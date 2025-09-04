2025-10-10 thứ sáu

Trump Nói Ông Có Thể Điều Vệ Binh Quốc Gia Đến New Orleans—Không Phải Chicago

Trump Nói Ông Có Thể Điều Vệ Binh Quốc Gia Đến New Orleans—Không Phải Chicago

Bài đăng Trump Nói Ông Có Thể Gửi Vệ Binh Quốc Gia Đến New Orleans—Không Phải Chicago xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư đã rút lại lời hứa gửi Vệ Binh Quốc Gia đến Chicago để trấn áp tội phạm và nói rằng ông có thể thay vào đó triển khai quân đội đến New Orleans, nơi thống đốc Đảng Cộng hòa của tiểu bang khó có khả năng thách thức ông. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp song phương với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 9 năm 2025 tại Washington, DC. (Ảnh của Alex Wong/Getty Images) Getty Images Những Điểm Chính Trump nói chính quyền của ông đang "đưa ra quyết định liệu chúng tôi sẽ đến Chicago hay đến một nơi như New Orleans, nơi chúng tôi có một thống đốc tuyệt vời, Jeff Landry, người muốn chúng tôi đến và chấn chỉnh một khu vực rất tốt đẹp của đất nước này đã trở nên khá khó khăn." Trump đưa ra những bình luận này sau khi cảnh báo vào chiều thứ Ba rằng ông sẽ gửi quân đội đến Chicago có hoặc không có sự cho phép từ Thống đốc J.B. Pritzker, một đảng viên Dân chủ, người đã phản đối các mối đe dọa của Trump. Đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
Lido ra mắt các kho Simple Earn đơn giản hóa với Veda và Mellow

Lido ra mắt các kho Simple Earn đơn giản hóa với Veda và Mellow

Bài đăng Lido ra mắt các kho bạc Earn đơn giản hóa với Veda và Mellow xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lido đã ra mắt Earn, một tab mới trên stake.lido.fi hiển thị các kho bạc chiến lược được tuyển chọn nhằm giúp việc sử dụng ether đã stake dễ dàng hơn và tương đối an toàn hơn. Niêm yết đầu tiên, GG Vault (GGV) của Veda Labs, cung cấp quyền truy cập một lần nhấp vào các chiến lược DeFi "blue-chip" sử dụng ETH, WETH, stETH hoặc wstETH. Niêm yết thứ hai, Decentralised Validator Vault (DVV) được triển khai bởi Mellow, dự kiến sẽ ra mắt vào giữa tháng 9. Lido cho biết các kho bạc phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật giống như giao thức cốt lõi của họ, theo Jakov Buratović tại Lido Ecosystem Foundation. "Để xuất hiện trong Lido Earn... tất cả các hợp đồng sản xuất phải được kiểm toán bởi các công ty uy tín trước khi niêm yết, với bất kỳ phát hiện quan trọng nào đều được giải quyết," Buratović nói với Blockworks. Các kho bạc đang hoạt động duy trì cảnh báo tự động để phát hiện bất kỳ vấn đề nào, và "nếu cần thiết, các cơ chế tạm dừng hoặc hủy bỏ on-chain có thể được kích hoạt để dừng hoạt động của kho bạc," ông nói. Trong khi nền tảng làm việc để giảm thiểu rủi ro cho người gửi tiền, Buratović lưu ý, họ từ chối mọi trách nhiệm đối với các tổn thất tiềm ẩn. Phí đơn giản khi ra mắt. "Cụ thể đối với GGV, có 1% phí nền tảng được chia giữa Veda và Lido DAO, phù hợp với tỷ lệ phí được thấy trong các kho bạc DeFi khác," Buratović nói. Về phía UX, người dùng nhận được token nạp ERC-20 tích lũy giá trị, tương tự như wstETH — dạng không rebasing của stETH được sử dụng rộng rãi trong DeFi. Việc rút tiền được thực hiện bằng wstETH và hiện tại, Lido không tối ưu hóa cho thị trường thứ cấp của các token kho bạc. Nhà cung cấp staking thanh khoản hiện có khoảng 38 tỷ đô la tiền gửi ETH, chiếm gần 61% ether đã stake, theo dữ liệu mới nhất của Blockworks Research. Nguồn: Blockworks Research Giải pháp thay thế Mellow Chiến lược thứ hai được liệt kê trong Earn, DVV, được xây dựng trên kiến trúc kho bạc mô-đun của Mellow và giới thiệu một cách tiếp cận khác — lần này tập trung vào phân cấp validator. Mỗi chiến lược được đóng gói trong một "Subvault" riêng biệt,...
Charles Hoskinson Về Sự Cạnh Tranh Giữa Cardano & Bitcoin, 'Chúng Tôi Luôn Chiến Thắng'

Charles Hoskinson Về Sự Cạnh Tranh Giữa Cardano & Bitcoin, 'Chúng Tôi Luôn Chiến Thắng'

Bài đăng Charles Hoskinson về sự cạnh tranh giữa Cardano & Bitcoin, 'Chúng tôi luôn chiến thắng' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Charles Hokinson tuyên bố Cardano là một altcoin, vẫn là đối thủ hàng đầu của Bitcoin. ADA vượt trội hơn BTC về tăng trưởng giá hàng năm kể từ thời kỳ ICO. Hệ sinh thái Cardano tiếp tục mở rộng thông qua các nâng cấp và hợp tác. Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson gần đây đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc cạnh tranh đang diễn ra giữa Bitcoin (BTC) và ADA. Theo Hoskinson, Cardano (ADA) sẽ luôn chiến thắng. Người sáng lập cũng mô tả ADA là "tài sản hoạt động tốt nhất mọi thời đại" trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Hoskinson liên tục quảng bá ADA như một nền tảng blockchain vượt trội, dựa trên nghiên cứu, nhấn mạnh giá trị dài hạn và hiệu suất vượt trội của nó. So sánh sự tăng trưởng của ADA với Bitcoin Trong một bài đăng gần đây trên X, Hoskinson viết, "Chúng tôi cũng chiến thắng mọi lúc." Người sáng lập Cardano đã đính kèm một ảnh chụp màn hình vào bài đăng của mình, làm nổi bật sự tăng trưởng của ADA so với Bitcoin kể từ khi ra mắt. Ảnh chụp màn hình cung cấp phân tích về vốn hóa thị trường của ADA tính đến ngày 2 tháng 9 năm 2025. Nó đưa ra so sánh giả định với giá trị Bitcoin mà ADA ban đầu đã huy động được trong đợt Chào bán đồng tiền ban đầu (ICO) năm 2017. Đáng chú ý, vốn hóa thị trường của ADA đang đứng ở mức khoảng 29,8 tỷ đô la tại thời điểm báo chí, với Tổng cung lưu hành là 35,73 tỷ token ADA. Cardano đã huy động được 108,000 BTC trong đợt ICO năm 2017. Nếu những người tham gia ICO ban đầu giữ những đồng BTC này thay vì chuyển đổi chúng thành ADA. Ngày nay, những đồng tiền đó sẽ có giá trị 11,78 tỷ đô la (108,000 × 109,162.70 đô la). Cardano như một tài sản sinh lời hơn BTC | Nguồn: Charles Hoskinson trên X Điều này có nghĩa là vốn hóa thị trường hiện tại của Cardano là 29,8 tỷ đô la, lớn hơn khoảng 2,5 lần so với giá trị Bitcoin mà họ đã huy động ban đầu. Phân tích này cũng tính đến sự tăng trưởng lịch sử của Bitcoin trong thập kỷ qua và ước tính giá trị ICO của ADA trong thị trường hiện nay. Nó cho thấy giá trị có thể đạt khoảng 25,9 tỷ đô la nếu tất cả BTC huy động từ ICO được giữ đến tháng 9...
Ca khúc mới 'Wednesday' của Lady Gaga bắn thẳng vào Top 10

Ca khúc mới 'Wednesday' của Lady Gaga bắn thẳng vào Top 10

Bài đăng Lady Gaga's New 'Wednesday' Single Shoots Straight Into The Top 10 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ca khúc "The Dead Dance" của Lady Gaga, được trình bày trong Wednesday của Netflix, ra mắt ở vị trí số 10 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs của Mỹ khi phiên bản deluxe của album Mayhem được phát hành. INDIO, CALIFORNIA – NGÀY 11 THÁNG 4: (CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH BIÊN TẬP) (QUYỀN TRUY CẬP ĐỘC QUYỀN) Lady Gaga biểu diễn tại Sân khấu Coachella trong Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella 2025 tại Empire Polo Club vào ngày 11 tháng 4 năm 2025 tại Indio, California. (Ảnh của Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) Kevin Mazur/Getty Images for Coachella Vai diễn mới nhất của Lady Gaga là tham gia vào Wednesday của Netflix, vừa kết thúc công chiếu mùa hai. Nhà phát trực tuyến đã chia phần hai thành hai phần, với loạt tập cuối cùng ra mắt vào ngày 3 tháng 9. Sự tham gia của Gaga vượt xa khả năng diễn xuất, khi cô cũng viết và thu âm một bài hát đặc biệt cho chương trình. Nữ ca sĩ đã nhá hàng "The Dead Dance" và chính thức công bố chỉ vài ngày trước khi phát hành, và giờ đây bài hát đã nhanh chóng trở thành bản hit bán chạy. Lady Gaga's "The Dead Dance" ra mắt Tại Hoa Kỳ, tính đến thời điểm viết bài, "The Dead Dance" đứng ở vị trí số 10 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs. Bài hát chỉ cần rất ít thời gian để vươn lên hàng đầu trong danh sách các bản hit bán chạy nhất trên nền tảng bán hàng kỹ thuật số quan trọng nhất tại Mỹ. Phiên bản Deluxe của Mayhem Cùng lúc "The Dead Dance" được phát hành dưới dạng đĩa đơn, Gaga cũng ra mắt phiên bản mở rộng của album mới nhất Mayhem. Album đầy đủ giờ đây bao gồm ba bài hát bổ sung — "Can't Stop the High," "Kill for Love," và "The Dead Dance." Album số 1 mới nhất của Lady Gaga Gaga chỉ mới phát hành Mayhem cách đây vài tháng, vào đầu tháng 3. Dự án đã đưa cô trở lại với dòng nhạc dance-pop đen tối đã biến cô thành siêu sao ngay từ đầu và dễ dàng...
Eric Trump bơm thổi và bán tháo Bitcoin Mỹ khi ra mắt trên Nasdaq

Eric Trump bơm thổi và bán tháo Bitcoin Mỹ khi ra mắt trên Nasdaq

Bài đăng Eric Trump's American Bitcoin Pumps and Dumps on Nasdaq Launch xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giao dịch cổ phiếu đã bị tạm dừng hai lần trong giờ mở cửa, và giá cổ phần đã giảm gần 50% so với mức cao nhất vào sáng sớm. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt World Liberty Financial, nhà Trump đã quay trở lại với American Bitcoin Corp (mã chứng khoán: ABTC) chính thức lên sàn Nasdaq hôm nay sau khi sáp nhập với công ty khai thác Gryphon Digital Mining. Cổ phiếu ngay lập tức tăng vọt lên 13$ khi thị trường mở cửa, và sau khi giao dịch bị tạm dừng hai lần sáng nay, cổ phiếu đã mất toàn bộ đà tăng và hiện giao dịch dưới 7$. Cổ phiếu ABTC – Yahoo Finance Eric Trump, CSO và đồng sáng lập của American Bitcoin, cho biết: "Màn ra mắt Nasdaq của chúng tôi đánh dấu một cột mốc lịch sử trong việc đưa Bitcoin vào trung tâm thị trường vốn Mỹ và thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi nhằm biến Mỹ trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của nền kinh tế Bitcoin toàn cầu." Sau vụ sáp nhập, American Bitcoin sẽ tập trung vào việc mở rộng "chiến lược tích lũy có kỷ luật" cũng như tiếp tục hoạt động khai thác được thiết lập bởi Gryphon. Công ty cho biết mục tiêu chính của họ là tối đa hóa "Bitcoin trên mỗi cổ phần" thông qua biến động thị trường và khai thác giảm giá. "American Bitcoin thể hiện các giá trị định nghĩa sức mạnh của Mỹ: tự do, minh bạch và độc lập," Donald Trump Jr., đồng sáng lập của World Liberty Financial và là cổ đông ABTC, cho biết. Trong khi đó, World Liberty Financial đang gặp khó khăn sau khi ra mắt và giảm hơn 25% so với giá ra mắt xuống còn 0,22$, tương đương với giá trị pha loãng hoàn toàn 22 tỷ đô la. Đáng chú ý là những người đóng góp pre-sale cho token WLFI vẫn đang tăng gấp nhiều lần so với giá đóng góp ban đầu là 0,015$ và 0,05$. Nguồn: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
Liệu sự phục hồi của Macy's đang có đà phát triển hay chỉ là sự hồi phục tạm thời?

Liệu sự phục hồi của Macy's đang có đà phát triển hay chỉ là sự hồi phục tạm thời?

Bài đăng Liệu sự phục hồi của Macy's đang có dấu hiệu tích cực hay chỉ là sự phục hồi tạm thời? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một cửa hàng Macy's ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vào thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nhiếp ảnh gia: Eric Thayer/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Sáng nay, Macy's đã vượt kỳ vọng về lợi nhuận hàng quý và nâng dự báo, khiến cổ phiếu của họ tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày. Hiện tại, sau khoảng 18 tháng kể từ khi chuỗi cửa hàng bách hóa này bắt đầu "Chương mới Táo bạo", đáng để đặt câu hỏi: Đây có phải là bằng chứng rõ ràng cho thấy chiến lược mới đang bắt đầu phát huy tác dụng? Dựa trên những gì chúng ta biết được hôm nay, câu trả lời khách quan của tôi nằm đâu đó giữa "có thể" và "còn quá sớm để kết luận". Nhưng phần hoài nghi trong tôi nói rằng "không hẳn vậy". Đây là lý do tại sao. Những dấu hiệu tích cực Chắc chắn là có một số tin tốt. Cả Macy's Inc và các cửa hàng mang thương hiệu Macy's đều đạt được mức tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng tốt nhất trong 12 quý. Đặc biệt, Bloomingdales đã có một kết quả hoạt động quý mạnh mẽ khác - mặc dù có lẽ họ đã được hưởng lợi từ những khó khăn đang diễn ra tại Saks Global. "Net Promoter Scores" của Macy's trong quý thứ hai là tốt nhất từ trước đến nay. Tốc độ giao hàng đã cải thiện đáng kể và hàng tồn kho của công ty có vẻ đang ở trong tình trạng tốt khi bước vào cuối năm. Theo kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm của tôi khi ghé thăm một số địa điểm "Reimagine 125" (những cửa hàng đang được đầu tư nâng cấp và ưu tiên trong các sáng kiến mới) cho thấy những cải thiện đáng kể về nhân viên bán hàng, trưng bày sản phẩm, quản lý cửa hàng và các yếu tố tương tự. Điều đó không gây ấn tượng lắm Tuy nhiên, ngay cả trong các cửa hàng "Reimagine 125", mức tăng trưởng doanh số 1,4% không hề gần với con số mà các đối thủ cạnh tranh đang đạt được - TJX, Ulta và các công ty khác - những đơn vị mà Macy's đã mất thị phần vào tay họ trong hơn một thập kỷ qua, cũng như ngành bán lẻ nói chung. Với việc những cửa hàng trọng điểm này có lẽ được chọn dựa trên các đặc điểm cơ bản thuộc nhóm 25% hàng đầu (động lực thị trường mạnh mẽ và vị trí cùng cơ sở vật chất trên mức trung bình) và đang nhận được nhiều sự chú ý và đầu tư hơn so với...
Liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào với khả năng truy xuất nguồn gốc STIP-NAM, bước vào cửa sổ mua lại toàn cầu.

Liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào với khả năng truy xuất nguồn gốc STIP-NAM, bước vào cửa sổ mua lại toàn cầu.

Bài đăng Liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào với khả năng truy xuất nguồn gốc STIP-NAM, bước vào cửa sổ Kế hoạch mua toàn cầu. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ORLANDO, Estados Unidos, ngày 3 tháng 9 năm 2025, FinanceWire OGRD Alliance công bố PLPC-DB, một nền tảng liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào được thiết kế để vượt qua các rào cản về chi phí, Khả năng mở rộng và cơ sở hạ tầng trong đổi mới điều trị ung thư. Khác với các liệu pháp dựa trên tế bào hoặc gen, PLPC-DB là một phức hợp phospholipoprotein đông khô với độ ổn định được xác nhận trong hơn 18 tháng ở nhiệt độ phòng, loại bỏ sự phụ thuộc vào chuỗi Lưu trữ lạnh và giảm chi phí hoạt động hơn 60%. NỀN TẢNG TRONG BẰNG CHỨNG THỰC TẾ Trong hơn một thập kỷ, chương trình OncoVix ở Mỹ Latinh đã cung cấp giám sát bệnh nhân có cấu trúc và thu thập dữ liệu. Nền tảng Bằng chứng thực tế (RWE) này đã cho phép tạo ra Nền tảng truy xuất nguồn gốc miễn dịch có cấu trúc (STIP), hiện được nâng cao với Mô-đun truy cập mạng (NAM). STIP-NAM mở rộng khả năng truy xuất nguồn gốc sang các định dạng có thể tương tác, kiểm toán được trên các khu vực pháp lý, hỗ trợ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đối tác mà không cần các thử nghiệm Giai đoạn I-III tuần tự. SỰ KHÁC BIỆT KHOA HỌC PLPC-DB phối hợp kích hoạt miễn dịch bẩm sinh và thích ứng (NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1), tăng cường trình diện kháng nguyên và giảm các cytokine ức chế như IL-10 và TGF-β. Nền tảng của nó được ghi nhận trong năm ấn phẩm Q1 được lập chỉ mục PubMed và mười một bài thuyết trình tại hội nghị ung thư Tier-1, dưới sự lãnh đạo khoa học của Tiến sĩ Ramón Gutiérrez-Sandoval M.D., bác sĩ bệnh lý ung thư và CSO của OGRD Alliance. "Ưu tiên của chúng tôi là cấu trúc PLPC-DB như một tài sản liệu pháp miễn dịch có thể mở rộng và truy xuất nguồn gốc, với hồ sơ đáp ứng kỳ vọng của các cơ quan quản lý và nhà đầu tư toàn cầu," Tiến sĩ Ramón Gutiérrez-Sandoval, Chief Scientific Officer của OGRD Alliance cho biết. "Khuôn khổ STIP-NAM đảm bảo rằng nền tảng này không chỉ được xác nhận về mặt khoa học mà còn vững chắc về tài chính cho Kế hoạch mua chiến lược." HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH Thị trường liệu pháp miễn dịch ung thư toàn cầu vượt quá 120 tỷ USD, mở rộng với CAGR khoảng 10%. Các liệu pháp hiện tại thường đòi hỏi chuỗi Lưu trữ lạnh phức tạp và cơ sở hạ tầng tốn kém. PLPC-DB vượt qua những hạn chế này, cung cấp một nền tảng có thể tái tạo, có Khả năng mở rộng phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (Chương trình nghị sự UN 2030, Tầm nhìn 2030). Thư xác nhận bên ngoài từ các công ty tư vấn quy định độc lập xác nhận sự trưởng thành của hồ sơ, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định quốc tế (bao gồm FDA và EMA...
Bitcoin, Solana Và MAGACOIN FINANCE Được Đặt Tên Là Những Điểm Nổi Bật Của Tháng 9

Bitcoin, Solana Và MAGACOIN FINANCE Được Đặt Tên Là Những Điểm Nổi Bật Của Tháng 9

Bài đăng Bitcoin, Solana Và MAGACOIN FINANCE Được Đặt Tên Là Nổi Bật Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tháng 9 đã mở đầu với các nhà phân tích sắp xếp lại danh sách theo dõi của họ khi thị trường tiền mã hóa chuyển sang giai đoạn mới. Ba cái tên — Bitcoin, Hệ sinh thái Solana và MAGACOIN FINANCE — liên tục được nhấn mạnh là định nghĩa cho thời điểm này. Mỗi cái tên mang một câu chuyện riêng biệt: Bitcoin như tài sản neo trong thị trường biến động, Solana như đối thủ mở rộng nhanh chóng thu hút vốn từ người dùng tổ chức, và MAGACOIN FINANCE như đợt bán trước đầy đầu cơ thu hút những dự báo tăng trưởng táo bạo nhất. Bitcoin — Khu Vực Tích Lũy và Neo Thị Trường Bitcoin tiếp tục đóng vai trò là neo của thị trường, duy trì gần mức cao lịch sử bất chấp sự sụt giảm khiêm tốn 2% vào đầu tháng 9. Đối với nhiều nhà phân tích, sự pullback này đại diện cho cơ hội tích lũy cổ điển hơn là dấu hiệu của sự điều chỉnh sâu hơn. Dòng tiền từ tổ chức vẫn ổn định, với phân bổ ETF giao ngay và ngân quỹ doanh nghiệp cung cấp nền tảng nhu cầu đáng tin cậy. Khả năng phục hồi của tài sản trước biến động ngắn hạn củng cố vai trò của nó như kho lưu trữ giá trị tối ưu. Trong khi các token mới hơn có thể hứa hẹn tỷ lệ sinh lời cao hơn, Bitcoin được xem là lựa chọn an toàn nhất cho vị thế dài hạn. Nhà phân tích gợi ý rằng các động thái điều chỉnh của tháng 9 có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trước khi động lượng cuối năm tăng trở lại. Solana — Khả năng mở rộng, Nâng cấp và Động lực từ Tổ chức Solana vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận của nhà phân tích, được hỗ trợ bởi nền tảng vững chắc và sự hiện diện ngày càng tăng của tổ chức. Bản nâng cấp Alpenglow gần đây đã cải thiện tốc độ và hiệu quả, và các nhà phát triển tiếp tục mở rộng hệ sinh thái DeFi và gaming của Solana. Chuỗi này đã tạo ra hơn 1,3 tỷ đô la doanh thu, củng cố thêm vị thế của nó như Layer-1 hoạt động hàng đầu. Dự báo giá cho Solana có phạm vi rộng, với mục tiêu từ 250 đến 420 đô la vào Q4 tùy thuộc vào tiến trình của các ứng dụng ETF và quy mô nhu cầu từ tổ chức. Với khả năng xử lý hàng triệu giao dịch hàng ngày với chi phí thấp, Solana đang được định vị là giải pháp thay thế hàng đầu cho Ethereum. Báo cáo của nhà phân tích tháng 9 nhấn mạnh nó như một phân bổ cốt lõi cho những người tìm kiếm...
Nguồn cung Bitcoin ngủ đông thức tỉnh: Hoán đổi BTC lấy ETH trên Hyperliquid

Nguồn cung Bitcoin ngủ đông thức tỉnh: Hoán đổi BTC lấy ETH trên Hyperliquid

Bài đăng Nguồn cung Bitcoin ngủ đông thức tỉnh: Hoán đổi BTC sang ETH trên Hyperliquid đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nguồn cung Bitcoin ngủ đông thức tỉnh: Hoán đổi BTC sang ETH trên Hyperliquid | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu cách đây bốn năm, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu rõ sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ nền tảng, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và tiền mã hóa. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang chìm đắm trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian như...
Cổ phiếu MicroStrategy hướng đến mức tăng 40% nhờ kỳ vọng vào S&P, nhưng Nhà phân tích cảnh báo về rủi ro

Cổ phiếu MicroStrategy hướng đến mức tăng 40% nhờ kỳ vọng vào S&P, nhưng Nhà phân tích cảnh báo về rủi ro

Bài đăng Cổ phiếu MicroStrategy hướng đến mức tăng 40% nhờ kỳ vọng vào S&P, nhưng Nhà phân tích cảnh báo về rủi ro xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Cổ phiếu MicroStrategy giao dịch gần mức $341, tăng 2,16%, với mức tăng trong sáu tháng đạt 36%. Quyết định đưa vào S&P 500 có thể tạo ra nhu cầu mới, trong khi sức mạnh của Bitcoin vẫn là yếu tố quan trọng. Biểu đồ cho thấy khả năng tăng lên $480 (+ 40%), nhưng rủi ro bao gồm khả năng giảm xuống $300 nếu mức hỗ trợ thất bại. Cổ phiếu MicroStrategy đã bắt đầu tháng 9 với một số động lực. Giá đã tăng 2,16% trong 24 giờ qua, giao dịch gần mức $341. Tuần trước hầu như đi ngang, nhưng mức tăng trong sáu tháng vẫn đạt 36,15%. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu đã tăng 14%. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi hai yếu tố thúc đẩy: sự phục hồi của Bitcoin và khả năng được đưa vào S&P 500. Cả hai đều có thể đẩy cổ phiếu MSTR lên cao hơn. Nhưng các nhà phân tích cũng cảnh báo về những rủi ro có thể kéo nó xuống. Biểu đồ cho thấy một đợt bứt phá có thể đưa cổ phiếu lên mức $480. Đó sẽ là mức tăng 40% so với hiện tại. Đồng thời, nếu thất bại ở mức hỗ trợ có thể mở đường cho xu hướng giảm xuống $300. Kỳ vọng vào S&P mang lại động lực cho MicroStrategy Tin tức quan trọng là MicroStrategy có thể sớm gia nhập chỉ số S&P 500. Các báo cáo cho biết ủy ban S&P có thể công bố quyết định vào thứ Sáu. Công ty hiện đáp ứng tất cả các yêu cầu để gia nhập, khiến nó trở thành một ứng cử viên mạnh. Cổ phiếu MicroStrategy có thể nhận được sự thúc đẩy từ S&P 500 | Nguồn: X Việc gia nhập S&P 500 rất quan trọng vì các quỹ chỉ số sẽ buộc phải mua cổ phiếu. Điều đó có thể đồng nghĩa với hàng tỷ đô la nhu cầu mới. Nó cũng sẽ giúp MicroStrategy trở nên dễ nhận diện hơn đối với các nhà đầu tư truyền thống. Kỳ vọng này đã nâng giá cổ phiếu MSTR. Các nhà giao dịch xem việc được đưa vào chỉ số như sự xác nhận cho chiến lược tập trung vào Bitcoin của Michael Saylor. Công ty đã định vị mình không chỉ là một công ty phần mềm, mà còn là đại diện cho Bitcoin. Đồng thời, các nhà phê bình chỉ ra những rủi ro. Một số cho rằng công ty quá phụ thuộc vào Bitcoin và S&P có thể do dự. Tuy nhiên, khả năng được đưa vào chỉ số vẫn là một chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn. Bitcoin...
