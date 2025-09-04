2025-10-10 thứ sáu

Ngân hàng Hoa Kỳ tiếp tục dịch vụ Lưu ký Bitcoin (BTC), bổ sung hỗ trợ cho ETF

Bài đăng U.S. Bank Khôi Phục Dịch Vụ Lưu ký Bitcoin (BTC), Bổ Sung Hỗ Trợ cho ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank cho biết họ đã khởi động lại dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức, mở rộng dịch vụ để bao gồm các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) bitcoin BTC$111,938.63. Chương trình, lần đầu tiên ra mắt vào năm 2021 và tạm dừng vào năm 2022, hiện đã có sẵn trên cơ sở truy cập sớm thông qua bộ phận Dịch vụ Quỹ Toàn cầu của U.S. Bank, ngân hàng cho biết vào hôm thứ Tư. Hoạt động lưu ký sẽ được hỗ trợ bởi NYDIG, đơn vị đang đóng vai trò là giám sát viên phụ của ngân hàng cho bitcoin. Stephen Philipson, phó chủ tịch của U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, cho biết động thái này được thúc đẩy bởi sự rõ ràng về quy định mới. "Chúng tôi tự hào là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các khách hàng quỹ và lưu ký tổ chức vào năm 2021, và chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục dịch vụ này trong năm nay," ông nói trong thông cáo. CEO của NYDIG Tejas Shah mô tả quan hệ đối tác này như một cách để mang lại các biện pháp bảo vệ cấp tổ chức cho việc tiếp cận bitcoin. "Cùng nhau, chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế hiện đại," ông nói. U.S. Bank có hơn 11,7 nghìn tỷ đô la tài sản đang quản lý và điều hành tính đến ngày 30 tháng 6. Các dịch vụ của họ bao gồm ETF, lưu ký quỹ, quản lý quỹ, ủy thác doanh nghiệp và quản lý tài sản. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:43
Đợt mở bán trước BullZilla gầm rú ở mức $0,00001908 khi Pepe tăng 0,43% và Bitcoin Cash nhảy vọt 4,51% – Những đợt mở bán trước Meme coin hàng đầu có thể tăng 100x

Bài đăng BullZilla Presale Gầm Rú Ở Mức $0,00001908 Khi Pepe Tăng 0,43% Và Bitcoin Cash Tăng Vọt 4,51% – Presale Meme Coin 100x Hàng Đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nếu lợi nhuận 100x tiếp theo không ẩn trong Bitcoin hoặc Ethereum, mà trong một presale viết lại cách Meme coin ra mắt thì sao? Thị trường hiện tại đang sôi động với những biến động nhanh chóng. Các token đang tăng và điều chỉnh trong vòng vài giờ, khiến việc săn tìm những nhà lãnh đạo ngày mai trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong 24 giờ qua, Pepe ($PEPE) tăng 0,43% để giao dịch ở mức $0,000009751, trong khi Bitcoin Cash ($BCH) tăng vọt 4,51% lên $595,27. Những biến động mạnh này cho thấy tâm lý nhà đầu tư có thể dao động giữa các token văn hóa và mạng lưới đã được thiết lập. Cả hai đồng coin đều làm nổi bật tính biến động đặc trưng của thị trường. Nhưng một dự án đang chiếm trọn ánh đèn sân khấu. Presale BullZilla ($BZIL) ở mức $0,00001908 đã huy động được hơn $124,000 với hơn 400 người nắm giữ. Với giá được thiết lập để tăng $100,000 cho mỗi $100,000 huy động được hoặc mỗi 48 giờ, BullZilla đang trở thành cái tên mà các nhà đầu tư liên kết với các presale Meme coin 100x hàng đầu. BullZilla ($BZIL): Presale Đặt Nhà Đầu Tư Vào Vị Trí Lái Xe BullZilla không được xây dựng giống như các token meme truyền thống. Giá presale của nó không chờ đợi đầu cơ; nó tự động tăng khi đạt được các mốc quan trọng. Điểm vào hôm nay ở mức $0,00001908 trông rất nhỏ khi so với giá niêm yết đã xác nhận là $0,00527. Đó là ROI dự kiến hơn 27,000% cho những người ủng hộ sớm. Dự án đã chứng kiến sức hút bùng nổ. Trong 24 giờ đầu tiên, hơn $39,000 đã được huy động. Hiện tại, tổng số presale đứng trên $124,000 với hàng tỷ token đã bán. Một nhà đầu tư đặt $1,000 hôm nay sẽ đảm bảo 52,41 triệu token. Với $2,500, vị thế đó tăng lên 131,02 triệu token. Khi niêm yết, những phân bổ này có tiềm năng mang lại lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Thêm vào đó là phần thưởng giới thiệu 10% cho cả người dùng mã và người chia sẻ, và BullZilla trở thành nhiều hơn một presale; nó trở thành một mạng lưới khuyến khích tự duy trì. Điều làm BullZilla nổi bật là chiến lược ra mắt của nó. Không giống như các Meme coin mà...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:34
Tin đồn về Cardano & Bitcoin ETF ngày càng nhiều

Bài đăng Tin đồn về Cardano & Bitcoin ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc cạnh tranh giữa các blockchain Layer-1 luôn khốc liệt, với các nhà phát triển và nhà đầu tư tìm kiếm khả năng mở rộng, tốc độ và hiệu quả chi phí. SUI đã nổi lên như một đối thủ đáng chú ý kể từ khi ra mắt, tận dụng ngôn ngữ lập trình Move và mô hình đồng thuận độc đáo để mở rộng giới hạn thông lượng giao dịch. Trong thị trường mà Ethereum blockchain thống trị nhưng phí vẫn cao, và Solana tiếp tục chiến đấu với nhận thức về khả năng mở rộng, SUI cung cấp một giải pháp thay thế với hiệu suất độ trễ thấp và sự áp dụng DeFi ngày càng tăng. Các báo cáo cho thấy hoạt động của nhà phát triển trên SUI đã tăng đều đặn, với các giao thức mới ra mắt với tốc độ cho thấy một hệ sinh thái sôi động vào năm 2026. Nhà phân tích dự đoán rằng nếu việc áp dụng tiếp tục, SUI có thể củng cố vị thế của mình như một trong những mạng lưới chính thúc đẩy người dùng và tổ chức áp dụng trong chu kỳ tiếp theo. Trong bối cảnh này, các dự án như MAGACOIN FINANCE cũng đang nổi lên như những câu chuyện quan trọng trong các cuộc thảo luận về những gì sẽ đến tiếp theo. Dự báo giá và phân tích chu kỳ Dự báo giá trong tiền mã hóa luôn là một khoa học không chính xác, nhưng hành vi chu kỳ cung cấp manh mối hữu ích. Về mặt lịch sử, các dự án Layer-1 chứng minh sức mạnh bền vững thường thấy sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong các chu kỳ sau khi ra mắt. Những năm đầu của Ethereum cung cấp một ví dụ rõ ràng, với các giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) nhường chỗ cho các đợt tăng giá mạnh mẽ khi việc sử dụng sâu rộng hơn. Áp dụng logic tương tự, các nhà phân tích tin rằng đến năm 2026, SUI có thể đạt được mức định giá cao hơn đáng kể so với mức hiện tại nếu việc áp dụng mạng lưới và dòng vốn thanh khoản tiếp tục. Một số dự báo đặt phạm vi giá tiềm năng của SUI giữa 12 USD và 18 USD vào năm 2026, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, hoạt động của nhà phát triển và các yếu tố vĩ mô rộng hơn như việc áp dụng ETF. Mặc dù những con số này mang tính đầu cơ, nhưng mô hình luân chuyển vốn vào các Layer-1 mới nổi vẫn nhất quán qua các chu kỳ trước đó, củng cố sự lạc quan về tiềm năng tăng giá của SUI. Cuộc trò chuyện xung quanh chu kỳ thị trường cũng đã tạo ra không gian cho các dự án bên ngoài lớp cơ sở hạ tầng tỏa sáng. Trong khi SUI đại diện cho sức mạnh kỹ thuật của...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:29
Màn Ra Mắt Ngoạn Mục Của American Bitcoin Trên Nasdaq: Tăng Vọt 17% Và Hơn Thế Nữa

Bài đăng American Bitcoin's Phenomenal Nasdaq Debut: Surging 17% And Beyond xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin's Phenomenal Nasdaq Debut: Surging 17% And Beyond Bỏ qua nội dung Home Crypto News American Bitcoin's Phenomenal Nasdaq Debut: Surging 17% and Beyond Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-nasdaq-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:14
Người Mỹ Amanda Anisimova Trả Thù Cho Thất Bại Đáng Xấu Hổ Để Tiến Vào Bán Kết US Open

Bài đăng Người Mỹ Amanda Anisimova Trả Thù Cho Thất Bại Đáng Xấu Hổ Để Tiến Vào Bán Kết US Open xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 03 THÁNG 9: Amanda Anisimova của Hoa Kỳ trả bóng cho Iga Swiatek của Ba Lan trong trận Tứ kết Nữ vào Ngày Mười Một của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 3 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Ishika Samant/Getty Images) Getty Images Sau khi bị Iga Swiatek đánh bại không lấy được game nào trong trận chung kết Wimbledon, và khóc trên Sân Trung tâm, Amanda Anisimova trở lại phòng thay đồ và có một khoảnh khắc riêng tư. "Khi tôi trở lại phòng thay đồ, tôi đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, bạn biết đấy, điều này có lẽ sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn vào cuối cùng, để không thực sự tự trách mình sau hôm nay," cô nói. "Chỉ cần cố gắng tập trung vào cách tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau điều này. Tôi nghĩ đó thực sự là một ngã rẽ. Đó là bất cứ hướng nào bạn muốn đi. Tôi sẽ chọn con đường hướng tới mục tiêu của mình và cố gắng tiếp tục cải thiện và hy vọng đặt mình vào nhiều vị trí và cơ hội hơn như hôm nay. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình." Chưa đầy hai tháng sau thất bại đáng kể đó, hạt giống số 8 Anisimova đã đạt được một trong những mục tiêu của mình bằng cách trả thù hạt giống số 2 Swiatek, 6-4, 6-3, để tiến vào bán kết US Open. Anisimova đã trở lại sau khi bị break trong cả hai set. Anisimova sẽ đấu với hạt giống số 11 Karolína Muchová hoặc hạt giống số 23 Naomi Osaka trong trận bán kết vào tối thứ Năm. Người Mỹ đang dẫn 1-0 trước Muchova và 2-0 trước Osaka. Hạt giống số 1 Aryna Sabalenka sẽ đối đầu với hạt giống số 4 Jessica Pegula trong trận bán kết đầu tiên, vì vậy vẫn còn khả năng có một trận chung kết toàn người Mỹ vào chiều thứ Bảy. Người chiến thắng sẽ nhận được số tiền kỷ lục 5 triệu đô la...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:03
MKR tăng + 9,53%, BTC + 2,18%, Maker là Đồng tiền của ngày hôm nay – Cập nhật thị trường hàng ngày cho ngày 02/09/2025 | CoinCodex

Bài đăng MKR tăng +9,53%, BTC +2,18%, Maker là Đồng tiền của Ngày – Cập nhật Thị trường Hàng ngày ngày 02/09/2025 | CoinCodex xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm từ $ 3,82T xuống $ 3,77T trong 24 giờ qua, thể hiện mức thay đổi -1,17% Giá Bitcoin tại thời điểm báo chí là $ 110.215 sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giảm -1,17% trong 24 giờ qua, và hiện tại là $ 399,50B Tất cả giá và thay đổi được trình bày tại thời điểm xuất bản: Ngày 2 tháng 9 năm 2025, lúc 06:00 UTC Tổng quan Thị trường Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện tại là $ 3,77T sau khi giảm -1,17% trong ngày. Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giảm -1,17% trong cùng khoảng thời gian. Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 110.215 sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua. Sự thống trị của Bitcoin tăng 0,99% và BTC hiện chiếm 58,21% thị trường tiền mã hóa. Các Đồng tiền Hàng đầu Theo Vốn hóa Thị trường Tại thời điểm báo chí, Bitcoin có vốn hóa thị trường là $ 2,19T sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua. Theo dự báo của chúng tôi, giá trị của Bitcoin sẽ giảm null% và đạt null vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Để tìm hiểu thêm về cách giá Bitcoin có thể thay đổi trong 7 ngày tới, hãy truy cập trang dự đoán giá Bitcoin của chúng tôi. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, có giá $ 4.385,35 và vốn hóa thị trường là $ 529,34B. ETH giảm -0,23% trong 24 giờ qua. Nếu bạn quan tâm đến hướng đi tiếp theo của giá Ethereum, hãy xem dự đoán giá Ethereum. Cũng có một số thay đổi hôm nay trong xếp hạng giữa 10 đồng tiền lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Dogecoin, trước đây xếp hạng 7, hiện xếp hạng 6. TRON, trước đây xếp hạng 6, hiện xếp hạng 7. Gấu Thống trị Thị trường Hôm nay Gấu thống trị thị trường hôm nay khi 64% đồng tiền mất giá trị trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:54
Cá voi Cardano bán tháo | ENA & OKB nằm trong số Tăng trưởng hàng tuần

Bài đăng Cá voi Cardano bán tháo | ENA & OKB Trong số những Tăng trưởng hàng tuần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Cá voi Cardano bán tháo gây lo ngại về giá khi ENA và OKB dẫn đầu Tăng trưởng hàng tuần. Nhận phân tích giá ADA mới nhất, hoạt động của cá voi crypto và xu hướng thị trường. Tổng kết thị trường crypto hàng tuần này mở đầu với các tín hiệu trái chiều: Tin tức thị trường Cardano cho thấy sự phục hồi mong manh, đà Tăng trưởng hàng tuần của ENA tiếp tục bất chấp rủi ro mở khóa, và trạng thái Tăng trưởng hàng tuần của OKB duy trì sau đợt tăng mạnh. Khi các nhà giao dịch tiêu hóa các chuyển động của cá voi trong crypto và xu hướng thị trường tài sản kỹ thuật số đang thay đổi, các dự án giai đoạn đầu như MAGACOIN FINANCE đang thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư săn lùng altcoin hoạt động tốt nhất tuần này. Tin tức thị trường Cardano & phân tích giá ADA: Cá voi Cardano bán tháo thúc đẩy lo ngại về giá Cardano Trong 24 giờ qua, Cardano (ADA) tăng ~2,50% trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 69% lên khoảng 1,45 tỷ USD. Nhà sáng lập Charles Hoskinson nhắc lại "chiến thắng cuối cùng" so với Ethereum—nhưng hoạt động của cá voi crypto lại kể một câu chuyện khác. Theo dữ liệu on-chain, khoảng 30 triệu ADA đã được bán sau đỉnh cục bộ ở mức 1,01 USD, với việc bán bắt đầu gần 0,92 USD và số dư cá voi gần 5,57 tỷ ADA. Hành động giá dao động quanh vùng tích lũy 0,80 USD, tuy nhiên tín hiệu EMA nghiêng về phía giảm giá. Tại sao cá voi Cardano đang bán: một số người nắm giữ lớn dường như đang chốt lời sau những thất bại lặp đi lặp lại trong việc giành lại mức 1,00 USD, cộng với động lượng làm mát dưới các EMA chính. Biểu đồ ADA/USDT: TradingView Tác động của việc cá voi bán tháo đối với giá Cardano: nếu mức 0,80 USD nhường đường, thị trường giảm có thể tiến tới 0,70 USD; mất mức 0,70 USD có nguy cơ trượt xuống khu vực 0,57–0,51 USD (vùng đáy đôi trước đó). Ngược lại, một đợt short squeeze trên các vị thế short tập trung (0,82–0,85 USD) có thể đẩy giá trở lại về mức 1,00 USD. Tâm lý nhà đầu tư Cardano vẫn thận trọng khi các nhà giao dịch cân nhắc các mức này. Phân tích giá token ENA hàng tuần: Giá ENA tăng vọt so với rủi ro mở khóa Ethena (ENA) tăng thêm ~1% vào thứ Tư và khoảng 9% trong tuần, giữ vị trí trong số những Tăng trưởng crypto hàng tuần hàng đầu. 40,63 triệu...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:36
Cập Nhật Hiệu Suất CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) Tăng 5,2% Khi Gần Như Tất Cả Tài sản số Đều Tăng

Bài đăng Cập nhật Hiệu suất CoinDesk 20: Avalanche (AVAX) Tăng 5,2% khi Gần Như Tất cả Tài sản số Tăng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices trình bày bản cập nhật thị trường hàng ngày, nổi bật hiệu suất của những người dẫn đầu và tụt hậu trong Chỉ số CoinDesk 20. CoinDesk 20 hiện đang giao dịch ở mức 4055.49, tăng 1,6% (+ 65.75) kể từ 4 giờ chiều ET hôm thứ Ba. Tất cả 20 tài sản đều giao dịch cao hơn. Dẫn đầu: AVAX (+ 5,2%) và BCH (+ 3,4%). Tụt hậu: POL (+ 0,0%) và APT (+ 0,6%). CoinDesk 20 là một chỉ số rộng được giao dịch trên nhiều nền tảng ở một số khu vực trên toàn cầu. Nguồn: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:02
Tất cả các phim thuộc vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ tệ nhất đến hay nhất theo Rotten Tomatoes

Bài đăng Tất cả các phim thuộc Vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ Tệ nhất đến Tốt nhất theo Rotten Tomatoes xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Poster một phần của "The Conjuring: Last Rites" có sự góp mặt của Patrick Wilson và Vera Farmiga. Warner Bros. Pictures The Conjuring: Last Rites, với sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga, đang chiếu mới trong các rạp tuần này. Xếp hạng Rotten Tomatoes của bộ phim so với tất cả các phim Conjuring khác và các phim ngoại truyện như thế nào? Được xếp hạng R, The Conjuring: Last Rites sẽ chiếu suất chiếu sớm vào thứ Năm trước khi ra mắt toàn quốc vào thứ Sáu. Tóm tắt chính thức của bộ phim viết: "The Conjuring: Last Rites mang đến một chương hồi hộp khác của Vũ trụ Điện ảnh Conjuring biểu tượng, dựa trên các sự kiện có thật. ForbesThời gian nào 'South Park' Mùa 27, Tập 4 sẽ chiếu và nội dung là gì?Bởi Tim Lammers "Vera Farmiga và Patrick Wilson tái hợp cho vụ án cuối cùng với vai trò là những nhà điều tra siêu nhiên nổi tiếng, có thật Ed và Lorraine Warren trong một phần bổ sung mạnh mẽ và rùng rợn cho thương hiệu phá vỡ phòng vé toàn cầu." Được đạo diễn bởi Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites còn có sự tham gia của Mia Tomlinson và Ben Hardy trong vai con gái của Ed và Lorraine là Judy Warren và bạn trai cô, Tony Spera, cùng với Steve Coulter, người tiếp tục vai diễn Cha Gordon. Vũ trụ Điện ảnh Conjuring khởi đầu vào năm 2013 với việc phát hành The Conjuring của đạo diễn James Wan, tiếp theo là hai phim Conjuring khác và sáu phim ngoại truyện bao gồm The Nun và Annabelle. Forbes'Wednesday' Đồng sáng tạo nói về cách vai diễn của Lady Gaga trong Mùa 2 hình thànhBởi Tim Lammers The Conjuring: Last Rites đánh dấu bộ phim Conjuring thứ tư và cuối cùng và là bộ phim thứ 10 trong Vũ trụ Điện ảnh Conjuring. Dưới đây là xếp hạng Rotten Tomatoes cho tất cả 10 bộ phim từ tệ nhất đến tốt nhất. 10. 'The Nun' (2018) Bóng ma ác quỷ đáng sợ của nhân vật chính trong The Nun lần đầu tiên được giới thiệu trong The Conjuring 2 vào năm 2016, và nhân vật này, do Bonnie Aarons thủ vai, đã có bộ phim ngoại truyện Conjuring riêng vào năm 2018. The Nun, một phim tiền truyện cũng có sự tham gia của Taissa...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:55
14% Tổng Cung Đã Được Mua

Bài đăng 14% Của Tổng cung Đã Được Mua xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá voi Ethereum Kích hoạt Tích luỹ Khổng lồ: 14% Của Tổng cung Đã Được Mua Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền điện tử Cá voi Ethereum Kích hoạt Tích luỹ Khổng lồ: 14% của Tổng cung Đã Được Mua Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:51
