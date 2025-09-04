2025-10-10 thứ sáu

Giá XRP tăng vọt khi CEO Consensys phản ánh về việc giải quyết hoặc bác bỏ các vụ kiện Crypto dưới thời Trump

Bài đăng Giá XRP Bùng Nổ khi CEO Consensys Dự Đoán về Việc Giải Quyết hoặc Bác Bỏ Các Vụ Kiện Crypto dưới Thời Trump ⋆ ZyCrypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo XRP tiếp tục là chủ đề được bàn tán trong thị trường Crypto sau khi vượt qua mức giá tâm lý 3 đô la, trong khi altcoin này đã không làm được điều đó trong gần ba năm. Sự phát triển quan trọng này xảy ra sau khi XRP thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài ba năm, điều đã chứng minh là bất lợi cho đồng tiền mã hóa này, dựa trên sự thất vọng ngày càng tăng trong cộng đồng XRP. Kết quả là, nhà phân tích thị trường với biệt danh Mikybull Crypto tin rằng một đợt tăng giá mạnh mẽ đang ở phía trước nhờ vào vận mệnh này. Theo dữ liệu từ CoinGecko, XRP đang tận hưởng mức tăng hàng tuần 11,4% để đạt 2,85 đô la tại thời điểm viết bài. Bước tiến đáng chú ý này đã giúp XRP chiếm vị trí thứ ba của Tether (USDT), nhờ vào giá trị thị trường 170 tỷ đô la so với 168 tỷ đô la của đồng sau. Quảng cáo Chào đón động thái này, nhà giao dịch Crypto Ash Crypto đã thừa nhận, "XRP đã thoát khỏi thị trường giá xuống kéo dài 3 năm chỉ với một cây nến. Sức mạnh của Crypto." Do đó, XRP đang hướng tới nhiều triển vọng tăng giá hơn nếu nó vượt qua mức kháng cự 3,08 đô la. CEO Consensys Nhìn Thấy Tương Lai Crypto Tươi Sáng Hơn Sau Trump Với việc chế độ hiện tại của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) không hòa hợp với cộng đồng Crypto dựa trên nhiều vụ kiện đã nộp, CEO Consensys Joe Lubin tin rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Điều này là vì ông dự đoán một kịch bản mà các vụ kiện Crypto này sẽ được giải quyết hoặc bác bỏ, với việc Donald Trump đã lên làm tổng thống Mỹ. Với chính quyền Trump đã báo hiệu cách tiếp cận ủng hộ Crypto, Lubin tin rằng ngành công nghiệp Crypto sẽ tiết kiệm được một lượng tiền đáng kể, vì các vụ kiện sẽ giảm đáng kể. Trong khi đó, các nhà lập pháp Pennsylvania gần đây đã giới thiệu luật cách mạng nhằm biến Bitcoin thành tài sản dự trữ chiến lược, một động thái sẽ khiến tiểu bang đầu tư...
Động thái mới nhất của Mavericks đóng lại cánh cửa cho tin đồn giao dịch tràn lan

Động thái mới nhất của Mavericks đóng lại cánh cửa cho tin đồn giao dịch tràn lan

