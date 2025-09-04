Hoạt Động Của Cá Voi Ethereum & Bitcoin Tăng Mạnh

Ethereum và Cardano tiếp tục là trụ cột của thị trường altcoin, nhưng cả hai đều đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi khi các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược của họ cho năm 2025. Ethereum đã giảm xuống dưới 4,400 USD trong tuần này, đang phải vật lộn để duy trì đà tăng mặc dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tổ chức và hoạt động on-chain cao. Trong khi đó, Cardano bị kẹt ở mức gần 0,80 USD sau nhiều lần cố gắng phá vỡ kháng cự, khiến các nhà giao dịch chia rẽ về tiềm năng ngắn hạn của nó. Nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù những gã khổng lồ Layer-1 này vẫn là những người chơi quan trọng trong dài hạn, tiềm năng tăng giá của họ trong chu kỳ tiếp theo có thể bị hạn chế so với các token mới hơn, chuyển động nhanh hơn. Sự thay đổi này đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư khám phá các lựa chọn thay thế kết hợp giữa sự phấn khích của thị trường bán lẻ với sự cộng hưởng văn hóa. Một số chỉ ra rằng những người mới tham gia như MAGACOIN FINANCE là những người đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Cardano mất đà tăng trưởng Cardano cũng đã gặp khó khăn. Giao dịch ở mức 0,80 USD, ADA đã giảm 7,5% trong tuần qua, cho thấy dấu hiệu của đà tăng trưởng đang suy yếu sau nhiều tháng củng cố đi ngang. Mặc dù các yếu tố cơ bản vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các nâng cấp quản trị đang diễn ra và kỷ nguyên Voltaire, nhưng biến động giá của nó lại kể một câu chuyện khác. ADA đã liên tục thất bại trong việc duy trì trên mức 0,85–0,90 USD, và nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không có một chất xúc tác mạnh mẽ, Cardano có thể vẫn nằm trong biên độ. Khối lượng giao dịch hàng ngày của ADA đã tăng vọt 120% so với tuần trước lên 1,39 tỷ USD, nhưng phần lớn điều này phản ánh giao dịch đầu cơ hơn là sự tích lũy hữu cơ. Đối với những người tin tưởng dài hạn, Cardano vẫn đại diện cho một hệ sinh thái với sự phát triển tích cực và sự hỗ trợ trung thành từ cộng đồng. Tuy nhiên, giống như Ethereum, bội số ngắn hạn của nó có vẻ hạn chế. Điều này giải thích tại sao các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận đột phá ngày càng chuyển sang các lựa chọn trẻ hơn, được thúc đẩy bởi thị trường bán lẻ. MAGACOIN FINANCE: Ứng cử viên đột phá Điều này tập trung vào MAGACOIN FINANCE, một dự án nhanh chóng trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận về altcoin. Dự báo cho thấy MAGACOIN FINANCE có thể mang lại ROI đáng kinh ngạc 16,000% vào năm 2025, khiến nó trở thành một trong những token mới được theo dõi chặt chẽ nhất trên thị trường. Không giống như Ethereum hoặc Cardano, vốn dựa vào lộ trình kỹ thuật...