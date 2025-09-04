2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
MAGACOIN FINANCE Huy động được 13,5 triệu USD từ hơn 13 nghìn nhà đầu tư

MAGACOIN FINANCE Huy động được 13,5 triệu USD từ hơn 13 nghìn nhà đầu tư

Bài đăng MAGACOIN FINANCE huy động được 13,5 triệu USD từ hơn 13 nghìn nhà đầu tư đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto MAGACOIN FINANCE đã huy động được 13,5 triệu USD từ hơn 13 nghìn nhà đầu tư, khiến nó trở thành một trong những lựa chọn hot nhất cho presale crypto tốt nhất năm 2025. Khi các cryptocurrency hàng đầu đang gặp khó khăn trong việc mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư, sự chú ý đã chuyển sang các dự án giai đoạn đầu khi việc tìm kiếm presale crypto tốt nhất năm 2025 ngày càng sâu sắc hơn. MAGACOIN FINANCE là một trong những cái tên đang thu hút sự chú ý trong danh sách theo dõi của các nhà phân tích và nhà đầu tư. Thật vậy, dự án tiếp tục dẫn đầu như một trong những cơ hội presale hàng đầu cần theo dõi ngay bây giờ. Dự án đã thu hút hơn 13.000 người ủng hộ sớm, chứng minh nhu cầu mạnh mẽ. Nó cũng đã huy động được hơn 13,5 triệu USD, mang lại uy tín và động lực trước khi thậm chí lên các sàn giao dịch lớn. Điều gì làm nó nổi bật? MAGACOIN FINANCE kết hợp sức mạnh viral của token presale với thương hiệu chính trị, một câu chuyện ngay lập tức khiến nó khác biệt so với các dự án tiện ích tiêu chuẩn. Thêm vào đó là cấu trúc presale đã được kiểm toán và mô hình đầu tư an toàn, và rõ ràng tại sao các nhà phân tích đang gọi đây là một trong những cơ hội altcoin hàng đầu cho năm 2025. Sự phấn khích của nhà đầu tư và động lực Presale Sức hút cộng đồng là một trong những lý do lớn nhất khiến các nhà đầu tư đang coi MAGACOIN FINANCE là presale crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ. Nền tảng ngày càng tăng với hơn 13 nghìn người nắm giữ cho thấy sự tự tin, trong khi sự tương tác xã hội xung quanh token tiếp tục tăng. Loại động lực này đã từng báo hiệu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ khi các dự án chuyển sang niêm yết công khai. Cấu trúc presale an toàn và đã được kiểm toán cũng rất quan trọng. Trong một thị trường mà niềm tin là tất cả, MAGACOIN FINANCE đang đánh dấu đúng các ô cho cả người mua lẻ và các nhà phân tích theo dõi các đợt ra mắt mới. Với động lực đang xây dựng nhanh chóng, những người mua sớm xem đây là một cơ hội hiếm có trước khi được áp dụng rộng rãi hơn. Cá voi SHIB tạo ra sự tương phản thị trường Giữa đợt tăng trưởng đáng chú ý này của MAGACOIN FINANCE, dữ liệu on-chain cho thấy số lượng ví liên quan đến Shiba Inu đang chuyển sang các cơ hội mới nổi ngày càng tăng. Thị trường...
SHIBAINU
SHIB$0,00001193-0,33%
Sunrise Layer
RISE$0,01014-1,37%
Trust The Process
TRUST$0,0003695-3,97%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:34
Chia sẻ
Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 3 tháng 9

Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 3 tháng 9

Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 3 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ giá của tất cả 10 đồng tiền hàng đầu đang tăng hôm nay, theo CoinStats. Các đồng tiền hàng đầu theo CoinStats BTC/USD Tỷ giá của Bitcoin (BTC) đã tăng 2% trong 24 giờ qua. Hình ảnh bởi TradingView Trên biểu đồ giờ, giá của BTC đang ở giữa kênh, giữa mức hỗ trợ $110,597 và mức kháng cự $111,787. Bạn cũng có thể thích Nếu thanh ngày đóng gần mức cao hơn, có khả năng xảy ra breakout, tiếp theo là một đợt tăng lên vùng $113,000. Hình ảnh bởi TradingView Trên khung thời gian lớn hơn, người ta nên chú ý đến việc đóng thanh ngày ở mức $111,775. Nếu breakout xảy ra, có thể kỳ vọng một đợt kiểm tra vùng $113,000-$114,000 sớm. Hình ảnh bởi TradingView Từ góc nhìn trung hạn, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán xa nào. Khối lượng thấp, điều này có nghĩa là cả bull và bear đều chưa sẵn sàng nắm bắt thế chủ động. Trong trường hợp này, giao dịch đi ngang trong vùng $110,000-$114,000 là kịch bản có khả năng xảy ra hơn. Bitcoin đang giao dịch ở mức $111,369 tại thời điểm báo chí. Nguồn: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-3
NEAR
NEAR$2,993+4,57%
Bitcoin
BTC$121 256,81-0,09%
Moonveil
MORE$0,03015-17,57%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:14
Chia sẻ
Dòng tiền ETF Ethereum vượt Bitcoin — Các nhà phân tích nhấn mạnh VET và WLD là những khoản đầu tư Altcoin tiềm năng

Dòng tiền ETF Ethereum vượt Bitcoin — Các nhà phân tích nhấn mạnh VET và WLD là những khoản đầu tư Altcoin tiềm năng

Bài đăng Dòng vốn ETF Ethereum vượt qua Bitcoin — Nhà phân tích nhấn mạnh VET và WLD là lựa chọn altcoin tiềm năng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức tiền mã hóa ETF Ethereum đang thu hút dòng tiền kỷ lục, vượt qua Bitcoin và thúc đẩy cuộc thảo luận về mùa altcoin. Nhà phân tích đặc biệt chú ý đến VeChain và Worldcoin như những lựa chọn hàng đầu cho năm 2025. Nhà đầu tư tổ chức đang luân chuyển vốn vào Ethereum với tốc độ chưa từng thấy trước đây. Spot ETH ETF đã hấp thụ gần 4 tỷ đô la chỉ trong tháng 8, gấp hơn 10 lần so với phân bổ cho các sản phẩm Bitcoin, chuyển cán cân nhu cầu tổ chức chắc chắn về phía Ethereum. Sự gia tăng này đang thúc đẩy dự đoán về mùa altcoin, với các nhà phân tích chỉ ra những lựa chọn có độ tin cậy cao như VeChain (VET), Worldcoin (WLD), và một cơ hội sớm đang nổi lên là MAGACOIN FINANCE. Dòng vốn ETF Ethereum vượt qua Bitcoin Sự thống trị của Ethereum trong dòng vốn ETF đã thay đổi câu chuyện đầu năm 2025. Đến cuối tháng 8, ETF ETH đã thu hút 1,83 tỷ đô la chỉ trong năm ngày giao dịch, trong khi dòng tiền vào hàng tháng tăng lên 3,95 tỷ đô la. Ngược lại, ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền ra ròng, cho thấy sự suy giảm quan tâm ngắn hạn đối với đồng tiền mã hóa lớn nhất. Đáng chú ý, ETF ETH spot của BlackRock đã dẫn đầu, trong khi Fidelity và BMNR đã triển khai các chiến lược phân bổ ngân quỹ tích cực giúp củng cố hình ảnh ETH như một tài sản kỹ thuật số cấp dự trữ. Nhà phân tích cho rằng động lực của Ethereum đến từ một số yếu tố cấu trúc. DeFi tiếp tục mở rộng thanh khoản trên chuỗi, lợi suất staking vẫn hấp dẫn đối với các tổ chức tìm kiếm thu nhập thụ động, và các dự án thử nghiệm token hóa đang định vị ETH như xương sống của việc áp dụng doanh nghiệp. Về cơ bản, các tổ chức không từ bỏ Bitcoin, nhưng họ đang đa dạng hóa sang Ethereum và ngày càng nhiều vào các altcoin khác phù hợp với tiện ích thực tế. VeChain (VET) — Áp dụng doanh nghiệp và tiềm năng Staking Xét những điều trên, VeChain đã âm thầm nâng cao vị thế của mình như một nhà lãnh đạo blockchain doanh nghiệp. Các nâng cấp của mạng lưới như cầu nối cross-chain Wanchain và staking StarGate — cung cấp ưu đãi APY — đang thúc đẩy sự tham gia vào hệ sinh thái. Hơn nữa, các quan hệ đối tác với các công ty tư vấn tập trung vào tính bền vững đang tăng thêm độ tin cậy cho nỗ lực áp dụng thực tế của nó. Mục tiêu của nhà phân tích cho năm 2025 đặt...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:55
Chia sẻ
Trung Quốc Có Thể Lo Ngại Về Canh Bạc Stablecoin Mới Của Hồng Kông

Trung Quốc Có Thể Lo Ngại Về Canh Bạc Stablecoin Mới Của Hồng Kông

Bài đăng Trung Quốc Có Thể Lo Ngại Về Canh Bạc Stablecoin Mới Của Hồng Kông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào tháng 7, Hoa Kỳ đã thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu cho đồng đô la kỹ thuật số với việc thông qua Đạo luật GENIUS, khuôn khổ liên bang đầu tiên cho stablecoin. Với dự luật này, Washington xác nhận rằng các token được hỗ trợ bằng đô la sẽ là nền tảng cho thanh toán kỹ thuật số. Động thái này đã làm gia tăng cuộc tranh luận ở châu Á. Trung Quốc đối mặt với tình thế khó xử: thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong khi vẫn duy trì kiểm soát vốn nghiêm ngặt. Hồng Kông đưa ra một sự thỏa hiệp thông qua chế độ cấp phép mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Được tài trợ Được tài trợ Hồng Kông Mở Cửa Trong Khi Trung Quốc Đại Lục Thắt Chặt Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông yêu cầu các tổ chức phát hành phải nắm giữ 25 triệu đô la Hồng Kông vốn, duy trì dự trữ thanh khoản riêng biệt và tuân theo các tiêu chuẩn chống rửa tiền. Chưa có giấy phép nào được cấp. Tại đại lục, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh rằng các dự án thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số vẫn là ưu tiên. Bắc Kinh đã trấn áp các giao dịch liên quan đến Tether và cấm các công ty nắm giữ tiền mã hóa trực tiếp, hạn chế tiếp xúc với các công ty con ở nước ngoài hoặc các sản phẩm niêm yết tại Hồng Kông. "Thách thức lớn hơn... là văn hóa bảo thủ của ngành tài chính." Emil Chan, Hiệp hội Tài chính Kỹ thuật số Hồng Kông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Được tài trợ Được tài trợ Hồng Kông đã kết hợp các quy định về stablecoin với nỗ lực token hóa rộng hơn. Vào ngày 7 tháng 8, các cơ quan quản lý đã ra mắt cơ quan đăng ký Tài sản thế giới thực (RWA) đầu tiên trên thế giới để tiêu chuẩn hóa dữ liệu và định giá. Các quan chức cũng đang tham vấn về quy định lưu ký và giao dịch OTC. "Điều này đưa Hồng Kông đi trước hầu hết các khu vực tài phán châu Á khác... Nó sẽ là bản thiết kế cho những nơi khác." — Yat Siu, Animoca Brands, trên CNN. Hoạt động tư nhân phản ánh động lực này. HSBC đã triển khai thanh toán blockchain cho tài chính thương mại, trong khi China Asset Management (Hồng Kông) giới thiệu quỹ thị trường tiền tệ bán lẻ token hóa đầu tiên của châu Á. Vàng token hóa và trái phiếu xanh bổ sung cho hệ sinh thái. Dòng vốn ròng của stablecoin vào Trung Quốc năm 2024 ｜The Economist Nhà phân tích cho rằng stablecoin được hỗ trợ bằng nhân dân tệ vẫn khó có thể xảy ra. Tiền gửi CNH nước ngoài tổng cộng dưới 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, so với hơn 300 nghìn tỷ...
RealLink
REAL$0,082+0,12%
Moonveil
MORE$0,03015-17,57%
Movement
MOVE$0,1078+0,46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:39
Chia sẻ
Đây Là Lý Do Tại Sao SEI Có Thể Đáng Chú Ý Ngay Bây Giờ

Đây Là Lý Do Tại Sao SEI Có Thể Đáng Chú Ý Ngay Bây Giờ

Bài đăng Đây Là Lý Do Tại Sao SEI Có Thể Đáng Chú Ý Ngay Bây Giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Nhà phân tích Ali nhắm mục tiêu $0,32–$0,37 cho SEI, trong khi Rand nhấn mạnh mô hình cờ đuôi nheo tăng giá với rủi ro giảm giá hạn chế. Dữ liệu Messari cho thấy khối lượng giao dịch SEI đạt $2,23B trong Q2 2025, được thúc đẩy bởi sự thống trị của SailorFi và DragonSwap. SEI hoàn tất giao dịch trong 0,3–0,6 giây, khiến nó trở thành blockchain nhanh nhất so với Solana, Avalanche và Ethereum. SEI giao dịch gần mức $0,29389, cho thấy tín hiệu mua được xác nhận theo nhà phân tích Ali, người nhắm mục tiêu kháng cự ở mức $0,32. Nếu động lượng giữ vững, dự báo tăng tiếp theo nằm ở mức $0,37, với điều kiện SEI duy trì hỗ trợ trên $0,28. Nhà phân tích Rand nhấn mạnh sức mạnh của SEI trên sự hội tụ hỗ trợ nằm ngang trong khi hình thành mô hình cờ đuôi nheo tăng giá. Cấu trúc này phản ánh rủi ro giảm giá hạn chế với tiềm năng tăng mạnh, phù hợp với dự báo hướng tới phạm vi $0,32 đến $0,37. Nguồn: X Trong khi đó, các nhà giao dịch cộng đồng lưu ý rằng SEI có thể tiến xa hơn nếu động lượng rộng hơn tăng tốc trong toàn bộ hệ sinh thái. Một số dự báo cho rằng SEI có thể đạt $2 trong vòng vài tháng, đặc biệt nếu việc phê duyệt ETF và tăng trưởng ngành phù hợp với các mô hình hiện tại. Tăng Trưởng Hệ Sinh Thái và Sức Mạnh On-Chain Dữ liệu Messari cho thấy khối lượng giao dịch spot trên SEI đạt $2,23 tỷ trong Q2 2025, mức cao kỷ lục. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi SailorFi, chiếm 41,5% thị phần với $10,2M giao dịch hàng ngày. DragonSwap theo sau với 33,5% và khối lượng hàng ngày $8,2M, trong khi Uniswap thông qua Oku nắm giữ 14,4% với $3,5M. Jellyverse thêm 6% ở mức $1,5M, và Yaka Finance chiếm 1,9% với hoạt động hàng ngày $0,5M. Khối Lượng Giao Dịch Sei | Nguồn: Messari Sự mở rộng này củng cố vị thế của Sei như một blockchain game hàng đầu được hỗ trợ bởi nền tảng DeFi mạnh mẽ. Với việc áp dụng và thanh khoản ngày càng tăng, các nhà phân tích xem SEI là đang bị định giá thấp, đặc biệt là với hoạt động swap đang tăng tốc và sự thống trị DEX ngày càng tăng. Tổng giá trị khóa cũng cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, tăng từ $20M trong đỉnh giá $1,4 gần đây lên $600M ngày nay. Với chỉ một TGE hoàn thành tại DragonSwap, nhiều đợt ra mắt...
NEAR
NEAR$2,993+4,57%
SEI
SEI$0,2822+1,65%
Yaka Finance
YAKA$0,001595+0,44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:27
Chia sẻ
Pierre Rochard Sẽ Là Diễn Giả Chính Tại Hội Nghị Bitcoin Cho Dịch Vụ Tài Chính Ở Denver

Pierre Rochard Sẽ Là Diễn Giả Chính Tại Hội Nghị Bitcoin Cho Dịch Vụ Tài Chính Ở Denver

Bài đăng Pierre Rochard Sẽ Là Diễn Giả Chính Tại Hội Nghị Bitcoin Cho Dịch Vụ Tài Chính Ở Denver xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hội nghị Bitcoin cho Dịch vụ Tài chính, diễn ra từ ngày 16-18/10/2025, tại The Space ở quận RiNo của Denver, sẽ quy tụ các chuyên gia tài chính để khám phá việc tích hợp Bitcoin vào tài chính chính thống. Với số lượng tham dự giới hạn 150 người, sự kiện nhắm đến các kế toán viên, cố vấn tài sản, luật sư, đại lý bảo hiểm, Quản lý tài sản, và các lãnh đạo fintech đang tìm kiếm chiến lược thực tế để áp dụng Bitcoin. Dẫn đầu bởi Pierre Rochard, CEO của The Bitcoin Bond Company, và Andrew Hohns, CEO của Newmarket Capital, hội nghị sẽ cung cấp những hiểu biết thiết thực trong ba ngày. Các phiên họp sẽ bao gồm việc mua Bitcoin cho gia đình và doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, giải pháp Lưu ký, theo dõi cơ sở chi phí, báo cáo thuế, quản lý ngân khố doanh nghiệp, lập kế hoạch thừa kế, và cho vay có đảm bảo bằng Bitcoin. Sự kiện bắt đầu với giải golf cổ điển vào ngày 16/10 lúc 10:00 sáng MST, thúc đẩy kết nối ngang hàng. Các phiên chính thức bắt đầu vào ngày 17/10 lúc 10:00 sáng, sau buổi giao lưu điểm tâm lúc 8:00 sáng, và kết thúc vào ngày 18/10 lúc 4:00 chiều. Người tham dự cũng sẽ được thưởng thức các trưng bày của nhà tài trợ, ra mắt sản phẩm trực tiếp, và buổi nếm rượu bourbon vào buổi tối để xây dựng quan hệ đối tác. Được tổ chức tại The Space (3700 N Franklin St.), địa điểm có thể tiếp cận bằng tàu từ Sân bay Quốc tế Denver, với khách sạn, nhà hàng và quán bar trong khoảng cách đi bộ. Vé vào cửa thông thường là $285, với gói bao gồm golf là $440. Đăng ký, mở tại denver.space, bao gồm tất cả các phiên, bữa ăn và tiệc sau sự kiện. Mục tiêu của hội nghị rất rõ ràng: trang bị kiến thức về Bitcoin cho các chuyên gia, thúc đẩy quan hệ đối tác, và kết nối người tham dự với các đối tác giới thiệu và sản phẩm. Các phiên họp sẽ đề cập đến các ứng dụng thực tế, từ lập kế hoạch tài sản đến bảo hiểm, trong khi các thông báo sản phẩm trực tiếp cung cấp cái nhìn đầu tiên về các công cụ tài chính mới nổi. Ban tổ chức đang xin cấp tín chỉ CPE và CE, với chi tiết sẽ được công bố vào tháng 9. Với Bitcoin ngày càng được chú ý trong dịch vụ tài chính, sự kiện nhằm kết nối tài chính truyền thống và tiền điện tử. Các chuyên gia có thể đặt chỗ ngay bây giờ để tham gia cùng những người tiên phong trong ngành định hình tài chính được hỗ trợ bởi Bitcoin. Nguồn:...
RealLink
REAL$0,082+0,12%
BarnBridge
BOND$0,1577+1,54%
BRC20.COM
COM$0,011198+3,08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:23
Chia sẻ
Anh em nhà Trump tìm kiếm khoản huy động 2,1 tỷ USD thông qua bán cổ phần giữa lúc American Bitcoin có màn ra mắt đầy biến động trên Nasdaq