Bài đăng Động thái mới nhất của Mavericks đóng lại cánh cửa cho tin đồn giao dịch tràn lan xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. DALLAS, TEXAS – APRIL 10: Nico Harrison của Dallas Mavericks theo dõi khởi động trước trận đấu với San Antonio Spurs tại American Airlines Center vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 tại Dallas, Texas. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách tải xuống và hoặc sử dụng bức ảnh này, Người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh của Tim Heitman/Getty Images) Getty Images Dallas Mavericks đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền đạo P.J. Washington, theo Shams Charania của ESPN. Thỏa thuận kéo dài bốn năm trị giá 90 triệu đô la. Washington đã dành một phần tuổi trẻ của mình lớn lên ở Texas. Điều đó bao gồm việc theo học tại trường trung học Prime Prep Academy có trụ sở tại Dallas. Mặc dù một giao dịch có thể rút ngắn thời gian trở về quê hương của anh, nhưng hiện tại anh đã gắn bó với khu vực này đến năm 2029-30. Việc gia hạn hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi này đã dập tắt mọi đồn đoán còn sót lại xung quanh khả năng Mavericks giao dịch anh trong mùa giải này. Những tin đồn đó lan tràn vào đầu mùa hè này. Suy đoán bao gồm khả năng đưa Washington vào các cấu trúc ba đội để có được một hậu vệ như Jrue Holiday nhằm tăng cường hàng phòng ngự của họ. Nếu chưa có, Washington giờ đây có thể yên tâm về tương lai NBA trước mắt của mình. Tác động của P.J. Washington với Mavericks Sau khi dành 4,5 mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp của mình với Charlotte Hornets, cựu lựa chọn tổng thứ 12 đã gia nhập Mavericks trong một giao dịch đưa Grant Williams đến Queen City vào tháng 2 năm 2024. Washington nhanh chóng tạo ra tác động với đội bóng mới của mình, giúp Dallas tiến vào chung kết NBA năm đó. Mùa giải trước, đội bóng đã phải vượt qua những biến động đến từ việc Luka Doncic vắng mặt trong thời gian dài do chấn thương trước khi trở thành tâm điểm của một trong những giao dịch gây sốc và bất ngờ nhất trong lịch sử thể thao. Tuy nhiên, cầu thủ có 6 năm kinh nghiệm này vẫn thể hiện tốt. Cầu thủ cánh cao 6 foot 6 đạt trung bình 14,7 điểm và 7,8 rebounds, cả hai đều là kỷ lục trong sự nghiệp.
Lạm phát vẫn là mối quan tâm chính

Lạm phát vẫn là mối quan tâm chính

Bài đăng Lạm phát vẫn là mối quan tâm chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta (Fed) Raphael Bostic cho biết lạm phát cao vẫn là rủi ro chính của Fed, nhưng bổ sung rằng các dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động vẫn chỉ ra một lần cắt giảm lãi suất một phần tư điểm trong năm nay. Những trích dẫn chính: Ổn định giá cả vẫn là mối quan tâm chính, mặc dù một lần cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vẫn có vẻ phù hợp trong năm nay. Rủi ro đối với lạm phát và thị trường việc làm đang gần cân bằng hơn, nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Tác động đầy đủ của chính sách thương mại và các thay đổi khác vẫn chưa rõ ràng. Ảnh hưởng của thuế quan đối với giá tiêu dùng sẽ không giảm nhanh chóng và có thể mất nhiều tháng để hiện thực hóa. Các công ty không thể hấp thụ thuế quan cao hơn trong thời gian dài hơn. Chúng tôi sẽ không chủ quan về rủi ro đối với kỳ vọng lạm phát. Không rõ ràng rằng thị trường lao động đang suy yếu về mặt vật chất. Với việc tuyển dụng và nguồn cung lao động đều chậm lại, Hoa Kỳ vẫn gần mức việc làm đầy đủ. Các doanh nghiệp không kỳ vọng một sự thay đổi lớn trong thị trường lao động, nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ cẩn trọng trong phản ứng chính sách. Vẫn chưa rõ chi tiêu tiêu dùng sẽ phát triển như thế nào. Tôi không có bình luận về tình hình của Lisa Cook, Fed cần trung thành với sứ mệnh của mình. Các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng một năm Solid, và các bằng chứng khác cho thấy chính sách Fed không quá hạn chế. Tôi không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tùy thuộc vào báo cáo việc làm và dữ liệu khác. Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/feds-bostic-inflation-is-still-the-main-concern-202509031414
Sự sụt giảm thống trị của Bitcoin báo hiệu sự tăng trưởng bùng nổ

Sự sụt giảm thống trị của Bitcoin báo hiệu sự tăng trưởng bùng nổ

Bài đăng Sự suy giảm thống trị của Bitcoin báo hiệu sự tăng trưởng bùng nổ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mùa altcoin được khai mở: Sự suy giảm thống trị của Bitcoin báo hiệu sự tăng trưởng bùng nổ Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức tiền mã hóa Mùa altcoin được khai mở: Sự suy giảm thống trị của Bitcoin báo hiệu sự tăng trưởng bùng nổ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-btc-dominance/
Sự tách biệt lịch sử giữa Bitcoin và S&P thúc đẩy hy vọng về mùa altcoin – Tất cả các chi tiết!

