Bitcoin đạt điểm tin cậy trung bình 4,67/10 trên 25 quốc gia trong khảo sát của Cornell
Bài đăng Bitcoin đạt điểm tin cậy trung bình 4,67/10 trên 25 quốc gia trong khảo sát của Cornell xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đạt điểm tin cậy trung bình 4,67 trên thang điểm 10 trên 25 quốc gia, theo một cuộc khảo sát được công bố bởi Cornell Bitcoin Club vào ngày 3/9. Cuộc khảo sát cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực về nhận thức đối với tiền mã hóa. Nigeria dẫn đầu về mức độ tin cậy Bitcoin toàn cầu, trong khi Nhật Bản ghi nhận điểm số thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát. BTC liên tục xếp hạng thấp hơn các tài sản truyền thống, bao gồm vàng, bất động sản và các đồng tiền fiat chính trong các so sánh về nhận thức rủi ro.
Mô hình tin cậy chính phủ
Mười quốc gia báo cáo mức độ tin cậy vào Bitcoin cao hơn so với chính phủ quốc gia của họ: Brazil, Indonesia, Kenya, Lebanon, Nigeria, Philippines, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Venezuela. Những khu vực này đại diện cho các thị trường mới nổi hoặc các quốc gia đang trải qua bất ổn chính trị. UAE, Trung Quốc và Ả Rập Saudi thể hiện mức độ tin cậy cao vào chính phủ, vượt xa đáng kể so với xếp hạng tin cậy Bitcoin. Mô hình này cho thấy Bitcoin thu hút sự quan tâm ở những nơi niềm tin vào thể chế đã bị xói mòn, định vị crypto như một giải pháp thay thế cho quyền lực tập trung.
Người tham gia khảo sát liên tục đánh giá Bitcoin rủi ro hơn so với các lựa chọn đầu tư truyền thống trong tất cả các danh mục. Tuy nhiên, 45% người trả lời coi Bitcoin có mức độ rủi ro tương đương so với cổ phiếu, trong khi 43% xem nó tương đương với trái phiếu doanh nghiệp, cho thấy một số sự tương đồng với các loại tài sản biến động đã được thiết lập.
Các câu hỏi về khả năng giảm gian lận của Bitcoin, bảo vệ quyền riêng tư và độ tin cậy của nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các phản hồi chủ yếu trung lập thay vì ủng hộ hoặc từ chối rõ ràng. Mô hình này cho thấy sự không chắc chắn rộng rãi về lợi ích thực tế của Bitcoin hơn là sự hoài nghi có hiểu biết.
The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha
Tuyệt vời 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn.
Mối tương quan về căng thẳng tài chính
Các quốc gia báo cáo mức độ căng thẳng tài chính cao hơn, được đo lường bằng phản hồi cho câu "tài chính của tôi kiểm soát cuộc sống của tôi", thường cho thấy sự gia tăng quyền sở hữu và tin cậy vào Bitcoin. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kenya và Nam Phi ghi nhận các chỉ số căng thẳng tài chính cao nhất cùng với tỷ lệ áp dụng Bitcoin cao. El Salvador, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Ý báo cáo...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:42