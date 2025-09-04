Đợt mở bán trước BullZilla tỏa sáng với 120K USD huy động khi SPX6900 và Solana định hình năm 2025
Bài đăng BullZilla Presale Shines With $120K Raised as SPX6900 and Solana Shape 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News BullZilla dẫn đầu presale crypto 100x hàng đầu năm 2025 trong khi SPX6900 và Solana định nghĩa lại động lực thị trường. Mỗi chu kỳ crypto mang đến những đối thủ mới, và năm 2025 đã chứng minh sự khác biệt. Trong khi Bitcoin và Ethereum vẫn duy trì vị thế thống trị, sự chú ý đã chuyển sang các dự án kết hợp văn hóa, kỹ thuật và đổi mới. Vào tháng 9, ba dự án nổi bật: Bull Zilla, SPX6900 và Solana. Presale điện ảnh của BullZilla đang thu hút đông đảo nhà đầu tư, đảm bảo vị trí là một trong những presale crypto 100x hàng đầu năm 2025. SPX6900 phát triển mạnh nhờ tính lan truyền văn hóa, trong khi Solana củng cố vai trò là blockchain nhanh và hiệu quả. Cùng nhau, chúng tạo thành bộ ba có thể định hình câu chuyện thị trường năm nay. BullZilla: Cơ chế đột biến thúc đẩy làn sóng Presale BullZilla ($BZIL) đang viết lại kịch bản cho meme coin. Thay vì dựa vào logo viral hoặc hype đơn giản, nó ra mắt với "Lore Bible" gồm 24 chương, mỗi chương kích hoạt một Roar Burn. Sự kiện trực tiếp này loại bỏ vĩnh viễn token khỏi lưu thông, biến sự khan hiếm thành một phần có thể nhìn thấy, xác minh được của trải nghiệm. Hiện tại, presale của BullZilla đang ở Giai đoạn 1, The Project Trinity Boom, Pha 3. Giá token ở mức $0,00001908. Hơn $120,000 đã được huy động, với hơn 400 người nắm giữ tham gia. Các nhà đầu tư sớm ở Giai đoạn 1C đã đạt ROI 231%. Từ giá hiện tại đến giá niêm yết đã xác nhận là $0,00527, ROI tiềm năng đạt 27,527%. Phân bổ $1,000 ngay bây giờ tương đương với 52,41 triệu token $BZIL. Trong vòng một ngày, giá presale được lập trình tăng 34,95%, từ $0,00001908 lên $0,00002575. Đây không phải đầu cơ; nó được ghi vào động cơ tiến bộ của presale. Mỗi cột mốc $100K hoặc chu kỳ 48 giờ đảm bảo giá tăng. Cấu trúc này là lý do các nhà phân tích phân loại BullZilla là presale crypto 100x hàng đầu năm 2025. BullZilla cũng giới thiệu HODL Furnace, một cơ chế staking với lên đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:51