Sự tách biệt lịch sử giữa Bitcoin và S&P thúc đẩy hy vọng về mùa altcoin – Tất cả các chi tiết!

Bài đăng Sự tách biệt lịch sử giữa Bitcoin-S&P thúc đẩy hy vọng về mùa altcoin – Tất cả các chi tiết! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin tách biệt khỏi S&P 500 khi dòng tiền vào nâng đỡ BTC và altcoin. Các nhà phân tích cảnh báo lợi thế của ETH có thể mờ nhạt khi BTC kiểm tra lại vùng kháng cự, với Cowen dự đoán BTC sẽ lấy lại vị thế thống trị vào tháng 10. Bitcoin [BTC] và S&P 500 tiếp tục tách biệt tính đến thời điểm hiện tại. Về mặt lịch sử, cả hai tài sản thường di chuyển song song, nhưng biểu đồ 1 ngày mới nhất cho thấy sự phân kỳ rõ ràng. Bitcoin, được hiển thị màu tím, đã tăng lên, trong khi S&P 500 có xu hướng giảm. Điều này cho thấy dòng vốn đang luân chuyển vào tiền mã hóa. Sức mạnh mới này xuất hiện sau khi Bitcoin hoạt động yếu trong những tuần gần đây. Tài sản này đã giảm từ ATH $124,000 xuống thấp tới $108,000 trước khi cố gắng breakout trên vùng kháng cự $110,000. Nguồn: TradingView Một mô hình tách biệt quen thuộc Đây không phải là lần đầu tiên Bitcoin và S&P 500 tách biệt. Qua nhiều năm, Bitcoin thường vượt trội hơn cổ phiếu. Theo Curvo, giữa năm 2020 và 2024, S&P 500 chỉ vượt trội hơn Bitcoin ba lần, đáng chú ý là trong đợt tách biệt năm 2022. Trong giai đoạn đó, Bitcoin giảm 62% so với mức giảm 13% của S&P 500. Ngoài ra, thanh khoản gần đây ưu ái Bitcoin hơn. Tài sản này tăng 135% trong năm 2024, so với mức 33% của S&P. Nếu dòng vốn tiếp tục, Bitcoin có thể phá vỡ vùng kháng cự hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng altcoin cũng có thể hưởng lợi từ sự luân chuyển này. BTC.D giảm! Ai thực sự hưởng lợi từ điều đó? Altcoin dường như đang hưởng lợi từ sự giảm sút vị thế thống trị của Bitcoin. Theo CoinMarketCap, Bitcoin Dominance [BTC.D], đo lường thị phần của Bitcoin so với các tiền mã hóa khác, đã giảm 3,43% trong ngày qua. Ethereum [ETH] chiếm phần lớn nhất của thanh khoản đó, tăng 2,17%. Nguồn: CoinMarketCap Trong trường hợp BTC.D tiếp tục giảm, điều này cho thấy rằng altcoin có thể mở rộng lợi nhuận trong các phiên sắp tới. Tuy nhiên, nhà phân tích Ben Cowen đưa ra một triển vọng trái ngược. Ông tin rằng...
Thành công của đợt bán trước của Ozak AI đã phản ánh đà tăng trưởng ban đầu của Bitcoin—Liệu nó có thể mang lại lợi nhuận gấp 100 lần?

Thành công của đợt bán trước của Ozak AI đã phản ánh đà tăng trưởng ban đầu của Bitcoin—Liệu nó có thể mang lại lợi nhuận gấp 100 lần?

