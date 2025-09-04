2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Tất cả những điều cần biết về 'Tony & Ziva:' Tại sao phần ngoại truyện của 'NCIS' chỉ có trên Paramount+?

Tất cả những điều cần biết về 'Tony & Ziva:' Tại sao phần ngoại truyện của 'NCIS' chỉ có trên Paramount+?

Bài đăng Tất Cả Những Điều Cần Biết Về 'Tony & Ziva:' Tại Sao Phim Ngoại Truyện 'NCIS' Chỉ Có Trên Paramount+? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tony (Michael Weatherly), Ziva (Cote de Pablo) và Tali (Isla Gie) trong series mới trên Paramount+ "NCIS: Tony & Ziva." Jason Bell/Paramount+ Người hâm mộ NCIS đã chờ đợi hàng thập kỷ cho điều này. Vào thứ Năm, NCIS: Tony & Ziva, phim ngoại truyện của NCIS với sự góp mặt của cặp điều tra viên nổi tiếng với mối quan hệ "có-thể-sẽ-đến-với-nhau-hay-không", sẽ ra mắt trên Paramount+. Đây là phần ngoại truyện thứ sáu của bộ phim dài tập cực kỳ nổi tiếng của CBS và là phần đầu tiên phát hành độc quyền trên nền tảng trực tuyến. Tất nhiên, câu hỏi liệu họ có đến với nhau hay không đã có câu trả lời—cả hai có một cô con gái 12 tuổi, và bộ phim tập trung vào cuộc sống mới của họ khi họ tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ xấu và tung hứng đối thoại như người hâm mộ vẫn nhớ. Đây là tất cả những điều cần biết về mùa 1 NCIS: Tony & Ziva của Paramount+. Ngày Ra Mắt Tony & Ziva Ngày phát hành Tony & Ziva là thứ Năm trên Paramount+. Ba tập đầu tiên sẽ được phát hành trong ngày đầu tiên, sau đó Paramount+ sẽ chuyển sang phát hành hàng tuần. Khi Nào Tony & Ziva Phát Sóng? Bộ phim sẽ phát hành các tập mới vào thứ Năm. Khi Nào Là Tập Cuối Mùa 1 Của Tony & Ziva? Tập cuối mùa đầu tiên của Tony & Ziva sẽ phát sóng vào ngày 23 tháng 10. Tại Sao Tony & Ziva Chỉ Có Trên Paramount+? NCIS phát sóng trên CBS, và mạng lưới này chưa từng phát triển phim ngoại truyện ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng việc sở hữu một tài sản đã được chứng minh như hai nhân vật nổi tiếng nhất trong bộ phim dài tập này mang lại cho CBS một lợi thế. Mạng lưới này cho biết họ đã chọn đưa Tony & Ziva lên Paramount+ vì các câu chuyện mang tính liên hoàn hơn so với phát sóng truyền thống, và điều đó là đúng—các chương trình liên hoàn thường hoạt động tốt hơn trên nền tảng trực tuyến, nơi mọi người có thể xem liên tục trong một lần ngồi. Và CBS chưa từng phát sóng nhiều chương trình liên hoàn. Nó chủ yếu được biết đến với các phim thủ tục và sitcom mà bạn có thể bỏ lỡ từ tuần này sang tuần khác mà không lo lắng về việc bỏ lỡ điều gì đó...
Threshold
T$0.01514+0.79%
Moonveil
MORE$0.0302-17.44%
Movement
MOVE$0.1078+0.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:42
Chia sẻ
Quyết định ETF XRP sắp đến khi MAGACOIN FINANCE vượt qua $1M trong 5 ngày

Quyết định ETF XRP sắp đến khi MAGACOIN FINANCE vượt qua $1M trong 5 ngày

Bài đăng Quyết định ETF XRP sắp đến khi MAGACOIN FINANCE vượt qua 1 triệu USD trong 5 ngày xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Quyết định ETF XRP đang đến gần với nhu cầu tổ chức mạnh mẽ, trong khi MAGACOIN FINANCE vượt qua 1 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên, đưa nó vào danh sách các altcoin tốt nhất để mua vào năm 2025. Với phán quyết ETF XRP được mong đợi từ lâu đang đến gần, thị trường tiền mã hóa đã đạt đến thời điểm quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng việc phê duyệt có thể giải phóng hàng tỷ đô la dòng tiền vào XRP. Đợt bán trước của MAGACOIN FINANCE cũng đang được chú ý sau khi vượt qua 1 triệu USD trong 5 ngày, chắc chắn cho thấy nhu cầu tốt từ nhà đầu tư bán lẻ và cá voi. Quyết định ETF XRP và Triển vọng Thị trường Trong những tuần tới, SEC Mỹ sẽ công bố quyết định về một số ETF altcoin. Sự chú ý đã chuyển sang XRP như một ứng cử viên hàng đầu. Nếu được phê duyệt, XRP có thể được phân loại là tài sản cấp tổ chức tương tự như ETF Bitcoin và Ethereum. Các mô hình dự báo giá XRP được liên kết với dòng tiền vào ETF (quỹ giao dịch trao đổi). Các chuyên gia tin rằng tiền mã hóa XRP có thể tăng giá do sự áp dụng mạnh mẽ của tổ chức đối với XRP và dòng tiền vào ETF, v.v. Triển vọng của XRP đã cải thiện nhờ những làm rõ gần đây về khía cạnh pháp lý. Việc phê duyệt ETF sẽ là một sự tín nhiệm bổ sung cho các nhà đầu tư tìm kiếm khả năng tiếp cận XRP được quản lý. MAGACOIN FINANCE đạt 1 triệu USD trong đợt bán trước Mặc dù XRP có độ phổ biến nóng bỏng, nó vẫn kém xa so với chủ đề nóng mới, MAGACOIN FINANCE là altcoin mới nhất đạt được 1 triệu USD. Vượt qua cột mốc này chỉ trong năm ngày cho thấy động lực ban đầu đáng kể. Hợp đồng đã được kiểm toán, quản trị minh bạch và sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng địa phương đầu tư vào dự án khiến nó trở thành một trong những altcoin có ROI cao đáng theo dõi. Các chuyên gia đang so sánh MAGACOIN FINANCE với những ngày đầu của Meme coin và Token tiện ích mà sau đó đã mang lại lợi nhuận theo cấp số nhân. Với thương hiệu văn hóa và sử dụng cơ sở hạ tầng Ethereum blockchain, dự án tiền mã hóa mới này có tiềm năng bứt phá. Các Altcoin tốt nhất để theo dõi vào năm 2025 Lựa chọn một đợt bán trước có tăng trưởng cao...
Altcoin
ALTCOIN$0.0004076+4.29%
XRP
XRP$2.8136+0.68%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:33
Chia sẻ
Giải mã sự thay đổi thị trường đầy hứng khởi này

Giải mã sự thay đổi thị trường đầy hứng khởi này

Bài đăng Giải mã Sự thay đổi Thị trường Thú vị này đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Mùa Altcoin Tăng Lên 56: Giải mã Sự thay đổi Thị trường Thú vị này Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Chỉ số Mùa Altcoin Tăng lên 56: Giải mã Sự thay đổi Thị trường Thú vị này Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
Altcoin
ALTCOIN$0.0004076+4.29%
Index Cooperative
INDEX$1.059+4.43%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:26
Chia sẻ
Tỷ phú Ray Dalio Giải thích Tại sao Bitcoin và Tiền mã hoá Đang Tăng vọt

Tỷ phú Ray Dalio Giải thích Tại sao Bitcoin và Tiền mã hoá Đang Tăng vọt

Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio Giải thích Tại sao Bitcoin và Tiền mã hóa Đang Tăng Vọt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ray Dalio, nhà đầu tư tỷ phú và người sáng lập Bridgewater Associates, cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị "đau tim do nợ" trong vài năm tới. Điều này, ông nói, có thể đẩy giá vàng và tiền mã hóa tăng cao. Dalio, tuyên bố rằng cuộc phỏng vấn của ông với Financial Times đã bị hiểu sai, đã chia sẻ quan điểm của mình bằng văn bản trên tài khoản mạng xã hội của ông. Nhấn mạnh gánh nặng nợ quá mức của Hoa Kỳ, Dalio tuyên bố rằng dự báo ngân sách hiện tại có thể tạo ra một cú sốc kinh tế nghiêm trọng trong ba năm tới: "Các khoản thanh toán lãi suất hàng năm của Hoa Kỳ đã đạt 1 nghìn tỷ đô la và đang tăng nhanh chóng. Khoảng 9 nghìn tỷ đô la nợ cần được đảo nợ. Tình hình này chỉ ra một cơn đau tim kinh tế do nợ gây ra." Dalio nhấn mạnh rằng quá trình này giống với giai đoạn cuối của một "chu kỳ nợ lớn" cổ điển. Ông nói rằng trong giai đoạn này, các ngân hàng trung ương sẽ đối mặt với hai lựa chọn: hoặc kích hoạt khủng hoảng nợ bằng cách tăng lãi suất hoặc tài trợ cho việc mua nợ bằng cách in tiền. Phương án sau, ông lập luận, có thể làm suy yếu vị thế đồng tiền dự trữ của đồng đô la bằng cách phá giá đồng tiền. "Tôi tin rằng các khoản nợ xấu của chính phủ sử dụng đồng đô la và các đồng tiền dự trữ khác đe dọa sức hấp dẫn của chúng như các đồng tiền dự trữ và kho lưu trữ giá trị. Điều này đang góp phần làm tăng giá vàng và tiền mã hóa," ông nói. "Crypto hiện là một loại tiền tệ thay thế với nguồn cung hạn chế, vì vậy, nếu mọi thứ đều bằng nhau, nếu nguồn cung đô la tăng và/hoặc nhu cầu giảm, điều này sẽ làm cho crypto trở thành một loại tiền tệ thay thế hấp dẫn," ông nói thêm. Dalio cho biết các nhà đầu tư đang chuyển sang tiền mã hóa, cùng với vàng, trong quá trình tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Theo tỷ phú này, các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin sẽ tăng giá trị khi vị thế đồng tiền dự trữ của đô la suy yếu trong giai đoạn cuối của chu kỳ nợ. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích...
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.37%
DebtCoin
DEBT$0.000413+0.95%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:10
Chia sẻ
Sự kiện Triển khai BlockDAG Đặt Giá Bán Trước $0,0013 Sau Khi Huy Động $395M

Sự kiện Triển khai BlockDAG Đặt Giá Bán Trước $0,0013 Sau Khi Huy Động $395M

Bài đăng Sự kiện Triển khai BlockDAG Đặt Giá Presale $0,0013 Sau Khi Huy Động $395M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Sự kiện Triển khai BlockDAG giới thiệu mức giá presale công bằng $0,0013, huy động được $395M, bán 25,7 tỷ đồng coin và ROI 2.900% cho người mua sớm. BlockDAG không chỉ là một câu chuyện presale khác; nó đang chuyển sang giai đoạn mới về khả năng hiển thị và tăng trưởng. Tại Sự kiện Triển khai BDAG, dự án đã giới thiệu mức giá presale cố định $0,0013, thay thế các cấp độ thưởng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho mọi người mua. Trong khi hầu hết các nền tảng chỉ dựa vào sự khởi động, BlockDAG đang tiến lên với mục đích rõ ràng. Việc chuyển sang giá chuẩn hóa có nghĩa là những người tham gia mới có thể tham gia với sự rõ ràng, tận dụng đà tăng trưởng đã định hình sự bùng nổ của BlockDAG. Đây không phải là một động thái ngẫu nhiên, nó phản ánh cách tiếp cận liên tục của BlockDAG: thưởng cho sự tham gia sớm trong khi xây dựng niềm tin dài hạn. Người Mua Mới Vẫn Có Lợi Những người mua sớm tham gia BlockDAG với giá $0,001 trong Batch 1 hiện đang tận hưởng mức lợi nhuận 2.900%. Với mức giá hiện tại là $0,0013, sau Sự kiện Triển khai, presale vẫn dễ tiếp cận trong khi duy trì tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Với 25,7 tỷ đồng coin đã được bán và $395 triệu đã huy động, quy mô của dự án hiện ngang bằng và vượt qua các presale lớn như Polkadot và Filecoin. Mô hình không làm giảm giá trị; nó mở rộng sự tham gia trong khi bảo toàn tiềm năng tăng trưởng. Thay vì thay đổi sân chơi, bản cập nhật đảm bảo việc tham gia rộng rãi hơn và sự ổn định lâu dài. Thị trường đang phản ứng rõ ràng, và với giá ra mắt $0,05 phía trước, vẫn còn nhiều cơ hội để tăng trưởng. Ứng dụng khai thác X1, hiện có 3 triệu người dùng, bổ sung thêm một lớp tương tác theo thời gian thực. Sự kết hợp giữa khả năng mở rộng và chiến lược cộng đồng của BlockDAG khiến nó trở nên khác biệt hơn một presale; đó là một dự án đã cho thấy dấu hiệu của tương lai. Và cách thiết lập của BlockDAG đảm bảo rằng nó không chỉ được chú ý, mà còn được ghi nhớ. Mở Rộng Hệ Sinh Thái Thúc Đẩy Tăng Trưởng Tương Lai Điều làm cho Sự kiện Triển khai trở nên quan trọng là nó đưa câu chuyện nguồn gốc của BlockDAG trở lại điểm xuất phát. Những người tham gia vào Batch...
Threshold
T$0.01514+0.79%
RealLink
REAL$0.08199+0.10%
Hyperliquid
HYPE$43.92-1.81%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 10:03
Chia sẻ
Chủ tịch ECB Lagarde kêu gọi quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với stablecoin ngoài EU

Chủ tịch ECB Lagarde kêu gọi quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với stablecoin ngoài EU

Bài đăng ECB's Lagarde kêu gọi quy định nghiêm ngặt hơn đối với stablecoin ngoài EU xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Christine Lagarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường giám sát đối với stablecoin nằm ngoài khuôn khổ "mạnh mẽ" của Thị trường Tài sản Crypto (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Các nhà lập pháp EU nên can thiệp nếu một tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định Thị trường Tài sản Crypto (MiCA) làm việc với một tổ chức ngoài EU để phát hành stablecoin, Lagarde phát biểu vào hôm thứ Tư tại hội nghị thường niên lần thứ chín của Hội đồng Rủi ro Hệ thống Châu Âu. Bà cho biết những tổ chức phát hành này nên bị cấm hoạt động tại EU trừ khi có "chế độ tương đương mạnh mẽ" tại thị trường quê nhà của họ. Bà đã lập luận rằng những biện pháp này, mà theo bà, đưa ra một "ranh giới rõ ràng chứng minh rằng các nhà điều hành EU được ủy quyền," nên có nghĩa là các nhà đầu tư EU không phải chịu rủi ro rút tăng dần và các tổ chức phát hành sẽ được dự trữ đầy đủ bởi token của họ. "Trong trường hợp xảy ra tình trạng rút tiền hàng loạt, các nhà đầu tư tự nhiên sẽ thích rút tiền ở khu vực pháp lý có biện pháp bảo vệ mạnh nhất, có khả năng là EU, nơi MiCAR cũng cấm phí rút," Lagarde nói. "Nhưng dự trữ được giữ trong EU có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu tập trung như vậy." Quy tắc stablecoin của Mỹ có thể định hình lại kế hoạch tiền tệ kỹ thuật số của Châu Âu Stablecoin là tiền mã hóa được thiết kế để giữ giá trị, gắn giá trị của chúng với tài sản cơ bản như đồng đô la Mỹ hoặc euro. Cuộc tranh luận về đồng euro kỹ thuật số đã diễn ra giữa các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong một thời gian. Tuy nhiên, động lực gần đây có thể được thúc đẩy bởi việc thông qua luật stablecoin ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ. Vào tháng 7, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật cung cấp khung pháp lý cho stablecoin, điều này có khả năng giúp các tổ chức phát hành token gắn với đồng đô la. Thành viên Ban điều hành ECB Piero Cipollone đã cảnh báo vào tháng 4 rằng các chính sách như vậy có thể có những tác động sâu rộng. "Chính sách của chính phủ Mỹ có thể tiềm ẩn dẫn đến không chỉ...
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Wink
LIKE$0.00823-3.14%
MAY
MAY$0.03756-1.90%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:57
Chia sẻ
Đợt mở bán trước BullZilla tỏa sáng với 120K USD huy động khi SPX6900 và Solana định hình năm 2025

Đợt mở bán trước BullZilla tỏa sáng với 120K USD huy động khi SPX6900 và Solana định hình năm 2025

Bài đăng BullZilla Presale Shines With $120K Raised as SPX6900 and Solana Shape 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News BullZilla dẫn đầu presale crypto 100x hàng đầu năm 2025 trong khi SPX6900 và Solana định nghĩa lại động lực thị trường. Mỗi chu kỳ crypto mang đến những đối thủ mới, và năm 2025 đã chứng minh sự khác biệt. Trong khi Bitcoin và Ethereum vẫn duy trì vị thế thống trị, sự chú ý đã chuyển sang các dự án kết hợp văn hóa, kỹ thuật và đổi mới. Vào tháng 9, ba dự án nổi bật: Bull Zilla, SPX6900 và Solana. Presale điện ảnh của BullZilla đang thu hút đông đảo nhà đầu tư, đảm bảo vị trí là một trong những presale crypto 100x hàng đầu năm 2025. SPX6900 phát triển mạnh nhờ tính lan truyền văn hóa, trong khi Solana củng cố vai trò là blockchain nhanh và hiệu quả. Cùng nhau, chúng tạo thành bộ ba có thể định hình câu chuyện thị trường năm nay. BullZilla: Cơ chế đột biến thúc đẩy làn sóng Presale BullZilla ($BZIL) đang viết lại kịch bản cho meme coin. Thay vì dựa vào logo viral hoặc hype đơn giản, nó ra mắt với "Lore Bible" gồm 24 chương, mỗi chương kích hoạt một Roar Burn. Sự kiện trực tiếp này loại bỏ vĩnh viễn token khỏi lưu thông, biến sự khan hiếm thành một phần có thể nhìn thấy, xác minh được của trải nghiệm. Hiện tại, presale của BullZilla đang ở Giai đoạn 1, The Project Trinity Boom, Pha 3. Giá token ở mức $0,00001908. Hơn $120,000 đã được huy động, với hơn 400 người nắm giữ tham gia. Các nhà đầu tư sớm ở Giai đoạn 1C đã đạt ROI 231%. Từ giá hiện tại đến giá niêm yết đã xác nhận là $0,00527, ROI tiềm năng đạt 27,527%. Phân bổ $1,000 ngay bây giờ tương đương với 52,41 triệu token $BZIL. Trong vòng một ngày, giá presale được lập trình tăng 34,95%, từ $0,00001908 lên $0,00002575. Đây không phải đầu cơ; nó được ghi vào động cơ tiến bộ của presale. Mỗi cột mốc $100K hoặc chu kỳ 48 giờ đảm bảo giá tăng. Cấu trúc này là lý do các nhà phân tích phân loại BullZilla là presale crypto 100x hàng đầu năm 2025. BullZilla cũng giới thiệu HODL Furnace, một cơ chế staking với lên đến...
Hyperliquid
HYPE$43.92-1.81%
Boom
BOOM$0.033276+11.15%
Moonveil
MORE$0.0302-17.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:51
Chia sẻ
Giá Solana Tăng 5%: Đây Là Những Gì Biểu Đồ Dài Hạn Cho Thấy

Giá Solana Tăng 5%: Đây Là Những Gì Biểu Đồ Dài Hạn Cho Thấy

Bài đăng Giá Solana Tăng 5%: Đây Là Những Gì Biểu Đồ Dài Hạn Cho Biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Giá Solana tăng 5% lên $211, nhưng tín hiệu ngắn hạn cho thấy động lượng yếu và việc chốt lời. Dòng tiền vào sàn giao dịch và $472 triệu đòn bẩy long làm tăng nguy cơ giảm xuống $195–200. Golden cross trên SOL/BTC chỉ ra khả năng tăng dài hạn hướng tới $226, $247, và $300. Giá Solana giao dịch gần $211 sau khi tăng gần 5% trong 24 giờ qua. Lợi nhuận hàng tháng khoảng 6,1%, trong khi tăng trưởng từ đầu năm đạt 65,5%. Ban đầu, điều này trông như sức mạnh. Nhưng Solana thường không giữ được đà tăng. Việc chốt lời và đặt cược lớn vào các sản phẩm phái sinh đã ngăn chặn nhiều đợt tăng trước đây. Đợt phục hồi này có thể không khác. Tín hiệu từ biểu đồ và dòng tiền cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn, ngay cả khi biểu đồ dài hạn vẫn mang lại hy vọng. Triển Vọng Giá Solana Ngắn Hạn Có Nguy Cơ Từ Động Lượng Yếu Giữa ngày 14 và 28 tháng 8, giá Solana đã tạo ra đỉnh cao hơn. Nhưng RSI, chỉ số theo dõi sức mạnh, lại tạo ra đỉnh thấp hơn cùng lúc. Đây được gọi là phân kỳ giảm. Nói đơn giản, giá tăng lên, nhưng lực mua giảm xuống. Loại phân kỳ giảm này thường nhấn mạnh sức mua đang suy yếu. Biến Động Giá Solana | Nguồn: TradingView Bộ số liệu tiếp theo xác nhận triển vọng này. Chỉ Báo Dòng Tiền Solana | Nguồn: TradingView Chỉ số Money Flow Index (MFI) cũng không đạt được mức từ ngày 13 tháng 8, khi Solana đạt đỉnh gần $209. Điều đó cho thấy việc mua yếu hơn trước. Chaikin Money Flow (CMF) cũng duy trì dưới mức không. Điều đó có nghĩa là dòng tiền thực chảy vào Solana vẫn thấp, ngay cả khi giá Solana tăng. Cùng nhau, những tín hiệu này cho thấy đợt phục hồi có thể không kéo dài. Nếu việc bán tăng lên, giá có thể giảm trở lại $195–200, mức giảm khoảng 5–7%. Việc Chốt Lời Trên Giá Solana Và Dòng Tiền Vào Sàn Giao Dịch Làm Tăng Áp Lực Bán Việc chốt lời đã là chủ đề chính cho Solana. Dữ liệu Glassnode được chia sẻ bởi...
NEAR
NEAR$2.99+4.47%
Solana
SOL$218.4-0.86%
RealLink
REAL$0.08199+0.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:45
Chia sẻ
Giá Bitcoin Đi Ngang, nhưng Tỷ lệ Hash Vừa Đạt Mức Cao Kỷ lục

Giá Bitcoin Đi Ngang, nhưng Tỷ lệ Hash Vừa Đạt Mức Cao Kỷ lục

Bài đăng Giá Bitcoin Đi Ngang, nhưng Tỷ lệ Hash Vừa Đạt Mức Cao Kỷ lục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Tỷ lệ Hash một ngày của Bitcoin—một phép đo sức mạnh tính toán—đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,279 vào thứ Ba. Tỷ lệ Hash cũng đạt kỷ lục trung bình di động trong bảy ngày. Thợ đào, những người làm việc để bảo mật mạng Bitcoin, đã phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Tỷ lệ Hash một ngày của Bitcoin vào thứ Ba đã đạt mức cao mới là 1,279 zettahash mỗi giây (ZH/s), theo nền tảng dữ liệu mining CoinWarz, ngay cả khi giá của tài sản này vẫn đi ngang trong 24 giờ qua. Tỷ lệ Hash cũng đạt mức trung bình di động cao trong bảy ngày, vượt quá 1 ZH/s trong giai đoạn này. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp những khó khăn liên tục của thợ đào với chi phí năng lượng tăng và phần thưởng thấp hơn. Sau đợt halving năm ngoái, phần thưởng cho thợ đào đã giảm xuống còn 3,125 bitcoin, giảm từ mức 6,250 trước đây. Thợ đào thường dựa vào giá Bitcoin tăng để bù đắp chi phí nhưng sự biến động liên tục của tài sản này đã thúc đẩy một số thợ đào lớn chuyển sang lĩnh vực điện toán công suất cao. Tỷ lệ Hash là phép đo tất cả sức mạnh tính toán trên mạng tiền mã hóa hàng đầu. Tính toán hash—hay hashing—là quá trình chuyển đổi dữ liệu thành một chuỗi ký tự có độ dài cố định. Nó cần thiết để thực hiện các hoạt động trên mạng Bitcoin, như tạo khóa riêng để người dùng có thể thực hiện giao dịch. 1 ZH/s có nghĩa là mỗi giây, các máy tính bảo mật mạng Bitcoin đang thực hiện một sextillion (1,000,000,000,000,000,000,000) hash mỗi giây—một con số cực kỳ lớn. Bitcoin, ngoài việc là một đồng tiền kỹ thuật số, còn là một mạng thanh toán với các hoạt động xử lý giao dịch trải rộng khắp thế giới. Các hoạt động xử lý giao dịch—được gọi là thợ đào—đua nhau giải các câu đố và được thưởng cho việc đó. Để tham gia, họ phải sử dụng lượng sức mạnh tính toán khổng lồ. Tỷ lệ Hash cao rất quan trọng vì nó có nghĩa là nhiều sức mạnh tính toán hơn đang được sử dụng để giữ an toàn cho mạng tiền mã hóa. Và càng nhiều sức mạnh tính toán được sử dụng, thì...
Moonveil
MORE$0.0302-17.44%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Wink
LIKE$0.00823-3.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:41
Chia sẻ
Ngân hàng Mỹ quay trở lại dịch vụ Lưu ký Bitcoin với sức mạnh tổ chức 11,7T USD

Ngân hàng Mỹ quay trở lại dịch vụ Lưu ký Bitcoin với sức mạnh tổ chức 11,7T USD

Bài đăng Ngân hàng Mỹ Quay lại Dịch vụ Lưu ký Bitcoin Với Sức mạnh Tổ chức 11,7T USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank đang khôi phục động lực trong tài chính kỹ thuật số với sự trở lại mạnh mẽ vào dịch vụ lưu ký Bitcoin, tích hợp hỗ trợ ETF và mở ra con đường mạnh mẽ cho các tổ chức tham gia vào tiền mã hoá. Ngân hàng Mỹ Tiếp tục Dịch vụ Lưu ký Bitcoin, Báo hiệu Sự Chuyển dịch Rộng lớn của Các Tổ chức Các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tìm kiếm quyền truy cập được quản lý vào tài sản kỹ thuật số khi các ngân hàng điều chỉnh dịch vụ của họ để đáp ứng nhu cầu. U.S. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
BRC20.COM
COM$0.011198+3.08%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12988-2.69%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 09:10
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó