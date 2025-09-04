Đây Là Lý Do Tại Sao SEI Có Thể Đáng Chú Ý Ngay Bây Giờ
Bài đăng Đây Là Lý Do Tại Sao SEI Có Thể Đáng Chú Ý Ngay Bây Giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Nhà phân tích Ali nhắm mục tiêu $0,32–$0,37 cho SEI, trong khi Rand nhấn mạnh mô hình cờ đuôi nheo tăng giá với rủi ro giảm giá hạn chế. Dữ liệu Messari cho thấy khối lượng giao dịch SEI đạt $2,23B trong Q2 2025, được thúc đẩy bởi sự thống trị của SailorFi và DragonSwap. SEI hoàn tất giao dịch trong 0,3–0,6 giây, khiến nó trở thành blockchain nhanh nhất so với Solana, Avalanche và Ethereum. SEI giao dịch gần mức $0,29389, cho thấy tín hiệu mua được xác nhận theo nhà phân tích Ali, người nhắm mục tiêu kháng cự ở mức $0,32. Nếu động lượng giữ vững, dự báo tăng tiếp theo nằm ở mức $0,37, với điều kiện SEI duy trì hỗ trợ trên $0,28. Nhà phân tích Rand nhấn mạnh sức mạnh của SEI trên sự hội tụ hỗ trợ nằm ngang trong khi hình thành mô hình cờ đuôi nheo tăng giá. Cấu trúc này phản ánh rủi ro giảm giá hạn chế với tiềm năng tăng mạnh, phù hợp với dự báo hướng tới phạm vi $0,32 đến $0,37. Nguồn: X Trong khi đó, các nhà giao dịch cộng đồng lưu ý rằng SEI có thể tiến xa hơn nếu động lượng rộng hơn tăng tốc trong toàn bộ hệ sinh thái. Một số dự báo cho rằng SEI có thể đạt $2 trong vòng vài tháng, đặc biệt nếu việc phê duyệt ETF và tăng trưởng ngành phù hợp với các mô hình hiện tại. Tăng Trưởng Hệ Sinh Thái và Sức Mạnh On-Chain Dữ liệu Messari cho thấy khối lượng giao dịch spot trên SEI đạt $2,23 tỷ trong Q2 2025, mức cao kỷ lục. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi SailorFi, chiếm 41,5% thị phần với $10,2M giao dịch hàng ngày. DragonSwap theo sau với 33,5% và khối lượng hàng ngày $8,2M, trong khi Uniswap thông qua Oku nắm giữ 14,4% với $3,5M. Jellyverse thêm 6% ở mức $1,5M, và Yaka Finance chiếm 1,9% với hoạt động hàng ngày $0,5M. Khối Lượng Giao Dịch Sei | Nguồn: Messari Sự mở rộng này củng cố vị thế của Sei như một blockchain game hàng đầu được hỗ trợ bởi nền tảng DeFi mạnh mẽ. Với việc áp dụng và thanh khoản ngày càng tăng, các nhà phân tích xem SEI là đang bị định giá thấp, đặc biệt là với hoạt động swap đang tăng tốc và sự thống trị DEX ngày càng tăng. Tổng giá trị khóa cũng cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, tăng từ $20M trong đỉnh giá $1,4 gần đây lên $600M ngày nay. Với chỉ một TGE hoàn thành tại DragonSwap, nhiều đợt ra mắt...
