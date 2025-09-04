2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin tăng lên $124k và sự trỗi dậy của tiện ích

Bitcoin tăng lên $124k và sự trỗi dậy của tiện ích

Bài đăng về Đà tăng $124k của Bitcoin và Sự trỗi dậy của Tiện ích đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đã quay trở lại mạnh mẽ vào năm 2025, đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới hơn $124,000 vào tháng 8 sau khởi đầu năm đầy biến động. Đà tăng này không chỉ là sự Hồi phục mang tính đầu cơ. Đó là biểu hiện của sự tích hợp lâu dài của tiền điện tử vào hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng không giống các chu kỳ trước đây, đà tăng này không nâng toàn bộ thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang khen thưởng tính tiện ích và Chỉ số CoinDesk 20 đang nổi lên như một chuẩn mực để phân biệt tín hiệu từ nhiễu. Các tổ chức đang tham gia toàn diện Các sản phẩm giao dịch Bitcoin vật lý (ETPs) đã thu hút gần $38 tỷ trong năm qua, đẩy AUM toàn cầu vượt quá $165 tỷ. Các quỹ phòng hộ đang khai thác giao dịch cơ bản, các doanh nghiệp đang tích trữ Bitcoin và Hoa Kỳ thậm chí đã tạo ra Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược. Đồng thời, Tính thanh khoản và cơ sở hạ tầng đã được chuyển đổi. Theo Glassnode, các hợp đồng tương lai niêm yết trên CME hiện bao gồm Bitcoin, ether, SOL và XRP, trong khi lãi suất mở của quyền chọn Bitcoin đã vượt quá $50 tỷ. Bitcoin chưa bao giờ trông có tính tổ chức hơn thế. Xu hướng vĩ mô Cắt giảm thuế nhiệm kỳ hai của Trump và khoản nợ Hoa Kỳ hơn $34 nghìn tỷ khiến các nhà đầu tư chuẩn bị cho sự mất giá của đồng đô la. Các nhà quản lý dự trữ toàn cầu đang phòng ngừa bằng vàng và các lựa chọn thay thế. Sự khan hiếm và tính trung lập của Bitcoin khiến nó trở thành bổ sung hiển nhiên. Mô hình của chúng tôi đặt Bitcoin ở mức $250,000 vào năm 2030 theo các giả định mở rộng tiền tệ cơ bản. Nếu chính sách tài khóa trở nên liều lĩnh hơn, tiềm năng tăng đó có thể tăng tốc. Altcoin đối mặt với thực tế Quan trọng là, chu kỳ tăng giá này không còn là về việc thủy triều dâng nâng tất cả thuyền. Các nhà đầu tư đang khen thưởng các giao thức mang lại tác động thực tế. Solana đã phát triển thành blockchain cấp người tiêu dùng hàng đầu. Ethereum đã hình thành như xương sống tổ chức của tài chính trên chuỗi. XRP, được trang bị sự rõ ràng về pháp lý, đang củng cố vị thế của mình như một lớp thanh toán chi phí thấp, tốc độ cao cho tài chính xuyên biên giới. Thị trường cuối cùng đang đòi hỏi các yếu tố cơ bản, và các dự án không có thực chất đang dần trở nên không liên quan. CoinDesk 20: cốt lõi có thể đầu tư...
2025/09/04 12:31
Ngày Thứ Ba Đáng Báo Động Với Dòng Tiền Rút Ra Khi ETHA Của BlackRock Mất Hàng Triệu

Bài đăng Ngày thứ ba đáng báo động của dòng tiền rút ra khi ETHA của BlackRock mất hàng triệu đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot ETH ETFs: Ngày thứ ba đáng báo động của dòng tiền rút ra khi ETHA của BlackRock mất hàng triệu đô la Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Spot ETH ETFs: Ngày thứ ba đáng báo động của dòng tiền rút ra khi ETHA của BlackRock mất hàng triệu đô la Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
Ethereum
ETH$4,326.93-0.27%
2025/09/04 12:26
Ví không hoạt động thức tỉnh sau 13 năm

