Tất cả những điều cần biết về 'Tony & Ziva:' Tại sao phần ngoại truyện của 'NCIS' chỉ có trên Paramount+?

Bài đăng Tất Cả Những Điều Cần Biết Về 'Tony & Ziva:' Tại Sao Phim Ngoại Truyện 'NCIS' Chỉ Có Trên Paramount+? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tony (Michael Weatherly), Ziva (Cote de Pablo) và Tali (Isla Gie) trong series mới trên Paramount+ "NCIS: Tony & Ziva." Jason Bell/Paramount+ Người hâm mộ NCIS đã chờ đợi hàng thập kỷ cho điều này. Vào thứ Năm, NCIS: Tony & Ziva, phim ngoại truyện của NCIS với sự góp mặt của cặp điều tra viên nổi tiếng với mối quan hệ "có-thể-sẽ-đến-với-nhau-hay-không", sẽ ra mắt trên Paramount+. Đây là phần ngoại truyện thứ sáu của bộ phim dài tập cực kỳ nổi tiếng của CBS và là phần đầu tiên phát hành độc quyền trên nền tảng trực tuyến. Tất nhiên, câu hỏi liệu họ có đến với nhau hay không đã có câu trả lời—cả hai có một cô con gái 12 tuổi, và bộ phim tập trung vào cuộc sống mới của họ khi họ tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ xấu và tung hứng đối thoại như người hâm mộ vẫn nhớ. Đây là tất cả những điều cần biết về mùa 1 NCIS: Tony & Ziva của Paramount+. Ngày Ra Mắt Tony & Ziva Ngày phát hành Tony & Ziva là thứ Năm trên Paramount+. Ba tập đầu tiên sẽ được phát hành trong ngày đầu tiên, sau đó Paramount+ sẽ chuyển sang phát hành hàng tuần. Khi Nào Tony & Ziva Phát Sóng? Bộ phim sẽ phát hành các tập mới vào thứ Năm. Khi Nào Là Tập Cuối Mùa 1 Của Tony & Ziva? Tập cuối mùa đầu tiên của Tony & Ziva sẽ phát sóng vào ngày 23 tháng 10. Tại Sao Tony & Ziva Chỉ Có Trên Paramount+? NCIS phát sóng trên CBS, và mạng lưới này chưa từng phát triển phim ngoại truyện ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng việc sở hữu một tài sản đã được chứng minh như hai nhân vật nổi tiếng nhất trong bộ phim dài tập này mang lại cho CBS một lợi thế. Mạng lưới này cho biết họ đã chọn đưa Tony & Ziva lên Paramount+ vì các câu chuyện mang tính liên hoàn hơn so với phát sóng truyền thống, và điều đó là đúng—các chương trình liên hoàn thường hoạt động tốt hơn trên nền tảng trực tuyến, nơi mọi người có thể xem liên tục trong một lần ngồi. Và CBS chưa từng phát sóng nhiều chương trình liên hoàn. Nó chủ yếu được biết đến với các phim thủ tục và sitcom mà bạn có thể bỏ lỡ từ tuần này sang tuần khác mà không lo lắng về việc bỏ lỡ điều gì đó...