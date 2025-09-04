2025-10-10 thứ sáu

Phó Thống đốc Ngân hàng Anh báo hiệu lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức cao

Phó Thống đốc Ngân hàng Anh báo hiệu lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức cao

Bài đăng Phó Thống đốc Ngân hàng Anh báo hiệu tỷ lệ lãi suất có thể duy trì ở mức cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngân hàng Anh (BoE) sẽ duy trì kiểm soát chặt chẽ hơn đối với lãi suất trong thời gian dài hơn khi cuộc chiến chống lạm phát vẫn tiếp diễn. Áp lực giá cả trong nền kinh tế đang chứng tỏ kéo dài hơn dự kiến, Phó Thống đốc Clare Lombardelli nói với các nhà lập pháp vào hôm thứ Tư. Nhận xét của bà cho thấy ngân hàng có ít dư địa để giảm chi phí vay mượn hơn nữa mà không gây ra một đợt tăng lạm phát khác. Nhận xét của Lombardelli được Thống đốc Andrew Bailey đồng tình, ông cũng nhắc lại rằng ngân hàng trung ương không được kỳ vọng sẽ sớm tiếp tục với một đợt cắt giảm khác trong năm nay. Ông nói thị trường tài chính đã "hiểu" cảnh báo của ngân hàng rằng việc cắt giảm bây giờ sẽ chậm hơn nhiều so với mong đợi. Cảnh báo này đánh dấu một sự thay đổi giọng điệu mạnh mẽ so với chỉ vài tuần trước, khi ngân hàng cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 4,0% vào tháng Tám, kết thúc với một cuộc bỏ phiếu khó khăn 5-4 tại Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC). Việc cắt giảm nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế và tuyển dụng đang chậm lại. Nhưng dữ liệu lạm phát kể từ đó đã gây bất ngờ theo hướng tăng, điều này khiến các nhà hoạch định chính sách phải chú ý. Thay vì tiếp tục với các đợt cắt giảm hàng quý tiêu chuẩn, như các nhà đầu tư dự đoán vào đầu mùa hè này, BoE cho biết tỷ lệ có thể không tăng từ mức hiện tại cho đến sâu vào năm 2026. Sự thay đổi này nhấn mạnh tình thế khó xử của ngân hàng trung ương: Mặc dù lạm phát đã giảm mạnh từ mức hai con số vào năm 2022, nó vẫn ở trên mục tiêu và cho thấy dấu hiệu bám trụ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thực phẩm, năng lượng và dịch vụ. Thị trường điều chỉnh theo việc cắt giảm chậm hơn Phát biểu trước Ủy ban Kho bạc của Quốc hội, Thống đốc Bailey tuyên bố "thông điệp của ông đã được tiếp nhận" trong thị trường tài chính. Ông nhắc lại rằng con đường cho tỷ lệ vẫn thấp hơn nhưng sẽ từ từ. Bailey đã nói với các nghị sĩ rằng hiện có nhiều bất ổn hơn về mức độ xa và nhanh mà Ngân hàng có thể đi tiếp...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:27
BullZilla Giành Được Vị Trí Trong Những Tiền Điện Tử Hàng Đầu Để Mua Ngay Khi Bonk Tăng Và Chainlink Tiếp Tục Mạnh Mẽ

BullZilla Giành Được Vị Trí Trong Những Tiền Điện Tử Hàng Đầu Để Mua Ngay Khi Bonk Tăng Và Chainlink Tiếp Tục Mạnh Mẽ

