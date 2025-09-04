MKR tăng + 9,53%, BTC + 2,18%, Maker là Đồng tiền của ngày hôm nay – Cập nhật thị trường hàng ngày cho ngày 02/09/2025 | CoinCodex
Bài đăng MKR tăng +9,53%, BTC +2,18%, Maker là Đồng tiền của Ngày – Cập nhật Thị trường Hàng ngày ngày 02/09/2025 | CoinCodex xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm từ $ 3,82T xuống $ 3,77T trong 24 giờ qua, thể hiện mức thay đổi -1,17% Giá Bitcoin tại thời điểm báo chí là $ 110.215 sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giảm -1,17% trong 24 giờ qua, và hiện tại là $ 399,50B Tất cả giá và thay đổi được trình bày tại thời điểm xuất bản: Ngày 2 tháng 9 năm 2025, lúc 06:00 UTC Tổng quan Thị trường Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện tại là $ 3,77T sau khi giảm -1,17% trong ngày. Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giảm -1,17% trong cùng khoảng thời gian. Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 110.215 sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua. Sự thống trị của Bitcoin tăng 0,99% và BTC hiện chiếm 58,21% thị trường tiền mã hóa. Các Đồng tiền Hàng đầu Theo Vốn hóa Thị trường Tại thời điểm báo chí, Bitcoin có vốn hóa thị trường là $ 2,19T sau khi tăng 2,18% trong 24 giờ qua. Theo dự báo của chúng tôi, giá trị của Bitcoin sẽ giảm null% và đạt null vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Để tìm hiểu thêm về cách giá Bitcoin có thể thay đổi trong 7 ngày tới, hãy truy cập trang dự đoán giá Bitcoin của chúng tôi. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, có giá $ 4.385,35 và vốn hóa thị trường là $ 529,34B. ETH giảm -0,23% trong 24 giờ qua. Nếu bạn quan tâm đến hướng đi tiếp theo của giá Ethereum, hãy xem dự đoán giá Ethereum. Cũng có một số thay đổi hôm nay trong xếp hạng giữa 10 đồng tiền lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Dogecoin, trước đây xếp hạng 7, hiện xếp hạng 6. TRON, trước đây xếp hạng 6, hiện xếp hạng 7. Gấu Thống trị Thị trường Hôm nay Gấu thống trị thị trường hôm nay khi 64% đồng tiền mất giá trị trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:54