham gia tăng nhanh hơn, một dấu hiệu của nguồn cung lao động năng động. Thu nhập và giờ làm việc: Sự tăng lương mà không có sự gia tăng việc làm có thể đủ để làm cứng...
Bitcoin Flashes Cảnh báo khi Nguồn cung của Cá voi Chạm mức Thấp nhất năm 2018

Bài đăng Bitcoin Phát Tín Hiệu Cảnh Báo Khi Nguồn Cung Cá voi Chạm Đáy 2018 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đối mặt với nhiều lần bị từ chối tại mức kháng cự, làm tăng nguy cơ Thị trường Pullback gần $107,200 Nguồn cung bình quân mỗi Cá voi giảm xuống mức năm 2018, báo hiệu sự phân phối lại và giảm kiểm soát Độ sâu điều chỉnh vẫn trong mức bình thường, với mức giảm 12% phù hợp với các mô hình thị trường tăng giá trước đây Bitcoin tiếp tục thử nghiệm các mức quan trọng trong khi cho thấy dấu hiệu kiệt sức tại mức kháng cự. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch ở mức $111,018 tại thời điểm báo chí, tăng 0,63% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện đứng trên 2,21 nghìn tỷ đô la, với khối lượng giao dịch vượt quá 47 tỷ đô la. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt, các tín hiệu kỹ thuật và số liệu on-chain cho thấy những thách thức ngày càng tăng có thể quyết định động thái lớn tiếp theo. Tín Hiệu Từ Chối từ Mức Kháng Cự Chính Nhà phân tích Ali Martinez nhận thấy rằng Bitcoin gần đây đã chạm vào ranh giới trên của kênh giảm dần gần $110,700. Mức này đã trở thành mức kháng cự mạnh, với nhiều Rút râu hình thành tại ranh giới. Những lần từ chối lặp đi lặp lại cho thấy người mua đang gặp khó khăn để tạo đà. Do đó, khả năng Thị trường Pullback về mức $107,200 có vẻ khả thi. Sự sụt giảm sâu hơn thậm chí có thể đẩy giá xuống gần $103,000, khiến phạm vi hiện tại trở nên quan trọng cho hướng đi ngắn hạn. Bitcoin $BTC gần đây đã chạm vào ranh giới trên của kênh quanh mức $110,700, hiện đang đóng vai trò là mức kháng cự. Nhiều Rút râu ở mức này báo hiệu sự từ chối, làm tăng nguy cơ di chuyển trở lại về mức $107,200 hoặc thậm chí $103,000. pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) Ngày 3 tháng 9 năm 2025 Liên quan: Ba Lý Do Bitcoin Có Thể Đạt $200K Vào Cuối Năm 2025 Sự Sụt Giảm Nguồn Cung Cá voi Phản Ánh Mức Năm 2018 Ngoài sự từ chối về mặt kỹ thuật, xu hướng phân phối nguồn cung cũng làm dấy lên thêm lo ngại. Dữ liệu Glassnode cho thấy nguồn cung Bitcoin trung bình mỗi Cá voi, đại diện cho những người nắm giữ từ 100-10,000 BTC, đã giảm đều đặn kể từ tháng 11 năm 2024. Mức trung bình hiện chỉ còn 488 BTC mỗi Cá voi, một mức cuối cùng được thấy vào tháng 12 năm 2018. Đáng chú ý, sự sụt giảm này trái ngược với diễn biến giá Bitcoin vẫn duy trì trên $60,000 trong những tháng gần đây. Điều này báo hiệu sự phân phối lại, nơi các Cá voi dường như...
Quỹ cộng đồng tại Amsterdam đảm bảo Funding, mua 1,000 BTC cho Public Listing

Vòng gọi vốn riêng được dẫn dắt bởi Winklevoss Capital và Nakamoto Holdings. Con đường đến Niêm yết Euronext Treasury dự định trở thành [...] Bài viết Amsterdam-Based Treasury Secures Funding, Mua 1,000 BTC cho Public Listing xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Nghị sĩ Đã Mua Ethereum Bốn Lần Trong Năm 2025 Trước Khi Đạt Đỉnh Cao Mọi Thời Đại: Đây Là Lợi Nhuận Tiềm Năng