Bài đăng BullZilla Đảm bảo Vị trí của Mình trong Top Crypto Nên Mua Ngay khi Bonk Tăng và Chainlink Tiếp tục Phát triển xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto BullZilla, Bonk và Chainlink nổi bật như những crypto hàng đầu nên mua ngay, kết hợp sức mạnh presale, động lực meme coin và cơ sở hạ tầng DeFi. Cuộc cạnh tranh cho các crypto hàng đầu nên mua ngay đang trở nên gay gắt hơn vào năm 2025. Thị trường không còn chỉ được thúc đẩy bởi sự khởi động; họ khen thưởng cấu trúc, sức mạnh cộng đồng và cơ chế đã được chứng minh. Trong bối cảnh này, ba dự án nổi bật: BullZilla, Bonk và Chainlink. BullZilla thu hút sự chú ý với presale tiến bộ, tokenomics mạnh mẽ và thiết kế giảm phát. Bonk chứng minh meme coin có thể phát triển thành hệ sinh thái linh hoạt. Chainlink tiếp tục củng cố vị trí của mình như cơ sở hạ tầng quan trọng cho tài chính phi tập trung. Cùng nhau, họ cho thấy cách đổi mới presale, động lực văn hóa và áp dụng theo hướng tiện ích đang hội tụ để tạo ra làn sóng token tiềm năng cao tiếp theo. BullZilla: DNA Zilla Thúc đẩy Động lực Presale của Nó BullZilla ($BZIL) đã vươn lên trong Giai đoạn 1-C của presale, đã bán hơn 16,25 tỷ token và huy động được hơn 119,711 đô la. Với giá token là $0.00001908, những người tham gia sớm đang đảm bảo vị trí của họ trước khi giá tăng cao hơn. DNA Zilla: Tokenomics với Cấu trúc Hệ sinh thái của BullZilla được xây dựng trên phân bổ được lên kế hoạch cẩn thận: Presale Engine (50% – 80 tỷ token): Được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng ban đầu với giá cả tiến bộ. HODL Furnace (20% – 32 tỷ token): Hệ thống Staking mang lại APY lên đến 70%, khen thưởng những người nắm giữ dài hạn. Treasury & Ecosystem (20% – 32 tỷ token): Tài trợ phát triển, tiếp thị và tăng trưởng sau khi ra mắt. Burn Pool Reserve (5% – 8 tỷ token): Cung cấp năng lượng cho cơ chế Roar Burn để cắt giảm nguồn cung từng chương. Team Allocation (5% – 8 tỷ token): Khóa trong hai năm, đảm bảo cam kết thành công lâu dài. Phân bổ này đảm bảo sự cân bằng: áp dụng ngay lập tức thông qua presale, lòng trung thành thông qua staking, tính bền vững thông qua tài trợ quỹ cộng đồng và khan hiếm thông qua đốt. Cơ chế Đột biến: Presale Được Xây dựng cho Sự Khẩn cấp Presale của BullZilla được cung cấp năng lượng bởi Cơ chế Đột biến, một động cơ định giá tiến bộ. Mỗi khi dự án huy động được 100,000 đô la, hoặc mỗi 48 giờ mà không...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:16
Hội nghị Fed khám phá Stablecoin, Token hóa và AI trong lĩnh vực tài chính

Hội nghị Fed khám phá Stablecoin, Token hóa và AI trong lĩnh vực tài chính

Bài đăng Hội nghị Fed khám phá Stablecoin, Token hóa và AI trong Tài chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Cục Dự trữ Liên bang đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện vào ngày 21 tháng 10 tập trung vào tương lai của thanh toán. Hội nghị sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và lãnh đạo ngành để khám phá cách các công nghệ như stablecoin, token hóa và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tài chính. Một chương mới trong Chính sách Thanh toán Hoa Kỳ Các quan chức Fed cho biết chương trình nghị sự sẽ bao gồm sự hợp nhất của tài chính truyền thống và phi tập trung, token hóa các sản phẩm tài chính và các mô hình kinh doanh mới cho stablecoin. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong bảo mật và hiệu quả giao dịch cũng sẽ được đưa ra thảo luận, nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng rộng của Fed đối với đổi mới kỹ thuật số. Tín hiệu từ các Thống đốc Thống đốc Chris Waller đã định vị stablecoin như một tiềm năng thúc đẩy hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ, lưu ý rằng mối liên hệ chặt chẽ của chúng với đồng đô la có thể củng cố vai trò toàn cầu của nó. Ông cũng lập luận rằng các cơ quan quản lý nên chấp nhận rủi ro có tính toán nếu nền kinh tế muốn phát triển. Thống đốc Michelle Bowman gần đây cũng đồng tình rằng sự thay đổi là không thể tránh khỏi, tiết lộ rằng các cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ đang soạn thảo khuôn khổ tài sản kỹ thuật số. Tại sao điều này quan trọng Chỉ vài năm trước, stablecoin và DeFi (Decentralized Finance) được xem là các chủ đề ngoại vi ở Washington. Bây giờ, Fed đang dành cả một hội nghị cho chúng. Mặc dù cuộc họp tháng 10 sẽ không tạo ra những thay đổi chính sách ngay lập tức, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt trong việc ngân hàng trung ương Mỹ đang nghiêm túc đối xử với các công nghệ có khả năng định nghĩa lại tiền tệ và thanh toán. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền điện tử nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alexander Zdravkov là người luôn tìm kiếm logic đằng sau mọi thứ. Anh thông thạo tiếng Đức và có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:07
Tất cả các phim thuộc vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ tệ nhất đến hay nhất theo Rotten Tomatoes