Bài đăng Ví Ngủ Đông Thức Tỉnh Sau 13 Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoạt Động Lịch Sử Của Cá Voi Bitcoin: Ví Ngủ Đông Thức Tỉnh Sau 13 Năm Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin Tiền Mã Hoá Hoạt Động Lịch Sử Của Cá Voi Bitcoin: Ví Ngủ Đông Thức Tỉnh Sau 13 Năm Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-activity-awakens/
2025/09/04 11:32
Polymarket Nhận "Đèn Xanh" Từ CFTC Để Quay Trở Lại Hoa Kỳ, CEO Cho Biết

Bài đăng Polymarket Nhận "Đèn Xanh" từ CFTC để Quay Lại Hoa Kỳ, CEO Cho Biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính CFTC đã ban hành thư không hành động cho phép hoạt động của Polymarket tại Hoa Kỳ thông qua việc mua lại QCX LLC và QC Clearing LLC. CEO Shayne Coplan gọi quyết định quản lý này là đèn xanh để ra mắt các hợp đồng dự đoán giá tuân thủ trong nước. Donald Trump Jr tham gia hội đồng cố vấn của Polymarket khi công ty định vị để thống trị thị trường dự đoán giá Hoa Kỳ. Polymarket chuẩn bị ra mắt hoạt động tại Hoa Kỳ sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai ban hành thư không hành động liên quan đến hợp đồng sự kiện. Quyết định được công bố vào thứ Tư, xác nhận chính sách giảm nhẹ có giới hạn và có điều kiện nhưng đánh dấu bước ngoặt hướng tới thị trường dự đoán giá được quản lý tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đã làm rõ rằng QCX LLC, một thị trường hợp đồng được chỉ định, và QC Clearing LLC, một tổ chức thanh toán phái sinh, sẽ không phải đối mặt với các hành động thực thi liên quan đến các vấn đề tuân thủ quy tắc về hoán đổi. Phán quyết này đưa các sàn giao dịch phù hợp với các lập trường CFTC trước đây đối với các nhà điều hành thị trường khác. Polymarket đã mua lại các thực thể được CFTC cấp phép này vào tháng 7 với giá 112 triệu USD. Hiện chúng được đổi tên thành Polymarket US và Polymarket Clearing, tạo thành khuôn khổ giao dịch và thanh toán cho người dùng Mỹ. Việc mua lại diễn ra sau khi kết thúc các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và CFTC về những sai phạm tuân thủ trước đây của Polymarket. CEO Shayne Coplan Gọi Thư CFTC Là "Đèn Xanh" Cho Việc Ra Mắt Tại Hoa Kỳ CEO Polymarket Shayne Coplan đã ca ngợi CFTC trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào thứ Tư, ngày 3 tháng 9, ám chỉ rằng thư không hành động cung cấp đèn xanh cần thiết để công ty bắt đầu hoạt động giao dịch các hợp đồng dự đoán giá theo khuôn khổ pháp lý tại Hoa Kỳ. Polymarket đã được đèn xanh để hoạt động tại Hoa Kỳ bởi @CFTC. Công lao thuộc về Ủy ban và Nhân viên vì công việc ấn tượng của họ. Quá trình này đã được hoàn thành trong thời gian kỷ lục. Hãy theo dõi https://t.co/NVziTixpqO — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) Ngày 3 tháng 9 năm 2025 Donald Trump Jr., có công ty đầu tư mạo hiểm, 1789 Capital, đã đầu tư vào Polymarket đầu năm nay, đã tham gia hội đồng cố vấn của Polymarket...
2025/09/04 11:26
Cổ phần AlphaTon Capital tăng vọt sau thông báo từ Quỹ cộng đồng TON

Bài đăng Cổ phần AlphaTon Capital tăng vọt sau thông báo về Quỹ cộng đồng TON xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AlphaTON Capital, một công ty niêm yết trên Nasdaq vừa đổi tên từ Portage Biotch (PRTG), cho biết họ sẽ mua khoảng 100 triệu đô la toncoin TON$3.1783 để xây dựng một công ty quỹ tài sản kỹ thuật số cung cấp khả năng tiếp cận với token này. Công ty sẽ hoạt động dưới mã chứng khoán "ATON" bắt đầu từ ngày 4/9. Họ có kế hoạch quản lý cơ sở hạ tầng mạng TON và ươm tạo các ứng dụng trong hệ sinh thái TON của hệ thống nhắn tin Telegram, đồng thời tạo ra phần thưởng từ staking token. Cổ phần của công ty, vẫn đang giao dịch dưới mã PRTG, đã tăng 14% lên 7,91 đô la. Blockchain TON là một dự án do cộng đồng điều hành được hỗ trợ bởi các nhà phát triển mã nguồn mở sau khi Telegram phát triển blockchain TON ban đầu vào năm 2018, nhưng đã từ bỏ nó sau áp lực quy định vào năm 2020. CEO Telegram Pavel Durov đã ủng hộ dự án độc lập này vào năm 2021. Chiến lược quỹ của AlphaTON đi kèm với khoản vay từ BitGo trị giá 35 triệu đô la để đẩy nhanh việc mua token và hoạt động staking. Công ty đã bổ nhiệm Brittany Kaiser làm CEO. Cô gia nhập cùng Enzo Villani, đồng sáng lập Nasdaq Global Corporate Solution, người sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành. Để tài trợ cho việc mua TON, AlphaTON đã huy động được 38,2 triệu đô la thông qua vòng Private. Khoản vay từ BitGo sẽ được đảm bảo bằng token TON và đáo hạn trong sáu tháng. CẬP NHẬT (3/9, 22:08 Giờ VN): Bổ sung đoạn thứ tư về lịch sử liên kết của blockchain TON với Telegram. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/alphaton-capital-shares-surge-on-ton-treasury-announcement
2025/09/04 11:19
REX-Osprey Tái Cấu Trúc ETF Solana Để Cắt Giảm Thuế Kép

Bài đăng REX-Osprey Tái Cấu Trúc ETF Solana để Cắt Giảm Thuế Kép xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin REX-Osprey đã cải tổ quỹ giao dịch trao đổi liên kết với Hệ sinh thái Solana với sự thay đổi cấu trúc nhằm làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Quỹ này, trước đây được tổ chức dưới dạng C-Corporation, hiện được phân loại là công ty đầu tư có quy định (RIC) — một động thái có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Chấm Dứt Thuế Kép Việc tái cấu trúc có nghĩa là thu nhập và lợi nhuận được tạo ra bởi ETF sẽ chảy trực tiếp đến các cổ đông, những người sẽ đóng thuế riêng lẻ. Bằng cách loại bỏ lớp thuế liên bang và tiểu bang bổ sung ở cấp quỹ, các nhà đầu tư tránh được "thuế kép" trước đây đã ảnh hưởng đến lợi nhuận. Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn ETF Hoa Kỳ CEO REX Financial Greg King cho biết bản cập nhật đưa ETF Solana phù hợp với cấu trúc được sử dụng bởi phần lớn các quỹ giao dịch trao đổi của Hoa Kỳ. Đồng thời, phương tiện này tiếp tục cung cấp những gì làm nó khác biệt: tiếp xúc trực tiếp với Solana cùng với phần thưởng staking. Nhắm Đến Việc Áp Dụng Rộng Rãi Hơn Các nhà phân tích cho biết thiết lập hợp lý hóa có thể giúp thu hút cả người mua lẻ và tổ chức đang tìm kiếm tiếp xúc với Solana mà không cần nắm giữ tài sản trực tiếp. Bằng cách đơn giản hóa gánh nặng thuế, REX-Osprey đang nhắm đến việc làm cho các quỹ được hỗ trợ bằng tiền mã hóa dễ dàng tích hợp vào danh mục đầu tư truyền thống hơn. Với sự thay đổi này, ETF Solana tham gia vào danh sách ngày càng tăng các sản phẩm tài sản kỹ thuật số thích ứng với nhu cầu của nhà đầu tư về hiệu quả, minh bạch và sự quen thuộc với quy định. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đưa tin về các ngành công nghiệp tiền mã hóa, blockchain và fintech, anh ấy am hiểu sâu sắc về thế giới phức tạp và luôn phát triển của tài sản kỹ thuật số. Các bài viết sâu sắc và gợi mở suy nghĩ của anh...
2025/09/04 11:06
Nhà phân tích Bitcoin & XRP dự đoán Breakout

Bài đăng Bitcoin & XRP Nhà phân tích Dự đoán Breakout xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đã biến động mạnh, nhưng các nhà giao dịch đã nhìn xa hơn những biến động để hướng đến các dự án có tiềm năng bứt phá. Với Bitcoin đang củng cố quanh các mức quan trọng, sự chú ý đang chuyển sang các altcoin có thể mang lại lợi nhuận vượt trội trước đợt pump lớn tiếp theo. Nhà phân tích cho biết một số token đang thu hút cả nhu cầu bán lẻ và tổ chức, và có lý do chính đáng. Một trong số đó, MAGACOIN FINANCE, đã trở thành chủ đề nóng sau khi đợt presale của nó gần như bán hết, gợi nhớ cho các nhà đầu tư về những ngày đầu của Shiba Inu và Dogecoin khi những người hành động nhanh chóng đã thấy lợi nhuận tăng theo cấp số nhân. XRP Hướng Đến Sự Trở Lại Mạnh Mẽ XRP của Ripple vẫn là lựa chọn yêu thích của các nhà đầu tư đặt cược vào tính hữu dụng và khả năng áp dụng. Mạng lưới thanh toán xuyên biên giới của nó tiếp tục mở rộng, với các đối tác ngày càng tăng ở châu Á và Trung Đông. Sau áp lực giá gần đây, các nhà giao dịch đang theo dõi liệu XRP có thể lấy lại đà tăng trưởng hay không, với dự báo cho thấy nó có thể hướng tới mức cao mới trong năm nếu thị trường chuyển sang trạng thái chấp nhận rủi ro. Tốc Độ Của Solana Vẫn Là Điểm Hấp Dẫn Chính Solana (SOL) đã phục hồi sau nhiều thất bại, chứng minh khả năng phục hồi của mình trong không gian Layer-1 cạnh tranh. Với tốc độ giao dịch cạnh tranh với các hệ thống tài chính truyền thống và hệ sinh thái DeFi đang phát triển, SOL được coi là một trong những ứng cử viên mạnh nhất cho sự tăng trưởng dài hạn. Nếu dòng tiền tổ chức mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum, Solana có thể là một trong những người hưởng lợi hàng đầu. MAGACOIN FINANCE Đang Nóng Lên Trong khi các tên tuổi đã thành danh chiếm lĩnh các tiêu đề, MAGACOIN FINANCE đang âm thầm xây dựng một trong những cộng đồng giai đoạn đầu mạnh nhất của năm 2025. Đợt presale của nó đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, với các phân bổ biến mất nhanh chóng khi các cá mập và người mua lẻ cạnh tranh để giành một vị trí. Nhà phân tích chỉ ra rằng các nhà đầu tư sớm có thể thấy lợi nhuận lên tới 40 lần nếu MAGACOIN FINANCE phản ánh hiệu suất bứt phá trong quá khứ từ các dự án được hỗ trợ bởi meme khác. Với đếm ngược hiện đang hoạt động và đợt presale gần như đã bán hết, đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng...
2025/09/04 11:05
DOGE ở mức $0.24, Stellar chậm lại khi ROI 2900% của BlockDAG dẫn đầu

Bài đăng DOGE ở mức $0,24, Stellar chậm lại khi ROI 2900% của BlockDAG dẫn đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Theo dõi đà tăng $0,24 của DOGE và tâm lý trung lập của Stellar, nhưng presale $395M, ROI 2900% và sự đổ xô của cá voi vào BlockDAG đang thống trị cuộc đua. Điều gì xảy ra khi một đồng tiền tăng vọt trong khi đồng khác đình trệ? Dogecoin (DOGE) đã vượt qua mức $0,22 nhờ vào sự tích lũy mạnh mẽ của cá voi, trong khi Stellar (XLM) đang phải vật lộn với tâm lý ngắn hạn yếu bất chấp đồn đoán về việc tích hợp với PayPal. Sự tương phản rất rõ ràng, khiến các nhà giao dịch phải đoán xem thị trường sẽ chuyển hướng như thế nào tiếp theo. Nhưng BlockDAG (BDAG) đang vạch ra một hướng đi hoàn toàn khác. Presale của nó đã biến thành một cuộc đua quy mô lớn, với các cá voi định hình lại bảng xếp hạng và những người mua nhỏ lẻ đang chạy đua để đảm bảo phần của họ. Dự án đã huy động được hơn $395M, bán được 25,7 tỷ đồng coin và mang lại ROI đáng kinh ngạc 2.900% cho những người mua sớm từ Batch 1. Để hoàn thiện, BlockDAG đã giới thiệu giá presale cố định đặc biệt Batch 30 là $0,0013, chỉ có sẵn đến ngày 1 tháng 10, trước khi ra mắt chính thức ở mức $0,05. Với động lượng tăng lên hàng ngày, hàng triệu thợ đào hoạt động trên ứng dụng X1, và Sự kiện Triển khai tại Singapore được thiết lập để giới thiệu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, BlockDAG đang di chuyển mạnh mẽ và nhanh hơn so với phần còn lại. Sức mạnh Cá voi Thắp sáng Cơn sốt $395M của BlockDAG Presale của BlockDAG không còn yên tĩnh nữa; đó là một cuộc đua toàn diện, và bảng xếp hạng chứng minh điều đó. Hai cá voi gần đây đã làm rung chuyển thứ hạng với các khoản đầu tư khổng lồ $4,4M và $4,3M, vượt qua những người dẫn đầu trước đó và châm ngòi cho sự đổ xô của những người mua nhỏ lẻ không muốn bị bỏ lại phía sau. Điều từng được quảng cáo là "presale thịnh hành hàng đầu" giờ đây đã trở thành đúng như vậy, với động lượng có thể nhìn thấy theo thời gian thực. Các con số làm cho sức hấp dẫn trở nên rõ ràng. BlockDAG ra mắt ở mức $0,001, và những người mua sớm đã đang ngồi trên mức lợi nhuận 2.900%. Hiện tại, với hơn $395M đã huy động và 25,7 tỷ đồng coin đã bán, dự án đang cung cấp cơ hội cuối cùng: giá presale cố định đặc biệt Batch 30 là $0,0013, có sẵn cho đến...
2025/09/04 11:03
Các Nhà Quản Lý Tài Sản Chuyển Từ BTC Sang ETH Trong Tháng 8 Biến Động

Bài đăng Nhà quản lý tài sản chuyển từ BTC sang ETH trong tháng 8 đầy biến động đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Crypto biến động mạnh vào tháng 8 năm 2025, với Bitcoin đạt mức Cao nhất mọi thời đại trước khi một giao dịch bán của Cá voi đẩy giá trở lại gần 113,000 USD. Trong bối cảnh đó, các Nhà giao dịch chuyên nghiệp đã âm thầm thay đổi chiến lược, giảm tiếp xúc với Bitcoin và chuyển sang Ethereum và các token DeFi. Tóm tắt tháng 8 năm 2025 là một tháng đầy biến động đối với crypto, với Bitcoin dao động giữa 112,000 USD và 124,400 USD trước khi đợt bán do Cá voi kéo giá trở lại 113,000 USD, trong khi Ethereum và các token DeFi tăng vọt nhờ dòng tiền ETF và lợi nhuận staking. Các nhà phân tích Finestel cho biết các nhà Quản lý tài sản chuyên nghiệp đã phản ứng bằng cách giảm tiếp xúc với Bitcoin, tăng cường Ethereum và các altcoin DeFi, đồng thời dựa vào stablecoin để an toàn. Các phát triển về thể chế và quy định đã làm rõ thêm, củng cố một thị trường kỷ luật hơn, tập trung vào lợi nhuận. Một số tháng trong crypto giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Và tháng 8 năm 2025 không phải là ngoại lệ. Với những biến động giá, cập nhật quy định và các đợt bán của Cá voi, tháng này không hề nhàm chán đối với các nhà giao dịch. Finestel, một nền tảng giao dịch tự động crypto và quản lý khách hàng, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã âm thầm thay đổi chiến lược của họ trong tháng trước. Trong một báo cáo phân tích được chia sẻ với crypto.news, công ty tiết lộ rằng các nhà Quản lý tài sản chủ yếu tập trung vào việc giảm tiếp xúc với Bitcoin (BTC) tại các đỉnh, và thay vào đó thêm vào Ethereum (ETH), các token DeFi, cũng như dựa vào stablecoin để an toàn. Một Cá voi lớn Bitcoin, bắt đầu tháng 8 trong phạm vi 112,000-119,000 USD sau dữ liệu việc làm yếu của Hoa Kỳ và tin tức về thuế quan, đã thấy sự lạc quan giữa tháng khi Chủ tịch Fed Jerome Powell ngụ ý có thể có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Và mặc dù điều đó đã đẩy BTC lên mức Cao nhất mọi thời đại tại 124,400 USD và đẩy thị trường crypto lên trên 4 nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn, đợt tăng giá vẫn kết thúc đột ngột sau khi một Cá voi vô tình bán 24,000 BTC, gây ra 900 triệu USD thanh lý và đẩy Bitcoin trở lại mức 113,000 USD vào cuối tháng. Mặc dù có những thăng trầm đó, Finestel lưu ý rằng Bitcoin đã quản lý để...
2025/09/04 10:59
Bitcoin Liên Quan Đến Trump Tăng Vọt 60%, Nhắm Mục Tiêu Bán Chia sẻ 2,1 Tỷ USD Sau Khi Ra Mắt Trên Nasdaq

Bài đăng Trump-Linked American Bitcoin Tăng 60%, Nhắm Đến Mục Tiêu Bán Cổ phần $2.1B Sau Khi Ra Mắt Trên Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC), một công ty khai thác và kho bạc Bitcoin mới công khai được hậu thuẫn bởi Donald Trump Jr. và Eric Trump, đã mở cửa giao dịch vào sáng thứ Tư sau khi hoàn tất việc sáp nhập với Gryphon Digital Mining (GRYP). Không lãng phí thời gian, công ty đã nộp đơn xin huy động vốn cổ phần trên thị trường lên đến $2.1 tỷ để tiếp tục xây dựng lượng Bitcoin (BTC) nắm giữ (đạt 2,443 đồng coin tại thời điểm sáp nhập). Cổ phần đã tăng vọt 60% lên $11 so với mức giá $6.90 tại thời điểm sáp nhập vào tối thứ Ba. Đây là chương mới nhất trong quá trình hình thành nhanh chóng của American Bitcoin, bắt đầu từ tháng Ba thông qua sự kết hợp giữa American Data Centers của anh em nhà Trump và công ty khai thác của Canada Hut 8 (HUT). Hut 8 hiện nắm giữ 80% cổ phần sở hữu trong tổ chức mới niêm yết. Hoạt động kinh doanh của American Bitcoin kết hợp khai thác Bitcoin với phương pháp kho bạc doanh nghiệp tập trung vào việc tích lũy tài sản. Kể từ khi thành lập vào đầu năm nay, công ty đã tích lũy được 2,443 Bitcoin, trị giá khoảng $160 triệu theo giá hiện tại. Mô hình kết hợp này — khai thác Bitcoin trong khi nắm giữ nó như một tài sản trên bảng cân đối kế toán — phản ánh chiến lược được sử dụng bởi các công ty khai thác nổi tiếng khác như Marathon Digital. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
2025/09/04 10:46
