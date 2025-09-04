Tỷ phú Ray Dalio nhắc lại cảnh báo về sự suy giảm của đồng đô la, gợi ý Bitcoin như một phương tiện phòng hộ

Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio nhắc lại cảnh báo về sự suy giảm của đồng đô la, gợi ý Bitcoin như một biện pháp phòng hộ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio cho biết Hoa Kỳ đang tiến gần đến giai đoạn cuối của một chu kỳ nợ đe dọa vai trò của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới, một sự thay đổi mà ông tin rằng có thể thúc đẩy nhu cầu về Bitcoin, vàng và các tài sản có nguồn cung hạn chế khác. Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, đã đưa ra những bình luận sau khi cáo buộc Financial Times xuyên tạc quan điểm của ông trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết đã đồng ý trả lời các câu hỏi của tờ báo bằng văn bản, nhưng khi cuộc trao đổi không được công bố, ông đã công khai toàn bộ phần hỏi đáp để "chống lại sự xuyên tạc." Fiat được định sẵn sẽ giảm giá Dalio lập luận rằng chi phí trả nợ ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ, hiện khoảng 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm, kết hợp với nhu cầu vay mới, đang làm suy giảm niềm tin vào Trái phiếu Kho bạc và đồng đô la. Ông nói thêm rằng động lực này khiến các tài sản thay thế trở nên hấp dẫn hơn. Theo Dalio: "Crypto hiện là một loại tiền tệ thay thế có nguồn cung hạn chế, vì vậy, nếu mọi thứ đều bình đẳng, nếu nguồn cung tiền đô la tăng và/hoặc nhu cầu về nó giảm, điều đó có thể khiến crypto trở thành một loại tiền tệ thay thế hấp dẫn." Ông cũng chia sẻ niềm tin rằng tất cả các loại Fiat đều được định sẵn sẽ giảm giá trị so với "tiền tệ cứng" như Bitcoin. Dalio nói: "Đây là những gì đã xảy ra trong giai đoạn 1930 đến 1940 và giai đoạn 1970 đến 1980." Ông đưa ra tuyên bố này để trả lời câu hỏi liệu crypto có thể thay thế đồng đô la một cách khả thi hay không. Ông cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến stablecoin và sự tiếp xúc của chúng với trái phiếu kho bạc. FT đặt câu hỏi liệu động lực này có thể gây ra mối đe dọa có hệ thống đối với sự ổn định hay không. Dalio trả lời, "Tôi không nghĩ vậy." Ông nói thêm rằng sức mua trái phiếu kho bạc đang giảm là một vấn đề lớn hơn...