Tất cả các phim thuộc vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ tệ nhất đến hay nhất theo Rotten Tomatoes

Bài đăng Tất cả các phim thuộc Vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ Tệ nhất đến Tốt nhất theo Rotten Tomatoes xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Poster một phần của "The Conjuring: Last Rites" có sự góp mặt của Patrick Wilson và Vera Farmiga. Warner Bros. Pictures The Conjuring: Last Rites, với sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga, đang chiếu mới trong các rạp tuần này. Xếp hạng Rotten Tomatoes của bộ phim so với tất cả các phim Conjuring khác và các phim ngoại truyện như thế nào? Được xếp hạng R, The Conjuring: Last Rites sẽ chiếu suất chiếu sớm vào thứ Năm trước khi ra mắt toàn quốc vào thứ Sáu. Tóm tắt chính thức của bộ phim viết: "The Conjuring: Last Rites mang đến một chương hồi hộp khác của Vũ trụ Điện ảnh Conjuring biểu tượng, dựa trên các sự kiện có thật. ForbesThời gian nào 'South Park' Mùa 27, Tập 4 sẽ chiếu và nội dung là gì?Bởi Tim Lammers "Vera Farmiga và Patrick Wilson tái hợp cho vụ án cuối cùng với vai trò là những nhà điều tra siêu nhiên nổi tiếng, có thật Ed và Lorraine Warren trong một phần bổ sung mạnh mẽ và rùng rợn cho thương hiệu phá vỡ phòng vé toàn cầu." Được đạo diễn bởi Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites còn có sự tham gia của Mia Tomlinson và Ben Hardy trong vai con gái của Ed và Lorraine là Judy Warren và bạn trai cô, Tony Spera, cùng với Steve Coulter, người tiếp tục vai diễn Cha Gordon. Vũ trụ Điện ảnh Conjuring khởi đầu vào năm 2013 với việc phát hành The Conjuring của đạo diễn James Wan, tiếp theo là hai phim Conjuring khác và sáu phim ngoại truyện bao gồm The Nun và Annabelle. Forbes'Wednesday' Đồng sáng tạo nói về cách vai diễn của Lady Gaga trong Mùa 2 hình thànhBởi Tim Lammers The Conjuring: Last Rites đánh dấu bộ phim Conjuring thứ tư và cuối cùng và là bộ phim thứ 10 trong Vũ trụ Điện ảnh Conjuring. Dưới đây là xếp hạng Rotten Tomatoes cho tất cả 10 bộ phim từ tệ nhất đến tốt nhất. 10. 'The Nun' (2018) Bóng ma ác quỷ đáng sợ của nhân vật chính trong The Nun lần đầu tiên được giới thiệu trong The Conjuring 2 vào năm 2016, và nhân vật này, do Bonnie Aarons thủ vai, đã có bộ phim ngoại truyện Conjuring riêng vào năm 2018. The Nun, một phim tiền truyện cũng có sự tham gia của Taissa...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:55
Hoạt Động Của Cá Voi Ethereum & Bitcoin Tăng Mạnh