Anh em nhà Trump tìm kiếm khoản huy động 2,1 tỷ USD thông qua bán cổ phần giữa lúc American Bitcoin có màn ra mắt đầy biến động trên Nasdaq

Bài đăng Anh em nhà Trump tìm kiếm khoản huy động 2,1 tỷ USD thông qua bán cổ phần trong bối cảnh American Bitcoin ra mắt đầy biến động trên Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC), được hậu thuẫn bởi Donald Trump Jr. và Eric Trump, đã nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 3/9 nhằm huy động 2,1 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần. Việc nộp hồ sơ diễn ra sau màn ra mắt đầy biến động trên Nasdaq khi cổ phiếu ABTC tăng vọt 91% trong một giờ trước khi sụt giảm xuống thấp hơn Giá mở khi đóng cửa. ABTC mở ở mức 6,90 USD và tăng lên 13,20 USD, dẫn đến năm lần dừng giao dịch trong những giờ đầu tiên. Tuy nhiên, giá cổ phiếu không duy trì được đà tăng và quay trở lại Giá mở trước khi phục hồi vào cuối phiên giao dịch. Tính đến thời điểm báo chí, cổ phiếu đang cho thấy dấu hiệu đà tăng sau giờ giao dịch chính thức và đang giao dịch ở mức 8,06 USD, tăng khoảng 16% trong ngày. American Bitcoin hình thành từ vụ sáp nhập cổ phiếu với Gryphon Digital Mining, tạo ra nền tảng tích lũy Bitcoin giao dịch công khai dưới mã chứng khoán ABTC. Giao dịch hoàn tất vào đầu năm nay đặt American Bitcoin ở vị trí công ty mẹ, với các cổ đông American Bitcoin trước đây sở hữu khoảng 98% của tổ chức kết hợp. Dự án khai thác của gia đình Trump American Bitcoin ra mắt vào tháng 3 như một công ty con do công ty năng lượng Hut 8 sở hữu đa số, duy trì 80% cổ phần sở hữu. Anh em nhà Trump nắm giữ lợi ích thiểu số trong 20% còn lại cùng với các đối tác sáng lập khác, mặc dù chi tiết cụ thể về quyền sở hữu vẫn chưa được tiết lộ. Eric Trump giữ chức giám đốc chiến lược trong khi Matt Prusak, người trước đây bán các bộ xét nghiệm COVID, lãnh đạo công ty với tư cách CEO. Prusak định vị vụ sáp nhập như một cơ hội để tạo ra một người chơi thống trị trong lĩnh vực khai thác Bitcoin đang phân mảnh. Công ty hoạt động theo mô hình tài sản nhẹ thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Hut 8, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để tích lũy Bitcoin...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,491-1,17%
BRC20.COM
COM$0,011198+3,08%
Bitlight Labs
LIGHT$0,01769+4,36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:18
Chia sẻ
Giày Tennis Babolat Có Tính Năng Hợp Tác Độc Đáo Với Michelin

Giày Tennis Babolat Có Tính Năng Hợp Tác Độc Đáo Với Michelin

Bài đăng Giày Tennis Babolat Có Tính Năng Hợp Tác Độc Đáo Với Michelin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cameron Norrie trong trang phục Babolat từ đầu đến chân, bao gồm giày với đế ngoài được tạo ra bởi Michelin, trong giải U.S. Open 2025. (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Trong hơn 20 năm, các thương hiệu Pháp Babolat và Michelin đã hợp tác về giày dép, mang đến cho cặp thương hiệu ra đời vào những năm 1800—một bắt đầu với dây nhạc cụ trước khi tạo ra dây vợt tennis đầu tiên và thương hiệu còn lại là nhà sản xuất lốp xe—một góc nhìn độc đáo về giày tennis. Sự tập trung này đã dẫn đến mối quan hệ đối tác kéo dài hơn hai thập kỷ, giúp giày tennis Babolat có hiểu biết sâu sắc hơn về độ bám. "Michelin áp dụng chuyên môn của mình vượt ra ngoài lốp xe," Shivam Saxena, giám đốc điều hành của Michelin Lifestyle Limited, nói với tôi. "Bí quyết của chúng tôi về độ bám và khả năng chống chịu cho phép nhiều ứng dụng, chẳng hạn như giày dép." Saxena cho biết công ty mang đến chuyên môn về cao su, công thức và hình dạng cho các đội Babolat để tạo ra đế giày cho tất cả các bề mặt sân tennis. Mỗi bề mặt chơi có yêu cầu riêng và nhu cầu khác nhau, cân bằng giữa "độ bám dính và khả năng đáp ứng," Saxena nói. Cam Norrie khoe đế ngoài Michelin trên giày tennis Babolat Jet Mach 3 của anh ấy. Babolat Các đội nghiên cứu và phát triển của Michelin tại trung tâm nghiên cứu của công ty ở Pháp tạo ra các công thức nhằm phù hợp với đặc điểm của từng sân. Bằng cách điều chỉnh công thức cao su và cấu trúc đế ngoài, Saxena cho biết họ có thể kết hợp với Babolat cho bất kỳ bề mặt nào. "Trên giày sân cứng, chúng tôi tối đa hóa bề mặt tiếp xúc để tăng cường độ bám, trong khi đế ngoài của giày sân đất nện được thiết kế để tối đa hóa việc thoát đất sét," Saxena nói. "Tổng cộng, chúng tôi đang 'chơi' với một số công thức kỹ thuật để phát triển hơn 10 cấu trúc đế ngoài để phục vụ tất cả các môn thể thao." Vận động viên Babolat từ đầu đến chân Cam Norrie đã chú ý đến điều này. Mặc dù Norrie đã chơi với vợt Babolat từ khi anh 12 tuổi, anh đã chuyển sang trang phục và giày dép của thương hiệu này vào đầu năm 2025, nhanh chóng nhận ra...
Seed.Photo
PHOTO$0,811+14,22%
Moonveil
MORE$0,03015-17,57%
Camino Network
CAM$0,02041--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:01
Chia sẻ
GBP/USD tăng lên 1.3440 khi dữ liệu mạnh mẽ của Anh bù đắp cho sự yếu kém của Mỹ

GBP/USD tăng lên 1.3440 khi dữ liệu mạnh mẽ của Anh bù đắp cho sự yếu kém của Mỹ

Bài đăng GBP/USD tăng lên 1.3440 khi dữ liệu mạnh từ Anh bù đắp cho sự yếu kém của Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD hồi phục từ mức thấp 1.3332 lên 1.3442 khi đồng USD giảm sau đà tăng mạnh hôm thứ Ba vượt DXY 98.50. Báo cáo JOLTS của Mỹ cho thấy số lượng việc làm mở ra trong tháng 7 giảm mạnh, nhấn mạnh tác động kéo dài của thuế quan đối với việc tuyển dụng và sự yếu kém trong sản xuất. Chỉ số PMI Dịch vụ của Anh tăng vọt lên 54.2, giảm bớt lo ngại về tài chính, trong khi các quan chức BoE nhấn mạnh rủi ro lạm phát và thận trọng trong chính sách. GBP/USD tăng trong phiên Bắc Mỹ lên 0.39% sau khi công bố dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ (Mỹ). Ngoài ra, nỗi lo về việc chính phủ Anh không thể đáp ứng các yêu cầu tài chính đã giảm bớt khi có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế tiếp tục hoạt động tốt. Cặp tiền giao dịch ở mức 1.3442 sau khi hồi phục từ mức thấp trong ngày là 1.3332. Đồng bảng Anh tăng 0.39% sau khi chỉ số PMI Dịch vụ của Anh khả quan làm dịu lo ngại về tài chính, trong khi dữ liệu việc làm yếu của Mỹ gây áp lực lên đồng USD. Đồng USD đang suy yếu vào thứ Tư sau đà tăng hôm thứ Ba, đã đẩy đồng USD lên cao hơn, vượt qua mức 98.50 trong phiên, theo Chỉ số đồng USD (DXY). Dữ liệu Mỹ cho thấy số lượng việc làm mở ra trong tháng 7 giảm xuống 7,181 triệu từ mức 7,437 triệu trong tháng 6, theo Cục Thống kê Lao động (BLS). Dữ liệu cho thấy việc tuyển dụng tăng 41K và sa thải tăng lên 12K. Các nhà kinh tế đổ lỗi cho sự suy giảm liên tục trong thị trường việc làm vào thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dữ liệu khác cho thấy Đơn đặt hàng Nhà máy trong tháng 7 giảm -1.3% MoM tốt hơn so với dự kiến co lại -1.4%. Báo cáo hôm nay, cùng với chỉ số PMI Sản xuất ISM hôm thứ Ba co lại trong tháng thứ sáu liên tiếp, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục suy giảm. Mọi người sẽ chú ý đến việc công bố số liệu Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Ước tính cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 75K việc làm trong tháng 8, và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số PMI Dịch vụ mạnh ở Anh đã làm dịu nỗi lo về khả năng của chính phủ trong việc thể hiện sự kiềm chế tài chính trước ngân sách mùa Thu...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,491-1,17%
Index Cooperative
INDEX$1,06+4,53%
BRC20.COM
COM$0,011198+3,08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:58
Chia sẻ
Báo cáo việc làm Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm suy yếu

Báo cáo việc làm Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm suy yếu

Bài đăng Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm yếu đi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ công bố vào thứ Tư cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang yếu đi. Báo cáo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) cho thấy có 7,18 triệu cơ hội việc làm trong tháng 7. Báo cáo JOLTS cũng thấp hơn so với dự kiến 7,38 triệu và thấp hơn so với báo cáo trước đó là 7,36 triệu vào tháng 6. Dữ liệu việc làm BLS đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021, cao hơn khoảng 3,8% kể từ tháng 10 năm 2021. Năm 2025 chứng kiến thị trường việc làm Hoa Kỳ chậm lại Thị trường lao động Hoa Kỳ đang yếu đi: Số người Mỹ không nằm trong lực lượng lao động nhưng hiện muốn có việc làm đã tăng lên 6,2 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Đây là những người không chính thức là một phần của lực lượng lao động, nghĩa là họ không tích cực tìm kiếm việc làm, nhưng nói rằng... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) ngày 3 tháng 9 năm 2025 Cục Thống kê Lao động tiết lộ rằng các công ty chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội đã cắt giảm 181,000 cơ hội việc làm và các nhà bán lẻ cắt giảm 110,000. Các công ty nghệ thuật, giải trí và giải trí cũng cắt giảm 62,000 việc làm, trong khi ngành công nghiệp khai thác gỗ cắt giảm 13,000 việc làm. Dữ liệu cũng cho thấy việc sa thải ở Hoa Kỳ tăng nhẹ. Theo báo cáo, số lượng công dân Hoa Kỳ từ bỏ công việc của họ vẫn không thay đổi so với tháng 6 ở mức 3,2 triệu. Cơ hội việc làm vẫn ở mức khỏe mạnh mặc dù báo cáo thấp hơn, đã giảm từ mức cao nhất là 12,1 triệu vào tháng 3 năm 2022. Cơ hội việc làm đạt đỉnh điểm sau khi nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi mạnh mẽ từ các đợt phong tỏa COVID-19. Năm 2025 đã chứng kiến thị trường việc làm Hoa Kỳ chậm lại giữa những tác động kéo dài của 11 đợt tăng lãi suất bởi những người chống lạm phát tại Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2022 và 2023. Thị trường việc làm cũng mất đà trong năm nay do các cuộc chiến tranh thương mại gia tăng của Tổng thống Donald Trump, điều này đã gây ra sự không chắc chắn trong thị trường và dẫn đến...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,491-1,17%
BRC20.COM
COM$0,011198+3,08%
Oasis
ROSE$0,027+8,47%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:52
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó