Sự tách biệt lịch sử giữa Bitcoin và S&P thúc đẩy hy vọng về mùa altcoin – Tất cả các chi tiết!
Bài đăng Sự tách biệt lịch sử giữa Bitcoin-S&P thúc đẩy hy vọng về mùa altcoin – Tất cả các chi tiết! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin tách biệt khỏi S&P 500 khi dòng tiền vào nâng đỡ BTC và altcoin. Các nhà phân tích cảnh báo lợi thế của ETH có thể mờ nhạt khi BTC kiểm tra lại vùng kháng cự, với Cowen dự đoán BTC sẽ lấy lại vị thế thống trị vào tháng 10. Bitcoin [BTC] và S&P 500 tiếp tục tách biệt tính đến thời điểm hiện tại. Về mặt lịch sử, cả hai tài sản thường di chuyển song song, nhưng biểu đồ 1 ngày mới nhất cho thấy sự phân kỳ rõ ràng. Bitcoin, được hiển thị màu tím, đã tăng lên, trong khi S&P 500 có xu hướng giảm. Điều này cho thấy dòng vốn đang luân chuyển vào tiền mã hóa. Sức mạnh mới này xuất hiện sau khi Bitcoin hoạt động yếu trong những tuần gần đây. Tài sản này đã giảm từ ATH $124,000 xuống thấp tới $108,000 trước khi cố gắng breakout trên vùng kháng cự $110,000. Nguồn: TradingView Một mô hình tách biệt quen thuộc Đây không phải là lần đầu tiên Bitcoin và S&P 500 tách biệt. Qua nhiều năm, Bitcoin thường vượt trội hơn cổ phiếu. Theo Curvo, giữa năm 2020 và 2024, S&P 500 chỉ vượt trội hơn Bitcoin ba lần, đáng chú ý là trong đợt tách biệt năm 2022. Trong giai đoạn đó, Bitcoin giảm 62% so với mức giảm 13% của S&P 500. Ngoài ra, thanh khoản gần đây ưu ái Bitcoin hơn. Tài sản này tăng 135% trong năm 2024, so với mức 33% của S&P. Nếu dòng vốn tiếp tục, Bitcoin có thể phá vỡ vùng kháng cự hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng altcoin cũng có thể hưởng lợi từ sự luân chuyển này. BTC.D giảm! Ai thực sự hưởng lợi từ điều đó? Altcoin dường như đang hưởng lợi từ sự giảm sút vị thế thống trị của Bitcoin. Theo CoinMarketCap, Bitcoin Dominance [BTC.D], đo lường thị phần của Bitcoin so với các tiền mã hóa khác, đã giảm 3,43% trong ngày qua. Ethereum [ETH] chiếm phần lớn nhất của thanh khoản đó, tăng 2,17%. Nguồn: CoinMarketCap Trong trường hợp BTC.D tiếp tục giảm, điều này cho thấy rằng altcoin có thể mở rộng lợi nhuận trong các phiên sắp tới. Tuy nhiên, nhà phân tích Ben Cowen đưa ra một triển vọng trái ngược. Ông tin rằng...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:08