Bài đăng Thành công Presale của Ozak AI Đã Phản ánh Đà Phát triển Ban đầu của Bitcoin—Liệu Nó Có Thể Mang Lại Lợi nhuận 100x? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI, hiện đang ở giai đoạn presale thứ 5 với giá $0,01, đã huy động được hơn $2,6 triệu và bán được hơn 840 triệu token, báo hiệu sự quan tâm sớm đáng kể từ các nhà đầu tư. Các nhà phân tích đang so sánh đà phát triển presale của Ozak AI với những ngày đầu của Bitcoin (BTC), khi những khoản đầu tư nhỏ đã biến thành lợi nhuận thay đổi cuộc đời. Với sự kết hợp giữa công nghệ AI dự đoán, quan hệ đối tác chiến lược và nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư, Ozak AI đang định hình trở thành một trong những dự án tiền mã hóa có tiềm năng tăng trưởng cao nhất năm 2025. Đà Phát triển Presale OZ Phản ánh Tiềm năng Ban đầu của BTC Bitcoin bắt đầu như một dự án ngách với sự áp dụng tối thiểu, giao dịch chỉ với giá vài xu trước khi bùng nổ giá trị qua nhiều năm. Ozak AI đang cho thấy những dấu hiệu tương tự ở giai đoạn đầu. Presale lần thứ 5 ở mức $0,01 cung cấp điểm tham gia thấp cho các nhà đầu tư, tạo tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân. Với hơn $2,6 triệu đã huy động và 840 triệu token OZ đã bán, những người tham gia sớm đã báo hiệu sự tự tin vào tầm nhìn dài hạn và tiện ích của dự án. Nhu cầu mạnh mẽ cho thấy Ozak AI có thể sao chép một số động lực áp dụng ban đầu của Bitcoin trong các lĩnh vực AI và tiền mã hóa. Ozak AI: Công nghệ Dự đoán Tiên tiến Nền tảng của Ozak AI tận dụng các mô hình học máy, bao gồm mạng thần kinh và ARIMA, để cung cấp thông tin thị trường theo thời gian thực, đánh giá rủi ro và tín hiệu giao dịch khả thi. Cơ sở hạ tầng phi tập trung của nó, được hỗ trợ bởi EigenLayer AVS và Arbitrum Orbit, đảm bảo việc thực thi ổn định và có khả năng mở rộng của các hợp đồng thông minh. Ngoài ra, các Đại lý Dự đoán tùy chỉnh cho phép khách hàng điều chỉnh thông tin AI cho danh mục đầu tư cá nhân, làm cho nền tảng phù hợp với cả nhà giao dịch bán lẻ, nhà đầu tư tổ chức và bot giao dịch tự động. Sự kết hợp giữa phân tích dự đoán và cấu trúc phi tập trung mang lại cho Ozak AI lợi thế hợp lý so với các loại tiền mã hóa truyền thống, vốn phần lớn dựa vào đầu cơ và áp dụng. Bằng cách tích hợp thông tin thị trường hỗ trợ bởi AI trực tiếp vào chiến lược đầu tư, nền tảng mang lại giá trị khả thi ngay từ ngày đầu tiên. OZ...
Tỷ phú Ray Dalio nhắc lại cảnh báo về sự suy giảm của đồng đô la, gợi ý Bitcoin như một phương tiện phòng hộ

Tỷ phú Ray Dalio nhắc lại cảnh báo về sự suy giảm của đồng đô la, gợi ý Bitcoin như một phương tiện phòng hộ

Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio nhắc lại cảnh báo về sự suy giảm của đồng đô la, gợi ý Bitcoin như một biện pháp phòng hộ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio cho biết Hoa Kỳ đang tiến gần đến giai đoạn cuối của một chu kỳ nợ đe dọa vai trò của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới, một sự thay đổi mà ông tin rằng có thể thúc đẩy nhu cầu về Bitcoin, vàng và các tài sản có nguồn cung hạn chế khác. Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, đã đưa ra những bình luận sau khi cáo buộc Financial Times xuyên tạc quan điểm của ông trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết đã đồng ý trả lời các câu hỏi của tờ báo bằng văn bản, nhưng khi cuộc trao đổi không được công bố, ông đã công khai toàn bộ phần hỏi đáp để "chống lại sự xuyên tạc." Fiat được định sẵn sẽ giảm giá Dalio lập luận rằng chi phí trả nợ ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ, hiện khoảng 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm, kết hợp với nhu cầu vay mới, đang làm suy giảm niềm tin vào Trái phiếu Kho bạc và đồng đô la. Ông nói thêm rằng động lực này khiến các tài sản thay thế trở nên hấp dẫn hơn. Theo Dalio: "Crypto hiện là một loại tiền tệ thay thế có nguồn cung hạn chế, vì vậy, nếu mọi thứ đều bình đẳng, nếu nguồn cung tiền đô la tăng và/hoặc nhu cầu về nó giảm, điều đó có thể khiến crypto trở thành một loại tiền tệ thay thế hấp dẫn." Ông cũng chia sẻ niềm tin rằng tất cả các loại Fiat đều được định sẵn sẽ giảm giá trị so với "tiền tệ cứng" như Bitcoin. Dalio nói: "Đây là những gì đã xảy ra trong giai đoạn 1930 đến 1940 và giai đoạn 1970 đến 1980." Ông đưa ra tuyên bố này để trả lời câu hỏi liệu crypto có thể thay thế đồng đô la một cách khả thi hay không. Ông cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến stablecoin và sự tiếp xúc của chúng với trái phiếu kho bạc. Kế hoạch Nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt vời 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. FT đặt câu hỏi liệu động lực này có thể gây ra mối đe dọa có hệ thống đối với sự ổn định hay không. Dalio trả lời, "Tôi không nghĩ vậy." Ông nói thêm rằng sức mua trái phiếu kho bạc đang giảm là một vấn đề lớn hơn...
Tỷ phú Ray Dalio Liên kết Sự tăng giá của Bitcoin với 'Cơn đau tim do nợ' ở Hoa Kỳ