Nhiều thành viên Quốc hội đã mua tiền mã hoá và ETF liên quan đến tiền mã hoá khi họ tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và đặt cược vào một lĩnh vực được chính quyền Nhà Trắng hỗ trợ.đọc thêm
TIN MỚI NHẤT: FED Công Bố Sách Beige Được Mong Đợi – Đây Là Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

FED đã công bố tài liệu Beige Book mà các nhà đầu tư đã háo hức chờ đợi, chứa đựng chi tiết về nền kinh tế Hoa Kỳ. Đọc tiếp: TIN MỚI: FED Công Bố Beige Book Được Mong Đợi Từ Lâu – Đây Là Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết
Giá ETH không phải là chỉ số duy nhất có xu hướng tăng

Bài đăng "Giá ETH không phải là chỉ số duy nhất có xu hướng tăng" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đây là một phần từ bản tin 0xResearch. Để đọc toàn bộ ấn phẩm, hãy đăng ký. Ethereum đang có khoảnh khắc nổi bật, và mặc dù hiệu suất của nó được cho là nhờ vào dòng tiền từ các công ty kho bạc tài sản kỹ thuật số (DATCOs) và ETF, giá của nó không phải là chỉ số duy nhất đạt cao nhất mọi thời đại. Trong tháng thứ hai liên tiếp, biến động giá ETH đi kèm với khối lượng perp đạt mức kỷ lục. Tháng 8 đã chứng kiến gần 2 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch, nhiều hơn 30% so với 1,5 nghìn tỷ đô la của tháng 7. Tháng 8 cũng đánh dấu mức sử dụng DA cao nhất từ trước đến nay của Ethereum, và thị phần của nó tăng từ khoảng 53% trong tháng 7 lên 63% trong tháng 8. Tuy nhiên, vì mục tiêu blob là sáu vẫn chưa đạt được (trung bình 4,17 trong tháng 8 so với 4,13 trong tháng 7), chi phí blob vẫn cực kỳ thấp (gần một wei). Trong bản nâng cấp Fusaka sắp tới, một "giá sàn" sẽ được triển khai để giúp giải quyết vấn đề này. Nhờ vào việc tăng 50% giới hạn gas YTD, số địa chỉ hoạt động hàng tháng (MAAs) cũng đạt cao nhất mọi thời đại với 16,8 triệu (tăng 12,7% so với 14,9 triệu của tháng 7) trong khi số lượng giao dịch cũng tăng theo với khoảng 51,7 triệu (tăng 11% so với tháng trước). Và trong trường hợp bạn đang tự hỏi tại sao Ethereum có câu chuyện về stablecoin — nguồn cung stablecoin trên Ethereum đạt 163 tỷ đô la, cao nhất mọi thời đại và cao nhất trong số các blockchain. Khối lượng chuyển stablecoin trên Ethereum cũng đạt cao nhất mọi thời đại vào tháng 8, tăng 17% so với tháng trước lên 1,43 nghìn tỷ đô la (so với 1,23 nghìn tỷ đô la trong tháng 7). Đây là tháng thứ hai được ghi nhận với khối lượng chuyển (đã lọc) trên 1 nghìn tỷ đô la. Có lẽ chỉ riêng dòng tiền không kể hết câu chuyện? Nhận tin tức trong hộp thư của bạn. Khám phá các bản tin Blockworks: Nguồn: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
Cổ phiếu TSMC (TSM): Giữ ổn định bất chấp những thay đổi trong kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ

TLDRs; Cổ phiếu TSMC tăng 1,13% lên 230,98 USD vào thứ Tư bất chấp động thái của Mỹ chấm dứt miễn trừ xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc miễn trừ hết hạn vào năm 2025 có nghĩa là TSMC phải xin giấy phép cho thiết bị bị hạn chế vận chuyển đến nhà máy Nam Kinh. Nhà phân tích cảnh báo về ma sát hành chính, thời gian giao hàng kéo dài hơn và chi phí tuân thủ cao hơn cho các công ty bán dẫn tại Trung Quốc. Bất chấp khó khăn, [...] Bài viết TSMC (TSM) Stock: Giữ ổn định bất chấp những thay đổi kiểm soát xuất khẩu của Mỹ xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