Hoạt Động Của Cá Voi Ethereum & Bitcoin Tăng Mạnh

Bài đăng Hoạt động của Cá voi Ethereum & Bitcoin tăng mạnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum và Cardano tiếp tục là trụ cột của thị trường altcoin, nhưng cả hai đều đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi khi các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược của họ cho năm 2025. Ethereum đã giảm xuống dưới 4,400 USD trong tuần này, đang phải vật lộn để duy trì đà tăng mặc dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tổ chức và hoạt động on-chain cao. Trong khi đó, Cardano bị kẹt ở mức gần 0,80 USD sau nhiều lần cố gắng phá vỡ kháng cự, khiến các nhà giao dịch chia rẽ về tiềm năng ngắn hạn của nó. Nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù những gã khổng lồ Layer-1 này vẫn là những người chơi quan trọng trong dài hạn, tiềm năng tăng giá của họ trong chu kỳ tiếp theo có thể bị hạn chế so với các token mới hơn, chuyển động nhanh hơn. Sự thay đổi này đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư khám phá các lựa chọn thay thế kết hợp giữa sự phấn khích của thị trường bán lẻ với sự cộng hưởng văn hóa. Một số chỉ ra rằng những người mới tham gia như MAGACOIN FINANCE là những người đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Cardano mất đà tăng trưởng Cardano cũng đã gặp khó khăn. Giao dịch ở mức 0,80 USD, ADA đã giảm 7,5% trong tuần qua, cho thấy dấu hiệu của đà tăng trưởng đang suy yếu sau nhiều tháng củng cố đi ngang. Mặc dù các yếu tố cơ bản vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các nâng cấp quản trị đang diễn ra và kỷ nguyên Voltaire, nhưng biến động giá của nó lại kể một câu chuyện khác. ADA đã liên tục thất bại trong việc duy trì trên mức 0,85–0,90 USD, và nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không có một chất xúc tác mạnh mẽ, Cardano có thể vẫn nằm trong biên độ. Khối lượng giao dịch hàng ngày của ADA đã tăng vọt 120% so với tuần trước lên 1,39 tỷ USD, nhưng phần lớn điều này phản ánh giao dịch đầu cơ hơn là sự tích lũy hữu cơ. Đối với những người tin tưởng dài hạn, Cardano vẫn đại diện cho một hệ sinh thái với sự phát triển tích cực và sự hỗ trợ trung thành từ cộng đồng. Tuy nhiên, giống như Ethereum, bội số ngắn hạn của nó có vẻ hạn chế. Điều này giải thích tại sao các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận đột phá ngày càng chuyển sang các lựa chọn trẻ hơn, được thúc đẩy bởi thị trường bán lẻ. MAGACOIN FINANCE: Ứng cử viên đột phá Điều này tập trung vào MAGACOIN FINANCE, một dự án nhanh chóng trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận về altcoin. Dự báo cho thấy MAGACOIN FINANCE có thể mang lại ROI đáng kinh ngạc 16,000% vào năm 2025, khiến nó trở thành một trong những token mới được theo dõi chặt chẽ nhất trên thị trường. Không giống như Ethereum hoặc Cardano, vốn dựa vào lộ trình kỹ thuật...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:48
Bitcoin đạt điểm tin cậy trung bình 4,67/10 trên 25 quốc gia trong khảo sát của Cornell

Bitcoin đạt điểm tin cậy trung bình 4,67/10 trên 25 quốc gia trong khảo sát của Cornell

