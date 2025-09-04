Liệu sự phục hồi của Macy's đang có đà phát triển hay chỉ là sự hồi phục tạm thời?

Một cửa hàng Macy's ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vào thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nhiếp ảnh gia: Eric Thayer/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Sáng nay, Macy's đã vượt kỳ vọng về lợi nhuận hàng quý và nâng dự báo, khiến cổ phiếu của họ tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày. Hiện tại, sau khoảng 18 tháng kể từ khi chuỗi cửa hàng bách hóa này bắt đầu "Chương mới Táo bạo", đáng để đặt câu hỏi: Đây có phải là bằng chứng rõ ràng cho thấy chiến lược mới đang bắt đầu phát huy tác dụng? Dựa trên những gì chúng ta biết được hôm nay, câu trả lời khách quan của tôi nằm đâu đó giữa "có thể" và "còn quá sớm để kết luận". Nhưng phần hoài nghi trong tôi nói rằng "không hẳn vậy". Đây là lý do tại sao. Những dấu hiệu tích cực Chắc chắn là có một số tin tốt. Cả Macy's Inc và các cửa hàng mang thương hiệu Macy's đều đạt được mức tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng tốt nhất trong 12 quý. Đặc biệt, Bloomingdales đã có một kết quả hoạt động quý mạnh mẽ khác - mặc dù có lẽ họ đã được hưởng lợi từ những khó khăn đang diễn ra tại Saks Global. "Net Promoter Scores" của Macy's trong quý thứ hai là tốt nhất từ trước đến nay. Tốc độ giao hàng đã cải thiện đáng kể và hàng tồn kho của công ty có vẻ đang ở trong tình trạng tốt khi bước vào cuối năm. Theo kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm của tôi khi ghé thăm một số địa điểm "Reimagine 125" (những cửa hàng đang được đầu tư nâng cấp và ưu tiên trong các sáng kiến mới) cho thấy những cải thiện đáng kể về nhân viên bán hàng, trưng bày sản phẩm, quản lý cửa hàng và các yếu tố tương tự. Điều đó không gây ấn tượng lắm Tuy nhiên, ngay cả trong các cửa hàng "Reimagine 125", mức tăng trưởng doanh số 1,4% không hề gần với con số mà các đối thủ cạnh tranh đang đạt được - TJX, Ulta và các công ty khác - những đơn vị mà Macy's đã mất thị phần vào tay họ trong hơn một thập kỷ qua, cũng như ngành bán lẻ nói chung. Với việc những cửa hàng trọng điểm này có lẽ được chọn dựa trên các đặc điểm cơ bản thuộc nhóm 25% hàng đầu (động lực thị trường mạnh mẽ và vị trí cùng cơ sở vật chất trên mức trung bình) và đang nhận được nhiều sự chú ý và đầu tư hơn so với...