Tỷ phú Ray Dalio Liên kết Sự tăng giá của Bitcoin với 'Cơn đau tim do nợ' ở Hoa Kỳ

Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio Liên kết Sự tăng giá của Bitcoin với 'Cơn đau tim do nợ' ở Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Ray Dalio cho biết Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ "cơn đau tim do nợ" Giá trị tiền tệ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu Cục Dự trữ Liên bang cuối cùng buộc phải can thiệp vào thị trường trái phiếu. Ông so sánh tài sản kỹ thuật số với tiền tệ cứng. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang đối mặt với một cơn đau tim do nợ trong vài năm tới, nhưng điều đó có thể sẽ thúc đẩy giá tiền mã hóa, theo nhà quản lý tài sản kỳ cựu Ray Dalio. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, nhà sáng lập Bridgewater Associates đã liên kết sự tăng giá của tài sản kỹ thuật số và vàng với gánh nặng nợ khổng lồ của Mỹ, điều này không có dấu hiệu cải thiện, theo bản ghi chép cuộc trò chuyện mà ông đã đăng trên X vào hôm thứ Tư. Chính phủ Hoa Kỳ đang chi tiêu nhiều tiền hơn số tiền thu vào, trong khi phải trả các khoản nợ khổng lồ. Và khi chính phủ vay thêm để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong khi quản lý gánh nặng hiện tại, các chủ nợ cuối cùng có thể gây ra rắc rối, Dalio nói. Các chủ nợ sẽ bán nợ của Hoa Kỳ khi họ lo lắng về khả năng hoạt động như một kho lưu trữ giá trị của nó, ông nói. Điều đó có thể đặt FRB vào một vị trí khó khăn, Dalio nói thêm, nơi nó phải quyết định giữa việc tăng lãi suất và khủng hoảng vỡ nợ hoặc in tiền để mua nợ và "cố gắng giữ lãi suất thực xuống thấp, điều này sẽ làm giảm giá trị của tiền." Vị tỷ phú, người đã dự đoán được sự sụp đổ tài chính năm 2008, mô tả đây là "giai đoạn cuối đầy chấn thương" của một "chu kỳ nợ lớn", nơi mà trong suốt lịch sử, nợ quá mức đã dẫn đến sự co hẹp kinh tế và khủng hoảng hệ thống. Về điểm này, Dalio cho biết việc phi quy định hóa không phải là mối đe dọa đối với việc sử dụng tiền pháp định của chính phủ trong việc ổn định nền kinh tế hoặc tạo điều kiện cho thương mại quốc tế. Đúng hơn là mức nợ không lành mạnh, ông nói, đang làm suy yếu vị thế của các loại tiền tệ như...
Bitcoin Của Trump Trở Thành Cổ Phiếu Nóng Nhất Phố Wall

Bitcoin Của Trump Trở Thành Cổ Phiếu Nóng Nhất Phố Wall

Bài đăng "Bitcoin Mỹ của Trump trở thành cổ phiếu nóng nhất phố Wall" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, một công ty khai thác được gia đình Trump hỗ trợ, bắt đầu giao dịch công khai trên Nasdaq hôm nay. Giá cổ phiếu của nó đã tăng vọt 60% trong thời gian ngắn nhưng vẫn duy trì mức tăng rất cao. Công ty này có kế hoạch theo đuổi chiến lược kho bạc tài sản kỹ thuật số (DAT), sản xuất Bitcoin riêng để ngăn chặn sự pha loãng cổ phiếu. American Bitcoin và gia đình Trump Đế chế tiền mã hóa của Trump đã đa dạng hóa mạnh mẽ trong những tháng gần đây, hỗ trợ American Bitcoin Corp, một hoạt động khai thác tiền mã hóa mới vào tháng 3. Được tài trợ Được tài trợ Sau khi công ty, dựa trên quan hệ đối tác với Hut 8, nhận được một thỏa thuận tài trợ lớn, cộng đồng đã nóng lòng chờ đợi việc niêm yết trên Nasdaq. Cổ phiếu này hiện đã hoạt động và có khởi đầu nóng bỏng với mức tăng giá 60%. Đỉnh điểm ban đầu này nhanh chóng giảm đi phần nào, nhưng vẫn duy trì mạnh mẽ với mức tăng hơn 40%: Hiệu suất giá American Bitcoin. Nguồn: Yahoo Finance Cả hai người con trai có liên quan nhiều nhất đến tiền mã hóa của Tổng thống Trump, Eric và Don Junior, đều đã quảng bá mạnh mẽ cho việc niêm yết American Bitcoin. Công ty đã ấp ủ những kế hoạch này, bao gồm cả việc sáp nhập với Gryphon Digital Mining, trong vài tháng, nhưng rõ ràng gia đình Trump đang coi đây là một kỷ nguyên mới quan trọng. Theo đó, một số tuyên bố công khai mới đã cung cấp cho chúng ta thông tin bổ sung về kế hoạch của gia đình Trump cho American Bitcoin. Như thông cáo báo chí hôm nay mô tả, công ty không có kế hoạch tạo ra tất cả thu nhập từ việc khai thác Bitcoin. Nó cũng đang lên kế hoạch theo đuổi chiến lược kho bạc tài sản kỹ thuật số (DAT), cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với BTC: "Với sự hỗ trợ của thị trường công khai, chúng tôi tin rằng American Bitcoin hiện đã được định vị để thiết lập tiêu chuẩn trong việc tích lũy Bitcoin. Bằng cách kết hợp khai thác Bitcoin [và] mua thị trường cơ hội... chúng tôi đã tạo ra một phương tiện được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng Bitcoin-trên-mỗi-cổ phiếu nhanh chóng, hiệu quả," Asher Genoot, Chủ tịch điều hành của American Bitcoin và CEO của Hut 8 Corp tuyên bố. Nói cách khác, kế hoạch rất rõ ràng: cơ sở hạ tầng và nguồn lực khai thác của Hut 8 và Gryphon sẽ cung cấp năng lượng cho BTC...
Một số dấu hiệu cho thấy quá trình giảm lạm phát đang chậm lại

Một số dấu hiệu cho thấy quá trình giảm lạm phát đang chậm lại

Bài đăng Một số dấu hiệu cho thấy quá trình giảm phát đang chậm lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh (BoE) Megan Greene cho biết vào hôm thứ Tư rằng bà đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất ngân hàng tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, viện dẫn rủi ro cao hơn về sự dai dẳng của lạm phát và rủi ro thấp hơn về nhu cầu yếu. Những điểm chính "Kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình và doanh nghiệp đã ở mức cao trong một thời gian." "Tin tức lạm phát gần đây đã nằm ở giá thực phẩm, điều này rất nổi bật đối với kỳ vọng." "Hội đồng Người ra quyết định của BoE cho thấy các công ty nhạy cảm hơn với lạm phát cao hơn." "Một số dấu hiệu cho thấy quá trình giảm phát đang chậm lại." "Không kỳ vọng sự xáo trộn thị trường lao động." Phản ứng thị trường Những bình luận này nhận được điểm số diều hâu là 7 từ FXStreet BoE Speech Tracker. GBP/USD duy trì đà phục hồi hàng ngày sau những nhận xét này và lần cuối được ghi nhận tăng 0,27% trong ngày ở mức 1,3430. Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