Bài đăng Bitcoin đạt điểm tin cậy trung bình 4,67/10 trên 25 quốc gia trong khảo sát của Cornell xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đạt điểm tin cậy trung bình 4,67 trên thang điểm 10 trên 25 quốc gia, theo một cuộc khảo sát được công bố bởi Cornell Bitcoin Club vào ngày 3/9. Cuộc khảo sát cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực về nhận thức đối với tiền mã hóa. Nigeria dẫn đầu về mức độ tin cậy Bitcoin toàn cầu, trong khi Nhật Bản ghi nhận điểm số thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát. BTC liên tục xếp hạng thấp hơn các tài sản truyền thống, bao gồm vàng, bất động sản và các đồng tiền fiat chính trong các so sánh về nhận thức rủi ro. Mô hình tin cậy chính phủ Mười quốc gia báo cáo mức độ tin cậy vào Bitcoin cao hơn so với chính phủ quốc gia của họ: Brazil, Indonesia, Kenya, Lebanon, Nigeria, Philippines, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Venezuela. Những khu vực này đại diện cho các thị trường mới nổi hoặc các quốc gia đang trải qua bất ổn chính trị. UAE, Trung Quốc và Ả Rập Saudi thể hiện mức độ tin cậy cao vào chính phủ, vượt xa đáng kể so với xếp hạng tin cậy Bitcoin. Mô hình này cho thấy Bitcoin thu hút sự quan tâm ở những nơi niềm tin vào thể chế đã bị xói mòn, định vị crypto như một giải pháp thay thế cho quyền lực tập trung. Người tham gia khảo sát liên tục đánh giá Bitcoin rủi ro hơn so với các lựa chọn đầu tư truyền thống trong tất cả các danh mục. Tuy nhiên, 45% người trả lời coi Bitcoin có mức độ rủi ro tương đương so với cổ phiếu, trong khi 43% xem nó tương đương với trái phiếu doanh nghiệp, cho thấy một số sự tương đồng với các loại tài sản biến động đã được thiết lập. Các câu hỏi về khả năng giảm gian lận của Bitcoin, bảo vệ quyền riêng tư và độ tin cậy của nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các phản hồi chủ yếu trung lập thay vì ủng hộ hoặc từ chối rõ ràng. Mô hình này cho thấy sự không chắc chắn rộng rãi về lợi ích thực tế của Bitcoin hơn là sự hoài nghi có hiểu biết. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt vời 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Mối tương quan về căng thẳng tài chính Các quốc gia báo cáo mức độ căng thẳng tài chính cao hơn, được đo lường bằng phản hồi cho câu "tài chính của tôi kiểm soát cuộc sống của tôi", thường cho thấy sự gia tăng quyền sở hữu và tin cậy vào Bitcoin. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kenya và Nam Phi ghi nhận các chỉ số căng thẳng tài chính cao nhất cùng với tỷ lệ áp dụng Bitcoin cao. El Salvador, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Ý báo cáo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:42
Scale AI đã kiện cựu nhân viên của mình về tội gián điệp

Scale AI đã kiện cựu nhân viên của mình về tội gián điệp

Bài đăng Scale AI đã kiện cựu nhân viên của mình vì tội gián điệp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo, Scale AI vào hôm thứ Tư đã đệ đơn kiện cựu nhân viên của mình và người sử dụng lao động hiện tại của anh ta về tội gián điệp doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Công ty đã trải qua một mùa hè đầy biến động sau khi gã khổng lồ mạng xã hội Meta Platforms mua cổ phần trị giá hàng triệu đô la trong công ty và tuyển dụng CEO Alexandr Wang cùng với các nhân viên cấp cao khác. Sau đó, công ty khởi nghiệp này cũng sa thải 14% nhân viên của mình. Scale AI cáo buộc Ling đã đánh cắp 100 tài liệu mật Các báo cáo cho biết Scale AI đang kiện cựu nhân viên Eugene Ling và người sử dụng lao động hiện tại của anh ta là Mercor, cũng là một trong những đối thủ hàng đầu của Scale AI. Scale AI, công ty đã cung cấp dữ liệu đào tạo để thúc đẩy nhiều mô hình AI hàng đầu trong ngành, đang cáo buộc rằng Ling, người từng là trưởng bộ phận quản lý tương tác tại công ty đã đánh cắp hơn 100 tài liệu mật từ công ty. Các tài liệu này chứa thông tin độc quyền và chiến lược của công ty để quản lý khách hàng. Hiện tại, Scale đang yêu cầu Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California cấp cho công ty cả chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại, đồng thời cấm Mercor sử dụng thông tin độc quyền của họ. Công ty cũng muốn lấy lại các tài liệu của mình. "Scale đã trở thành người dẫn đầu ngành dựa trên sức mạnh của ý tưởng, đổi mới và thực thi của chúng tôi," người phát ngôn công ty Joe Osborne nói với The Verge. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai đi đường tắt bất hợp pháp gây tổn hại đến doanh nghiệp của chúng tôi." Osborne. Các cáo buộc khác đối với Ling là một số lượng đáng kể các tài liệu bị đánh cắp có liên quan đến một trong những khách hàng quan trọng của công ty và Ling đã tải chúng xuống vào ngày anh ta gặp CEO của Mercor. Ngoài ra, Ling đã cố gắng dụ dỗ khách hàng rời bỏ và tham gia Mercor trong khi anh ta vẫn còn làm việc tại Scale. Theo vụ kiện, Ling đã tiếp cận một nhân viên của khách hàng nói trên và được cho là đã nói: "Tôi đang ở trong...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:40
Khám phá Đốt Roar của BullZilla, stablecoin 1$ của Bonk và Alpenglow của Solana

Khám phá Đốt Roar của BullZilla, stablecoin 1$ của Bonk và Alpenglow của Solana

Bài đăng Khám phá Đốt Roar của BullZilla, stablecoin 1$ của Bonk và Alpenglow của Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Tại sao Đốt Roar của BullZilla đưa nó lên hàng đầu trong các Meme coin mới đáng đầu tư hiện nay khi Bonk đang nóng lên và Solana tiến về phía trước. Thị trường cho các Meme coin mới hàng đầu để đầu tư hiện nay đang thay đổi nhanh chóng. Không còn được định nghĩa bởi những trò đùa đơn giản hay sự phổ biến nhất thời, các Meme coin hàng đầu ngày nay đang kết hợp câu chuyện, tiện ích và Tokenomics tiên tiến. Trong năm 2025, ba dự án nổi bật: BullZilla, Bonk và Solana. BullZilla xuất hiện với presale được cấu trúc tỉ mỉ và chiến lược Đốt Roar đặc trưng. Bonk mở rộng sang những chân trời mới với việc ra mắt stablecoin 1$, tăng thêm sự ổn định cho thương hiệu dựa trên meme của mình. Solana củng cố vị thế thống trị thông qua nâng cấp Alpenglow, cải thiện quản trị và Khả năng mở rộng. Cùng nhau, những dự án này cho thấy cách Meme coin đã chuyển đổi thành hệ sinh thái với tiềm năng tăng trưởng thực sự. Đối với sinh viên tài chính, nhà phát triển blockchain và Nhà phân tích, chúng đại diện cho các nghiên cứu trường hợp sống động về các Meme coin mới hàng đầu để đầu tư ngay bây giờ. BullZilla: Đốt Roar và DNA Zilla định hình con đường tăng trưởng của nó BullZilla ($BZIL) đang ở Giai đoạn 1-C của presale. Đã có hơn 16,25 tỷ token được bán, huy động được hơn 119,711$. Với giá 0,00001908$ mỗi token, việc tham gia vẫn dễ tiếp cận, đặc biệt là với cơ chế độc đáo của dự án. Zilla DNA: Tokenomics chiến lược Tổng cung của BullZilla là 160 tỷ token được phân phối như sau: Presale Engine (50%): 80 tỷ token, được phân bổ để thúc đẩy việc áp dụng cộng đồng. Một động cơ giá tiến bộ tăng chi phí mỗi 100,000$ huy động được hoặc mỗi 48 giờ, đảm bảo động lực liên tục. HODL Furnace (20%): 32 tỷ token được phân bổ cho staking, với phần thưởng lên đến 70% APY, khuyến khích cam kết dài hạn. Treasury & Ecosystem (20%): 32 tỷ token khác tài trợ cho phát triển, tiếp thị và tăng trưởng cộng đồng. Burn Pool Reserve (5%): 8 tỷ token cung cấp năng lượng cho Cơ chế Đốt Roar, giảm nguồn cung từng chương. Team Allocation (5%): 8 tỷ token được khóa cho...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:25
Số lượng Bitcoin nắm giữ bởi các "cá voi" giảm trong bối cảnh chốt lời

