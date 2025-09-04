Báo cáo việc làm Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm suy yếu

Bài đăng Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm yếu đi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ công bố vào thứ Tư cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang yếu đi. Báo cáo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) cho thấy có 7,18 triệu cơ hội việc làm trong tháng 7. Báo cáo JOLTS cũng thấp hơn so với dự kiến 7,38 triệu và thấp hơn so với báo cáo trước đó là 7,36 triệu vào tháng 6. Dữ liệu việc làm BLS đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021, cao hơn khoảng 3,8% kể từ tháng 10 năm 2021. Năm 2025 chứng kiến thị trường việc làm Hoa Kỳ chậm lại Thị trường lao động Hoa Kỳ đang yếu đi: Số người Mỹ không nằm trong lực lượng lao động nhưng hiện muốn có việc làm đã tăng lên 6,2 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Đây là những người không chính thức là một phần của lực lượng lao động, nghĩa là họ không tích cực tìm kiếm việc làm, nhưng nói rằng... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) ngày 3 tháng 9 năm 2025 Cục Thống kê Lao động tiết lộ rằng các công ty chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội đã cắt giảm 181,000 cơ hội việc làm và các nhà bán lẻ cắt giảm 110,000. Các công ty nghệ thuật, giải trí và giải trí cũng cắt giảm 62,000 việc làm, trong khi ngành công nghiệp khai thác gỗ cắt giảm 13,000 việc làm. Dữ liệu cũng cho thấy việc sa thải ở Hoa Kỳ tăng nhẹ. Theo báo cáo, số lượng công dân Hoa Kỳ từ bỏ công việc của họ vẫn không thay đổi so với tháng 6 ở mức 3,2 triệu. Cơ hội việc làm vẫn ở mức khỏe mạnh mặc dù báo cáo thấp hơn, đã giảm từ mức cao nhất là 12,1 triệu vào tháng 3 năm 2022. Cơ hội việc làm đạt đỉnh điểm sau khi nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi mạnh mẽ từ các đợt phong tỏa COVID-19. Năm 2025 đã chứng kiến thị trường việc làm Hoa Kỳ chậm lại giữa những tác động kéo dài của 11 đợt tăng lãi suất bởi những người chống lạm phát tại Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2022 và 2023. Thị trường việc làm cũng mất đà trong năm nay do các cuộc chiến tranh thương mại gia tăng của Tổng thống Donald Trump, điều này đã gây ra sự không chắc chắn trong thị trường và dẫn đến...