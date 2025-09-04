Liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào với khả năng truy xuất nguồn gốc STIP-NAM, bước vào cửa sổ mua lại toàn cầu.
Bài đăng Liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào với khả năng truy xuất nguồn gốc STIP-NAM, bước vào cửa sổ Kế hoạch mua toàn cầu. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ORLANDO, Estados Unidos, ngày 3 tháng 9 năm 2025, FinanceWire OGRD Alliance công bố PLPC-DB, một nền tảng liệu pháp miễn dịch ung thư không tế bào được thiết kế để vượt qua các rào cản về chi phí, Khả năng mở rộng và cơ sở hạ tầng trong đổi mới điều trị ung thư. Khác với các liệu pháp dựa trên tế bào hoặc gen, PLPC-DB là một phức hợp phospholipoprotein đông khô với độ ổn định được xác nhận trong hơn 18 tháng ở nhiệt độ phòng, loại bỏ sự phụ thuộc vào chuỗi Lưu trữ lạnh và giảm chi phí hoạt động hơn 60%. NỀN TẢNG TRONG BẰNG CHỨNG THỰC TẾ Trong hơn một thập kỷ, chương trình OncoVix ở Mỹ Latinh đã cung cấp giám sát bệnh nhân có cấu trúc và thu thập dữ liệu. Nền tảng Bằng chứng thực tế (RWE) này đã cho phép tạo ra Nền tảng truy xuất nguồn gốc miễn dịch có cấu trúc (STIP), hiện được nâng cao với Mô-đun truy cập mạng (NAM). STIP-NAM mở rộng khả năng truy xuất nguồn gốc sang các định dạng có thể tương tác, kiểm toán được trên các khu vực pháp lý, hỗ trợ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đối tác mà không cần các thử nghiệm Giai đoạn I-III tuần tự. SỰ KHÁC BIỆT KHOA HỌC PLPC-DB phối hợp kích hoạt miễn dịch bẩm sinh và thích ứng (NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1), tăng cường trình diện kháng nguyên và giảm các cytokine ức chế như IL-10 và TGF-β. Nền tảng của nó được ghi nhận trong năm ấn phẩm Q1 được lập chỉ mục PubMed và mười một bài thuyết trình tại hội nghị ung thư Tier-1, dưới sự lãnh đạo khoa học của Tiến sĩ Ramón Gutiérrez-Sandoval M.D., bác sĩ bệnh lý ung thư và CSO của OGRD Alliance. "Ưu tiên của chúng tôi là cấu trúc PLPC-DB như một tài sản liệu pháp miễn dịch có thể mở rộng và truy xuất nguồn gốc, với hồ sơ đáp ứng kỳ vọng của các cơ quan quản lý và nhà đầu tư toàn cầu," Tiến sĩ Ramón Gutiérrez-Sandoval, Chief Scientific Officer của OGRD Alliance cho biết. "Khuôn khổ STIP-NAM đảm bảo rằng nền tảng này không chỉ được xác nhận về mặt khoa học mà còn vững chắc về tài chính cho Kế hoạch mua chiến lược." HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH Thị trường liệu pháp miễn dịch ung thư toàn cầu vượt quá 120 tỷ USD, mở rộng với CAGR khoảng 10%. Các liệu pháp hiện tại thường đòi hỏi chuỗi Lưu trữ lạnh phức tạp và cơ sở hạ tầng tốn kém. PLPC-DB vượt qua những hạn chế này, cung cấp một nền tảng có thể tái tạo, có Khả năng mở rộng phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (Chương trình nghị sự UN 2030, Tầm nhìn 2030). Thư xác nhận bên ngoài từ các công ty tư vấn quy định độc lập xác nhận sự trưởng thành của hồ sơ, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định quốc tế (bao gồm FDA và EMA...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:55