Số lượng Bitcoin nắm giữ bởi các "cá voi" giảm trong bối cảnh chốt lời

Bài đăng về việc nắm giữ của cá voi Bitcoin giảm trong bối cảnh chốt lời xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư lớn nhất của Bitcoin đang giảm dần sự tiếp xúc của họ, với dữ liệu cho thấy mối liên hệ trực tiếp đến việc chốt lời trong đợt tăng giá gần đây. Glassnode báo cáo vào ngày 3 tháng 9 rằng các ví nắm giữ từ 100 đến 10,000 BTC hiện chỉ có trung bình 488 BTC—mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Nguồn cung Bitcoin trên mỗi Cá voi (Nguồn: Glassnode) Theo công ty này, sự sụt giảm này đánh dấu sự tiếp diễn của xu hướng bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Số dư giảm trùng khớp với hoạt động mới từ các ví không hoạt động, cho thấy cá voi đang thực hiện lợi nhuận khi giá vượt quá 100,000 đô la. Kế hoạch Nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Kế hoạch Nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Dữ liệu Checkonchain cho thấy những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã thực hiện từ 3 tỷ đến 4 tỷ đô la trong thời điểm thị trường cao nhất vào tháng 1 và tháng 7 năm nay. Giá trị Bitcoin đã thực hiện theo Tuổi (Nguồn: CheckOnChain) Những giao dịch bán này cho thấy nhóm này đã tích cực chuyển đổi lợi nhuận trên giấy của họ thành lợi nhuận đã thực hiện, điều này trực tiếp góp phần vào sự sụt giảm trong nắm giữ trung bình của cá voi. Mặc dù áp lực bán được đổi mới, Bitcoin tiếp tục giao dịch gần 110,000 đô la, cho thấy nhu cầu thị trường vẫn đủ mạnh để hấp thụ việc chốt lời của cá voi. Nguồn: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:15
Bạn Đã Bỏ Lỡ FLOKI? Nhanh Tay Lấy Whitelist Của MoonBull Trước Khi Cánh Cửa Đóng Lại

Bạn Đã Bỏ Lỡ FLOKI? Nhanh Tay Lấy Whitelist Của MoonBull Trước Khi Cánh Cửa Đóng Lại

Bài đăng Không Kịp Tham Gia FLOKI? Hãy Giành Whitelist MoonBull Ngay Trước Khi Cánh Cửa Đóng Lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Bạn có đang gặp khó khăn trong việc chọn đúng crypto có thể mang lại lợi nhuận nghiêm túc? Những biến động thị trường gần đây có khiến bạn tự hỏi liệu mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn tiếp theo để nhân đôi khoản đầu tư? Với những đồng coin như FLOKI chứng kiến những đợt tăng giá đột biến, thách thức là xác định các dự án vừa có sức hút lan truyền vừa có nền tảng vững chắc. Việc chọn đúng token có thể giống như đi qua một khu rừng đầy lạc, với chỉ một vài kho báu ẩn đang chờ được khám phá. Trong số những cơ hội mới nổi này, MoonBull ($MOBU) đang thu hút sự chú ý. Cách tiếp cận độc đáo của nó kết hợp bảo mật của Ethereum với phần thưởng Whitelist độc quyền hấp dẫn những người đam mê Meme coin và các nhà giao dịch degen đang săn đuổi tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Được thiết kế để mang lại lợi thế chiến lược cho những người ủng hộ, MoonBull định vị mình là Meme coin lớn tiếp theo cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng lợi nhuận crypto 100x. MoonBull: Meme Coin Lớn Tiếp Theo MoonBull, crypto 100X, không chỉ là một token khác đang cưỡi trên làn sóng Meme coin. Được xây dựng trên Ethereum blockchain, nó kết hợp năng lượng vui nhộn của văn hóa meme với cơ chế DeFi mạnh mẽ, tạo ra một dự án cân bằng giữa sự phổ biến và tiện ích dài hạn. Không giống như nhiều đồng coin chỉ dựa vào xu hướng lan truyền, MoonBull cung cấp phần thưởng staking mạnh mẽ và các đợt phát hành token bí mật, được thiết kế để thưởng cho những người ủng hộ tích cực tham gia vào hệ sinh thái. Whitelist độc quyền là một tính năng chính giúp MoonBull nổi bật. Các thành viên được tiếp cận với mức giá tham gia thấp nhất, phân bổ Token bổ sung và những gợi ý riêng về lộ trình sắp tới. Những lợi ích này đảm bảo rằng những người ủng hộ có lợi thế chiến lược, khiến việc tham gia trở nên rất đáng mong muốn. Nền tảng bảo mật của Ethereum cũng đảm bảo tích hợp liền mạch với các ứng dụng DeFi, cung cấp sự ổn định và độ tin cậy hiếm thấy trong các token meme. Sự kết hợp giữa khả năng lan truyền văn hóa và độ chính xác kỹ thuật của MoonBull đã tạo ra tiếng vang đáng kể. Sự tham gia của cộng đồng là chìa khóa, với các kênh xã hội tích cực cung cấp cập nhật và thông tin độc quyền cho những người tham gia. Số lượng Whitelist có hạn khiến tư cách thành viên trở thành một...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:46
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó